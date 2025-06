Come ottenere un lavoro da casa: consigli e strumenti

La finestra In arrivo si apre con una nuova segnalazione di lavoro: un'altra posizione da remoto che sembra perfetta. Ma dopo aver letto i requisiti, iniziano a insinuarsi i dubbi. Hai davvero bisogno di cinque anni di esperienza per un ruolo entry-level? E perché tutte le offerte sembrano troppo belle per essere vere o irraggiungibili?

Ma il punto è questo: molte aziende stanno assumendo lavoratori da remoto proprio in questo momento. Devi solo trovare l'opportunità giusta.

Questo blog ti guida attraverso il processo per ottenere un lavoro da casa, dalla ricerca di opportunità legittime alla creazione di una candidatura difficile da ignorare. 📑

⭐ Modello in primo piano Cercare lavoro può essere difficile. Il monitoraggio degli annunci di lavoro, la gestione delle candidature e l'organizzazione delle conversazioni con i reclutatori possono diventare rapidamente opprimenti e persino un po' scoraggianti. Il modello ClickUp Job Search è un hub centrale per il monitoraggio di tutte le tue attività di ricerca di lavoro. Provalo gratis oggi stesso! Ottieni un modello gratuito Tieni traccia delle candidature in modo efficiente con il modello per la ricerca di lavoro di ClickUp

Comprendere il mercato del lavoro da casa

Il lavoro da remoto è diventato una parte importante del mercato del lavoro, offrendo più opportunità che mai in diversi settori. Le aziende stanno ampliando i propri team remoti, rendendo più facile trovare ruoli che si adattano a diverse competenze e obiettivi di carriera.

Ma prima di lanciarti nella ricerca, è utile capire perché il lavoro da remoto è così interessante e quali settori offrono le migliori opportunità.

Vantaggi del lavoro da remoto

Lavorare da casa offre numerosi vantaggi. Tra questi:

Maggiore flessibilità: Stabilisci il tuo programma e lavora da qualsiasi luogo

Migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata: dedica meno tempo agli spostamenti e più tempo alle cose che contano

Maggiori opportunità di lavoro: candidati per lavori flessibili al di fuori della tua zona

Risparmio sui costi: Riduci le spese di trasporto, l'abbigliamento da lavoro e le spese quotidiane

Maggiore produttività: Lavora in un ambiente privo di distrazioni che si adatta al tuo stile

💡 Suggerimento: Se desideri cambiare carriera, metti in evidenza le competenze trasferibili al lavoro da remoto, come la comunicazione, l'autodisciplina e la collaborazione digitale.

Settori che offrono lavori da remoto

Non tutti i lavori possono essere svolti da casa, ma molti settori hanno abbracciato il lavoro da remoto. Ecco alcuni dei principali campi in cui vengono assunti professionisti da remoto:

Tecnologia

I ruoli nell'ambito dello sviluppo software, dell'assistenza IT e della sicurezza informatica spesso consentono il lavoro da remoto. Le aziende hanno bisogno di professionisti qualificati per gestire le reti, creare app e proteggere i dati.

🧠 Curiosità: La NASA ha contribuito a dare il via al lavoro da remoto. Negli anni '70, un ingegnere della NASA di nome Jack Nilles coniò il termine " telelavoro " mentre studiava modi per ridurre il traffico. La sua idea era molto avanti rispetto ai tempi.

Marketing e creazione di contenuti

Scrittori, social media manager, specialisti SEO e grafici possono trovare numerose opportunità di lavoro da remoto. Le aziende si affidano ai contenuti digitali per raggiungere il proprio pubblico, rendendo questi ruoli molto richiesti.

Servizio clienti

Molte aziende assumono rappresentanti da remoto per gestire le richieste dei clienti tramite chat, email o assistenza telefonica. Questi ruoli non richiedono sempre un'esperienza precedente, il che li rende un ottimo punto di ingresso nel mondo del lavoro da remoto.

