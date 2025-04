I migliori modelli gratuiti di piano di progetto in PowerPoint

L'uso di fogli e documenti per il piano del progetto può essere disordinato.

Creare manualmente i to-dos, pianificare i budget, impostare obiettivi e sequenze, allocare le risorse, monitorare lo stato: ci sono troppe cose da organizzare.

Per semplificarvi la vita, ecco che entrano in scena i modelli di PowerPoint per il piano di progetto. Offrono layout semplici per la progettazione di piani di progetto, il monitoraggio dei risultati, l'elenco delle attività, la visualizzazione delle sequenze temporali e delle attività cardine, la presentazione dei progetti e delle attività proposte di progetto e la condivisione degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento durante le riunioni con le parti interessate o le presentazioni aziendali.

Per semplificare il processo di pianificazione del progetto, abbiamo compilato un elenco dei migliori modelli gratuiti di piano di progetto in PowerPoint. Inoltre, presenteremo un elenco di modelli alternativi che consentono di passare dove i modelli di PowerPoint sono insufficienti.

Cosa rende un buon modello di piano di progetto in PowerPoint?

I modelli di piano di progetto sono documenti preformattati e personalizzabili che aiutano a delineare l'ambito del progetto, gli obiettivi, le attività, le sequenze e le risorse. Ecco alcune caratteristiche che rendono un buon modello di piano di progetto un documento di PowerPoint:

Visualizzazione dei dati : Un modello di piano di progetto aiuta a creare grafici semplici, calendari di progetto, tracker degli stati di avanzamento, matrici dei rischi e rappresentazioni della sequenza temporale per garantire una pianificazione dettagliata dei nuovi progetti

: Un modello di piano di progetto aiuta a creare grafici semplici, calendari di progetto, tracker degli stati di avanzamento, matrici dei rischi e rappresentazioni della sequenza temporale per garantire una pianificazione dettagliata dei nuovi progetti Design professionale : Contiene elementi di branding coerenti, estetica pulita, grafica, schemi di colore e font di qualità per aiutarvi a creare piani di progetto visivamente accattivanti

: Contiene elementi di branding coerenti, estetica pulita, grafica, schemi di colore e font di qualità per aiutarvi a creare piani di progetto visivamente accattivanti Facile personalizzazione : I modelli PowerPoint hanno formati personalizzabili e funzionalità modificabili come caselle di testo e grafici per adattare i modelli in base ai requisiti del progetto

: I modelli PowerPoint hanno formati personalizzabili e funzionalità modificabili come caselle di testo e grafici per adattare i modelli in base ai requisiti del progetto Navigazione intuitiva : Un modello PowerPoint di piano di progetto efficace include una tabella dei contenuti o delle diapositive del Programma e crea link ipertestuali tra le diapositive correlate per una facile navigazione e una rapida comprensione

: Un modello PowerPoint di piano di progetto efficace include una tabella dei contenuti o delle diapositive del Programma e crea link ipertestuali tra le diapositive correlate per una facile navigazione e una rapida comprensione Sezioni complete: Il modello ha diapositive PowerPoint dedicate per gli obiettivi del progetto, gli oggetti, i deliverable chiave, i riepiloghi e le panoramiche del budget per migliorare la comunicazione con gli stakeholder

Modelli gratuiti di piano di progetto in PowerPoint

Ecco i migliori modelli di piano di progetto in PowerPoint per aiutarvi a pianificare i vostri prossimi progetti:

1. Modello di piano di progetto in PowerPoint di SlideModel

_via SlideModel Vi state preparando per il kick-off di un progetto? Modello per il piano di progetto in PowerPoint di SlideModel può aiutarvi a presentare il vostro piano del progetto in dettaglio, dagli oggetti alle strategie e ai budget.

Per istanza, è possibile personalizzare i grafici Gantt del modello per visualizzare le sequenze temporali e la matrice del progetto e utilizzare i grafici a torta per le attività del progetto l'allocazione delle risorse .

Questo modello vi aiuta:

Definire le Sequenze, gli elementi chiave e le attività cardine del progetto

Assegnare risorse e budget per progetti professionali o personali

Valutare i potenziali rischi del progetto

Monitorare lo stato di avanzamento del progetto

🌟 Ideale per: Professionisti di tutti i settori per comunicare programmi e piani di progetto.

