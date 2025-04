10 strumenti e software di scrittura tecnica indispensabili 2025

Gli scrittori tecnici catturano e traducono informazioni complesse in documenti semplici e di facile utilizzo per l'utente. Che si tratti di descrizioni di prodotti, istruzioni per l'uso, note di rilascio o altri tipi di contenuti, la chiarezza è fondamentale.

Sebbene possa essere impegnativo creare contenuti così specifici, il software di scrittura tecnica di oggi rende il processo molto meno problematico. 🧘

Questa guida presenta la funzionalità/funzione dei 10 principali strumenti per scrittori tecnici nel 2024, in modo che possiate concentrarvi sulla ricerca di quello giusto per semplificarvi la vita. Abbiamo anche trattato alcune nozioni di base su cosa cercare in un software di scrittura tecnica strumento di scrittura per assicurarci di essere tutti sulla stessa pagina.

Che cos'è la scrittura tecnica?

La scrittura tecnica consiste nel comunicare informazioni tecniche complesse in modo chiaro e conciso. È comunemente usata per documenti come i seguenti:

Manuali per utenti

Procedure operative standard

Documenti scientifici

Reportistica tecnica

Manuali di software

Documentazione di progetto

I redattori tecnici devono assicurarsi che la loro scrittura sia accurata e priva di errori. Da fare condensando le conoscenze in qualcosa di facile da capire per gli utenti finali non tecnici.

Oltre ad avere una solida conoscenza di ciò che stanno scrivendo e per chi, gli autori tecnici devono essere abili nella scrittura, nella modifica, nel formattare e nella ricerca.

Cosa cercare in un software di scrittura tecnica?

È indispensabile individuare le funzionalità/funzione di cui avete bisogno nel vostro software di scrittura tecnica. Ecco alcuni elementi essenziali da ricercare:

Modelli : Il processo di creazione di documenti tecnici diventa più facile quando si può iniziare con un framework preconfezionato (fidatevi di noi)

Il processo di creazione di documenti tecnici diventa più facile quando si può iniziare con un framework preconfezionato (fidatevi di noi) Intelligenza artificiale: Non c'è motivo per non sfruttare la potenza dell'apprendimento automatico e della Strumenti di IA per la scrittura nell'era odierna e vi faranno risparmiare tonnellate di tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Thread-Summarizing.gif GIF di riepilogazione/riassunto del thread in ClickUp AI /$$$img/

Riepilogare/riassumere istantaneamente lunghi thread di commenti con un pulsante grazie a ClickUp AI

Autorizzazioni di collaborazione: Se lavorate con un team, vorrete qualcosa con funzionalità/funzione di gestione dell'utente che vi permetta di assegnare autorizzazioni e ruoli specifici

Se lavorate con un team, vorrete qualcosa con funzionalità/funzione di gestione dell'utente che vi permetta di assegnare autorizzazioni e ruoli specifici Funzionalità/funzione di reportistica: Incorporato in strumenti di reportistica possono evidenziare come i contenuti tecnici stiano performando

Questo non è un elenco esaustivo, ma è probabile che conosciate già le altre funzionalità/funzione che state cercando: pensate agli strumenti di modifica, alla cattura delle schermate, al controllo grammaticale e ortografico e all'integrazione con software come MS Word .

I 10 migliori strumenti di scrittura tecnica da usare nel 2024

Se siete alla ricerca di software di assistenza alla scrittura o di controllo del plagio, in questo elenco troverete ciò che vi serve per la migliore documentazione tecnica.

1. ClickUp AI /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Reprompting-feature-for-Writing-Blog-Posts.gif Software di scrittura tecnica: Funzionalità/funzione di ClickUp AI /$$$img/

Le funzionalità/funzione di reprompting consentono di riscrivere grandi quantità di contenuti per adattarli al tono di voce specifico dell'utente

Probabilmente non vi sorprende che ClickUp sia in cima al nostro elenco, ma non siamo gli unici a dargli il massimo dei voti. Proprio quest'anno, abbiamo conquistato la vetta della classifica di G2 Migliori prodotti software per il project management per il 2024 e questo non è poco! ✨ 🙌

ClickUp è uno strumento basato su cloud con tonnellate di funzionalità/funzione per semplificare la vita di un technical writer. Si tratta di una piattaforma di produttività completa e di una base di conoscenza che consente di riunire tutto con funzionalità/funzione come Documenti di ClickUp , Lavagne online e Vista Elenco .

