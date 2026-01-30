20 prompt di Jasper IA per migliorare la tua scrittura e la tua creatività

Sapevi che il 62% dei professionisti del marketing utilizza già l'IA per trovare nuovi argomenti? Un altro 53% si affida ad essa per riepilogare i contenuti, mentre il 44% la utilizza per redigere bozze di articoli.

Ma l'IA non è qui per rubarti il lavoro. Si tratta solo di fare di più in meno tempo!

Jasper è un assistente di scrittura basato sull'IA che aiuta nella creazione di contenuti e automatizza le attività ripetitive. Sfruttando le capacità di elaborazione del linguaggio naturale dello strumento, i professionisti del marketing possono automatizzare le attività ripetitive, ottimizzare i contenuti per la SEO, creare descrizioni dei prodotti e generare testi di alta qualità in una frazione del tempo.

In questo blog, esploreremo 20 prompt di Jasper IA per rendere le tue attività di marketing più gestibili e le tue strategie più efficaci. 🎯

⏰Riepilogo in 60 secondi I prompt di Jasper AI guidano lo strumento di IA nella generazione di idee per contenuti di social media marketing come post sui social, email e annunci pubblicitari

I prompt efficaci dovrebbero fornire un contesto, specificare tono e stile, sperimentare con l'intensità emotiva, avere una struttura definita e includere un elemento di role-play

I vantaggi dell'utilizzo dei prompt di Jasper IA includono maggiore efficienza, maggiore creatività, coerenza nella voce del marchio, analisi dei dati e ottimizzazione per i motori di ricerca

Per utilizzare Jasper IA in modo efficace, evita di sovraccaricarlo di informazioni, rispetta la privacy, definisci aspettative realistiche, struttura i prompt in modo chiaro, fornisci feedback sui risultati e affronta eventuali pregiudizi

Scopri le alternative a Jasper, come ClickUp Brain, per la creazione di contenuti basata sull'intelligenza artificiale, la collaborazione in team e il project management

Comprendere i prompt di Jasper IA

Prima di addentrarci nei prompt di Jasper IA, vediamo cosa sono, come funzionano e perché sono importanti.

Cosa sono i prompt di Jasper IA?

I prompt di Jasper AI sono istruzioni, comandi o domande specifiche che fornisci per guidare lo strumento di scrittura Jasper AI nella generazione di idee e contenuto. Puoi personalizzare questi prompt per diversi materiali di marketing, come campagne email, post sui social media, testi pubblicitari e altro ancora.

Ricorda: l'IA è efficace solo quanto le tue istruzioni. Quindi, più il prompt è dettagliato e chiaro, migliore sarà il risultato.

📌 Esempio: Invece di chiedere a Jasper “Quali sono i vantaggi dei prompt per i team di marketing”, prova a chiedere: “Immagina di essere un ingegnere di prompt. Dal tuo punto di vista di esperto, perché i team di marketing dovrebbero utilizzare i prompt?”

🔍 Lo sapevi? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser e Christopher Hull hanno fondato Jasper IA nel febbraio 2021. L'azienda, con sede ad Austin, in Texas, è cresciuta in tre anni fino a servire oltre 70.000 utenti in tutto il mondo e a generare oltre 142,9 milioni di dollari.

I vantaggi dell'utilizzo dei prompt IA nelle strategie di marketing

I prompt IA possono dare una spinta significativa alle tue campagne di marketing. Ecco come:

Maggiore efficienza: automatizzano attività automatizzano attività di marketing come l'analisi dei dati e la creazione di contenuti, consentendoti di concentrarti su attività strategiche

Maggiore creatività: i prompt dell'IA offrono idee creative originali che potrebbero non emergere con i metodi tradizionali

Analisi di grandi quantità di dati: i prompt spingono Jasper ad analizzare enormi set di dati per scoprire informazioni sul comportamento e sulle preferenze dei clienti, al fine di elaborare strategie più intelligenti e mirate

Messaggi coerenti del marchio: i prompt dell'IA garantiscono che la voce, il tono, l'identità e i messaggi del tuo marchio rimangano coerenti su tutti i canali di marketing

Miglioramento delle prestazioni delle campagne: Offrono supporto per l'ottimizzazione continua del marketing, consentendoti di apportare modifiche in tempo reale sulla base delle metriche di rendimento

Come creare prompt efficaci per Jasper IA?

