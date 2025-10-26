Le 10 migliori alternative a Fireflies IA da scoprire nel 2026

Fireflies IA è uno dei migliori strumenti di IA per le riunioni virtuali. Funge da assistente virtuale che prende note, genera riepiloghi/riassunti e facilita la collaborazione.

Tuttavia, una volta effettuata la registrazione a Fireflies, potresti rimanere un po' deluso dalla sua interfaccia troppo affollata. E quando inizi a utilizzarlo, potresti riscontrare imprecisioni ed errori nei tuoi appunti delle riunioni.

Se stai già affrontando questi problemi, sei nel posto giusto. Questo blog presenta le 10 migliori alternative a Fireflies, selezionate con cura.

Scopri quale di questi strumenti soddisfa tutte le tue esigenze.

⏰ Riassunto in 60 secondi Ecco le 10 migliori alternative a Fireflies IA: ClickUp: Il miglior strumento basato sull'IA per riunioni, gestione delle attività e collaborazione Il miglior strumento basato sull'IA per riunioni, gestione delle attività e collaborazione Fathom: Ideale per generare riepiloghi/riassunti e trascrizioni delle riunioni Otter.ai: Ideale per generare trascrizioni delle riunioni in tempo reale Avoma: La soluzione ideale per la gestione completa delle riunioni Grain: Ideale per creare clip delle riunioni e mantenere i team in stato di sincronizzazione MeetGeek. IA: Ideale per prendere appunti e gestire un repository delle note delle riunioni tl;dv: Ideale per i team aziendali che desiderano acquisire i dettagli chiave delle riunioni e creare report basati sull'IA Gong: Ideale per i team commerciali che desiderano analizzare e migliorare le chiamate Tactiq: Il migliore per l'automazione della trascrizione in tempo reale Chorus.ia: La migliore per l'analisi delle conversazioni relative alle trattative Jamie IA: Ideale per il supporto alla trascrizione offline

Limiti di Fireflies IA

Fireflies IA è apprezzato per la sua facilità d'uso e versatilità. Dispone di ottime funzionalità di trascrizione, supporta diverse lingue e offre diverse opzioni di integrazione per la gestione delle discussioni durante le riunioni. Tuttavia, secondo gli utenti, il software presenta alcuni aspetti negativi.

Problemi di accuratezza : nei servizi di trascrizione si verificano occasionalmente degli errori, specialmente con lingue diverse dall'inglese, accenti marcati, audio disturbato e termini tecnici. Inoltre, lo strumento ha difficoltà a distinguere più partecipanti

Riassunti vaghi : i riassunti delle riunioni generati dall'IA spesso richiedono modifiche poiché il contesto a volte non è chiaro. Inoltre, ci sono errori nelle traduzioni

Piano Free limitato : il piano Free di Fireflies AI è essenziale. Non è possibile accedere alle funzionalità dell'assistente IA né alla ricerca intelligente. Inoltre, i riassunti generati dall'IA sono limitati e sono disponibili in totale 800 minuti di spazio di archiviazione per postazione per le tue riunioni

Mancanza di personalizzazioni: Fireflies IA non offre molte opzioni di personalizzazione per le impostazioni di registrazione. Inoltre, non sono disponibili report personalizzati per visualizzare tutte le informazioni relative alle riunioni in un unico posto

🧠 Lo sapevi? Secondo una ricerca, il mercato globale degli assistenti per riunioni basati sull'IA era valutato al valore di 1,95 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che raggiungerà gli 11,88 miliardi di dollari entro il 2031. Il segmento "Meeting Organizer" domina il mercato rispetto alle altre tipologie grazie alla sua interfaccia utente intuitiva e all'integrazione con i più diffusi strumenti di produttività.

Panoramica delle alternative a Fireflies IA

Prima di approfondire l'argomento, ecco un'anteprima dei 10 migliori strumenti, delle loro funzionalità principali e delle tipologie di aziende per cui sono più adatti!

Alternative to Fireflies IA Funzionalità distintiva Ideale per ClickUp Crea un ecosistema di riunioni interconnesso in cui puoi prendere note, collaborare, effettuare la condivisione e creare attività direttamente dalle note Professionisti, PMI e grandi aziende Fathom Ha un'interfaccia utente intuitiva e ti permette di generare i punti salienti durante la chiamata Teams aziendali Otter.ia Consente l'acquisizione automatica delle immagini durante la condivisione dello schermo Uso personale e piccoli team Avoma Esegue analisi delle riunioni e delle chiamate per migliorarne la qualità Team aziendali di grandi dimensioni dell'azienda Grain Ti permette di estrarre segmenti delle riunioni, effettuare la condivisione e taggare persone specifiche Aziende di medie e grandi dimensioni MeetGeek. IA Crea riepiloghi dettagliati e ti consente di accedere alle note delle riunioni precedenti Uso personale e piccoli team tl;dv Genera report e dashboard personalizzati basati sull'IA per visualizzare tutte le informazioni relative alle riunioni in un unico posto Medium to large teams Gong Aiuta al monitoraggio delle chiamate, alla previsione della pipeline commerciale e all'analisi delle trattative Team commerciale e RevOps delle grandi aziende Tactiq Trascrive le riunioni in tempo reale senza l'uso di un bot Freelancer e team in crescita Chorus.ia Registra le chiamate, estrae informazioni e analizza le conversazioni per determinare la probabilità di esito positivo dell'affare Team commerciale e di fatturato delle grandi organizzazioni Jamie.ai Trascrizione offline e riepiloghi/riassunti senza bot Medium to large teams

