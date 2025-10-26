Le 10 migliori alternative a Fireflies IA da scoprire nel 2026

Fireflies IA è uno dei migliori strumenti di IA per le riunioni virtuali. Funge da assistente virtuale che prende note, genera riepiloghi/riassunti e facilita la collaborazione.
Tuttavia, una volta effettuata la registrazione a Fireflies, potresti rimanere un po' deluso dalla sua interfaccia troppo affollata. E quando inizi a utilizzarlo, potresti riscontrare imprecisioni ed errori nei tuoi appunti delle riunioni.
Se stai già affrontando questi problemi, sei nel posto giusto. Questo blog presenta le 10 migliori alternative a Fireflies, selezionate con cura.
Scopri quale di questi strumenti soddisfa tutte le tue esigenze.
⏰ Riassunto in 60 secondi
Ecco le 10 migliori alternative a Fireflies IA:
- ClickUp: Il miglior strumento basato sull'IA per riunioni, gestione delle attività e collaborazione
- Fathom: Ideale per generare riepiloghi/riassunti e trascrizioni delle riunioni
- Otter.ai: Ideale per generare trascrizioni delle riunioni in tempo reale
- Avoma: La soluzione ideale per la gestione completa delle riunioni
- Grain: Ideale per creare clip delle riunioni e mantenere i team in stato di sincronizzazione
- MeetGeek. IA: Ideale per prendere appunti e gestire un repository delle note delle riunioni
- tl;dv: Ideale per i team aziendali che desiderano acquisire i dettagli chiave delle riunioni e creare report basati sull'IA
- Gong: Ideale per i team commerciali che desiderano analizzare e migliorare le chiamate
- Tactiq: Il migliore per l'automazione della trascrizione in tempo reale
- Chorus.ia: La migliore per l'analisi delle conversazioni relative alle trattative
- Jamie IA: Ideale per il supporto alla trascrizione offline
Limiti di Fireflies IA
Fireflies IA è apprezzato per la sua facilità d'uso e versatilità. Dispone di ottime funzionalità di trascrizione, supporta diverse lingue e offre diverse opzioni di integrazione per la gestione delle discussioni durante le riunioni. Tuttavia, secondo gli utenti, il software presenta alcuni aspetti negativi.
- Problemi di accuratezza: nei servizi di trascrizione si verificano occasionalmente degli errori, specialmente con lingue diverse dall'inglese, accenti marcati, audio disturbato e termini tecnici. Inoltre, lo strumento ha difficoltà a distinguere più partecipanti
- Riassunti vaghi: i riassunti delle riunioni generati dall'IA spesso richiedono modifiche poiché il contesto a volte non è chiaro. Inoltre, ci sono errori nelle traduzioni
- Piano Free limitato: il piano Free di Fireflies AI è essenziale. Non è possibile accedere alle funzionalità dell'assistente IA né alla ricerca intelligente. Inoltre, i riassunti generati dall'IA sono limitati e sono disponibili in totale 800 minuti di spazio di archiviazione per postazione per le tue riunioni
- Mancanza di personalizzazioni: Fireflies IA non offre molte opzioni di personalizzazione per le impostazioni di registrazione. Inoltre, non sono disponibili report personalizzati per visualizzare tutte le informazioni relative alle riunioni in un unico posto
🧠 Lo sapevi? Secondo una ricerca, il mercato globale degli assistenti per riunioni basati sull'IA era valutato al valore di 1,95 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che raggiungerà gli 11,88 miliardi di dollari entro il 2031. Il segmento "Meeting Organizer" domina il mercato rispetto alle altre tipologie grazie alla sua interfaccia utente intuitiva e all'integrazione con i più diffusi strumenti di produttività.
Panoramica delle alternative a Fireflies IA
Prima di approfondire l'argomento, ecco un'anteprima dei 10 migliori strumenti, delle loro funzionalità principali e delle tipologie di aziende per cui sono più adatti!
|Alternative to Fireflies IA
|Funzionalità distintiva
|Ideale per
|ClickUp
|Crea un ecosistema di riunioni interconnesso in cui puoi prendere note, collaborare, effettuare la condivisione e creare attività direttamente dalle note
|Professionisti, PMI e grandi aziende
|Fathom
|Ha un'interfaccia utente intuitiva e ti permette di generare i punti salienti durante la chiamata
|Teams aziendali
|Otter.ia
|Consente l'acquisizione automatica delle immagini durante la condivisione dello schermo
|Uso personale e piccoli team
|Avoma
|Esegue analisi delle riunioni e delle chiamate per migliorarne la qualità
|Team aziendali di grandi dimensioni dell'azienda
|Grain
|Ti permette di estrarre segmenti delle riunioni, effettuare la condivisione e taggare persone specifiche
|Aziende di medie e grandi dimensioni
|MeetGeek. IA
|Crea riepiloghi dettagliati e ti consente di accedere alle note delle riunioni precedenti
|Uso personale e piccoli team
|tl;dv
|Genera report e dashboard personalizzati basati sull'IA per visualizzare tutte le informazioni relative alle riunioni in un unico posto
|Medium to large teams
|Gong
|Aiuta al monitoraggio delle chiamate, alla previsione della pipeline commerciale e all'analisi delle trattative
|Team commerciale e RevOps delle grandi aziende
|Tactiq
|Trascrive le riunioni in tempo reale senza l'uso di un bot
|Freelancer e team in crescita
|Chorus.ia
|Registra le chiamate, estrae informazioni e analizza le conversazioni per determinare la probabilità di esito positivo dell'affare
|Team commerciale e di fatturato delle grandi organizzazioni
|Jamie.ai
|Trascrizione offline e riepiloghi/riassunti senza bot
|Medium to large teams
Le 10 migliori alternative a Fireflies IA da utilizzare
Ecco un breve video e una panoramica approfondita delle migliori alternative a Fireflies che puoi utilizzare oggi stesso:
1. ClickUp (Il miglior strumento basato sull'IA per riunioni, gestione delle attività e collaborazione)
Cerchi uno strumento che sia molto più di un semplice registratore di riunioni? Scopri ClickUp, l'app completa per il lavoro che combina la gestione delle riunioni e del project management in un'unica piattaforma.
