10 migliori strumenti di feedback per i team HR da provare nel 2024

Coinvolgere i dipendenti e trattenere i talenti sono due sfide comuni per i team HR di tutto il mondo.

Secondo un'indagine di Studio Gallup solo il 23% dei dipendenti a livello globale è attivamente impegnato nelle proprie organizzazioni. Lo studio ha anche rilevato che solo il 20% dei dipendenti statunitensi è estremamente soddisfatto del proprio lavoro.

Ecco perché raccogliere e agire su feedback dei dipendenti è essenziale, e a tal fine sono necessari i giusti strumenti di feedback dei dipendenti.

Continuate a leggere per scoprire 10 delle migliori piattaforme di feedback dei dipendenti tra cui scegliere.

**Cosa bisogna cercare negli strumenti di feedback dei dipendenti?

Ecco alcuni fattori da considerare quando si sceglie uno strumento di feedback dei dipendenti:

Tipi di sondaggio : Preferite gli strumenti di feedback dei dipendenti che offrono diverse opzioni di sondaggio e più modi per raccogliere i feedback

: Preferite gli strumenti di feedback dei dipendenti che offrono diverse opzioni di sondaggio e più modi per raccogliere i feedback Opzioni personalizzate : Optate per strumenti che vi permettano di personalizzare le domande e il modello di sondaggio. In alcune istanze, scegliere da un elenco di domande non è sufficiente

: Optate per strumenti che vi permettano di personalizzare le domande e il modello di sondaggio. In alcune istanze, scegliere da un elenco di domande non è sufficiente Analisi e approfondimenti : Cercate strumenti di feedback per i dipendenti che offrano approfondimenti praticabili e modi semplici per analizzare i dati del sondaggio. Uno strumento di feedback dovrebbe anche offrire visualizzazioni dei dati e diversi tipi di reportistica

: Cercate strumenti di feedback per i dipendenti che offrano approfondimenti praticabili e modi semplici per analizzare i dati del sondaggio. Uno strumento di feedback dovrebbe anche offrire visualizzazioni dei dati e diversi tipi di reportistica Prezzi: Considerate i vostri vincoli di budget e scegliete gli strumenti che offrono il massimo valore e che rientrano nel vostro budget. Poiché alcuni strumenti offrono funzionalità/funzione di gestione delle risorse umane o delle prestazioni "tutto in uno", i loro prezzi possono sembrare più alti, quindi fate un confronto equo

I 10 migliori strumenti di feedback per i dipendenti da utilizzare nel 2024

Raccogliere regolarmente i feedback dei dipendenti è fondamentale per capire quanto siano soddisfatti o insoddisfatti della vostra azienda. Vi aiuta a identificare le aree di miglioramento e ad adottare misure correttive per aumentare la soddisfazione dei dipendenti.

Scegliete uno dei seguenti strumenti di feedback per i dipendenti per iniziare a raccogliere i feedback del personale.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-Product-Feedback-Example.gif Logica di condizione nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto /$$$img/

utilizzate la visualizzazione dei moduli di ClickUp per raccogliere i feedback dei dipendenti e ottenere informazioni preziose_

Se siete alla ricerca del miglior strumento di feedback per i dipendenti, allora il modulo ClickUp Modulo Visualizza è proprio quello che vi serve. Utilizzatelo per creare sondaggi dettagliati e moduli per la raccolta di feedback con campi personalizzati e formattazione a condizioni.

Questa funzionalità/funzione consente di aggiungere qualsiasi campo del modulo alle opzioni esistenti.

La logica condizionale modifica automaticamente i moduli in base a determinate condizioni. Per istanza, se un rispondente risponde 'Sì' a una domanda, può ricevere un'ulteriore domanda per raccogliere ulteriori dettagli. Tuttavia, a coloro che hanno risposto "No" non verrà mostrata alcuna domanda aggiuntiva.

Invece di ricominciare da zero, si può anche usare l'opzione Modello di modulo di feedback ClickUp per accelerare il processo di feedback. Aiuta a raccogliere i feedback dei dipendenti e dei personalizzati.

