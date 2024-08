10 strumenti per la creazione di guide per i redattori tecnici nel 2024

In qualità di redattore tecnico, il vostro lavoro consiste nel fornire informazioni critiche in un testo chiaro e di facile lettura. La sola formattazione potrebbe richiedere ore.

Che si tratti di manuali per l'utente, file di aiuto o FAQ di aiuto online, gli strumenti di authoring di aiuto (HAT) sono indispensabili. Con il software giusto al vostro fianco, sarà più facile creare, gestire e distribuire la documentazione online alla velocità della luce. ⚡

In questa guida vi spiegheremo cosa sono gli strumenti per gli autori e perché ne avete bisogno al più presto. Condivideremo anche alcune funzionalità/funzione HAT indispensabili e le nostre 10 soluzioni software preferite per l'authoring.

Che cos'è uno strumento per la creazione di guide (HAT)?

Gli strumenti per la creazione di guide sono software specializzati che i redattori tecnici utilizzano per produrre documentazione di aiuto. Questi strumenti sono solitamente dotati di un editor WYSIWYG (What You See Is What You Get) che consente di concentrarsi sul contenuto mentre il software si occupa della formattazione e dell'indice. Gli HAT possono anche produrre copie in vari formati, tra cui HTML, CHM, ePub, XML e RTF. 📚

Certo, è possibile scrivere testi tecnici senza un HAT, ma considerate l'opportunità di adottarne uno:

Risparmiare tempo con modelli e stili preformattati

Creare contenuti una volta sola e condividerli su tutte le piattaforme e i formati

Indicizzare e organizzare automaticamente i vostri testi

Localizzare i testi con strumenti di gestione della traduzione integrati

$$$a Funzionalità/funzione da ricercare in uno strumento per la creazione di guide autore

Ogni HAT è un po' diverso, ma noi ne consigliamo uno con funzioni quali:

Un'interfaccia facile per l'utente : quanto più piccola è la curva di apprendimento, tanto più velocemente sarete in grado di iniziare a scrivere

facile per l'utente quanto più piccola è la curva di apprendimento, tanto più velocemente sarete in grado di iniziare a scrivere authoring a sorgente unica : questa funzionalità/funzione è un vero e proprio risparmio di tempo. Permette di creare contenuti una sola volta e di pubblicarli in più formati con un solo clic

: questa funzionalità/funzione è un vero e proprio risparmio di tempo. Permette di creare contenuti una sola volta e di pubblicarli in più formati con un solo clic Modelli : I modelli predefiniti accelerano il processo di copywriting e conferiscono al testo un aspetto e un'atmosfera coerenti

I modelli predefiniti accelerano il processo di copywriting e conferiscono al testo un aspetto e un'atmosfera coerenti Integrazioni : Un buon strumento per la creazione di guide dovrebbe integrarsi con gli altri strumenti già in uso, come i documenti Microsoft Word o i più diffusi strumenti SaaS

Un buon strumento per la creazione di guide dovrebbe integrarsi con gli altri strumenti già in uso, come i documenti Microsoft Word o i più diffusi strumenti SaaS Controllo delle versioni : Monitoraggio delle modifiche, collaborazione con i membri del team e gestione di diverse versioni del documento senza perdere il lavoro svolto

Monitoraggio delle modifiche, collaborazione con i membri del team e gestione di diverse versioni del documento senza perdere il lavoro svolto Project management : Organizzare i contenuti, assegnare le attività ai membri del team e monitorare lo stato di avanzamento è molto più facile con un flusso di lavoro integrato

Organizzare i contenuti, assegnare le attività ai membri del team e monitorare lo stato di avanzamento è molto più facile con un flusso di lavoro integrato **Un sistema di gestione dei contenuti a componenti (CCMS) consente di costruire testi come frammenti modulari facili da adattare e riutilizzare in una base di conoscenza. Questo cambia le carte in tavola se la vostra documentazione è molto ripetitiva

10 Migliori strumenti per la creazione di guide del 2024

Siete esperti nel tradurre il linguaggio tecnico in guide per l'utente chiare e concise. Concentratevi sul contenuto e affidatevi a uno dei 10 migliori software di authoring per tutto il resto.

L'utilizzo di ClickUp AI per generare un post sul blog in ClickUp Docs partendo da un semplice prompt per aggiungere dettagli e altri aspetti importanti

Avete mai desiderato di poter agitare una bacchetta magica e riunire il vostro lavoro, le vostre comunicazioni e i vostri documenti in un unico luogo? 🧙

Non c'è bisogno di magie: basta usare ClickUp. La piattaforma di project management preferita dall'universo è anche uno dei migliori strumenti per la creazione di guide.