Istruzione e formazione

Tutor online, autori di corsi e progettisti didattici contribuiscono a fornire programmi di istruzione e formazione a distanza. Con la continua crescita dell'e-learning, cresce anche la domanda di professionisti qualificati in questo campo.

Assistenza sanitaria

I servizi di telemedicina si sono ampliati, creando opportunità per infermieri, codificatori medici e coach sanitari che lavorano da remoto. Anche molti ruoli amministrativi nel settore sanitario possono essere svolti da casa.

🔍 Lo sapevi? Alcuni paesi pagano le persone per lavorare da remoto. Paesi come Barbados, Portogallo e Italia offrono visti per nomadi digitali per attirare lavoratori da remoto che desiderano vivere all'estero mantenendo il proprio lavoro.

Competenze essenziali per il lavoro da remoto

Per avere successo in un lavoro a distanza non bastano un laptop e una connessione Internet. Ecco alcune competenze chiave che fanno la differenza in vari tipi di lavori a distanza:

Gestione del tempo: stabilisci le priorità delle attività, fissa le scadenze e rimani concentrato senza bisogno di supervisione costante

Autodisciplina: Rimani motivato e completa il lavoro in tempo senza dover rendere conto a nessuno di persona

Comunicazione: scrivi email chiare, partecipa a riunioni virtuali e collabora con persone in fusi orari diversi

Competenze tecniche: Navigare tra gli strumenti di lavoro da remoto come piattaforme di videoconferenza, Navigare tra gli strumenti di lavoro da remoto come piattaforme di videoconferenza, software di gestione delle attività e sistemi di archiviazione cloud

Risoluzione dei problemi: Affronta le sfide in modo indipendente e trova soluzioni senza l'assistenza immediata di colleghi o manager

Adattabilità: adattati a nuovi strumenti, flussi di lavoro e dinamiche di team in un ambiente remoto

Come trovare un lavoro da casa

Per trovare un lavoro da remoto non basta inviare candidature. L'approccio giusto può aiutarti a trovare opportunità legittime più rapidamente e a distinguerti dai datori di lavoro. Ecco come iniziare. 🏁

Piattaforme di ricerca di lavori da remoto

Le bacheche di annunci di lavoro rendono più facile filtrare le opportunità di lavoro da remoto ed evitare le truffe. Alcune delle migliori piattaforme per chi cerca lavoro da remoto includono:

LinkedIn Jobs: trova ruoli da remoto, entra in contatto con i reclutatori e mostra le tue competenze

Lavoriamo da remoto: Sfoglia gli annunci di lavoro di aziende che assumono team che lavorano completamente da remoto

FlexJobs: Accedi a offerte di lavoro da remoto verificate senza preoccuparti delle truffe

Remote. co: Scopri lavori da remoto in diversi settori, dal supporto clienti alla tecnologia

AngelList: Esplora ruoli da remoto presso startup alla ricerca di talenti in vari campi

Networking e personal branding

Una forte presenza online può aprire le porte a opportunità di lavoro da remoto. Il networking ti aiuta a entrare in contatto con potenziali datori di lavoro, mentre il personal branding ti rende più visibile ai reclutatori.

Ecco alcuni consigli per la ricerca di lavoro a supporto di questo:

ottimizza il tuo profilo LinkedIn:* Metti in evidenza le competenze adatte al lavoro da remoto e aggiorna la sezione relativa alla tua esperienza

Entra nelle community di settore: Iscriviti a gruppi LinkedIn, canali Slack e forum professionali per entrare in contatto con professionisti che condividono i tuoi stessi interessi

Mostra il tuo lavoro: crea un portfolio online, scrivi post sul blog o condividi approfondimenti sui social media per stabilire la tua credibilità

Contatta la tua rete: fai sapere ai tuoi ex colleghi, mentori e connessioni nel settore che stai cercando un lavoro da remoto

