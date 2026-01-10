I 10 migliori strumenti di IA per la scrittura tecnica nel 2026

Con l'ascesa degli strumenti di scrittura tecnica basati sull'IA, anche gli autori con poca o nessuna esperienza di programmazione o software stanno entrando in questo campo e ottenendo ottimi risultati. Questi strumenti aiutano le persone senza competenze tecniche a creare contenuti di qualità e coinvolgenti per la documentazione tecnica, i manuali utente e persino i frammenti di codice.

Ma non è così semplice. Oggi i redattori tecnici devono anche garantire che il loro lavoro risulti naturale, basato su dati verificati e perfettamente in linea con il tono e lo stile del proprio marchio.

Quindi, quando scegli uno strumento di IA per la scrittura tecnica, opta per uno che ti aiuti a verificare i fatti, a mantenere la coerenza e a scrivere in uno stile che risuoni con il tuo pubblico di riferimento.

In questo articolo abbiamo terminato il lavoro di ricerca e abbiamo selezionato un elenco di strumenti pensati per aiutarti a ottimizzare i tuoi processi di scrittura di contenuti tecnici.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco l'elenco dei migliori strumenti di scrittura tecnica che ti aiuteranno a redigere facilmente relazioni tecniche, documentazione software e informazioni tecniche: 👉 ClickUp: il migliore per la creazione di documenti, la collaborazione e il flusso di lavoro 👉 Grammarly: il migliore per migliorare la comunicazione e perfezionare la scrittura 👉 Claude /IA: il migliore per un'IA conversazionale versatile 👉 Jasper IA: Ideale per contenuti e campagne di marketing 👉 Snagit: il migliore per la collaborazione e le annotazioni 👉 Canva: il migliore per la creazione di contenuti incentrata sul design con l'IA 👉 QuillBot: il migliore per parafrasare e migliorare la chiarezza della scrittura 👉 Scalenut: il migliore per l'automazione del ciclo di vita dei contenuti SEO 👉 Copyscape: il migliore per garantire l'originalità dei contenuti 👉 Perplexity IA: Ideale per informazioni ben citate e riassunte

La redazione tecnica può spesso risultare difficile, specialmente per le tecnologie emergenti che non sono ancora ben documentate.

Ciò significa che i redattori di contenuti devono prestare attenzione nella scelta di uno strumento di IA che li aiuti a migliorare il loro processo di scrittura tecnica e fornisca (principalmente) informazioni oggettive. Ecco cosa cercare:

Aumentare la produttività : gli assistenti di scrittura basati sull'IA (o strumenti di IA) possono aiutarti a sintetizzare oltre 100 pagine di documentazione in un'ora o a creare una bozza di guida utente in meno di due giorni, consentendoti di risparmiare tempo senza compromettere la qualità

Migliorare la collaborazione : funzionalità/funzioni come l'assegnazione dei ruoli, la gestione delle autorizzazioni e la raccolta dei feedback degli esperti del settore semplificano il lavoro di squadra per manuali o documentazione complessi

Mantenere la coerenza e l'allineamento con il marchio : garantisce che ogni bozza sia in linea con la voce del tuo marchio, che sia professionale, accessibile o una via di mezzo

Modelli personalizzabili : i modelli predefiniti semplificano il processo, permettendoti di concentrarti sui contenuti anziché partire da zero

Garantire il rilevamento degli errori e la verifica dei fatti : gli strumenti che controllano gli errori grammaticali e le inesattezze rendono la tua documentazione accurata e affidabile

Automazione delle attività ripetitive: gestisce processi ripetitivi come l'ordinamento dei dati, la generazione di JSON o : gestisce processi ripetitivi come l'ordinamento dei dati, la generazione di JSON o la creazione automatica delle note di rilascio

Ora che sai cosa cercare, si tratta solo di trovare la soluzione perfetta: qualcosa che soddisfi le esigenze della tua organizzazione in termini di facilità d'uso, integrazione fluida nel flusso di lavoro e, naturalmente, budget.

Ecco l'elenco dei migliori strumenti di IA per la redazione tecnica:

1. ClickUp (Ideale per la creazione di documenti, la collaborazione e il flusso di lavoro)

Non si può parlare di strumenti di IA per la redazione tecnica senza menzionare ClickUp. Si tratta di una soluzione brillante che combina redazione tecnica, project management e organizzazione delle attività, il tutto in un unico posto.