2. Modello di piano di progetto di Sequenza in PowerPoint di SlideModel

via Modello di diapositiva Che si tratti di un progetto di costruzione a lungo termine o di un progetto IT a breve termine, Modello di piano di progetto in PowerPoint Sequenza di SlideModel può aiutarvi a mostrare in modo efficace le sequenze temporali dettagliate e le attività cardine del progetto.

Questo modello di Sequenza del progetto include lunghe righe con anni per diverse colonne che potete personalizzare per indicare la durata delle vostre attività cardine. Inoltre, i grafici di Gantt aiutano a creare schemi di progetto basati sulla Sequenza e facilmente comprensibili dagli stakeholder.

🌟 Ideale per: I project manager che presentano piani d'azione e sequenze di progetti.

3. Modello di piano di progetto in PowerPoint di 24Slides

via 24Slides Il Modello di piano di progetto in PowerPoint di 24Slides è il strumento di pianificazione del progetto i project management hanno bisogno di semplificare i complessi processi di progetto.

Con questo modello, è possibile dettagliare ogni fase del progetto per garantire un esito positivo. Per istanza, il modello ha diapositive personalizzabili per gli investimenti, i dati finanziari, il budget e persino i documenti relativi ai requisiti legali, per aiutarvi a centralizzare tutte le parti mobili di un progetto.

Inoltre, è possibile creare un diagramma di flusso del processo per ottenere maggiore chiarezza sul calendario del progetto.

Ideale per: Project manager di tutti i settori che si occupano di progetti complessi e su larga scala.

4. Modello di piano di progetto ad alto livello PPT di Slideegg

via Scivolare Chiamiamolo il modello project intro, come Modello di piano di progetto ad alto livello di Slideegg è quello che vi serve per presentare il progetto alle parti interessate.

Questo modello illustra gli oggetti del progetto, il nome, gli obiettivi, le sequenze temporali, le risorse necessarie e i ruoli e le responsabilità degli stakeholder.

Questo modello di Gantt è il primo passaggio al piano prima di entrare nei dettagli del progetto. Potete usarlo come documento di base per pianificare ulteriormente il progetto.

Ideale per: I professionisti aziendali che desiderano creare un documento di alto livello per le parti interessate che delinei le basi del progetto.

Suggerimento: Prima di adattare questo modello alle vostre esigenze, leggete come creare un piano di progetto di alto livello per un'esecuzione senza intoppi.

5. Pietre miliari del piano di progetto con fasi e risultati da consegnare Modello di Slide Team

via SlideTeam Un progetto senza pietre miliari è come un viaggio in macchina senza indicazioni: non si saprebbe mai quanto si è vicini alla meta.

Ecco perché è necessario Modello di attività cardine del piano di progetto del team di Slide, con fasi e risultati da consegnare per monitorare lo stato di avanzamento del progetto.

Questo strumento visivo aiuta a presentare le attività cardine della pianificazione del progetto con fasi chiave, attività e requisiti . Fornisce informazioni importanti sulle fasi del progetto, compresi i loro compiti e le loro sequenze.

Per istanza, se state lavorando allo sviluppo di un'app, potete pianificare ogni fase del nuovo progetto (requisiti, progettazione, sviluppo, test e lancio) elencando le attività e le sequenze per ogni fase.

🌟 Ideale per: I project manager che pianificano le sequenze temporali per garantire la consegna tempestiva dei progetti.

6. Sequenza del piano di progetto per l'introduzione del marchio da Slide Team

_via Slide Team Siete pronti a presentare la vostra nuova identità di marca?

Allora, Sequenza del piano del progetto di rollout del marchio del team di Slide è tutto ciò che serve per gestire il progetto con esito positivo.

Questo modello include una timeline delle attività chiave nella gestione del rollout di un marchio. Potete pianificare le attività settimanali con le scadenze, elencare tutte le attività in ogni fase del progetto e completarle entro le sequenze impostate.

Utilizzando questo modello di lancio del marchio modello di project management è possibile ottenere chiarezza su ciò che deve essere terminato e quando.

🌟 Ideale per: Brand manager e consulenti che gestiscono progetti di lancio del marchio.

7. Modello di piano di progetto UX per app mobili di Slide Team

via Slide Teams Il Modello di piano di progetto UX per app mobili del team Slide aiuta a pianificare e monitorare i progetti UX per app mobili.

Include tutte le fasi dei progetti di sviluppo di app mobili - scoperta, ideazione, progettazione e convalida - insieme a dettagli come risultati, metodi, obiettivi ed elementi di azione.

