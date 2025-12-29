Le 10 migliori alternative a Rask IA per la traduzione video

Rask IA è una scelta molto diffusa per la traduzione e il doppiaggio dei video. Tuttavia, pur avendo i suoi punti di forza, presenta anche dei limiti.

Se l'hai già utilizzato, avrai notato che i suoi doppiaggi in inglese possono risultare piatti e che alcune voci possono mancare di flusso, richiedendo spesso ulteriori modifiche. Inoltre, tradurre in più lingue con Rask può diventare costoso, poiché ogni lingua viene addebitata separatamente.

Dopo un'approfondita ricerca e una serie di test, ho individuato 10 alternative a Rask IA ricche di funzionalità/funzioni per la modifica di video multilingue, la localizzazione e la creazione di contenuti.

In questo articolo del blog analizzeremo le loro funzionalità/funzioni, i limiti, i prezzi e le recensioni per aiutarti a trovare l'opzione più adatta alle tue esigenze.

Ma prima di iniziare, affrontiamo una questione importante.

Le mie alternative preferite a Rask IA [Le migliori]

Ecco le mie alternative preferite a Rask IA, che recensirò in dettaglio qui di seguito.

ClickUp: Il migliore per la gestione del flusso di lavoro con l'IA Il migliore per la gestione del flusso di lavoro con l'IA

Synthesia: La scelta migliore per la creazione di video basata sull'IA La scelta migliore per la creazione di video basata sull'IA

Descript: Ideale per la modifica audiovisiva con doppiaggio

VEED: Il migliore per la modifica video multilingue online

Happy Scribe: Il migliore per la trascrizione e la sottotitolazione

Vuoi ancora più opzioni? Dai un'occhiata alla mia analisi completa di tutte le mie scelte qui sotto .

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Rask IA?

Il mercato è pieno di piattaforme di comunicazione video basate sull'IA. Tuttavia, prima di effettuare un investimento, ti consigliamo di concentrarti su funzionalità specifiche per assicurarti di scegliere quella giusta.

Funzionalità principali: Lo strumento che sceglierai dovrebbe fornire le funzionalità principali di cui hai bisogno, come la trascrizione automatica, la traduzione, la creazione di sottotitoli, la generazione di contenuti e l'analisi basata sull'IA

Integrazioni di terze parti: Assicurati che sia compatibile con gli altri software che utilizzi, come Assicurati che sia compatibile con gli altri software che utilizzi, come strumenti di IA per la modifica di video , sistemi di gestione dei contenuti o piattaforme di collaborazione (ad es. Slack, Google Workspace, OneDrive)

Costi e licenze: alcuni strumenti applicano tariffe in base alla durata del video elaborato, mentre altri prevedono modelli di sottoscrizione; scegli uno strumento con una struttura tariffaria adeguata al tuo budget e al volume di lavoro

Facilità d'uso: un'interfaccia intuitiva ti fa risparmiare tempo, permettendoti di concentrarti sulle attività creative invece che sulla risoluzione dei problemi; considera la curva di apprendimento per il tuo team o per gli utenti non esperti di tecnologia

Sicurezza e conformità: Assicurati che la piattaforma sia conforme agli standard di settore e alle normative come il GDPR o l'HIPAA e che offra la crittografia per proteggere i tuoi contenuti proprietari

Supporto linguistico: scegli uno strumento che supporti un'ampia gamma di lingue; non vorrai certo avere limiti quando dovrai doppiare contenuti destinati a diverse aree geografiche

Le 10 migliori alternative a Rask IA

Diamo un'occhiata ai 10 migliori strumenti che puoi utilizzare al posto di Rask IA per il lavoro relativo ai video.

1. ClickUp (Ideale per la gestione del flusso di lavoro video con approfondimenti basati sull'IA e trascrizioni)

I progetti video possono diventare complicati, specialmente quando si ha a che fare con contenuti in più lingue, campagne, scadenze e team distribuiti su diversi fusi orari.