Grazie alle sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale, Jasper risponde al meglio a prompt chiari e di conversazione che gli forniscono una direzione. Tuttavia, la creazione di prompt non è un'attività standardizzata. La chiave sta nel sperimentare stili diversi e nel perfezionare il tuo approccio per far funzionare Jasper al meglio.

Suggerimenti per i prompt di Jasper IA

Usare i prompt per l'IA è come la scrittura creativa: più ti eserciti, più diventi bravo. Ecco come farlo nel modo giusto:

Fornisci il contesto: Aiuta Jasper a cogliere il quadro generale. Specifica il tono, il pubblico di destinazione, lo scopo o qualsiasi dettaglio chiave che ritieni importante

Usa la tecnica della catena di pensiero : Scomponi i problemi complessi in piccoli passaggi gestibili. L'IA può seguire il processo invece di affrettarsi a trovare una risposta

📌Esempio di prompt: Aiutami a creare un piano di contenuti per i social media per la promozione di uno smartwatch. Segui questi passaggi: Analizza il pubblico di riferimento di questo prodotto e i suoi interessi principali sui social media

Suggerisci 5 idee accattivanti per post sui social media che risuoneranno con questo pubblico

Per ogni idea di post, includi una breve descrizione del contenuto e del tono (ad es. informativo, umoristico, motivazionale)

Scrivi 3 varianti di didascalie per i social media per ogni idea di post che mettano in risalto le funzionalità/funzioni uniche del prodotto

Aggiungi prefissi appropriati: Usa prefissi specifici come "In qualità di esperto di marketing" o "come se stessi parlando con" per ottenere risposte più personalizzate

Sperimenta con le impostazioni di temperatura: Usa la temperatura di Jasper per regolare il termostato della creatività. Mantienila bassa (ad esempio 0,1) per risposte sicure e prevedibili e alta (ad esempio 0,8) per testi informali o creativi

Dai priorità ai prompt strutturati: usa elenchi puntati o elenchi numerati nei tuoi prompt

📌Esempio: Invece di chiedere "Parlami delle strategie di content marketing", prova a dire: 1. Elenca le 5 principali strategie di content marketing. 2. Spiega brevemente ciascuno di essi. 3. Aggiungi esempi ove possibile.

Prova il gioco di ruolo: chiedi a Jasper di imitare il tuo pubblico di riferimento. Ad esempio, immagina di essere un CTO che scrive questa email

Aggiungi un contesto emotivo: Usa prompt emotivi e tecniche di persuasione con Jasper IA

Prompt emotivo: Aiutami a redigere una presentazione della roadmap di prodotto che risuoni con il nostro team esecutivo. Assicurati che trasmetta un senso di urgenza e metta in evidenza l'importanza strategica di ciascuna iniziativa. Questa attività è molto importante per la mia carriera

Richiedi più esempi: Utilizza la tecnica del bootstrap sintetico per far generare all'IA più esempi in base ai tuoi input e alle tue esigenze. Questo aiuta a creare scenari diversi, specialmente quando i dati reali hanno un limite

💡Esempio: Assumiti il ruolo di un istruttore di fitness e scrivi una descrizione di un vogatore compatto e pieghevole per l'allenamento a casa. Funzionalità principali: Design pieghevole per avere spazio di archiviazione facile

Connessione Bluetooth per la sincronizzazione di diverse app

Livelli di difficoltà regolabili per tutti i livelli di competenza

Sedute ergonomiche e design elegante e moderno Tono: motivazionale, di conversazione, informativo, professionale e incentrato sull'empowerment del cliente Temperatura: Impostata su 0,8 per consentire una scrittura creativa ed energica Fornisci 3 varianti che trasmettano un senso di disinvoltura ed entusiasmo.

I migliori prompt di Jasper IA per diversi casi d'uso

Dalla creazione di contenuti alle strategie di marketing, scopriamo i migliori prompt di Jasper IA che ti fanno risparmiare tempo, stimolano la creatività e garantiscono risultati di grande impatto. 👀

1. Scrittura di blog e creazione di contenuti

Scrivere testi sia lunghi che brevi, modificare i contenuti sulla base dei feedback dei colleghi e attendere le approvazioni: mantenere aggiornato il calendario dei contenuti è difficile da gestire da soli.

