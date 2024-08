Le 10 migliori alternative e concorrenti di Mavenlink per il vostro team

Kantata, precedentemente noto come Mavenlink, esiste da molto tempo. Tuttavia, è stato abbastanza lungo da perfezionare l'arte del project management?

Con una Valutazione G2 di 4.1 la risposta breve è: non ancora. Va da sé che nonostante l'offerta di una collaborazione di livello mondiale project management di livello mondiale mavenlink lascia ancora molto a desiderare per i clienti che necessitano di funzionalità/funzioni più innovative.

Fortunatamente, ci sono molte opzioni di software di project management valide. A questo proposito, le eventuali carenze di Mavenlink possono essere adeguatamente colmate dalle decine di concorrenti.

Ecco perché stiamo esaminando le 10 migliori alternative a Mavenlink (o a Kantata) se siete alla ricerca di funzionalità di project management più avanzate.

Che cos'è Kantata (Mavenlink)?

Kantata è una soluzione software versatile per il project management che fornisce visibilità, collaborazione e funzionalità di automazione per una migliore esecuzione dei progetti, monitoraggio dei progetti e gestione del flusso di lavoro . Combina le tradizionali funzionalità di project management con le funzionalità di gestione del lavoro strumenti di gestione delle risorse che vengono utilizzati specificamente dalle aziende di servizi professionali.

via Kantata Inoltre, molti utenti apprezzano questa piattaforma per gestire meglio i progetti multipli, nonché i dati finanziari, le richieste di progetto e i portfolio. Anche in questo caso, Kantata è uno dei preferiti dai team di servizi professionali.

Anche con un cambio di nome, Kantata si è dimostrato uno strumento utile se si desidera un monitoraggio più visivo dei progetti e una maggiore collaborazione tra i team per i progetti in corso. Altre funzionalità/funzione degne di nota sono:

Molteplici opzioni di visualizzazione dei grafici

Feed di attività in tempo reale

Interfaccia utente pulita e nitida

Monitoraggio del tempo e delle spese

Tuttavia, alcuni problemi come l'elaborata struttura dei prezzi e la lentezza dell'interfaccia hanno spinto molti a cercare alternative a Mavenlink. Non rimanete bloccati con un prodotto che non è altro che la superficie di ciò che vi serve per gestire le attività, definire meglio le scadenze dei progetti e sviluppare una strategia di progetto veramente solida per la vostra azienda.

Le 10 migliori alternative a Mavenlink che dovete conoscere

Ecco un elenco di 10 concorrenti e alternative a Mavenlink che potrebbero essere più adatte ai vostri team, obiettivi e circostanze:

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

ClickUp non è in circolazione da molto tempo come altre alternative a Mavenlink presenti in questo elenco, ma è diventato rapidamente uno dei migliori strumenti di produttività wall-to-wall. Non è solo una soluzione per le aziende di piccole e medie dimensioni, ma è fantastica anche per i team di lavoro aziende di servizi professionali che necessitano di un hub di lavoro più centralizzato per terminare il lavoro.

Questa piattaforma avanzata di project management ha qualcosa per tutti. Grazie alla collaborazione tra team, gli utenti possono visualizzare, personalizzare e costruire ClickUp esattamente secondo i propri gusti. Inoltre, ClickUp è in grado di gestione delle attività gli strumenti consentono di assegnare commenti a un membro del team e di impostare attività ricorrenti con funzionalità/funzione di automazione.

Le semplici opzioni di trascinamento facilitano la rotazione e il miglioramento dei flussi di lavoro senza creare colli di bottiglia. ClickUp è uno degli strumenti di area di lavoro più dinamici e totalmente personalizzabili in base alle vostre esigenze specifiche, per completare i progetti più rapidamente.