Ma è proprio qui che ClickUp dà il meglio di sé.

Questo software di project management offre numerose funzionalità, quali l'organizzazione delle risorse, la gestione delle attività e l'automazione del flusso di lavoro, che semplificano questo lavoro in ogni fase.

ClickUp Clips, ad esempio, è la funzionalità di registrazione dello schermo definitiva per i team Agile.

Prova subito ClickUp Clips Usa ClickUp Clips per registrare un video e effettuare la condivisione delle tue idee in modo chiaro

Posso registrare un riassunto di una riunione, una sessione di brainstorming o persino un breve tutorial da all'interno della piattaforma e convertirli direttamente in attività di ClickUp con un solo clic.

Rende la comunicazione video asincrona semplicissima, consentendomi di assegnare date di scadenza, titolari e dettagli aggiuntivi per il contesto a queste attività, in modo che la persona giusta possa intervenire al momento giusto.

E se esistesse un modo per evitare di rivedere un intero video di formazione solo per trovare un Clip di 10 secondi necessario per un progetto?

Ogni clip viene trascritta automaticamente con l'IA, rendendo più facile individuare i momenti salienti, cliccare sui timestamp per spostarsi all'interno del video e copiare frammenti da utilizzare dove necessario.

Puoi quindi condividere immediatamente quel clip: incorporarlo direttamente in ClickUp, inviare un link pubblico o scaricare il file video. Questa flessibilità è fondamentale se lavori con team o clienti internazionali. Hub clip archivia inoltre tutti i clip in un unico posto per un accesso facile e veloce.

Ma ciò che distingue davvero ClickUp è la sua integrazione con ClickUp Brain. Grazie alla ricerca basata sull'intelligenza artificiale, puoi cercare tra le trascrizioni dei tuoi video in pochi secondi. Questo è fondamentale quando si raccolgono informazioni da progetti precedenti o si cercano dettagli specifici nascosti nei video passati. Invece di setacciare ore di filmati, basta cercare le frasi chiave e tutto è a portata di mano.

Sembra fantastico, vero?

Ottimizza i processi di creazione, modifica e condivisione dei video con ClickUp Brain

ClickUp Brain ti aiuta a scrivere copioni video, testi di marketing e contenuti di traduzione, garantendo un processo creativo fluido dalla pre-produzione alla pubblicazione. Inoltre, controlla automaticamente l'ortografia nei tuoi documenti e nelle tue attività senza bisogno di plugin o estensioni.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Usa ClickUp Obiettivi per definire i tuoi obiettivi di produzione video, come la creazione di una nuova serie o il miglioramento dell'efficienza di modifica; suddividili in passaggi concreti come la pianificazione della pre-produzione, le riprese, la modifica e la revisione in post-produzione

Visualizza i progressi, festeggia le attività cardine raggiunte e mantieni alta la motivazione tramite il monitoraggio dei progressi con ClickUp Obiettivi

Organizza i copioni e gli storyboard dei tuoi video utilizzando ClickUp Docs ; collabora con il tuo team sulle idee creative, definisci le strategie relative ai contenuti video e collega facilmente i Clip collegati per contestualizzarli durante le fasi di modifica o revisione

Organizza tutti i tuoi documenti e wiki in un unico posto con ClickUp Docs

Ottieni assistenza per un'ampia gamma di strumenti video di terze parti come Loom per le registrazioni dello schermo, Otter.ai per la trascrizione e Fireflies.ai per gli appunti delle riunioni con le integrazioni di ClickUp

Sfrutta la Ricerca universale di ClickUp per trovare rapidamente risorse video importanti nell'area di lavoro. Cerca progetti video passati, copioni, trascrizioni o clip di feedback

Proteggi i tuoi file video e i dati correlati da utilizzi o accessi non autorizzati grazie alle solide funzionalità di sicurezza dei dati di ClickUp, garantendo che i contenuti sensibili vengano gestiti in modo sicuro durante l'utilizzo della piattaforma

Limiti di ClickUp

Non tutte le funzionalità/funzioni di ClickUp sono attualmente disponibili su dispositivi mobili

ClickUp Brain non è incluso nel piano Free Forever

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

2. Synthesia (Ideale per la creazione di video basata sull'IA)

tramite Synthesia

Vuoi creare un video di alta qualità in un'altra lingua, come il francese, il tedesco o lo spagnolo, senza il fastidio di assumere attori o organizzare un'intera produzione? Ho scoperto che Synthesia è una vera rivoluzione in questo senso.