Utilizzate la vista Bacheca di ClickUp come base trascinabile per i nuovi progetti, quindi passate alla vista Elenco per raggruppare, ordinare e filtrare le attività. Oppure sfruttate le opzioni di stile di ClickUp Documenti per aggiungere tabelle e formattare le basi di conoscenza in un attimo.

E poi c'è l'all-star ClickUp AI assistente di scrittura! È un assistente di scrittura super intelligente Strumento di IA che può tagliare ore al vostro flusso di lavoro creando snippet, tabelle dei contenuti e intere pagine web. ClickUp AI può anche gestire la formattazione e la modifica del testo in pochi secondi, aiutandovi a trasformare le informazioni tecniche in testi di facile utilizzo.

È inoltre possibile utilizzare Prompt di ClickUp per la scrittura tecnica per eliminare il mal di testa di chi inizia, in modo che possiate concentrarvi sul lavoro di queste abilità di scrittura dove è importante.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Integrazione con oltre 1.000 strumenti, tra cui WordPress, Google Drive, Microsoft Word, GitHub, HubSpot e Documenti Google

Tonnellate di modelli per permettervi di concentrarvi sull'autore (e non sulla strutturazione) dei vostri contenuti: pensate a modelli per la raccolta dei requisiti ,gestione dei contenuti modelli e altro ancora

Compatibile con la maggior parte dei dispositivi e dei sistemi operativi, tra cui Chrome, Windows, iOS, Android e MacOS

Funzionalità/funzione di collaborazione come commenti in tempo reale, chat, gif e dashboard personalizzate rendono facile mantenere i membri del team sulla stessa pagina

ClickUp AI può creare intere email, post sui social media e riepiloghi/riassunti di documenti. Può anche essere utilizzato come editor di testi online per accorciare, allungare o espandere specifici contenuti

Le Automazioni ClickUp possono risparmiare tempo e snellire il flusso di lavoro automatizzando trigger e azioni personalizzate per attività lunghe e ripetitive come l'aggiornamento delle date di scadenza e la creazione di elementi d'azione

La funzionalità/funzione Clip consente di registrare video e di inviare i filmati registrati ai compagni di squadra

Limiti di ClickUp:

Alcuni recensori riferiscono di aver dovuto personalizzare le impostazioni delle notifiche in base a ciò che desiderano vedere

ClickUp AI non è disponibile sul piano Free Forever

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente, pagato annualmente; $10/mese per utente, pagato mensilmente

$7/mese per utente, pagato annualmente; $10/mese per utente, pagato mensilmente Business: $12/mese per utente, pagato annualmente

$12/mese per utente, pagato annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.500+ recensioni)

4,7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Documento360

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Document360.jpg Software di scrittura tecnica: Document360 /$$$img/

via Documento360 Document360 è uno dei migliori strumenti di scrittura tecnica per la pubblicazione in più formati. Crea e pubblica facilmente articoli, guide per l'utente, tutorial, elenchi di FAQ e articoli di base di conoscenza utilizzando le numerose funzionalità/funzioni di questo strumento.

Con l'editor HTML è possibile spostare l'attenzione dai layout alla creazione di contenuti ricchi di contenuti multimediali. Oppure utilizzare le impostazioni SEO per aumentare la visibilità online e includere CSS personalizzati per far risaltare la vostra pagina web!