La soluzione di ClickUp per riunioni di produttività? Un notetaker IA integrato che risiede nel tuo Calendario! Questo ingegnoso strumento prende appunti al posto tuo, permettendoti di rimanere pienamente concentrato sulle riunioni.
Si integra perfettamente con app di terze parti, come Zoom, Teams e Google Meet, rendendolo una soluzione versatile. IA Notetaker documenta automaticamente il nome della riunione, la data e i partecipanti e fornisce persino una registrazione audio completa.
Offre inoltre approfondimenti riassunti con una panoramica rapida, punti chiave e passi successivi in un formato di lista di controllo ben strutturato. Inoltre, ottieni trascrizioni dettagliate per quelle revisioni approfondite. Dopo la riunione, puoi accedere facilmente ai tuoi appunti in un documento ClickUp privato, taggati e pronti per essere rivisti o condivisi.
Inoltre, ClickUp Meetings riunisce tutto in un unico posto: gestione del programma, impostazione delle azioni da intraprendere, documentazione delle riunioni settimanali e altro ancora. In questo modo, puoi accedere a tutti i tuoi documenti, attività e altri materiali senza dover cambiare scheda. Puoi utilizzare il modello di note di riunione di ClickUp per strutturare queste note e assicurarti che siano ben documentate prima della condivisione con le parti interessate.
ClickUp Brain, lo strumento basato sull'intelligenza artificiale di ClickUp, può anche aiutarti a tradurre i tuoi appunti delle riunioni in altre lingue e suggerirti miglioramenti o potenziali attività per organizzare correttamente le informazioni. La parte migliore? Puoi convertire direttamente gli appunti e i riassunti delle riunioni in attività o azioni da intraprendere e collegarli a progetti e flussi di lavoro specifici.
Inoltre, ClickUp Docs ti consente di creare documenti in tempo reale con le note delle riunioni. Puoi utilizzarli come risorse dinamiche a cui i team possono fare riferimento durante le chiamate con i clienti. È anche facile cercare dettagli specifici relativi a una riunione o a un'attività all'interno del documento e trovarli in pochi secondi.
ClickUp offre anche diversi modelli di riunione che puoi utilizzare quando sei troppo impegnato per preparare programmi, verbali e note strutturate. Ad esempio, il modello di verbale di riunione di ClickUp ti aiuta a:
- Organizza il programma della riunione, gli elementi da intraprendere e i partecipanti
- Effettua il monitoraggio delle informazioni chiave e dei risultati della riunione
- Assegna gli elementi da intraprendere come attività ai membri del team
Allo stesso modo, puoi utilizzare il modello ClickUp riunioni per gestire gli elementi dell'ordine del giorno, le note e i follow-up.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Prendi il controllo delle riunioni: ClickUp AI Note Taker trascrive automaticamente le riunioni, riepiloga i punti chiave e crea attività concrete, rendendo più facile tenere sotto controllo i follow-up e le decisioni
- Crea elementi da fare: trasforma le note in attività da fare con le attività di ClickUp, aggiungi dettagli e assegna i responsabili
- Organizzazione e modifica delle note: organizza e modifica le note delle riunioni e le attività in un unico posto con ClickUp Blocco note
- Registrazioni dello schermo: effettua la condivisione delle registrazioni dello schermo con trascrizioni basate sull'IA all'interno delle note delle riunioni con ClickUp Clips e trascrivile istantaneamente con ClickUp Brain
- Collaborazione in tempo reale: accedi alle note, effettua la condivisione con il tuo team e collabora alle conversazioni utilizzando ClickUp Chat
Limiti di ClickUp
- Con così tante personalizzazioni e funzionalità/funzioni, potrebbe volerci un po' di tempo per prendere confidenza con lo strumento
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Apprezzo il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione in termini di innovazione software, specialmente con l'avvento dell'IA. Gli strumenti di IA che hanno incorporato nella piattaforma hanno fatto risparmiare tempo al nostro team di produzione, aiutandolo nella creazione di attività, nella stesura di prompt o nei riassunti delle riunioni. Al di là delle funzioni di IA, ClickUp è alla pari con la miriade di piattaforme di project management che abbiamo utilizzato in passato. Credo che ClickUp abbia troppi livelli per svolgere un'attività semplice. Mi piacerebbe vedere una maggiore visibilità di alto livello sulle serie di attività.