Rende facile la produzione di contenuti video professionali e localizzati utilizzando avatar e voci fuori campo generati dall'IA. Synthesia supporta oltre 140 lingue. Inoltre, se lavori in team, puoi condividere direttamente i tuoi video e invitare gli altri a commentare e fornire feedback.

Le migliori funzionalità di Synthesia

Personalizza i tuoi video con i colori del tuo marchio, i loghi e i tuoi avatar preferiti

Sfoglia, duplica e personalizza facilmente i modelli per video di marketing, formazione e istruzione

Aggiungi automaticamente i sottotitoli nella lingua di destinazione al tuo file utilizzando il traduttore video

Limiti di Synthesia

Gli attuali avatar basati sull'IA non sbattono le palpebre, cosa che si nota nelle scene più lunghe e influisce sulla naturalezza dei video

Le nuove funzionalità e le modifiche all'interfaccia vengono introdotte senza un'adeguata notifica, costringendo gli utenti a scoprire da soli i cambiamenti

Prezzi di Synthesia

Gratis: 0 $ al mese

Starter: 18 $ al mese

Autore: 64 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Synthesia

G2: 4,7/5 (oltre 1.600 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 170 recensioni)

📮ClickUp Insight: I dati del nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni mostrano che il 25% delle riunioni coinvolge in media 8 o più partecipanti. Abbiamo inoltre rilevato che una riunione dura in media circa 51 minuti. Queste riunioni di grandi dimensioni possono comportare un tempo complessivo dedicato alle riunioni di almeno 6-8 ore a settimana a livello organizzativo. E se potessi semplificarlo? ClickUp rivoluziona il modo in cui i team comunicano! Invece di lunghe riunioni, collabora direttamente all'interno delle attività utilizzando commenti, allegati, note vocali, video clip e altro ancora, tutto in un unico posto. 💫 Risultati concreti: i team globali di STANLEY Security hanno già risparmiato più di 8 ore alla settimana in riunioni e aggiornamenti grazie alla nostra app completa per il lavoro!

3. Descript (Ideale per la modifica audiovisiva con tecnologia di doppiaggio)

tramite Descript

Se hai mai desiderato che le modifiche di audio e video fossero semplici come modificare un documento Word, Descript lo rende possibile. Hai bisogno di adattare i dialoghi del tuo video per un pubblico francese? Basta modificare la trascrizione e l'audio si adegua in tempo reale.

Ciò che mi è piaciuto particolarmente di Descript è il modo in cui utilizza l'IA rigenerativa per rimuovere il rumore di fondo e migliorare la qualità delle voci. Con questa alternativa a Rask AI non servono microfoni costosi o stanze insonorizzate per ottenere un audio di alta qualità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Elimina le parole di riempimento e i silenzi dai messaggi video

Trascrivi l'audio in oltre 20 lingue e aggiungi le etichette dei parlanti con la funzionalità "Speaker Detective"

Usa la funzionalità di clonazione della voce: basta digitare e riprodurre le parole pronunciate con la tua voce

Limiti di Descript

Si sono verificati occasionali rallentamenti durante il lavoro con file di grandi dimensioni

Le funzioni di pubblicazione non sono sufficientemente dettagliate e mancano di un controllo effettivo

Prezzi di Descript

Free

Hobbyist: 19 $ al mese per utente

Autore: 35 $ al mese per utente

Business: 50 $ al mese per utente

Aziende: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 570 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Per saperne di più: Come registrare un video di te mentre presenti una presentazione PowerPoint?