Le migliori funzionalità/funzione di Document360:

Integrazione con oltre 20 strumenti, tra cui Google Analytics, FullStory e Chatra

Strumenti di collaborazione consentono di impostare date di scadenza, assegnare ruoli e gestire flussi di lavoro per il team

Molteplici funzionalità/funzione di editor di testi per ridurre al minimo il lavoro di correzione degli errori

Strumenti specializzati che consentono di creare una base di conoscenze di alta qualità per clienti e dipendenti in metà tempo, grazie a un affidabile generatore di sitemap di tipo XML

Limiti di Document360:

Alcuni recensori hanno riscontrato limiti di carattere e di pagine che hanno interferito con la documentazione del software

La versione Free limita l'accesso alla maggior parte delle pagine del sito strumenti di documentazione avanzata Prezzi di Document360:

Gratuito

Standard: $149/mese per progetto, pagamento annuale

$149/mese per progetto, pagamento annuale Professionale: $299/mese per progetto, pagamento annuale

$299/mese per progetto, pagamento annuale Business: $399/mese per progetto, pagamento annuale

$399/mese per progetto, pagamento annuale Enterprise: $599/mese per progetto, pagato annualmente

Valutazioni e recensioni di Document360:

G2: 4,7/5 (350+ recensioni)

4,7/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

Controlla questi_

**Alternative a Document360 _

3. Atlassian Confluence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Confluence-Knowledge-Base-Example.png Software di scrittura tecnica: Atlassian Confluence /$$$img/

via Atlassian Confluence Confluence è un'eccellente area di lavoro aperta e condivisa per team e collaborazioni remote. È possibile pianificare, creare, condividere e aggiornare la documentazione tecnica e scegliere tra diversi plugin per risparmiare tempo durante la durata del ciclo del documento.

È possibile creare qualsiasi cosa, da piani di lancio dei prodotti a campagne di marketing agli articoli della knowledge base con una struttura aperta e collaborativa.

Le migliori funzionalità/funzione di Atlassian Confluence:

Integrazione con diversi strumenti e plugin software, tra cui Google Drive, Draw.io, Jira, Slack e Miro

Modelli per il project management, la gestione dei prodotti, lo sviluppo del software e la documentazione online

Flussi di lavoro personalizzabili, completati da strumenti di modifica delle immagini, strumenti di cattura delle schermate e blocchi note privati

Le lavagne online sono progettate per facilitare il brainstorming con il team, grazie a funzionalità/funzione come gli Smart Link e le note adesive

Limiti di Atlassian Confluence:

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida durante la familiarizzazione del team con la suite Atlassian

Alcune recensioni menzionano problemi con le funzioni di ricerca basate sul testo

Prezzi di Atlassian Confluence:

Gratuito

Standard: $5,75/mese per utente

$5,75/mese per utente Premium: $11/mese per utente

$11/mese per utente Azienda: $102.500/anno per oltre 801 utenti

Valutazioni e recensioni di Atlassian Confluence:

G2: 4,1/5 (3.600+ recensioni)

4,1/5 (3.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Bonus:_ **Software di modifica dei documenti

4. Adobe FrameMaker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Adobe-FrameMaker.jpg Software di scrittura tecnica: Adobe FrameMaker /$$$img/

via Adobe FrameMaker Adobe Framemaker è uno strumento molto apprezzato da scrittori tecnici, editor e autori di contenuti. È possibile formattare, creare e modificare documenti lunghi e complessi, manuali tecnici, reportistica e libri utilizzando strumenti di authoring e pubblicazione strutturati.

Utilizzatelo con altri prodotti Adobe per gestire tutte le attività del vostro elenco di cose da fare in un unico posto. Avete bisogno di convertire il vostro documento in testo normale per applicazioni come la guida in linea? Utilizzate Adobe RoboHelp, lo strumento di Adobe per la creazione di guide in formato WebHelp. Avete bisogno di aggiungere animazioni a una pagina interattiva per l'utente finale? Utilizzate l'editor HTML5 di Adobe, Adobe Animate, per dare vita alla vostra visione.

