i 10 migliori riassuntori di video AI che vi faranno risparmiare tempo prezioso

Avete mai desiderato un assistente che guardasse per voi ore di video importanti (magari noiosi!) e poi vi dicesse rapidamente quali sono gli elementi da mettere in pratica?

Ebbene, questo è ciò che fa un riepilogatore/riassunto video IA! Questo piccolo e instancabile robot è in grado di guardare tutti i webinar, le esercitazioni o le registrazioni di infinite riunioni e di scrivere un riepilogo ordinato e conciso.

Questa tecnologia intelligente (leggi: algoritmi avanzati) consente di cogliere rapidamente i punti essenziali in un formato facile da digerire, senza entrare nei dettagli irrilevanti. È in grado di leggere anche i video più lunghi e di lavorare come un strumento di trascrizione risparmiando tempo e lavoro richiesto.

Tuttavia, trovare il giusto riepilogatore/riassunto di video IA può essere un'impresa ardua, dato che una sola ricerca su Google produce milioni di opzioni. Ho dedicato oltre 36 ore a ricercare e testare i migliori riepilogatori/riassunti di video IA disponibili online.

In questa guida, vi illustrerò i dieci migliori riepilogatori/riassumere video di IA, descrivendone nel dettaglio le funzionalità, i prezzi e i vantaggi. Così, la prossima volta che dovrete estrarre informazioni da un video lungo, potrete lasciare che sia l'IA a fare il lavoro pesante di guardare e capire il video, in modo da trarne il massimo beneficio!

**Cosa si deve cercare in un riepilogatore/riassunto di video IA?

L'obiettivo di questo articolo è stato quello di identificare gli strumenti più efficienti che possono farvi risparmiare tempo e aumentare la vostra produttività. Attraverso questo processo, ho analizzato come questi riepilogatori/riassumere video IA si integrano con i flussi di lavoro esistenti, concentrandomi in particolare sulle loro capacità di IA per la documentazione .

Nella selezione di un riepilogatore/riassumere video IA, considerare i seguenti fattori per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze:

Accuratezza : Il riepilogatore deve catturare i punti chiave e le idee principali senza perdere dettagli importanti

: Il riepilogatore deve catturare i punti chiave e le idee principali senza perdere dettagli importanti Velocità : Lo strumento deve elaborare rapidamente i video, fornendo riepiloghi/riassunti in modo tempestivo

: Lo strumento deve elaborare rapidamente i video, fornendo riepiloghi/riassunti in modo tempestivo Facilità di utilizzo : Un'interfaccia di facile utilizzo è fondamentale per un'efficiente integrazione del flusso di lavoro

: Un'interfaccia di facile utilizzo è fondamentale per un'efficiente integrazione del flusso di lavoro Integrazione : Verificate se il riepilogatore si integra con lo stack tecnologico esistente per un'operatività senza soluzione di continuitàgestione della comunicazione Costo : Valutare i piani tariffari per assicurarsi che siano adatti al proprio budget senza compromettere le funzionalità/funzione

: Verificate se il riepilogatore si integra con lo stack tecnologico esistente per un'operatività senza soluzione di continuitàgestione della comunicazione

I 10 migliori riepilogatori/riassumitori di video IA da usare nel 2024

1. ClickUp: Il migliore per la trascrizione di video IA e la gestione delle attività

Usate ClickUp Clip per registrare un video e una voce fuori campo e condividere le vostre idee in modo chiaro

ClickUp offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione per semplificare il project management e migliorare la produttività. Tra queste ClickUp Clip che consente di registrare le schermate, di Clip le registrazioni video, di condividerle e di collaborare.

ClickUp Clip prende vita quando lavora insieme a ClickUp Brain , un assistente IA che trascrive registrazioni e Clip in modo superveloce e con grande precisione. Ciò significa che documentare, condensare e condividere le informazioni diventa molto più facile.

