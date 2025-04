11 migliori strumenti di IA per tradurre nel 2025

Gli strumenti di traduzione IA hanno trasformato il modo in cui ci connettiamo, garantendo che la barriera linguistica sia ridotta al minimo.

Questi strumenti sono in grado di decifrare, tradurre e interpretare le lingue in tempo reale. Utilizzano tecniche di apprendimento automatico e di elaborazione dell'apprendimento naturale per tradurre il testo mantenendone intatto il significato e il contesto.

Trovare lo strumento giusto può essere una sfida, perché il mercato è pieno di strumenti diversi, che pretendono tutti di essere i migliori. Ma non preoccupatevi, vi illustreremo i migliori strumenti di traduzione IA presenti sul mercato insieme all'elenco delle funzionalità/funzione più importanti.

**Cosa si deve cercare negli strumenti di traduzione IA?

Nella selezione di uno strumento di traduzione IA, ecco quali sono gli aspetti da considerare:

Accuratezza: Cercate strumenti che forniscano traduzioni accurate e precise in diverse lingue e contesti. Un'elevata accuratezza assicura che i messaggi siano trasmessi correttamente senza perdere significato o sfumature

Supporto linguistico: Verificate quali sono le lingue supportate dallo strumento. I migliori strumenti di traduzione IA offrono più lingue per soddisfare le diverse esigenze di comunicazione

Traduzione in tempo reale: Scegliete strumenti che offrano la traduzione in tempo reale durante le conversazioni, le riunioni o in viaggio

Sicurezza e privacy: Prestate attenzione alle misure di sicurezza dello strumento per proteggere i dati sensibili, garantendo la conformità alle normative sulla privacy e agli standard del settore

Interfaccia utente: Valutate l'interfaccia utente dello strumento per verificarne la facilità d'uso e la navigazione intuitiva. Un'interfaccia facile da usare migliora la produttività e l'efficienza

Prezzi e scalabilità: Valutate la struttura dei prezzi e le opzioni di scalabilità per determinare se lo strumento si allinea al vostro budget e ai vostri piani di crescita

Integrazione: Se si prevede di utilizzare lo strumento all'interno di flussi di lavoro o applicazioni esistenti, assicurarsi della compatibilità e delle capacità di integrazione con altre piattaforme o software

Supporto clienti: Cercate strumenti di traduzione IA che offrano un supporto clienti affidabile, compresa l'assistenza tecnica e le risorse per la risoluzione dei problemi, per risolvere prontamente qualsiasi problema

11 Migliori strumenti di IA per la traduzione nel 2025

Ecco i migliori strumenti di IA per la traduzione che dovreste usare nel 2025:

1. ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Tradurre l'azione utilizzando ClickUp AI https://clickup.com/ai Prova ClickUp /$$$cta/ ClickUp Brain è un hub di conoscenza centralizzato che connette tutti i documenti, le persone e le conoscenze dell'azienda con l'IA per offrire un'esperienza intelligente e senza soluzione di continuità. È disponibile per tutte le funzionalità di ClickUp, in modo da poterlo utilizzare ovunque e in qualsiasi momento.

Usate ClickUp Brain per tradurre le vostre note, i vostri brief, le vostre relazioni e molto altro per supportare le persone di ogni provenienza nella vostra azienda. Dalla ricerca alla creazione di contenuti, dal riepilogare/riassumere dati all'analizzare informazioni, ClickUp Brain ha il potere di rivoluzionare il mio modo di lavorare. È possibile trascrivere facilmente clip vocali e tradurre e localizzare i contenuti.

E non finisce qui! È possibile creare contenuti inserendo prompt personalizzati, modificando i dati inseriti, creando contenuti specifici per ruolo, modificando i contenuti esistenti, scrivendo aggiornamenti per il team, riepilogando contenuti e chattare e persino rispondendo alle email.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp Brain

Traduzione e localizzazione dei contenuti senza sforzo

Creare contenuti utilizzando Modelli di prompt per l'IA Rispondere rapidamente alle email

Integrazione con oltre 1.000 strumenti per una maggiore produttività

Fate domande e ottenete risposte precise dalle vostre attività, dai documenti e dalle informazioni archiviate in ClickUp

Riepilogare/riassumere chat, commenti e contenuti

Utilizzate il controllo ortografico e grammaticale integrato per scrivere senza errori

Creare tabelle e modelli per organizzare le informazioni

Ottenere la massima tranquillità grazie alle rigorose misure di privacy e sicurezza dei dati

Creazione di contenuti specifici per ruolo, come piani di progetto, ecc.