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe FrameMaker:

Integrazione con altri prodotti Adobe come Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Adobe InDesign e Adobe XD

Navigazione innovativa e visualizzazioni WYSIWYG (What You See Is What You Get) facilitano la produzione di una documentazione tecnica accattivante

La struttura e gli strumenti basati su modelli consentono di inserire contenuti multimediali ricchi nella scrittura tecnica senza problemi

Ambiente autore robusto, progettato per eliminare la sfida della creazione e dell'aggiornamento di contenuti strutturati e non strutturati

Limiti di Adobe FrameMaker:

Alcuni utenti segnalano la frustrazione per il fatto che FrameMaker non fa parte di altri pacchetti Adobe, come Adobe Creative Suite, popolare per la progettazione grafica e la modifica di video

Alcune recensioni menzionano l'interruzione del flusso di lavoro dovuta all'impossibilità di esportare il MIF di FrameMaker nei formati Markdown, MkDocs e Material o di utilizzare strumenti come GitHub per il controllo della versione

Prezzi di Adobe FrameMaker:

Adobe FrameMaker Sottoscrizione: $39,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Adobe FrameMaker:

G2: 4.1/5 (30+ recensioni)

4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: N/A

5. Copyscape

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Copyscape.jpeg Copyscape /$$$img/

via Copyscape Copyscape è un semplice strumento di rilevamento del plagio che consente agli utenti di verificare in modo rapido e semplice la presenza di contenuti duplicati. Controlla il plagio intenzionale, consentendo di assicurarsi che nessuno abbia copiato il contenuto, e il plagio non intenzionale, che può verificarsi nella scrittura tecnica.

Copyscape produce report completi che consentono di verificare l'originalità dei contenuti, di vedere a quali fonti corrispondono e di visualizzare la percentuale di contenuti segnalati come plagio.

Le migliori funzionalità/funzione di Copyscape:

L'integrazione con WordPress permette agli utenti di utilizzare i loro preferitistrumenti di blogging e rispondere al plugin Copyscape per garantire l'originalità del contenuto prima della pubblicazione

Possibilità di copiare/incollare il contenuto direttamente in Copyscape o di caricare interi documenti per il controllo del plagio

I revisori riferiscono che i risultati sono rapidi e affidabili, anche quando si controllano documenti di grandi dimensioni

La piattaforma semplice e priva di funzionalità/funzione aggiuntive elimina la curva di apprendimento, in modo che tutti i membri del team possano iniziare a usarla subito

Limiti di Copyscape:

Alcune recensioni menzionano il desiderio di avere prezzi più bassi quando si controllano contenuti in massa

La versione Free può controllare solo singole pagine web e non è utile per la maggior parte delle aziende o dei team

No Rilevamento IA capacità

Prezzi di Copyscape:

Gratuito

Copyscape Premium: $0,03/ricerca (fino a 200 parole), più $0,01 per 100 parole in più

Valutazioni e recensioni di Copyscape:

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

6. Paligo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Paligo.jpg Paligo /$$$img/

via Paligo Paligo è una soluzione Component Content Management System (CCMS) basata su cloud e uno strumento di scrittura tecnica progettato per creare, gestire, aggiornare, tradurre e pubblicare documenti. Utilizzatelo per la documentazione tecnica, le procedure, le politiche, i contenuti per la formazione e la gestione della conoscenza .

Paligo è stato progettato esplicitamente come strumento per gli autori di contenuti e i redattori tecnici. Utilizza l'IA per aiutare a riorganizzare i contenuti scritti in diversi formati di output per risparmiare ore. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di Paligo:

Integrazione con oltre 24 strumenti, tra cui Zendesk, Gitlab e Coveo

L'interfaccia utente SaaS facile da usare rende semplice l'utilizzo di funzionalità come la cronologia delle versioni, il roll-back delle versioni e la gestione delle release

Il CCMS permette agli utenti di organizzare e categorizzare i contenuti in pochi minuti

L'authoring strutturato e basato su argomenti semplifica la creazione, il rilascio e l'aggiornamento dei contenuti

Limiti di Paligo:

Alcune reportistiche riportano una mancanza di flessibilità nella documentazione dell'interfaccia di programmazione dell'applicazione e nelle opzioni di pubblicazione

Alcuni utenti menzionano tempi di accesso ritardati e ritardi nell'accesso all'area di lavoro di Paligo

Prezzi di Paligo:

Professionisti: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Business: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Paligo valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (50+ recensioni)

4.7/5 (50+ recensioni) Capterra: 3/5 (1+ recensioni)

7. Jasper IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Jasper.ai\_.jpg Jasper.ai /$$$img/

via Jasper IA Jasper (ex Jarvis) è un assistente di scrittura IA progettato per creare contenuti di marca per le aziende. Questo software di scrittura tecnica può aiutarvi in oltre 30 lingue e in quasi tutte le nicchie di mercato.

