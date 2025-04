i 15 migliori software di project management per privati

Secondo le statistiche, l'85% dei project manager gestisce più progetti contemporaneamente.

Se sei uno di loro, sai quanto sia fondamentale trovare strumenti di project management efficienti e semplici. Mi sono trovato nella stessa situazione, alla ricerca di quell'equilibrio perfetto. ⚖️

Ma il problema è questo: la maggior parte dei software di project management complica le cose. Sebbene le "funzionalità/funzioni avanzate" sembrino ottime, spesso hanno una curva di apprendimento ripida e una complessità inutile. 😮‍💨

Ma non tutti gli strumenti sono così.

In questo blog condividerò i 15 migliori software di project management che ho testato personalmente: strumenti semplici, efficienti e ricchi delle funzionalità/funzioni giuste per gestire progetti sia professionali che personali.

💡Bonus: Lavoro molto con ClickUp (non c'è da stupirsi) ed è l'unico strumento di project management in questo elenco che riunisce tutti gli elementi chiave del lavoro: Attività e project management

Documenti e gestione delle conoscenze

Chatta e collabora ...il tutto connesso con l'IA.

Perché hai bisogno di un software di project management personale per privati?

Oltre alla semplicità, ecco alcuni altri validi motivi per cui ritengo che un software di project management personale possa essere un'aggiunta utile al tuo kit di strumenti: ⚒️

Organizzazione: le app di project management personale consentono di suddividere e organizzare progetti complessi in attività più piccole per garantire una gestione migliore 😎

Gestione del tempo: gli strumenti di project management personale facilitano la gestione del tempo. Grazie a funzionalità/funzioni quali scadenze e promemoria, ti consentono di rimanere in linea con i diversi programmi di progetto ⏱

Maggiore produttività: centralizzano tutti i progetti, le attività, le risorse, ecc. per ridurre al minimo le perdite di tempo e massimizzare la produttività 🫡

Collaborazione: se lavori con un team, questi strumenti ti aiutano a collaborare con i tuoi colleghi per eseguire il progetto in modo più efficace 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻

💡 Suggerimento: Sei nuovo nel mondo del project management? Dai un'occhiata ai modelli gratuiti di project management, così non dovrai partire da zero! Con il numero di modelli disponibili, troverai sicuramente qualcosa che soddisfa le tue esigenze e che potrai facilmente personalizzare in base alle tue preferenze.

Cosa cercare in un software di project management per privati?

Quando si sceglie il software di project management giusto, la maggior parte dei project manager presta attenzione solo all'efficacia delle funzionalità/funzioni principali come l'organizzazione delle attività, la definizione delle priorità, ecc. Sebbene questo sia essenziale, il mio approccio è leggermente più ampio.

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave che dovresti valutare quando scegli un software di project management per te: 📋

Interfaccia intuitiva: scegli un software di project management con un'interfaccia utente semplice e intuitiva. In questo modo sarà facile gestire i progetti 😊

Opzioni di personalizzazione: cerca uno strumento che ti consenta di personalizzare aspetti importanti come le categorie delle attività, le etichette, le visualizzazioni, ecc. In questo modo, potrai gestire contemporaneamente e senza sforzo sia i progetti personali che quelli professionali 😎

Completezza: scegli strumenti di project management con funzionalità/funzioni quali monitoraggio del tempo, collaborazione, ecc. , per eliminare la necessità di passare da un'app all'altra ✌🏻

Capacità di integrazione: scegli uno strumento che si integri facilmente con gli altri strumenti del tuo flusso di lavoro. Ciò migliorerà la tua esperienza complessiva di project management 🔌

Accessibilità mobile: scegli uno strumento che disponga di un'app mobile reattiva per il project management, per monitorare lo stato dei progetti in qualsiasi momento e ovunque ti trovi 📲

Lo sapevate che: secondo una ricerca condotta dal PMI, il 37% dei progetti fallisce a causa della mancanza di obiettivi e attività cardine ben definiti!

I 15 migliori software di project management per privati

Hai difficoltà a gestire i progetti in modo efficace? Dai un'occhiata a queste 15 soluzioni software per il project management:

1. ClickUp (Il migliore per il project management basato sull'IA)

Utilizzo ClickUp per tutto il mio lavoro come editor, content marketer e per monitorare i miei progetti personali. Essendo uno dei software di project management più affidabili sul mercato, è completo, versatile e ricco di funzionalità/funzioni facili da usare.

Dopo essere passato da strumenti come Jira e Asana, ero entusiasta di provare ClickUp. Le sue funzionalità/funzioni intuitive, ricche e diversificate mi hanno fatto un'ottima prima impressione.