Le 10 migliori alternative a Fireflies IA da utilizzare

Ecco un breve video e una panoramica approfondita delle migliori alternative a Fireflies che puoi utilizzare oggi stesso:

1. ClickUp (Il miglior strumento basato sull'IA per riunioni, gestione delle attività e collaborazione)

Lavora meglio con ClickUp Docs Trascrivi le riunioni, gestisci i programmi e collabora con ClickUp

Cerchi uno strumento che sia molto più di un semplice registratore di riunioni? Scopri ClickUp, l'app completa per il lavoro che combina la gestione delle riunioni e del project management in un'unica piattaforma.

La soluzione di ClickUp per riunioni di produttività? Un notetaker IA integrato che risiede nel tuo Calendario! Questo ingegnoso strumento prende appunti al posto tuo, permettendoti di rimanere pienamente concentrato sulle riunioni.

Si integra perfettamente con app di terze parti, come Zoom, Teams e Google Meet, rendendolo una soluzione versatile. IA Notetaker documenta automaticamente il nome della riunione, la data e i partecipanti e fornisce persino una registrazione audio completa.

Offre inoltre approfondimenti riassunti con una panoramica rapida, punti chiave e passi successivi in un formato di lista di controllo ben strutturato. Inoltre, ottieni trascrizioni dettagliate per quelle revisioni approfondite. Dopo la riunione, puoi accedere facilmente ai tuoi appunti in un documento ClickUp privato, taggati e pronti per essere rivisti o condivisi.

Inoltre, ClickUp Meetings riunisce tutto in un unico posto: gestione del programma, impostazione delle azioni da intraprendere, documentazione delle riunioni settimanali e altro ancora. In questo modo, puoi accedere a tutti i tuoi documenti, attività e altri materiali senza dover cambiare scheda. Puoi utilizzare il modello di note di riunione di ClickUp per strutturare queste note e assicurarti che siano ben documentate prima della condivisione con le parti interessate.

ClickUp Brain, lo strumento basato sull'intelligenza artificiale di ClickUp, può anche aiutarti a tradurre i tuoi appunti delle riunioni in altre lingue e suggerirti miglioramenti o potenziali attività per organizzare correttamente le informazioni. La parte migliore? Puoi convertire direttamente gli appunti e i riassunti delle riunioni in attività o azioni da intraprendere e collegarli a progetti e flussi di lavoro specifici.

Genera riepiloghi delle riunioni e traduci le note delle riunioni con ClickUp Brain

Inoltre, ClickUp Docs ti consente di creare documenti in tempo reale con le note delle riunioni. Puoi utilizzarli come risorse dinamiche a cui i team possono fare riferimento durante le chiamate con i clienti. È anche facile cercare dettagli specifici relativi a una riunione o a un'attività all'interno del documento e trovarli in pochi secondi.

ClickUp offre anche diversi modelli di riunione che puoi utilizzare quando sei troppo impegnato per preparare programmi, verbali e note strutturate. Ad esempio, il modello di verbale di riunione di ClickUp ti aiuta a:

Organizza il programma della riunione, gli elementi da intraprendere e i partecipanti

Effettua il monitoraggio delle informazioni chiave e dei risultati della riunione

Assegna gli elementi da intraprendere come attività ai membri del team

Scarica questo modello Registra le informazioni chiave delle riunioni con il modello di verbale di riunione di ClickUp

Allo stesso modo, puoi utilizzare il modello ClickUp riunioni per gestire gli elementi dell'ordine del giorno, le note e i follow-up.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Prendi il controllo delle riunioni: ClickUp AI Note Taker trascrive automaticamente le riunioni, riepiloga i punti chiave e crea attività concrete, rendendo più facile tenere sotto controllo i follow-up e le decisioni

Crea elementi da fare : trasforma le note in attività da fare con : trasforma le note in attività da fare con le attività di ClickUp , aggiungi dettagli e assegna i responsabili

Organizzazione e modifica delle note : organizza e modifica le note delle riunioni e le attività in un unico posto con : organizza e modifica le note delle riunioni e le attività in un unico posto con ClickUp Blocco note

Registrazioni dello schermo : effettua la condivisione delle registrazioni dello schermo con trascrizioni basate sull'IA all'interno delle note delle riunioni con : effettua la condivisione delle registrazioni dello schermo con trascrizioni basate sull'IA all'interno delle note delle riunioni con ClickUp Clips e trascrivile istantaneamente con ClickUp Brain

Collaborazione in tempo reale: accedi alle note, effettua la condivisione con il tuo team e collabora alle conversazioni utilizzando : accedi alle note, effettua la condivisione con il tuo team e collabora alle conversazioni utilizzando ClickUp Chat

Limiti di ClickUp

Con così tante personalizzazioni e funzionalità/funzioni, potrebbe volerci un po' di tempo per prendere confidenza con lo strumento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Apprezzo il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione in termini di innovazione software, specialmente con l'avvento dell'IA. Gli strumenti di IA che hanno incorporato nella piattaforma hanno fatto risparmiare tempo al nostro team di produzione, aiutandolo nella creazione di attività, nella stesura di prompt o nei riassunti delle riunioni. Al di là delle funzioni di IA, ClickUp è alla pari con la miriade di piattaforme di project management che abbiamo utilizzato in passato. Credo che ClickUp abbia troppi livelli per svolgere un'attività semplice. Mi piacerebbe vedere una maggiore visibilità di alto livello sulle serie di attività.