Trascrivi automaticamente le tue registrazioni con ClickUp Brain in pochi minuti

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Trascrivere automaticamente le clip video, completate da timestamp e testo ricercabile

Condivisione immediata incorporando i clip direttamente in ClickUp, tramite un collegato pubblico o scaricando il file video

Connessione perfetta con Slack, Google Drive e molti altri strumenti

Aggiungere commenti direttamente ai clip video, per facilitare un feedback chiaro e conciso

Gestione di tutti i video in un hub Clip organizzato, che facilita l'accesso e la ricerca di contenuti specifici

Limiti di ClickUp

La configurazione iniziale può richiedere molto tempo (come ogni configurazione dell'IA, in realtà)

Alcune funzionalità avanzate richiedono una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Claude 3: Il migliore per l'elaborazione del linguaggio naturale

via Claude Claude 3, sviluppato da Anthropic, è un modello avanzato di IA progettato per varie attività, tra cui il riepilogare/riassumere video. Conosciuto per la sua elevata finestra di contesto e per le sue capacità di richiamo quasi perfette, Claude 3 si distingue nel campo del riepilogare/riassumere video dell'IA.

Claude 3 fornisce riepiloghi video precisi e contestualmente rilevanti. Questo lo rende un soluzione ideale per la comunicazione aziendale e per l'uso didattico, soprattutto nei campi della creazione di contenuti, dell'istruzione e della pratica linguistica. Lo consiglio a tutti coloro che consumano regolarmente contenuti video di lunga durata e hanno bisogno di estrarre rapidamente informazioni chiave dai video.

Le 3 migliori funzionalità/funzione di Claude

Genera riepiloghi accurati che mantengono il contesto e le chiavi di lettura

Iniziare rapidamente grazie a un'interfaccia intuitiva con una curva di apprendimento piatta

Integrazione con numerose piattaforme didattiche e professionali grazie alle sue API e semplificazione dei flussi di lavoro

Trascrivere e riepilogare in qualsiasi lingua di vostra scelta

Limiti di Claude 3

Prezzo più alto rispetto ad alcuni concorrenti

Opzioni di personalizzazione personalizzate per la lunghezza del riepilogo/riassunto, in numero limitato

Prezzi di Claude 3

Piano Free

Pro: $20/mese per utente (minimo cinque membri)

Teams: $30/mese per utente (minimo cinque membri)

Claude 3 valutazioni

G2 : 4.7/5 (22+ recensioni)

: 4.7/5 (22+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (4+ recensioni)

3. Knowt: Il migliore per l'apprendimento collaborativo

via Conoscere Knowt è un riepilogatore/riassunto di video IA progettato per aiutare gli studenti a studiare in modo più efficace. Utilizza l'IA per creare flashcard, note e riepiloghi da varie fonti come PDF, presentazioni PowerPoint e video di lezioni.

Se state timidi di fronte alla macchina fotografica e non vi sentite a vostro agio nel fare domande durante le lezioni dal vivo, oppure volete semplicemente ripassare un concetto e capire con calma, questo è un ottimo strumento da avere al vostro fianco.

Knowt ha una funzionalità/funzione di ripetizione spaziale che può aiutare gli studenti a trattenere le informazioni più a lungo. Questo può rendere più efficace lo studio dell'ultimo minuto.

Le migliori funzionalità/funzione di Knowt

Collaborazione semplice grazie alle funzionalità di lavoro di gruppo e di revisione tra pari

Regolare facilmente la lunghezza del riepilogo/riassunto e le aree di interesse

Conversione di video lunghi (come lezioni e webinar) in note e flashcard

Integrazione perfetta con le piattaforme didattiche come Google Classroom

Conoscere i limiti

Limitato al contesto educativo

Limitate funzionalità/funzioni avanzate rispetto ad altri riepilogatori/riassunti di video IA

Conoscere i prezzi

Studente Basic: gratis

Studente Plus: $5,99/mese

Studente Ultra: $12,99/mese

Valutazioni conosciute

G2: Non disponibile

Non disponibile Capitolare: Non disponibile

4. Fireflies.ai: migliore per la trascrizione e i riepiloghi/riassunti delle riunioni

via Lucciole.ai Fireflies.ai è un assistente per riunioni dotato di IA che semplifica il processo di trascrizione e analisi delle riunioni. Le sue funzionalità/funzione chiave includono la registrazione vocale, la trascrizione in tempo reale e la generazione di riepiloghi/riassunti delle riunioni.