Prova ClickUp gratis per gestire i tuoi progetti! Visualizza tutte le tue attività, risorse e cose da fare in un unico posto su ClickUp Teams per il project management

Innanzitutto, ClickUp ha imparato alla perfezione l'arte della semplificazione. Con ClickUp Teams per il project management, puoi monitorare i progetti, assegnare attività e allocare risorse senza problemi.

Scegli tra viste come Tabella, Sequenza, Carico di lavoro e Azioni per visualizzare tutto e fare la mossa migliore.

Ma non è tutto: ClickUp offre molte altre funzionalità avanzate che semplificano il project management. Una delle mie preferite è la sua solida suite di strumenti di collaborazione.

🚀 Documenti ClickUp

Ulteriori informazioni Crea documenti di progetto e collabora con i membri del tuo team utilizzando ClickUp Docs

ClickUp Docs è più di un semplice documento virtuale per creare note e piani di progetto. Consideralo come un'area di lavoro collaborativa in cui tu e i membri del tuo team potete discutere idee, annotare aggiornamenti sui progetti e creare elenchi di cose da fare, il tutto in tempo reale.

Poiché ogni documento creato si connette automaticamente al flusso di lavoro, non è necessario preoccuparsi di gestire manualmente nulla, nemmeno la più piccola modifica.

🚀 Chatta con ClickUp

Ulteriori informazioni Crea elenchi, sincronizza le attività e utilizza l'IA: collabora con il tuo team con il doppio dell'efficienza grazie alla nuova e migliorata chat di ClickUp

Un'altra funzionalità degna di menzione a questo proposito è ClickUp Chat. Rende ClickUp davvero l'app completa per il lavoro, combinando project management e chat in un unico strumento. Adoro il modo in cui la funzionalità Chat di ClickUp rende facile per i team rimanere allineati sulle attività.

Supporta viste di progetto, follow-up, sincronizzazioni e l'integrazione nativa dell'IA di ClickUp. Ciò significa che puoi comunicare con i membri del tuo team, recuperare documenti, attività ed elenchi, creare elementi di azione con l'IA e organizzarli dalla stessa chatbox.

Ecco cosa ha detto uno degli utenti:

ClickUp aiuta a semplificare non solo i progetti del mio reparto, ma anche gli OKR dell'intera organizzazione. ClickUp comprende davvero il project management e realizza i sogni di ogni project manager.

ClickUp aiuta a semplificare non solo i progetti del mio reparto, ma anche gli OKR dell'intera organizzazione. ClickUp comprende davvero il project management e realizza i sogni di ogni project manager.

🚀 Project management basato sull'IA con ClickUp Brain

Ulteriori informazioni Usa ClickUp Brain per automatizzare le attività ripetitive e semplificare il project management

ClickUp Brain non è il solito assistente IA. È uno strumento integrato nella piattaforma che ti connette a ogni elemento dell'app. Documenti? Sì. Persone? Assolutamente sì. Attività? Nessun problema. Con ClickUp Brain, basta un prompt per avere tutto a portata di mano.

Inoltre, ho già menzionato quanto sia incredibilmente promettente questo project manager basato sull'IA? Automatizza le attività ripetitive, condivide gli aggiornamenti e invia promemoria con un solo clic!

Ma l'IA non si ferma qui. Con la ricerca connessa, puoi usufruire delle conoscenze collettive presenti in ogni elenco, cartella e documento nella tua area di lavoro e nelle tue app integrate. Usa un linguaggio colloquiale per trovare qualsiasi cosa da qualsiasi luogo.

🚀 Modello di project management ClickUp

Scarica questo modello Tieni traccia dei tuoi progetti e delle tue sequenze utilizzando il modello di project management ClickUp

E c'è di più! ClickUp offre una matrice di modelli di progetto gratuiti e intuitivi che possono aiutarti a impostare il tuo progetto in pochissimo tempo. Ad esempio, il modello di project management di ClickUp crea una roadmap per tutti i tuoi progetti, evidenziando ogni passaggio dall'inizio alla fine.

