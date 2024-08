Come scrivere le note di rilascio – esempi & modelli per migliorare la vostra strategia di prodotto

Slack li mantiene divertenti e sintetici. Quelli di Zoom preferiscono quelli molto dettagliati. I nostri di solito prevedono un video .

Stiamo parlando delle note di rilascio, quei pezzi di comunicazione tanto criticati eppure essenziali che colmano il divario tra gli sviluppatori di un prodotto e i suoi utenti finali.

Le note di rilascio aiutano i product manager e i team di sviluppo software a stabilire la trasparenza e a migliorare l'esperienza del cliente. Sono parte integrante di un progetto più ampio piano di rilascio e dettagliano gli ultimi aggiornamenti del software: miglioramenti del prodotto, correzioni di bug, funzionalità/funzione in arrivo, ecc.

Esploriamo alcuni dei migliori esempi di note di rilascio di aziende software per imparare a migliorare il coinvolgimento degli utenti.

Importanza delle note di rilascio

Le aziende pubblicano note di rilascio per condividere con gli utenti informazioni rilevanti sull'ultima versione di un prodotto. I team di sviluppo devono scrivere note di rilascio informative senza inutili dettagli tecnici.

L'obiettivo deve essere quello di aiutare gli utenti a comprendere facilmente le modifiche apportate al prodotto.

Riepilogare/riassumere le modifiche : L'aggiornamento della pagina delle note di rilascio offre una panoramica concisa delle modifiche apportate al prodotto, evidenziando le nuove funzionalità, le correzioni dei bug e i miglioramenti delle funzionalità esistenti. Questo aggiunge chiarezza e aiuta a realizzare il valore aggiunto di ogni aggiornamento delle note di rilascio

: L'aggiornamento della pagina delle note di rilascio offre una panoramica concisa delle modifiche apportate al prodotto, evidenziando le nuove funzionalità, le correzioni dei bug e i miglioramenti delle funzionalità esistenti. Questo aggiunge chiarezza e aiuta a realizzare il valore aggiunto di ogni aggiornamento delle note di rilascio Fornitura di istruzioni chiare e chiarimenti : Istruzioni cancellate all'interno delle note di rilascio aiutano gli utenti a navigare efficacemente tra le nuove funzionalità/funzione. Inoltre, aiutano a rispondere a eventuali domande o dubbi relativi alle versioni precedenti del prodotto

: Istruzioni cancellate all'interno delle note di rilascio aiutano gli utenti a navigare efficacemente tra le nuove funzionalità/funzione. Inoltre, aiutano a rispondere a eventuali domande o dubbi relativi alle versioni precedenti del prodotto Migliorare la comunicazione: Le note di rilascio facilitano una comunicazione efficace tra il team di sviluppo e gli utenti. Assicurarsi che tutti siano ben informati sui cambiamenti crea fiducia tra gli utenti, compresi gli stakeholder chiave

Una buona nota di rilascio dimostra inoltre che i team di sviluppo e le aziende SaaS rispondono ai feedback dei clienti, incorporando i suggerimenti importanti degli utenti nelle nuove funzionalità/funzioni e negli aggiornamenti dei prodotti.

Lavorare sui feedback, che si tratti di richieste di funzionalità/funzione, lamentele o qualsiasi altro suggerimento, fa sì che si applichi quanto segue:

Dimostra che l'azienda valorizza i suggerimenti degli utenti

Mostra il tempo e il lavoro richiesto per migliorare l'esperienza del cliente

Questo commit al miglioramento continuo risuona profondamente con i clienti. Riafferma la loro fiducia nel prodotto software e nell'azienda che lo sviluppa.

10 esempi di note di rilascio

Diamo un'occhiata ad alcuni esempi di note di rilascio di prodotti eccellenti e analizziamoli per capire cosa li rende interessanti:

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Release-Notes-1400x773.png Note di rilascio di ClickUp /$$$img/

include tutti gli ultimi aggiornamenti in modo chiaro, organizzato e di facile utilizzo come le note di rilascio di ClickUp

ClickUp è uno strumento di project management basato su cloud che promuove la collaborazione tra team e aumenta la produttività.

