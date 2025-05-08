Blog di ClickUp
i 10 migliori riassuntori di video AI che vi faranno risparmiare tempo prezioso

Pavitra M
Pavitra M
8 maggio 2025

Avete mai desiderato un assistente che guardasse per voi ore di video importanti (magari noiosi!) e poi vi dicesse rapidamente quali sono gli elementi da mettere in pratica?

Ebbene, questo è ciò che fa un riepilogatore/riassunto video IA! Questo piccolo e instancabile robot è in grado di guardare tutti i webinar, le esercitazioni o le registrazioni di infinite riunioni e di scrivere un riepilogo ordinato e conciso.

Questa tecnologia intelligente (leggi: algoritmi avanzati) consente di cogliere rapidamente i punti essenziali in un formato facile da digerire, senza entrare nei dettagli irrilevanti. È in grado di leggere anche i video più lunghi e di lavorare come un strumento di trascrizione risparmiando tempo e lavoro richiesto.

Tuttavia, trovare il giusto riepilogatore/riassunto di video IA può essere un'impresa ardua, dato che una sola ricerca su Google produce milioni di opzioni. Ho dedicato oltre 36 ore a ricercare e testare i migliori riepilogatori/riassunti di video IA disponibili online.

In questa guida, vi illustrerò i dieci migliori riepilogatori/riassumere video di IA, descrivendone nel dettaglio le funzionalità, i prezzi e i vantaggi. Così, la prossima volta che dovrete estrarre informazioni da un video lungo, potrete lasciare che sia l'IA a fare il lavoro pesante di guardare e capire il video, in modo da trarne il massimo beneficio!

**Cosa si deve cercare in un riepilogatore/riassunto di video IA?

L'obiettivo di questo articolo è stato quello di identificare gli strumenti più efficienti che possono farvi risparmiare tempo e aumentare la vostra produttività. Attraverso questo processo, ho analizzato come questi riepilogatori/riassumere video IA si integrano con i flussi di lavoro esistenti, concentrandomi in particolare sulle loro capacità di IA per la documentazione .

Nella selezione di un riepilogatore/riassumere video IA, considerare i seguenti fattori per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze:

  • Accuratezza: Il riepilogatore deve catturare i punti chiave e le idee principali senza perdere dettagli importanti
  • Velocità: Lo strumento deve elaborare rapidamente i video, fornendo riepiloghi/riassunti in modo tempestivo
  • Facilità di utilizzo: Un'interfaccia di facile utilizzo è fondamentale per un'efficiente integrazione del flusso di lavoro
  • Integrazione: Verificate se il riepilogatore si integra con lo stack tecnologico esistente per un'operatività senza soluzione di continuitàgestione della comunicazione
    • Costo: Valutare i piani tariffari per assicurarsi che siano adatti al proprio budget senza compromettere le funzionalità/funzione

I 10 migliori riepilogatori/riassumitori di video IA da usare nel 2024

1. ClickUp: Il migliore per la trascrizione di video IA e la gestione delle attività

ClickUp Clip

Usate ClickUp Clip per registrare un video e una voce fuori campo e condividere le vostre idee in modo chiaro

ClickUp offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione per semplificare il project management e migliorare la produttività. Tra queste ClickUp Clip che consente di registrare le schermate, di Clip le registrazioni video, di condividerle e di collaborare.

ClickUp Clip prende vita quando lavora insieme a ClickUp Brain , un assistente IA che trascrive registrazioni e Clip in modo superveloce e con grande precisione. Ciò significa che documentare, condensare e condividere le informazioni diventa molto più facile.