Utilizza un sistema di valutazione a stelle che i dipendenti possono usare per valutare il loro livello di soddisfazione sul lavoro. C'è anche un campo in cui i dipendenti possono spiegare le ragioni della loro valutazione. Il sistema fa un ulteriore passaggio e raccoglie raccomandazioni per il miglioramento.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-99.png Utilizzate il modello di modulo di feedback di ClickUp per raccogliere rapidamente i feedback dei dipendenti e ordinare e filtrare i risultati in base a vari parametri https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&\_gl=1\*199tcys\*\_gcl\au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Scarica questo modello /%cta/

Documenti ClickUp è un altro modo per raccogliere i feedback dei dipendenti. Create un modello dettagliato di raccolta dei feedback dei dipendenti in ClickUp Docs e condividetene una copia con i team della vostra organizzazione.

Condividete i documenti compilati con altri stakeholder e analizzate le risposte per raccogliere informazioni preziose.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Sharing-feature.png Funzionalità di condivisione dei documenti di ClickUp 3.0 /$$$img/

La collaborazione è fondamentale con ClickUp 3.0 Docs, per cui è possibile condividere, impostare autorizzazioni o esportare rapidamente i documenti a utenti interni o esterni

Sfruttate l'ampio intervallo di ClickUp per la condivisione dei documenti modelli di questionario e modelli di moduli di feedback per semplificare il feedback dei dipendenti.

Una volta raccolti i feedback, analizzateli per trarre spunti di riflessione e identificare i problemi comuni dei dipendenti. Trovate aree di miglioramento continuo e trasformatele in progetti di coinvolgimento dei dipendenti. Utilizzare Attività di ClickUp per assegnare attività a persone specifiche e fissare scadenze precise per i progetti.

Esplorate il Risorse umane ClickUp per trovare altri strumenti e funzionalità/funzione per la gestione delle risorse umane.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Creazione di moduli dettagliati per raccogliere i feedback dei dipendenti e individuare le aree di miglioramento

Trasformate queste aree di miglioramento in progetti di coinvolgimento dei dipendenti con varie attività e sottoattività

Aggiungete campi personalizzati ai moduli per soddisfare le vostre esigenze e create questionari dettagliati

Utilizzate il modello di modulo di feedback già pronto per l'uso per risparmiare tempo e lavoro richiesto

Sfruttate ClickUp Docs come metodo alternativo per creare sondaggi personalizzati e raccogliere le opinioni dei dipendenti

Condividere i risultati con le parti interessate utilizzando le facili opzioni di condivisione fornite da ClickUp

Limiti di ClickUp

ClickUp offre molte funzionalità/funzioni avanzate, che possono richiedere ai nuovi utenti un po' di tempo per essere apprese

Non è un software specializzatosoftware per il coinvolgimento dei dipendenti da fare, quindi, non offre alcune delle funzionalità aggiuntive più specifiche offerte da altri strumenti

Prezzi ClickUp

**Gratuito

Unlimitato : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda : Contattare il team per i prezzi

: Contattare il team per i prezzi ClickUp Brain: $5/mese per membro (componente aggiuntivo disponibile per tutti i piani a pagamento)

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.397 recensioni)

: 4.7/5 (9.397 recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.020 recensioni)

2. Valutazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Appraisd-1400x703.png Appraisd - strumento di gestione delle prestazioni /$$$img/

via Appraisd Appraisd è uno strumento di gestione delle prestazioni per la raccolta dei feedback dei dipendenti tramite moduli. Offre vari modelli di sondaggio personalizzabili e precostituiti per semplificare il processo di feedback in tempo reale.

Consente inoltre di raccogliere feedback a 360 gradi per la valutazione delle prestazioni e il monitoraggio dello stato dei dipendenti. Ciò consente una revisione più olistica, poiché i colleghi, i provider e i diretti collaboratori possono fornire un feedback costruttivo a un individuo.