📖 Leggi anche: I migliori trucchi per lavorare da casa e aumentare la produttività

Prepararsi per le candidature di lavoro da remoto

Una candidatura efficace fa la differenza quando si cerca un lavoro da remoto. I responsabili delle assunzioni cercano candidati in grado di comunicare in modo efficace, essere organizzati e lavorare in modo indipendente. Il primo passaggio consiste nel redigere un curriculum e una lettera di presentazione convincenti, seguito dalla preparazione dei colloqui e dal monitoraggio delle candidature.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, semplifica il processo. Combina attività, documenti, obiettivi e comunicazioni in un unico posto, eliminando la necessità di destreggiarsi tra più strumenti.

Scopri come rendere il processo di ricerca di un lavoro più semplice ed efficiente. 📋

Se stai utilizzando Documenti Google per i curriculum, Trello per il monitoraggio e i promemoria sul telefono, non sei il solo. Ma se esistesse uno strumento in grado di gestire tutto?

Ecco un rapido confronto tra ClickUp e altri strumenti tipicamente utilizzati da chi cerca lavoro:

Strumento/Funzionalità/Funzione ClickUp Documenti Google / Fogli Google Notion Trello 📄 Spazio di archiviazione per curriculum e lettere di presentazione ✅ Documenti ClickUp con cartelle ✅ Documenti, ma meno strutturati ✅ Pagine, configurazione da formattare ❌ Non ideale per la scrittura 🧠 Assistente di scrittura IA ✅ ClickUp Brain (su misura) ❌ Solo scrittura manuale 🟡 IA limitata con componenti aggiuntivi di terze parti ❌ Non disponibile ✅ Monitoraggio delle attività e aggiornamenti sullo stato ✅ Attività, campi personalizzati ❌ Manuale con caselle di controllo 🟡 Richiede configurazione ✅ Ottimo per lo stile Kanban 🗓️ Integrazione con il calendario ✅ Visualizza il calendario ClickUp 🟡 Collegamenti al calendario manuale 🟡 Richiede configurazione di integrazione 🟡 Limite tramite potenziamenti 🧭 Impostazione degli obiettivi e monitoraggio dello stato di avanzamento ✅ Obiettivi, ripartizione settimanale ❌ Manuale 🟡 Richiede configurazione manuale ❌ Non integrato 🔔 Promemoria per colloqui e follow-up ✅ Promemoria ClickUp ❌ Non disponibile ❌ Non integrato ❌ Non progettato per questo scopo 🧩 Modelli per la ricerca e la pianificazione del lavoro ✅ Modelli predefiniti multipli ❌ Configurazione manuale 🟡 Modelli della community ❌ Disponibilità limitata

Verdetto: ClickUp offre a chi cerca lavoro un'area di lavoro digitale all-in-one, eliminando la necessità di passare da 4-5 strumenti solo per organizzarsi. Vediamo i dettagli.

Creare un curriculum e una lettera di presentazione efficaci

Un curriculum ben strutturato e una lettera di presentazione efficace possono fare la differenza nell'ottenere un colloquio.

Ottieni assistenza nella scrittura basata sull'IA

Usa ClickUp Brain per generare punti chiave per il tuo curriculum specifici per il lavoro che desideri

ClickUp Brain è un assistente di lavoro basato sull'IA che aiuta chi cerca lavoro in ogni fase del processo di candidatura. Genera punti chiave personalizzati per il curriculum, scrive proposte di lavoro e lettere di presentazione per diversi ruoli e suggerisce persino le competenze chiave in base alle descrizioni del lavoro.

Ma non basta scrivere.

ClickUp Brain può riepilogare/riassumere annunci di lavoro lunghi, estrarre dettagli chiave e, sulla base delle informazioni disponibili pubblicamente, fornire approfondimenti sulla cultura aziendale.

