Come condurre sondaggi sul benessere dei dipendenti (domande e modello)

Una piccola startup tecnologica stava vivendo un'ondata di burnout e abbandono.

I dipendenti erano stressati e la produttività era diminuita. I dirigenti dell'azienda erano perplessi e preoccupati. Sapevano che qualcosa doveva cambiare, ma non sapevano da dove cominciare.

Poi hanno deciso di condurre un sondaggio sul benessere dei dipendenti. I risultati hanno aperto gli occhi. Il sondaggio ha rivelato che i dipendenti erano alle prese con orari lunghi, mancanza di equilibrio tra lavoro e vita privata e si sentivano scollegati dalla missione dell'azienda.

Forte di queste informazioni, l'azienda ha implementato cambiamenti che hanno migliorato il morale, la produttività e la fidelizzazione dei dipendenti.

I sondaggi sul benessere e l'impegno dei dipendenti sono uno strumento di diagnosi della cultura aziendale. Sono fondamentali per qualsiasi azienda che voglia migliorare la soddisfazione, la produttività e la fidelizzazione dei dipendenti.

Nell'odierno mercato competitivo dei talenti, i programmi di benessere per i dipendenti non sono più una vantaggio per i dipendenti sono una necessità. I sondaggi sul benessere dei dipendenti forniscono una linea diretta per comprendere le esigenze e le sfide dei vostri dipendenti, aiutandovi a creare un ambiente di lavoro più positivo e produttivo.

Capire i sondaggi sul benessere dei dipendenti

Un sondaggio sul benessere dei dipendenti è un questionario confidenziale progettato per valutare il benessere generale della vostra forza lavoro. Raccoglie informazioni preziose sulla salute fisica e mentale dei dipendenti, sull'equilibrio tra lavoro e vita privata e sulla soddisfazione per i programmi di benessere aziendali.

Creando con cura il vostro domande del sondaggio sul benessere è possibile identificare le aree di miglioramento, misurare l'efficacia degli attuali programmi di benessere e promuovere una cultura del benessere all'interno dell'organizzazione.

Per creare questo questionario è necessario comprendere le varie componenti del sondaggio sul benessere dei dipendenti e il suo potenziale impatto:

Salute fisica: Esplorare il loro stile di vita attivo, l'accesso all'assistenza sanitaria e qualsiasi problema di salute che possa influire sulle loro prestazioni lavorative Salute mentale: capire i livelli di stress, la qualità del sonno e l'accesso alle risorse per la salute mentale Equilibrio tra lavoro e vita privata: Scoprite come i dipendenti si destreggiano tra lavoro e impegni personali, come la cura dei figli. Scoprite se si sentono sopraffatti o supportati Ambiente di lavoro: Esplorare come i dipendenti percepiscono la cultura aziendale, il carico di lavoro e le opportunità di crescita professionale

Adattare le domande del sondaggio ai vostri specifici oggetti vi permette di raccogliere feedback mirati e di evitare di sovraccaricare i dipendenti con domande irrilevanti. Da fare, ad esempio, per valutare l'interesse dei dipendenti per un nuovo centro fitness in sede? Volete capire quali sono le sfide del lavoro da remoto?

I sondaggi sul benessere dei dipendenti sono uno strumento potente per aumentare la fidelizzazione e il coinvolgimento dei dipendenti. Dimostrare di avere a cuore il loro benessere crea un senso di fiducia e lealtà.

I dati raccolti possono anche aiutarvi a sviluppare programmi di benessere a traguardo che rispondano a specifiche esigenze di salute dei dipendenti. Pensate a questo: non sareste più propensi a rimanere in un'azienda che si preoccupa e investe nella vostra salute e felicità?

**Per saperne di più Come le aziende migliorano il lavoro da remoto

Le 20 domande principali da porre in un sondaggio sul benessere dei dipendenti

Ecco 20 domande, suddivise per aree chiave, per iniziare. Potete adattare queste domande alle vostre esigenze specifiche e utilizzare dei modelli per facilitare l'implementazione.