Lo strumento fornisce riepiloghi dettagliati delle riunioni e agisce come partecipante alle stesse. È un software prezioso per i professionisti che partecipano alle riunioni da remoto e che hanno bisogno di un'assistenza tecnica condivisione dello schermo semplice e senza problemi durante le videochiamate.

Le migliori funzionalità/funzione di Fireflies.ai

Trascrivere e riepilogare automaticamente le registrazioni delle riunioni

Trovare e rivedere facilmente le chiavi delle riunioni passate utilizzando l'opzione di ricerca nelle note

Aggiornamento delle informazioni di contatto con le registrazioni delle riunioni e le note delle chiamate grazie all'integrazione con il vostro CRM

Integrazione con Zoom, Google Meet e altri strumenti per le riunioni più diffusi

Limiti di Fireflies.ai

Le trascrizioni possono talvolta presentare errori minori, soprattutto in caso di accenti pesanti o gergo tecnico

Alcune funzionalità/funzioni avanzate e integrazioni sono disponibili solo con i piani premium

Prezzi di Fireflies.ai

Piano Free

Piano Pro: $18/mese per postazione

Piano Business: $29/mese per postazione

Piano Enterprise: $39/mese per postazione

Valutazioni di Fireflies.ai

G2: 5/5 (434+ recensioni)

5/5 (434+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (9 recensioni)

5. Summarize.tech: il migliore per riepilogare/riassumere rapidamente i video di YouTube

via Riepilogare/riassumere.tech Summarize.tech è uno strumento alimentato dall'IA che crea riepiloghi/riassunti di lunghi video di YouTube. Utilizza un'avanzata elaborazione del linguaggio naturale per condensare i contenuti più lunghi in riepiloghi/riassunti brevi e digeribili. È quindi l'ideale per chi guarda molti video di YouTube.

È possibile consultare la libreria di video riepilogati o aggiungere un collegato a un video specifico che si desidera riepilogare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Summarize.tech

Riepilogare/riassumere rapidamente video di YouTube di qualsiasi lunghezza

Utilizzo senza problemi grazie a un'interfaccia intuitiva

Regola la lunghezza del riepilogo/riassunto in base alle tue esigenze

Limiti di Summarize.tech

Lavora solo con i video di YouTube

Non ideale per contenuti altamente tecnici

Prezzi di Riepilogare/riassumere

Gratuito da utilizzare

Repilogare/riassumere valutazioni

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

6. Notta IA: la migliore per la trascrizione multilingue e in tempo reale

via Notta Notta IA è specializzata nel fornire riepiloghi/riassunti di video multilingue. Fornisce trascrizione in tempo reale e integrazione su varie piattaforme. Può gestire trascrizioni sia audio che video, il che rende Notta facile da usare.

Con Notta è possibile trascrivere in testo riunioni dal vivo, file audio e video in modo rapido e preciso. È anche possibile caricare file audio o video per la trascrizione o importarli tramite il loro URL. Lo strumento supporta oltre 104 lingue e offre funzionalità/funzione come l'identificazione del relatore, i timestamp e le correzioni automatiche, garantendo un'elevata qualità delle trascrizioni.

Mi è piaciuto molto il fatto che non si limita a trascrivere le note delle riunioni, ma le riepiloga anche. Inoltre, mi è piaciuto lavorare con la sua interfaccia utente pulita.