Inoltre:

Organizza le attività in modo chiaro, così potrai navigare all'interno del tuo progetto senza intoppi

Automatizza il monitoraggio del flusso di lavoro in modo da poterti concentrare sulle cose importanti

Migliora il lavoro richiesto al team per assegnare i compiti in modo più efficiente

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero incontrare qualche difficoltà iniziale

Funzionalità offline limitate per gli utenti mobili

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Sebbene ci siano tantissimi motivi per cui gli utenti amano ClickUp, la sua personalizzazione spicca su tutti, come in questo caso:

ClickUp è stato per noi lo strumento di project management più semplice e facile da configurare. Il monitoraggio delle attività è semplicissimo e offre molti dettagli granulari. La condivisione con i team e l'invito di nuovi membri a collaborare con la bacheca e le attività è semplicissimo. È anche possibile l'integrazione con strumenti di terze parti grazie alle numerose app disponibili. Le integrazioni di Datadog e ClickUp aiutano molto nella creazione di attività relative agli incidenti in ClickUp per gli eventi che devono essere affrontati, e il team può quindi iniziare a lavorare sugli incidenti. Il supporto clienti è molto utile. È stato lo strumento più utilizzato durante tutto il nostro progetto.

ClickUp è stato per noi lo strumento di project management più semplice e facile da configurare. Il monitoraggio delle attività è semplicissimo e offre molti dettagli granulari. La condivisione con i team e l'invito di nuovi membri a collaborare con la bacheca e le attività è semplicissimo. È anche possibile l'integrazione con strumenti di terze parti grazie alle numerose app disponibili. Le integrazioni di Datadog e ClickUp aiutano molto nella creazione di attività relative agli incidenti in ClickUp per gli eventi che devono essere affrontati, e il team può quindi iniziare a lavorare sugli incidenti. Il supporto clienti è molto utile. È stato lo strumento più utilizzato durante tutto il nostro progetto.

2. Asana (ideale per la gestione delle attività e la collaborazione in team)

via Asana

Asana è una popolare piattaforma di project management che collega team di diversi reparti. Contiene un intervallo di funzionalità/funzioni che aiutano nella gestione delle attività, nell'allocazione delle risorse, nella collaborazione e in altri elementi del project management.

Mi piace in particolare l'assistente IA dello strumento. Automatizza le attività ripetitive per risparmiare tempo e lavoro richiesto. Inoltre, Asana ha un'app mobile ben funzionante che ti permette di lavorare da qualsiasi luogo!

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Consente di gestire le attività con nove viste di progetto, tra cui Bacheca, Elenco e Sequenza

Fornisce opzioni di monitoraggio del tempo e gestione del carico di lavoro per i team

Offre funzionalità/funzioni di gestione del portfolio per monitorare più progetti contemporaneamente

Si integra con altri strumenti di project management come Trello e Instagantt

Limiti di Asana

Troppe funzionalità/funzioni che possono confondere gli utenti alle prime armi

È possibile assegnare solo un'attività alla volta, il che può essere controproducente

Prezzi di Asana

Personale: Free Forever

Starter: 8,50 $ al mese per utente

Avanzato: 19,21 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 10.660 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.200 recensioni)

A questo utente piace Asana perché semplifica il flusso di lavoro, aiutandolo a integrarsi più rapidamente.

È intuitivo, semplificato e mi aiuta a concentrarmi sul portare a termine le cose piuttosto che configurare all'infinito per poi abbandonare tutto alla fine. Il nostro team può iniziare a utilizzarlo più rapidamente senza bisogno di ulteriori indicazioni. Ora il nostro team lo utilizza ogni giorno.

È intuitivo, semplificato e mi aiuta a concentrarmi sul portare a termine le cose piuttosto che configurare all'infinito per poi abbandonare tutto alla fine. Il nostro team può iniziare a utilizzarlo più rapidamente senza bisogno di ulteriori indicazioni. Ora il nostro team lo utilizza ogni giorno.

3. Wrike (ideale per flussi di lavoro personalizzabili e monitoraggio dei progetti)

via Wrike

Il prossimo nella mia lista è Wrike, che ti aiuta a personalizzare il flusso di lavoro e velocizzare i progetti. Questo strumento di project management si rivela particolarmente utile nella gestione dei progetti personali.

Ha alcune funzionalità/funzioni interessanti per la gestione delle risorse. Personalmente, apprezzo la sua capacità di ottimizzazione del carico di lavoro del team. Fornisce una visione chiara delle attività gestibili e delle risorse disponibili, andando oltre la pianificazione del progetto e rendendo l'esecuzione del progetto un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Genera report in tempo reale con strumenti di analisi avanzati

Visualizza sequenze e risorse utilizzando grafici dinamici di Gantt

Tiene traccia del tempo e bilancia i carichi di lavoro con strumenti di pianificazione integrati

Si integra con strumenti come Slack, Microsoft Teams, Google Drive e Salesforce

Limiti di Wrike

La piattaforma offre una curva di apprendimento ripida per gli utenti inesperti

Il piano Free ha funzionalità/funzioni limitate

Prezzi di Wrike

Free Forever

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 24,80 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.730 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.720 recensioni)