📮ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alla chat per la comunicazione all'interno del team. Gestire troppi strumenti scollegati tra loro è un vero ostacolo alla produttività. Ecco perché il 60% del nostro tempo viene dedicato semplicemente alla condivisione, alla ricerca e all'aggiornamento di informazioni su vari strumenti. Questo è esattamente ciò che ClickUp mira a risolvere in quanto app completa per il lavoro, grazie alle sue funzionalità di gestione delle attività basate sull'IA.

ClickUp Brain è il tuo assistente di scrittura IA ideale per creare documentazione tecnica in pochi minuti.

Scrivi contenuti pronti per la pubblicazione con ClickUp Brain Crea una bozza pronta per la pubblicazione con pochi semplici prompt utilizzando ClickUp Brain

Immagina di dover gestire un flusso di lavoro relativo alla documentazione di un prodotto con una scadenza molto ravvicinata. Invece di farti prendere dal panico, ti affidi a ClickUp Brain.

Grazie ai suggerimenti dell'IA, puoi definire l'ambito, modificare la formattazione con i menu a tendina, aggiungere note delle riunioni e il gioco è fatto: una bozza curata è pronta.

📌 Esempio: sei un redattore tecnico incaricato di creare un manuale utente per una nuova funzionalità/funzione e la scadenza è tra soli due giorni. Utilizzando ClickUp Brain, carichi le specifiche del prodotto e gli appunti delle riunioni e, in pochi minuti, lo strumento sintetizza pagine di informazioni dense in approfondimenti chiari e utilizzabili. Successivamente, utilizzi i suoi suggerimenti basati sull'IA per redigere una bozza del manuale, completa di sezioni chiave come configurazione, utilizzo e risoluzione dei problemi.

Chiedi a ClickUp Brain di suggerirti idee, apportare modifiche e persino completare intere sezioni della tua documentazione tecnica

Inoltre, con ClickUp Brain, puoi scegliere tra diversi modelli di linguaggio (LLM), tra cui Claude, GPT-4o e altri ancora. Gli utenti di ClickUp possono soddisfare tutte le loro esigenze di IA direttamente dalla piattaforma ClickUp!

Da lì, puoi convertirlo facilmente in un documento condivisibile utilizzando ClickUp Docs.

Supponiamo che tu stia lavorando a un processo di sviluppo di un prodotto con un team interfunzionale. Con Docs, puoi delineare i requisiti del prodotto, definire il tuo pubblico di riferimento e organizzare la ricerca sugli utenti, il tutto in un unico spazio collaborativo.

Tutti possono commentare, taggare i colleghi e persino assegnare attività direttamente all'interno del documento.

Collabora con i tuoi colleghi in tempo reale utilizzando ClickUp Documenti

E grazie alle numerose opzioni di formattazione, ai comandi slash e alla possibilità di aggiungere elementi visivi, la tua documentazione tecnica rimane accattivante e di facile lettura.

Ecco il bello: una volta che il tuo documento è pronto, puoi collegarlo a un'attività di ClickUp, assicurandoti che le scadenze non vengano superate e che lo stato di avanzamento rimanga chiarissimo.

Per iniziare, Docs offre modelli predefiniti come il modello di scheda prodotto ClickUp, che consentono la collaborazione tra diversi reparti.

Il modello raggiunge questo obiettivo organizzando elementi chiave come obiettivi, criteri di successo, piani di rilascio e specifiche funzionali in uno schema coerente da compilare.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp:

Integrazione con oltre 1.000 strumenti : effettua la connessione senza soluzione di continuità con piattaforme come WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot e Documenti Google

Modelli a volontà : utilizza modelli predefiniti per la raccolta dei requisiti, la gestione dei contenuti e altro ancora, così potrai concentrarti sulla scrittura invece che sulla strutturazione dei contenuti

Compatibilità con i dispositivi : funziona su Chrome, Windows, iOS, Android e macOS, consentendo di accedere a ClickUp praticamente da qualsiasi luogo

Funzionalità di collaborazione : coordina il tuo team con commenti in tempo reale, chat, GIF e dashboard personalizzate