Le migliori funzionalità/funzione di Notta IA

Trascrive riunioni dal vivo e file registrati in tempo reale

Trascrive video in più di 104 lingue

Integrazione con piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Notta limiti IA

Alcune funzionalità avanzate, come la trascrizione multilingue, richiedono il piano Pro o Business

Il livello gratuito ha un limite di minuti di trascrizione al mese

Prezzi di Notta IA

Piano Free

Pro: $14,99/mese per postazione

Business: $27,99 /mese per postazione

Azienda: Prezzo personalizzato

Notta valutazioni IA

G2: 4.6/5 (103 recensioni)

4.6/5 (103 recensioni) Capterra: Non disponibile

7. Riepilogare/riassumere video: Il migliore per uso personale

via Richiamo Recall eccelle nel riepilogare i contenuti online e organizzarli in una base di conoscenza personale. È ideale per gli utenti che desiderano salvare, categorizzare e rivedere le informazioni provenienti da varie fonti online. Lo strumento categorizza automaticamente e collega riepiloghi/riassunti per i video di formazione , video di apprendimento, ecc. e facilita il recupero delle conoscenze.

Le funzionalità/funzione di Recall includono la possibilità di riepilogare pagine web, blog, articoli e PDF. Mi piace molto il fatto che offra l'accesso offline, rendendolo uno strumento per l'apprendimento continuo e la gestione delle informazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Recall/riassumere video

Impostazione e utilizzo in pochi secondi grazie a un'interfaccia facile da utilizzare

Categorizza e collega automaticamente i riepiloghi/riassunti salvati

Generazione di domande dai riepiloghi/riassunti salvati per testare le conoscenze

Comprendere facilmente idee complesse con contenuti interconnessi in un grafico della conoscenza

Esportazione delle note ovunque in formato Markdown

Ricordiamo i limiti del riepilogare/riassumere i video

Limitate funzionalità/funzioni avanzate rispetto ad altri riepilogatori/riassumere video IA

Potrebbe non essere adatto a progetti di grandi dimensioni

Prezzi del video riepilogare/riassumere

Recall lite: Free da usare

Recall plus: 10 dollari al mese

Recall aziendale: Prezzo personalizzato

Valutazioni del riepilogare/riassumere video Recall

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

8. Qualsiasi riepilogo/riassunto: migliore per l'uso generale

via Qualsiasi riepilogo/riassunto Any Summary è basato su ChatGPT e permette di riepilogare/riassumere rapidamente lunghi file audio e video. Supporta vari tipi di file, tra cui immagini, audio, video, testo e file CSV, il che lo rende una soluzione versatile per riepilogare contenuti provenienti da fonti diverse. Si può anche scegliere di aggiungere un collegato a un video di YouTube per ricevere un riepilogo/riassunto.

Le migliori funzionalità/funzione di Riepilogo/riassunto

Scegliete il formato di riepilogo/riassunto che vi serve, compresi i punti, le citazioni o gli abstract

Riepilogare/riassumere file o URL di diversi formati, tra cui PDF, documenti Word, MP3 e altro ancora

Generazione rapida di riepiloghi/riassunti e risparmio di tempo e lavoro richiesto per il project management

Limiti del riepilogo/riassunto

Può essere meno accurato con contenuti altamente tecnici

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per utilizzare appieno le funzionalità/funzione avanzate

Alcuni utenti hanno segnalato una certa variabilità nell'accuratezza dei riepiloghi/riassunti

Prezzi di riepilogo/riassunto

Gratuito da utilizzare

Valutazioni di riepilogo/riassunto

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

9. Riepilogare/riassumere: Il migliore per gli autori di contenuti

via Descrizione Descript è uno strumento all-in-one per modificare, trascrivere e riepilogare audio e video. È stato progettato per semplificare il processo di modifica, rendendolo accessibile anche a chi non ha competenze tecniche estese.

Il riepilogatore/riassunto video di Descript, dotato di IA, fornisce risultati accurati e quasi immediati. Lo strumento identifica ed etichetta automaticamente gli oratori, consente di trascrivere l'audio in oltre 20 lingue e offre una cronologia delle versioni basata su cloud, in modo che l'utente (e chiunque lavori con lui) possa monitorare le modifiche apportate.