Apprezzo il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione in termini di innovazione software, specialmente con l'avvento dell'IA. Gli strumenti di IA che hanno incorporato nella piattaforma hanno fatto risparmiare tempo al nostro team di produzione, aiutandolo nella creazione di attività, nella stesura di prompt o nei riassunti delle riunioni. Al di là delle funzioni di IA, ClickUp è alla pari con la miriade di piattaforme di project management che abbiamo utilizzato in passato. Credo che ClickUp abbia troppi livelli per svolgere un'attività semplice. Mi piacerebbe vedere una maggiore visibilità di alto livello sulle serie di attività.
📖 Per saperne di più: Come effettuare la condivisione e la collaborazione sulle note
2. Fathom (Ideale per generare riepiloghi/riassunti e trascrizioni delle riunioni)
Se il tuo team non è esperto di tecnologia, Fathom può rivelarsi un prezioso assistente per le riunioni. A differenza dell'interfaccia utente affollata di Fireflies IA, Fathom presenta un'interfaccia pulita, che lo rende lo strumento per prendere appunti più facile da usare per le riunioni di progetto.
Puoi organizzare le tue discussioni dalla A alla Z in un riepilogo della riunione e creare un piano d'azione in pochi minuti. Fathom genera note dettagliate della riunione e individua persino gli elementi da intraprendere, così puoi utilizzarli rapidamente per creare email di follow-up.
Il punto forte? Fathom è ottimo per le traduzioni. Supporta 28 lingue e genera note accurate indipendentemente dalla lingua della riunione.
Le migliori funzionalità di Fathom
- Crea e condividi brevi clip video tratti da parti specifiche della riunione per trasmettere solo le informazioni più importanti
- Genera i punti salienti durante la chiamata e riepiloga gli appunti della riunione con l'IA
- Ottieni tutti i dati necessari, come le visualizzazioni di pagina, le principali fonti di provenienza, ecc., in un'unica dashboard con Fathom Analytics
Comprendi i limiti
- Non è possibile copiare e incollare le note senza collegare automaticamente il video della riunione o aggiungere un pulsante "Guarda" alla fine
- Il processo di installazione è semplice ma lungo
Prezzi di Fathom
- Free
- Premium: 19 $ al mese per utente
- Team Edition: 29 $ al mese per utente
- Team Edition Pro: 39 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su Fathom
- G2: 5/5 (oltre 4.000 recensioni)
- Capterra: 5/5 (oltre 600 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?
La cosa migliore è che capisce praticamente tutto delle mie riunioni. La parte più sorprendente è che mi accompagna in ogni riunione proprio come un assistente personale. La funzionalità IA lo rende più versatile nella registrazione. Nel complesso, mi piace molto. Tuttavia, non riesco a scaricare le mie registrazioni. Inoltre, l'opzione a schermo intero in realtà non è a schermo intero, perché mostra il pannello laterale che potrebbe non servirmi sempre.
La cosa migliore è che capisce praticamente tutto delle mie riunioni. La parte più sorprendente è che partecipa a ogni riunione proprio come un assistente personale. La funzionalità IA lo rende più versatile nella registrazione. Nel complesso, mi piace molto. Tuttavia, non riesco a scaricare le mie registrazioni. Inoltre, l'opzione a schermo intero in realtà non è a schermo intero, perché mostra il pannello laterale che potrei non aver bisogno di vedere sempre.
3. Otter.ia (Ideale per generare trascrizioni delle riunioni in tempo reale)
Otter.ai è un'ottima alternativa a Fireflies AI per i piccoli team. È dotato di uno strumento di IA per gli appunti delle riunioni che riepiloga e genera trascrizioni in tempo reale, permettendoti di dedicare tutta la tua attenzione alla chiamata.
Se non puoi partecipare alla chiamata, Otter può fornirti informazioni chiave sulla riunione e persino creare elementi da intraprendere per i passaggi successivi. Puoi anche cercare e riprodurre trascrizioni specifiche con sincronizzazione del testo, effettuare le modifiche e annotarle con immagini e commenti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai
- Combina conversazioni vocali in tempo reale e aggiornamenti asincroni e ottieni approfondimenti da Otter e dai tuoi colleghi con IA Chat
- Usa Otter per identificare più oratori, inserire spazi nelle trascrizioni per le pause e ottenere i timestamp per ogni argomento discusso durante la riunione
- Acquisisci automaticamente le immagini quando avviene la condivisione degli schermi o la loro modifica durante la chiamata, per contestualizzare le trascrizioni
Limiti di Otter.ai
- A volte, Otter.ia non registra l'intera chiamata
- Le trascrizioni risultano spesso molto imprecise
- La funzionalità di ricerca è difettosa e all'inizio può risultare difficile da utilizzare
Prezzi di Otter.ai / IA
- Basic: Gratis
- Pro: 16,99 $ al mese per utente
- Business: 30 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Otter.ai / IA
- G2: 4,4/5 (oltre 280 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?
Era economico, ma richiedeva molto tempo per ricontrollare le trascrizioni, il che era molto frustrante. Se l'audio è chiaro e conciso, funziona bene, ma in presenza di rumori di fondo o accenti spesso non riconosce correttamente.