Se ti stai preparando per un colloquio, puoi generare potenziali domande basate sul ruolo e sul settore, aiutandoti a esercitarti in modo più efficace.

Ottieni informazioni dettagliate sulla preparazione ai colloqui basate sull'IA e supporto alla ricerca con ClickUp Brain

Ad esempio, se ti stai candidando per un ruolo di assistente virtuale, ClickUp Brain può evidenziare le competenze essenziali dalla descrizione del lavoro e suggerirti modi per enfatizzare la tua esperienza.

Può anche fornire riepiloghi/riassunti concisi della missione e dei valori dell'azienda, velocizzando la preparazione al colloquio con l'IA.

Organizza e gestisci più documenti di candidatura

Personalizzare i curriculum e le lettere di presentazione per diversi ruoli è essenziale, ma tenere traccia di più versioni può diventare rapidamente complicato.

Archivia e classifica i documenti relativi alle candidature di lavoro in ClickUp Docs

ClickUp Docs offre un modo strutturato per archiviare, modificare e accedere a tutti i materiali relativi alle candidature di lavoro in un unico posto.

Invece di cercare il file giusto tra le cartelle, chi cerca lavoro può organizzare i documenti per tipo di ruolo, settore o nome dell'azienda.

E poi, non dovrai più cercare tra 47 schede per trovare l'ultima bozza della tua lettera di presentazione. ✨

ClickUp Docs mette tutto in un unico posto, così puoi concentrarti sulla candidatura e non sulla ricerca dei file.

Ad esempio, se ti candidi per ruoli nel marketing e nel settore commerciale, puoi creare cartelle separate per ogni settore, in cui archiviare curriculum personalizzati, lettere di presentazione e descrizioni delle posizioni lavorative per un accesso rapido.

⚙️ Bonus: prova i modelli di curriculum tecnico per presentare le tue competenze in modo efficace.

Superare i colloqui di lavoro a distanza

Un colloquio ben preparato aumenta le possibilità di ottenere un'offerta di lavoro.

ClickUp ti aiuta a monitorare i colloqui, organizzare le ricerche e gestire i follow-up, tutto in un unico posto.

Rimani aggiornato sulle candidature e sui colloqui di lavoro

Organizza le candidature, i colloqui e i follow-up con le attività di ClickUp

Il monitoraggio di più candidature, follow-up e date di colloquio può diventare caotico. Le attività di ClickUp creano un sistema strutturato per gestire l'intero processo di ricerca di lavoro.

Ogni lavoro può essere un'attività con il proprio stato: candidato, colloquio programmato o offerta ricevuta.

I campi personalizzati di ClickUp portano l'organizzazione un passaggio avanti. Consentono agli utenti di aggiungere dettagli specifici come:

Nome dell'azienda: Identifica rapidamente il datore di lavoro senza aprire documenti separati

Titolo del lavoro: Distinguere tra ruoli simili in aziende diverse

Dettagli di contatto del reclutatore: Memorizza gli indirizzi email o i profili LinkedIn per un rapido follow-up

Note sull'intervista: Annota i punti chiave e le potenziali domande per il prossimo colloquio

Supponiamo che tu abbia fatto domanda per una posizione di marketing a distanza e che tu abbia un colloquio imminente. Puoi creare un'attività per il lavoro, aggiornarne lo stato e allegare un riepilogo/riassunto del ruolo e dei dettagli dell'azienda. Dopo il colloquio, puoi registrare i punti essenziali discussi e impostare un promemoria per un'email di follow-up.

Fissa degli obiettivi per la ricerca di lavoro per rimanere coerente

ClickUp Obiettivi consente a chi cerca lavoro di fissare traguardi misurabili, come inviare un numero specifico di candidature alla settimana o completare simulazioni di colloqui.