Questo ClickUp versione 3.15 pubblicata il 18 aprile 2024, è ricca degli ultimi aggiornamenti che consentono agli utenti di rimanere informati.

Ad esempio, gli aggiornamenti recenti hanno introdotto funzionalità/funzione come le formule nelle schede di calcolo e la gestione del team SCIM, oltre alle integrazioni con i flussi di lavoro di HubSpot e il calendario Morgen. Le note di rilascio di ClickUp sono ben progettate e visivamente accattivanti, grazie ai titoli cancellati e in grassetto, alle animazioni, agli screenshot e alle GIF. Ciò contribuisce a coinvolgere gli utenti e a creare una migliore comprensione di ogni nuova funzionalità e flusso di lavoro introdotto.

Cosa c'è di unico:

Le note di rilascio sono organizzate in trimestri, in modo che gli utenti possano navigarle senza difficoltà

Ogni aggiornamento dedicato delle note di rilascio evidenzia nuove funzionalità/funzione, miglioramenti, integrazioni e correzioni di bug

La sezione "Nuove funzionalità e miglioramenti" in alto include i relativi collegamenti al Centro assistenza ClickUp per ogni nuova funzionalità/funzione o miglioramento

AAggiornamento dei video di YouTube è incluso all'inizio della pagina

Un fattore importante che distingue le note di rilascio di ClickUp dalla concorrenza è l'uso di elementi visivi per migliorare la leggibilità per gli utenti finali

Tutti i fattori menzionati sopra rendono le note di rilascio di ClickUp un esempio eccellente per i responsabili della produttività che desiderano creare aggiornamenti delle pagine delle note di rilascio informativi e facili da usare per i loro utenti.

2. Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Zoom-Release-Notes-for-Windows-1400x820.png Note di rilascio di Zoom per Windows /$$$img/

via Zoom Zoom è una piattaforma online per comunicare con le persone tramite videochiamate, audio e messaggi. Le note di rilascio di Zoom sono piuttosto complete e descrivono in dettaglio tutte le nuove funzionalità/funzione, i miglioramenti, gli aggiornamenti e le correzioni di bug.

Sebbene la pagina sia organizzata e ben formattata con titoli, sottocapitoli e elenchi puntati, il font piccolo e i paragrafi lunghi possono far sentire gli utenti sopraffatti.

**Cosa c'è di unico?

Una funzionalità/funzione notevole della pagina delle note di rilascio di Zoom è l'archivio storico degli aggiornamenti software degli ultimi quattro anni

Sul lato sinistro della pagina, è possibile trovare le note di rilascio per ogni categoria di prodotti Zoom

L'intera pagina delle note di rilascio è suddivisa in categorie per data di rilascio e numero di versione. È possibile trovarle tutte se si continua a scorrere verso il basso.

Tuttavia, lo scorrimento infinito in questa pagina è faticoso e può causare disagi, poiché non sono disponibili collegamenti diretti ai singoli aggiornamenti delle note di rilascio. Ciò può ostacolare la leggibilità, soprattutto per gli utenti che monitorano più aggiornamenti o cercano informazioni specifiche.

Abbiamo ritenuto che semplificare il layout e fornire ancoraggi o collegamenti diretti alle note di rilascio avrebbe migliorato notevolmente l'esperienza dell'utente.

3. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Slack-release-notes-1400x656.png Note di rilascio di Slack /$$$img/

via Slack Slack è uno strumento di messaggistica e di produttività (non si tratta del suo nome, ma di uno strumento che fa davvero il suo dovere). Consente ai dipendenti di un'organizzazione di connettersi, interagire e collaborare senza problemi.

Le note di rilascio di Slack per gli utenti Windows si distinguono per il loro formato approfondito ma accessibile e per il loro divertente senso dell'umorismo. I cambiamenti di ogni versione sono chiaramente delineati e suddivisi in "Novità", "Correzioni di bug" e "Linee guida per la sicurezza" Le note sono organizzate per data, in modo da semplificare la ricerca di aggiornamenti specifici.