Apprezzo il fatto che ClickUp sia in continua evoluzione in termini di innovazione software, specialmente con l'avvento dell'IA. Gli strumenti di IA che hanno incorporato nella piattaforma hanno fatto risparmiare tempo al nostro team di produzione, aiutandolo nella creazione di attività, nella stesura di prompt o nei riassunti delle riunioni. Al di là delle funzioni di IA, ClickUp è alla pari con la miriade di piattaforme di project management che abbiamo utilizzato in passato. Credo che ClickUp abbia troppi livelli per svolgere un'attività semplice. Mi piacerebbe vedere una maggiore visibilità di alto livello sulle serie di attività.

📖 Per saperne di più: Come effettuare la condivisione e la collaborazione sulle note

2. Fathom (Ideale per generare riepiloghi/riassunti e trascrizioni delle riunioni)

via Fathom

Se il tuo team non è esperto di tecnologia, Fathom può rivelarsi un prezioso assistente per le riunioni. A differenza dell'interfaccia utente affollata di Fireflies IA, Fathom presenta un'interfaccia pulita, che lo rende lo strumento per prendere appunti più facile da usare per le riunioni di progetto.

Puoi organizzare le tue discussioni dalla A alla Z in un riepilogo della riunione e creare un piano d'azione in pochi minuti. Fathom genera note dettagliate della riunione e individua persino gli elementi da intraprendere, così puoi utilizzarli rapidamente per creare email di follow-up.

Il punto forte? Fathom è ottimo per le traduzioni. Supporta 28 lingue e genera note accurate indipendentemente dalla lingua della riunione.

Le migliori funzionalità di Fathom

Crea e condividi brevi clip video tratti da parti specifiche della riunione per trasmettere solo le informazioni più importanti

Genera i punti salienti durante la chiamata e riepiloga gli appunti della riunione con l'IA

Ottieni tutti i dati necessari, come le visualizzazioni di pagina, le principali fonti di provenienza, ecc., in un'unica dashboard con Fathom Analytics

Comprendi i limiti

Non è possibile copiare e incollare le note senza collegare automaticamente il video della riunione o aggiungere un pulsante "Guarda" alla fine

Il processo di installazione è semplice ma lungo

Prezzi di Fathom

Free

Premium : 19 $ al mese per utente

Team Edition : 29 $ al mese per utente

Team Edition Pro: 39 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Fathom

G2: 5/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

La cosa migliore è che capisce praticamente tutto delle mie riunioni. La parte più sorprendente è che mi accompagna in ogni riunione proprio come un assistente personale. La funzionalità IA lo rende più versatile nella registrazione. Nel complesso, mi piace molto. Tuttavia, non riesco a scaricare le mie registrazioni. Inoltre, l'opzione a schermo intero in realtà non è a schermo intero, perché mostra il pannello laterale che potrebbe non servirmi sempre.

La cosa migliore è che capisce praticamente tutto delle mie riunioni. La parte più sorprendente è che partecipa a ogni riunione proprio come un assistente personale. La funzionalità IA lo rende più versatile nella registrazione. Nel complesso, mi piace molto. Tuttavia, non riesco a scaricare le mie registrazioni. Inoltre, l'opzione a schermo intero in realtà non è a schermo intero, perché mostra il pannello laterale che potrei non aver bisogno di vedere sempre.

3. Otter.ia (Ideale per generare trascrizioni delle riunioni in tempo reale)

Otter.ai è un'ottima alternativa a Fireflies AI per i piccoli team. È dotato di uno strumento di IA per gli appunti delle riunioni che riepiloga e genera trascrizioni in tempo reale, permettendoti di dedicare tutta la tua attenzione alla chiamata.

Se non puoi partecipare alla chiamata, Otter può fornirti informazioni chiave sulla riunione e persino creare elementi da intraprendere per i passaggi successivi. Puoi anche cercare e riprodurre trascrizioni specifiche con sincronizzazione del testo, effettuare le modifiche e annotarle con immagini e commenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Combina conversazioni vocali in tempo reale e aggiornamenti asincroni e ottieni approfondimenti da Otter e dai tuoi colleghi con IA Chat

Usa Otter per identificare più oratori, inserire spazi nelle trascrizioni per le pause e ottenere i timestamp per ogni argomento discusso durante la riunione

Acquisisci automaticamente le immagini quando avviene la condivisione degli schermi o la loro modifica durante la chiamata, per contestualizzare le trascrizioni

Limiti di Otter.ai

A volte, Otter.ia non registra l'intera chiamata

Le trascrizioni risultano spesso molto imprecise

La funzionalità di ricerca è difettosa e all'inizio può risultare difficile da utilizzare

Prezzi di Otter.ai / IA

Basic : Gratis

Pro : 16,99 $ al mese per utente

Business : 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai / IA

G2: 4,4/5 (oltre 280 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?

