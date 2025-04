Come condurre sondaggi di feedback post-formazione (domande + modello)

I sondaggi di feedback post-formazione possono sembrare un lavoro faticoso, ma sono una svolta per i vostri programmi di formazione. Le domande dei sondaggi sulla formazione, se ben pianificate, forniscono preziose indicazioni su ciò che ha funzionato, su ciò che non ha funzionato e su come migliorare la prossima formazione.

Un sondaggio di feedback ben progettato è più di una semplice casella di controllo: è uno strumento importante che aiuta le aziende a valutare le prestazioni delle sessioni di formazione.

Inoltre, questi sondaggi svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella fidelizzazione dei dipendenti, aiutando le organizzazioni a identificare le lacune nelle competenze, a monitorare lo stato e a offrire percorsi di apprendimento personalizzati.

Anche i dipendenti apprezzano il fatto che le loro risposte alle domande di sondaggio sulla formazione vengano utilizzate per promuovere un cambiamento significativo.

Vediamo come i sondaggi di feedback dei dipendenti dopo la formazione possono diventare strumenti potenti per migliorare l'efficacia della formazione e la soddisfazione e la fidelizzazione generale dei dipendenti.

Capire i sondaggi post-formazione

Un sondaggio post-formazione è uno strumento di feedback che raccoglie informazioni dai dipendenti dopo aver completato una sessione di formazione. Include domande volte a misurare l'efficacia della formazione, la pertinenza del contenuto e l'esperienza complessiva.

Questi sondaggi aiutano a valutare se il programma di formazione ha raggiunto gli oggetti prefissati e a identificare le aree di miglioramento. Inoltre, aiutano a valutare se i dipendenti hanno le competenze e le conoscenze necessarie per i loro ruoli.

Molte aziende che danno priorità alla riqualificazione sono guidate da una combinazione di obiettivi aziendali e di sviluppo dei talenti.

secondo un recente sondaggio condotto da Harvard Business Review circa il 60%-70% delle organizzazioni "ritiene che la riqualificazione sia cruciale per attrarre, coinvolgere e trattenere i talenti"_ Tuttavia, poco più del 30% è in grado di valutare l'impatto dei propri programmi di riqualificazione sul business.

I vantaggi dei sondaggi post-formazione

I sondaggi post-formazione possono valutare l'efficacia dei programmi di formazione dei dipendenti e identificare le aree in cui i dipendenti potrebbero aver bisogno di ulteriore aiuto. In particolare:

Offrono un feedback agibile : si apprende direttamente dai partecipanti la loro esperienza, il che aiuta ad adattare i futuri programmi di formazione e le sessioni alle loro esigenze

: si apprende direttamente dai partecipanti la loro esperienza, il che aiuta ad adattare i futuri programmi di formazione e le sessioni alle loro esigenze Sonopromuovono il coinvolgimento dei dipendenti**Quando i dipendenti credono che il loro punto di vista sia rispettato, sono desiderosi di partecipare ai corsi di formazione, aumentando così la partecipazione e la valutazione

Infine, i moduli di formazione e i sondaggi di feedback consentono di monitorare lo stato nel tempo. Raccogliendo regolarmente i feedback, è possibile monitorare la crescita del corso di formazione e scoprire le tendenze che potrebbero dover essere affrontate

Da fare? La rapida di GenAI ha creato un bisogno pressante di riqualificazione in tutti i settori, spingendo le risorse umane e i leader ad adottare strategie di formazione agili. ChatGPT e Google Gemini sono ampiamente utilizzati nei luoghi di lavoro in ruoli che vanno dallo sviluppo di software alle risorse umane e al marketing. I dipendenti vengono formati non solo per padroneggiare questi strumenti, ma anche per utilizzarli in modo responsabile ed etico.