Limiti di ClickUp Brain

Presenta una curva di apprendimento

Alcuni clienti ritengono le opzioni di personalizzazione eccessive

Prezzi di ClickUp Brain

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp Brain

G2: 4,7/5 (9.400+ recensioni)

4,7/5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. QuillBot IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Quillbot-AI-1400x637.png Traduttore dell'IA di Quillbot /$$$img/

via Traduttore di IA QuillBot Aggiunta recente alla suite di servizi di scrittura Quillbot, QuillBot Translator è uno strumento di traduzione alimentato dall'IA introdotto nel 2023. Offre traduzioni in oltre 40 lingue e può rilevare automaticamente la lingua di input.

È particolarmente utile per chi lo utilizza a scopo di parafrasi o modifica, in quanto può tradurre testi sulla stessa piattaforma.

È possibile tradurre fino a 5.000 caratteri alla volta. Lo strumento è gratis e vengono aggiunte costantemente nuove lingue, il che lo rende perfetto per la traduzione di un testo Strumento di IA per le organizzazioni non profit , individui e aziende.

Le migliori funzionalità/funzione di QuillBot IA

Traduzione di testi più o meno lunghi nella lingua di traguardo

Accesso alla traduzione gratis in oltre 40 lingue

Modifica, parafrasi, citazione e traduzione su un'unica piattaforma

Interfaccia mobile e facile da usare

Tradurre in nuove lingue, poiché l'app aggiunge continuamente altre lingue e funzionalità/funzione

Limiti dell'IA di QuillBot

Poiché il prodotto è ancora in fase iniziale, supporta un numero inferiore di lingue rispetto alla concorrenza

Non ha l'opzione per tradurre documenti

Permette di tradurre solo 5.000 caratteri alla volta

Prezzi di QuillBot IA

**Gratis

Premium: $9,95/mese

$9,95/mese Piano Teams: 5-10 postazioni: $3,75/mese per postazione 11-50 postazioni: $3,33/mese per postazione 51+ postazioni: 2,91 dollari/mese per postazione



Valutazioni e recensioni di QuillBot IA

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

3. Copia.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Copy-AI.png Strumento di traduzione Copy.ai /$$$img/

via Traduttore di Copy.aiA Copy.ai sfrutta l'intelligenza artificiale per offrire capacità di traduzione stellari. Da fare ciò che la traduzione automatica spesso non riesce a fare: tradurre le parole conservandone le sfumature e l'intenzione. È possibile utilizzarlo per creare testi di marketing, post di blog, sequenze di email a freddo e altro ancora.

È particolarmente utile per i team commerciali e di marketing, in quanto lavora come un Strumento di IA per il copywriting per transcreare e localizzare i messaggi. I team possono aggiungere la guida alla voce del proprio marchio per garantire che i risultati siano il più possibile accurati e pertinenti.

Offre traduzioni in oltre 25 lingue. L'aspetto migliore è la sua politica di privacy a conservazione zero dei dati. L'unico inconveniente è che non si tratta di uno strumento di traduzione.

Le migliori funzionalità di Copia.ai

Esplora oltre 25 lingue

Ottieni traduzioni pertinenti e di alta qualità

Migliora le tue traduzioni aggiungendo le guide vocali del marchio per ottenere risultati migliori

Navigare senza fatica attraverso un'interfaccia di facile utilizzo

Utilizzate modelli di flusso di lavoro precostruiti

Sfruttate la sua versatilità per la scrittura e la traduzione di blog, descrizioni di prodotti, traduzione di contenuti e altro ancora

Garantire la sicurezza e la privacy dei vostri dati grazie a misure robuste

Integrazione perfetta con oltre 2.000 piattaforme

Limiti di Copy.ai

Non è principalmente uno strumento di traduzione, quindi le funzionalità/funzione sono limitate

Alcuni utenti si sono lamentati di un supporto clienti poco reattivo

Prezzi di Copy.ai

Gratis

Pro: $49/mese

$49/mese Team: $249/mese

Valutazioni e recensioni di Copy.ai

G2: 4.7/5 (150+ recensioni)

4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60 recensioni)

4. Google Translate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Google-Translate-1400x549.png Google Translate /$$$img/

via google Translate Nato come servizio gratuito di traduzione automatica nel 2006, Google Translate è in grado di tradurre facilmente e accuratamente testi, immagini, documenti e siti web. Nel 2016 è passato alla traduzione automatica neurale per consentire traduzioni più naturali e pertinenti.

Lo strumento è facilmente accessibile, con un'interfaccia intuitiva che permette agli utenti di tradurre in oltre 130 lingue.