Rimani responsabile e mantieni lo slancio con gli obiettivi di ricerca di lavoro in ClickUp

Il monitoraggio dello stato di avanzamento garantisce la responsabilità, aiutando chi cerca lavoro a rimanere concentrato. Se il tuo obiettivo è candidarti per 20 lavori da remoto in un mese, ClickUp Obiettivi può suddividere questo obiettivo in traguardi settimanali, mantenendo alto il ritmo senza sentirti sopraffatto.

Quindi, se ti stai preparando per un ruolo tecnico, puoi fissare l'obiettivo di completare tre sfide di codifica prima del tuo prossimo colloquio.

Gestisci in modo efficiente i colloqui di lavoro

Coordinare i colloqui in fusi orari diversi può essere complicato.

Prova il calendario ClickUp per un layout visivo migliore

Il Calendario ClickUp offre un layout visivo chiaro delle prossime interviste, delle scadenze e dei promemoria di follow-up per semplificare il tutto.

Gli eventi contrassegnati da colori diversi distinguono i colloqui dalle chiamate di networking o dalle scadenze per la presentazione delle candidature, rendendo la pianificazione più intuitiva. Ad esempio, se hai un colloquio video il Monday e una valutazione di follow-up il Thursday, la visualizzazione Calendario ti assicura che nulla venga trascurato. Puoi anche impostare un tempo di buffer tra i colloqui per evitare lo stress di appuntamenti consecutivi.

🧠 Curiosità: A Leonardo da Vinci è attribuita la stesura di uno dei primi curriculum conosciuti, risalente al 1482, quando fece domanda per un lavoro presso il Duca di Milano.

Non perdere mai un'opportunità di follow-up

Dare seguito a un colloquio lascia un'impressione positiva. I promemoria di ClickUp rendono facile inviare email post-colloquio e controllare costantemente lo stato della tua candidatura.

Se un reclutatore menziona che ti ricontatterà entro una settimana, puoi impostare un promemoria per verificare se non hai ricevuto risposta. Questo approccio proattivo fa sì che le candidature procedano.

Segui i reclutatori in tempo utilizzando i promemoria di ClickUp

I promemoria di ClickUp funzionano anche per il networking. Se ti connetti con un responsabile delle assunzioni su LinkedIn, impostare un promemoria per inviargli un messaggio dopo qualche settimana aiuta a mantenere viva la relazione.

Utilizza un modello per la ricerca di lavoro

Ottieni un modello gratis Tieni traccia delle candidature in modo efficiente con il modello per la ricerca di lavoro di ClickUp

Il modello ClickUp per la ricerca di lavoro è un hub centrale per il monitoraggio degli annunci di lavoro, la gestione delle candidature e l'organizzazione delle conversazioni con i reclutatori.

Ciò che rende efficace questo modello è il modo in cui suddivide la ricerca di lavoro in visualizzazioni mirate:

Guida introduttiva Visualizza: Consigli per la ricerca di lavoro, suggerimenti per il curriculum e risorse Consigli per la ricerca di lavoro, suggerimenti per il curriculum e risorse per prepararsi ai colloqui a distanza , tutto in un unico posto

Visualizzazione delle candidature prioritarie: mantiene le candidature di lavoro più importanti in primo piano

Vista Elenco aziende: Salva i dettagli sui potenziali datori di lavoro e monitora facilmente le opportunità disponibili

Visualizzazione fase di candidatura: contiene lo stato di ogni candidatura a colpo d'occhio

🔍 Lo sapevi? Gli animali domestici sono diventati colleghi di lavoro non ufficiali. Molti animali domestici amano il lavoro da remoto, in particolare i cani, che ora possono fare più passeggiate, e i gatti, che amano sedersi sulla tastiera durante le riunioni importanti.

Freelancer, questo è per voi!

Non tutti i ruoli da remoto sono a tempo pieno. Se sei un libero professionista o stai cercando un lavoro a contratto, ClickUp ti offre la struttura necessaria per gestire più client senza caos.