Cosa c'è di unico:

Come Zoom, Slack fornisce tutte le note di rilascio per gli utenti Windows in un'unica pagina

La presentazione di ogni nota di rilascio assicura che la ricerca di informazioni specifiche non sia un'attività noiosa

Slack garantisce che le note siano concise e prive di gergo tecnico. La scelta di titoli in grassetto, sottocategorie e schemi di spiegazione con punti elenco migliora la leggibilità, rendendo la pagina delle note di rilascio una risorsa interessante per gli utenti.

Per istanza, in questa particolare nota di rilascio, Slack ha elencato tutti i bug rilevati e il modo in cui li ha risolti con un tono chiaro, amichevole e umoristico. È il tipo di nota di rilascio che vorremmo leggere solo per i sorrisi.

A proposito, sapevate che la produttività può essere aumentata del 30% con l'applicazione ClickUp e l'integrazione con Slack?

4. Ampiezza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Amplitude-release-highlights-1400x836.png I punti salienti del rilascio di marzo di Amplitude /$$$img/

via Amplitude Amplitude è un robusto strumento di analisi dei prodotti che aiuta gli utenti a creare produttività migliori monitorando e analizzando il comportamento dei clienti. Gli aggiornamenti del prodotto dell'azienda costituiscono un altro grande esempio di note di rilascio che è entrato nel nostro elenco.

A differenza di Slack e Zoom, le note di rilascio di Amplitude non sono raggruppate in un'unica pagina. Al contrario, le note di rilascio vengono pubblicate mensilmente sulla pagina della comunità. Per istanza, il Product Release Highlights di marzo di Amplitude ha fornito una panoramica completa degli aggiornamenti critici di diverse funzionalità/funzioni.

Inoltre, incorporano emoji minime per aggiungere personalità senza mettere in ombra le informazioni sui cambiamenti del prodotto.

**Cosa c'è di unico?

Ci è piaciuto il modo in cui la pagina delle note di rilascio include immagini, screenshot e utili collegamenti alle risorse

Hanno una pagina dedicata agli aggiornamenti di ogni mese, che consente agli utenti di comprendere meglio le modifiche apportate

Amplitude include anche un breve riepilogo/riassunto all'inizio di ogni pagina per i lettori che trovano la nota dettagliata troppo lunga.

L'uso di punti elenco migliora ulteriormente la leggibilità, rendendo più facile per gli utenti scorrere i dettagli senza perdere nulla di rilevante.

5. Medio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Medium.png Note di rilascio di Medium /$$$img/

via Medium Medium è una piattaforma di pubblicazione di contenuti in cui autori, professionisti dei media e blogger possono pubblicare documenti, articoli, storie, idee e opinioni su un ampio spettro di temi.

Le note di rilascio di Medium danno priorità al miglioramento dell'esperienza utente e alla risoluzione dei bug. Gli utenti possono riprendere senza problemi la lettura da dove l'avevano lasciata in una storia e accedere comodamente alle raccolte dalla homepage.

Cosa c'è di unico:

Le pagine delle note di rilascio sono progettate in modo accurato, con funzionalità/funzione di valutazione degli utenti, un collegamento alla cronologia delle versioni e una sezione "Cosa c'è di nuovo" in alto con un font grande

Ogni pagina presenta in modo ordinato 10 aggiornamenti della versione più recente alla volta, garantendo chiarezza e facilità di navigazione

La pagina menziona le correzioni di bug (e le modifiche) e il tono varia da prosaico a poetico (abbiamo trovato un esempio divertente per voi). Tuttavia, non fornisce molti dettagli sulle nuove funzionalità/funzioni significative.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Medium-release-details.png Dettaglio del rilascio medio /$$$img/

via Medium La pagina mantiene un'elegante combinazione di colori monocromatici e una tipografia minimalista, garantendo un'esperienza visiva coesa.

6. Google Cloud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Google-Cloud-release-notes-e1715273802281-1400x564.png

/$$$img/

via Google Cloud Google Cloud è la suite di servizi di cloud computing di Google che offre soluzioni per l'archiviazione, l'analisi, l'apprendimento automatico e altro ancora.