Gestione dello stress

Su una scala da 1 (per nulla stressante) a 5 (estremamente stressante), come valuterebbe il suo livello complessivo di stress sul lavoro? Da fare: sente di avere le risorse e i supporti necessari per gestire lo stress in modo efficace? (Sì/No/Incerto) Si sente a suo agio nel parlare dello stress da lavoro con il suo manager? (Sì/No/Non è sicuro)

**Salute mentale

Quanto è soddisfatto delle attuali risorse per la salute mentale e dei servizi di supporto dell'azienda? (Molto soddisfatto, un po' soddisfatto, neutro, un po' insoddisfatto, molto insoddisfatto) In che misura il carico di lavoro influisce negativamente sul suo benessere mentale? (Per niente, un po', moderatamente, significativamente, estremamente) La cultura aziendale incoraggia una comunicazione aperta sulla salute mentale? (Fortemente d'accordo, d'accordo, neutro, in disaccordo, fortemente in disaccordo)

Cultura organizzativa

Da fare: l'azienda promuove una cultura dell'inclusione e del rispetto? Da fare ritiene che i riconoscimenti e i premi siano distribuiti equamente all'interno dell'organizzazione? La leadership comunica in modo aperto e trasparente con i dipendenti?

Forma fisica

Da fare: l'azienda promuove attivamente abitudini sane e attività fisica? (Sì/No/Incerto) Quanto è soddisfatto degli attuali programmi di benessere dell'azienda relativi alla forma fisica? (Molto soddisfatto, un po' soddisfatto, neutro, un po' insoddisfatto, molto insoddisfatto) Il carico di lavoro consente pause regolari durante la giornata per muoversi o fare esercizio fisico? (Sì/No/Incerto)

Equilibrio vita-lavoro

Quanto è soddisfatto del suo attuale equilibrio tra lavoro e vita privata? (Molto soddisfatto, un po' soddisfatto, neutro, un po' insoddisfatto, molto insoddisfatto) Da fare pressione per lavorare al di fuori del normale orario di lavoro? (Sì/No/Non sono sicuro) È facile per lei disconnettersi dalle email e dai messaggi di lavoro quando non lavora? (Molto facile, Abbastanza facile, Neutro, Abbastanza difficile, Molto difficile) I suoi dirigenti e colleghi supportano i suoi sforzi per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata? (Fortemente d'accordo, d'accordo, neutro, in disaccordo, fortemente in disaccordo) L'azienda offre modalità di lavoro flessibili (come il lavoro da remoto) che contribuiscono a un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro? (Sì/No/Non sono sicuro)

Soddisfazione lavorativa

Quanto è soddisfatto del suo attuale ruolo lavorativo? (Molto soddisfatto, un po' soddisfatto, neutro, un po' insoddisfatto, molto insoddisfatto) Il suo lavoro le offre opportunità di sviluppo e crescita professionale all'interno dell'azienda? (Sì/No/Incerto) Quanto è convinto che il suo contributo all'azienda sia valorizzato e riconosciuto? (Molto fiducioso, un po' fiducioso, neutro, un po' insicuro, per niente fiducioso)

Aree principali da trattare nei sondaggi sul benessere dei dipendenti

I sondaggi sul benessere dei dipendenti dovrebbero esplorare una serie di dimensioni per fornire un quadro olistico del benessere della forza lavoro. Comprendendo queste aree principali, le aziende possono identificare le sfide specifiche e implementare soluzioni mirate.

Ecco alcune aree da coprire:

Stress lavorativo e tecniche di gestione dello stress

Lo stress è una sfida comune sul posto di lavoro. Valutare i livelli di stress dei dipendenti e i loro meccanismi di coping aiuta a identificare i potenziali rischi di burnout.

Aziende come Google hanno implementato programmi di gestione dello stress e iniziative di mindfulness per migliorare il benessere dei dipendenti.

Salute mentale e felicità nel lavoro

La promozione della salute mentale è fondamentale per un ambiente di lavoro positivo. Le aziende dovrebbero comprendere le esigenze dei dipendenti in materia di salute mentale e dare loro accesso a risorse di supporto. Microsoft ha condotto studi sui dipendenti che indicavano che i dipendenti che passavano più tempo a collaborare - partecipando a riunioni, scrivendo email e inviando chat - avevano una minore soddisfazione lavorativa rispetto ai colleghi che dedicavano meno ore a queste attività.

Sulla base di questi sondaggi e studi, Microsoft ha ristrutturato le modalità di lavoro per migliorare la felicità e il benessere dei dipendenti.

Programmi di fitness e benessere sul posto di lavoro

La salute fisica influisce direttamente sui livelli di energia e produttività dei dipendenti. Valutare i livelli di forma fisica dei dipendenti e il loro interesse per i programmi di benessere fornisce dati preziosi per creare un ambiente di lavoro più sano.

Aziende come Nike hanno integrato con esito positivo il fitness e il benessere nella loro cultura aziendale.

Equilibrio vita-lavoro e soddisfazione del lavoro da remoto

L'equilibrio tra lavoro e vita privata è essenziale per la soddisfazione dei dipendenti. Valutare le percezioni dei dipendenti in merito all'equilibrio tra lavoro e vita privata, in particolare per i lavoratori da remoto, aiuta a identificare le aree in cui è possibile migliorare il coinvolgimento e produttività.