Utilizzando questo modello, è possibile strutturare il piano del progetto UX per app mobili e contrassegnare lo stato attuale di ogni fase per un esito positivo esecuzione del progetto e un facile monitoraggio.

🌟 Ideale per: Project manager e sviluppatori che gestiscono progetti UX per app mobili.

8. Modello di piano di progetto per l'implementazione del software da Slide Team

via Slide Teams Piano di implementazione gestione del team software nella vostra azienda? Modello di piano di progetto per l'implementazione del software del team Slide può essere d'aiuto.

Questo modello di piano di progetto personalizzabile per PowerPoint include un elenco dettagliato di attività con date di inizio e fine e risorse pianificate per un'implementazione software senza problemi.

Il modello include anche un grafico di Gantt per rappresentare le attività in sequenza, in modo che le parti interessate possano accedere facilmente a tutte le informazioni essenziali di cui hanno bisogno in un colpo d'occhio.

🌟 Ideale per: Responsabili di progetto e di implementazione incaricati di supervisionare l'implementazione di sistemi tecnologici.

9. Modello di pianificazione annuale del progetto di costruzione di Slide Team

_via Slide Team I progetti di costruzione sono complessi in quanto comportano una Sequenza più lunga e diversi aspetti in movimento. 🛠️ Modello di pianificazione annuale dei progetti di costruzione del team Slide aiuta a gestire il ciclo annuale di pianificazione dei progetti di costruzione. Include fasi dettagliate - avvio, piano, progettazione, costruzione e chiusura - e sequenze per guidarvi dall'avvio al completamento del progetto.

Questo documento di costruzione gestione del ciclo di vita del progetto modello include attività specifiche in ogni fase di costruzione e definisce le loro sequenze temporali per raggiungere gli obiettivi prefissati obiettivi del progetto alla fine dell'anno.

🌟 Ideale per: Project e Construction Manager che gestiscono progetti di costruzione complessi.

10. Modello di pianificazione dello sviluppo del progetto IT di SlideGeeks

via SlideGeeksModello di pianificazione dello sviluppo del progetto IT di SlideGeeks è una grande risorsa per i professionisti che lottano per gestire progetti IT completi.

Questo modello ha 69 diapositive che coprono tutto, dal lancio del progetto alla documentazione del sistema, alla migrazione dei dati e ai test.

Con questo modello, è possibile creare una presentazione dettagliata per gli stakeholder con tutte le informazioni sul progetto in un unico posto. Inoltre, il modello dispone di grafici di Gantt e dashboard per controllare le sequenze temporali, i carichi di lavoro, i budget e le scadenze imminenti.

🌟 Ideale per: professionisti IT che gestiscono progetti di sviluppo software.

Limiti dell'uso di PowerPoint per la pianificazione dei progetti

Nessuno ha mai provato a costruire una casa con un coltellino svizzero. 🗡️

Perché può essere utile per attività minori, ma non per l'intera portata del lavoro.

Lo stesso vale per i modelli di piano di progetto in PowerPoint. Vanno bene per i progetti più piccoli. Ma per progetti complessi è necessario qualcosa di meglio. Ecco perché:

Mancanza di funzioni

PowerPoint è uno strumento di presentazione aziendale, non un software di project management. Manca di funzionalità/funzione necessarie per il project management come la gestione delle risorse, i grafici di Gantt, la reportistica automatizzata, le dipendenze delle attività e il monitoraggio degli obiettivi.

Modifiche complesse

Modificare o aggiornare le informazioni in PowerPoint può essere complicato, soprattutto se si ha a che fare con grandi volumi di dati. A causa delle limitate capacità di automazione, è necessario apportare manualmente ogni modifica. Inoltre, la regolazione di Sequenza ed elementi, la riformattazione e il riposizionamento possono richiedere molto tempo.

Collaborazione limitata

PowerPoint non è uno strumento di collaborazione in tempo reale. I team non possono modificare i modelli simultaneamente e non esiste un controllo della versione per tenere traccia delle modifiche e collaborare agli aggiornamenti.

Nessuna integrazione

Non è possibile integrare altri strumenti e origini dati con i modelli di PowerPoint. Pertanto, processi come il monitoraggio del budget, la pianificazione delle risorse, la reportistica sullo stato e la comunicazione non sono così fluidi come negli strumenti di project management.