Trascinare e rilasciare le attività di ClickUp nella visualizzazione Calendario

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

ClickUp è ricco di funzionalità di project management che aiutano a pianificare, gestire e visualizzare il lavoro. E se avete un budget limitato, il piano Free Forever di ClickUp offre molte delle funzionalità avanzate di project management presenti nei piani a pagamento. Vediamo alcuni dei preferiti dai clienti, tra cui:

Comunicazione e collaborazione a volontà con commenti e commenti assegnati

Possibilità di incorporare le viste di Airtable, Miro, InVision e Documenti Google

Trasformare i dati noiosi in un'opera d'arte con mappe mentali, lavagne online, grafici Gantt e altro ancora

Priorità delle attività all'avanguardia ed elenchi da fare personalizzabili

Possibilità di passare da una visualizzazione all'altra (vista Bacheca, vista Elenco, vista Riquadro, vista Calendario, ecc.)

Reportistica e dashboard precostituiti e personalizzati che aumentano la visibilità

Un'intuitiva interfaccia utente drag-and-drop che rende facile la creazione e l'assegnazione delle attività

Gestione delle prestazioni e automazione dei flussi di lavoro per una pianificazione avanzata delle risorse

Monitoraggio dei progetti dal costo al completamento

I professionisti di ClickUp

ClickUp offre un solido piano gratuito

Centinaia di modelli gratuiti di project management per iniziare subito a lavorare

Semplice monitoraggio delle attività per gestire i progetti in modo più efficiente

Personalizzazione imbattibile

assistenza via email e chat 24/7 disponibile nel piano gratuito

Monitoraggio del tempo disponibile nel piano gratuito

Facile integrazione nei sistemi esistenti

Prezzi competitivi per un maggior valore del vostro denaro

ClickUp contro

I personalizzazioni avanzate possono risultare troppo impegnative per i nuovi utenti

La velocità di ricerca e di filtraggio può essere più lenta (...per ora!)

Prezzi di ClickUp

piano Free Forever : Piano illimitato

Piano illimitato Piano Unlimited : $5 per utente al mese

: $5 per utente al mese Piano Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Business Plus: $19 per utente al mese

$19 per utente al mese Azienda : Contatti commerciali Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (4.800 recensioni)

4,7/5 (4.800 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.117 recensioni)

2. Wrike

via Wrike Write è un'applicazione di strumento per il project management che promette produttività, visibilità ed efficienza nei flussi di lavoro del team.

Grazie all'affidabilità del piano, della visualizzazione e della gestione dei progetti, Wrike si è guadagnato un nome come software di project management e soluzione di gestione delle risorse di prim'ordine.

Tra le migliori alternative a Mavenlink, Wrike è orgoglioso delle sue funzionalità/funzioni all'avanguardia, dei suoi strumenti e del suo supporto clienti che hanno conquistato migliaia di team.

Ad esempio, Wrike dispone di una funzionalità di monitoraggio e reportistica KPI, che purtroppo manca a Mavenlink.

Funzionalità/funzione chiave di Wrike

Alcune delle funzionalità/funzioni che hanno reso Wrike un nome riconoscibile nel project management sono:

La vista Carico di lavoro consente al gestore del team di visualizzare la suddivisione dei compiti e la gestione di ciascuna attività da parte dei team

La modifica collaborativa consente a un membro del team di lavorare su file, cartelle e documenti diversi

Una funzione di chat integrata che permette di tenere sotto controllo i team

Efficienti funzionalità di registrazione e monitoraggio del tempo registrato

Monitoraggio e reportistica KPI per tenere traccia dei risultati ottenuti

I professionisti di Wrike

A differenza di Mavenlink, Wrike ha un piano free e un periodo di prova gratuito

Una dashboard centrale riunisce tutti i progetti e le operazioni del flusso di lavoro

Molteplici distribuzioni, tra cui una versione per browser, un'app e un'applicazione mobile

I contro di Wrike

Le complesse API web di Wrike rendono difficile l'onboarding per i team

Molti troveranno la versione desktop di Wrike poco intuitiva

Wrike è relativamente costoso rispetto a strumenti altrettanto potenti

L'importazione di dati in Wrike richiede agli utenti il rispetto di parametri precisi

Prezzi di Wrike

**Gratuito

Professionale : $9,80 per utente al mese, migliore per i team in rapida crescita

: $9,80 per utente al mese, migliore per i team in rapida crescita Business: 24,80 dollari per utente al mese, ideale per tutti i team di un'organizzazione

Valutazioni dei clienti di Wrike

G2: 4,2/5 (3.192 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (1.806 recensioni)

3. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Monday-portfolio-.png

/$$$img/

via Monday Il lunedì è terribile per i team che non dispongono di un'applicazione di project management, ma c'è uno strumento che vuole rimediare a questa situazione.

