i 10 migliori riassuntori di video AI che vi faranno risparmiare tempo prezioso

Avete mai desiderato un assistente che guardasse per voi ore di video importanti (magari noiosi!) e poi vi dicesse rapidamente quali sono gli elementi da mettere in pratica?
Ebbene, questo è ciò che fa un riepilogatore/riassunto video IA! Questo piccolo e instancabile robot è in grado di guardare tutti i webinar, le esercitazioni o le registrazioni di infinite riunioni e di scrivere un riepilogo ordinato e conciso.
Questa tecnologia intelligente (leggi: algoritmi avanzati) consente di cogliere rapidamente i punti essenziali in un formato facile da digerire, senza entrare nei dettagli irrilevanti. È in grado di leggere anche i video più lunghi e di lavorare come un strumento di trascrizione risparmiando tempo e lavoro richiesto.
Tuttavia, trovare il giusto riepilogatore/riassunto di video IA può essere un'impresa ardua, dato che una sola ricerca su Google produce milioni di opzioni. Ho dedicato oltre 36 ore a ricercare e testare i migliori riepilogatori/riassunti di video IA disponibili online.
In questa guida, vi illustrerò i dieci migliori riepilogatori/riassumere video di IA, descrivendone nel dettaglio le funzionalità, i prezzi e i vantaggi. Così, la prossima volta che dovrete estrarre informazioni da un video lungo, potrete lasciare che sia l'IA a fare il lavoro pesante di guardare e capire il video, in modo da trarne il massimo beneficio!
**Cosa si deve cercare in un riepilogatore/riassunto di video IA?
L'obiettivo di questo articolo è stato quello di identificare gli strumenti più efficienti che possono farvi risparmiare tempo e aumentare la vostra produttività. Attraverso questo processo, ho analizzato come questi riepilogatori/riassumere video IA si integrano con i flussi di lavoro esistenti, concentrandomi in particolare sulle loro capacità di IA per la documentazione .
Nella selezione di un riepilogatore/riassumere video IA, considerare i seguenti fattori per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze:
- Accuratezza: Il riepilogatore deve catturare i punti chiave e le idee principali senza perdere dettagli importanti
- Velocità: Lo strumento deve elaborare rapidamente i video, fornendo riepiloghi/riassunti in modo tempestivo
- Facilità di utilizzo: Un'interfaccia di facile utilizzo è fondamentale per un'efficiente integrazione del flusso di lavoro
- Integrazione: Verificate se il riepilogatore si integra con lo stack tecnologico esistente per un'operatività senza soluzione di continuitàgestione della comunicazione
- Costo: Valutare i piani tariffari per assicurarsi che siano adatti al proprio budget senza compromettere le funzionalità/funzione
I 10 migliori riepilogatori/riassumitori di video IA da usare nel 2024
1. ClickUp: Il migliore per la trascrizione di video IA e la gestione delle attività
Usate ClickUp Clip per registrare un video e una voce fuori campo e condividere le vostre idee in modo chiaro
ClickUp offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione per semplificare il project management e migliorare la produttività. Tra queste ClickUp Clip che consente di registrare le schermate, di Clip le registrazioni video, di condividerle e di collaborare.
ClickUp Clip prende vita quando lavora insieme a ClickUp Brain , un assistente IA che trascrive registrazioni e Clip in modo superveloce e con grande precisione. Ciò significa che documentare, condensare e condividere le informazioni diventa molto più facile.