4. VEED (Il migliore per la modifica video multilingue online)

tramite VEED

Se hai bisogno di pubblicare video in più lingue in poco tempo, VEED fa al caso tuo. Non dovrai scaricare alcun software né affrontare configurazioni complicate: basta aprire il browser, caricare il video e aggiungere sottotitoli o voci fuori campo in qualsiasi lingua desideri.

Inoltre, il servizio di trascrizione online di VEED è più versatile della maggior parte degli altri. A differenza di molti strumenti che ti limitano a un solo formato, ti permette di trascrivere file audio e video.

Le migliori funzionalità/funzioni di VEED

Trascrivi un file di 60 minuti in 10 minuti con "Auto Transcribe"; scaricalo in tutti i formati più diffusi, inclusi MP3, WAV e MOV

Modifica lo stile, il font e i colori dei sottotitoli; animali e evidenzia anche parole specifiche per un effetto aggiuntivo

Crea contenuti utilizzando oltre 2 milioni di risorse audio e video dalla libreria royalty-free di VEED gratis

Limiti di VEED

Nella funzionalità "Text-To-Speech" non è possibile enfatizzare parole o frasi specifiche

Mancano funzionalità avanzate come la modifica multicamera e gli effetti 3D

Prezzi di VEED

Free

Lite: 18 $ al mese per utente

Pro: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su VEED

G2: 4,6/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 3,4/5 (oltre 50 recensioni)

5. Happy Scribe (Ideale per la trascrizione e la sottotitolazione in oltre 120 lingue)

tramite Happy Scribe

Se lavori costantemente con sottotitoli, trascrizioni e traduzioni, questo strumento non ti deluderà.

Hai bisogno di esportare i tuoi file in formato TXT, Word, PDF o persino AVID? Puoi farlo facilmente con Happy Scribe. Inoltre, semplifica la collaborazione con le parti interessate consentendoti di condividere trascrizioni e sottotitoli in modalità di sola visualizzazione o di modifica.

Ciò che mi ha colpito, però, è l'accuratezza e la velocità di questo software di sintesi vocale, che garantisce risultati di altissima qualità in ogni occasione.

Le migliori funzionalità di Happy Scribe

Assumi i trascrittori di Happy Scribe per revisionare le tue trascrizioni generate dall'IA in più lingue

Crea il tuo glossario aggiungendo terminologia specialistica (marchi, slang, acronimi) per semplificare la traduzione

Importa qualsiasi link pubblico e sincronizza lo strumento con il tuo attuale stack tecnologico, come YouTube, Vimeo e Google Drive

Limiti di Happy Scribe

Non è possibile effettuare la condivisione di contenuti in batch con i team interni e gli stakeholder esterni

Alcuni utenti hanno notato che nelle trascrizioni dei podcast tendono a ripetersi piccoli errori ortografici

Prezzi di Happy Scribe

Free

Basic: 17 $ al mese

Pro: 29 $ al mese

Business: 49 $ al mese

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Happy Scribe

G2: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 35 recensioni)

Per saperne di più: Recensione di Happy Scribe (funzionalità/funzioni, prezzi, pro e contro)

6. Lokalise (Ideale per la gestione delle traduzioni e i progetti multimediali)

tramite Lokalise

Lokalise è un software di localizzazione basato sul cloud che ti aiuta a personalizzare la tua strategia di contenuti per i mercati locali.

Puoi gestire facilmente traduzioni multipiattaforma simultanee ed esportarle nei file appropriati con le convenzioni di denominazione corrette per ciascuna piattaforma.