L'IA di Jasper genera contenuti attingendo da tutte le sue fonti, quindi tutto è originale e privo di plagio. Inoltre, dispone di numerose funzionalità/funzione per i team di grandi dimensioni che devono organizzare i progetti e passare da un'area di lavoro all'altra.

Avete già provato Jasper IA? Scoprite la nostra top 10 Alternative di Jasper IA . 👀

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper:

Integrazioni con strumenti popolari come Grammarly, Surfer SEO e Zapier

Jasper IA utilizza oltre 50 competenze basate su framework e esempi di scrittura reali per aiutarvi a produrre contenuti rapidi e di alta qualità

Ottimizzato per la voce e la coerenza del marchio, ideale per gli scrittori tecnici che devono creare contenuti di alta qualità e di facile utilizzo

Il controllore di plagio integrato, i modelli multipli di IA e i flussi di lavoro ripetibili aiutano a terminare il lavoro in modo rapido

Limiti di Jasper:

I limiti di parole mensili si azzerano ogni mese e le parole non utilizzate non vengono riportate

Alcuni revisori segnalano ritardi nell'utilizzo della funzionalità/funzione con i membri del team

Prezzi di Jasper:

Autore: $39,99/mese per utente, pagamento annuale; $49,99/mese per utente, pagamento mensile

$39,99/mese per utente, pagamento annuale; $49,99/mese per utente, pagamento mensile Teams: $99/mese per utente, pagato annualmente; $125/mese per utente, pagato mensilmente

$99/mese per utente, pagato annualmente; $125/mese per utente, pagato mensilmente Aziende: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni:

G2: 4,7/5 (1.200+ recensioni)

4,7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

8. Screenshot impressionante

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Awesome-Screenshot.jpg Schermata impressionante /$$$img/

via Screenshot impressionante Awesome Screenshot è un'app per la cattura delle schermate e una soluzione di condivisione per aziende di tutte le dimensioni, perfetta per aggiungere immagini didattiche ai contenuti tecnici. Scatta screenshot, registra lo schermo, cattura video attraverso la fotocamera e aggiunge annotazioni ai contenuti da una semplice piattaforma.

Per catturare lo schermo per la documentazione tecnica basta premere un pulsante, invece di aggiungere ore al vostro flusso di lavoro. E se lavorate con un team, tutti possono inviare feedback, accedere ai video cloud condivisi tra i membri e generare collegamenti istantanei condivisibili con questo strumento di snipping.

Le migliori funzionalità/funzione di Awesome Screenshot:

Integrazione con strumenti popolari come Trello, Slack, Asana e Jira

Piani tariffari diversi per singoli e team, in modo da avere un'opzione per ogni dimensione di progetto e aziendale

Strumento di snipping compatibile con Windows, iOS, Linux, Mozilla Firefox e Chrome

Veloce e facile da usare con una curva di apprendimento minima, quindi è perfetto per i team con tutti i livelli di conoscenza tecnica

Limiti di screenshot impressionanti:

Le versioni Free e Area di lavoro Lite hanno restrizioni su video, immagini e screenshot e non consentono l'accesso a funzionalità/funzione avanzate (ad esempio, risoluzione 4K, conversione MP4 con priorità, ecc.)

Alcune recensioni menzionano il limite delle opzioni di progettazione e delle funzionalità/funzione di collaborazione dello strumento di snipping

Prezzi di Awesome Screenshot:

Gratis

Professionale: $6/mese per utente, pagato annualmente; $8/mese per utente, pagato mensilmente

$6/mese per utente, pagato annualmente; $8/mese per utente, pagato mensilmente Basic: $5/mese per utente, pagato annualmente; $6/mese per utente, pagato mensilmente

$5/mese per utente, pagato annualmente; $6/mese per utente, pagato mensilmente Area di lavoro Lite: Gratis

Gratis Area di lavoro Premium: $8/mese per utente, pagamento annuale; $10/mese per utente, pagamento mensile

$8/mese per utente, pagamento annuale; $10/mese per utente, pagamento mensile Azienda: Contattare per i prezzi

Awesome Screenshot valutazioni e recensioni:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

9. Software MadCap

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/MadCap-Software.jpg Software MadCap /%img/

via Software MadCap MadCap è uno strumento di scrittura tecnica progettato per lo sviluppo di contenuti in tutti i settori. Crea assistenza self-service, siti di aiuto online, centri di apprendimento, articoli di knowledge base, portali di documentazione e altro ancora, utilizzando un'unica soluzione autore.