La particolarità di questo strumento è che è in grado di tradurre parole scritte, siti web, documenti vari, parlato, immagini e lingue scritte a mano. Funziona anche per la traduzione di conversazioni bilingui e come strumento di traduzione per le lingue straniere Strumento di trascrizione dell'IA .

Google Translate è perfetto per i singoli, gli studenti di lingue e i team che non hanno bisogno di funzionalità di traduzione estese.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Translate

Esperienza utente semplice e interattiva

Accesso gratuito alle traduzioni di oltre 130 lingue

Sfruttare la funzionalità/funzione di rilevamento della lingua

Accesso alle traduzioni offline nell'app mobile

Tradurre direttamente scansionando il testo con la fotocamera

Scaricare le lingue per le traduzioni offline

Salvare parole e frasi per una traduzione più rapida

Facilitare la conversazione tra persone che parlano lingue diverse

Limiti di Google Translate

Può offrire traduzioni imprecise

Da fare non garantisce la privacy dell'input o dell'output in condivisione

Alcuni utenti si sono lamentati del fatto che lo strumento non riesce a cogliere le sfumature delle lingue

Prezzi di Google Translate

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Google Translate

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (600+ recensioni)

5. Smartling

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Smartling-Translate.png Strumento di traduzione Smartling /$$$img/

via Tradurre in modo intelligente Smartling è uno strumento di traduzione abilitato dall'IA che offre traduzioni rapide e accurate e la localizzazione dei contenuti. Offre diverse funzionalità/funzione, come dashboard delle prestazioni e dello stato, strumenti CAT contestuali e integrazioni predefinite.

Che si desideri una traduzione umana o una traduzione automatica neurale, Smartling offre tutto questo. Supporta traduzioni in oltre 150 lingue e consente di integrare il sistema di gestione dei contenuti per una gestione fluida degli stessi.

È possibile tradurre tutorial, testimonianze, annunci, video, interviste e molto altro nella lingua di traguardo. Smartling offre anche servizi di traduzione vocale, trascrizione e sottotitolazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartling

Traduzione in oltre 150 lingue

Utilizza la traduzione umana

Integrare facilmente Smartling con il CMS

Sperimentare un flusso di lavoro completamente trasparente

Beneficiare di una rigorosa valutazione della qualità della traduzione

Sviluppare guide di stile e glossari

Utilizzare la memoria di traduzione e la gestione terminologica

Limiti di smarrimento

Da fare non offre prezzi trasparenti

Presenta una curva di apprendimento ripida

Prezzi di vendita

Core: Non disponibile

Non disponibile Crescita: Non disponibile

Non disponibile Azienda: Non disponibile

Valutazioni e recensioni di Smartling

G2: 4.5/5 (350+ recensioni)

4.5/5 (350+ recensioni) Capterra: 3.5/5 (15+ recensioni)

6. DeepL

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/deepL-1400x505.png DeepL traduttore /$$$img/

via DeepL traduttore Tra i molti strumenti di traduzione automatica disponibili sul mercato, DeepL è noto per le sue traduzioni accurate e ricche di sfumature. Si concentra sulla cattura delle sfumature e del significato delle parole per offrire il risultato più pertinente.

L'interfaccia è intuitiva e supporta 30 lingue. Con l'aiuto delle reti neurali, lo strumento crea traduzioni accurate e adeguate al contesto.

È possibile utilizzarlo per tradurre PDF, documenti Word e file PowerPoint. Consente inoltre di selezionare parole o frasi alternative e regola automaticamente le altre frasi in base alla selezione.

La versione gratuita di DeepL consente di creare il proprio glossario, offre un dizionario incorporato e imposta regole per traduzioni specifiche.

Con DeepL Pro è possibile regolare il tono delle traduzioni, integrarlo con lo strumento CAT e altro ancora.

DeepL migliori funzionalità/funzione

Utilizza un'interfaccia semplice e amichevole

Integrazione perfetta con Windows, iOS e Chrome

Accesso ad esperti e precisione eccezionale nelle lingue offerte

Impostazione di regole per parole e frasi

Tradurre facilmente file di grandi dimensioni con la traduzione in lingua semplice

Mantenere la formattazione originale del testo con la versione pro

Garantire un'elevata sicurezza dei dati in entrata e in uscita

Limiti di DeepL

Molte funzionalità/funzione sono disponibili solo nella versione a pagamento

Nella versione gratis è possibile tradurre solo 1.500 caratteri

Opzioni di personalizzazione limitate

DeepL prezzi

**Gratis

Starter: $10,49/mese per utente

$10,49/mese per utente Avanzato: $34,49/mese per utente

$34,49/mese per utente Ultimate: $68,99/mese per utente

DeepL valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (130+ recensioni)

7. Traduttore Bing di Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Microsoft-Bing-Translator.png Traduttore Microsoft Bing /$$$img/

via Microsoft Bing Translator Microsoft Bing Translator è una parte dei Microsoft Cognitive Services che lavora con Microsoft Office, Edge, Bing, Skype e altro ancora. Offre testo, voce, conversazioni su più dispositivi, immagini e traduzioni offline (solo per Android).