Ecco come i liberi professionisti possono utilizzare ClickUp:

Traccia i risultati finali dei client in elenchi o spazi separati

Registra le ore con ClickUp Time Tracking per una fatturazione accurata

Imposta attività ricorrenti per anticipi, controlli settimanali o fatture

Usa i documenti per redigere proposte o archiviare contratti in modo sicuro

Crea una Bacheca CRM per i client utilizzando campi personalizzati per monitorare contatti, scadenze, tariffe e follow-up

💡 Suggerimento: utilizza il modello ClickUp Freelance Client Success Collaboration per gestire il lavoro dei client, la fatturazione e la comunicazione in un unico posto.

📁 Altri modelli ClickUp per semplificare la tua ricerca di lavoro

I modelli di ClickUp ti danno un vantaggio: niente formattazione, niente congetture. Che tu stia candidandoti per un lavoro, creando un elenco di freelance o preparandoti per un colloquio, c'è un modello che fa per te.

Eccone alcuni da provare:

🧠 Abbinalo a ClickUp Brain per scrivere, modificare e perfezionare automaticamente i tuoi contenuti con l'assistenza dell'IA.

Passaggi successivi: assicurarsi un ruolo da remoto e avere successo

Hai finalmente deciso di intraprendere un ruolo da remoto, e questo è solo l'inizio.

Garantirti la giusta retribuzione, impostare un'area di lavoro produttiva e organizzarti con gli strumenti giusti ti aiuterà ad avere successo a lungo termine.

Ecco come sfruttare al meglio il tuo nuovo ruolo. 📁

Negoziazione dello stipendio e dei benefici

I ruoli da remoto offrono flessibilità, ma la retribuzione varia a seconda della posizione, del settore e delle politiche aziendali.

Prima di accettare un'offerta, ricerca i parametri salariali di riferimento per il tuo ruolo utilizzando piattaforme come Glassdoor, Payscale o LinkedIn Salary. Considera fattori che vanno oltre la retribuzione base, come i benefici sanitari, le indennità per le attrezzature dell'ufficio domestico, il rimborso delle spese per Internet e le opportunità di sviluppo professionale.

Durante la negoziazione, metti in evidenza il tuo valore sottolineando le tue competenze, la tua esperienza e i tuoi contributi unici. Se non è possibile ottenere un adeguamento salariale, richiedi ulteriori vantaggi come più ferie retribuite (PTO), orari flessibili o un budget per spazi di coworking.

🔍 Lo sapevi? Prima che il lavoro da remoto diventasse diffuso, un gruppo di sviluppatori di software a Berlino ha creato un'area di lavoro condivisa chiamata C-Base. Ha posto le basi per i moderni spazi di coworking che soddisfano le esigenze dei lavoratori da remoto e dei liberi professionisti.

Impostazione di un ufficio domestico

Un ufficio domestico ben progettato migliora la concentrazione, riduce al minimo le distrazioni e aiuta a stabilire un sano equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Inizia con l'essenziale:

Area di lavoro ergonomica: Investi in una sedia comoda, una scrivania robusta e un'illuminazione adeguata per ridurre lo sforzo e l'affaticamento

Configurazione tecnica affidabile: Assicurati una connessione Internet ad alta velocità, cuffie con cancellazione del rumore e una fonte di alimentazione di backup per lavorare senza interruzioni

Zona di lavoro definita: Designa un'area specifica per il lavoro per separare la vita professionale da quella personale, riducendo le distrazioni mentali

Valuta l'aggiunta di strumenti che aumentano la produttività, come un secondo monitor, una lavagna online per appunti veloci o una scrivania in piedi per muoverti durante la giornata. Una configurazione ordinata e confortevole rende il lavoro da remoto più efficace e piacevole.