Le migliori funzionalità/funzione apprezzate

Sfruttate la sua interfaccia utente per creare e condividere facilmente moduli di feedback

Permette ai dipendenti di condividere il feedback in modo anonimo senza alcuna esitazione

Raccogliere feedback a 360 gradi per una valutazione completa delle prestazioni

Accesso a solide analisi per identificare tendenze e thread comuni nei feedback dei dipendenti

Integrare la raccolta dei feedback dei dipendenti con la funzione più ampia di gestione delle prestazioni

Limiti di valutazione

Si tratta di una piattaforma basata su cloud che lavora solo online; non è possibile accedere offline

I prezzi sono troppo alti se si vuole solo uno strumento di raccolta dei feedback dei dipendenti

Prezzi apprezzabili

Crescita : Costo della licenza di $4.500/anno per un massimo di 50 dipendenti

: Costo della licenza di $4.500/anno per un massimo di 50 dipendenti Standard : Canone di licenza da $9.060 a $15.000/anno per un massimo di 101-200 dipendenti, rispettivamente

: Canone di licenza da $9.060 a $15.000/anno per un massimo di 101-200 dipendenti, rispettivamente Grande : A partire da 15.045 dollari all'anno per 201 dipendenti

: A partire da 15.045 dollari all'anno per 201 dipendenti Azienda: Prezzi personalizzati (oltre 5000 dipendenti)

Recensioni e valutazioni apprezzate

G2 : 4.7/5 (21 recensioni)

: 4.7/5 (21 recensioni) Capterra: 4.6/5 (45 recensioni)

3. Impegnato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Engagedly-1400x661.png Pagina iniziale di Engagedly /$$$img/

via Ingegnosamente Sage HR è una soluzione HR all-in-one, di cui la misurazione del coinvolgimento dei dipendenti attraverso la raccolta di feedback è una piccola parte. Consente di creare sondaggi e di raccogliere risposte anonime per ottenere informazioni precise sul sentimento e sui livelli di soddisfazione dei dipendenti.

Inoltre, supporta il feedback a 360 gradi e il feedback rapido per dare un riconoscimento a chiunque per un lavoro ben terminato.

Le migliori funzionalità/funzione di Sage HR

Utilizzo di modelli o creazione di sondaggi personalizzati da zero per soddisfare le vostre specifiche esigenze

Raccogliere i feedback dei dipendenti ed esportare le risposte in formato PDF

Consentire ai dipendenti di inviare risposte anonime per una comunicazione onesta e aperta

Consentire ai dipendenti di compilare i sondaggi dai loro dispositivi mobili

Limiti di Sage HR

Non offre analisi e approfondimenti sui sondaggi

È necessario pagare per il piano base HR e non è possibile accedere alle funzionalità/funzione di raccolta dei feedback dei dipendenti separatamente

Prezzi di Sage HR

Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni su Sage HR

G2 : 4.3/5 (75 recensioni)

: 4.3/5 (75 recensioni) Capterra: 4.5/5 (344 recensioni)

5. Energia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Energage-1400x567.png La pagina iniziale di Energage /%img/

via energia Energage offre due modi per raccogliere i feedback dei dipendenti: Sondaggio sul posto di lavoro e Pulse.

Il primo è un sondaggio standard che misura l'esperienza dei dipendenti sul posto di lavoro; i suoi risultati possono aiutarvi ad affermarvi come uno dei migliori ambienti di lavoro negli Stati Uniti. Il secondo è perfetto per raccogliere feedback rapidi e frequenti su argomenti importanti o per misurare la soddisfazione dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Energie

Utilizzate il sondaggio sul luogo di lavoro per ottenere informazioni approfondite sul coinvolgimento e sul sentimento dei dipendenti

Controllare regolarmente i livelli di soddisfazione dei dipendenti utilizzando brevi sondaggi Pulse

Consentire ai dipendenti di lasciare commenti aperti per ottenere informazioni più approfondite

Analizzare le risposte al sondaggio e agire in base alle intuizioni che ne derivano

Limiti di energia

Il sondaggio sul luogo di lavoro ha opzioni di personalizzazione limitate

L'interfaccia è un po' difficile da usare per i nuovi utenti

Prezzi di Energage

Prezzi personalizzati

Recensioni e valutazioni di Energie

G2 : 4.6/5 (99 recensioni)

: 4.6/5 (99 recensioni) Capterra: 4.5/5 (39 recensioni)

6. Workleap Officevibe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Workleap-1400x622.png Pagina iniziale di Workleap Officevibe /%img/

via Workleap Workleap Officevibe è una piattaforma specializzata nel feedback dei dipendenti. Offre vari tipi di sondaggi, come ad esempio i sondaggi pulse, i sondaggi DEIB (diversità, equità, inclusione e appartenenza) e i sondaggi di onboarding.