Assistenza alla scrittura basata sull'IA : ClickUp AI è in grado di generare email, post sui social media e riassunti di documenti, oltre a effettuare modifiche o ampliare il testo

Automazioni per attività ripetitive : automatizza i flussi di lavoro, come l'aggiornamento delle date di scadenza o la creazione di elementi da intraprendere, con trigger e azioni personalizzati tramite : automatizza i flussi di lavoro, come l'aggiornamento delle date di scadenza o la creazione di elementi da intraprendere, con trigger e azioni personalizzati tramite ClickUp Automations

Registrazione video con ClickUp Clips : registra e effettua la condivisione di video direttamente con il tuo team per spiegare concetti complessi o aggiornamenti

Limiti di ClickUp:

Alcuni utenti segnalano la necessità di modificare le impostazioni delle notifiche per evitare un sovraccarico di informazioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

✨ Recensione dell'utente: Un utente di G2 ha trovato ClickUp un'ottima piattaforma per semplificare il monitoraggio degli errori, favorire la comunicazione all'interno del team e creare attività ovunque ci si trovi.

Leggi anche: Software e strumenti indispensabili per la redazione tecnica

2. Grammarly (Ideale per migliorare la comunicazione e perfezionare la scrittura tecnica)

via Grammarly

Grammarly è il primo nome che viene in mente quando si parla di correggere la grammatica e perfezionare lo stile dei propri testi. Quello che forse non sai è che è ottimo anche per generare contenuti per redattori tecnici e professionisti.

L'IA della piattaforma è progettata per gestire qualsiasi tipo di contenuto, dalle email ai report fino ai post sui blog, garantendo una comunicazione chiara, concisa e di grande impatto a tutti i livelli.

Grammarly automatizza il lavoro dedicato esclusivamente alla scrittura, sia che si tratti di perfezionare manuali utente o di far parte di un grande team che lavora su documenti collaborativi.

🧠 Lo sapevi: una comunicazione inefficace costa alle aziende statunitensi 1,2 trilioni di dollari all'anno. I knowledge worker dedicano 20 ore alla settimana alla comunicazione scritta, il che rappresenta fondamentalmente un invito alle aziende a dare priorità e a misurare i miglioramenti nella comunicazione.

Le migliori funzionalità di Grammarly

Crea paragrafi, riscrivi frasi e perfeziona il testo con le funzionalità di IA di Grammarly direttamente in strumenti come Documenti Google e Word

Adatta istantaneamente i tuoi diversi stili di scrittura al tuo pubblico, garantendo una comunicazione coerente tra documenti tecnici e creativi

Individua gli errori, riformula le frasi poco scorrevoli e garantisci una documentazione tecnica originale e curata grazie al rilevamento del plagio e alla correzione grammaticale

Usalo ovunque: Grammarly è disponibile come estensione per browser, app desktop e integrazione con strumenti come Slack, Microsoft Word e LinkedIn

Ottieni suggerimenti per migliorare la chiarezza, la concisione e la formattazione mentre scrivi

Limiti di Grammarly

Gli utenti hanno segnalato tempi di risposta più lenti nella gestione di documenti più lunghi o complessi

A volte lo strumento può suggerire modifiche nel bel mezzo di una frase, il che potrebbe interrompere il flusso della scrittura

Il piano Free offre correzioni di base, ma non include funzionalità avanzate come la regolazione del tono e suggerimenti dettagliati dell'IA

Prezzi di Grammarly:

Free

Pro : 12 $ al mese per membro

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly:

G2 : 4,7/5 (oltre 9.780 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.140 recensioni)

✨ Recensione dell'utente: Un utente ha apprezzato la precisione di Grammarly nella modifica e nella semplificazione della scrittura, soprattutto se abbinata alla sua capacità di eliminare le ripetizioni, suggerire alternative più concise e migliorare la chiarezza, come cambiare "al fine di" con "per" o "mettere in contatto" con "contattare".

💡 Consiglio dell'esperto: Vuoi migliorare la tua scrittura tecnica? Ecco alcuni consigli di scrittura tecnica che ti aiuteranno a semplificare qualsiasi argomento complesso per il tuo pubblico.

3. Claude IA (Il migliore per un'IA conversazionale versatile)

via Claude IA

Claude AI di Anthropic è un'IA conversazionale incentrata sulla privacy che eccelle nell'elaborazione del linguaggio naturale, nella generazione di codice e nella documentazione, nonché nel ragionamento avanzato.