Trascrivi automaticamente le tue registrazioni con ClickUp Brain in pochi minuti
Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp
- Trascrivere automaticamente le clip video, completate da timestamp e testo ricercabile
- Condivisione immediata incorporando i clip direttamente in ClickUp, tramite un collegato pubblico o scaricando il file video
- Connessione perfetta con Slack, Google Drive e molti altri strumenti
- Aggiungere commenti direttamente ai clip video, per facilitare un feedback chiaro e conciso
- Gestione di tutti i video in un hub Clip organizzato, che facilita l'accesso e la ricerca di contenuti specifici
Limiti di ClickUp
- La configurazione iniziale può richiedere molto tempo (come ogni configurazione dell'IA, in realtà)
- Alcune funzionalità avanzate richiedono una curva di apprendimento
Prezzi di ClickUp
- **Free Forever
- Unlimitato: $7/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
- ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese
Valutazioni ClickUp
- G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)
2. Claude 3: Il migliore per l'elaborazione del linguaggio naturale
via Claude Claude 3, sviluppato da Anthropic, è un modello avanzato di IA progettato per varie attività, tra cui il riepilogare/riassumere video. Conosciuto per la sua elevata finestra di contesto e per le sue capacità di richiamo quasi perfette, Claude 3 si distingue nel campo del riepilogare/riassumere video dell'IA.
Claude 3 fornisce riepiloghi video precisi e contestualmente rilevanti. Questo lo rende un soluzione ideale per la comunicazione aziendale e per l'uso didattico, soprattutto nei campi della creazione di contenuti, dell'istruzione e della pratica linguistica. Lo consiglio a tutti coloro che consumano regolarmente contenuti video di lunga durata e hanno bisogno di estrarre rapidamente informazioni chiave dai video.
Le 3 migliori funzionalità/funzione di Claude
- Genera riepiloghi accurati che mantengono il contesto e le chiavi di lettura
- Iniziare rapidamente grazie a un'interfaccia intuitiva con una curva di apprendimento piatta
- Integrazione con numerose piattaforme didattiche e professionali grazie alle sue API e semplificazione dei flussi di lavoro
- Trascrivere e riepilogare in qualsiasi lingua di vostra scelta
Limiti di Claude 3
- Prezzo più alto rispetto ad alcuni concorrenti
- Opzioni di personalizzazione personalizzate per la lunghezza del riepilogo/riassunto, in numero limitato
Prezzi di Claude 3
- Piano Free
- Pro: $20/mese per utente (minimo cinque membri)
- Teams: $30/mese per utente (minimo cinque membri)
Claude 3 valutazioni
- G2: 4.7/5 (22+ recensioni)
- Capterra: 4.8/5 (4+ recensioni)
3. Knowt: Il migliore per l'apprendimento collaborativo
via Conoscere Knowt è un riepilogatore/riassunto di video IA progettato per aiutare gli studenti a studiare in modo più efficace. Utilizza l'IA per creare flashcard, note e riepiloghi da varie fonti come PDF, presentazioni PowerPoint e video di lezioni.
Se state timidi di fronte alla macchina fotografica e non vi sentite a vostro agio nel fare domande durante le lezioni dal vivo, oppure volete semplicemente ripassare un concetto e capire con calma, questo è un ottimo strumento da avere al vostro fianco.
Knowt ha una funzionalità/funzione di ripetizione spaziale che può aiutare gli studenti a trattenere le informazioni più a lungo. Questo può rendere più efficace lo studio dell'ultimo minuto.
Le migliori funzionalità/funzione di Knowt
- Collaborazione semplice grazie alle funzionalità di lavoro di gruppo e di revisione tra pari
- Regolare facilmente la lunghezza del riepilogo/riassunto e le aree di interesse
- Conversione di video lunghi (come lezioni e webinar) in note e flashcard
- Integrazione perfetta con le piattaforme didattiche come Google Classroom
Conoscere i limiti
- Limitato al contesto educativo
- Limitate funzionalità/funzioni avanzate rispetto ad altri riepilogatori/riassunti di video IA
Conoscere i prezzi
- Studente Basic: gratis
- Studente Plus: $5,99/mese
- Studente Ultra: $12,99/mese
Valutazioni conosciute
- G2: Non disponibile
- Capitolare: Non disponibile
4. Fireflies.ai: migliore per la trascrizione e i riepiloghi/riassunti delle riunioni
via Lucciole.ai Fireflies.ai è un assistente per riunioni dotato di IA che semplifica il processo di trascrizione e analisi delle riunioni. Le sue funzionalità/funzione chiave includono la registrazione vocale, la trascrizione in tempo reale e la generazione di riepiloghi/riassunti delle riunioni.