Monday è un software di project management interattivo e di colore che cerca di creare trasparenza e visibilità nelle operazioni di progetto.

Inoltre, Monday automatizza le attività ripetitive, migliora la collaborazione tra i team e crea visibilità nei flussi di lavoro per un esito positivo del progetto.

Il segreto di Monday sta nella sua funzionalità/funzione Bacheca. Una bacheca è una tabella di attività simile a un foglio di calcolo da cui è possibile assegnare tutti i progetti, tenere traccia delle attività e dei progetti i progetti da consegnare e automatizzare le attività.

funzionalità/funzione chiave di #### Monday

Il design e l'interfaccia colorati rendono l'utilizzo di Monday un gioco da ragazzi

Ricette di automazione che creano automazioni basate su eventi per le attività più banali

Viste multiple per le Bacheca (vista grafico, vista modulo Sequenza, vista Kanban e vista file)

Impressionante visualizzazione dei dati che trasforma i KPI in grafici visivi

Monday Apps marketplace dove è possibile acquistare app aggiuntive

I professionisti del lunedì

Monday si integra con piattaforme di produttività di terze parti come Slack, Google, Mailchimp e Spotify

Sequenza intuitiva di trascinamento e rilascio

Supporto clienti affidabile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e una base di conoscenze precostituita

I contro di Monday

I costi si accumulano rapidamente quando si hanno team numerosi

Una struttura di prezzi contorta

Offre la funzionalità di monitoraggio del tempo sui piani di prezzo più elevati

I grafici Gantt e le sequenze temporali sono una prerogativa dei piani tariffari più alti

Prezzi del lunedì

Basic : $8 per postazione al mese (4 postazioni al mese)

: $8 per postazione al mese (4 postazioni al mese) Standard : $10 per postazione al mese (3 postazioni al mese)

: $10 per postazione al mese (3 postazioni al mese) Pro : $16 per postazione al mese (3 postazioni al mese)

: $16 per postazione al mese (3 postazioni al mese) Azienda: Contattare Monday per i dettagli

Valutazioni dei clienti Monday

G2: 4,7/5 (6.248 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (2.752 recensioni)

4. Progetti Zoho

via Progetti Zoho L'elenco dei concorrenti di Mavenlink non si completa senza una menzione di Zoho Projects. Zoho Projects è un software basato su cloud che fornisce elementi essenziali di project management, automazione e collaborazione a team di piccole e medie dimensioni.

Con Zoho Projects, i vostri team possono ora raccogliere i vantaggi di i vantaggi di un software per progetti automatizzato ; creare attività, assegnarle ai team e monitorare lo stato di avanzamento.

Inoltre, Zoho Projects è dotato di funzionalità di monitoraggio dei problemi che lo rendono ideale per la gestione dei problemi, delle richieste e dei processi monitoraggio dei bug .

Funzionalità/funzione chiave di Zoho Projects

Il grafico Gantt aiuta a visualizzare le dipendenze dalle attività, le scadenze e gli elenchi di attività

Possibilità di personalizzare i parametri per il project management

Il grafico dell'utilizzo delle risorse consente di bilanciare il carico delle risorse

Possibilità di monitorare i tempi e i costi di consumo di ogni progetto in tempo reale

I vantaggi di Zoho Projects

Zoho ha una funzione di chat incorporata che migliora la collaborazione all'interno dei team

Perfetta integrazione con altre produttività Zoho

Impostazione di attività cardine e monitoraggio dello stato è un'esperienza senza problemi

Può essere un software di project management conveniente per alcuni (sono disponibili versioni di prova gratuite)

I contro di Zoho Projects

L'onboarding e l'impostazione di Zoho hanno una funzione di chat incorporata che migliora la collaborazione tra i team