🧠 Curiosità: Molte tecniche di project management, come il grafico di Gantt e il metodo del percorso critico ( CPM), sono state inizialmente sviluppate per uso militare durante la Prima e la Seconda guerra mondiale, prima di diffondersi nel mondo aziendale. 🤯

4. Trello (ideale per l'organizzazione visiva delle attività con bacheche Kanban)

via Trello

Trello è un'app versatile per il project management personale. È ideale per chi gestisce più progetti in modo efficiente. Lo strumento è visivamente funzionale, con schede, elenchi e bacheche che consentono di navigare rapidamente tra le varie attività.

Puoi assegnare e organizzare attività, monitorarne lo stato e garantire consegne puntuali, il tutto su una bacheca Kanban interattiva. Ma non è tutto. Trello incoraggia anche la collaborazione integrandosi con i principali strumenti di comunicazione come Gmail e Slack.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Fornisce una bacheca in stile Kanban visivamente intuitiva per la gestione delle attività

Automatizza i flussi di lavoro con i comandi Butler e le regole personalizzate

Offre collaborazione in tempo reale sulle attività con funzionalità/funzioni di commento

Si integra con diverse piattaforme come Google Drive, MS Teams e Dropbox

Limiti di Trello

Personalizzazione limitata, che può essere un limite per i team con esigenze diverse

L'applicazione non offre alcuna funzionalità/funzione nativa di monitoraggio del tempo

Prezzi di Trello

Free Forever

Standard: 5 $ al mese per utente

Premium: 10 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.630 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.290 recensioni)

Scorrendo le recensioni, ho notato commenti molto positivi sulla facilità d'uso di Trello, come questo:

Uno dei migliori software che abbiamo nella nostra azienda. È molto facile da imparare e da usare. L'interfaccia utente è molto intuitiva, rendendo così facile la navigazione.

Uno dei migliori software che abbiamo nella nostra azienda. È molto facile da imparare e da usare. L'interfaccia utente è molto intuitiva, rendendo così molto facile la navigazione.

5. Basecamp (ideale per la comunicazione semplice nei progetti e la condivisione di file)

via Basecamp

Basecamp è un altro software ideale per la gestione dei progetti personali. Mi piace tutto di questo strumento, dalle funzionalità all'interfaccia. E sì, è facile da usare.

Le funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale e valutazione dei rischi di Basecamp, in particolare, sono davvero impressionanti. Il software di project management fornisce anche solidi sistemi di monitoraggio per controllare lo stato dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Facilita il monitoraggio quotidiano dello stato di avanzamento con check-in automatici e aggiornamenti delle attività

Personalizza i flussi di lavoro con assegnazioni di attività e opzioni per attività ricorrenti

Supporta spazio di archiviazione illimitato e condivisione di documenti tra i team

Si integra con Google Drive, Slack e Zapier per funzionalità aggiuntive

Limiti di Basecamp

Nessun piano Free, che può rivelarsi costoso per alcuni utenti

Mancanza di dipendenze avanzate tra le attività, che lo rendono inadatto a cicli di progetto più lunghi

Prezzi Basecamp

Per utente: 15 $ al mese per utente

Pro Unlimited: 299 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4. 1/5 (oltre 5.310 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (14.460 recensioni)

Lo sapevate? Secondo il rapporto Wellingtone Project Management, il 42% delle aziende ha dichiarato di aver ottenuto la maggior parte o tutti i vantaggi dall'investimento in software di project management.

6. Smartsheet (ideale per la pianificazione di progetti con un'interfaccia in stile foglio di calcolo)

via Smartshee t

Se desideri uno strumento di project management che imiti un foglio di calcolo, Smartsheet potrebbe essere la scelta giusta. La funzionalità/funzione di pianificazione dei progetti del software è il suo principale punto di forza. Con dashboard e grafici interattivi, semplifica i progetti complessi dall'inizio alla fine.