Unisce il lavoro, i file e i dati in un unico luogo per un'esperienza completamente personalizzabile.

Sappiamo che siete dei professionisti della scrittura, ma

[ClickUp AI](https://clickup.com/features/ai /IA)

dà una mano agli scrittori. Questo Strumento di scrittura alimentato dall'IA controlla rapidamente gli errori di battitura, formatta i testi e li riepiloga.

Lavora con tutti i progetti, le attività, i documenti, i modelli e altro ancora. 🦾 Documenti di ClickUp è un elaboratore di testi basato su cloud, perfetto per i redattori tecnici remoti e ibridi. Come strumento per la creazione di guide, si connette ai flussi di lavoro e non necessita di un sistema separato per la gestione delle copie e delle attività.

Se lavorate in team, riunite tutti in tempo reale con l'editor di Teams: non perderete nulla.

È probabile che vi stiate destreggiando tra più progetti e documenti. Rimanete al passo con tutto con ClickUp project management . Create progetti e attività e collegateli a comunicazioni, file e note. Tutto è letteralmente in un unico posto, senza dover più cercare dati o file.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Scoprite i modelli che permettono di risparmiare tempo, come il modelloModello di linee guida per la scrittura di ClickUpche stabilisce standard per il linguaggio, il formattare, il tono e altro ancora

Brainstorming con il vostro team in tempo reale conLavagne online di ClickUp Avete grandi obiettivi? Connetteteli al vostro lavoro quotidiano conClickUp Obiettivi Passare aVisualizzazione della chat per visualizzare tutte le conversazioni in un'unica posizione

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo per i piani a pagamento

ClickUp ha un gran numero di funzionalità/funzione, quindi la piattaforma potrebbe sembrare molto all'inizio

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Aiuto-succo

via Aiuto-succo Helpjuice è un programma di software basato sulla conoscenza per l'autore e la formattazione dei contenuti. Se siete curiosi di sapere quante persone leggono effettivamente la vostra documentazione, le analisi di Helpjuice calcolano il numero di persone che si impegnano con la vostra documentazione.

Il sistema di gestione dei contenuti mantiene anche una solida cronologia degli articoli e consente di pubblicare più versioni contemporaneamente, in modo da non doversi mai preoccupare di perdere il proprio lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Helpjuice

Si integra conSlack, Google,Salesforce, Zapier e altro ancora

Controllo di chi vede cosa con autorizzazioni differenziate

Copiare-incollare immagini, screenshot o testo da un documento Word direttamente nell'elaboratore di testi di Helpjuice

Collegare facilmente gli articoli di aiuto con il suo strumento di collegamento automatico

Limiti di Helpjuice

Helpjuice non offre strumenti di project management

Alcuni utenti segnalano problemi con l'interfaccia utente (UI/UX)

Prezzi di Helpjuice

Starter: $120/mese per 4 utenti

$120/mese per 4 utenti Run-Up: $200/mese per 16 utenti

$200/mese per 16 utenti Premium Limited: $289/mese per 60 utenti

$289/mese per 60 utenti Premium Unlimited: $499/mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni di Helpjuice

G2: 4.5/5 (29 recensioni)

4.5/5 (29 recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

3. Autore-it

via Autore Autore-it si presenta come uno strumento all-in-one per i redattori tecnici. I suoi strumenti di authoring offrono un CCMS modulare che permette di cambiare e regolare molti contenuti in una volta sola, con un semplice clic.

Pubblica su più canali e formati web senza formattare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Autore-it

La gestione delle varianti regola la copia in base al team, al ruolo e alla posizione del lettore

I flussi di lavoro di revisione e approvazione assicurano che solo le copie approvate vengano pubblicate

Utilizzate Author-it per la traduzione di documenti tecnici

Collaborazione con altri redattori ed esperti di materia

Limiti di Author-it

Diversi utenti affermano che l'interfaccia utente di Author-it è un po' datata e non molto intuitiva

Altri dicono che i costi di licenza sono piuttosto elevati

Prezzi di Autore-it

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Autore-it

G2: 4/5 (30+ recensioni)

4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4/5 (2 recensioni)

4. Adobe RoboHelp

via Adobe RoboHelp Proprio così: L'azienda che ha portato Photoshop ha anche strumenti per la creazione di guide. RoboHelp è un programma di strumento di scrittura tecnica progettato tenendo conto della conformità e dell'accessibilità, quindi se lavorate in un campo fortemente regolamentato, questo potrebbe essere un ottimo HAT per il vostro lavoro.