Era economico, ma richiedeva molto tempo per ricontrollare le trascrizioni, il che era molto frustrante. Se l'audio è chiaro e conciso, funziona bene, ma in presenza di rumori di fondo o accenti spesso non riconosce correttamente.
📮ClickUp Insight: I dati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 25% delle riunioni coinvolge otto o più partecipanti. Sebbene le riunioni con molti partecipanti possano essere utili per l'allineamento e il processo decisionale, spesso creano delle difficoltà.
Infatti, un altro sondaggio di ClickUp ha rivelato che il 64% delle persone ha difficoltà a definire i passaggi successivi in quasi la metà delle proprie riunioni. In qualità di app completa per il lavoro, colmiamo questa lacuna con una soluzione end-to-end per la gestione delle riunioni.
ClickUp Meetings rivoluziona il modo in cui i team collaborano grazie a programmi dinamici, mentre AI Notetaker cattura ogni informazione preziosa, eliminando la confusione nei follow-up e mantenendo tutti allineati!
💫 Risultati concreti: I team che utilizzano le funzionalità/funzioni di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni superflue!
4. Avoma (Ideale per la gestione completa delle riunioni)
Mentre Fireflies AI è principalmente uno strumento di trascrizione basato sull'IA, Avoma va oltre i servizi di trascrizione di base. Si tratta di uno strumento di gestione delle riunioni che ti aiuta a programmare le chiamate, creare programmi e svolgere analisi post-riunione.
Avoma è nota soprattutto per le sue funzionalità di conversazione intelligente e offre un'analisi più approfondita delle tue riunioni. Ti consente di automatizzare la valutazione delle chiamate per migliorarne la qualità, fornire risposte in tempo reale ai team commerciali e monitorare il feedback e le prestazioni del tuo team.
Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma
- Ottieni trascrizioni in tempo reale di chiamate e riunioni in oltre 60 lingue
- Genera email di follow-up con l'IA che riassumono le riunioni e comunicano i passaggi successivi in pochi minuti
- Utilizza schede di valutazione specifiche per ogni riunione per ottenere informazioni dettagliate sulle principali aree di miglioramento
Limiti di Avoma
- Avoma offre numerose funzionalità/funzioni aggiuntive che all'inizio potrebbero sembrare eccessive
- La configurazione dello strumento richiede molto tempo. Devi personalizzare ogni sezione per sfruttarlo al meglio
- Non è possibile scaricare le playlist. Devi individuare lo snippet nella playlist, cercare la chiamata e poi trovare lo snippet nella chiamata
Prezzi di Avoma
- IA Meeting Assistant: 24 $ al mese per utente
- Conversazione Intelligence: 69 $ al mese per utente
- Revenue Intelligence: 99 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Avoma
- G2: 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?
Avoma è uno degli strumenti che utilizzo quotidianamente. Valutazione e feedback IA sulle chiamate. Utile per prestare attenzione a cose che potresti dimenticare o per identificare opportunità di miglioramento quando conduci o partecipi a chiamate. Il feedback aiuta a migliorare il livello di supporto clienti che sei in grado di fornire. Il software stesso è molto facile da usare e si integra con altri software per facilitare la registrazione delle chiamate. Tuttavia, a volte, il feedback dell'IA può essere molto rigido e non tiene conto delle variabili della chiamata o del suo flusso.
Avoma è uno degli strumenti che utilizzo quotidianamente. Valutazione e feedback IA sulle chiamate. Utile per prestare attenzione a cose che potresti dimenticare o per identificare opportunità di miglioramento quando conduci o partecipi a chiamate. Il feedback aiuta a migliorare il livello di supporto clienti che sei in grado di fornire. Il software stesso è molto facile da usare e si integra con altri software per facilitare la registrazione delle chiamate. Tuttavia, a volte, il feedback dell'IA può essere molto rigido e non tiene conto delle variabili della chiamata o del suo flusso.
📖Per saperne di più: Le migliori soluzioni software per la gestione delle riunioni e del programma
5. Grain (Ideale per creare clip delle riunioni e mantenere i team in stato di sincronizzazione)
Grain si distingue come alternativa a Fireflies AI per le sue funzionalità di collaborazione in team. Lo strumento ti permette di evidenziare momenti specifici della riunione con clip, proprio come i soundbite di Fireflies, ma in modo migliore. Questa funzione è perfetta quando devi condividere solo i segmenti importanti della riunione con i membri del tuo team. Inoltre, puoi taggare le persone e avvisarle con notifiche automatiche.
La parte migliore è che puoi integrare Grain con Zoom e Microsoft Teams per prendere appunti, registrare, trascrivere e riepilogare le riunioni, e persino creare verbali. Puoi anche utilizzare i suoi modelli di appunti per strutturare gli appunti delle riunioni nel modo che preferisci.