Lo strumento fornisce riepiloghi dettagliati delle riunioni e agisce come partecipante alle stesse. È un software prezioso per i professionisti che partecipano alle riunioni da remoto e che hanno bisogno di un'assistenza tecnica condivisione dello schermo semplice e senza problemi durante le videochiamate.
Le migliori funzionalità/funzione di Fireflies.ai
- Trascrivere e riepilogare automaticamente le registrazioni delle riunioni
- Trovare e rivedere facilmente le chiavi delle riunioni passate utilizzando l'opzione di ricerca nelle note
- Aggiornamento delle informazioni di contatto con le registrazioni delle riunioni e le note delle chiamate grazie all'integrazione con il vostro CRM
- Integrazione con Zoom, Google Meet e altri strumenti per le riunioni più diffusi
Limiti di Fireflies.ai
- Le trascrizioni possono talvolta presentare errori minori, soprattutto in caso di accenti pesanti o gergo tecnico
- Alcune funzionalità/funzioni avanzate e integrazioni sono disponibili solo con i piani premium
Prezzi di Fireflies.ai
- Piano Free
- Piano Pro: $18/mese per postazione
- Piano Business: $29/mese per postazione
- Piano Enterprise: $39/mese per postazione
Valutazioni di Fireflies.ai
- G2: 5/5 (434+ recensioni)
- Capterra: 4.2/5 (9 recensioni)
5. Summarize.tech: il migliore per riepilogare/riassumere rapidamente i video di YouTube
via Riepilogare/riassumere.tech Summarize.tech è uno strumento alimentato dall'IA che crea riepiloghi/riassunti di lunghi video di YouTube. Utilizza un'avanzata elaborazione del linguaggio naturale per condensare i contenuti più lunghi in riepiloghi/riassunti brevi e digeribili. È quindi l'ideale per chi guarda molti video di YouTube.
È possibile consultare la libreria di video riepilogati o aggiungere un collegato a un video specifico che si desidera riepilogare.
Le migliori funzionalità/funzioni di Summarize.tech
- Riepilogare/riassumere rapidamente video di YouTube di qualsiasi lunghezza
- Utilizzo senza problemi grazie a un'interfaccia intuitiva
- Regola la lunghezza del riepilogo/riassunto in base alle tue esigenze
Limiti di Summarize.tech
- Lavora solo con i video di YouTube
- Non ideale per contenuti altamente tecnici
Prezzi di Riepilogare/riassumere
- Gratuito da utilizzare
Repilogare/riassumere valutazioni
- G2: Non disponibile
- Capterra: Non disponibile
6. Notta IA: la migliore per la trascrizione multilingue e in tempo reale
via Notta Notta IA è specializzata nel fornire riepiloghi/riassunti di video multilingue. Fornisce trascrizione in tempo reale e integrazione su varie piattaforme. Può gestire trascrizioni sia audio che video, il che rende Notta facile da usare.
Con Notta è possibile trascrivere in testo riunioni dal vivo, file audio e video in modo rapido e preciso. È anche possibile caricare file audio o video per la trascrizione o importarli tramite il loro URL. Lo strumento supporta oltre 104 lingue e offre funzionalità/funzione come l'identificazione del relatore, i timestamp e le correzioni automatiche, garantendo un'elevata qualità delle trascrizioni.
Mi è piaciuto molto il fatto che non si limita a trascrivere le note delle riunioni, ma le riepiloga anche. Inoltre, mi è piaciuto lavorare con la sua interfaccia utente pulita.