IBM (Canada) incoraggia i dipendenti a prendere il impegno a favore della vita privata e del lavoro promuovere e promuovere e coltivare l'equilibrio tra lavoro e vita privata .

Soddisfazione sul lavoro e valutazione degli indicatori di performance

Misurare la soddisfazione sul lavoro e la sua correlazione con gli indicatori di performance aiuta a identificare le aree di miglioramento. Comprendere il ruolo dei dipendenti e il loro allineamento con gli obiettivi aziendali è fondamentale per aumentare il morale e la produttività.

Aziende gigantesche come $$$a Amazon hanno fatto della valorizzazione dei propri dipendenti una priorità , migliorando le prestazioni e la soddisfazione dei dipendenti.

Cultura organizzativa, formazione e valutazione dello sviluppo

Comprendere la percezione dei valori aziendali da parte dei dipendenti e il loro accesso alle opportunità di apprendimento è essenziale per promuovere un ambiente di lavoro positivo. La storia dell'esito positivo di Apple non riguarda solo i suoi prodotti innovativi, ma anche il suo commit nella formazione completa dei dipendenti, con una forte attenzione allo sviluppo e alla crescita professionale.

Progettazione di un efficace sondaggio sul benessere dei dipendenti e best practice

La costruzione della fiducia è fondamentale per ottenere un feedback onesto. L'invio dei sondaggi attraverso una piattaforma sicura e familiare garantisce la riservatezza dei dati dei dipendenti e incoraggia la partecipazione. ClickUp , uno strumento di project management e collaborazione, offre solide funzionalità/funzione di sicurezza e crittografia per proteggere le informazioni sensibili dei dipendenti. Inoltre, è probabile che i dipendenti si sentano più a loro agio nel rispondere ai sondaggi distribuiti attraverso una piattaforma che già utilizzano per lavoro.

Come ClickUp può aiutare a condurre e monitorare i sondaggi sul benessere dei dipendenti

Qui esploreremo le best practice e come ClickUp può semplificare il processo.

Moduli ClickUp

Creare e inviare sondaggi efficaci sul benessere dei dipendenti attraverso la visualizzazione del modulo ClickUp

Creare sondaggi professionali e di facile utilizzo con Modulo di ClickUp da visualizzare . La sua funzione drag-and-drop permette di aggiungere facilmente diversi tipi di domande, da quelle a scelta multipla a quelle a risposta aperta, per soddisfare le vostre esigenze specifiche. È inoltre possibile aggiungere istruzioni chiare e garantire l'anonimato per massimizzare la partecipazione.

La visualizzazione Modulo di ClickUp rende semplice la creazione di un efficace sondaggio sul benessere sul posto di lavoro:

Campi personalizzabili: Andate oltre i tipi di domande di base. Aggiungete menu a discesa, selezionatori di date o persino scale di valutazione per raccogliere i dati più rilevanti per i vostri obiettivi di sondaggio

Andate oltre i tipi di domande di base. Aggiungete menu a discesa, selezionatori di date o persino scale di valutazione per raccogliere i dati più rilevanti per i vostri obiettivi di sondaggio Logica condizionale: Realizzate sondaggi dinamici che si adattano alle risposte dei dipendenti. Ad esempio, se un dipendente segnala livelli di stress elevati, una domanda di follow-up potrebbe chiedergli di identificare specifici fattori di stress legati al lavoro. Questa condizione di ramo assicura la raccolta di informazioni mirate

Documenti ClickUp

Utilizzare Documenti ClickUp , un sistema di gestione dei documenti, per creare una chiara introduzione al sondaggio. Delineate lo scopo del sondaggio, affrontate i problemi di riservatezza ed esprimete il vostro apprezzamento per la partecipazione dei dipendenti. Includete un collegato al modulo di sondaggio all'interno del documento per un accesso continuo.

Con ClickUp Docs potete elaborare le domande del vostro sondaggio sul benessere dei dipendenti insieme ai membri del vostro team

Le funzionalità/funzione collaborative di ClickUp Documenti semplificano il processo di creazione del sondaggio. Poiché ClickUp Docs consente la modifica e i commenti in tempo reale, è possibile coinvolgere il personale delle risorse umane, i manager e persino i dipendenti stessi nella creazione del contenuto del sondaggio.

ClickUp Docs monitora automaticamente tutte le modifiche apportate al documento di sondaggio. Ciò consente di tornare facilmente alle versioni precedenti, se necessario, e garantisce la trasparenza del processo di sviluppo del sondaggio.