Le migliori funzionalità di Grain
- Scrivi note, tagga momenti specifici o registra segmenti della riunione con un blocco note in tempo reale
- Evidenzia sezioni della trascrizione, lascia commenti con indicazione dell'ora e tagga le persone interessate
- Crea video clip e effettua la condivisione tra i team con playlist e storie
Limiti di Grain
- Il riconoscimento delle frasi negli smart tag ha un limite. È difficile catturare frasi specifiche in modo coerente durante le chiamate
- Per impostazione predefinita, le registrazioni delle riunioni sono condivisibili solo internamente
- La funzione di categorizzazione automatica non offre la possibilità di registrare solo alcune riunioni esterne e inviare i relativi riassunti generati dall'IA tramite Slack
Prezzi del grano
- Free
- Starter: 19 $ al mese per postazione
- Aziendale: 39 $ al mese per postazione
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Grain
- G2: 4,7/5 (oltre 290 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Grain?
Ho provato molte app diverse per la registrazione delle chiamate, la presa di appunti e la revisione delle riunioni. Grain è l'unica che rende l'intero processo facile da usare. I suoi snippet, i track di conversazione e la ricerca delle chiamate sono molto semplici rispetto a Gong e ad altre app.
Ho provato molte app diverse per la registrazione delle chiamate, la presa di note e la revisione delle riunioni. Grain è l'unica che rende l'intero processo facile da usare. I suoi snippet, i track di conversazione e la ricerca delle chiamate sono molto semplici rispetto a Gong e ad altre app.
💡Consiglio dell'esperto: implementa un protocollo standard per la condivisione dei video nel tuo team. Ad esempio, limita la durata dei video a meno di due minuti e aggiungi informazioni contestuali nelle descrizioni, in modo da poter comprendere rapidamente l'argomento della riunione senza doverla guardare per intero.
6. MeetGeek. IA (Ideale per prendere appunti e gestire un repository delle note delle riunioni)
MeetGeek è un'eccellente alternativa a Fireflies IA che ti aiuta a prendere appunti, generare riassunti basati sull'IA e automatizzare la gestione delle riunioni, dall'impostazione dell'ordine del giorno ai follow-up. Ascolta le tue conversazioni e le classifica in argomenti chiave ed elementi salienti quali fatti, azioni da intraprendere, decisioni, preoccupazioni, ecc.
MeetGeek ti consente inoltre di estrarre automaticamente informazioni chiave dalle chiamate e di recuperare le riunioni passate. Lo strumento si integra perfettamente con sistemi CRM come HubSpot, fornendo informazioni fondamentali sui clienti durante le chiamate commerciali.
Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek.ai
- Accedi alle note delle riunioni passate e recupera dettagli specifici con una ricerca per parole chiave
- Invia riepiloghi dettagliati via email con punti chiave precisi dopo ogni riunione
- Personalizza il nome del tuo assistente per le riunioni basato sull'IA, i messaggi di chat e i riassunti delle riunioni che condividi per portare il tuo branding a un livello superiore
Limiti di MeetGeek. IA
- Ad alcuni utenti non piace l'intromissione predefinita di MeetGeek ogni volta che effettuano la condivisione di una riunione. Lo strumento si inserisce in ogni riunione dei partecipanti anche se questi creano un account solo per accedere alle note
- La funzionalità di registrazione è difficile da usare e richiede diversi clic per individuare il link e aggiungerlo a una riunione
Prezzi di MeetGeek. IA
- Basic: piano Free
- Pro: 19 $ al mese per utente
- Aziendale: 39 $ al mese per utente
- Enterprise: 59 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di MeetGeek.ai
- G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek. IA?
Apprezzo la facilità d'uso di MeetGeek; la possibilità di ottenere verbali, note e approfondimenti subito dopo la conclusione di una riunione; le funzionalità di personalizzazione disponibili; e il supporto clienti è fantastico. Tuttavia, a volte non riesce a collegarsi alle riunioni programmate all'ultimo minuto.
Apprezzo la facilità d'uso di MeetGeek; la possibilità di ottenere verbali, note e approfondimenti subito dopo la conclusione di una riunione; le funzionalità di personalizzazione disponibili; e il supporto clienti è fantastico. Tuttavia, a volte non riesce a collegarsi alle riunioni programmate all'ultimo minuto.
📖 Per saperne di più: Come effettuare la condivisione e la collaborazione sulle note
7. tl;dv (Ideale per i team aziendali che desiderano acquisire i dettagli chiave delle riunioni e creare report basati sull'IA)
tl;dv è l'assistente intelligente per le riunioni che si integra direttamente nelle tue piattaforme di riunione, tra cui Zoom, Teams e Google Meet, e si occupa del lavoro più impegnativo: registrare tutte le tue riunioni. Puoi creare riassunti e punti salienti delle tue conversazioni basati sull'IA, ottenere trascrizioni dettagliate, passare a segmenti specifici della trascrizione, taggare i momenti importanti e creare e condividere clip.