Le note di rilascio di Google Cloud sono un esempio di aggiornamento degli utenti con informazioni essenziali.

Cosa c'è di unico:

L'ordinamento per colori dei problemi è un tocco intelligente dato alle note di rilascio da Google Cloud, che rende più facile per gli utenti tecnici e gli amministratori navigare tra gli aggiornamenti

È impressionante vedere gli aggiornamenti importanti aggiunti il giorno stesso in cui si verificano (ogni giorno)

È possibile iscriversi per ricevere automaticamente i comunicati nel proprio lettore di feed

Mentre aggiornare le note di rilascio sebbene ogni giorno non sia adatto a tutti i team, è buona norma distribuire frequentemente le note di rilascio relative alle nuove offerte di prodotti e agli aggiornamenti significativi. Questo può dimostrare la dedizione al miglioramento continuo e il commit nei confronti degli utenti.

Da fare: aggiungere un po' di contesto o un paragrafo di riepilogo/riassunto nelle note di rilascio accanto agli aggiornamenti tecnici. Questo aiuterebbe gli utenti meno esperti di tecnologia a capire meglio ogni nota di rilascio.

7. Samsung

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Samsung-release-notes-1400x657.png Note di rilascio di Samsung /$$$img/

via Samsung Samsung è una famosa azienda di elettronica che produce un intervallo di prodotti elettronici, tra cui elettrodomestici, dispositivi digitali, chip di memoria e altro ancora.

L'approccio di Samsung alla scrittura delle note di rilascio è semplice e ben strutturato, in modo che gli utenti possano navigare e trovare facilmente ciò di cui hanno bisogno.

Incorporano sottotitoli, punti elenco, tabelle, interruzioni di paragrafo e menu a discesa, assicurando chiarezza e organizzazione nelle note di rilascio di Samsung Internet.

Nella parte superiore della pagina delle note di rilascio, gli utenti possono individuare rapidamente i punti elenco che indicano la versione e la data di pubblicazione di ogni aggiornamento. A seguire, una tabella presenta il contenuto delle note di rilascio in due colonne:

La prima menziona gli aggiornamenti specifici o le modifiche alle funzionalità/funzione

La seconda fornisce collegamenti a documenti che offrono maggiori dettagli su tali modifiche

**Cosa c'è di unico

Gli utenti possono facilmente rintracciare e consultare le modifiche passate da un elenco con pulsanti a discesa che collegano agli aggiornamenti precedenti di Samsung

In alto a destra della pagina, sono disponibili i collegamenti alle note di rilascio per Android e Gear VR

Considerate questo consiglio del settore: rendere le note di rilascio facilmente accessibili sia ai clienti nuovi che a quelli esistenti mostra la considerazione per i clienti

8. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Asana-1400x808.png Funzionalità/funzione della nuova versione di Asana /$$$img/

via Asana Asana è una piattaforma basata su cloud che aiuta gli utenti a organizzare e assegnare le attività, a stabilire le scadenze dei progetti e a comunicare e collaborare direttamente all'interno dei team.

Le note di rilascio di Asana sono un altro ottimo esempio da inserire nel nostro elenco grazie all'incorporazione di media, in particolare video. Pubblicate mensilmente, queste note di rilascio seguono una struttura coerente, rendendo facile per gli utenti rimanere aggiornati sulle modifiche.

**Cosa c'è di unico?

Asana include gli aggiornamenti delle note di rilascio ogni mese per un anno in un'unica pagina

All'inizio di ogni nota di rilascio, gli utenti vengono accolti con un breve video che riepiloga le modifiche più significative apportate al prodotto in quel mese

L'aggiornamento video comunica in modo efficace le modifiche essenziali alle funzionalità/funzione e le correzioni dei bug al target (tutto in un minuto) ed è particolarmente utile per gli utenti che preferiscono non leggere testi lunghi o che hanno poco tempo a disposizione.

