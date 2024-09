I migliori strumenti software per il sondaggio in azienda nel 2024

La maggior parte delle aziende fa riferimento al proprio bilancio per quantificare l'andamento dell'azienda. Ma non credo che questo ci dia un quadro completo.

Il modo migliore per capire come sta andando il vostro marchio è vedere come i clienti e i dipendenti si sentono nei vostri confronti. E il modo migliore per misurarlo? I sondaggi di feedback!

Gli strumenti di sondaggio aiutano a raccogliere i feedback degli stakeholder e a prendere decisioni basate sui dati. Tuttavia, sono d'accordo sul fatto che sia molto più difficile da eseguire nelle grandi organizzazioni.

La soluzione sta negli strumenti software per il sondaggio in azienda che offrono analisi sofisticate per distillare le intuizioni in risultati attuabili.

In questo articolo, parlerò del miglior software di sondaggio aziendale per eseguire l'analisi del sentiment e migliorare la fidelizzazione dei clienti.

Cosa cercare negli strumenti software per il sondaggio aziendale?

Se avete a che fare con gerarchie complesse e molti punti di contatto, uno strumento di sondaggio aziendale deve avere queste funzionalità/funzione:

Personalizzazione del branding: Gli strumenti Keeptool consentono di personalizzare l'aspetto del modulo e l'URL per garantire la coerenza del branding sul vostro elenco

Gli strumenti Keeptool consentono di personalizzare l'aspetto del modulo e l'URL per garantire la coerenza del branding sul vostro elenco **Integrazione dei dati: verificare se lo strumento si connette senza problemi ai dati dei clienti esistenti e se supporta il vostro stack tecnologico

Sicurezza dei dati: Scegliete uno strumento che mantenga la sicurezza e la privacy dei dati per conformarsi a GDPR, CASL, CCPA e altri protocolli di protezione dei dati.

Scegliete uno strumento che mantenga la sicurezza e la privacy dei dati per conformarsi a GDPR, CASL, CCPA e altri protocolli di protezione dei dati. Automazioni: Cercate strumenti che automatizzino il flusso di lavoro grazie alla connessione delle risposte ai sondaggi con attività e assegnatari

Cercate strumenti che automatizzino il flusso di lavoro grazie alla connessione delle risposte ai sondaggi con attività e assegnatari Analitica e dashboard: Assicuratevi che il processo di raccolta dei dati del sondaggio vi permetta di eseguire analisi avanzate attraverso una dashboard visiva

Assicuratevi che il processo di raccolta dei dati del sondaggio vi permetta di eseguire analisi avanzate attraverso una dashboard visiva Facilità d'uso: Assicurarsi che i prodotti selezionatisoftware di sondaggio per i dipendenti abbia una bassa barriera di voce e un'interfaccia utente semplice per la raccolta dei dati. Questo vi farà risparmiare un sacco di tempo in futuro

I 12 migliori strumenti software per il sondaggio aziendale da utilizzare

Sulla base delle mie ricerche approfondite e di anni di raccolta di feedback, ecco i migliori strumenti che posso consigliare:

1. ClickUp (il migliore per la raccolta e la visualizzazione dei dati dei sondaggi) ClickUp è un software di sondaggio per aziende perché è stato progettato per essere scalabile. Le grandi organizzazioni hanno troppi interlocutori. Quindi, preferiscono uno strumento che non aumenta l'attrito e mantiene il feedback organizzato.