Era economico, ma richiedeva molto tempo per ricontrollare le trascrizioni, il che era molto frustrante. Se l'audio è chiaro e conciso, funziona bene, ma in presenza di rumori di fondo o accenti spesso non riconosce correttamente.

Era economico, ma richiedeva molto tempo per ricontrollare le trascrizioni, il che era molto frustrante. Se l'audio è chiaro e conciso, funziona bene, ma in presenza di rumori di fondo o accenti spesso non riconosce correttamente.

📮ClickUp Insight: I dati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 25% delle riunioni coinvolge otto o più partecipanti. Sebbene le riunioni con molti partecipanti possano essere utili per l'allineamento e il processo decisionale, spesso creano delle difficoltà. Infatti, un altro sondaggio di ClickUp ha rivelato che il 64% delle persone ha difficoltà a definire i passaggi successivi in quasi la metà delle proprie riunioni. In qualità di app completa per il lavoro, colmiamo questa lacuna con una soluzione end-to-end per la gestione delle riunioni. ClickUp Meetings rivoluziona il modo in cui i team collaborano grazie a programmi dinamici, mentre AI Notetaker cattura ogni informazione preziosa, eliminando la confusione nei follow-up e mantenendo tutti allineati! 💫 Risultati concreti: I team che utilizzano le funzionalità/funzioni di gestione delle riunioni di ClickUp segnalano una riduzione del 50% delle conversazioni e delle riunioni superflue!

4. Avoma (Ideale per la gestione completa delle riunioni)

via Avoma

Mentre Fireflies AI è principalmente uno strumento di trascrizione basato sull'IA, Avoma va oltre i servizi di trascrizione di base. Si tratta di uno strumento di gestione delle riunioni che ti aiuta a programmare le chiamate, creare programmi e svolgere analisi post-riunione.

Avoma è nota soprattutto per le sue funzionalità di conversazione intelligente e offre un'analisi più approfondita delle tue riunioni. Ti consente di automatizzare la valutazione delle chiamate per migliorarne la qualità, fornire risposte in tempo reale ai team commerciali e monitorare il feedback e le prestazioni del tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Avoma

Ottieni trascrizioni in tempo reale di chiamate e riunioni in oltre 60 lingue

Genera email di follow-up con l'IA che riassumono le riunioni e comunicano i passaggi successivi in pochi minuti

Utilizza schede di valutazione specifiche per ogni riunione per ottenere informazioni dettagliate sulle principali aree di miglioramento

Limiti di Avoma

Avoma offre numerose funzionalità/funzioni aggiuntive che all'inizio potrebbero sembrare eccessive

La configurazione dello strumento richiede molto tempo. Devi personalizzare ogni sezione per sfruttarlo al meglio

Non è possibile scaricare le playlist. Devi individuare lo snippet nella playlist, cercare la chiamata e poi trovare lo snippet nella chiamata

Prezzi di Avoma

IA Meeting Assistant : 24 $ al mese per utente

Conversazione Intelligence : 69 $ al mese per utente

Revenue Intelligence: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Avoma

G2: 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Avoma?

Avoma è uno degli strumenti che utilizzo quotidianamente. Valutazione e feedback IA sulle chiamate. Utile per prestare attenzione a cose che potresti dimenticare o per identificare opportunità di miglioramento quando conduci o partecipi a chiamate. Il feedback aiuta a migliorare il livello di supporto clienti che sei in grado di fornire. Il software stesso è molto facile da usare e si integra con altri software per facilitare la registrazione delle chiamate. Tuttavia, a volte, il feedback dell'IA può essere molto rigido e non tiene conto delle variabili della chiamata o del suo flusso.

Avoma è uno degli strumenti che utilizzo quotidianamente. Valutazione e feedback IA sulle chiamate. Utile per prestare attenzione a cose che potresti dimenticare o per identificare opportunità di miglioramento quando conduci o partecipi a chiamate. Il feedback aiuta a migliorare il livello di supporto clienti che sei in grado di fornire. Il software stesso è molto facile da usare e si integra con altri software per facilitare la registrazione delle chiamate. Tuttavia, a volte, il feedback dell'IA può essere molto rigido e non tiene conto delle variabili della chiamata o del suo flusso.

📖Per saperne di più: Le migliori soluzioni software per la gestione delle riunioni e del programma

5. Grain (Ideale per creare clip delle riunioni e mantenere i team in stato di sincronizzazione)

via Grain

Grain si distingue come alternativa a Fireflies AI per le sue funzionalità di collaborazione in team. Lo strumento ti permette di evidenziare momenti specifici della riunione con clip, proprio come i soundbite di Fireflies, ma in modo migliore. Questa funzione è perfetta quando devi condividere solo i segmenti importanti della riunione con i membri del tuo team. Inoltre, puoi taggare le persone e avvisarle con notifiche automatiche.