Una curva di apprendimento ripida che risulta da una personalizzazione infinita

L'interfaccia utente complessa di Zoho lascia molto a desiderare

Zoho richiede di spostarsi tra cinque diverse app

Zoho non consente l'accesso offline

Prezzi di Zoho Projects

Gratis : $0 per 3 utenti e 2 progetti

: $0 per 3 utenti e 2 progetti Premium : $4 per utente al mese

: $4 per utente al mese Azienda: $9 (nessun limite massimo di utenti)

Valutazione dei clienti di Zoho Projects

G2: 4.2/5 (282 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (259 recensioni)

5. Asana

via Asana Data la reputazione di Asana, non si dovrebbe scorrere a lungo un elenco di alternative a Mavenlink prima di incontrarlo. Asana è un programma per il project management che aiuta i team ad aumentare i progetti, a sviluppare flussi di lavoro agili e a monitorare le consegne predefinite.

Questo strumento utilizza una semplice ma complessa tabella di attività basata su elenchi per risolvere tutti i problemi di gestione dei progetti sfide del project management . Può trattarsi di un elenco di contatti, di un elenco di cose da fare o di qualsiasi altro tipo di elenco da cui è possibile creare attività secondarie e assegnarle al team.

Funzionalità/funzione chiave di Asana

Opzioni di reportistica in tempo reale, tra cui ricerca avanzata, report di ricerca salvati, attività cardine e carico di lavoro

Creazione di attività, sottoattività e sottoattività di sottoattività su più livelli

Viste multiple da cui è possibile visualizzare i propri dati (tabellone, calendario, viste Elenco)

Pianificazione delle attività che consente di spostare automaticamente le attività da una scheda all'altra

I vantaggi di Asana

Asana ha una comunità attiva (forum della comunità di Asana)

Asana ha un'interfaccia pulita, nitida e intuitiva per il monitoraggio dei progetti

Supporto clienti reattivo e amichevole

I contro di Asana

Asana richiede che tutti gli utenti con un dominio simile abbiano una licenza, trattandoli come ospiti. Questo finisce per aumentare i prezzi

A causa del livello di personalizzazione, Asana ha una curva di apprendimento ripida

La creazione di set di dati e la personalizzazione di Asana sono relativamente limitate

A differenza di ClickUp, Asana non dispone di una funzionalità di monitoraggio del tempo sul suo piano gratuito

Prezzi di Asana

Base : Disponibile per team fino a 15 persone e con versione di prova gratuita

: Disponibile per team fino a 15 persone e con versione di prova gratuita Premium : $10,99 per utente al mese

: $10,99 per utente al mese Business : $24,99 per utente al mese

: $24,99 per utente al mese Azienda: Contattare Asana per i dettagli

Valutazioni dei clienti di Asana

G2: 4,3/5 (8.926 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (11, 398 recensioni)

6. ProofHub

via ProofHub ProofHub è un semplice strumento per il project management e la gestione dei progetti collaborazione che offre una suite di produttività e di strumenti di collaborazione a piccoli team.

Questa è una delle migliori alternative a Mavenlink perché offre una semplicità senza pari, senza compromessi fondamenti del project management creando una soluzione intuitiva, semplice ma potente.

Essendo una soluzione all-in-one, Proof Hub riduce lo stack tecnologico del project management, lasciandovi un'unica soluzione di dipendenza.

Funzionalità/funzione chiave di ProofHub

Registri dettagliati delle attività

White label

Flussi di lavoro

Eccellente gestione delle attività (schede Kanban e grafici Gantt)

Incredibili funzionalità di collaborazione come chat, annunci e discussioni

I vantaggi di ProofHub

Curva di apprendimento quasi inesistente

L'impressionante personalizzazione offre al team la massima flessibilità

La creazione e l'assegnazione di attività è semplicissima

Prezzi competitivi e versioni di prova gratuite

I contro di ProofHub

Il grafico Gantt ha ancora bisogno di qualche miglioramento

L'app per dispositivi mobili è relativamente limitata

Prezzi di ProofHub

Una tariffa fissa di $$$a/mese con fatturazione annuale

Una tariffa forfettaria di $$$a al mese con fatturazione annuale (manca della maggior parte delle funzionalità/funzione)

Valutazioni dei clienti di ProofHub

G2: 4.5/5 (63 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (67 recensioni)

7. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadra Teamwork non è un nome nuovo nel project management e non è destinato a scomparire presto. Come suggerisce il nome, questo strumento entra nell'elenco delle alternative a Mavenlink perché si concentra sulla collaborazione e dal 2007 rende efficienti i team, un'automazione alla volta.