Semplificate il vostro processo di creazione dei contenuti utilizzando questo strumento di scrittura tecnica per pubblicare su più canali e gestire i contenuti in ogni passaggio del loro ciclo di vita. Da fare con l'aiuto di Strumenti di IA da fare più velocemente. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di MadCap:

Plugin e integrazioni con Salesforce, Zendesk e altri strumenti popolari

Strutture di prezzo multiple per autore e pubblicazione basata su argomenti, project management basato su cloud, hosting e altro ancora

L'editor WYSIWYG integrato facilita la creazione di contenuti strutturati e non strutturati

L'editor CSS permette di completare la personalizzazione di tutti i contenuti pubblicati

Limiti di MadCap:

Alcuni recensori riferiscono di aver riscontrato frequenti bug e messaggi di errore senza informazioni dettagliate

Alcuni utenti menzionano la difficoltà di collaborare con i membri del team

Prezzi di MadCap:

MadCap Flare : $182/mese per utente, pagamento annuale

$182/mese per utente, pagamento annuale MadCap Central: $311/mese per utente, pagamento annuale

$311/mese per utente, pagamento annuale MadCap IXIA CCMS: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di MadCap:

G2: 4,4/5 (400+ recensioni)

4,4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (10+ recensioni)

10. Scrittura veloce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/via-Speedwrite-1400x788.jpg Software di scrittura tecnica: Speedwrite /$$$img/

via Scrittura veloce Speedwrite è un programma Strumento di IA per la creazione di contenuti che genera contenuti parafrasando quelli già esistenti Creative Commons testi (fonti con licenza di uso pubblico) su qualsiasi argomento. L'intelligenza artificiale dello strumento crea nuovi testi sulla base di quelli inseriti.

I redattori tecnici che producono reportistica e manuali di software simili a documenti già creati dalla stessa azienda possono utilizzare questo strumento per parafrasare i documenti esistenti e creare qualcosa di nuovo.

Avete già provato Speedwrite? Date un'occhiata al nostro elenco di Alternative a Speedwrite per trovare una soluzione migliore. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di Speedwrite:

Generatore di testo IA è progettato per produrre un linguaggio naturale con una grammatica e un'ortografia corrette

La voce "copia/incolla" del testo rende facile per gli utenti di tutti i livelli di competenza migliorare la produttività dei contenuti Creazione di contenuti in pochi secondi per una generazione di testi tecnici semplice e veloce

Il sistema di parafrasi genera nuovi contenuti senza estrarre frasi o paragrafi da altre fonti sul web

Limiti di Speedwrite:

Alcuni recensori segnalano la necessità di verificare la presenza di contenuti duplicati e di copie accurate

Gli utenti sono limitati a 6.000 predizioni al mese su tutti i piani a pagamento

Prezzi di Speedwrite:

Mensile: $19,99/mese per utente, pagato mensilmente

$19,99/mese per utente, pagato mensilmente Semestrale: $11,65/mese per utente, pagato due volte l'anno

$11,65/mese per utente, pagato due volte l'anno Annuale: $8,33/mese per utente, pagato annualmente

Valutazioni e recensioni di Speedwrite:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Scrivere in modo più intelligente, non più difficile, con utili strumenti di scrittura tecnica

Il vostro flusso di lavoro merita un software di scrittura tecnica di alta qualità, sia che siate scrittori tecnici esperti o ancora alle prime armi. Fidatevi di noi: avere a portata di mano gli strumenti giusti può fare un mondo di differenza. 🌻

Non fidatevi solo della nostra parola; provatelo voi stessi per vedere di persona che differenza può fare. Iscrivetevi a ClickUp e provalo gratis!