Dopo il video, Asana presenta le modifiche dell'app in un elenco puntato, insieme ai collegamenti agli articoli di aiuto pertinenti. Questo approccio garantisce che le note di rilascio siano brevi e si concentrino sull'essenziale e che gli utenti possano accedere rapidamente ai dettagli tecnici, se necessario.

9. Help Scout

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Help-Scout-release-notes-1400x674.png Note di rilascio di Help Scout /$$$img/

via Help Scout Help Scout è un'ottima piattaforma per un supporto clienti di alto livello! Offre tutto, dalla finestra In arrivo condivisa alla chat dal vivo, alla messaggistica, alla reportistica e agli strumenti di coinvolgimento dei clienti.

Help Scout ha un approccio insolito alle note di rilascio; condivide aggiornamenti mensili e trimestrali. L'inclusione di un video all'inizio, insieme a contenuti dettagliati supportati da screenshot e GIF, rende le note di rilascio notevolmente presentabili.

**Cosa c'è di unico?

La pagina delle note di rilascio include una sezione "coming soon" che dà una piccola anticipazione di ciò che gli utenti possono aspettarsi riguardo alle prossime funzionalità/funzioni: un'idea interessante per far sì che gli utenti rimangano sintonizzati per saperne di più

Sul lato destro della pagina, è possibile trovare una tabella dei contenuti di tutte le sezioni per un facile accesso

Anche la sezione "consigli utili" alla fine della pagina delle note di rilascio aggiunge valore a molti. In questo segmento, i clienti condividono diversi modi di utilizzare il prodotto, insieme a collegamenti a guide di risorse.

Per i team di prodotto, l'idea di Help Scout di sfruttare i video per dettagliare le note di rilascio può essere utile, considerando le esigenze dei clienti che preferiscono i contenuti video al testo. Anche se questa soluzione potrebbe non piacere a tutti, vale la pena di apprezzarla per l'attenzione alla comunicazione con gli utenti.

10\. monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Monday-release-notes-2023-1400x714.png Note sul rilascio di Monday 2023 /$$$img/

via monday.com monday.com è l'ultimo del nostro elenco dei migliori esempi di note di rilascio. Questo strumento è una soluzione software di project management basata su cloud che consente agli utenti di costruire le proprie app con la collaborazione del team.

Come molti altri nel nostro elenco, anche le loro note di rilascio si distinguono per il loro appeal visivo. Utilizzano generosamente immagini e screenshot in tutta la pagina, fornendo agli utenti una chiara rappresentazione delle modifiche.

monday.com colpisce per l'uso di grafici e video che illustrano le modifiche apportate alla piattaforma. Questi aiuti visivi accompagnano la prima nota di ogni mese, evidenziando in genere il cambiamento più significativo introdotto dallo strumento in quel periodo.

**Cosa c'è di unico?

monday.com include gli aggiornamenti di un intero anno in un'unica pagina di note di rilascio

Sul lato destro della pagina, gli utenti possono trovare i collegati all'aggiornamento di ogni mese

Inoltre, le note di rilascio includono collegamenti ad account dettagliati su problemi specifici e relative soluzioni, oltre ad alcune guide per gli utenti e video tutorial.

l'attenzione di monday.com per l'estetica è un altro fattore che colpisce nelle sue note di rilascio. Con ampi spazi bianchi e immagini a più colori, le note sono attraenti e facili da leggere.

**Per saperne di più I migliori strumenti di gestione dei rilasci per migliorare la produttività

Come gli elementi visivi possono influire sulle note di rilascio

I lunghi blocchi di testo nelle note di rilascio possono sopraffare gli utenti, rendendo difficile la rapida comprensione degli aggiornamenti delle funzionalità/funzione.

Se non si includono aiuti visivi nei contenuti, gli utenti possono sentirsi disimpegnati o addirittura completare l'interesse, con conseguente diminuzione della ritenzione delle informazioni.

E questo non lo vogliamo, Da fare?