Le migliori funzionalità/funzione di Notta IA
- Trascrive riunioni dal vivo e file registrati in tempo reale
- Trascrive video in più di 104 lingue
- Integrazione con piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams
Notta limiti IA
- Alcune funzionalità avanzate, come la trascrizione multilingue, richiedono il piano Pro o Business
- Il livello gratuito ha un limite di minuti di trascrizione al mese
Prezzi di Notta IA
- Piano Free
- Pro: $14,99/mese per postazione
- Business: $27,99 /mese per postazione
- Azienda: Prezzo personalizzato
Notta valutazioni IA
- G2: 4.6/5 (103 recensioni)
- Capterra: Non disponibile
7. Riepilogare/riassumere video: Il migliore per uso personale
via Richiamo Recall eccelle nel riepilogare i contenuti online e organizzarli in una base di conoscenza personale. È ideale per gli utenti che desiderano salvare, categorizzare e rivedere le informazioni provenienti da varie fonti online. Lo strumento categorizza automaticamente e collega riepiloghi/riassunti per i video di formazione , video di apprendimento, ecc. e facilita il recupero delle conoscenze.
Le funzionalità/funzione di Recall includono la possibilità di riepilogare pagine web, blog, articoli e PDF. Mi piace molto il fatto che offra l'accesso offline, rendendolo uno strumento per l'apprendimento continuo e la gestione delle informazioni.
Le migliori funzionalità/funzione di Recall/riassumere video
- Impostazione e utilizzo in pochi secondi grazie a un'interfaccia facile da utilizzare
- Categorizza e collega automaticamente i riepiloghi/riassunti salvati
- Generazione di domande dai riepiloghi/riassunti salvati per testare le conoscenze
- Comprendere facilmente idee complesse con contenuti interconnessi in un grafico della conoscenza
- Esportazione delle note ovunque in formato Markdown
Ricordiamo i limiti del riepilogare/riassumere i video
- Limitate funzionalità/funzioni avanzate rispetto ad altri riepilogatori/riassumere video IA
- Potrebbe non essere adatto a progetti di grandi dimensioni
Prezzi del video riepilogare/riassumere
- Recall lite: Free da usare
- Recall plus: 10 dollari al mese
- Recall aziendale: Prezzo personalizzato
Valutazioni del riepilogare/riassumere video Recall
- G2: Non disponibile
- Capterra: Non disponibile
8. Qualsiasi riepilogo/riassunto: migliore per l'uso generale
via Qualsiasi riepilogo/riassunto Any Summary è basato su ChatGPT e permette di riepilogare/riassumere rapidamente lunghi file audio e video. Supporta vari tipi di file, tra cui immagini, audio, video, testo e file CSV, il che lo rende una soluzione versatile per riepilogare contenuti provenienti da fonti diverse. Si può anche scegliere di aggiungere un collegato a un video di YouTube per ricevere un riepilogo/riassunto.
Le migliori funzionalità/funzione di Riepilogo/riassunto
- Scegliete il formato di riepilogo/riassunto che vi serve, compresi i punti, le citazioni o gli abstract
- Riepilogare/riassumere file o URL di diversi formati, tra cui PDF, documenti Word, MP3 e altro ancora
- Generazione rapida di riepiloghi/riassunti e risparmio di tempo e lavoro richiesto per il project management
Limiti del riepilogo/riassunto
- Può essere meno accurato con contenuti altamente tecnici
- I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per utilizzare appieno le funzionalità/funzione avanzate
- Alcuni utenti hanno segnalato una certa variabilità nell'accuratezza dei riepiloghi/riassunti
Prezzi di riepilogo/riassunto
- Gratuito da utilizzare
Valutazioni di riepilogo/riassunto
- G2: Non disponibile
- Capterra: Non disponibile
9. Riepilogare/riassumere: Il migliore per gli autori di contenuti
via Descrizione Descript è uno strumento all-in-one per modificare, trascrivere e riepilogare audio e video. È stato progettato per semplificare il processo di modifica, rendendolo accessibile anche a chi non ha competenze tecniche estese.
Il riepilogatore/riassunto video di Descript, dotato di IA, fornisce risultati accurati e quasi immediati. Lo strumento identifica ed etichetta automaticamente gli oratori, consente di trascrivere l'audio in oltre 20 lingue e offre una cronologia delle versioni basata su cloud, in modo che l'utente (e chiunque lavori con lui) possa monitorare le modifiche apportate.