Sfruttate i modelli precostituiti di ClickUp per risparmiare tempo e assicurarvi di coprire le aree essenziali, invece di partire da zero.

Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Il Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp è lo strumento perfetto per acquisire dati accurati sulla soddisfazione e il coinvolgimento dei dipendenti.

Grazie a questo modello, è possibile sviluppare informazioni chiare e attuabili su come si sente il team, creare sondaggi personalizzati con domande ad hoc e raccogliere il feedback dei dipendenti in tempo reale su qualsiasi dispositivo.

Dispone di 32 campi personalizzati per catturare con precisione il feedback dei dipendenti. Fornisce un quadro ben strutturato per raccogliere feedback sull'ambiente di lavoro, sulla cultura e sulla soddisfazione generale.

Modello per il feedback di ClickUp

Un modello di feedback per i dipendenti ben progettato modello di modulo per il feedback può aiutare i provider a comunicare e fornire feedback in modo strutturato e coerente, promuovendo un ambiente di crescita e fiducia. Modello di feedback dei dipendenti di ClickUp mette nelle vostre mani il potere del feedback. Con questo modello è possibile raccogliere rapidamente feedback significativi dai dipendenti e monitorare il loro sentiment nel tempo con potenti visualizzazioni.

Sia che abbiate appena iniziato o che abbiate già un processo di feedback consolidato, il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp vi aiuterà a ottenere il massimo da ogni interazione!

Modello di modulo di feedback ClickUp

Modello di modulo di feedback per ClickUp vi aiuta a progettare sondaggi per i dipendenti e a raccogliere dati significativi per guidare le decisioni sulle politiche HR per una cultura positiva dell'ambiente di lavoro.

Questo modello può velocizzare il processo di feedback dei dipendenti il processo di analisi delle risposte al sondaggio consente di identificare più rapidamente tendenze e intuizioni.

Utilizza un sistema di valutazione a stelle per consentire ai dipendenti di valutare il loro livello di soddisfazione sul lavoro. C'è anche un campo in cui i dipendenti possono spiegare le ragioni della loro valutazione. Il sistema fa un ulteriore passaggio e raccoglie le raccomandazioni per il miglioramento, fornendo tutto ciò che serve per creare un ciclo di feedback completo!

Fare le domande giuste: Best practice per la raccolta di feedback

L'esito positivo del sondaggio sul benessere dei dipendenti dipende dalle domande giuste. Le domande fatte con cura forniscono informazioni preziose sulle esigenze e le preoccupazioni dei dipendenti.

Ecco alcune best practice da seguire:

Garantire l'anonimato per risposte sincere: Garantire l'anonimato per incoraggiare un feedback onesto e aperto. I dipendenti devono sentirsi a proprio agio nella condivisione dei loro pensieri senza temere ripercussioni. Garantire la riservatezza crea fiducia e aumenta la probabilità di ricevere dati accurati

Garantire l'anonimato per incoraggiare un feedback onesto e aperto. I dipendenti devono sentirsi a proprio agio nella condivisione dei loro pensieri senza temere ripercussioni. Garantire la riservatezza crea fiducia e aumenta la probabilità di ricevere dati accurati Mantenere il sondaggio breve: Sebbene la tentazione di porre numerose domande sia forte, un sondaggio lungo può portare a basse valutazioni. Date priorità alle aree di indagine più critiche con riferimento alle domande del sondaggio sul benessere e mantenete il sondaggio conciso. Concentratevi sulla raccolta di dati di alta qualità, piuttosto che sovraccaricare i dipendenti con domande eccessive

Sebbene la tentazione di porre numerose domande sia forte, un sondaggio lungo può portare a basse valutazioni. Date priorità alle aree di indagine più critiche con riferimento alle domande del sondaggio sul benessere e mantenete il sondaggio conciso. Concentratevi sulla raccolta di dati di alta qualità, piuttosto che sovraccaricare i dipendenti con domande eccessive Creare un piano di comunicazione per garantire la massima partecipazione: Comunicare efficacemente lo scopo e i vantaggi del sondaggio per generare entusiasmo e partecipazione. Delineate con chiarezza gli obiettivi del sondaggio, le modalità di utilizzo delle informazioni e la Sequenza prevista per i risultati

Comunicare efficacemente lo scopo e i vantaggi del sondaggio per generare entusiasmo e partecipazione. Delineate con chiarezza gli obiettivi del sondaggio, le modalità di utilizzo delle informazioni e la Sequenza prevista per i risultati Offrire incentivi per completare l'indagine: Considerare la possibilità di offrire incentivi per incoraggiare la partecipazione, come schede regalo, voci di lotterie o tempo libero aggiuntivo. Tuttavia, l'incentivo deve mantenere l'integrità del sondaggio