Tipi di formati di risposta ai sondaggi post-formazione

Per creare un esito positivo dei sondaggi sulla formazione è necessario selezionare i tipi di risposta appropriati. Questi moduli possono variare dalle basiche domande di sondaggio sulla formazione con risposta sì/no alle più complicate scale Likert, in cui i partecipanti valutano le loro esperienze su una scala da "fortemente d'accordo" a "fortemente in disaccordo"

sono utili anche le domande di sondaggio a risposta aperta. Permettono ai provider di esprimere liberamente le proprie opinioni, fornendo spunti che le query formali potrebbero non cogliere. Ad esempio, domande a campione sul sondaggio sulla formazione come "Cosa avrebbe potuto rendere più efficace questo programma di formazione?" possono identificare aree di miglioramento inaspettate.

Le domande di sondaggio sulla formazione a scelta multipla consentono un'analisi rapida e semplice dei dati. Sono utili quando si ha bisogno di informazioni precise e rapide.

Il ruolo della tecnologia educativa nei sondaggi post-formazione

Le tecnologie didattiche, come gli strumenti di sondaggio online, consentono anche alle grandi organizzazioni di generare, distribuire e valutare facilmente i sondaggi pre-formazione. Questi sistemi raccolgono anche il feedback in tempo reale, consentendo ai responsabili della formazione di effettuare rapidamente le revisioni necessarie.

La tecnologia permette di includere componenti multimediali nei sondaggi. Questo può rendere il processo più interessante per i partecipanti, migliorando i tassi di interesse. Strumenti come la formazione modelli per il sondaggio di feedback vi aiutano a raccogliere le informazioni necessarie e a migliorare continuamente i vostri corsi di formazione.

Vediamo ora i diversi tipi di domande per il sondaggio sulla formazione che potete inserire nei vostri sondaggi per ottenere le risposte più autentiche.

Le 50 domande migliori da porre in un sondaggio di feedback sulla formazione

Lo sviluppo di efficaci sondaggi di feedback sulla formazione è fondamentale per valutare e migliorare la sessione di formazione del team.

Ecco un elenco di 50 domande di sondaggio sulla formazione da aggiungere ai vostri sondaggi di feedback.

Domande sull'esperienza preformazione

Da fare: avete compreso appieno gli oggetti della formazione prima che iniziasse? Da dove è venuto a conoscenza di questa formazione? Le informazioni fornite prima della formazione erano sufficienti? Il materiale di preformazione vi ha aiutato a prepararvi per il corso? I prerequisiti della formazione sono stati indicati chiaramente? La formazione è stata programmata in un orario comodo per voi? Il materiale didattico è stato consegnato in anticipo?

Domande sull'esperienza di apprendimento e sull'ambiente

Il materiale didattico ha soddisfatto le vostre aspettative? Come classificherebbe l'erogazione della formazione (ad esempio, online o di persona)? La formazione è stata informativa e interattiva? Da fare: il ritmo della formazione è stato adeguato? Siete riusciti a concentrarvi durante la formazione? Da fare: avete avuto la possibilità di fare domande e di chiarire eventuali dubbi? In che misura la formazione è stata complementare al suo ruolo attuale? Eravate motivati ad apprendere durante la formazione?

Domande di feedback dell'istruttore

Da fare, quanto l'istruttore conosce l'argomento? L'istruttore è riuscito a comunicare il contenuto in modo chiaro? Da fare: l'istruttore ha interagito con gli studenti in modo efficace? L'insegnante era disponibile a rispondere alle domande e a discutere? L'istruttore ha presentato esempi pratici per aiutare gli studenti a imparare? Da fare: come giudica le capacità comunicative dell'insegnante? L'istruttore ha creato un ambiente di apprendimento piacevole?

Domande su materiale e struttura della formazione

Il materiale formativo era ben organizzato e facile da capire? Il contenuto ha soddisfatto i vostri oggetti di apprendimento? I materiali del corso (come le diapositive e le dispense) erano utili? Gli esempi e i casi di studio utilizzati durante la sessione sono stati efficaci? Il materiale formativo comprendeva esercizi pratici adeguati? Il grado di dettaglio del contenuto è appropriato? Come valuterebbe la qualità complessiva del materiale formativo?