Ecco alcuni prompt di scrittura basati sull'IA per aiutarti a soddisfare le esigenze di un team di contenuti composto da una sola persona ed evitare il burnout. 💫

1. Utilizza qui il modello Problema-Soluzione. Scrivi un post sul blog dettagliato di [numero di parole] che analizzi l'impatto di [evento/notizia specifica] sul [settore o comunità specifica]. Inizia con il problema chiave, seguita dalle sfide o dai rischi che essa comporta. Concludi con soluzioni concrete che i professionisti possano adottare, supportate da dati provenienti da [piattaforme affidabili] e approfondimenti di esperti con link.

2. Applica il modello "Cosa, Perché, Come". Scrivi una bozza completa di un post per il blog di [numero di parole]. Includi i punti chiave tratti da [libro/articolo] ed esplora come queste intuizioni possano essere applicate a [settore/campo]. Includi esempi reali e casi di studio per mostrare come questi concetti vengono messi in pratica. Fornisci [numero] passaggi che i lettori possano seguire.

3. Assumi il ruolo di un digital marketer. Crea una strategia dettagliata e attuabile per ottenere backlink di alta qualità da siti web affidabili nel settore [settore]. Utilizza il modello AIDA. L'obiettivo è rafforzare l'autenticità del mio sito [link al sito] e migliorarne il posizionamento nei motori di ricerca per un post sul blog incentrato sull'argomento [argomento specifico].

4. Crea una sceneggiatura di due minuti per un video YouTube su [argomento]. Il video dovrebbe iniziare con un gancio accattivante o un aneddoto, seguito da una panoramica dell'argomento, [numero] consigli pratici e una conclusione che incoraggi gli spettatori a iscriversi.

5. Prendi [contenuto di partenza] e riutilizzalo in un post su [piattaforma social specifica] rivolto a [pubblico specifico]. Inizia con l'elemento più importante e coinvolgente del contenuto di partenza, assicurandoti che catturi immediatamente l'attenzione.

Casi d'uso dell'IA nel content marketing e nell'ideazione: Ricerca di parole chiave pertinenti e argomenti di tendenza

Creazione di schemi SEO dettagliati per gli scrittori

Analizzare le strategie della concorrenza e individuare le aree di opportunità

Condurre ricerche sul pubblico

🧠 Lo sapevi? Jasper è basato su un framework Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) ed è addestrato su dati esistenti provenienti da circa il 10% di Internet. Questo gli permette di generare testi coerenti e contestualmente rilevanti su vari argomenti.

2. Copywriting e marketing

Per un professionista del marketing o uno scrittore, trovare il giusto equilibrio tra creatività e strategia può essere una sfida.

Vuoi che i tuoi testi risuonino con il pubblico di destinazione, ma non riesci a smettere di aggiungere il tuo tocco personale. Per porre fine a questo dilemma perpetuo e rispettare le scadenze, usa i prompt di Jasper IA.

Basta fornire dei modelli strategici o i dettagli del pubblico di destinazione e lasciare che sia Jasper AI a occuparsi del resto.

Ecco alcuni esempi di prompt di scrittura per iniziare:

1. Utilizzo del modello "Prima-Dopo-Ponte". Scrivi un testo che presenti la situazione attuale con un [problema] affrontato dal [profilo del cliente]. Mostra loro il mondo dopo aver utilizzato il nostro [prodotto/servizio] e come questo abbia migliorato la loro situazione. Quindi, fornisci un [ponte] per mostrare loro come raggiungere quello stato migliorato utilizzando il nostro prodotto.

2. Scrivi un testo utilizzando il modello "Esclusivo-Inclusivo". Posiziona il nostro [prodotto/servizio] come un prodotto d'élite e desiderabile per il [profilo del cliente ideale]. Includi punti chiave quali [punto di forza unico], [punto debole] e [azione desiderata].

3. Analizza il mercato di [prodotto/servizio]. Identifica i potenziali segmenti di clientela in base a dati demografici, comportamenti e preferenze di acquisto. Fornisci [numero] strategie personalizzate per raggiungere e coinvolgere efficacemente ciascun segmento, inclusi canali specifici, stili di comunicazione ed esempi di campagne che rispondano alle loro esigenze.

4. Crea un testo utilizzando il modello "Story-Solve-Sell" per convertire i lead in clienti. Racconta una storia avvincente che entri in connessione con il [profilo del cliente ideale] e che si colleghi al problema risolto dal nostro [prodotto/servizio]. Quindi, dimostra come il nostro prodotto risolva il problema e metti un forte invito all'azione per convincere il lettore ad acquistare o a compiere l'azione desiderata. Inoltre, includi variabili quali [prodotto/servizio], [punto di forza unico] e [azione desiderata].