Non bisogna confondere la semplicità e l'interfaccia intuitiva con l'incapacità; le sue funzionalità di collaborazione, visualizzazione e automazione sono davvero potenti. Come una delle migliori alternative a Mavenlink, i suoi servizi professionali software di automazione è perfetto per chi lavora con i client o ha bisogno di soluzioni dettagliate per la gestione del portfolio.

funzionalità/funzione chiave di #### Teamwork

La funzionalità Portfolios consente la creazione e la gestione di progetti complessi

Monitoraggio del tempo incorporato per una fatturazione senza interruzioni

Gestione del carico di lavoro semplifica la gestione delle risorse

Le funzionalità di account per i progetti, come la fatturazione e la bollettazione, lo rendono una soluzione di business intelligence migliore

Flussi di lavoro predefiniti e modelli di gestione delle attività

I client possono essere aggiunti gratis per lavorare senza soluzione di continuità con i project manager

I vantaggi del lavoro di squadra

Teamwork offre più prodotti (CRM, chattare, spazi) di una semplice soluzione per il project management

Servizio clienti amichevole disponibile al telefono, in chattare dal vivo e con video tutorial

Funzionalità di account dei progetti ideali per chi gestisce i client

I contro di Teamwork

Non dispone di schede Kanban nella versione gratis, a differenza di ClickUp

Prezzi di Teamwork

Free Forever : disponibile in versione di prova gratuita per 30 giorni

: disponibile in versione di prova gratuita per 30 giorni Deliver : $9,99 al mese per utente

: $9,99 al mese per utente Crescere : $17,99 per utente al mese

: $17,99 per utente al mese Scala: Contattare Teamwork per i dettagli

Valutazioni dei clienti Teamwork

G2: 4,4/5 (1.011 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (728 recensioni)

8. Jira

via Jira Jira è uno strumento di project management costruito pensando ai team di sviluppatori. Tuttavia, dopo anni di sovraconsegne, questo strumento ricco di funzionalità/funzione gode di un'utilità significativa al di fuori del suo traguardo iniziale.

Oggi Jira si definisce project management, monitoraggio dei problemi e di monitoraggio del tempo per qualsiasi team e organizzazione. Se state cercando alternative a Mavenlink, questa ha sicuramente i suoi pro e i suoi contro.

Il software Jira, che fa parte del più ampio stack di software Jira, è il vostro punto di riferimento per lo sviluppo agile del software, l'assegnazione delle attività, la definizione delle priorità e la privacy. È uno dei preferiti dai project manager per, beh, gestire i progetti in modo più efficiente.

Funzionalità/funzione chiave di Jira

Eccellente monitoraggio dei problemi e gestione dei bug per i progetti software

Flussi di lavoro personalizzati che permettono di creare flussi di lavoro da zero

Bacheche Scrum e Kanban per lo sviluppo agile

Le roadmap di progetto consentono di visualizzare l'intero percorso del progetto fino al completamento

Autorizzazioni avanzate e controlli di accesso

Registri di controllo

I professionisti di Jira

Jira è l'unico strumento di questo elenco specializzato nella gestione dei problemi

Migliaia di integrazioni con strumenti di terze parti

Reportistica impareggiabile, con il software che offre fino a 12 rapporti

I contro di Jira

I cambiamenti in arrivo a febbraio 2024 potrebbero richiedere una migrazione totale o parziale del sistema

Jira non è dotato di un grafico di Gannt o di una Sequenza e non può assegnare attività all'interno di una visualizzazione

Il livello di personalizzazione rende Jira una curva di apprendimento molto ripida

La gestione delle estensioni e dei plugin in Jira non è un'esperienza piacevole

Jira non dispone di uno strumento di comunicazione e collaborazione incorporato

Prezzi di Jira

Gratis : $$$a per un massimo di 10 utenti

: $$$a per un massimo di 10 utenti Standard : $7,50 per utente (media)

: $7,50 per utente (media) Premium : $14,50 per utente (media)

: $14,50 per utente (media) Azienda: Contattare Jira per i dettagli

Valutazioni dei clienti di Jira

G2: 4,2/5 (4.869 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (12, 343 recensioni)

9. Basecamp

via Basecamp Basecamp è uno strumento di base per il project management che affronta le complessità della pianificazione dei progetti per piccole aziende e team.