A differenza di Fireflies AI, questo strumento ti permette di personalizzare i temi e i modelli della reportistica per presentare le informazioni sulle riunioni nel modo che preferisci. La parte più interessante? tl;dv ti invia un riepilogo/riassunto con un elenco di cose da fare alla fine di ogni giornata per semplificarti la vita.
tl;dv: le migliori funzionalità/funzioni
- Crea clip dalle riunioni e uniscile in un unico video per evitare di intasare la chat del team con più clip
- Contrassegna con un timestamp i segmenti importanti della riunione che desideri rivedere in seguito e coinvolgi i tuoi colleghi per discuterne
- Ottieni informazioni dettagliate sui relatori, come il tempo medio di parola, il monologo più lungo, le domande e altro ancora
tl;dv limitazioni
- A volte, il bot tl;dv non compare durante le riunioni quando si utilizza la versione gratis
- La versione mobile è notevolmente meno intuitiva rispetto alla versione desktop, il che rende difficile registrare le riunioni quando si è in viaggio
- Il visualizzatore delle registrazioni delle riunioni presenta dei problemi durante la riproduzione delle registrazioni
tl;dv prezzi
- Free Forever
- Pro: 29 $ al mese per postazione
- Aziendale: 98 $ al mese per postazione
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni in breve
- G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)
- Capterra: Nessuna recensione
Cosa dicono gli utenti reali di tl;dv?
L'invio di TLDV alle riunioni a cui non posso partecipare e l'utilizzo della funzionalità di trascrizione mi hanno dato un enorme impulso in termini di produttività. La possibilità di navigare rapidamente verso le parti più complesse di una conversazione e di ricapitolare velocemente discussioni complesse ha cambiato le carte in tavola. Il loro supporto è stato eccellente e il prezzo è ragionevole. Ora lo uso in ogni riunione. Tuttavia, mi piacerebbe vedere un'espansione della funzionalità di trascrizione, che mi rendesse più facile esportare e effettuare la condivisione dei punti chiave di una riunione con chiunque nel mio team, indipendentemente dal fatto che siano utenti di tl;dv. Sarebbe fantastico anche poterlo utilizzare come registratore di schermo/audio ed estrarre le trascrizioni da lì, dato che non tutte le piattaforme consentono la registrazione.
L'invio di TLDV alle riunioni a cui non posso partecipare e l'utilizzo della funzionalità di trascrizione mi hanno dato un enorme impulso in termini di produttività. La possibilità di navigare rapidamente verso le parti più complesse di una conversazione e di ricapitolare velocemente discussioni complesse ha cambiato le carte in tavola. Il loro supporto è stato eccellente e il prezzo è ragionevole. Ora lo uso in ogni riunione. Tuttavia, mi piacerebbe vedere un'espansione della funzionalità di trascrizione, che mi rendesse più facile esportare e effettuare la condivisione dei punti chiave di una riunione con chiunque nel mio team, indipendentemente dal fatto che siano utenti di tl;dv. Sarebbe fantastico anche poterlo utilizzare come registratore di schermo/audio ed estrarre le trascrizioni da lì, dato che non tutte le piattaforme consentono la registrazione.
📖 Per saperne di più: Modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp
8. Gong (Ideale per i team commerciali che desiderano analizzare e migliorare le chiamate)
Gong è una fusione tra registrazioni delle riunioni e intelligence commerciale. Si tratta di uno strumento di trascrizione basato sull'IA che offre funzionalità avanzate di analisi delle vendite, come l'identificazione dei punti deboli dei clienti, la registrazione delle interazioni con i clienti, approfondimenti basati sull'IA sullo stato delle trattative e altro ancora.
Lo strumento riunisce sotto lo stesso tetto i team commerciali, di prodotto e di marketing. Mentre i team commerciali possono effettuare il monitoraggio delle chiamate e analizzare le trattative, i team di marketing e di prodotto possono raccogliere il feedback dei clienti con Gong. Inoltre, possono anche utilizzare lo strumento per creare rapidamente email di follow-up.
Gong ti aiuta con le previsioni, la gestione della pipeline e l'analisi del tasso di abbandono, oltre alla trascrizione delle riunioni commerciali. Offre inoltre consigli su come migliorare le presentazioni commerciali e le interazioni con i clienti.
Le migliori funzionalità/funzioni di Gong
- Cerca informazioni importanti tra riunioni commerciali, telefonate, email e note
- Genera riepiloghi/riassunti di 30 secondi per rimanere aggiornato sull'andamento delle trattative
- Ottieni informazioni utili relative alle conversazioni su discussioni sui prezzi, menzioni della concorrenza, ecc., per individuare i rischi
- Individua le tendenze, scopri approfondimenti sul mercato e trova opportunità nella tua pipeline commerciale grazie alle previsioni e alla reportistica
Limiti di Gong
- La dashboard è troppo affollata e non c'è un modo semplice per filtrare più rapidamente i dettagli chiave
- Non consente di scaricare in blocco le chiamate, il che lo rende poco efficiente per le aziende con grandi volumi di dati
- Il processo di onboarding self-service richiede molto tempo senza alcun supporto da parte del team di Gong
- Secondo alcuni utenti, Gong è costoso per le piccole imprese
Prezzi di Gong
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Gong
- G2: 4,8/5 (oltre 6.000 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Gong?
Gong ha fatto una differenza enorme per il nostro team commerciale. È ottimo per rivedere le chiamate, individuare cosa funziona e imparare gli uni dagli altri. Adoro il modo in cui evidenzia aspetti come il tempo di conversazione e le obiezioni, permettendoci di comprendere davvero le nostre chiamate. Inoltre, si integra con il nostro CRM, così tutto è in un unico posto. È stato estremamente utile per migliorare il nostro approccio e chiudere le trattative più rapidamente. Tuttavia, Gong contiene molte informazioni e all'inizio può sembrare un po' opprimente. Sarebbe bello se la dashboard fosse più facile da filtrare, in modo da poterci concentrare più rapidamente sui dettagli chiave.