5. Scrivi un testo utilizzando lo schema "Aspettativa-Sorpresa" per suscitare interesse e incoraggiare l'azione da parte del [profilo del cliente ideale]. Includi punti chiave come [punto di forza unico], [punto debole] e [azione desiderata].

💡Consiglio da esperto: automatizza il test dei contenuti utilizzando l'IA per eseguire test A/B su titoli, immagini o CTA e lascia che sia l'IA ad analizzare i dati per determinare quali varianti producono i risultati migliori.

3. Contenuti per i social media

Creare contenuti per i social media che catturino l'attenzione rimanendo fedeli alla voce del tuo brand è una sfida, soprattutto con le scadenze che incombono. Le tue idee iniziano a sembrare ripetitive ed è difficile sapere da dove ripartire.

In qualità di software di assistenza alla scrittura, Jasper genera idee originali per i contenuti e ti aiuta a creare post per la tua prossima campagna sui social media di grande impatto. Basta inserire i tuoi obiettivi e le tue specifiche e lasciare che sia lui a fare il lavoro.

Diamo un'occhiata ad alcune idee di prompt che puoi utilizzare:

1. Crea idee per una serie di post su Instagram rivolti a [pubblico di destinazione], mettendo in evidenza i vantaggi unici di [prodotto/servizio], inclusi [elenco degli USP]. Fornisci storie di successo e [numero] di consigli pratici su misura per le loro esigenze. Fai riferimento a [link] per trarne ispirazione e applica il modello AIDA per catturare l'attenzione, suscitare interesse e desiderio e promuovere l'azione.

2. Scrivi una serie di didascalie per post e testi creativi che utilizzino la prova sociale, lo storytelling e un linguaggio persuasivo in modo [tono]. Devono dimostrare il valore del mio [prodotto/servizio] e incoraggiare il [pubblico di riferimento] ad agire. Potresti anche usare umorismo, aneddoti e contenuti con cui il pubblico possa identificarsi in alcuni casi per creare una connessione con loro.

3. Puoi suggerire [numero] idee di contenuto per [piattaforma social] relative a [argomento/settore specifico] in grado di coinvolgere [pubblico di destinazione]? Utilizza il modello PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) come guida per le idee e includi una descrizione dettagliata per ciascuna di esse con la relativa tecnica di esecuzione. Assicurati che le idee coprano un mix di contenuti educativi, ispiratori e pratici.

4. Quali sono alcuni hashtag di tendenza ed efficaci da utilizzare su [piattaforma social] nel [mese, anno], pensati specificamente per [pubblico di riferimento]? C'è un interesse per [settore/tendenza]. Includi un mix di hashtag popolari, di nicchia e di marca e aggiungi il numero specifico di follower per ciascuno. Assicurati che siano in linea con [parole chiave relative all'argomento].

5. Puoi aiutarmi a sviluppare un calendario dei contenuti completo di 30 giorni per [piattaforma social] che sia in linea con [i valori del marchio] e si rivolga al [pubblico di riferimento]? Usa il metodo 5-3-2 per guidare l'equilibrio dei contenuti:

5 post informativi

3 post di promozione

💡Consiglio da esperto: usa l'icona con le scintille per migliorare i tuoi prompt per le campagne sui social media. Jasper colma le lacune che potresti aver tralasciato nel tuo prompt originale.

4. Descrizioni dei prodotti ed e-commerce

Gestisci tutti i canali di marketing per un negozio online che vende articoli in pelle fatti a mano. Il prodotto ha tutto ciò che occorre per distinguersi, ma il coinvolgimento online non è sufficiente.

Scrivere descrizioni dei prodotti e ottimizzarle per la SEO richiede tempo che preferiresti dedicare al marketing offline.

Ma è un lavoro inevitabile. Ecco alcuni prompt di Jasper IA per aiutarti a creare contenuti e-commerce accattivanti:

1. Ho bisogno di una descrizione dettagliata del prodotto per una nuova linea [nome della linea] di [categoria del prodotto]. Metti in evidenza gli [USP] e strutturalo in un formato che includa un gancio, funzionalità, vantaggi e CTA. Concentrati sul differenziare la linea di prodotti dalla concorrenza, aggiungendo [fattori] e adattandola al [pubblico di riferimento].