Catturare i dati rilevanti utilizzando la visualizzazione ClickUp Modulo Moduli ClickUp è un modulo di reportistica e raccolta dati completamente personalizzabile che ottimizza i flussi di lavoro. Ecco le sue funzionalità/funzione:

Creazione di moduli personalizzati: Creazione di moduli personalizzati per vari scopi, come sondaggi, raccolta di feedback o invio di attività. La personalizzazione garantisce che i moduli rispondano alle specifiche esigenze organizzative

Creazione di moduli personalizzati per vari scopi, come sondaggi, raccolta di feedback o invio di attività. La personalizzazione garantisce che i moduli rispondano alle specifiche esigenze organizzative Interfaccia drag-and-drop: Aggiunge e dispone i campi in base alle esigenze dell'utente. Questa semplicità riduce la curva di apprendimento per i nuovi utenti e migliora le prestazioni dei sondaggi

Aggiunge e dispone i campi in base alle esigenze dell'utente. Questa semplicità riduce la curva di apprendimento per i nuovi utenti e migliora le prestazioni dei sondaggi Logica condizionale: Creazione di sondaggi più pertinenti e coinvolgenti grazie alla logica delle condizioni, che consente di visualizzare o modificare alcune domande in base alle risposte precedenti

Creazione di sondaggi più pertinenti e coinvolgenti grazie alla logica delle condizioni, che consente di visualizzare o modificare alcune domande in base alle risposte precedenti Varietà di tipi di campo: Raccoglie dati completi per diversi scenari, poiché la visualizzazione Modulo supporta diversi tipi di campo, compresi i campi attività e i campi personalizzati

Raccoglie dati completi per diversi scenari, poiché la visualizzazione Modulo supporta diversi tipi di campo, compresi i campi attività e i campi personalizzati Opzioni di condivisione pubblica: I moduli possono essere condivisi pubblicamente o incorporati nei siti web, per raggiungere facilmente un pubblico più ampio per sondaggi o feedback

I moduli possono essere condivisi pubblicamente o incorporati nei siti web, per raggiungere facilmente un pubblico più ampio per sondaggi o feedback Opzioni di personalizzazione: Estetica del modulo personalizzata, compresi colori e marchio, per allinearsi all'identità aziendale

Ecco cosa dice un cliente di ClickUp:

_ClickUp è adatto per le riunioni, la compilazione di moduli, la raccolta di dati, la gestione delle attività quotidiane, la gestione della larghezza di banda del team, la gestione del lavoro quando i membri del team sono fuori dall'ufficio per le vacanze o i giorni di malattia, i dati storici e la possibilità di vedere quanti soldi e campagne il nostro team ha toccato durante l'anno

Chrissie Boyle, Responsabile senior delle campagne, Penske Media Corporation

Analizzare i dati dei sondaggi e prendere decisioni in base a questi utilizzando le dashboard di ClickUp

Da fare dopo aver terminato la raccolta dei feedback, analizzarli usando ClickUp Dashboard . Ecco le funzionalità/funzione chiave:

Videgiochi personalizzabili: Visualizzate i risultati dei sondaggi e le metriche utilizzando dashboard personalizzati con widget che visualizzano i dati in formati quali grafici, diagrammi ed elenchi.

Visualizzate i risultati dei sondaggi e le metriche utilizzando dashboard personalizzati con widget che visualizzano i dati in formati quali grafici, diagrammi ed elenchi. Aggiornamenti dei dati in tempo reale: Accesso ai dati più recenti del sondaggio con aggiornamenti in tempo reale, in modo da poter prendere decisioni tempestive sulla base dei feedback

Accesso ai dati più recenti del sondaggio con aggiornamenti in tempo reale, in modo da poter prendere decisioni tempestive sulla base dei feedback Integrazione dei dati: Aggregazione dei dati dei sondaggi da più origini dati in un'unica dashboard per un'analisi completa

Aggregazione dei dati dei sondaggi da più origini dati in un'unica dashboard per un'analisi completa Monitoraggio delle prestazioni: Traccia gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alle risposte ai sondaggi, come i tassi di risposta e i punteggi di soddisfazione, facilitando una migliore comprensione delle prestazioni complessive

Traccia gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alle risposte ai sondaggi, come i tassi di risposta e i punteggi di soddisfazione, facilitando una migliore comprensione delle prestazioni complessive Strumenti di collaborazione: Consentono ai membri del team di condividere le intuizioni e discutere i risultati direttamente all'interno della piattaforma, migliorando il lavoro di squadra

ClickUp ha un altro modo per facilitare il vostro lavoro: i modelli! Uno dei nostri più popolari modelli di moduli per il feedback è Modello di sondaggio sulla soddisfazione del cliente di ClickUp .