Oltre a questo, mi piacciono le funzionalità/funzioni di gestione del budget di Smartsheet. Ti aiutano a tenere traccia delle spese per rimanere nei limiti del budget del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Gestisci più progetti con le visualizzazioni Portfolio per monitorarne lo stato di avanzamento

Automatizza i flussi di lavoro con trigger e avvisi personalizzati per risparmiare tempo

Supporta la gestione dei documenti con controllo delle versioni e allegati

Fornisce reportistica dettagliata con aggiornamenti in tempo reale e dashboard personalizzabili

Limiti di Smartsheet

L'interfaccia può risultare complessa, rendendo difficile l'utilizzo da parte di utenti inesperti

Prezzi più elevati per gli utenti privati con budget limitati

Prezzi Smartsheet

Pro: 9 $ al mese per membro

Business: 19 $ al mese per membro

Enterprise: Prezzi personalizzati

Gestione avanzata del lavoro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (17.755 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.380 recensioni)

I modelli di project management di Smartsheet sembrano riscuotere grande successo tra gli utenti, come questo:

Mi piace molto la varietà di modelli e la possibilità di crearne di personalizzati. Apprezzo molto l'automazione, che mi permette di impostare, ad esempio, dei promemoria. Utilizzo spesso le Dashboard, che mi consentono di avere una panoramica chiara dello stato dei progetti. Apprezzo il fatto che il team di progetto possa accedervi e vedere gli aggiornamenti in tempo reale.

Mi piace molto la varietà di modelli e la possibilità di crearne di personalizzati. Apprezzo molto l'automazione, che mi permette di impostare, ad esempio, dei promemoria. Utilizzo spesso le dashboard, che mi consentono di avere una panoramica chiara dello stato dei progetti. Apprezzo il fatto che il team di progetto possa accedervi e vedere gli aggiornamenti in tempo reale.

🔍 Lo sapevi? Il 55% dei project manager afferma che molti progetti falliscono a causa di banali errori di budgeting! Quindi, meglio fare in modo che ogni centesimo conti! 💸

7. Nifty (ideale per gestire attività, obiettivi e attività cardine in un unico strumento)

via Nifty

Nifty è un'ottima area di lavoro per piccoli team o imprenditori individuali. Che tu voglia condurre discussioni di gruppo o creare una tabella di marcia per il tuo prossimo progetto, questo software di project management personale ti aiuta in tutto.

Sebbene apprezzi la completezza di questo software, il design intuitivo di Nifty ruba la scena. Questo software di project management si connette perfettamente al tuo flusso di lavoro e offre oltre 2.000 integrazioni!

Le migliori funzionalità/funzioni

Automatizza i flussi di lavoro dei progetti utilizzando trigger personalizzati e dipendenze tra attività

Personalizza le dashboard per il monitoraggio dello stato di avanzamento del team e l'integrità del progetto

Supporta il monitoraggio del tempo e la gestione del budget con strumenti integrati

Si integra con varie app di project management come Miro e Jira

Limiti di Nifty

Mancanza di strumenti avanzati per la gestione delle risorse

Il piano Free ha funzionalità/funzioni limitate, il che può essere uno svantaggio per l'uso individuale

Prezzi vantaggiosi

Free Forever

Starter: 39 $ al mese

Pro: 79 $ al mese

Business: 124 $ al mese

Unlimited: 399 $ al mese

Valutazioni e recensioni utili

G2: 4,7/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (430 recensioni)

8. Monday. com (Ideale per la collaborazione in team e il monitoraggio visivo dello stato di avanzamento)

Senza dubbio, Monday può essere leggermente avanzato per la gestione di progetti personali! Tuttavia, è la scelta giusta se affronti progetti complessi o desideri un software in grado di gestire progetti personali e professionali.

Questo strumento di project management è progettato per garantire l'efficienza. Funzionalità di automazione come flussi di lavoro e trigger personalizzati riducono l'inserimento manuale dei dati. Oltre a ciò, la funzionalità di monitoraggio del tempo di Monday funziona alla perfezione per la maggior parte dei tipi di progetti.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Offre oltre 20 viste Bacheca personalizzabili, tra cui Kanban, Sequenza e Calendario

Offre analisi avanzate dei progetti e reportistica con dashboard visivi

Personalizza i dettagli delle attività con impostazioni di priorità, date di scadenza e assegnatari

Si integra con altri software di project management come Workflow e TeamBoard

Limiti di Monday.com

La funzionalità dell'app mobile è limitata, rendendola inadatta a chi viaggia molto e non può essere sempre davanti al proprio laptop

Può essere costoso per piccoli team o singoli utenti

Prezzi Monday.com

Free Forever

Base: 9 $ al mese per postazione

Standard: 12 $ al mese per postazione

Pro: 19 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 12.650 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (5.320 recensioni)

9. Microsoft Project (ideale per la pianificazione avanzata dei progetti e la gestione delle risorse)

tramite Microsoft Project

Un'altra soluzione avanzata di project management, la prossima nella mia lista, è Microsoft Project. Questo strumento è altamente collaborativo e versatile. Funziona come una soluzione all-in-one per la gestione dei progetti.