Modelli alternativi per il piano di progetto in PowerPoint

Se i problemi legati all'uso di modelli PowerPoint per la pianificazione dei progetti vi sembrano familiari, questo elenco di modelli alternativi per la pianificazione dei progetti di ClickUp si rivelerà utile. La piattaforma di project management all-in-one di ClickUp offre flussi di lavoro in connessione, automazione, documenti collaborativi e dashboard in tempo reale per pianificare i progetti più velocemente e garantirne l'esito positivo.

Ecco alcuni utilissimi modelli di piano di progetto gratuiti di ClickUp, con funzionalità avanzate che vi faranno risparmiare tempo e lavoro richiesto.

1. Modello di piano di progetto ClickUp

Scarica questo modello

Immaginate di dover forzare le scadenze e rivedere i piani a causa dell'estensione del progetto. Può causare molto caos. Ecco perché avete bisogno di uno strumento come il modello Modello di pianificazione del progetto ClickUp .

Questo modello definisce il l'ambito di lavoro monitoraggio dei piani e delle decisioni e semplifica la comunicazione con gli stakeholder.

Con questo modello è possibile:

Centralizzare i piani del progetto

Visualizzare lo stato di avanzamento utilizzando Bacheca Kanban Allineare team e risorse

Assicurano il completamento tempestivo delle attività

Allo stesso modo, è possibile utilizzare il metodo Modello di piano di implementazione di un progetto ClickUp per creare un piano di progetto dettagliato dall'inizio alla fine. Può anche aiutarvi a visualizzare le attività e i risultati chiave, a misurare lo stato di avanzamento, a gestire le risorse e a snellire i processi del progetto.

🌟 Ideale per: Project manager che pianificano e organizzano progetti elaborati.

Suggerimento: Utilizzare Documenti ClickUp per annotare le idee del progetto, elencare i punti di ricerca e raccogliere i contributi del team per una pianificazione meticolosa del progetto.

2. Modello di piano di progetto ClickUp Consultant

Scarica questo modello

State iniziando un progetto di consulenza strategica per comprendere le sfide aziendali e accelerare la crescita? Allora questo Modello per il piano di consulenza ClickUp Consultant è un must-have.

Si tratta di un modello di modello di piano strategico che vi garantisce di raggiungere tutti gli obiettivi del progetto senza essere sopraffatti dal carico di lavoro. Il modello consente di organizzare e monitorare le attività, di fissare scadenze con Grafici di Gantt , calcolare le stime dei costi e gestire ogni aspetto del progetto senza soluzione di continuità.

Utilizzando questo modello, è possibile:

Organizzare e assegnare le attività per garantire una consegna tempestiva

Creare budget per il progetto e stabilire le sequenze di tempo

Migliorare la comunicazione del team fornendo un'unica fonte di verità

Monitorare le attività con 10+ stati personalizzati

Gestire le risorse per evitare sviste

🌟 Ideale per: Consulenti di project management e aziende che si occupano di progetti di consulenza.

Suggerimento professionale: Sfruttare i dati personalizzati ClickUp dashboard per creare budget di progetto e stimare i costi per evitare spese eccessive.

3. Modello di piano di progetto interfunzionale ClickUp

Scarica questo modello

Supponiamo che stiate per lanciare un nuovo prodotto. Per questo è necessario che i team di prodotto, marketing, commerciale, operativo, IT e di esito positivo si riuniscano. Collaborare con più dipartimenti e assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina può essere difficile.

È qui che è necessario il Modello di piano di progetto interfunzionale di ClickUp . Fornisce una Vista dei deliverable funzionali in cui ogni membro del team può visualizzare le proprie attività, riducendo la confusione. Inoltre, la Vista Team aiuta tutti i membri del team a monitorare lo stato generale del progetto e a identificare i blocchi. Questo garantisce una collaborazione perfetta e una migliore efficienza del team.

Utilizzando questo modello collaborativo, è possibile:

Identificare i conflitti e affrontarli in modo proattivo

Migliorare la comunicazione in tempo reale

Visualizzare in modo completo le attività, gli oggetti e le sequenze del progetto

Chiarire i ruoli e le responsabilità individuali

Ideale per: I team leader e i professionisti che gestiscono progetti complessi in team.

Suggerimento: Utilizzare Attività di ClickUp per assegnare ruoli e responsabilità e Dipendenze di ClickUp per visualizzare e accedere a tutte le attività correlate e stabilire un ordine chiaro delle operazioni.

gestite facilmente i progetti e assicuratevi che vengano completati in tempo con ClickUp Tasks

4. Modello di piano per la conformità di ClickUp

Scarica questo modello

Supponiamo che stiate costruendo un'app per il fitness. 💪

Dovete rispettare varie leggi, tra cui l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), quando raccogliete e gestite le informazioni sui clienti, la conformità dei pagamenti, le leggi sulla proprietà intellettuale e altre norme e regolamenti applicabili.