Questo modello aiuta le aziende a capire cosa pensano i clienti della loro produttività e dei loro servizi. La maggior parte delle domande è terminata: basta modificare le descrizioni e aggiungere il flusso logico per personalizzarle.

Utilizzate campi personalizzati per modificare i parametri del sondaggio e quattro visualizzazioni personalizzate per elaborare i dati; quindi, visualizzateli in una dashboard per prendere provvedimenti informati.

Scarica questo modello

Per le aziende che si rivolgono a diversi settori e segmenti di clientela, un processo organizzato di raccolta dei feedback è il modo migliore per risparmiare tempo e mantenere l'accuratezza dei dati.

Un altro modo efficace per migliorare l'azienda è chiedere idee ai dipendenti. Modello di feedback dei dipendenti di ClickUp può creare una cultura di trasparenza e responsabilità, facendo sentire i dipendenti valorizzati e ascoltati.

Raccogliete feedback granulari e mirati e create in ClickUp attività a partire dagli elementi d'azione. Organizzateli e monitorateli utilizzando Viste Bacheca in ClickUp per garantire che il feedback venga preso in considerazione.

Scarica questo modello

Leggi anche: Esempi di feedback efficaci per i provider per fornire input oggettivi e aumentare il morale È inoltre possibile esplorare problemi specifici con modelli di questionario . Ad esempio, Modello di sondaggio sul feedback del prodotto di ClickUp è ideale per i team che si occupano di prodotti per conoscere le opinioni degli utenti su funzionalità/funzione e bug.

I dati raccolti dai clienti possono essere utilizzati per definire le roadmap dei prodotti e modificare le strategie di sviluppo. Includete campi personalizzati come la frequenza di utilizzo del prodotto, la durata e la soddisfazione complessiva per qualificare gli utenti.

Scarica questo modello

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Logica condizionale: Aggiungi casi d'uso dinamici in un unico modulo includendo la logica delle condizioni per ogni domanda

Aggiungi casi d'uso dinamici in un unico modulo includendo la logica delle condizioni per ogni domanda Dashboard: Filtrare i dati del sondaggio e visualizzare i risultati per migliorare il processo decisionale

Filtrare i dati del sondaggio e visualizzare i risultati per migliorare il processo decisionale Nudge alimentati dall'IA: Elaborazione dei dati del dashboard tramiteClickUp Brain per ottenere risposte istantanee e trovare spunti per i passaggi successivi

Elaborazione dei dati del dashboard tramiteClickUp Brain per ottenere risposte istantanee e trovare spunti per i passaggi successivi Ecosistema compatto: Utilizzate attività, schede Kanban, documenti, calendari e altri strumenti di ClickUp senza lasciare la vostra area di lavoro

Utilizzate attività, schede Kanban, documenti, calendari e altri strumenti di ClickUp senza lasciare la vostra area di lavoro Automazioni: Invio di richieste di feedback in massa e attivazione di attività in base alle risposte

Limiti di ClickUp

Le funzionalità/funzione sono molte e può essere necessario del tempo per familiarizzare con esse

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Jotform (il migliore per i sondaggi semplificati)

via Jotform Jotform mi ha colpito per il suo modulo facile da usare e senza fronzoli, ideale per le aziende che vogliono iniziare il loro percorso di raccolta dei feedback. È possibile convertire le risposte in report con un solo clic e scegliere di condividere i PDF o incorporarli nel proprio sito web per ottenere aggiornamenti in tempo reale. È inoltre possibile raccogliere le risposte offline.