Domande sulla tecnologia e sulla formazione online

La piattaforma di formazione online era semplice da usare? Ci sono state difficoltà tecniche durante la formazione? La qualità audio/video della formazione online è soddisfacente? Siete riusciti a trovare tutte le risorse rilevanti online? Da fare un giudizio sull'interfaccia utente della piattaforma di formazione? Da fare: vi siete sentiti a vostro agio nel navigare nell'ambiente di formazione online?

Domande sull'accessibilità

Ha avuto difficoltà ad accedere al materiale formativo? I font e i grafici utilizzati nella formazione erano facili da leggere? L'audio era chiaro e personalizzabile in base alle vostre esigenze? La formazione ha soddisfatto le esigenze specifiche del cliente? Qualche problema di accessibilità ha ostacolato la vostra esperienza di apprendimento?

Domande sull'efficacia della formazione

Da fare: vi sentite più sicuri nell'applicare le conoscenze ricevute durante la formazione? Quanto è probabile che applichiate le competenze apprese nel vostro lavoro quotidiano? La formazione vi ha aiutato a raggiungere i vostri oggetti di apprendimento? Suggerireste questa formazione a un collega? Nel complesso, quanto siete soddisfatti di questa sessione di formazione? Ritiene che questa formazione richieda una sessione di follow-up per un maggiore apprendimento?

Domande di feedback aperte

Cosa vi è piaciuto di più di questa formazione? Cosa potrebbe essere migliorato di questo programma di formazione? Da fare, avete altri commenti o raccomandazioni per l'istruttore? C'è qualcos'altro che vorreste condividere sulla vostra esperienza di formazione?

È possibile personalizzare le domande del sondaggio sulla formazione per allinearle agli obiettivi del vostro programma di formazione, fornendo un quadro chiaro della sua efficacia ed evidenziando le aree di miglioramento. È come chiedere un feedback su ogni portata di una cena, in modo da sapere dove avete eccelso e dove è necessario un po' di sapore in più!

Aree chiave da trattare nei sondaggi post formazione

Quando si crea un sondaggio post-formazione modelli di questionario per questo motivo, è necessario dare la priorità alle domande che consentono di ottenere il feedback più utile. Questo vi aiuterà a perfezionare i programmi di formazione e a garantire il raggiungimento degli oggetti della formazione.

Efficacia della formazione: Valutazione e miglioramento

È fondamentale capire l'efficacia della formazione. Ponete domande di sondaggio per determinare se la formazione ha raggiunto i suoi oggetti. È necessario capire:

la formazione ha migliorato le competenze dei partecipanti al sondaggio?

sono stati in grado di utilizzare ciò che hanno imparato?

Concentrarsi su queste aree consente ai professionisti della formazione di ottenere informazioni cruciali. Questa analisi aiuta a migliorare le sessioni di formazione future, rendendole più efficaci.

Valutazione degli istruttori: Garantire la qualità della formazione

La valutazione degli istruttori aiuta a mantenere la qualità della loro formazione. È necessario valutare costantemente le loro prestazioni per garantire che i partecipanti ricevano una formazione efficace ed esperienze di apprendimento pertinenti e coinvolgenti.

Valutazione dell'esperienza di apprendimento: Usabilità e accessibilità

Il processo di apprendimento dovrebbe essere senza sforzo. Per determinare il grado di facilità d'uso e di accessibilità dell'istruzione, cercate di verificare:

i partecipanti al sondaggio sono stati in grado di navigare facilmente nella piattaforma di formazione e apprendimento?

il contenuto era accessibile a tutti i partecipanti?

L'indagine su questi aspetti garantisce che la formazione sia inclusiva e di facile utilizzo.