ClickUp Brain è in grado di creare un riepilogo/riassunto IA di video

Trascrivi automaticamente le tue registrazioni con ClickUp Brain in pochi minuti

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

  • Trascrivere automaticamente le clip video, completate da timestamp e testo ricercabile
  • Condivisione immediata incorporando i clip direttamente in ClickUp, tramite un collegato pubblico o scaricando il file video
  • Connessione perfetta con Slack, Google Drive e molti altri strumenti
  • Aggiungere commenti direttamente ai clip video, per facilitare un feedback chiaro e conciso
  • Gestione di tutti i video in un hub Clip organizzato, che facilita l'accesso e la ricerca di contenuti specifici

Limiti di ClickUp

  • La configurazione iniziale può richiedere molto tempo (come ogni configurazione dell'IA, in realtà)
  • Alcune funzionalità avanzate richiedono una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

  • **Free Forever
  • Unlimitato: $7/mese per utente
  • Business: $12/mese per utente
  • Azienda: Contattare per i prezzi
  • ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni ClickUp

  • G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)
  • Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Claude 3: Il migliore per l'elaborazione del linguaggio naturale

Claude agisce anche come riepilogatore/riassunto di video IA

via Claude Claude 3, sviluppato da Anthropic, è un modello avanzato di IA progettato per varie attività, tra cui il riepilogare/riassumere video. Conosciuto per la sua elevata finestra di contesto e per le sue capacità di richiamo quasi perfette, Claude 3 si distingue nel campo del riepilogare/riassumere video dell'IA.

Claude 3 fornisce riepiloghi video precisi e contestualmente rilevanti. Questo lo rende un soluzione ideale per la comunicazione aziendale e per l'uso didattico, soprattutto nei campi della creazione di contenuti, dell'istruzione e della pratica linguistica. Lo consiglio a tutti coloro che consumano regolarmente contenuti video di lunga durata e hanno bisogno di estrarre rapidamente informazioni chiave dai video.

Le 3 migliori funzionalità/funzione di Claude

  • Genera riepiloghi accurati che mantengono il contesto e le chiavi di lettura
  • Iniziare rapidamente grazie a un'interfaccia intuitiva con una curva di apprendimento piatta
  • Integrazione con numerose piattaforme didattiche e professionali grazie alle sue API e semplificazione dei flussi di lavoro
  • Trascrivere e riepilogare in qualsiasi lingua di vostra scelta

Limiti di Claude 3

  • Prezzo più alto rispetto ad alcuni concorrenti
  • Opzioni di personalizzazione personalizzate per la lunghezza del riepilogo/riassunto, in numero limitato

Prezzi di Claude 3

  • Piano Free
  • Pro: $20/mese per utente (minimo cinque membri)
  • Teams: $30/mese per utente (minimo cinque membri)

Claude 3 valutazioni

  • G2: 4.7/5 (22+ recensioni)
  • Capterra: 4.8/5 (4+ recensioni)

3. Knowt: Il migliore per l'apprendimento collaborativo

Knowt AI riepilogare/riassumere

via Conoscere Knowt è un riepilogatore/riassunto di video IA progettato per aiutare gli studenti a studiare in modo più efficace. Utilizza l'IA per creare flashcard, note e riepiloghi da varie fonti come PDF, presentazioni PowerPoint e video di lezioni.

Se state timidi di fronte alla macchina fotografica e non vi sentite a vostro agio nel fare domande durante le lezioni dal vivo, oppure volete semplicemente ripassare un concetto e capire con calma, questo è un ottimo strumento da avere al vostro fianco.

Knowt ha una funzionalità/funzione di ripetizione spaziale che può aiutare gli studenti a trattenere le informazioni più a lungo. Questo può rendere più efficace lo studio dell'ultimo minuto.

Le migliori funzionalità/funzione di Knowt

  • Collaborazione semplice grazie alle funzionalità di lavoro di gruppo e di revisione tra pari
  • Regolare facilmente la lunghezza del riepilogo/riassunto e le aree di interesse
  • Conversione di video lunghi (come lezioni e webinar) in note e flashcard
  • Integrazione perfetta con le piattaforme didattiche come Google Classroom

Conoscere i limiti

  • Limitato al contesto educativo
  • Limitate funzionalità/funzioni avanzate rispetto ad altri riepilogatori/riassunti di video IA

Conoscere i prezzi

  • Studente Basic: gratis
  • Studente Plus: $5,99/mese
  • Studente Ultra: $12,99/mese

Valutazioni conosciute

  • G2: Non disponibile
  • Capitolare: Non disponibile

4. Fireflies.ai: migliore per la trascrizione e i riepiloghi/riassunti delle riunioni

Fireflies può creare una trascrizione di un file audio o video

via Lucciole.ai Fireflies.ai è un assistente per riunioni dotato di IA che semplifica il processo di trascrizione e analisi delle riunioni. Le sue funzionalità/funzione chiave includono la registrazione vocale, la trascrizione in tempo reale e la generazione di riepiloghi/riassunti delle riunioni.