Lokalise si integra anche con strumenti come Figma, GitHub, Gitlab, Webflow e Jira, rendendo i flussi di lavoro più fluidi ed efficienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lokalise

Traduci grandi progetti multilingue utilizzando l'API RESTful di Lokalise, con guide intuitive e modelli per una configurazione più rapida

Organizza le attività di localizzazione in pipeline in modo che, una volta completata un'attività, quella successiva nella pipeline inizi automaticamente

Apporta modifiche alla traduzione in tempo reale mentre navighi sul tuo sito web con l'editor LiveJS

Limiti di Lokalise

Le scorciatoie da tastiera non spostano automaticamente il cursore al segmento successivo, rendendo necessario l'uso del mouse per ogni nuovo segmento

I traduttori non hanno la possibilità di scaricare i resoconti delle partite, il che li costringe a fare affidamento sulla dirigenza per quanto riguarda i tempi di consegna e il conteggio delle parole

Prezzi di Lokalise

Free

A partire da: 140 $ al mese

Essential: 270 $ al mese

Pro: 990 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Lokalise

G2: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

7. HeyGen (Ideale per video con avatar generati dall'IA con sintesi vocale)

tramite HeyGen

Se stai cercando alternative a Synthesia IA per generare avatar di diverse etnie, età e stili per i tuoi video, vale la pena dare un'occhiata a HeyGen. Ti permette di creare contenuti in oltre 175 lingue utilizzando più di 120 avatar IA, perfetti per raggiungere un pubblico diversificato.

La sua funzionalità di traduzione video con un solo clic è in grado di tradurre i video in oltre 40 lingue e riconosce anche più parlanti. Sebbene non cloni la voce del parlante originale, puoi scegliere tra oltre 300 voci realistiche per aggiungere una voce fuori campo.

Le migliori funzionalità/funzioni di HeyGen

Se qualcosa nel tuo video suona strano, carica una registrazione vocale per insegnare all'IA come pronunciarlo correttamente

Integra file SRT (testo semplice) che effettuano il monitoraggio dei tuoi sottotitoli per traduzioni precise e modifiche alla sceneggiatura

Migliora il supporto clienti con avatar interattivi in grado di parlare in tempo reale con i visitatori del tuo sito web e fornire loro l'aiuto di cui hanno bisogno

Limiti di HeyGen

La qualità dell'assistenza è incostante: alcuni provider forniscono soluzioni generiche che non risolvono i problemi specifici

Si dice che rigenerare lo stesso video più volte sia costoso a causa dei costi di credito

Prezzi di HeyGen

Free

Autore: 29 $ al mese per utente

Team: 89 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HeyGen

G2: 4,8/5 (oltre 520 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 290 recensioni)

8. Wavel.ai (Ideale per narrazioni audio basate sull'IA che suonano come quelle umane)

tramite Wavel.ai / IA

Se hai bisogno di aiuto con la sintesi del testo, il doppiaggio video con IA o la generazione vocale con IA, usa Wavel.ai. È un software all-in-one che offre un'esperienza coinvolgente, non solo una voce fuori campo generica e piatta.

Per raggiungere il tuo pubblico multilingue, puoi facilmente tradurre i tuoi testi in oltre 40 lingue grazie agli strumenti di IA per didascalie e sottotitoli.

Ciò che mi ha colpito di questo generatore di voci IA è la possibilità di aggiungere voci dal suono naturale con accenti regionali, tra cui quello britannico, australiano e indiano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wavel.ai

Aggiungi un tocco di emozione alle diverse parti del video generato dall'IA con una raccolta di oltre 1000 voci ricche di emozioni

Trasforma i tuoi video integrali in accattivanti cortometraggi per YouTube, tradotti in qualsiasi lingua con sottotitoli

Aggiungi annotazioni e note alle tue registrazioni mentre le realizzi, per facilitare la comprensione da parte degli spettatori

Limiti di Wavel.ai

A volte si interrompe se la connessione Internet non è stabile

La struttura dei prezzi potrebbe non piacere a tutti, poiché alcuni utenti potrebbero preferire un piano con meno funzionalità/funzioni ma più conveniente

Prezzi di Wavel.ai / IA

Free

Basic: 25 $ al mese

Pro: 40 $ al mese

Business: 80 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Wavel.ai / IA

G2: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Dubverse (Ideale per il doppiaggio automatico dei video con opzioni vocali personalizzate)

tramite Dubverse

Se desideri aggiungere ai tuoi video voci fuori campo dal suono autentico in più lingue, ti piacerà usare Dubverse. Niente più registrazioni manuali o noiose operazioni di modifica: cattura l'essenza e l'emozione dei tuoi contenuti originali.