Le migliori funzionalità/funzione di Jotform

Visualizza le risposte ai sondaggi in un database simile a un foglio di calcolo, simile ad altri strumenti per l'ufficio

Raccogliere feedback in fiere e conferenze con la modalità chiosco proprietaria

Integrazione dei gateway di pagamento direttamente nei moduli per accettare denaro tramite i sondaggi

Limiti di Jotform

Mancanza di modelli di email personalizzabili che possono essere utilizzati per impostazione predefinita

Molte funzionalità/funzioni chiave hanno un prezzo inferiore rispetto ai piani più costosi, impedendo ai team più piccoli di sfruttarlo al meglio

Prezzi di Jotform

Starter: Free Forever

Free Forever Bronze: $39/mese per utente

$39/mese per utente Silver: $49/mese per utente

$49/mese per utente Oro: $129/mese per utente

$129/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Jotform

G2: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

4,7/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

3. Qualtrics CoreXM (il migliore per l'elaborazione dei dati dei sondaggi tramite IA)

via Qualtrics CoreXM Qualtrics CoreXM è uno strumento di gestione dell'esperienza e della strategia degli stakeholder che sfrutta l'IA per raccogliere dati e semplificare la ricerca interna. È completato dalle aziende che necessitano di un potente strumento di gestione della strategia e dell'esperienza degli stakeholder strumenti di feedback per i dipendenti che lavorano con lo stack tecnologico esistente.

L'approccio drag-and-drop alla progettazione dei sondaggi e la sintesi dei feedback video tramite IA generativa vi faranno risparmiare ore preziose di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Qualtrics CoreXM

Consente risposte video e audio nei sondaggi per offrire ai rispondenti la massima flessibilità

Sfruttare gli strumenti di business intelligence per l'analisi dei dati, i riepiloghi/riassunti dei feedback e le best practice di progettazione

Esportazione dei dati del sondaggio in dashboard in 30 modi diversi

Limiti di Qualtrics CoreXM

Può essere complesso da usare, a meno che non si abbia a disposizione un esperto di Qualtrics

Prezzi di Qualtrics CoreXM

Ricerca strategica: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato UX strategica: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Marchio strategico: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Qualtrics CoreXM

G2: 4,4/5 (oltre 2.500 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: Nessuna recensione disponibile

4. QuestionPro (il migliore per i pannelli di sondaggio)

via DomandaPro QuestionPro è un solido software di ricerca clienti e sondaggio per le aziende. Risponde alle sfide di scalabilità delle aziende offrendo oltre 22 milioni di panelisti pronti a condividere feedback su prodotti e servizi.

Lo strumento garantisce che i partecipanti al panel siano doppiamente selezionati e provengano da ambienti diversi. Le risposte autentiche e uniche sono ideali per testare nuove offerte prima di estenderle ai personalizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuestionPro

Conduzione di sondaggi in diverse regioni e aree demografiche grazie al supporto per i sondaggi multilingue

Automazione delle email per promemoria e follower in base alle risposte del sondaggio

Salvaguardia delle risposte e dei dati dei partecipanti con la conformità GDPR e CCPA

Limiti di QuestionPro

L'email è l'unico modo per condividere i sondaggi, mentre la maggior parte degli altri strumenti di sondaggio offre funzionalità/funzione di condivisione dei link

A seconda delle vostre conoscenze tecniche, QuestionPro potrebbe richiedere una curva di apprendimento ripida

Prezzi di QuestionPro

**Gratuito Free Forever

Avanzato: $99/mese per utente (fatturati annualmente)

$99/mese per utente (fatturati annualmente) Team Edition: $83/mese per utente (fatturati annualmente)

$83/mese per utente (fatturati annualmente) Research Edition: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di QuestionPro

G2: 4.5/5 (oltre 500 recensioni)

4.5/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

5. Birdeye (il migliore per la raccolta di sondaggi su testo)

via Occhio di falco Birdeye è un sito dal design accattivante strumento di gestione del feedback dei clienti che soddisfa tutti i Box del software di sondaggio per aziende. È facile da usare, offre spunti visivi per interagire tra i dashboard e ha regole basate sulle risposte per le domande di follower.