In poche parole, Claude è progettato per aiutarti nel brainstorming, nel riassumere, nella codifica e nella generazione di documenti tecnici.

Ciò che distingue Claude è la sua capacità di elaborare grandi quantità di informazioni mantenendo al contempo una fluidità conversazionale. I suoi modelli specializzati — Haiku per risposte concise, Sonnet per attività creative ad alte prestazioni e Opus per analisi e codifica complesse — offrono soluzioni personalizzate per esigenze specifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude IA

Genera, riepiloga e traduci testi risolvendo al contempo problemi in vari ambiti grazie a ragionamenti avanzati e alla generazione di testi

Aiuta i professionisti tecnici a individuare opportunità di ottimizzazione, miglioramenti delle prestazioni e a risolvere errori di codice difficili da individuare

Garantisci trasparenza, sicurezza e protezione dei dati degli utenti con i principi di IA costituzionale di Claude

Accedi a un piano gratis e a varie opzioni a pagamento per singoli e team

Limiti di Claude IA

Occasionalmente fornisce risposte eccessivamente dettagliate o fuori tema che potrebbero richiedere un perfezionamento

Errori impercettibili nei contenuti generati, in particolare nel codice o in attività tecniche complesse

La durata delle conversazioni e delle attività può essere limitata a seconda del piano

Prezzi di Claude IA

Free

Pro: 20 $ al mese per utente

Team: 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Claude IA

G2 : 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

4. Jasper IA (Ideale per la creazione di contenuti e campagne di marketing)

via Jasper IA

Solo i professionisti del marketing sanno quanto apprezzino le piattaforme create su misura per loro. Non tutti gli strumenti di IA riescono a cogliere le sfumature creative di cui abbiamo bisogno. Ecco perché Jasper AI è la scelta giusta.

Che tu stia lanciando un prodotto o gestendo una campagna sui social, le funzionalità/funzioni di IA di Jasper ti aiutano a trasformare le idee in contenuti concreti grazie alle sue oltre 80 app create appositamente per le attività di marketing.

Questo strumento garantisce che il tuo marketing rimanga incisivo e coerente, dal mantenimento della voce del marchio alla creazione di contenuti ottimizzati per i motori di ricerca (SEO). Può anche semplificare la scrittura tecnica per un pubblico più generico.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper IA

Mantieni un tono e uno stile coerenti grazie alle funzionalità Brand Voice e Style Guide

Accedi a strumenti per l'accesso multiutente, le campagne e la collaborazione in tempo reale

Crea e migliora le immagini insieme ai tuoi contenuti scritti con una suite dedicata alla modifica delle immagini basata sull'IA

Limiti di Jasper IA

I contenuti potrebbero mancare di personalità o di approfondimenti, richiedendo una messa a punto manuale

Ideale per le bozze preliminari, poiché potrebbe essere necessaria una modifica approfondita per ottenere risultati perfetti

I risultati si basano su dati online esistenti e potrebbero richiedere una verifica per garantirne l'accuratezza

Prezzi di Jasper IA

Autore : 39 $ al mese per utente

Business: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2 : 4,7/5 (oltre 1.240 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.840 recensioni)

✨ Recensione dell'utente: Un utente di G2 ha apprezzato l'ampia libreria di modelli di Jasper.ai, che ha semplificato la creazione di contenuti grazie alle impostazioni preconfigurate su misura per specifici tipi di contenuto.

5. Snagit (Ideale per la collaborazione e le annotazioni)

via Snagit

Come professionista del marketing, spesso devi creare immagini di alta qualità per la documentazione, i tutorial e le presentazioni. Snagit è uno strumento versatile per la cattura dello schermo e la registrazione video che ti aiuta in questo.

Che tu stia creando guide passo passo o registrando video tutorial su argomenti tecnici complessi, Snagit offre funzionalità/funzioni quali catture a scorrimento, riconoscimento del testo e annotazioni sulle immagini.

Inoltre, l'integrazione di Snagit con Screencast di TechSmith rende la condivisione e la collaborazione fluide, mentre la sua compatibilità multipiattaforma per Windows e macOS garantisce un flusso di lavoro senza intoppi per gli utenti su tutti i dispositivi.