📖 Leggi anche: Consigli per l'ufficio domestico per aumentare la produttività del lavoro da remoto

Gestire la produttività con un software dedicato

Gestire scadenze e attività senza supervisione di persona richiede flussi di lavoro ben strutturati. Gli strumenti giusti, come il software di project management per team remoti ClickUp, ti aiutano a mantenere il flusso di lavoro, a rispettare le scadenze e a tenere il team concentrato senza stress.

Scegli il tuo orario di lavoro

Gestire il tempo in modo efficace è fondamentale in un ruolo a distanza.

Registra le ore di lavoro in modo efficiente con il monitoraggio del tempo di ClickUp

Il monitoraggio del tempo di ClickUp ti consente di registrare le ore dedicate alle attività per mantenere la responsabilità ed evitare il superlavoro.

Ecco come organizzare al meglio il tuo tempo:

Monitora il tempo direttamente sulle attività: Avvia e interrompi i timer all'interno di ClickUp per vedere esattamente quanto tempo richiede ogni attività

Esamina i rapporti sulle ore lavorative: Ottieni un resoconto dettagliato della distribuzione delle ore lavorative, che ti aiuterà a identificare le inefficienze

Imposta le ore fatturabili: Contrassegna il tempo come fatturabile per semplificare la fatturazione e il monitoraggio dei pagamenti per liberi professionisti e collaboratori esterni

Concentrati su ciò che conta di più

Non tutte le attività hanno la stessa urgenza. Le priorità delle attività di ClickUp ti consentono di classificare il lavoro in livelli di importanza, in modo che le attività ad alto impatto vengano completate per prime. Contrassegnando le attività come Urgente, Alta, Normale o Bassa è chiaro cosa richiede un'azione immediata e cosa può aspettare.

Aumenta l'efficienza con la gestione delle attività basata sull'IA utilizzando ClickUp Brain

Inoltre, ClickUp Brain migliora la produttività aiutandoti a stabilire le priorità, riepilogare/riassumere e organizzare le attività senza sforzo. Identifica il lavoro urgente, suggerisce i passaggi successivi e redige persino bozze di aggiornamenti in base all'attività del tuo progetto.

🧠 Curiosità: Alcune aziende hanno assunto consulenti virtuali per il pendolarismo. Alcune aziende incoraggiano i dipendenti a fingere di recarsi al lavoro, ad esempio facendo una breve passeggiata prima e dopo il lavoro, per creare un confine tra la vita privata e quella lavorativa.

Pianifica e ottimizza il lavoro da remoto

ClickUp offre modelli personalizzabili per il lavoro da remoto a supporto del flusso di lavoro, del coordinamento delle attività e della produttività.

Ottieni un modello gratis Il modello di piano di lavoro da remoto di ClickUp è progettato per aiutarti a pianificare, gestire e monitorare i progetti di lavoro da remoto.

Il modello di piano di lavoro da remoto di ClickUp stabilisce linee guida e una struttura chiare, soprattutto durante i periodi di transizione o di incertezza.

Le viste multiple offrono flessibilità in base al modo in cui lavora il tuo team.

Ad esempio, la vista Sequenza lavoro delinea le attività e le scadenze, garantendo che i progetti rispettino la tabella di marcia. La vista Azioni di lavoro offre uno spazio per il brainstorming e l'archiviazione delle idee. La vista Stato di avanzamento del lavoro tiene traccia del completamento delle attività, in modo da sapere sempre a che punto sono le cose, mentre la vista Titoli progetto semplifica l'assegnazione delle attività.

ClickUp semplifica la gestione delle attività, ma combinandolo con altri strumenti specializzati per il lavoro da casa crea un flusso di lavoro completo:

Condivisione di file e documentazione: Google Drive e Dropbox per archiviare e condividere il lavoro

Concentrazione e gestione del tempo: Toggl, RescueTime, Forest per il monitoraggio del tempo e la riduzione delle distrazioni

Fai avanzare la tua carriera lavorando da casa

Lavorare da casa non significa mettere in pausa la crescita professionale. Senza le consuete interazioni in ufficio, rimanere in carreggiata richiede un approccio più intenzionale.