Lo strumento di traduzione supporta oltre 100 lingue. L'interfaccia è facile da usare. Offre una perfetta integrazione con la produttività Microsoft. È possibile aggiungere il traduttore ad Outlook se si traducono regolarmente le email.

Microsoft Translator for Business offre funzionalità/funzione personalizzate per traduzioni migliori e più pertinenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Bing Translator

Tradurre senza fatica grazie a un'interfaccia facile da usare

Partecipa alle conversazioni in tempo reale e alla traduzione vocale

Integrazione perfetta con le app Microsoft

Rileva automaticamente la lingua per una traduzione rapida

Tradurre rapidamente utilizzando frasi di uso comune disponibili sulla piattaforma

Tradurre in oltre 100 lingue

Limiti di Microsoft Bing Translator

Gli utenti si sono lamentati della traduzione imprecisa di testi lunghi

La funzionalità/funzione di conversazione non è disponibile per tutte le lingue

Da fare: non permette di cambiare le parole tradotte

Prezzo di Microsoft Bing Translator

**Gratis

Pagamenti a consumo: Traduzione di testi: $10/milione di caratteri Traduzione di documenti: $15/milioni di caratteri Traduzione personalizzata: $40/milioni di caratteri per la traduzione di testi e documenti



Valutazioni e recensioni su Microsoft Bing Translator

G2: 4.3/5 (90+ recensioni)

4.3/5 (90+ recensioni) Capitolare: NA

8. Non etichettato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Unbabel-translator-settings.png Impostazioni del traduttore Unbabel /$$$img/

via traduttore Unbabel Unbabel è una piattaforma LangOps che offre una combinazione di traduzioni umane e IA per offrire risultati altamente accurati. È la soluzione migliore per le aziende e i team perché offre una serie completa di funzionalità avanzate, tra cui reportistica in tempo reale, trasparenza e flussi di lavoro guidati dall'IA che consentono di risparmiare tempo e costi.

La stima della qualità IA offre uno sguardo trasparente sulle prestazioni di traduzione. Inoltre, grazie alla certificazione ISO 27001, è una piattaforma sicura.

Le migliori funzionalità/funzione di Unbabel

Accesso alle traduzioni in 90 lingue

Sfrutta una combinazione di IA e traduttori umani per traduzioni di alta qualità

Integrazione con un ampio intervallo di strumenti come Zendesk, Salesforce e HubSpot

Valutare la qualità delle traduzioni per garantirne l'accuratezza

Personalizzazione dei flussi di lavoro di traduzione in base alle vostre esigenze

Utilizzo di modelli pronti per l'uso

Limiti di unbabel

Può commettere errori nelle traduzioni

Alcuni utenti si sono lamentati dei lunghi tempi di traduzione

Prezzi Unbabel

Starter: Standard: A partire da $$$50 per parola con un impegno annuale minimo di $$30.000

Standard: A partire da $$$50 per parola con un impegno annuale minimo di $$30.000 Enterprise: A partire da $$$46 per parola con un impegno annuale minimo di $125.000

Valutazioni e recensioni di Unbabel

G2: 4.6/5 (190 recensioni)

4.6/5 (190 recensioni) Capterra: 3.8/5 (4 recensioni)

9. Smartcat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Smartcat-translator.png Strumento di traduzione Smartcat /$$$img/

via Wikipedia Smartcat è uno strumento di traduzione IA che offre traduzioni contestuali e un'interfaccia intuitiva. Offre flussi di lavoro collaborativi e traduzioni rapide, che lo rendono perfetto per aziende e team globali. Permette di aggiungere tutti gli utenti che si desidera.