Valutazione del contenuto della formazione: Rilevanza e applicazione

Determinare la pertinenza del contenuto della formazione rispetto ai ruoli dei partecipanti al sondaggio chiedendo:

_Lo hanno trovato rilevante per il loro lavoro?

sono stati utilizzati esempi reali per dimostrare i concetti cruciali?

Concentrandosi sulla pertinenza e sull'uso dei contenuti, si può garantire che il materiale di formazione e i corsi siano sia educativi che utili.

Incorporando questi aspetti essenziali nel vostro sondaggio post-formazione, otterrete una valutazione completa dell'efficacia della formazione, assicurando un esito positivo e un progresso continuo.

Progettazione di un efficace sondaggio di feedback sulla formazione e best practice

Creare un sondaggio sulla formazione con esito positivo per catturare il feedback dei dipendenti richiede una combinazione di progettazione strategica e strumenti pratici. Dovete anche assicurarvi di inviare le domande di valutazione della formazione utilizzando piattaforme affidabili e di facile utilizzo. Se siete alla ricerca di una soluzione completa per tutte le vostre esigenze di gestione del feedback, prendete in considerazione ClickUp .

ClickUp, una piattaforma completa di project management, ha diverse funzionalità/funzione che semplificano lo sviluppo e il monitoraggio dei sondaggi.

Creazione di sondaggi accurati con ClickUp

Create le domande del vostro sondaggio post-formazione in un batter d'occhio utilizzando Documenti ClickUp . È possibile incorporare segnalibri, immagini e video e aggiungere tabelle per formattare i documenti nel modo desiderato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-530.png ClickUp Documenti per le domande di sondaggio post-formazione /$$$img/

Creazione di sondaggi riccamente formati contenenti immagini incorporate grazie a ClickUp Docs

Le domande di sondaggio a scelta multipla consentono di raccogliere rapidamente dati quantitativi, utili per ottenere informazioni sui dipendenti. Utilizzate le domande su scala Likert per raccogliere informazioni approfondite sulle attitudini dei dipendenti. Le domande di sondaggio a risposta aperta sono ideali per ottenere un feedback qualitativo, in quanto consentono ai dipendenti di esprimere le proprie opinioni.

Non sapete quali domande porre? Non preoccupatevi, ClickUp Brain può aiutare. Basta chiedergli di fornirvi un elenco di possibili domande per il sondaggio e vedrete che magia!

ClickUp ha anche molti modelli ideali per regolare l'intero ciclo di feedback. Considerate Modello di matrice di formazione di ClickUp è perfetto per valutare i livelli di competenza del team e i requisiti di formazione. Vi aiuterà a organizzare e monitorare lo sviluppo dei dipendenti, a identificare le aree di crescita e a gestire con esito positivo i programmi di formazione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-531.png Valutate i programmi di formazione dei vostri dipendenti con il modello della matrice di formazione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200532965&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello vi permette di valutare rapidamente l'efficacia del vostro programma di formazione, assicurandovi che tutti stiano imparando nei loro ruoli.

Utilizzando questo modello, è possibile:

Organizzare e valutare i programmi di formazione dei dipendenti

Monitorare lo stato dei singoli individui in ciascun programma di formazione

Identificare le aree di miglioramento per le future iniziative di formazione

È anche possibile aggiungere stati, campi personalizzati e visualizzazioni per tenere traccia delle informazioni sullo sviluppo delle competenze e visualizzare facilmente i dati dei dipendenti.

Distribuzione e monitoraggio dei sondaggi con ClickUp

Distribuite il vostro sondaggio con Moduli ClickUp che catturano senza sforzo le risposte ai sondaggi. Poi, è possibile trasformarle in attività che migliorano i processi e l'efficienza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Forms.gif Moduli ClickUp: domande di sondaggio sulla formazione /$$$img/

Utilizzate ClickUp Modulo per creare e distribuire sondaggi e raccogliere le risposte senza problemi

I moduli vi permettono di creare sondaggi unici, adatti alle vostre esigenze specifiche. Infatti, è possibile incorporare le domande di sondaggio direttamente nei moduli, semplificando l'invio di feedback da parte dei dipendenti.