La parte migliore è che puoi integrare Grain con Zoom e Microsoft Teams per prendere appunti, registrare, trascrivere e riepilogare le riunioni, e persino creare verbali. Puoi anche utilizzare i suoi modelli di appunti per strutturare gli appunti delle riunioni nel modo che preferisci.

Le migliori funzionalità di Grain

Scrivi note, tagga momenti specifici o registra segmenti della riunione con un blocco note in tempo reale

Evidenzia sezioni della trascrizione, lascia commenti con indicazione dell'ora e tagga le persone interessate

Crea video clip e effettua la condivisione tra i team con playlist e storie

Limiti di Grain

Il riconoscimento delle frasi negli smart tag ha un limite. È difficile catturare frasi specifiche in modo coerente durante le chiamate

Per impostazione predefinita, le registrazioni delle riunioni sono condivisibili solo internamente

La funzione di categorizzazione automatica non offre la possibilità di registrare solo alcune riunioni esterne e inviare i relativi riassunti generati dall'IA tramite Slack

Prezzi del grano

Free

Starter : 19 $ al mese per postazione

Aziendale : 39 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Grain

G2: 4,7/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Grain?

Ho provato molte app diverse per la registrazione delle chiamate, la presa di appunti e la revisione delle riunioni. Grain è l'unica che rende l'intero processo facile da usare. I suoi snippet, i track di conversazione e la ricerca delle chiamate sono molto semplici rispetto a Gong e ad altre app.

Ho provato molte app diverse per la registrazione delle chiamate, la presa di note e la revisione delle riunioni. Grain è l'unica che rende l'intero processo facile da usare. I suoi snippet, i track di conversazione e la ricerca delle chiamate sono molto semplici rispetto a Gong e ad altre app.

💡Consiglio dell'esperto: implementa un protocollo standard per la condivisione dei video nel tuo team. Ad esempio, limita la durata dei video a meno di due minuti e aggiungi informazioni contestuali nelle descrizioni, in modo da poter comprendere rapidamente l'argomento della riunione senza doverla guardare per intero.

6. MeetGeek. IA (Ideale per prendere appunti e gestire un repository delle note delle riunioni)

via MeetGeek

MeetGeek è un'eccellente alternativa a Fireflies IA che ti aiuta a prendere appunti, generare riassunti basati sull'IA e automatizzare la gestione delle riunioni, dall'impostazione dell'ordine del giorno ai follow-up. Ascolta le tue conversazioni e le classifica in argomenti chiave ed elementi salienti quali fatti, azioni da intraprendere, decisioni, preoccupazioni, ecc.

MeetGeek ti consente inoltre di estrarre automaticamente informazioni chiave dalle chiamate e di recuperare le riunioni passate. Lo strumento si integra perfettamente con sistemi CRM come HubSpot, fornendo informazioni fondamentali sui clienti durante le chiamate commerciali.

Le migliori funzionalità/funzioni di MeetGeek.ai

Accedi alle note delle riunioni passate e recupera dettagli specifici con una ricerca per parole chiave

Invia riepiloghi dettagliati via email con punti chiave precisi dopo ogni riunione

Personalizza il nome del tuo assistente per le riunioni basato sull'IA, i messaggi di chat e i riassunti delle riunioni che condividi per portare il tuo branding a un livello superiore

Limiti di MeetGeek. IA

Ad alcuni utenti non piace l'intromissione predefinita di MeetGeek ogni volta che effettuano la condivisione di una riunione. Lo strumento si inserisce in ogni riunione dei partecipanti anche se questi creano un account solo per accedere alle note

La funzionalità di registrazione è difficile da usare e richiede diversi clic per individuare il link e aggiungerlo a una riunione

Prezzi di MeetGeek. IA

Basic : piano Free

Pro : 19 $ al mese per utente

Aziendale : 39 $ al mese per utente

Enterprise: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di MeetGeek.ai

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MeetGeek. IA?

Apprezzo la facilità d'uso di MeetGeek; la possibilità di ottenere verbali, note e approfondimenti subito dopo la conclusione di una riunione; le funzionalità di personalizzazione disponibili; e il supporto clienti è fantastico. Tuttavia, a volte non riesce a collegarsi alle riunioni programmate all'ultimo minuto.

Apprezzo la facilità d'uso di MeetGeek; la possibilità di ottenere verbali, note e approfondimenti subito dopo la conclusione di una riunione; le funzionalità di personalizzazione disponibili; e il supporto clienti è fantastico. Tuttavia, a volte non riesce a collegarsi alle riunioni programmate all'ultimo minuto.

📖 Per saperne di più: Come effettuare la condivisione e la collaborazione sulle note

7. tl;dv (Ideale per i team aziendali che desiderano acquisire i dettagli chiave delle riunioni e creare report basati sull'IA)

tl;dv è l'assistente intelligente per le riunioni che si integra direttamente nelle tue piattaforme di riunione, tra cui Zoom, Teams e Google Meet, e si occupa del lavoro più impegnativo: registrare tutte le tue riunioni. Puoi creare riassunti e punti salienti delle tue conversazioni basati sull'IA, ottenere trascrizioni dettagliate, passare a segmenti specifici della trascrizione, taggare i momenti importanti e creare e condividere clip.