🌟 Curiosità: circa il 95% dei professionisti del marketing sta rendendo i contenuti visivi una parte fondamentale della propria strategia. Alcuni stanno addirittura aggiungendo elementi visivi a oltre il 50% dei propri contenuti. Forse dobbiamo ringraziare Instagram Reels e TikTok per questo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Snagit

Cattura intere pagine web o documenti lunghi senza dover unire più screenshot

Modifica il testo all'interno di immagini o documenti scansionati, inclusi gli adeguamenti di font, dimensione e colore

Registra lo schermo, la webcam e l'audio senza limiti di tempo per tutorial di alta qualità

Aggiungi commenti, forme e evidenziazioni per creare immagini professionali senza alcuno sforzo

Lavora senza interruzioni su Windows e macOS per prestazioni costanti

Limiti di Snagit

Le opzioni di base per il taglio e la modifica lasciano spazio a miglioramenti

Alcuni utenti segnalano problemi di stabilità, specialmente con i video più lunghi

Snagit può avere difficoltà con attività che richiedono molte risorse su hardware obsoleto

Prezzi di Snagit

Sottoscrizione individuale : 39 $ all'anno per utente

Licenza perpetua: 62,99 $ (costo una tantum per utente)

Valutazioni e recensioni di Snagit

G2 : 4,7/5 (oltre 5.320 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 470 recensioni)

Leggi anche: Modelli gratuiti per la scrittura di contenuti per una creazione più rapida

6. Canva (Ideale per la creazione di contenuti incentrata sul design con l'IA)

via Canva

Canva è da tempo la piattaforma di riferimento per chi non è un designer, grazie alla sua interfaccia intuitiva e a un'impressionante gamma di modelli per la creazione di immagini professionali.

Con l'aggiunta di Canva IA Magic Studio, ora è in grado di generare testi, immagini e persino contenuti video.

Gli strumenti Magic Design, Magic Write e Text-to-Image di Canva consentono agli utenti di trasformare rapidamente le idee in contenuti curati per post sui social, presentazioni o materiali stampati.

Le migliori funzionalità di Canva

Crea modelli personalizzati su misura per i tuoi prompt, rendendo la progettazione più veloce e personalizzata

Crea immagini uniche trasformando i prompt scritti in progetti accattivanti

Genera contenuti brevi come didascalie e titoli per completare le tue immagini

Accedi a oltre 1 milione di modelli di vari tipi di design

Modifica, commenta e collabora con il tuo team in tempo reale

Limiti di Canva

Alcuni utenti si trovano a dover passare a Photoshop per funzionalità come le ombreggiature

Lo spostamento di più elementi può talvolta causare un disallineamento accidentale

I numerosi passaggi necessari per accedere a determinate funzionalità/funzioni possono risultare noiosi

Prezzi di Canva

Free

Pro : 15 $ al mese per utente

Teams: 10 $ al mese per utente (minimo 3 utenti)

Valutazioni e recensioni di Canva

G2 : 4,7/5 (oltre 4.370 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 12.230 recensioni)

✨ Recensione degli utenti: Un utente ha sottolineato la semplicità e la versatilità di Canva, che hanno aiutato anche i principianti a navigare senza difficoltà nella sua interfaccia intuitiva. Ha inoltre espresso un giudizio positivo sull'ampia libreria di modelli di Canva e sul suo utilizzo dell'IA per la grafica.

Leggi anche: I migliori strumenti di help authoring per redattori tecnici

7. QuillBot (Ideale per parafrasare e migliorare la chiarezza della scrittura)

via QuillBot

Chi scrive contenuti sa bene quanto sia difficile quando una frase è quasi perfetta, ma non del tutto. È in questi casi che uno strumento come QuillBot, specializzato nella parafrasi, nel riassunto e nella modifica dei testi, fa la differenza.