La semplicità e l'essenzialità, che molti gestori del team vedono come la principale debolezza di Basecamp, è anche il suo più grande punto di forza per i responsabili di altri progetti.

Per alcuni clienti, una semplice dashboard, fogli di calcolo e alcune visualizzazioni sono tutto ciò di cui hanno bisogno per dare vita ai loro progetti.

Detto questo, Basecamp è un'alternativa a Mavenlink solo nelle istanze in cui il progetto è troppo semplice per richiedere uno strumento più complicato.

Funzionalità/funzione chiave di Basecamp

I grafici delle colline aiutano a visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti

Una bacheca incorporata in cui è possibile pubblicare annunci e fare brainstorming

La funzionalità campfire vi permette di chattare con i membri del vostro teamLa funzionalità/funzione campfire permette di comunicare con il vostro team

Gli elenchi di cose da fare offrono un modo semplice per creare attività

La pianificazione può essere collegata a Google Calendar

I vantaggi di Basecamp

Un'interfaccia pulita e intuitiva

Un prezzo accessibile a causa del numero limitato di funzionalità/funzione

Disponibilità di modelli di progetto già pronti per l'uso

I contro di Basecamp

Mancanza di elementi essenziali per il project management come Sequenza e visualizzazioni

Mancano strumenti di project management come tabelloni kanban e grafici Gantt

Manca di funzionalità/funzioni di base come Sequenza e attività secondarie

Manca di elementi essenziali per il project management, come i grafici Gantt

Prezzi di Basecamp

$$$a al mese (con l'opzione di una versione di prova gratuita)

Valutazioni dei clienti Basecamp

G2: 4,1/5 (5.061 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (13, 669)

10. Notion

tramite Notion Notion spicca in questo elenco di alternative a Mavenlink come procedura guidata personalizzabile che consente di creare e assegnare ciò che si vuole, ogni volta che lo si desidera.

Questo strumento PM eccelle nel consolidare i flussi di lavoro, creare visibilità e integrare quasi tutto in uno strumento potente e personalizzabile.

Anche le sue capacità di gestione dei documenti sono esemplari e consentono ai team di avere a portata di sicurezza le risorse necessarie per svolgere le loro funzioni quotidiane.

funzionalità/funzione chiave di #### Notion

Viste multiple come tabella, elenco, calendario, Kanban e galleria

Collaborazione in tempo reale sui documenti

Più di 50 modelli iniziali

Molteplici integrazioni con altri software di terze parti

I vantaggi di Notion

Adatto per la presa di note e la gestione dei documenti

Interfaccia semplice e facile da apprendere

Notion, essendo uno sportello unico, crea centralizzazione

I contro di Notion

La sua ricchezza di funzionalità/funzione e di personalizzazioni crea una curva di apprendimento ripida

Alcuni clienti non sono soddisfatti del numero di modelli che Notion offre

Alcuni ritengono che l'offerta di business intelligence non sia così forte come quella di altri prodotti di questo elenco

Prezzi di Notion

Free

Personale Pro : $4 al mese con fatturazione annuale

: $4 al mese con fatturazione annuale Team : $8 per utente al mese con fatturazione annuale

: $8 per utente al mese con fatturazione annuale Azienda: Contattate Notion per i dettagli

Valutazioni dei clienti di Notion

G2: 4.6/5 (863 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (782 recensioni)

Perché avere più app quando se ne può avere una sola?

Siete stanchi dei silos del team, delle comunicazioni errate e delle inefficienze? È giunto il momento di iniziare a raccogliere i frutti del benefici di un software di project management. Se siete alla ricerca di uno strumento che unisca i vostri team, rompa i silos, migliori la produttività e visualizzi tutte le vostre operazioni, ClickUp potrebbe essere quello che state cercando. Creare un account gratuito di ClickUp e inizia oggi stesso!