Mi è piaciuto anche il modo in cui Dubverse genera automaticamente sottotitoli perfettamente in sincronia e accurati, rendendo i video chiari e accessibili a ogni spettatore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dubverse

Crea voci fuori campo per script che combinano più lingue con una sola chiamata API

Genera più file audio contemporaneamente, che si tratti di una serie di demo di prodotti, podcast o tutorial

Scegli tra oltre 200 voci diverse per età, sesso, tono di voce e dialetto, e seleziona quella perfetta per i tuoi video

Limiti di Dubverse

La sincronizzazione della voce fuori campo tradotta potrebbe non corrispondere sempre a quella della voce originale a causa delle differenze linguistiche

I crediti si esauriscono rapidamente nei progetti di grandi dimensioni e non è possibile aggiungere ulteriori crediti oltre il limite mensile

Prezzi di Dubverse

Pro: 18 $ al mese

Supreme: 30 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Dubverse

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Colossyan Autore (Ideale per generare attori IA iperrealistici)

via Colossyan

Hai bisogno di un presentatore in grado di parlare più di 30 lingue? Con Colossyan Creator è possibile. Utilizza avatar basati sull'IA che sembrano e parlano come esseri umani reali, rendendolo ideale per gli autori che hanno bisogno di localizzare il contenuto rapidamente senza rinunciare al tocco personale.

Puoi creare video direttamente dal testo utilizzando avatar IA, aggiungendo interattività per stimolare il coinvolgimento.

L'assistente di script IA GPT-4 integrato ti aiuta persino a trovare nuove idee, a migliorare la tua scrittura e ad accelerare la produzione video.

Le migliori funzionalità/funzioni di Colossyan Creator

Personalizza i video con un avatar digitale di te stesso, girando un video di 20 secondi da diverse angolazioni, in diverse impostazioni e con diversi abiti

Crea video con l'IA in oltre 70 lingue e trasmetti i tuoi messaggi in modo più efficace nella lingua madre del tuo pubblico in pochi minuti

Applica gli elementi del marchio (loghi, colori, stili di testo e font personalizzati) ai layout delle scene, in modo che ogni parte del contenuto video mantenga la stessa coerenza

Limiti di Colossyan autore

La modifica dei contenuti con modelli predefiniti può risultare noiosa, poiché le animazioni non sempre vengono visualizzate correttamente dopo l'applicazione

Le opzioni di personalizzazione avanzata sono limitate per gli utenti con esigenze specifiche, in particolare per la modifica dettagliata del video e l'integrazione di elementi personalizzati più complessi

Prezzi di autore di Colossyan

Starter: 27 $ al mese

Pro: 87 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di autori di Colossyan

G2: 4,6/5 (oltre 410 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

💡Consiglio dell'esperto: usa un'app di assistente personale basata sull'IA e delega attività come la pianificazione degli appuntamenti e la gestione delle relazioni con i clienti per aumentare la produttività

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Trovare lo strumento di IA giusto dipende da ciò che funziona meglio per te. Con così tante opzioni, la scelta può sembrare opprimente. Ma concentrarti sulle tue priorità, come traduzioni accurate, creazione fluida di avatar IA o ottenere un parlato dal suono naturale, ti aiuterà a restringere il campo.

Quando si tratta di gestire i flussi di lavoro video, niente batte ClickUp. È il software di riferimento per tenere tutto sotto controllo.

Puoi utilizzare ClickUp Clips per registrare demo di prodotti o allineare i team geograficamente dispersi sui piani e sugli obiettivi di progetto. ClickUp Brain trascrive automaticamente tutti i clip, rendendo più facile individuare e accedere a informazioni specifiche.

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