Tuttavia, si distingue per i testi di conversazione. La raccolta di feedback basata sul testo migliora i tassi di apertura e di completamento del sondaggio, creando al contempo il minimo attrito tra i rispondenti dell'azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Birdeye

Utilizzate i sondaggi NPS appositamente creati per identificare i clienti che possono diventare campioni del marchio

Scorrere le risposte e indirizzare i feedback negativi ai ticket, il tutto all'interno di una finestra In arrivo unificata

Comprendere i dati demografici con la segmentazione e gli insight basati sulla posizione

Limiti di Birdeye

Gli utenti si sono lamentati del fatto che spesso le nuove funzionalità/funzione vengono lanciate senza un'adeguata implementazione, mettendo a rischio la stabilità dei dati e del sistema

Prezzi di Birdeye

Inizio: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Crescita: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Dominare: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Birdeye

G2: 4.8/5 (oltre 2.500 recensioni)

4.8/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 600 recensioni)

6. Typeform (il migliore per i modelli di sondaggio)

via Typeform Typeform è una delle inclusioni più popolari dell'elenco e devo dire che la sua fama è ben meritata. Typeform si è concentrato sui moduli e sui sondaggi fin dal primo giorno, e questo l'ha aiutato a perfezionare le funzionalità/funzione e a consolidare la sua posizione nel segmento.

Questa piattaforma di facile utilizzo ha una base di clienti in crescita per i suoi flussi di lavoro di costruzione di moduli e per le strategie di ricerca delle aziende.

Tuttavia, la funzionalità/funzione che la contraddistingue è l'incredibile numero di modelli. I modelli preconfezionati hanno un design accattivante, sono facilmente personalizzabili e si distribuiscono rapidamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Typeform

Scegliete uno dei tanti modelli curati, come ad esempiofeedback a 360 gradi, il sondaggio sul comportamento dei consumatori, il modulo di richiesta di informazioni commerciali, il modello per il churn survey, ecc.

Utilizzate i costruttori di sondaggi e moduli per creare canali di feedback adatti ai vostri obiettivi

Integrazione con oltre 300 altri strumenti per migliorare il flusso di lavoro esistente

Limiti di Typeform

Dovete rispondere alle domande una per una, perché non permette ai rispondenti di vedere tutte le domande contemporaneamente

Prezzi di Typeform

Basic: $29/mese per utente

$29/mese per utente Plus: $59/mese per utente

$59/mese per utente Business: $99/mese per utente

$99/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di TypeForm

G2: 4.5/5 (750+ recensioni)

4.5/5 (750+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (850+ recensioni)

7. SurveyMonkey Enterprise (il migliore per la sicurezza delle aziende)

via Azienda SurveyMonkey SurveyMonkey Enterprise prende le competenze principali di SurveyMonkey e le correda con una gestione dei dati di livello aziendale per garantire che le grandi aziende si sentano a proprio agio con i dati dei sondaggi. In sostanza, ha la funzione di un sistema di gestione dei dati di livello superiore alternativa all'originale SurveyMonkey .

L'assistente IA di SurveyMonkey offre suggerimenti e consigli sul flusso di lavoro per aiutarvi nella creazione dei moduli. È possibile condividere i sondaggi tramite collegati, email e persino incorporati nei siti web. Lo strumento di analisi del sondaggio vi aiuta a eseguire l'analisi del sentiment, a creare word cloud e a classificare le risposte.

Le migliori funzionalità/funzione di SurveyMonkey Enterprise

Crea ed esegue notifiche personalizzate per il completamento dell'indagine e fornisce risultati istantanei per sondaggi gamificati come i quiz

Crittografia dei dati dei rispondenti e sicurezza dei dashboard dei sondaggi con Single Sign-On (SSO), conformità HIPAA e GDPR

Sfrutta il team IT interno per monitorare gli account di SurveyMonkey Enterprise collegando il tuo provider di identità

Limiti di SurveyMonkey Enterprise

Le analisi avanzate potrebbero sopraffare gli utenti che non sono esperti di tecnologia o abituati all'ecosistema di SurveyMonkey

Prezzi di SurveyMonkey Enterprises

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SurveyMonkey Enterprises

G2: 4,4/5 (oltre 22.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 22.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

8. Survicate (il migliore per i sondaggi multicanale)

via Sopravvivere Avete mai desiderato creare e distribuire sondaggi su prodotti, email e app in un'unica soluzione? Survicate fa qualcosa di simile con la sua automazione multicanale, che si rivolge a tutte le fasi del viaggio dell'utente.