Le migliori funzionalità/funzione di Descript Summarizer

Modifica di video e generazione di riepiloghi/riassunti all'interno dello stesso strumento

Crea descrizioni per YouTube, bozze di sceneggiature video e altro ancora con l'assistente IA Underlord

Ottieni una modifica granulare basata sul testo, la rimozione delle parole riempitive e le funzionalità/funzione vocali generate dall'IA

Registra l'attività dello schermo e controllo delle sessioni audio e video da remoto

Limiti del riepilogare/riassumere i descrittori

Prezzo più alto

Richiede una curva di apprendimento per le funzionalità/funzione avanzate

Gli utenti hanno segnalato una perdita di qualità nei file esportati

Prezzi di Descript Summarizer

Piano Free

Hobbista: $19 /mese per persona

Autore: $35 /mese per persona

Business: $50 /mese per persona

Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni del riepilogare/riassumere

G2: 4.6/5 (560+ recensioni)

4.6/5 (560+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (160+ recensioni)

10. ScreenApp Video Riepilogare/riassumere: Il migliore per l'uso sul web

via ScreenApp ScreenApp Video Summarizer è uno strumento basato sul web per trascrivere e condensare video online. Consente di registrare schermate, trascrivere l'audio con elevata precisione, riepilogare/riassumere le trascrizioni (ed esportare i riepiloghi) e trasformare il testo in note rapide (con timestamp).

L'aspetto davvero interessante è che ScreenApp permette anche di chattare con i video: se avete bisogno di informazioni specifiche dal video, basta chiedere al chatbot integrato e vi fornirà ciò che vi serve.

È anche possibile tradurre i video in oltre 50 lingue e caricarli in un intervallo di formati come .mp4, .mov, .avi e altri.

Le migliori funzionalità/funzione di ScreenApp Video Summarizer

Iniziare a lavorare senza dover scaricare un'app

Riepilogare/riassumere i video online in modo rapido e accurato

Caricare facilmente video e registrare schermate in tempo reale

Chattare con le registrazioni ed estrarre più rapidamente informazioni preziose

Traducete le trascrizioni e i riepiloghi/riassunti dei video in più di 50 lingue

Limitazioni di ScreenApp Video Summarizer

Funzionalità offline limitate

Meno opzioni di personalizzazione rispetto alle applicazioni desktop

Prezzi di ScreenApp Video Summarizer

Starter: Free da utilizzare

Crescita: $19 /mese per utente

Business: $39 /mese per utente

Enterprise: $99 /mese per utente

Valutazioni di riepilogare/riassumere video con ScreenApp

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Stop 1.5Xing Video, Start 1.5Xing Flussi di Lavoro

Non riesco assolutamente a guardare ore di video con l'avanzamento veloce e a prendere note ogni volta che trovo informazioni importanti da annotare. È doloroso.

E il fatto è che non sempre ci si riesce: è così facile perdere un paio di dettagli che poi si rivelano essere concetti chiave.

I riepilogatori/riassumere i video dell'IA sono una benedizione. Ho risparmiato così tante ore preziose non solo per esaminare i video, ma anche per organizzarli e condividerli.

Ci sono tonnellate di strumenti gratuiti, freemium e a pagamento Da fare per trascrivere e riepilogare i video in modo rapido e accurato. Ne ho provati diversi e ClickUp è sicuramente il più facile da usare. Inoltre, ha altre funzionalità/funzione come la documentazione, il chattare, ecc. e questo significa che posso terminare tutto il mio lavoro su un'unica piattaforma.

Anche Claude era abbastanza decente (ma cavolo, costa una bomba).

Lo strumento di ClickUp AI per riepilogare i video (e molte altre funzionalità/funzioni) è gratis. Provate a fare un giro e vedrete i vostri flussi di lavoro diventare molto più semplici!