La migliore funzionalità/funzione del software è la gestione delle risorse. Automatizza perfettamente la distribuzione delle risorse visualizzando le attività e stimando i requisiti, il che significa zero errori.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Project

Fornisce pianificazione e monitoraggio dettagliati dei progetti con grafici Gantt e dipendenze delle attività

Consente di stabilire le priorità delle attività e pianificarle con un'interfaccia drag-and-drop

Tiene traccia dei budget, dei costi e dei tempi dei progetti con funzionalità/funzioni di reportistica complete

Si integra con le app Microsoft 365 come Excel, OneDrive e Teams

Limiti di Microsoft Project

La ripida curva di apprendimento lo rende un'opzione difficile per chi ha una conoscenza limitata dell'uso dei software di project management

Funzionalità limitate dell'app mobile, quindi è necessario avere sempre a portata di mano il proprio laptop

Prezzi di Microsoft Project

Piano di progetto 1: 10 $ al mese per utente

Piano Progetto 3: 30 $ al mese per utente

Piano Progetto 5: 55 $ al mese per utente

Project Standard: 679,99 $ (una tantum)

Project Professional: 1.129,99 $ (una tantum)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

G2: 4/5 (oltre 1.610 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 1.980 recensioni)

Per molti utenti, uno degli aspetti migliori di MS Projects è la sua suite completa di funzionalità/funzioni, proprio come questo utente:

La loro funzionalità/funzione di pianificazione della capacità semplifica il nostro lavoro nell'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, gli strumenti di pianificazione e programmazione sono eccezionali: sequenze visive (grafici Gantt) e monitoraggio delle dipendenze, che ci aiutano a monitorare l'avanzamento del progetto. Infine, la capacità del software di integrarsi facilmente con altri prodotti Microsoft, come Excel e Power BI, migliora le nostre capacità di analisi dei dati e di reporting.

La loro funzionalità/funzione di pianificazione della capacità semplifica il nostro lavoro nell'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, gli strumenti di pianificazione e programmazione sono eccezionali: sequenze visive (grafici Gantt) e tracciamento delle dipendenze, che ci aiutano a monitorare l'avanzamento del progetto. Infine, la capacità del software di integrarsi facilmente con altri prodotti Microsoft, come Excel e Power BI, migliora le nostre capacità di analisi dei dati e di reporting.

🧠 Curiosità: Ti chiedi anche tu perché Bill Gates e Paul Allen hanno chiamato la loro azienda "Microsoft"? Beh, è una combinazione di due parole: microcomputer e software. Quindi, Micro+Soft = Microsoft!

10. Miro (Ideale per il brainstorming e la pianificazione visiva collaborativa)

via Miro

Come app di project management, Miro è un'ottima scelta. Contiene un elenco di funzionalità/funzioni di project management davvero utili. Se stai cercando uno strumento specializzato nella visualizzazione dello stato delle attività, potrai trarre vantaggio dalle varie viste attività di Miro. La collaborazione è un altro ambito in cui il software eccelle.

Ma per me la parte migliore è l'IA di Miro. Funziona come un assistente che ti aiuta a sfruttare al meglio tutte le altre funzionalità/funzioni del software.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Fornisce una lavagna online interattiva per il brainstorming e la collaborazione in team

Supporta la collaborazione in tempo reale con spazio illimitato sulla bacheca e note adesive

Tiene traccia dello stato dei progetti con indicatori visivi e aggiornamenti in tempo reale

Si integra con altri strumenti come Google Drive, Slack e Microsoft Teams

Limiti di Miro

Alcuni utenti segnalano che non è facile da gestire, il che può richiedere molto tempo

Il piano Free ha delle limitazioni, quindi è necessario spendere per utilizzare le funzionalità/funzioni avanzate

Prezzi Miro

Free Forever

Starter: 8 $ al mese per membro

Business: 16 $ al mese per membro

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,7/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.590 recensioni)

11. Jira (Ideale per il project management agile e il monitoraggio dei problemi)

via Jira

Lascia che ti presenti uno strumento di project management di cui probabilmente hai già sentito parlare: Jira. Grazie alla sua completezza, Jira potrebbe essere un utile project manager personale.