Consente inoltre di creare modelli di sondaggio personalizzati e specifici per la propria azienda.

Le migliori funzionalità/funzione diWorkleap Officevibe

Selezione da un elenco di 122 domande per creare e condividere rapidamente brevi sondaggi tra i dipendenti per raccogliere feedback regolari

Raccolta di messaggi e feedback anonimi dai dipendenti per individuare problemi comuni e luoghi di lavoro

Condivisione di sondaggi di ingresso per coinvolgere i nuovi dipendenti fin dal primo giorno di lavoro

Sfruttare i sondaggi DEIB per andare oltre i problemi legati al lavoro e capire se i dipendenti si sentono benvenuti sul luogo di lavoro

Ottenere analisi e approfondimenti preziosi sulle risposte ai sondaggi

Confrontate le prestazioni della vostra azienda con gli standard del settore o analizzate i dati nel tempo

Limiti di Officevibe diWorkleap

Offre opzioni di personalizzazione limitate per i sondaggi

La reportistica e le analisi possono essere più approfondite

Prezzi diWorkleap Officevibe

**Gratis

Essenziale: $5/mese per persona

Recensioni e valutazioni su Officevibe diWorkleap

G2 : 4.3/5 (734 recensioni)

: 4.3/5 (734 recensioni) Capterra: 4.6/5 (51 recensioni)

7. 15five

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/15Five-1400x588.png la pagina iniziale di 15Five /$$$img/

via 15Five Uno svantaggio di molti strumenti di feedback per i dipendenti è che i sondaggi e le funzionalità di coinvolgimento dei dipendenti non sono disponibili separatamente. Nella maggior parte dei casi, dovrete pagare per una suite di strumenti HR; lo strumento di coinvolgimento dei dipendenti e i sondaggi sono solo una piccola parte.

15five risolve questo problema offrendo le funzionalità di coinvolgimento dei dipendenti con il suo piano a pagamento di base.

Vediamo cosa offre.

Le migliori funzionalità/funzione di 15five

Svolgere sondaggi sull'engagement della durata di 6 minuti per Da fare un controllo sulla soddisfazione e l'impegno dei dipendenti

Ottenere valutazioni personalizzate e mirate dei risultati dei sondaggi, comprese le heatmap e altre funzionalità/funzione avanzate

Sfruttare la sua IA Spark per ottenere approfondimenti unici sui risultati dei sondaggi

Personalizzare e utilizzare il modello di sondaggio personalizzato per creare diversi tipi di sondaggi, come DEI, eNPS (employee Net Promoter Score) e altri ancora

15five limiti

il feedback a 360 gradi non è disponibile con il piano Engage

L'interfaccia utente richiede una curva di apprendimento

15five prezzi

Engage : $4/mese per utente (fatturati annualmente)

: $4/mese per utente (fatturati annualmente) Perform : $10/mese per utente (fatturati annualmente)

: $10/mese per utente (fatturati annualmente) Piattaforma totale: $16/mese per utente (addebitato annualmente)

15cinque recensioni e valutazioni

G2 : 4.6/5 (1.766 recensioni)

: 4.6/5 (1.766 recensioni) Capterra: 4.7/5 (887 recensioni)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ContactMonkey-1400x815.png Pagina iniziale di ContactMonkey /$$$img/

via ContactMonkey ContactMonkey è una soluzione software di email per le comunicazioni interne ai team che offre modi semplici per raccogliere e analizzare i feedback dei dipendenti. Consente di raccogliere i feedback dei dipendenti tramite newsletter email utilizzando sondaggi, reazioni emoji e valutazioni (eNPS).