Le migliori funzionalità/funzione di Descript Summarizer
- Modifica di video e generazione di riepiloghi/riassunti all'interno dello stesso strumento
- Crea descrizioni per YouTube, bozze di sceneggiature video e altro ancora con l'assistente IA Underlord
- Ottieni una modifica granulare basata sul testo, la rimozione delle parole riempitive e le funzionalità/funzione vocali generate dall'IA
- Registra l'attività dello schermo e controllo delle sessioni audio e video da remoto
Limiti del riepilogare/riassumere i descrittori
- Prezzo più alto
- Richiede una curva di apprendimento per le funzionalità/funzione avanzate
- Gli utenti hanno segnalato una perdita di qualità nei file esportati
Prezzi di Descript Summarizer
- Piano Free
- Hobbista: $19 /mese per persona
- Autore: $35 /mese per persona
- Business: $50 /mese per persona
- Azienda: Prezzo personalizzato
Valutazioni del riepilogare/riassumere
- G2: 4.6/5 (560+ recensioni)
- Capterra: 4.8/5 (160+ recensioni)
10. ScreenApp Video Riepilogare/riassumere: Il migliore per l'uso sul web
via ScreenApp ScreenApp Video Summarizer è uno strumento basato sul web per trascrivere e condensare video online. Consente di registrare schermate, trascrivere l'audio con elevata precisione, riepilogare/riassumere le trascrizioni (ed esportare i riepiloghi) e trasformare il testo in note rapide (con timestamp).
L'aspetto davvero interessante è che ScreenApp permette anche di chattare con i video: se avete bisogno di informazioni specifiche dal video, basta chiedere al chatbot integrato e vi fornirà ciò che vi serve.
È anche possibile tradurre i video in oltre 50 lingue e caricarli in un intervallo di formati come .mp4, .mov, .avi e altri.
Le migliori funzionalità/funzione di ScreenApp Video Summarizer
- Iniziare a lavorare senza dover scaricare un'app
- Riepilogare/riassumere i video online in modo rapido e accurato
- Caricare facilmente video e registrare schermate in tempo reale
- Chattare con le registrazioni ed estrarre più rapidamente informazioni preziose
- Traducete le trascrizioni e i riepiloghi/riassunti dei video in più di 50 lingue
Limitazioni di ScreenApp Video Summarizer
- Funzionalità offline limitate
- Meno opzioni di personalizzazione rispetto alle applicazioni desktop
Prezzi di ScreenApp Video Summarizer
- Starter: Free da utilizzare
- Crescita: $19 /mese per utente
- Business: $39 /mese per utente
- Enterprise: $99 /mese per utente
Valutazioni di riepilogare/riassumere video con ScreenApp
- G2: Non disponibile
- Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni
Stop 1.5Xing Video, Start 1.5Xing Flussi di Lavoro
Non riesco assolutamente a guardare ore di video con l'avanzamento veloce e a prendere note ogni volta che trovo informazioni importanti da annotare. È doloroso.
E il fatto è che non sempre ci si riesce: è così facile perdere un paio di dettagli che poi si rivelano essere concetti chiave.
I riepilogatori/riassumere i video dell'IA sono una benedizione. Ho risparmiato così tante ore preziose non solo per esaminare i video, ma anche per organizzarli e condividerli.
Ci sono tonnellate di strumenti gratuiti, freemium e a pagamento Da fare per trascrivere e riepilogare i video in modo rapido e accurato. Ne ho provati diversi e ClickUp è sicuramente il più facile da usare. Inoltre, ha altre funzionalità/funzione come la documentazione, il chattare, ecc. e questo significa che posso terminare tutto il mio lavoro su un'unica piattaforma.
Anche Claude era abbastanza decente (ma cavolo, costa una bomba).
Lo strumento di ClickUp AI per riepilogare i video (e molte altre funzionalità/funzioni) è gratis. Provate a fare un giro e vedrete i vostri flussi di lavoro diventare molto più semplici!