Indipendentemente dalla complessità dell'attività, lo strumento può aiutarti nella pianificazione, nell'organizzazione e nell'esecuzione passo dopo passo. Un altro aspetto di Jira che mi piace è il suo sistema di gestione delle dipendenze. Semplifica l'identificazione e l'eliminazione dei colli di bottiglia del progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Fornisce il monitoraggio dei problemi e dei progetti con flussi di lavoro personalizzabili per team agili

Automatizza le attività ripetitive con flussi di lavoro personalizzati e configurazioni di regole

Facilita la collaborazione in tempo reale con commenti, allegati e menzioni

Si integra con Bitbucket, Confluence, GitHub e Slack per flussi di lavoro di sviluppo senza interruzioni

Limiti di Jira

Ha un'interfaccia complessa, quindi è necessario dedicare del tempo per comprendere la piattaforma

Opzioni di personalizzazione limitate, quindi ottieni solo soluzioni per le esigenze di project management di base

Prezzi Jira

Free Forever

Standard: 7,53 $ al mese per utente

Premium: 13,53 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.030 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 14.920 recensioni)

Per questo utente, l'efficienza della collaborazione di Jira è la caratteristica migliore:

La mia esperienza complessiva con Jira è davvero positiva. Ha aiutato me e il mio team a collaborare senza sforzo, a tenere traccia di tutte le nostre attività e ad aumentare la nostra produttività.

La mia esperienza complessiva con Jira è davvero positiva. Ha aiutato me e il mio team a collaborare senza sforzo, a tenere traccia di tutte le nostre attività e ad aumentare la nostra produttività.

Per saperne di più: Come scrivere la documentazione di un progetto: esempi e modelli

via ProofHub

Se dovessi suggerire un software di gestione delle attività pensato appositamente per le piccole organizzazioni, sarebbe ProofHub. Questo strumento consente ai project manager di creare attività, assegnarle, monitorarle e allocare le risorse in modo più pratico e collaborativo.

Per visualizzare l'intero processo, utilizza diverse visualizzazioni, grafici, diagrammi, ecc. Ma la funzionalità/funzione migliore per me è rappresentata dagli strumenti di correzione di bozze integrati in ProofHub che semplificano le revisioni e le approvazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProofHub

Organizza le attività con elenchi di cose da fare, sequenze di progetti e discussioni

Facilita la comunicazione in tempo reale con chat e discussioni di gruppo

Personalizza i flussi di lavoro con assegnazioni di attività e attività ricorrenti

Si integra con Google Drive, Dropbox e OneDrive per una condivisione dei file senza interruzioni

Limiti di ProofHub

Nessun grafico Gantt o visualizzazione avanzata dei progetti

Le integrazioni sono limitate, quindi potresti sentirti limitato in alcuni punti

Prezzi ProofHub

Controllo totale: 99 $ al mese

Essenziale: 50 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ProofHub

G2: 4,6/5 (100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 110 recensioni)

13. TeamGantt (Ideale per grafici Gantt e sequenze visive dei progetti)

Tramite TeamGantt

Se desideri uno strumento con funzionalità/funzioni di project management semplici ma intuitive, ti consiglio TeamGantt. Questo software crea grafici Gantt di facile comprensione per il monitoraggio visivo dei progetti.

Se sei nuovo nel campo del project management, funzionalità come il builder drag-and-drop e il monitoraggio delle attività cardine semplificheranno il processo. Apprezzo anche l'interfaccia utente interattiva dello strumento, facile da navigare e intuitiva per i principianti.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamGantt

Offre un monitoraggio visivo dello stato di avanzamento per controllare efficacemente lo stato delle attività e l'utilizzo delle risorse

Tiene traccia dei carichi di lavoro per evitare di sovraccaricare i membri del team visualizzando l'assegnazione delle attività

Facilita la comunicazione delle attività con commenti inseriti direttamente nel grafico per una collaborazione perfetta tra i membri del team

Si integra con strumenti come ActiveCampaign e 123FormBuilder per funzionalità estese

Limiti di TeamGantt

Funzionalità minima dell'app mobile

Le funzionalità/funzioni avanzate di reportistica potrebbero talvolta risultare insufficienti.

Prezzi TeamGantt

Pro: 49 $ al mese per ogni manager

Tutto illimitato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TeamGantt

G2: 4,8/5 (oltre 880 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Come ho menzionato in precedenza, la facilità d'uso e l'intuitività di TeamGantt sono apprezzate da molti. Guarda cosa ha da dire questo utente:

Con TeamGantt, tutti possono accedere facilmente e rapidamente alle informazioni relative ai progetti da un unico posto. Mi piace la semplicità delle funzionalità, poiché mi consentono di impostare nuovi progetti in modo facile e veloce, risparmiando così molto tempo. Con TeamGantt, è molto facile fissare le scadenze per l'intero team.