RoboHelp include un correttore ortografico, condizioni di contenuto, funzionalità di riutilizzo dei contenuti e microauthoring dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di RoboHelp

Integrazione con SharePoint Online, Git e altro ancora

RoboHelp è disponibile sia su Windows che su Mac

RoboHelp ha semplificato le importazioni di Microsoft Word, HTML e Markdown

La revisione online consente di correggere o approvare la copia prima che venga distribuita al mondo

Limiti di RoboHelp

Alcuni utenti dicono che RoboHelp è più adatto alle PMI, non alle grandi aziende

Altri dicono che è difficile esportare i file RoboHelp su altre piattaforme e in più formati

Prezzi di RoboHelp

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su RoboHelp

G2: 4/5 (30+ recensioni)

4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (140+ recensioni)

5. Documento360

via Documento360 Document360 è un Strumento di creazione di contenuti alimentato dall'IA per procedure operative standard, documentazione di prodotto, wiki di knowledge base e manuali. Create un portale personalizzato di Knowledge Base interna, completato da analisi, per creare documentazione di aiuto insieme al vostro team.

Potete quindi creare un sito di Knowledge Base interno o esterno per condividere le informazioni alla velocità della luce. ✨

Le migliori funzionalità/funzione di Document360

Creazione di widget incorporabili che collegano le pagine web alla vostra base di conoscenza

Document360 include strumenti di documentazione per sviluppatori

Prova l'IA di Document360assistente alla scritturaeddy, per la ricerca assistita, i consigli sugli articoli e i riepiloghi/riassunti

Creazione di un massimo di sei categorie di contenuto per organizzare rapidamente i documenti correlati

Limiti di Document360

Document360 non ha un'app per dispositivi mobili

Diversi utenti vorrebbero che fossero supportati file video e immagini di dimensioni maggiori

Prezzi di Document360

**Gratuito

Standard: $149/mese per 3 utenti, fatturati annualmente

$149/mese per 3 utenti, fatturati annualmente Professional: $299/mese per 5 utenti, con fatturazione annuale

$299/mese per 5 utenti, con fatturazione annuale Business: $399/mese per 5 utenti, con fatturazione annuale

$399/mese per 5 utenti, con fatturazione annuale Enterprise: $599/mese per 10 utenti, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Document360

G2: 4,7/5 (370+ recensioni)

4,7/5 (370+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (190+ recensioni)

6. Bagliori pazzi

via Bagliori pazzi Madcap è una suite di soluzioni software, ma il suo prodotto Flare è un'opzione primaria quando si tratta di strumenti per l'authoring della guida. Utilizzate Flare per importare, scrivere, revisionare, tradurre e pubblicare contenuti.

Se siete curiosi di conoscere l'utilizzo della post-produzione, date un'occhiata alle analisi in tempo reale di Flare per vedere quanto le persone trovano utili i vostri contenuti self-service.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flare

Flare viene fornito con una versione di prova gratuita di 30 giorni

Importazione da Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown e altro ancora

Utilizzate l'editor WYSIWYG e le barre di struttura per scrivere testi puliti e organizzati in meno tempo

Se conoscete un po' di codice, utilizzate l'editor con visualizzazione divisa e XML Code View

Limiti di Flare

Alcuni utenti affermano che la piattaforma è lenta o presenta dei bug

Altri dicono che il flusso di lavoro delle revisioni è un po' macchinoso

Prezzi di Flare

Madcap Flare : $182/mese per utente, fatturati annualmente

$182/mese per utente, fatturati annualmente Madcap Central: $311/mese, fatturati annualmente

Flare valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (420+ recensioni)

4.4/5 (420+ recensioni) Capterra: 4/5 (17 recensioni)

7. ProProfs

via ProProfs ProProfs ha molte funzionalità/funzione, ma come redattori tecnici otterrete molto valore dal suo software Knowledge Base. Create manuali per gli utenti, una base di conoscenza interna per i vostri dipendenti o un sito di aiuto pubblico per i clienti con meno problemi.

I suoi strumenti di authoring sono ideali per i team che creano contenuti in più lingue.

Le migliori funzionalità/funzione di ProProfs

La Knowledge Base di ProProfs è personalizzabile al 100%

Utilizza modelli già pronti o creane di propri

ProProfs si connette a oltre 100 altre applicazioni

Assegnazione di ruoli e autorizzazioni e gestione del feedback con commenti interni

Limiti di ProProfs

Diversi utenti vorrebbero che ProProfs avesse più modelli

Altri dicono che ProProfs si blocca spesso

Prezzi di ProProfs

Free: fino a 25 articoli

fino a 25 articoli Aziendale: $19,99/mese per 100 articoli, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di ProProfs

G2: 4.5/5 (35 recensioni)

4.5/5 (35 recensioni) Capterra: 4.8/5 (53 recensioni)

8. AiutoNDoc

via AiutoNDoc HelpNDoc è uno strumento per l'authoring di guide con oltre otto documentazione del progetto formati. Generate siti web in HTML, PDF, eBook Kindle, CHM o file DocX per qualsiasi caso d'uso.