Ma Da fare per monitorare tutti i requisiti di conformità del progetto? È qui che il Modello di piano di progetto per la conformità di ClickUp è utile.

Con questo modello è possibile:

Identificare e valutare i requisiti di conformità con la visualizzazione Requisiti di conformità

Monitorare lo stato di conformità con la visualizzazione Stato di conformità

Visualizzare i processi per la riunione degli standard di conformità

Impostare reportistica per monitorare lo stato di avanzamento del progetto

Delineare i ruoli e le responsabilità degli stakeholder

🌟 Ideale per: Gestori del team di conformità per ottimizzare il project management.

Suggerimento professionale: Sfruttare Attività di ClickUp Tag e Priorità delle attività di ClickUp per migliorare il monitoraggio della conformità con tag, filtri ed etichette di priorità personalizzati.

privilegiare le attività e aggiungere tag per facilitare la ricerca con ClickUp Tag e ClickUp Priorities

5. Modello di piano di progetto per eventi ClickUp

Scarica questo modello

Gestire più eventi non è una passeggiata. Si rischia di pianificare tutto e di perdere qualcosa all'ultimo momento.

Il Modello di piano per il progetto di un evento ClickUp vi aiuta a evitare i problemi dell'ultimo minuto. È lo strumento perfetto per pianificare e gestire più eventi contemporaneamente. Da budget e Sequenza a luoghi e fornitori, è possibile semplificare tutto.

Questo modello vi permette di:

Monitorare sedi, team e risorse dell'evento

Gestire le Sequenze degli eventi

Organizzare e assegnare le attività dell'evento

Pianificare e visualizzare i processi dell'evento per un'esecuzione senza intoppi

🌟 Ideale per: Manager di eventi che gestiscono eventi personali e aziendali.

6. Modello di piano di progetto per siti web ClickUp

Scarica questo modello

Presentare un sito web nuovo di zecca è molto eccitante, ma c'è molto lavoro da fare per garantire che il lancio avvenga senza intoppi.

Dall'assegnazione delle attività alla creazione di liste di controllo, è necessario creare un piano di livello granulare per garantire che nulla venga trascurato. Ed è qui che il Modello di piano per il progetto di un sito web ClickUp vi aiuta.

Con questo modello, potete:

Impostare le Sequenze per mantenere il progetto in carreggiata

Creare elenchi dettagliati di attività e liste di controllo con la Vista Carico di lavoro

Identificare le consegne chiave e le parti interessate

Suddividere le attività di grandi dimensioni in parti più gestibili

Identificare i potenziali blocchi con la vista Bacheca

Automazioni dei flussi di lavoro come l'approvazione del design e dei contenuti

🌟 Ideale per: Project management e sviluppatori web che lavorano a nuovi siti web.

Suggerimento professionale: Sfruttare Automazioni ClickUp per automatizzare l'invio di email di congratulazioni alle parti interessate per l'esito positivo del lancio del sito web.

7. Modello di piano di progetto per la tecnologia ClickUp

Scarica questo modello

Avete in programma di acquistare un software di project management per ottimizzare la gestione dei progetti? O volete implementare uno strumento CRM per ottimizzare i processi commerciali?

Indipendentemente dalla tecnologia che implementate per migliorare l'azienda, avete bisogno di uno strumento di Modello di piano di progetto tecnologico ClickUp per organizzare il processo di implementazione.

Con questo modello è possibile:

Organizzare e visualizzare le attività con la vista Gantt

Mettere in relazione le attività con la visualizzazione del diagramma delle relazioni tra entità (Entity Relationship Diagram)

Impostare obiettivi e tracciare lo stato del progetto

Allineare team e risorse

Identificare i potenziali problemi nell'implementazione della tecnologia

🌟 Ideale per: CTO e manager tecnologici responsabili dell'implementazione di nuovi sistemi tecnologici all'interno dell'azienda.

Suggerimento: Utilizzare Attività cardine di ClickUp per monitorare lo stato di implementazione e garantire il rispetto delle scadenze.

8. Modello di piano di progetto del centro dati ClickUp

Scarica questo modello

La migrazione dei data center, ovvero lo spostamento dei dati (asset) da un data center all'altro, può essere complicata da gestire, soprattutto quando si dispone di dataset di grandi dimensioni.