Gli elementi visivi interrompono il flusso dei contenuti lunghi, rendendoli più digeribili e coinvolgenti per gli utenti. Questo è l'invito ad aggiungere vari tipi di aiuti visivi per aumentare l'efficacia delle note di rilascio dei prodotti

Immagini: Le immagini possono fornire una chiara rappresentazione visiva delle nuove funzionalità/funzione o delle modifiche all'interfaccia e aiutare a comprendere gli aggiornamenti del rilascio in modo più intuitivo

Le immagini possono fornire una chiara rappresentazione visiva delle nuove funzionalità/funzione o delle modifiche all'interfaccia e aiutare a comprendere gli aggiornamenti del rilascio in modo più intuitivo GIF ed emoji: Potete anche dare spazio alla creatività includendo emoji e GIF per emozionare i clienti durante la lettura

Potete anche dare spazio alla creatività includendo emoji e GIF per emozionare i clienti durante la lettura Grafica: Alcune modifiche software complesse non possono essere spiegate con semplici immagini. In questi casi, si possono usare i grafici per supportare gli aspetti tecnici nelle note di rilascio.

Alcune modifiche software complesse non possono essere spiegate con semplici immagini. In questi casi, si possono usare i grafici per supportare gli aspetti tecnici nelle note di rilascio. $$$a: L'aggiunta di video negli aggiornamenti può offrire una rapida anteprima delle nuove funzionalità/funzioni. In effetti, molti dei migliori esempi di note di rilascio del nostro elenco incorporano elementi visivamente accattivanti. Ciò contribuisce a migliorare la chiarezza dei contenuti e il coinvolgimento degli utenti

Monday.com utilizza grafici e video per illustrare i cambiamenti della piattaforma

utilizza grafici e video per illustrare i cambiamenti della piattaforma Google Cloud utilizza un ordinamento dei problemi basato su codici a colori

utilizza un ordinamento dei problemi basato su codici a colori Medium incorpora valutazioni e immagini degli utenti per migliorare la presentazione degli aggiornamenti

Questi fattori visivi contribuiscono a rendere l'esperienza dell'utente più ricca di informazioni. Quindi, la prossima volta che scrivete una nota di rilascio, non dimenticate di aggiungere creatività visiva: potrebbe fare la differenza!

Come scrivere le note di rilascio

Per un team di sviluppatori, le note di rilascio sono il principale collegato agli utenti finali. Considerate sempre la loro prospettiva quando scrivere gli aggiornamenti delle note di rilascio . Ciò contribuirà a creare fiducia e a dimostrare il valore del feedback dei clienti, assicurando che il prodotto si evolva in linea con le loro esigenze.

Quando scrivete note di rilascio incentrate sui vantaggi per gli utenti, dimostrate il vostro commit nei confronti dei clienti.

Non dimenticate di evidenziare i miglioramenti delle funzionalità/funzione più importanti, le correzioni di bug fastidiosi e le nuove funzionalità attese che gli utenti attuali apprezzeranno. Inoltre, evitate di ripetere i problemi delle versioni precedenti.

Ecco alcuni suggerimenti per migliorare la stesura delle note di rilascio:

1. Scrivete le note di rilascio in un linguaggio semplice

Quando scrivete le note di rilascio, usate un linguaggio chiaro e semplice che tutti possano capire, non solo gli sviluppatori. Mantenete le frasi brevi e dirette, usando parole di uso quotidiano che anche i non esperti riconosceranno.

Evitate di usare terminologia o gergo specifici del settore, a meno che non sia assolutamente necessario. L'obiettivo è quello di rendere le note di rilascio accessibili e facili da capire per i lettori di qualsiasi provenienza e competenza.

2. Mantenere le cose concise per una migliore leggibilità

Quando scrivete una nota di rilascio, tenete conto degli impegni e del tempo limitato dei vostri utenti. Gli utenti potrebbero non avere la pazienza di passare al setaccio lunghi aggiornamenti di release. Per tenerli impegnati, organizzate gli aggiornamenti del prodotto in sezioni chiare e usate punti elenco per mantenere la concisione.

Concentratevi sulla condivisione solo dei dettagli più importanti nelle pagine di rilascio: quali funzionalità/funzione sono cambiate, perché questi nuovi miglioramenti sono importanti e come influenzano gli utenti finali del prodotto.