Vediamo come. 📈

Sviluppa nuove competenze e resta al passo con i tempi

Rimanere al passo con le tendenze del settore e ampliare le proprie competenze influisce in modo significativo sulla crescita professionale.

Corsi online, certificazioni e piattaforme di apprendimento personalizzate ti aiutano a rimanere competitivo. Siti web come Coursera, Udemy e LinkedIn Learning offrono formazione su tutto, dalla leadership alle competenze tecniche.

Impostare obiettivi di apprendimento con un software di gestione delle competenze (come ClickUp!) ti aiuta a mantenerti responsabile e garantisce uno stato di avanzamento costante.

🧠 Curiosità: Il 36% dei dipendenti statunitensi preferirebbe lavorare interamente da casa piuttosto che seguire qualsiasi altro modello di lavoro, se potesse scegliere. Il lavoro ibrido è la seconda opzione più popolare con il 28%, mentre il 27% preferisce ancora andare in ufficio tutti i giorni.

Rafforza il tuo marchio personale

La tua presenza online gioca un ruolo importante nell'avanzamento della carriera. Aggiornare il tuo profilo LinkedIn, condividere approfondimenti sul settore e partecipare a discussioni pertinenti mette in mostra la tua esperienza.

Un sito web personale o un portfolio ben realizzati aggiungono credibilità, rendendo più facile per i reclutatori e i leader del settore riconoscere le tue competenze.

Trovare un mentore e un orientamento professionale

Un solido sistema di supporto rende più facile pianificare la propria carriera. Chiedere la guida di professionisti esperti offre preziose informazioni e indicazioni.

Entra in contatto con mentori tramite LinkedIn, gruppi professionali o eventi di networking virtuali per acquisire una prospettiva sulle sfide e le opportunità della tua carriera.

Contatti regolari con i mentori ti aiutano a mantenerti responsabile e motivato.

Migliora la comunicazione e la collaborazione

Forti capacità comunicative sono essenziali per il successo nel lavoro da remoto. Padroneggiare una comunicazione chiara e concisa nelle email, nelle riunioni e nei report aiuta a stabilire la propria credibilità.

L'utilizzo di strumenti di collaborazione remota per rimanere in contatto con i colleghi, condividere aggiornamenti e gestire i progetti migliora efficacemente il lavoro di squadra e la visibilità. Discutere in modo proattivo e fornire input preziosi rafforza le relazioni professionali e le prospettive di carriera.

🔍 Lo sapevi? Un sondaggio condotto su dirigenti di 595 aziende statunitensi ha rilevato che l'8,9% dei dipendenti a tempo pieno lavora interamente da remoto, mentre il 18,1% divide il proprio tempo tra casa e ufficio. Il senior management prevede che il lavoro da remoto continuerà a crescere, con ruoli completamente da remoto che dovrebbero raggiungere il 10,1% entro il 2028.

Rendi il lavoro da remoto... un lavoro con ClickUp

Lavorare da casa ti offre la flessibilità necessaria per organizzare la tua giornata lavorativa, ma per rimanere produttivo e avanzare nella tua carriera è necessario adottare l'approccio giusto. Tenere traccia delle attività, rispettare le scadenze e rimanere in connessione con il tuo team sono tutti fattori che influiscono sul corretto svolgimento delle attività.

ClickUp riunisce tutto, aiutandoti a gestire i progetti, monitorarne lo stato e rimanere organizzato senza dover passare da un'app all'altra.

Dall'impostazione degli obiettivi di carriera alla semplificazione del lavoro quotidiano, ClickUp ti offre gli strumenti per rimanere concentrato ed efficiente. ClickUp Brain fa ancora di più, aiutandoti a stabilire le priorità, organizzare e lavorare in modo più intelligente.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