In termini di strumenti per la creazione di guide, questo potrebbe non avere l'interfaccia più moderna, ma HelpNDoc integra tonnellate di funzionalità/funzione come una libreria di contenuti, un editor di parole chiave, un editor di tabelle dei contenuti e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di HelpNDoc

Esportazione del contenuto in più formati contemporaneamente

È necessario conoscere il codice, ma la piattaforma viene fornita con il codice sorgente completo per tutti i modelli

Creazione di siti web HTML5 reattivi che lavorano su qualsiasi dispositivo

Automazioni di attività ripetitive con lo Script Editor

Limiti di HelpNDoc

Non ha molte recensioni

È necessario conoscere il codice per utilizzare molte funzionalità/funzione di HelpNDoc

L'interfaccia utente è un po' datata

Prezzi di HelpNDoc

Standard: 99€ ($104,39)

99€ ($104,39) Professionale: 299€ ($315,29)

299€ ($315,29) Ultimate: 499€ ($526,19)

HelpNDoc valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (15 recensioni)

4/5 (15 recensioni) Capterra: N/A

9. Confluenza

via ConfluenzaConfluenza combina il project management e la collaborazione tra progetti in un'unica piattaforma. È principalmente una base di conoscenza, ma funziona anche come strumento per la creazione di guide.

È possibile discutere di idee con il team nelle lavagne online di Confluence, creare spazi per progetti separati o modificare i contenuti in tempo reale con il proprio team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Confluence

Convertire i contenuti di Confluence inJira problemi

Costruire alberi di contenuto per semplificare la ricerca avanzata

Confluence è dotato di 75+ modelli personalizzabili

Si integra facilmente con Jira e conTrello Limiti di Confluence

Alcuni utenti affermano che è difficile integrare Confluence con qualsiasi piattaforma che non sia di proprietà di Atlassian

Non si integra con le soluzioni di collaborazione più diffuse, come Teams di Microsoft

Prezzi di Confluence

Free: fino a 10 utenti

fino a 10 utenti Standard: $6,05/utente al mese (sconti dopo 100 utenti)

$6,05/utente al mese (sconti dopo 100 utenti) Premium: $11,55/utente al mese (sconti dopo 100 utenti)

$11,55/utente al mese (sconti dopo 100 utenti) Azienda: dopo 801 utenti, contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4.1/5 (3.600+ recensioni)

4.1/5 (3.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.100+ recensioni)

10. ClickHelp

via ClickHelp ClickHelp è un portale all-in-one per la creazione, l'hosting e la condivisione di documentazione tecnica. Presente in oltre 90 paesi, ClickHelp è perfetto per le aziende multinazionali che necessitano di una gestione delle traduzioni.

I suoi strumenti di authoring consentono di personalizzare il portale a proprio piacimento e di collaborare con i colleghi in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickHelp

ClickHelp si integra con MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence e altro ancora

Visualizza rapidamente tutti gli stati degli argomenti, i commenti e le attività da svolgere in base all'argomento

ClickHelp supporta il single-sourcing per semplificare il riutilizzo dei contenuti

Generazione di documenti pubblici o protetti da password

Limiti di ClickHelp

Alcuni utenti riferiscono di esperienze di supporto clienti poco soddisfacenti

Altri dicono che la piattaforma è costosa

Prezzi di ClickHelp

Starter: $175/mese per 2 utenti ($8/mese per utente dopo 2)

$175/mese per 2 utenti ($8/mese per utente dopo 2) Crescita: $285/mese per 5 utenti ($10/mese per utente dopo 5)

$285/mese per 5 utenti ($10/mese per utente dopo 5) Professionale: $580/mese per 10 utenti ($12/mese per utente dopo 10)

ClickHelp valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (60+ recensioni)

4.8/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (19 recensioni)

Scrivere contenuti migliori con meno problemi

I solidi strumenti per la creazione di guide non sono un lusso per i redattori tecnici, ma un must.

Dalle funzionalità avanzate di IA ai modelli per risparmiare tempo, il giusto HAT semplifica l'intero processo di documentazione, consentendo di scrivere guide migliori in meno tempo.

Se volete semplificare il vostro flusso di lavoro e fornire un'esperienza all-star all'utente finale, scegliete ClickUp come strumento per la creazione di guide. Combiniamo project management, documenti, IA, modelli e molto altro ancora per dare una spinta decisiva alla vostra scrittura tecnica. 🤩

Provatelo e vedrete che vi piacerà: Create subito la vostra area di lavoro ClickUp gratuita .