3. Utilizzare supporti visivi per migliorare la comprensione

Come menzionato in precedenza, la comprensione di cambiamenti complicati negli aggiornamenti delle release solo con le parole può essere difficile per gli utenti finali. Da fare, però, sono le immagini che aiutano gli utenti a capire cosa è cambiato e a evitare la confusione che le sole spiegazioni scritte potrebbero causare.

Utilizzate aiuti visivi come screenshot, GIF, diagrammi o video negli aggiornamenti delle release. Aiutano gli utenti a capire rapidamente i nuovi flussi di lavoro o le interfacce ridisegnate e aggiungono un elemento di interesse.

4. Mantenere chiara l'intenzione delle note di rilascio del software

Invece di concentrarvi solo sui dettagli tecnici, tenete presente l'utente finale prima di iniziare a lavorare alle vostre note di rilascio. Prendetevi il tempo necessario per spiegare perché sono state apportate determinate modifiche al prodotto e come ne beneficeranno gli utenti.

Chiarendo lo scopo e i vantaggi delle modifiche dal punto di vista dell'utente, dimostrate che il vostro team valorizza il feedback e le esigenze dei clienti prima di ogni altra cosa.

5. Utilizzate un modello di note di rilascio per avere un vantaggio

L'uso di un modello di note di rilascio per scrivere le note di rilascio del software può dare al team un vantaggio nel comunicare efficacemente le modifiche al prodotto.

Un modello strutturato fornisce un quadro organizzato, garantendo chiarezza e facilità di comprensione per i lettori. Aiuta a evitare di trascurare dettagli essenziali e mantiene la coerenza tra tutte le note di rilascio.

Le sezioni chiave da ricercare nel modello di note di rilascio del prodotto sono le seguenti:

Ultima versione del rilascio

Data di rilascio

Una breve panoramica degli aggiornamenti

Aggiunta di nuove funzionalità/funzione

Miglioramenti di funzionalità/funzione esistenti

Correzione di bug

Problemi noti

Altri dettagli chiave del software

ClickUp offre un servizio di modello dedicato per le note di rilascio per registrare senza problemi le modifiche e gli aggiornamenti del software. È comodo per i team di sviluppo del software o per i gestori del prodotto che vogliono snellire il processo di gestione dei prodotti ma sono impegnati come un'ape.

Questo modello consente di creare attività con stati personalizzati, di classificare e gestire aggiornamenti e richieste di funzionalità e di sfruttare molte utili funzionalità di ClickUp per ottimizzare il processo di creazione delle note di rilascio.

D'altra parte, se si preferisce partire da zero e creare il proprio modello di note di rilascio, si può usare Documenti ClickUp e persino sfruttare l'IA per ottenere risultati migliori.

In ClickUp Docs gli utenti possono facilmente creare, modificare, condividere e lavorare insieme su vari tipi di documenti, comprese le note di rilascio. È possibile includere testi, immagini, video, emoji e tabelle e formattare i documenti con titoli, punti, citazioni e altre opzioni.

L'assistente di scrittura ClickUp AI, ClickUp Brain eccelle nella generazione istantanea di contenuti per qualsiasi scopo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-content-generation-e1715273021501.png

/$$$img/

abbiamo chiesto a ClickUp Brain di aiutarci a creare delle note di rilascio campione per voi e abbiamo incluso degli errori di battitura per buona misura_

Creare note di rilascio accattivanti è un gioco da ragazzi con il nostro strumento IA. Basta inserire i vostri dati per ottenere risposte istantanee e precise in base alle vostre esigenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-instructions-e1715272342457.png ClickUp Brain per la creazione di note di rilascio /$$$img/

il quadro delle note di rilascio generato da ClickUp Brain_

Quindi, sia che si parta da zero o che si utilizzi un modello esistente, ClickUp è la scelta migliore per creare note di rilascio di prodotti eccellenti senza sudare.

Un altro fattore cruciale da considerare quando si creano le note di rilascio di un prodotto è il test del software. Questo vi aiuterà a garantire l'accuratezza e la dipendenza delle note di rilascio.