Con TeamGantt, tutti possono accedere facilmente e rapidamente alle informazioni relative ai progetti da un unico posto. Mi piace la semplicità delle funzionalità, poiché mi consentono di impostare nuovi progetti in modo facile e veloce, risparmiando così molto tempo. Con TeamGantt, è molto facile fissare le scadenze per l'intero team.

🔍 Lo sapevate? Henry Gantt è considerato il padre del project management moderno. Ingegnere meccanico e consulente gestionale americano, Gantt è noto per aver sviluppato nel 1900 il grafico di Gantt, una rappresentazione visiva delle fasi di un progetto.

14. Zoho Projects (Ideale per il monitoraggio del budget e l'automazione dei progetti)

tramite Zoho Projects

Il prossimo nella mia lista è Zoho Projects, che mira ad aumentare la produttività degli utenti attraverso un dashboard completo che mostra tutte le attività, le attività cardine, le sequenze, ecc.

Le funzionalità/funzioni più avanzate includono il monitoraggio dei problemi, i progetti e la reportistica. Sebbene sia necessaria una leggera curva di apprendimento per ottenere i massimi benefici, è uno strumento di project management adatto, in particolare per i team remoti e attenti ai costi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Automatizza le attività con flussi di lavoro personalizzati per semplificare i processi ripetitivi

Fornisce dashboard personalizzati per visualizzare le metriche chiave in tempo reale

Include il monitoraggio del tempo integrato per una fatturazione accurata e il monitoraggio della produttività

Si integra con le app Zoho come Zoho CRM, Zoho Books e strumenti di terze parti come Slack e Google Workspace

Limiti di Zoho Projects

Interfaccia utente obsoleta, che può rappresentare una sfida per i membri del team esperti di tecnologia

L'applicazione offre integrazioni limitate

Prezzi di Zoho Projects

Free Forever

Premium: 4 $ al mese per utente

Enterprise: 9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,3/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 720 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: vuoi velocizzare il project management? Scopri come ottimizzare le attività con l'automazione, in modo da risparmiare tempo sulle attività ripetitive come l'invio di promemoria, l'impostazione di riunioni, ecc.

15. Airtable (Ideale per creare flussi di lavoro personalizzati con un sistema di database flessibile)

via Airtable

Ultimo ma non meno importante, Airtable è nella mia lista.

Questo strumento di project management offre varie funzionalità/funzioni di base e avanzate per semplificare i processi di gestione dei progetti. Gli utenti possono assegnare attività, monitorarne lo stato, visualizzare le risorse coinvolte e molto altro ancora. Airtable aiuta anche in vari aspetti della gestione dei progetti, come le operazioni relative ai prodotti, il marketing, la finanza e le risorse umane.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Combina la semplicità dei fogli di calcolo con le funzionalità dei database per un monitoraggio versatile dei progetti

Supporta le visualizzazioni Kanban, Calendario e Griglia per adattarsi a diversi stili di flusso di lavoro

Offre campi dati ricchi come allegati, elenchi a discesa e caselle di controllo per il monitoraggio personalizzato

Si integra con altri strumenti di project management come Asana, Trello e Jira

Limiti di Airtable

Difficile da gestire, poiché è più adatto alle grandi aziende

Offre un monitoraggio del tempo nativo minimo

Prezzi Airtable

Free Forever

Team: 24 $ al mese per postazione

Business: 54 $ al mese per postazione

Scala Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.600 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)

Airtable si rivela utile per i team di grandi dimensioni, proprio come in questo caso:

Airtable ha un'interfaccia visiva davvero piacevole e alcune interessanti funzionalità di collaborazione, che rendono il lavoro con il tuo team un gioco da ragazzi. La possibilità di creare app personalizzate senza codici è un altro grande vantaggio.

Airtable ha un'interfaccia visiva davvero piacevole e alcune interessanti funzionalità di collaborazione, che rendono semplicissimo lavorare con il tuo team. La possibilità di creare app personalizzate senza codice è un altro grande vantaggio.

Scegli ClickUp, il miglior software di project management per privati

Gestire i progetti può essere estenuante, soprattutto quando sei un imprenditore individuale o un libero professionista con molti client. Destreggiarsi tra più attività, team e scadenze può essere molto stressante.

Fortunatamente, il software di project management giusto trasforma il caos in chiarezza. Sebbene esistano numerosi strumenti di project management, non tutti offrono un set completo di funzionalità/funzioni per una gestione efficace dei progetti.

È qui che ClickUp dà il meglio di sé. Con la sua interfaccia intuitiva, i sistemi avanzati di project management e la flessibilità di adattarsi alle tue esigenze, è senza dubbio uno dei migliori strumenti disponibili oggi sul mercato.