Dalla misurazione dell'esperienza di prodotto attraverso sondaggi triggerati da eventi all'esecuzione di ricerche su siti web configurando le proprietà delle visite, Survicate è ideale per le aziende che lanciano campagne di raccolta di feedback su larga scala attraverso tutti i punti di contatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Survicate

Aggiunta di codice di monitoraggio su app, siti web e collegati per distribuire e monitorare più sondaggi

Utilizza una logica avanzata per proporre ai rispondenti domande pertinenti in base alle risposte precedenti

Porta gli utenti dei social media alle campagne di sondaggio attraverso la condivisione diretta di link e codici QR

Limiti di Survicate

Nonostante la promozione della raccolta di sondaggi multicanale, la dashboard non aggrega i risultati dei sondaggi tra i vari canali, il che limita gli approfondimenti

Prezzi di Survicate

Free Forever: 25 risposte/mese

25 risposte/mese Aziendale: Da $99/mese

Da $99/mese Scala: Da $299/mese

Survicate valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (150+ recensioni)

4.6/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (35+ recensioni)

9. Qualaroo (il migliore per sollecitare gli utenti a fornire un feedback)

via Qualaroo Qualaroo risolve un problema importante nella raccolta di feedback: le domande contestualizzate. Utilizza una funzionalità/funzione proprietaria "Nudge" per analizzare il contenuto dello schermo e l'intento dell'utente. Ciò consente a Qualaroo di proporre domande pertinenti e uniche che migliorano l'esperienza dell'utente e la valutazione.

Per utilizzare al meglio Qualaroo, è necessario incorporare il codice di configurazione in Google Tag Manager, modificare le domande e raccogliere informazioni attraverso i nudge.

Le migliori funzionalità/funzione di Qualaroo

Incorporare nei moduli parametri di traguardo avanzati come sottodomini, corrispondenza regex, identità, posizione di scorrimento e intento di uscita

Eseguite Qualaroo Nudge in prototipi Figma, InVision e Adobe XD per perfezionare lo sviluppo del prodotto

Analisi del sentiment e approfondimenti grazie a IBM Watson

Limiti di Qualaroo

I modelli sono organizzati in base agli obiettivi piuttosto che ai dipartimenti, il che rende difficile per i team trovare il modello giusto

Prezzi di Qualaroo

Free: Fino a 50 risposte

Fino a 50 risposte Aziendale: $39,99/100 risposte al mese

Valutazioni e recensioni di Qualaroo

G2: 4.3/5 (40+ recensioni)

4.3/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

10. Suzy Insights (il migliore per le metodologie di sondaggio avanzate)

via Approfondimenti suzy Suzy Insights è uno strumento di ricerca alimentato dall'IA che consente di creare con facilità questionari sulla soddisfazione dei dipendenti e infondere elementi del marchio nei moduli. Le risposte vengono trasformate in suggerimenti dell'IA, in modo da poter implementare subito i dati.

Tuttavia, come software per sondaggi aziendali, Suzy Insights si distingue per i diversi tipi di supporto ai sondaggi. Dai test monadici all'analisi TURF e alla mappatura del calore, se volete sperimentare varie metodologie, Suzy Insights è il vostro strumento.