Gong ha fatto una differenza enorme per il nostro team commerciale. È ottimo per rivedere le chiamate, individuare cosa funziona e imparare gli uni dagli altri. Adoro il modo in cui evidenzia aspetti come il tempo di conversazione e le obiezioni, permettendoci di comprendere davvero le nostre chiamate. Inoltre, si integra con il nostro CRM, così tutto è in un unico posto. È stato estremamente utile per migliorare il nostro approccio e chiudere le trattative più rapidamente. Tuttavia, Gong contiene molte informazioni e all'inizio può sembrare un po' opprimente. Sarebbe bello se la dashboard fosse più facile da filtrare, in modo da poterci concentrare più rapidamente sui dettagli chiave.
🧠 Lo sapevi? L'80% delle transazioni commerciali richiede almeno cinque email di follow-up o altre forme di contatto. Con gli strumenti per riunioni basati sull'IA, puoi generare email di follow-up rapidamente e con il minimo lavoro richiesto.
9. Tactiq (Ideale per la trascrizione automatica in tempo reale)
Tactiq è un assistente per le riunioni che registra, trascrive e riepiloga/riassume le riunioni in tempo reale senza che un bot si unisca alla riunione. Lo strumento fornisce note strutturate per tenere traccia delle conversazioni e ottenere informazioni utili per i tuoi prossimi passaggi.
Trascrive le riunioni in tempo reale, ti permette di evidenziare le note durante le chiamate in diretta e avvisa i partecipanti della trascrizione in tempo reale. Puoi anche acquisire screenshot durante la riunione, generare elementi da intraprendere, email di follow-up e approfondimenti personalizzati con query IA su misura.
Le migliori funzionalità/funzioni di Tactiq
- Aggiungi screenshot alle trascrizioni e converti le trascrizioni in riepiloghi/riassunti e aggiornamenti sullo stato di avanzamento per riunioni più produttive
- Ottieni resoconti dettagliati per partecipante con identificazione dell'oratore
- Poni domande, crea ticket Jira e assegna attività con Tactiq IA
Limiti di Tactiq
- La funzionalità di analisi è di base
- A volte, le parole della trascrizione sono errate
- La versione gratis offre solo 10 trascrizioni al mese
Prezzi di Tactiq
- Free
- Pro: 12 $ al mese per utente
- Team: 20 $ al mese per utente
- Enterprise: Personalizzato
Valutazioni e recensioni di Tactiq
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: Recensioni insufficienti
Cosa dicono gli utenti reali di Tactiq?
Tactiq ha una funzione incredibile ma semplice che archivia e utilizza l'IA per riassumere le riunioni da molte piattaforme di riunioni online diverse come Google, Microsoft e Zoom. Credo che ci troviamo in un momento in cui la maggior parte delle "tecnologie IA" sono sopravvalutate, quindi il suo prezzo è assurdo. Non sono un utente a pagamento, quindi utilizzo solo le trascrizioni gratis e poi uso ClickUp AI per riassumere tutto. In poche parole, è davvero costoso.
Tactiq ha una funzione incredibile ma semplice che archivia e utilizza l'IA per riassumere le riunioni da molte piattaforme di riunioni online diverse come Google, Microsoft e Zoom. Credo che ci troviamo in un momento in cui la maggior parte delle "tecnologie IA" sono sopravvalutate, quindi il suo prezzo è assurdo. Non sono un utente a pagamento, quindi utilizzo solo le trascrizioni gratis e poi uso ClickUp AI per riassumere tutto. In poche parole, è davvero costoso.
📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per la comunicazione all'interno del team.
Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene sprecato passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app completa per il lavoro come ClickUp, la project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare una sferzata di energia!
10. Chorus.ia (Ideale per l'analisi delle conversazioni relative alle trattative)
Chorus.ai offre funzionalità di trascrizione simili a quelle di Fireflies. Registra, trascrive e riepiloga le riunioni con l'identificazione dei relatori e la possibilità di scaricare le trascrizioni. Puoi anche estrapolare frammenti di segmenti importanti della riunione e inviarli direttamente ai partecipanti.
Tuttavia, a differenza di Fireflies IA, Chorus.ai analizza le conversazioni in tempo reale per fornire informazioni utili che guidano le presentazioni e le strategie. Lo strumento cattura tutte le conversazioni, comprese le chiamate, le videochiamate e le email, e le analizza per determinare la probabilità di concludere accordi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Chorus.ai
- Trascrivi le chiamate commerciali, estrai informazioni utili e effettua una valutazione delle registrazioni delle chiamate per determinarne l'impatto
- Utilizza report e dashboard interattivi per visualizzare le analisi delle chiamate commerciali e le prestazioni dei dipendenti e dei team
- Rivedi le presentazioni registrate per individuare gli aspetti da migliorare
Limiti di Chorus.ai
- I riassunti delle riunioni sono privi di informazioni dettagliate, costringendo gli utenti a rileggere le trascrizioni, il che può risultare frustrante
- Chorus ripete spesso gli stessi elementi nei riassunti, nei riepiloghi/riassunti e nelle azioni da intraprendere, rendendo indispensabili controlli e modifiche approfonditi
- Ha funzionalità limitate di personalizzazione dei report e della dashboard
- Il software rallenta quando gestisce grandi volumi di dati, compromettendo le prestazioni
Prezzi di Chorus.ia
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Chorus.ai
- G2: 4,5/5 (oltre 2.900 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Chorus. IA?