La qualità e l'accuratezza della traduzione migliorano con l'uso. Lo strumento supporta oltre 280 lingue e 50 formati di file. È possibile connettersi con oltre 30 integrazioni per semplificare il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Smartcat

Accesso a glossari e memorie di traduzione per migliorare la coerenza

Visualizza le valutazioni di accuratezza per coppie di lingue specifiche

Tradurre in oltre 280 lingue

Sfrutta una combinazione di esperienza umana e traduzioni IA

Sfruttare la potenza di GPT-4 per migliorare le capacità di traduzione

Utilizzate la corrispondenza con l'IA per trovare i linguisti migliori

Modifica e verifica dei contenuti tradotti nell'editor Smartcat

Limiti di Smartcat

Non esiste una versione gratis

Alcuni utenti si sono lamentati del supporto clienti poco reattivo

Prezzi di Smartcat

Starter : $99/mese (fatturati annualmente)

: $99/mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Smartcat

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (130+ recensioni)

10. Traduzione Reverso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Reverso-Translation-1400x497.png Strumento di traduzione Reverso /$$$img/

via Da un lato, dall'altro.. Reverso utilizza modelli di traduzione automatica neurale per fornire traduzioni naturali e accurate in oltre 25 lingue. È possibile digitare il testo o aggiungere un documento come un PPT, un documento Word o un PDF.

L'app, gratuita, consente di accedere a funzionalità/funzione quali segnalibro, modalità scura, assenza di pubblicità e traduzioni con un solo clic. È possibile utilizzare il dizionario integrato per modificare e perfezionare i testi, controllare la grammatica grazie ai controlli grammaticali integrati e migliorare la pronuncia ascoltando i testi.

L'app è disponibile per Mac, Windows, iOS, Android, Chrome e Firefox.

Le migliori funzionalità/funzione della traduzione di Reverso

Traduzione facile e veloce

Creare vocaboli e imparare con le flashcard

Accesso agli esempi contenuti nel sito

Tradurre facilmente documenti e testi

Beneficiare di una solida protezione dei dati

Usufruite della traduzione di testi più lunghi, della traduzione istantanea e dell'assenza di pubblicità con la versione a pagamento

Limiti di traduzione del testo

Molte funzionalità/funzione sono disponibili nella versione a pagamento

Supporta meno lingue rispetto alle alternative

Prezzi di Reverso Translation

**Gratis

Premium: €9,99/mese

€9,99/mese Traduttore aziendale: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni sulla traduzione inversa

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

11. Systran

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Systran-1400x580.png Traduttore Systran /$$$img/

via Traduttore di Systran Systran è un software di traduzione in tempo reale perfetto per le aziende che desiderano collaborare con clienti e dipendenti globali. È utilizzato da alcuni dei più grandi nomi del settore, come Deloitte, Nestle e Swiss Post.

Supporta oltre 55 lingue e offre fino a 5.000 caratteri di traduzione nella versione gratuita. La versione a pagamento offre funzionalità di traduzione specifiche per ogni dominio, traduzione di testi illimitati e traduzione di documenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Systran

Garantisce una solida politica di privacy per la protezione dei dati

Possibilità di addestrare il proprio modello IA per ottenere risultati migliori

Ottenere traduzioni specifiche per il settore e il dominio

Personalizzazione delle traduzioni per soddisfare le vostre esigenze specifiche

Creare un glossario e una memoria di traduzione

Utilizzare dizionari avanzati per gli utenti

Specificare regole personalizzate per affinare l'output della traduzione

Limiti di Systran

La traduzione di documenti è disponibile solo nella versione a pagamento

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di Systran

**Gratis

Pro Plus: €19,99/mese/utente

€19,99/mese/utente Pro Premium: €44,99/mese/utente

€44,99/mese/utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Systran

G2 : 4.8/5 (2 recensioni)

: 4.8/5 (2 recensioni) Capterra: 4.7/5 (6 recensioni)

Sfruttare la potenza degli strumenti di traduzione IA

Dalle traduzioni in tempo reale alle soluzioni personalizzabili che rispondono a esigenze specifiche, gli strumenti di traduzione IA possono fare tutto. Permettono alle aziende di entrare in nuovi mercati, ai singoli di navigare in territori sconosciuti e alle persone di favorire connessioni più diverse.

I processi di traduzione linguistica basati sull'IA offrono una migliore accuratezza, consapevolezza del contesto, costi ridotti e velocità di traduzione. Nella scelta del vostro strumento, cercate la precisione, la velocità, l'interfaccia utente, le integrazioni e il numero di lingue supportate.

Se cercate uno strumento più completo che migliori i vostri processi in ogni passaggio, ClickUp non vi deluderà. Si rivolge a team di tutte le dimensioni e migliora la collaborazione come mai prima d'ora. Registratevi per ottenere il vostro account gratuito su ClickUp oggi stesso!