A differenza di Fireflies AI, questo strumento ti permette di personalizzare i temi e i modelli della reportistica per presentare le informazioni sulle riunioni nel modo che preferisci. La parte più interessante? tl;dv ti invia un riepilogo/riassunto con un elenco di cose da fare alla fine di ogni giornata per semplificarti la vita.

tl;dv: le migliori funzionalità/funzioni

Crea clip dalle riunioni e uniscile in un unico video per evitare di intasare la chat del team con più clip

Contrassegna con un timestamp i segmenti importanti della riunione che desideri rivedere in seguito e coinvolgi i tuoi colleghi per discuterne

Ottieni informazioni dettagliate sui relatori, come il tempo medio di parola, il monologo più lungo, le domande e altro ancora

tl;dv limitazioni

A volte, il bot tl;dv non compare durante le riunioni quando si utilizza la versione gratis

La versione mobile è notevolmente meno intuitiva rispetto alla versione desktop, il che rende difficile registrare le riunioni quando si è in viaggio

Il visualizzatore delle registrazioni delle riunioni presenta dei problemi durante la riproduzione delle registrazioni

tl;dv prezzi

Free Forever

Pro : 29 $ al mese per postazione

Aziendale : 98 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni in breve

G2: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione

Cosa dicono gli utenti reali di tl;dv?

L'invio di TLDV alle riunioni a cui non posso partecipare e l'utilizzo della funzionalità di trascrizione mi hanno dato un enorme impulso in termini di produttività. La possibilità di navigare rapidamente verso le parti più complesse di una conversazione e di ricapitolare velocemente discussioni complesse ha cambiato le carte in tavola. Il loro supporto è stato eccellente e il prezzo è ragionevole. Ora lo uso in ogni riunione. Tuttavia, mi piacerebbe vedere un'espansione della funzionalità di trascrizione, che mi rendesse più facile esportare e effettuare la condivisione dei punti chiave di una riunione con chiunque nel mio team, indipendentemente dal fatto che siano utenti di tl;dv. Sarebbe fantastico anche poterlo utilizzare come registratore di schermo/audio ed estrarre le trascrizioni da lì, dato che non tutte le piattaforme consentono la registrazione.

L'invio di TLDV alle riunioni a cui non posso partecipare e l'utilizzo della funzionalità di trascrizione mi hanno dato un enorme impulso in termini di produttività. La possibilità di navigare rapidamente verso le parti più complesse di una conversazione e di ricapitolare velocemente discussioni complesse ha cambiato le carte in tavola. Il loro supporto è stato eccellente e il prezzo è ragionevole. Ora lo uso in ogni riunione. Tuttavia, mi piacerebbe vedere un'espansione della funzionalità di trascrizione, che mi rendesse più facile esportare e effettuare la condivisione dei punti chiave di una riunione con chiunque nel mio team, indipendentemente dal fatto che siano utenti di tl;dv. Sarebbe fantastico anche poterlo utilizzare come registratore di schermo/audio ed estrarre le trascrizioni da lì, dato che non tutte le piattaforme consentono la registrazione.

📖 Per saperne di più: Modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp

8. Gong (Ideale per i team commerciali che desiderano analizzare e migliorare le chiamate)

via Gong

Gong è una fusione tra registrazioni delle riunioni e intelligence commerciale. Si tratta di uno strumento di trascrizione basato sull'IA che offre funzionalità avanzate di analisi delle vendite, come l'identificazione dei punti deboli dei clienti, la registrazione delle interazioni con i clienti, approfondimenti basati sull'IA sullo stato delle trattative e altro ancora.

Lo strumento riunisce sotto lo stesso tetto i team commerciali, di prodotto e di marketing. Mentre i team commerciali possono effettuare il monitoraggio delle chiamate e analizzare le trattative, i team di marketing e di prodotto possono raccogliere il feedback dei clienti con Gong. Inoltre, possono anche utilizzare lo strumento per creare rapidamente email di follow-up.

Gong ti aiuta con le previsioni, la gestione della pipeline e l'analisi del tasso di abbandono, oltre alla trascrizione delle riunioni commerciali. Offre inoltre consigli su come migliorare le presentazioni commerciali e le interazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gong

Cerca informazioni importanti tra riunioni commerciali, telefonate, email e note

Genera riepiloghi/riassunti di 30 secondi per rimanere aggiornato sull'andamento delle trattative

Ottieni informazioni utili relative alle conversazioni su discussioni sui prezzi, menzioni della concorrenza, ecc., per individuare i rischi

Individua le tendenze, scopri approfondimenti sul mercato e trova opportunità nella tua pipeline commerciale grazie alle previsioni e alla reportistica

Limiti di Gong

La dashboard è troppo affollata e non c'è un modo semplice per filtrare più rapidamente i dettagli chiave

Non consente di scaricare in blocco le chiamate, il che lo rende poco efficiente per le aziende con grandi volumi di dati

Il processo di onboarding self-service richiede molto tempo senza alcun supporto da parte del team di Gong

Secondo alcuni utenti, Gong è costoso per le piccole imprese

Prezzi di Gong

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gong

G2: 4,8/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gong?