È inoltre possibile utilizzare Il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp per raccogliere e valutare i commenti sulla gestione, la cultura e l'ambiente di lavoro. Questo strumento vi aiuta a raccogliere feedback preziosi e a creare un'atmosfera aperta e di fiducia sul posto di lavoro.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-533.png Raccogliete i feedback importanti dei dipendenti con il modello di Feedback dei dipendenti di ClickUp https://clickup.com/templates/employee-feedback-t-200554929 Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello consente di:

Raccogliere rapidamente feedback significativi dai dipendenti

Monitorare il sentiment dei dipendenti nel tempo con potenti visualizzazioni

Costruire una cultura di trasparenza e fiducia tra i dipendenti e la dirigenza

Best practice per i sondaggi

Tenete a mente questi suggerimenti durante la progettazione e la conduzione dei sondaggi per ottenere risultati migliori:

È buona norma che tutti i sondaggi siano concisi. I sondaggi più brevi hanno maggiori probabilità di essere completati dagli intervistati, quindi puntate a una durata adeguata di 5-10 minuti.

hanno maggiori probabilità di essere completati dagli intervistati, quindi puntate a una durata adeguata di 5-10 minuti. Per ottenere le risposte più oneste, Da fare anche sondaggi anonimi e seguire le linee guida etiche per la gestione dei sondaggi.

e seguire le linee guida etiche per la gestione dei sondaggi. L'uso di incentivi o promemoria può migliorare le valutazioni dei sondaggi completati. Messaggi personalizzati e piccole ricompense possono aumentare significativamente il coinvolgimento e migliorare la qualità delle risposte. Un po' di motivazione è molto utile per convincere tutti a condividere i propri pensieri!

Elaborazione e implementazione del feedback dei sondaggi sul benessere dei dipendenti

La vera trasformazione inizia una volta raccolto il feedback dei dipendenti dai sondaggi sul benessere. Ecco cosa dovete fare a quel punto.

Iniziate analizzando e interpretando i risultati e cercate di individuare tendenze e modelli. Cosa funziona? Cosa dovrebbe essere modificato?

Sfruttate i punti di forza di un buon sistema di gestione delle risorse umane (Human Resource Management System, HRMS) per monitorare e organizzare i dati, semplificando l'intervento sulle intuizioni. Potete concentrarvi su ciò che conta davvero e semplificare i processi con il sistema appropriato

Utilizzate il Net Promoter Score (NPS) per misurare la fedeltà e il contenuto generale. Valutazioni elevate indicano lavoratori contenuti, mentre punteggi bassi indicano aree che richiedono lavoro

Interpretare i risultati per decidere come migliorare la formazione e lo sviluppo

Infine, e soprattutto, ricordate che le informazioni del sondaggio non sono statiche. Utilizzatele per monitorare efficacemente lo stato di avanzamento dei vostri obiettivi di apprendimento e crescita

Seguire questi passaggi può aiutarvi a mantenere i vostri oggetti e a promuovere la crescita e lo sviluppo di tutti i vostri team.

Analisi e ottimizzazione del feedback con ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-624.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Analizzare i dati dei sondaggi e prendere decisioni in base a questi utilizzando le dashboard di ClickUp ClickUp Dashboard possono rivelarsi molto utili per analizzare i feedback ricevuti dai sondaggi. Si possono usare per rappresentare visivamente le tendenze dei feedback e monitorare le valutazioni. L'analisi dei feedback raccolti consentirà di prendere decisioni migliori e di migliorare i programmi di formazione.