**Il test e il feedback sono necessari per le note di rilascio?

sì. Testare i bug, le nuove funzionalità e le modifiche apportate al software prima di pubblicare le note di rilascio aiuta a convalidare che le informazioni fornite siano in linea con le prestazioni attuali del prodotto. Si tratta di un passaggio fondamentale nello sviluppo del software.

Ogni team ha bisogno di una soluzione per semplificare l'intero processo di creazione del software, dal piano al lancio e al test periodico degli aggiornamenti del software. ClickUp per i team di sviluppo software è uno strumento robusto che automatizza tutti questi processi, compresi il monitoraggio e la reportistica dei bug.

Ecco cos'altro si può ottenere con questo strumento:

Generare reportistica sui problemi Consente ai team di stabilire le priorità e di affrontare le attività in modo efficiente. Monitorare e gestire facilmente i bug con il sistema integrato di ClickUpClickApp. UtilizzareCampi personalizzati di ClickUp per acquisire dettagli specifici sui bug, come gravità, priorità e passaggi di riproduzione

Consente ai team di stabilire le priorità e di affrontare le attività in modo efficiente. Monitorare e gestire facilmente i bug con il sistema integrato di ClickUpClickApp. UtilizzareCampi personalizzati di ClickUp per acquisire dettagli specifici sui bug, come gravità, priorità e passaggi di riproduzione Progettare i progetti di prodotto: Date il via ai vostri piani di sviluppo. Fate un brainstorming visivo e pianificate le funzionalità/funzione di un prodotto utilizzando i fileLavagne online ClickUp. È possibile aggiungere note adesive eMappe mentali ClickUp e collegarle a attività e documenti

Date il via ai vostri piani di sviluppo. Fate un brainstorming visivo e pianificate le funzionalità/funzione di un prodotto utilizzando i fileLavagne online ClickUp. È possibile aggiungere note adesive eMappe mentali ClickUp e collegarle a attività e documenti Creare roadmap visive: tenere sulla stessa pagina il team di sviluppo, di gestione del prodotto e di stakeholder

Inoltre, è possibile utilizzare questo Modello di gestione dei test di ClickUp per testare tutte le modifiche e gli aggiornamenti del software.

Ecco come appare quando si accede al modello e si fa clic sull'opzione "Scenari e casi di test" nella scheda "Elenchi" visibile al centro modelli:

Il modello offre un monitoraggio visivo dello stato e una valutazione dei risultati. È anche possibile collaborare senza problemi con il team su bug, problemi e richieste di funzionalità/funzione.

Inoltre, non dimentichiamo l'inestimabile ruolo del feedback dei clienti, che può aiutare a migliorare la creazione delle note di rilascio del software.

Utilizza questo Modulo di feedback di ClickUp modello per raccogliere feedback, recensioni e opinioni dei personalizzati.

Il feedback può fornire informazioni sulle esperienze degli utenti, compresi i bug riscontrati e i suggerimenti per l'aggiornamento delle funzionalità/funzione.

Incorporando attivamente quelli pertinenti, i team possono affrontare i problemi, perfezionare i contenuti e pubblicare gli aggiornamenti informativi che hanno maggiore risonanza sugli utenti finali.

Leggi anche:_ Gestione dei rilasci 101: lanciare il prodotto nel mondo

Sfruttare ClickUp per semplificare il processo delle note di rilascio!

La creazione di buone note di rilascio può portare benefici in diversi modi. Per citarne solo un paio, può aiutarvi a fidelizzare i clienti e persino a promuovere l'adozione del prodotto.

Volete semplificare questo processo e migliorare la vostra strategia per le note di rilascio? Utilizzate ClickUp! Con ClickUp, è possibile creare note di rilascio di alta qualità senza alcuno sforzo, sia utilizzando modelli predefiniti che generando contenuti da zero con ClickUp Brain .

Si tratta di una soluzione all-in-one che può aiutarvi nella gestione dei prodotti, nello sviluppo del software, nel marketing, nelle operazioni, nelle vendite e altro ancora. Iscrivetevi a ClickUp per sfruttare i suoi molteplici vantaggi per il vostro team!