Gong ha fatto una differenza enorme per il nostro team commerciale. È ottimo per rivedere le chiamate, individuare cosa funziona e imparare gli uni dagli altri. Adoro il modo in cui evidenzia aspetti come il tempo di conversazione e le obiezioni, permettendoci di comprendere davvero le nostre chiamate. Inoltre, si integra con il nostro CRM, così tutto è in un unico posto. È stato estremamente utile per migliorare il nostro approccio e chiudere le trattative più rapidamente. Tuttavia, Gong contiene molte informazioni e all'inizio può sembrare un po' opprimente. Sarebbe bello se la dashboard fosse più facile da filtrare, in modo da poterci concentrare più rapidamente sui dettagli chiave.

Gong ha fatto una differenza enorme per il nostro team commerciale. È ottimo per rivedere le chiamate, individuare cosa funziona e imparare gli uni dagli altri. Adoro il modo in cui evidenzia aspetti come il tempo di conversazione e le obiezioni, permettendoci di comprendere davvero le nostre chiamate. Inoltre, si integra con il nostro CRM, così tutto è in un unico posto. È stato estremamente utile per migliorare il nostro approccio e chiudere le trattative più rapidamente. Tuttavia, Gong contiene molte informazioni e all'inizio può sembrare un po' opprimente. Sarebbe bello se la dashboard fosse più facile da filtrare, in modo da poterci concentrare più rapidamente sui dettagli chiave.

🧠 Lo sapevi? L'80% delle transazioni commerciali richiede almeno cinque email di follow-up o altre forme di contatto. Con gli strumenti per riunioni basati sull'IA, puoi generare email di follow-up rapidamente e con il minimo lavoro richiesto.

9. Tactiq (Ideale per la trascrizione automatica in tempo reale)

via Tactiq

Tactiq è un assistente per le riunioni che registra, trascrive e riepiloga/riassume le riunioni in tempo reale senza che un bot si unisca alla riunione. Lo strumento fornisce note strutturate per tenere traccia delle conversazioni e ottenere informazioni utili per i tuoi prossimi passaggi.

Trascrive le riunioni in tempo reale, ti permette di evidenziare le note durante le chiamate in diretta e avvisa i partecipanti della trascrizione in tempo reale. Puoi anche acquisire screenshot durante la riunione, generare elementi da intraprendere, email di follow-up e approfondimenti personalizzati con query IA su misura.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tactiq

Aggiungi screenshot alle trascrizioni e converti le trascrizioni in riepiloghi/riassunti e aggiornamenti sullo stato di avanzamento per riunioni più produttive

Ottieni resoconti dettagliati per partecipante con identificazione dell'oratore

Poni domande, crea ticket Jira e assegna attività con Tactiq IA

Limiti di Tactiq

La funzionalità di analisi è di base

A volte, le parole della trascrizione sono errate

La versione gratis offre solo 10 trascrizioni al mese

Prezzi di Tactiq

Free

Pro : 12 $ al mese per utente

Team : 20 $ al mese per utente

Enterprise: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Tactiq

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tactiq?

Tactiq ha una funzione incredibile ma semplice che archivia e utilizza l'IA per riassumere le riunioni da molte piattaforme di riunioni online diverse come Google, Microsoft e Zoom. Credo che ci troviamo in un momento in cui la maggior parte delle "tecnologie IA" sono sopravvalutate, quindi il suo prezzo è assurdo. Non sono un utente a pagamento, quindi utilizzo solo le trascrizioni gratis e poi uso ClickUp AI per riassumere tutto. In poche parole, è davvero costoso.

Tactiq ha una funzione incredibile ma semplice che archivia e utilizza l'IA per riassumere le riunioni da molte piattaforme di riunioni online diverse come Google, Microsoft e Zoom. Credo che ci troviamo in un momento in cui la maggior parte delle "tecnologie IA" sono sopravvalutate, quindi il suo prezzo è assurdo. Non sono un utente a pagamento, quindi utilizzo solo le trascrizioni gratis e poi uso ClickUp AI per riassumere tutto. In poche parole, è davvero costoso.

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per la comunicazione all'interno del team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene sprecato passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app completa per il lavoro come ClickUp, la project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare una sferzata di energia!

10. Chorus.ia (Ideale per l'analisi delle conversazioni relative alle trattative)

Chorus.ai offre funzionalità di trascrizione simili a quelle di Fireflies. Registra, trascrive e riepiloga le riunioni con l'identificazione dei relatori e la possibilità di scaricare le trascrizioni. Puoi anche estrapolare frammenti di segmenti importanti della riunione e inviarli direttamente ai partecipanti.

Tuttavia, a differenza di Fireflies IA, Chorus.ai analizza le conversazioni in tempo reale per fornire informazioni utili che guidano le presentazioni e le strategie. Lo strumento cattura tutte le conversazioni, comprese le chiamate, le videochiamate e le email, e le analizza per determinare la probabilità di concludere accordi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chorus.ai

Trascrivi le chiamate commerciali, estrai informazioni utili e effettua una valutazione delle registrazioni delle chiamate per determinarne l'impatto

Utilizza report e dashboard interattivi per visualizzare le analisi delle chiamate commerciali e le prestazioni dei dipendenti e dei team

Rivedi le presentazioni registrate per individuare gli aspetti da migliorare

Limiti di Chorus.ai

I riassunti delle riunioni sono privi di informazioni dettagliate, costringendo gli utenti a rileggere le trascrizioni, il che può risultare frustrante

Chorus ripete spesso gli stessi elementi nei riassunti, nei riepiloghi/riassunti e nelle azioni da intraprendere, rendendo indispensabili controlli e modifiche approfonditi

Ha funzionalità limitate di personalizzazione dei report e della dashboard

Il software rallenta quando gestisce grandi volumi di dati, compromettendo le prestazioni

Prezzi di Chorus.ia

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Chorus.ai

G2: 4,5/5 (oltre 2.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chorus. IA?