Strumenti come il parafrasatore, il correttore grammaticale, il rilevatore di IA e il generatore di citazioni offrono una suite completa di funzionalità/funzioni per migliorare la produttività e la chiarezza nella scrittura.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuillBot

Riformula senza sforzo fino a 125 parole in due modalità gratis o accedi a modalità Unlimited con l'abbonamento premium

Correggi gli errori e migliora la leggibilità di un massimo di 1.000 parole con il piano Free

Analizza il testo per assicurarti che non suoni robotico o generato dall'IA

Crea facilmente citazioni accurate in stile APA, MLA e Chicago

Disponibile per Chrome, Microsoft Word e macOS per un utilizzo senza interruzioni su tutte le piattaforme

Limiti di QuillBot

Solo due modalità di parafrasi e un limite di 1.000 parole per i controlli grammaticali nel piano Free

A differenza di ChatGPT o di altri strumenti di scrittura basati sull'IA, richiede contenuti preesistenti su cui lavorare

I testi parafrasati potrebbero richiedere ulteriori modifiche per risultare più naturali

Prezzi di QuillBot

Free

Abbonamento Premium mensile : 9,95 $ al mese per utente

Abbonamento Premium annuale: 4,17 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2 : 4,4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 140 recensioni)

✨ Recensione dell'utente: Un recensore ha trovato QuillBot utile per identificare i testi generati dall'IA e fornire una ripartizione percentuale affidabile che lo ha aiutato a umanizzare e riscrivere meglio l'articolo.

Leggi anche: 50 prompt di scrittura per trasformare il tuo processo creativo nel lavoro

8. Scalenut (Ideale per automatizzare il ciclo di vita dei contenuti SEO)

via Scalenut

🧠 Lo sapevi: il 96,55% di tutte le pagine web non riceve visite provenienti da ricerche su Google.

Per quanto scioccanti possano essere questi dati, essi esercitano anche una pressione aggiuntiva sugli autori di contenuti affinché realizzino contenuti SEO che attraggano effettivamente i lettori. Scalenut ne è consapevole e offre una suite di contenuti SEO all-in-one progettata per aiutare i professionisti del marketing a semplificare l'intero processo di creazione dei contenuti, dalla pianificazione e ricerca alla scrittura e all'ottimizzazione.

Inoltre, è ricco di funzionalità/funzioni quali la modalità Cruise per la generazione rapida di contenuti, i termini chiave NLP per l'ottimizzazione semantica e il punteggio SEO in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scalenut

Crea blog tecnici ottimizzati per i motori di ricerca in meno di cinque minuti con un input minimo

Identifica i termini chiave semantici e i dati sulla concorrenza per migliorare il posizionamento nelle SERP

Utilizza funzionalità/funzioni come il punteggio SEO in tempo reale, l'ottimizzazione automatica e i link interni per perfezionare gli articoli

Monitora il traffico del sito web e le prestazioni delle parole chiave su più domini

Pubblica facilmente direttamente su piattaforme come WordPress e Shopify

Limiti di Scalenut

Alcuni utenti segnalano ridondanze nei contenuti, che richiedono modifiche manuali

Funzionalità come la personalizzazione del tono sono ancora in fase di sviluppo

Risultati contrastanti su argomenti di nicchia e nella verifica dei fatti

Prezzi di Scalenut

Essential : 22 $ al mese per utente

Pro: 67 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Scalenut

G2 : 4,7/5 (oltre 310 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 390 recensioni)

Leggi anche: Modelli gratuiti di documentazione tecnica

9. Copyscape (Ideale per garantire l'originalità dei contenuti e individuare i plagi)

via Copyscape

L'originalità dei contenuti è ormai imprescindibile, dato che circa il 29% dei contenuti online è duplicato.

Con Copyscape Premium, puoi incollare testo, caricare file o persino integrare il servizio con i tuoi sistemi tramite API per individuare anche le più piccole tracce di duplicazione. Include anche funzionalità/funzioni come Copysentry per avvisi automatici di plagio, garantendo tranquillità a chi gestisce portafogli di contenuti su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copyscape

Individua anche le più piccole tracce di contenuti duplicati tra milioni di pagine web grazie a un accurato rilevamento dei plagi

Utilizza la scansione del testo, dei file e delle URL per verificare l'originalità

Ricevi avvisi automatici per eventuali nuovi duplicati trovati online

Approfitta di una semplice funzione copia-incolla con risultati immediati

Accedi facilmente all'API (per le aziende che necessitano di controlli antiplagio su larga scala)

Limiti di Copyscape

I costi aumentano in modo significativo con un numero maggiore di parole o con siti di dimensioni più grandi