Lo strumento fornisce riepiloghi dettagliati delle riunioni e agisce come partecipante alle stesse. È un software prezioso per i professionisti che partecipano alle riunioni da remoto e che hanno bisogno di un'assistenza tecnica condivisione dello schermo semplice e senza problemi durante le videochiamate.

Le migliori funzionalità/funzione di Fireflies.ai

  • Trascrivere e riepilogare automaticamente le registrazioni delle riunioni
  • Trovare e rivedere facilmente le chiavi delle riunioni passate utilizzando l'opzione di ricerca nelle note
  • Aggiornamento delle informazioni di contatto con le registrazioni delle riunioni e le note delle chiamate grazie all'integrazione con il vostro CRM
  • Integrazione con Zoom, Google Meet e altri strumenti per le riunioni più diffusi

Limiti di Fireflies.ai

  • Le trascrizioni possono talvolta presentare errori minori, soprattutto in caso di accenti pesanti o gergo tecnico
  • Alcune funzionalità/funzioni avanzate e integrazioni sono disponibili solo con i piani premium

Prezzi di Fireflies.ai

  • Piano Free
  • Piano Pro: $18/mese per postazione
  • Piano Business: $29/mese per postazione
  • Piano Enterprise: $39/mese per postazione

Valutazioni di Fireflies.ai

  • G2: 5/5 (434+ recensioni)
  • Capterra: 4.2/5 (9 recensioni)

5. Summarize.tech: il migliore per riepilogare/riassumere rapidamente i video di YouTube

Riepilogare/riassassumere i video di YouTube

via Riepilogare/riassumere.tech Summarize.tech è uno strumento alimentato dall'IA che crea riepiloghi/riassunti di lunghi video di YouTube. Utilizza un'avanzata elaborazione del linguaggio naturale per condensare i contenuti più lunghi in riepiloghi/riassunti brevi e digeribili. È quindi l'ideale per chi guarda molti video di YouTube.

È possibile consultare la libreria di video riepilogati o aggiungere un collegato a un video specifico che si desidera riepilogare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Summarize.tech

  • Riepilogare/riassumere rapidamente video di YouTube di qualsiasi lunghezza
  • Utilizzo senza problemi grazie a un'interfaccia intuitiva
  • Regola la lunghezza del riepilogo/riassunto in base alle tue esigenze

Limiti di Summarize.tech

  • Lavora solo con i video di YouTube
  • Non ideale per contenuti altamente tecnici

Prezzi di Riepilogare/riassumere

  • Gratuito da utilizzare

Repilogare/riassumere valutazioni

  • G2: Non disponibile
  • Capterra: Non disponibile

6. Notta IA: la migliore per la trascrizione multilingue e in tempo reale

Notta è in grado di creare un riepilogo IA di qualità

via Notta Notta IA è specializzata nel fornire riepiloghi/riassunti di video multilingue. Fornisce trascrizione in tempo reale e integrazione su varie piattaforme. Può gestire trascrizioni sia audio che video, il che rende Notta facile da usare.

Con Notta è possibile trascrivere in testo riunioni dal vivo, file audio e video in modo rapido e preciso. È anche possibile caricare file audio o video per la trascrizione o importarli tramite il loro URL. Lo strumento supporta oltre 104 lingue e offre funzionalità/funzione come l'identificazione del relatore, i timestamp e le correzioni automatiche, garantendo un'elevata qualità delle trascrizioni.

Mi è piaciuto molto il fatto che non si limita a trascrivere le note delle riunioni, ma le riepiloga anche. Inoltre, mi è piaciuto lavorare con la sua interfaccia utente pulita.