2. Descrivi una giornata nella vita di un cliente [pubblico di riferimento] che utilizza [nome del prodotto], mettendo in evidenza il suo impatto in ogni fase della sua vita.

3. Scrivi una descrizione ricca di sensazioni di [nome del prodotto] di [nome del marchio]. Menziona l'aspetto, la consistenza, l'odore o il suono senza usare i tipici aggettivi utilizzati per i prodotti, come [esempi]. Concentrati sul coinvolgere il lettore nell'esperienza piuttosto che limitarti a descrivere l'elemento.

4. Scrivi una descrizione del prodotto e dei tag su [nome e descrizione del prodotto] che mettano in evidenza come il prodotto sia perfetto per una [stagione specifica] o [un'occasione, come un matrimonio, una vacanza o un weekend fuori porta]. Rendi lo scenario unico e in linea con lo scopo del prodotto.

5. Scrivi una meta descrizione del prodotto [nome del prodotto] che metta in risalto l'artigianalità e la storia dietro la realizzazione del prodotto. Puoi includere i materiali, gli artigiani o il processo di creazione. Includi [dettagli].

💡Consiglio da esperto: Addestra il tuo strumento di IA affinché rifletta il tono e la voce del tuo marchio fornendo esempi tratti da contenuti precedenti o da una guida di stile. Puoi anche fornirgli dati aggiornati e feedback per garantire che tutte le descrizioni siano in linea con l'identità del tuo marchio e rafforzare la fiducia dei clienti.

Errori comuni da evitare con i prompt di Jasper IA

Usare Jasper IA è entusiasmante, ma alcuni errori da principiante possono portare a risultati non proprio ideali. Ecco cosa evitare:

Sovraccarico di informazioni: Fornire troppe informazioni contemporaneamente a Jasper può causare confusione e risposte incoerenti. Suddividi le attività complesse in una serie di prompt mirati e gestibili per ottenere risultati più chiari

Accettare risultati inadeguati: Risultati insoddisfacenti o al di sotto delle aspettative significano opportunità perse. Quindi, perfeziona i tuoi prompt o richiedi revisioni finché non ottieni ciò di cui hai bisogno

Pregiudizi da ignorare: i risultati di Jasper /IA possono riflettere pregiudizi quali campionamento o stereotipi a causa dei limiti dei dati utilizzati per l'addestramento. Ignorare questo aspetto può portare a risultati distorti o problematici

🤝 Promemoria: Sebbene l'IA eccella nel generare idee creative e nell'automazione delle attività, non può sostituire l'intuito umano. Quindi, usala per migliorare le tue capacità di scrittura.

Limiti dell'utilizzo di Jasper

Sebbene Jasper sia ottimo nel produrre bozze di qualità, non è privo di inconvenienti. Comprendere questi aspetti ti permette di perfezionare il risultato e assicurarti di utilizzare l'IA per il contenuto in modo efficace.

Difficoltà con argomenti di nicchia: Jasper spesso produce contenuti generici su argomenti specialistici, quindi preparati a una grande quantità di modifiche. Ad esempio, se chiedi informazioni sul marketing basato sugli account per il SaaS B2B nel settore sanitario, potrebbe fornirti consigli generici invece di dettagli specifici del settore

Mancanza di funzionalità di project management: Jasper eccelle nella creazione di contenuti, ma non dispone di strumenti per la sincronizzazione delle idee, il monitoraggio delle attività o la gestione dei flussi di lavoro del team. Ciò costringe i professionisti del marketing a fare affidamento su piattaforme separate

Richiede diverse revisioni: Considera il risultato di Jasper come una prima bozza. Se cerchi qualcosa di più rifinito, preparati a dedicare del tempo alla verifica dei fatti e alle modifiche

Non è in grado di gestire formattazioni complesse: Jasper non è all'altezza di esigenze di formattazione avanzate come tabelle, grafici o elementi visivi complessi nel contenuto

Alternative a Jasper da esplorare

Jasper pone standard elevati nella scrittura basata sull'IA, ma spesso produce contenuti prevedibili e con una struttura simile. E per attività complesse come coordinare campagne o adattare i contenuti ai flussi di lavoro, potrebbe lasciarti insoddisfatto.

Allora, perché non scoprire altri strumenti di IA per il marketing ?

È qui che il software di project management per il marketing di ClickUp può aiutarti.