Focalizzati esclusivamente sul rilevamento del plagio, privi di controlli grammaticali o stilistici

Prezzi di Copyscape

4,95 $ al mese per un massimo di 10 pagine

0,25 $ al mese per ogni pagina aggiuntiva (fino a 500 pagine)

Valutazioni di Copyscape

G2 : 4,4/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 65 recensioni)

Leggi anche: Modelli gratis per la raccolta dei requisiti Agile in Excel e ClickUp

10. Perplexity IA (Ideale per informazioni ben citate e riassunte)

via Perplexity IA

Perplexity AI ridefinisce il modo in cui gli utenti affrontano le ricerche sul web, combinando uno stile colloquiale con potenti strumenti di IA.

A differenza dei motori di ricerca tradizionali (ciao, Google 👋🏻), non si limita a mostrare link, ma sintetizza le informazioni in risposte concise e in linguaggio naturale, citando le fonti.

Immagina di chiedere quale sia la migliore stampante wireless sotto i 200 dollari: Perplexity valuta le specifiche, confronta i prezzi e fornisce un consiglio informato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA

Ottieni supporto per GPT-4 Turbo, Claude 3 e altri modelli di linguaggio (LLM) per risposte personalizzate

Analizza e riepiloga PDF, immagini e file di testo senza alcuno sforzo

Crea raccolte e spazi per query raggruppate e contestuali

Migliora le risposte alle query matematiche e tecniche con funzionalità/funzioni come l'integrazione di Wolfram Alpha

Limiti di Perplexity IA

Difficoltà con semplici query basate su URL senza fornire link diretti

I confronti dei prezzi spesso si basano su fonti sottoposte a selezione, limitando potenzialmente le opzioni

A 20 $ al mese per la versione Pro, il prezzo potrebbe non essere giustificato per gli utenti occasionali

Prezzi di Perplexity IA

Free

Pro : 20 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni di Perplexity IA

G2 : 4,7 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

✨ Recensione degli utenti: Un utente di Perplexity ha sottolineato che lo strumento è molto utile per i team commerciali e di marketing poiché consente di risparmiare molto tempo grazie alle sue funzionalità di ricerca veloci e accurate, in particolare per la stesura di email e la preparazione di presentazioni.

La scrittura tecnica incontra l'eccellenza tecnologica in una riunione con ClickUp

Lo sappiamo bene: la scrittura tecnica può essere difficile. Ma non deve essere impossibile.

Utilizzando l'IA nella redazione tecnica con ClickUp, puoi migliorare ogni aspetto del tuo lavoro, dalla stesura della documentazione tecnica dei progetti alla gestione di complesse basi di conoscenza.

Puoi persino collaborare alle attività e monitorarne lo stato di avanzamento. Aggiungi analisi dettagliate delle prestazioni, definizione degli obiettivi e funzionalità di comunicazione in tempo reale, e avrai uno strumento che fa tutto al posto tuo.

Ecco un caso di studio su come ClickUp ha aiutato DISH Network a migliorare la propria efficienza.

DISH Network 🤝🏻 ClickUp ❌ Sfida: il Project Management Office dei servizi commerciali di DISH Network doveva fare i conti con flussi di lavoro compartimentati, strumenti non integrati e processi incoerenti. La collaborazione tra i team era inefficiente e, in assenza di un sistema unificato, la gestione dei progetti e la promozione del cambiamento organizzativo diventavano sempre più difficili. ✅ Soluzione con ClickUp AI: DISH ha adottato la piattaforma all-in-one di ClickUp. ClickUp Brain ha agito come un membro virtuale del team, fornendo aggiornamenti in tempo reale sui progetti, riepilogando le informazioni chiave e rispondendo con facilità alle domande. Il team ha inoltre utilizzato Docs per archiviare le procedure operative, rendendo le risorse facilmente accessibili parallelamente al lavoro sui progetti. ✨ Risultato: grazie a ClickUp, DISH ha ottenuto un aumento del 30% nell'efficienza dei progetti e ha migliorato il flusso di informazioni tra i team. Le funzionalità di IA hanno permesso al team di gestire progetti più complessi del 10% e di affrontare sfide più impegnative con sicurezza

Iscriviti subito a ClickUp per migliorare il tuo flusso di lavoro!