Le migliori funzionalità/funzione di Notta IA

  • Trascrive riunioni dal vivo e file registrati in tempo reale
  • Trascrive video in più di 104 lingue
  • Integrazione con piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Notta limiti IA

  • Alcune funzionalità avanzate, come la trascrizione multilingue, richiedono il piano Pro o Business
  • Il livello gratuito ha un limite di minuti di trascrizione al mese

Prezzi di Notta IA

  • Piano Free
  • Pro: $14,99/mese per postazione
  • Business: $27,99 /mese per postazione
  • Azienda: Prezzo personalizzato

Notta valutazioni IA

  • G2: 4.6/5 (103 recensioni)
  • Capterra: Non disponibile

7. Riepilogare/riassumere video: Il migliore per uso personale

Riepilogare/riassumere IA di Recall

via Richiamo Recall eccelle nel riepilogare i contenuti online e organizzarli in una base di conoscenza personale. È ideale per gli utenti che desiderano salvare, categorizzare e rivedere le informazioni provenienti da varie fonti online. Lo strumento categorizza automaticamente e collega riepiloghi/riassunti per i video di formazione , video di apprendimento, ecc. e facilita il recupero delle conoscenze.

Le funzionalità/funzione di Recall includono la possibilità di riepilogare pagine web, blog, articoli e PDF. Mi piace molto il fatto che offra l'accesso offline, rendendolo uno strumento per l'apprendimento continuo e la gestione delle informazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Recall/riassumere video

  • Impostazione e utilizzo in pochi secondi grazie a un'interfaccia facile da utilizzare
  • Categorizza e collega automaticamente i riepiloghi/riassunti salvati
  • Generazione di domande dai riepiloghi/riassunti salvati per testare le conoscenze
  • Comprendere facilmente idee complesse con contenuti interconnessi in un grafico della conoscenza
  • Esportazione delle note ovunque in formato Markdown

Ricordiamo i limiti del riepilogare/riassumere i video

  • Limitate funzionalità/funzioni avanzate rispetto ad altri riepilogatori/riassumere video IA
  • Potrebbe non essere adatto a progetti di grandi dimensioni

Prezzi del video riepilogare/riassumere

  • Recall lite: Free da usare
  • Recall plus: 10 dollari al mese
  • Recall aziendale: Prezzo personalizzato

Valutazioni del riepilogare/riassumere video Recall

  • G2: Non disponibile
  • Capterra: Non disponibile

8. Qualsiasi riepilogo/riassunto: migliore per l'uso generale

IA Summary è un riepilogare/riassunto di video di YouTube

via Qualsiasi riepilogo/riassunto Any Summary è basato su ChatGPT e permette di riepilogare/riassumere rapidamente lunghi file audio e video. Supporta vari tipi di file, tra cui immagini, audio, video, testo e file CSV, il che lo rende una soluzione versatile per riepilogare contenuti provenienti da fonti diverse. Si può anche scegliere di aggiungere un collegato a un video di YouTube per ricevere un riepilogo/riassunto.

Le migliori funzionalità/funzione di Riepilogo/riassunto

  • Scegliete il formato di riepilogo/riassunto che vi serve, compresi i punti, le citazioni o gli abstract
  • Riepilogare/riassumere file o URL di diversi formati, tra cui PDF, documenti Word, MP3 e altro ancora
  • Generazione rapida di riepiloghi/riassunti e risparmio di tempo e lavoro richiesto per il project management

Limiti del riepilogo/riassunto

  • Può essere meno accurato con contenuti altamente tecnici
  • I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per utilizzare appieno le funzionalità/funzione avanzate
  • Alcuni utenti hanno segnalato una certa variabilità nell'accuratezza dei riepiloghi/riassunti

Prezzi di riepilogo/riassunto

  • Gratuito da utilizzare

Valutazioni di riepilogo/riassunto

  • G2: Non disponibile
  • Capterra: Non disponibile

9. Riepilogare/riassumere: Il migliore per gli autori di contenuti

Descrittore per trascrizioni IA

via Descrizione Descript è uno strumento all-in-one per modificare, trascrivere e riepilogare audio e video. È stato progettato per semplificare il processo di modifica, rendendolo accessibile anche a chi non ha competenze tecniche estese.

Il riepilogatore/riassunto video di Descript, dotato di IA, fornisce risultati accurati e quasi immediati. Lo strumento identifica ed etichetta automaticamente gli oratori, consente di trascrivere l'audio in oltre 20 lingue e offre una cronologia delle versioni basata su cloud, in modo che l'utente (e chiunque lavori con lui) possa monitorare le modifiche apportate.