Le migliori funzionalità/funzione di Suzy Insights

Trasforma normali sondaggi in una potente pipeline di raccolta dati con retargeting, logica di sondaggio e punti di profilo

Automazioni per l'esportazione di PowerPoint ed Excel per risparmiare tempo e continuare a lavorare con lo stack esistente

Esecuzione di sondaggi per casi d'uso predefiniti come test concettuali, analisi della concorrenza e profilo dei consumatori

Limiti di Suzy Insights

A differenza della riepilogazione/riassumere i risultati, è necessario inserire manualmente i dati delle tabelle incrociate in PowerPoint

Curva di apprendimento ripida per chi si avvicina per la prima volta alla ricerca sui consumatori

Prezzi di Suzy Insights

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Suzy Insights

G2: 4.7/5 (125+ recensioni)

4.7/5 (125+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione disponibile

11. Sogolytics (il migliore per la gestione unificata di sondaggi e feedback)

via Sogolitica Sogolytics offre una suite di strumenti per la gestione dei sondaggi e delle esperienze che lavorano in tandem per fornire una soluzione completa per la raccolta dei dati. SogoSurvey e SogoCore sono due prodotti di punta che ho usato insieme per ottenere i migliori risultati di sondaggio.

SogoSurvey aiuta a creare e condividere semplici sondaggi online, mentre SogoCore migliora il flusso di lavoro con la distribuzione multicanale, la reportistica basata sull'IA e la gestione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Sogolytics

Generazione di reportistica completa ma separata per ogni team e per ogni fascia demografica

Esportazione dei dati in Sogolytics per un'ulteriore analisi e per ottenere informazioni utili

Automazioni per la durata dei sondaggi, inviti e promemoria per mantenere gli obiettivi del vostro sondaggio

Limiti di Sogolytics

Può essere necessario un po' di tempo per abituarsi a tutti gli strumenti e a tutte le funzionalità di Sogo

Prezzi di Sogolytics

SogoCore: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato SogoCX: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato SogoEX: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Sogolytics

G2: 4.6/5 (80+ recensioni)

4.6/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

12. SurveyLegend (il migliore per sondaggi visivamente accattivanti)

via IndagineLegenda Mentre molti altri software di sondaggio aziendale sono appesantiti da flussi di lavoro complessi, SurveyLegend adotta un approccio diverso.

Democratizza la creazione di sondaggi semplificando i passaggi e utilizzando suggerimenti visivi che aiutano a progettare moduli meravigliosi. Sono disponibili tutte le funzionalità/funzione essenziali, come il branding, la condivisione dei collegamenti, l'incorporamento e l'analisi di alto livello.

Le migliori funzionalità di SurveyLegend

Crea e monitora i sondaggi su tutti i dispositivi con un supporto multipiattaforma senza problemi

Aggiunta di flussi logici e rami per dividere i sondaggi in percorsi diversi per una facile segmentazione

Creazione di sondaggi da destra a sinistra con supporto nativo per il linguaggio, il design e l'analisi RTL

Limiti di SurveyLegend

La versione gratuita non ha un'opzione di esportazione dei dati

Prezzi di SurveyLegend

Starter: Gratis

Gratis Pro: $19/mese

$19/mese Business: $39/mese

$39/mese Legendario: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su SurveyLegend

G2: 4.4/5 (450+ recensioni)

4.4/5 (450+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (900+ recensioni)

Semplificare l'elaborazione dei dati dei sondaggi in azienda con ClickUp

La maggior parte dei software di sondaggio per aziende menzionati in precedenza aiuta nella ricerca e nell'analisi, ma raramente semplifica il processo. ClickUp si distingue perché non è necessario uno strumento separato per l'elaborazione dei dati di un sondaggio aziendale chiedere un feedback ed elaborare i dati raccolti.

ClickUp Modulo fa parte di una piattaforma di sondaggi aziendali intelligentemente progettata che include attività, documenti, dashboard visivi e reportistica. Offre un'interfaccia di facile utilizzo per creare sondaggi personalizzati, raccogliere risposte e prendere decisioni basate su dati dettagliati.

Provate ClickUp per avere una soluzione completa per la raccolta, la segmentazione e l'analisi dei dati dei sondaggi di dipendenti, clienti e altre parti interessate. Iniziate oggi stesso con ClickUp!