Non appena la riunione è terminata, ricevo la trascrizione pronta per la condivisione dei punti chiave con i colleghi e gli altri. Non c'è bisogno di tempo extra, è un gioco da ragazzi. Inoltre, ho trascritto alcune riunioni video registrate con la mia videocamera e, voilà, ho ottenuto la trascrizione in pochi minuti!!! Tuttavia, nonostante le preziose funzionalità/funzioni, trovo che alcuni aspetti siano ancora da migliorare. Ad esempio, quando invito un nuovo utente a partecipare, devo fornirgli una guida dettagliata a causa dell'interfaccia utente complessa e opprimente, che rende difficile la navigazione. Anche le opzioni di personalizzazione della piattaforma per la reportistica e i dashboard sono limitate, il che causa rallentamenti nelle prestazioni, specialmente con grandi volumi di dati.

Non appena la riunione è terminata, ricevo la trascrizione pronta per la condivisione dei punti chiave con i colleghi e gli altri. Non c'è bisogno di tempo extra, è un gioco da ragazzi. Inoltre, ho trascritto alcune riunioni video registrate con la mia videocamera e, voilà, ho ottenuto la trascrizione in pochi minuti!!! Tuttavia, nonostante le preziose funzionalità/funzioni, trovo che alcuni aspetti siano ancora da migliorare. Ad esempio, quando invito un nuovo utente a partecipare, devo fornirgli una guida dettagliata a causa dell'interfaccia utente complessa e opprimente, che rende difficile la navigazione. Anche le opzioni di personalizzazione della piattaforma per la reportistica e i dashboard sono limitate, il che causa rallentamenti nelle prestazioni, specialmente con grandi volumi di dati.

11. Jamie.ai (Ideale per prendere appunti offline)

Se stai cercando un'alternativa a Fireflies IA più semplice e senza bot, Jamie è un potente assistente per le riunioni pensato per i professionisti che apprezzano la privacy, la velocità e la precisione senza inutili complicazioni.

A differenza di Fireflies, Jamie non si affida a bot che partecipano alle tue chiamate. Funziona perfettamente in background. Che tu sia online o offline, acquisisce note dettagliate, riepiloga le riunioni ed estrae chiari elementi d'azione. Che tu sia impegnato in chiamate consecutive o in viaggio senza Internet, Jamie ti assicura di non perdere mai nulla.

Il punto forte? Jamie include una barra laterale con assistente esecutivo basato sull'IA che ti permette di richiamare le riunioni passate, raccogliere idee o scrivere follow-up senza mai uscire dal tuo flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jamie IA

Resoconti delle riunioni senza bot: niente link imbarazzanti per l'accesso dei bot. Jamie trascrive e riepiloga/riassume senza interrompere il flusso della riunione.

Trascrizione offline: sei in viaggio o in un ambiente sicuro? Jamie funziona anche senza connessione a Internet.

Barra laterale dell'assistente esecutivo: accedi istantaneamente alla cronologia delle riunioni, genera email o crea contenuti con l'IA utilizzando la scorciatoia CTRL + J.

Limiti di Jamie IA

Nessuna integrazione CRM

Solo trascrizione audio, senza video.

Nessuna nota in tempo reale.

Prezzi di Jamie IA (convertiti il 20/06/25)

Piano Free: 0 $ al mese

Piano Standard: 26 $ al mese

Piano Pro: 51 $ al mese

Piano Executive: 108 $ al mese

📖 Per saperne di più: Modelli ed esempi di verbali di riunione per Word e ClickUp

Scegli ClickUp come tuo assistente per le riunioni

Le riunioni possono tenerti occupato tutto il giorno e possono essere controproducenti, ma non se disponi dello strumento di riunione basato sull'IA giusto che si faccia carico del lavoro. Quindi, tutto si riduce alla scelta della migliore alternativa a Fireflies IA per la tua azienda.

Valuta le esigenze aziendali per trovare lo strumento ideale per riunioni efficaci. Ad esempio, se fai parte di un piccolo team alla ricerca di uno strumento di trascrizione di base, puoi provare le funzionalità IA di Tactiq. Allo stesso modo, se sei un'azienda che desidera migliorare la qualità delle chiamate commerciali, prendi in considerazione Avoma o Chorus.ai.

Se stai cercando un'app completa per il lavoro, scegli ClickUp. Che tu voglia registrare riunioni, condividere clip, creare resoconti e report delle riunioni o creare attività di progetto direttamente dai tuoi appunti delle riunioni, ClickUp ha tutto ciò che ti serve!

Iscriviti gratis a ClickUp per riunioni più produttive!