Inserite il vostro apprendimento in Modello per il piano di formazione di ClickUp ideale per il lancio di nuovi programmi di formazione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-535.png Tenete traccia di tutta la formazione dei vostri dipendenti con il modello di piano di formazione ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200695094&department=hr-recruiting Scaricate questo modello /$$$cta/ Modelli di piani di formazione come questo, vi aiutano a pianificare, preventivare e monitorare ogni fase del processo di formazione. Il modello per il piano di lancio della formazione di ClickUp vi aiuta a definire e monitorare gli obiettivi per il lancio di un programma di formazione di esito positivo, a organizzare e gestire le risorse per una collaborazione ottimale tra i team, a pianificare e a prevedere il budget per ogni fase del processo di lancio.

Questo modello consente di aggiungere gli stati delle attività, come Valutazione, Annullato, Completato, Non iniziato e Formazione, per tenere traccia delle diverse fasi del piano di formazione. È inoltre possibile contrassegnare campi personalizzati e visualizzazioni per visualizzare il piano di formazione e mantenere le informazioni facilmente accessibili e organizzate.

Modello di elenco di formazione di ClickUp è un'altra ottima scelta se si desidera semplificare la programmazione e il monitoraggio dei nuovi corsi di formazione formazione dei dipendenti programmi di formazione per i dipendenti durante la fase di onboarding. Assicura che tutte le attività di onboarding siano completate e che lo stato di avanzamento sia monitorato, rendendo il processo di onboarding più fluido.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-536.png Visualizzate il vostro processo di onboarding con il modello di Elenco di formazione di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-85zrg6fr3&department=hr-recruiting Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello vi aiuterà a organizzare e visualizzare il vostro processo di onboarding in modo completo come il più sofisticato software di onboarding .

Utilizzate funzionalità/funzione come stati personalizzati, campi e visualizzazioni per monitorare lo stato di ogni attività di formazione e salvare le informazioni vitali dei dipendenti

Creare attività con vari stati personalizzati per tenere traccia dello stato di ogni attività di formazione

Aggiungete 12 diversi attributi personalizzati, come Ruolo, Addetto agli appunti, Profilo ClickUp del dipendente, Facilitatore e Cronometrista, per salvare informazioni vitali su ogni dipendente e visualizzare facilmente lo stato di onboarding

E se state cercando qualcosa che gestisca per voi tutti gli aspetti della formazione e della gestione delle persone, mantenete La piattaforma di gestione delle risorse umane tutto in uno di ClickUp in mente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-537.png Piattaforma di gestione delle risorse umane ClickUp: domande di sondaggio sulla formazione /$$$img/

Monitoraggio delle prestazioni e dello sviluppo dei dipendenti con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp

Su questa piattaforma è possibile monitorare le prestazioni, l'impegno e lo sviluppo dei dipendenti attraverso domande di sondaggio personalizzabili Visualizzazioni ClickUp . Inoltre, è possibile creare un hub centrale per le informazioni sui dipendenti con Documenti ClickUp i documenti di ClickUp consentono la comunicazione confidenziale tra i manager e i loro diretti collaboratori e rendono possibili discussioni obiettive sulle prestazioni grazie ai modelli HR di ClickUp.

Inoltre, la comunicazione in tempo reale con ClickUp Chat e gli strumenti di collaborazione come ClickUp Lavagne online aiutano a riunire i team.

Arricchire la formazione dei dipendenti con un feedback efficace

I sondaggi post-formazione sono lo strumento ideale per garantire una crescita costante dei dipendenti. Forniscono informazioni preziose che ispirano metodi di formazione e sviluppo migliori.

Incoraggiando la partecipazione e il feedback dei membri del team, non solo garantite un esito positivo costante, ma migliorate anche la soddisfazione generale, consentendovi di adattare i programmi alle esigenze in evoluzione.

È qui che entra in gioco ClickUp: semplifica l'intero processo, rendendo più facile la creazione di sondaggi, l'analisi dei dati e il monitoraggio dello stato. Iniziare con ClickUp per rivoluzionare i vostri programmi di allenamento.