Non appena la riunione è terminata, ricevo la trascrizione pronta per la condivisione dei punti chiave con i colleghi e gli altri. Non c'è bisogno di tempo extra, è un gioco da ragazzi. Inoltre, ho trascritto alcune riunioni video registrate con la mia videocamera e, voilà, ho ottenuto la trascrizione in pochi minuti!!! Tuttavia, nonostante le preziose funzionalità/funzioni, trovo che alcuni aspetti siano ancora da migliorare. Ad esempio, quando invito un nuovo utente a partecipare, devo fornirgli una guida dettagliata a causa dell'interfaccia utente complessa e opprimente, che rende difficile la navigazione. Anche le opzioni di personalizzazione della piattaforma per la reportistica e i dashboard sono limitate, il che causa rallentamenti nelle prestazioni, specialmente con grandi volumi di dati.
Non appena la riunione è terminata, ricevo la trascrizione pronta per la condivisione dei punti chiave con i colleghi e gli altri. Non c'è bisogno di tempo extra, è un gioco da ragazzi. Inoltre, ho trascritto alcune riunioni video registrate con la mia videocamera e, voilà, ho ottenuto la trascrizione in pochi minuti!!! Tuttavia, nonostante le preziose funzionalità/funzioni, trovo che alcuni aspetti siano ancora da migliorare. Ad esempio, quando invito un nuovo utente a partecipare, devo fornirgli una guida dettagliata a causa dell'interfaccia utente complessa e opprimente, che rende difficile la navigazione. Anche le opzioni di personalizzazione della piattaforma per la reportistica e i dashboard sono limitate, il che causa rallentamenti nelle prestazioni, specialmente con grandi volumi di dati.
11. Jamie.ai (Ideale per prendere appunti offline)
Se stai cercando un'alternativa a Fireflies IA più semplice e senza bot, Jamie è un potente assistente per le riunioni pensato per i professionisti che apprezzano la privacy, la velocità e la precisione senza inutili complicazioni.
A differenza di Fireflies, Jamie non si affida a bot che partecipano alle tue chiamate. Funziona perfettamente in background. Che tu sia online o offline, acquisisce note dettagliate, riepiloga le riunioni ed estrae chiari elementi d'azione. Che tu sia impegnato in chiamate consecutive o in viaggio senza Internet, Jamie ti assicura di non perdere mai nulla.
Il punto forte? Jamie include una barra laterale con assistente esecutivo basato sull'IA che ti permette di richiamare le riunioni passate, raccogliere idee o scrivere follow-up senza mai uscire dal tuo flusso di lavoro.
Le migliori funzionalità/funzioni di Jamie IA
- Resoconti delle riunioni senza bot: niente link imbarazzanti per l'accesso dei bot. Jamie trascrive e riepiloga/riassume senza interrompere il flusso della riunione.
- Trascrizione offline: sei in viaggio o in un ambiente sicuro? Jamie funziona anche senza connessione a Internet.
- Barra laterale dell'assistente esecutivo: accedi istantaneamente alla cronologia delle riunioni, genera email o crea contenuti con l'IA utilizzando la scorciatoia CTRL + J.
Limiti di Jamie IA
- Nessuna integrazione CRM
- Solo trascrizione audio, senza video.
- Nessuna nota in tempo reale.
Prezzi di Jamie IA (convertiti il 20/06/25)
- Piano Free: 0 $ al mese
- Piano Standard: 26 $ al mese
- Piano Pro: 51 $ al mese
- Piano Executive: 108 $ al mese
📖 Per saperne di più: Modelli ed esempi di verbali di riunione per Word e ClickUp
Scegli ClickUp come tuo assistente per le riunioni
Le riunioni possono tenerti occupato tutto il giorno e possono essere controproducenti, ma non se disponi dello strumento di riunione basato sull'IA giusto che si faccia carico del lavoro. Quindi, tutto si riduce alla scelta della migliore alternativa a Fireflies IA per la tua azienda.
Valuta le esigenze aziendali per trovare lo strumento ideale per riunioni efficaci. Ad esempio, se fai parte di un piccolo team alla ricerca di uno strumento di trascrizione di base, puoi provare le funzionalità IA di Tactiq. Allo stesso modo, se sei un'azienda che desidera migliorare la qualità delle chiamate commerciali, prendi in considerazione Avoma o Chorus.ai.
Se stai cercando un'app completa per il lavoro, scegli ClickUp. Che tu voglia registrare riunioni, condividere clip, creare resoconti e report delle riunioni o creare attività di progetto direttamente dai tuoi appunti delle riunioni, ClickUp ha tutto ciò che ti serve!
Iscriviti gratis a ClickUp per riunioni più produttive!