Poiché consente al personale di inviare feedback in forma anonima, aiuta a ottenere un quadro accurato di come i dipendenti percepiscono la cultura aziendale e le iniziative aziendali.

Invio di newsletter coinvolgenti e richiesta di feedback tramite valutazioni a stelle e reazioni emoji per vari argomenti

Inclusione di sondaggi personalizzati per i dipendenti nelle email per raccogliere feedback più dettagliati su argomenti specifici

Accedere a dati quantificabili e approfondimenti dai feedback dei dipendenti per misurare la soddisfazione sul lavoro

Utilizzate i suoi report analitici per prendere decisioni aziendali e adottare misure per migliorare la soddisfazione e il coinvolgimento dei dipendenti

Lo strumento limita la raccolta dei feedback dei dipendenti alle email e Da fare non offre altri metodi di raccolta dei feedback

L'interfaccia può essere a volte un po' laggosa e lenta

Essenziale : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Più : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Azienda: Prezzi personalizzati

G2 : 4.5/5 (148 recensioni)

: 4.5/5 (148 recensioni) Capterra: 4.1 (93 recensioni)

9. Trakstar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Trakstar-1400x636.png La pagina iniziale di Trakstar /$$$img/

via Trakstar Limeade Listening è una soluzione software all-in-one per il coinvolgimento dei dipendenti con molte funzionalità/funzione utili. Può eseguire sondaggi e ottenere analisi dettagliate, consentire il riconoscimento peer-to-peer dei dipendenti o fornire feedback.

Aiuta i team delle risorse umane a raccogliere i feedback anonimi dei dipendenti e fornisce un lungo elenco di domande per valutare i livelli di coinvolgimento dei dipendenti. L'aspetto migliore è che offre diverse opzioni di visualizzazione dei dati per aiutarvi ad analizzare i dati di feedback dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Limeade Listening

Scegliete tra oltre 300 domande o create domande di sondaggio personalizzate per valutare il coinvolgimento e la soddisfazione dei dipendenti

Eseguite un sondaggio annuale sull'impegno dei dipendenti, sondaggi frequenti o sondaggi eNPS

Visualizzazione dei risultati dei sondaggi per analizzarli e trarne facilmente spunti di riflessione

Ottenere raccomandazioni basate sui dati per intraprendere azioni rapide in base ai risultati del sondaggio

Inviare messaggi privati a qualsiasi dipendente per chiedere ulteriori chiarimenti sul suo feedback senza conoscere la sua identità

Limiti dell'ascolto di Limeade

Le opzioni di personalizzazione del sondaggio sono limitate, anche se è possibile aggiungere domande personalizzate

Mancano funzionalità/funzioni per migliorare le valutazioni dei sondaggi

Prezzi di Limeade Listening

Prezzo personalizzato

Limeade Listening recensioni e valutazioni

G2 : 4.4/5 (214 recensioni)

: 4.4/5 (214 recensioni) Capterra: 4.6/5 (47 recensioni)

leggi tutto: Il migliore_ strumenti di mappatura dei processi da provare

**Quale è lo strumento di feedback per i dipendenti più adatto a voi?

Una delle chiavi di lettura Obiettivi delle risorse umane per qualsiasi organizzazione è quello di migliorare il coinvolgimento e la soddisfazione dei dipendenti. La conduzione di sondaggi e la ricerca di feedback regolari possono aiutare i team HR a valutare efficacemente i livelli di soddisfazione del personale.

Uno di questi programmi software per il feedback dei dipendenti può essere usato per identificare e affrontare i problemi per mantenere i dipendenti impegnati e ridurre il turnover.

Considerate la possibilità di condurre alcuni attività di coinvolgimento dei dipendenti per migliorare ulteriormente il legame con il team.

Cercate uno strumento di feedback per i dipendenti che vada oltre la raccolta di sondaggi e che offra molto di più? Provate ClickUp.

ClickUp è uno strumento di project management all-in-one con soluzioni HR in estensione per il reclutamento, l'onboarding, il coinvolgimento dei dipendenti e altro ancora. Iscriviti per ClickUp ed esplorare la miriade di funzionalità/funzioni per i team HR.