In quanto app completa per il lavoro, ClickUp combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Puoi utilizzarlo per automatizzare i processi di routine, migliorare la comunicazione, ottenere approcci di marketing originali e velocizzare la creazione di contenuti, il tutto all'interno di un'unica piattaforma.

ClickUp Brain, l'assistente di scrittura IA di ClickUp, aiuta i team a organizzare le idee, fare brainstorming e impostare flussi di lavoro per semplificare la scrittura.

Vediamo alcune funzionalità/funzioni che rendono questo strumento degno di essere esplorato. 📃

Creazione di contenuti

Crea testi e contenuti raffinati in qualsiasi tono specifico con ClickUp Brain

Che tu abbia bisogno di contenuti lunghi o brevi (email, post di blog, testi per i social media, ecc.), ClickUp Brain li redige in pochi clic. Può persino riepilogare le discussioni e prendere note durante le riunioni.

📌Esempio di prompt: Crea un calendario di email marketing mensile per una campagna di promozione del lancio del nostro nuovo prodotto SaaS. Il calendario dovrebbe includere 4 email settimanali: una per presentare il prodotto, una per le testimonianze dei clienti, una per un'offerta speciale e una per una demo del prodotto.

Prova ClickUp Brain Guarda la risposta di ClickUp Brain al prompt

Puoi vedere come ClickUp Brain elabora il prompt e si integra con ClickUp Docs per creare il contenuto richiesto. ClickUp Docs funge da repository centralizzato in cui conservare tutti i tuoi contenuti. Tutti i membri del tuo team possono collaborare e fornire feedback in tempo reale.

➡️ Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per scrivere email

Integrazione nel flusso di lavoro

L'integrazione di ClickUp Brain con ClickUp Tasks ti consente di generare automaticamente aggiornamenti, rapporti sullo stato e riepiloghi basati sulle tue attività e sui tuoi progetti.

Inoltre, ClickUp Brain offre un valore aggiunto come alternativa a Jasper AI automatizzando la creazione di attività in base alle tue esigenze e alle tue conversazioni.

Ad esempio, se descrivi i dettagli di un nuovo argomento per un post sul blog, Jasper AI può generare e assegnare l'attività al redattore, grazie alle funzionalità di automazione integrate in grado di elaborare comandi di automazione in linguaggio naturale.

💡Consiglio da esperto: Se hai difficoltà a riformulare frasi poco fluide o hai bisogno di perfezionare contenuti esistenti, ClickUp Brain può aiutarti. Migliora il flusso, la struttura e la leggibilità delle frasi, offrendo suggerimenti per rendere il tuo messaggio più incisivo o migliorare la scelta delle parole.

Monitoraggio delle campagne e recupero delle conoscenze

A differenza di Jasper AI, che genera principalmente idee, ClickUp Brain funge da base di conoscenza di marketing, fornendo la connessione tra i dettagli delle campagne, i file del team e le analisi per un accesso immediato. Questa multifunzionalità lo rende una delle alternative più valide a Jasper AI.

Hai bisogno di analizzare i risultati della tua ultima campagna? Chiedi a Brain: "Qual è il CTR dell'ultima campagna email?" per ottenere informazioni immediate.

Ricevi aggiornamenti istantanei su qualsiasi discussione o attività per garantire l'allineamento del team con ClickUp Brain

Collaborazione in team

Vuoi creare un flusso di lavoro senza soluzione di continuità per i tuoi team di contenuti? ClickUp Brain + ClickUp Chat è la risposta che cerchi. ClickUp Brain ti consente di organizzare e archiviare tutte le tue idee, note e risorse in un unico posto, rendendo facile il monitoraggio e lo sviluppo dei concetti dei contenuti.

Allo stesso tempo, ClickUp Chat centralizza la comunicazione, consentendo ai membri del team di condividere rapidamente feedback, discutere modifiche o porre domande, senza dover passare da una piattaforma all'altra. Questa combinazione non solo semplifica la collaborazione, ma garantisce anche che tutto rimanga interconnesso, rendendo più facile per i team rimanere allineati e creare rapidamente contenuti di alta qualità.

Modelli predefiniti

Per semplificarti il lavoro, ClickUp mette a disposizione un'ampia libreria di modelli di prompt IA specifici per il marketing. Non c'è bisogno di pensare a nuovi prompt o di partire da zero.

Ad esempio, i modelli di strategia di content marketing sono ideali per i team di marketing con poco tempo a disposizione e molteplici responsabilità.

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