Il Modello di piano per il centro modelli ClickUp Data Center può aiutarvi a gestire efficacemente questo processo che richiede molto tempo. La Visualizzazione della roadmap di migrazione consente di organizzare perfettamente i passaggi della migrazione dei dati per gestire i data center in espansione e crearne di nuovi.

Con questo modello è possibile:

Visualizzare il piano di migrazione dei dati dall'inizio alla fine

Monitorare lo stato di avanzamento, le risorse, le attività cardine e gli obiettivi per la migrazione dei dati

Organizzare le attività in un quadro strutturato

🌟 Ideale per: Professionisti IT e team leader che gestiscono progetti di data center.

9. Modello di roadmap del progetto ClickUp

Scarica questo modello

Un nuovo prodotto in fase di realizzazione? O il lancio di una nuova funzionalità/funzione? Il Modello di roadmap del progetto ClickUp può aiutarvi a monitorare tutte le parti mobili di un progetto, indipendentemente dalla sua dimensione.

Questo modello è dotato di viste precostituite, campi personalizzati e campi personalizzati per aiutarvi a gestire le fasi e le tempistiche del progetto in un unico luogo. Potete anche monitorare i carichi di lavoro del vostro team per allocare le risorse in modo più efficiente.

Con questo modello è possibile:

Monitorare lo stato di avanzamento del piano di rilascio del prodotto

Dare la priorità al rilascio del prodotto in base al feedback

Collaborare con i team interni per un esito positivo del piano di progetto

🌟 Ideale per: Team di sviluppo prodotto che lavorano su nuovi prodotti e aggiunte di funzionalità/funzione.

Suggerimento: Prima di iniziare con le roadmap, imparate come creare un piano di progetto agile per evitare potenziali ostacoli.

10. Modello di lavagna online per la relazione sullo stato del progetto ClickUp

Scaricare questo modello

Quando si hanno più progetti in corso, report rapidi e immediati sullo stato di avanzamento aiutano a capire lo stato di ogni progetto. E il Modello di lavagna online per i rapporti sullo stato dei progetti di ClickUp da fare per voi.

Questo modello tiene aggiornati tutti gli stakeholder sullo stato di avanzamento del progetto, previene potenziali rischi e assicura il completamento del progetto nei tempi previsti.

Potete usare questo modello per:

Tracciare lo stato di avanzamento con grafici e diagrammi automatizzati

Tenere informati gli stakeholder su budget, date di scadenza e ultimi aggiornamenti

Comunicare con i team in tempo reale utilizzando commenti e @ menzioni

Ideale per: Gestori del progetto e team leader per tenere aggiornati gli stakeholder.

11. Modello di lavagna online per la Sequenza del progetto ClickUp

Scarica questo modello

Per rispettare le scadenze di tutte le principali attività del progetto è necessario creare una Sequenza perfetta che tutti possano seguire. Il Modello di lavagna online per la sequenza dei progetti di ClickUp è utile a questo scopo. Aiuta a cervellare le idee, a pianificare le sequenze temporali dei progetti e a impostare promemoria per l'esecuzione delle attività.

Utilizzando questo modello, è possibile garantire che i team rimangano in carreggiata senza dover spendere molto tempo per creare le sequenze temporali dei progetti.

Questo modello vi aiuta a:

Visualizzare l'intera sequenza temporale del progetto in un unico posto

Monitorare lo stato di avanzamento e regolare gli elementi per mantenere le cose in movimento

Identificare i potenziali colli di bottiglia

Comunicare chiaramente i dettagli e le sequenze del progetto alle parti interessate

Ideale per: I gestori del progetto e i team leader che creano le tempistiche dei progetti

Creare piani di progetto efficaci con ClickUp

Certo, i modelli di piani di progetto in PowerPoint funzionano bene. Ma il loro potenziale è limitato.

Mancano di funzionalità/funzioni avanzate, hanno una scalabilità limitata e non supportano la collaborazione in tempo reale. È qui che i modelli ClickUp brillano ✨

ClickUp offre funzionalità avanzate di pianificazione del progetto, tra cui collaborazione in tempo reale, viste Gantt multiple, diagrammi di flusso, attività cardine, attività e altro ancora. Queste funzionalità/funzione aiutano a creare piani di progetto dettagliati e a garantire consegne puntuali. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e prova i modelli di ClickUp, facili da modificare!