Le migliori funzionalità/funzione di Descript Summarizer

  • Modifica di video e generazione di riepiloghi/riassunti all'interno dello stesso strumento
  • Crea descrizioni per YouTube, bozze di sceneggiature video e altro ancora con l'assistente IA Underlord
  • Ottieni una modifica granulare basata sul testo, la rimozione delle parole riempitive e le funzionalità/funzione vocali generate dall'IA
  • Registra l'attività dello schermo e controllo delle sessioni audio e video da remoto

Limiti del riepilogare/riassumere i descrittori

  • Prezzo più alto
  • Richiede una curva di apprendimento per le funzionalità/funzione avanzate
  • Gli utenti hanno segnalato una perdita di qualità nei file esportati

Prezzi di Descript Summarizer

  • Piano Free
  • Hobbista: $19 /mese per persona
  • Autore: $35 /mese per persona
  • Business: $50 /mese per persona
  • Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni del riepilogare/riassumere

  • G2: 4.6/5 (560+ recensioni)
  • Capterra: 4.8/5 (160+ recensioni)

10. ScreenApp Video Riepilogare/riassumere: Il migliore per l'uso sul web

ScreenApp è in grado di creare un riepilogo/riassunto IA di un video online

via ScreenApp ScreenApp Video Summarizer è uno strumento basato sul web per trascrivere e condensare video online. Consente di registrare schermate, trascrivere l'audio con elevata precisione, riepilogare/riassumere le trascrizioni (ed esportare i riepiloghi) e trasformare il testo in note rapide (con timestamp).

L'aspetto davvero interessante è che ScreenApp permette anche di chattare con i video: se avete bisogno di informazioni specifiche dal video, basta chiedere al chatbot integrato e vi fornirà ciò che vi serve.

È anche possibile tradurre i video in oltre 50 lingue e caricarli in un intervallo di formati come .mp4, .mov, .avi e altri.

Le migliori funzionalità/funzione di ScreenApp Video Summarizer

  • Iniziare a lavorare senza dover scaricare un'app
  • Riepilogare/riassumere i video online in modo rapido e accurato
  • Caricare facilmente video e registrare schermate in tempo reale
  • Chattare con le registrazioni ed estrarre più rapidamente informazioni preziose
  • Traducete le trascrizioni e i riepiloghi/riassunti dei video in più di 50 lingue

Limitazioni di ScreenApp Video Summarizer

  • Funzionalità offline limitate
  • Meno opzioni di personalizzazione rispetto alle applicazioni desktop

Prezzi di ScreenApp Video Summarizer

  • Starter: Free da utilizzare
  • Crescita: $19 /mese per utente
  • Business: $39 /mese per utente
  • Enterprise: $99 /mese per utente

Valutazioni di riepilogare/riassumere video con ScreenApp

  • G2: Non disponibile
  • Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Stop 1.5Xing Video, Start 1.5Xing Flussi di Lavoro

Non riesco assolutamente a guardare ore di video con l'avanzamento veloce e a prendere note ogni volta che trovo informazioni importanti da annotare. È doloroso.

E il fatto è che non sempre ci si riesce: è così facile perdere un paio di dettagli che poi si rivelano essere concetti chiave.

I riepilogatori/riassumere i video dell'IA sono una benedizione. Ho risparmiato così tante ore preziose non solo per esaminare i video, ma anche per organizzarli e condividerli.

Ci sono tonnellate di strumenti gratuiti, freemium e a pagamento Da fare per trascrivere e riepilogare i video in modo rapido e accurato. Ne ho provati diversi e ClickUp è sicuramente il più facile da usare. Inoltre, ha altre funzionalità/funzione come la documentazione, il chattare, ecc. e questo significa che posso terminare tutto il mio lavoro su un'unica piattaforma.

Anche Claude era abbastanza decente (ma cavolo, costa una bomba).

Lo strumento di ClickUp AI per riepilogare i video (e molte altre funzionalità/funzioni) è gratis. Provate a fare un giro e vedrete i vostri flussi di lavoro diventare molto più semplici!