Considerare la possibilità di offrire incentivi per incoraggiare la partecipazione, come schede regalo, voci di lotterie o tempo libero aggiuntivo. Tuttavia, l'incentivo deve mantenere l'integrità del sondaggio Inviare un messaggio di ringraziamento: Esprimere gratitudine per la partecipazione dei dipendenti dimostra l'apprezzamento per il loro tempo e lavoro richiesto. Un messaggio di ringraziamento personalizzato può rafforzare la relazione tra dipendente e datore di lavoro e creare buona volontà

Elaborazione e applicazione del feedback dei sondaggi sul benessere dei dipendenti

Una volta raccolti dati preziosi dal sondaggio sul benessere dei dipendenti, è il momento di trasformare queste intuizioni in miglioramenti tangibili.

Come trasformare i dati del sondaggio in azione

Scoprire le tendenze: Analizzare i risultati del sondaggio per individuare le tendenze relative allo stress, all'equilibrio vita-lavoro o alla soddisfazione sul lavoro. Identificate le cause alla radice di questi problemi. Per esempio, un alto tasso di burnout potrebbe indicare carichi di lavoro eccessivi o ruoli poco chiari

Analizzare i risultati del sondaggio per individuare le tendenze relative allo stress, all'equilibrio vita-lavoro o alla soddisfazione sul lavoro. Identificate le cause alla radice di questi problemi. Per esempio, un alto tasso di burnout potrebbe indicare carichi di lavoro eccessivi o ruoli poco chiari **Sviluppare un piano d'azione: sulla base dei risultati ottenuti, creare un piano d'azione mirato. Considerate iniziative come accordi di lavoro flessibili per affrontare i problemi di equilibrio tra vita privata e lavoro o programmi di mindfulness per ridurre lo stress

Misurare e adattare: Valutare regolarmente l'impatto delle iniziative di benessere. Utilizzate metriche come il turnover dei dipendenti, i giorni di malattia e la produttività per valutare l'esito positivo

Valutare regolarmente l'impatto delle iniziative di benessere. Utilizzate metriche come il turnover dei dipendenti, i giorni di malattia e la produttività per valutare l'esito positivo Dimostrare il ROI (ritorno sull'investimento): Quantificare i benefici dei programmi di benessere. Il miglioramento della soddisfazione dei dipendenti spesso porta a un aumento della produttività e a una riduzione dei costi di assunzione. Pensate alla costruzione di un caso aziendale per il benessere dei dipendenti, simile alla giustificazione di qualsiasi altro investimento strategico

Quantificare i benefici dei programmi di benessere. Il miglioramento della soddisfazione dei dipendenti spesso porta a un aumento della produttività e a una riduzione dei costi di assunzione. Pensate alla costruzione di un caso aziendale per il benessere dei dipendenti, simile alla giustificazione di qualsiasi altro investimento strategico **Miglioramento continuo: le esigenze dei dipendenti si evolvono. Trattate le iniziative di benessere come un processo continuo, non come un evento unico. Raccogliete regolarmente i feedback e perfezionate i programmi per rimanere in linea con le aspettative dei dipendenti

Lavorare ClickUp per creare un ambiente di lavoro più salutare

È possibile creare un ambiente di lavoro più sano e produttivo seguendo questi passaggi e sfruttando i dati.

Utilizzate barre e grafici per analizzare i dati dei vostri sondaggi sul benessere dei dipendenti con ClickUp Dashboard

E ClickUp può passare di nuovo in aiuto. Per analizzare in modo efficace i dati di un sondaggio sul benessere dei dipendenti, utilizzare Dashboard di ClickUp . Ha le seguenti funzionalità/funzioni:

$$$a personalizzati: Crea widget personalizzati per visualizzare le metriche chiave del tuo sondaggio, come i punteggi medi di soddisfazione, le percentuali di partecipazione e gli indicatori specifici di benessere

Crea widget personalizzati per visualizzare le metriche chiave del tuo sondaggio, come i punteggi medi di soddisfazione, le percentuali di partecipazione e gli indicatori specifici di benessere Grafici e diagrammi: Utilizzate grafici a barre, a torta e a linee per visualizzare le tendenze dei feedback dei dipendenti nel tempo, rendendo più facile individuare modelli e aree di miglioramento

Utilizzate grafici a barre, a torta e a linee per visualizzare le tendenze dei feedback dei dipendenti nel tempo, rendendo più facile individuare modelli e aree di miglioramento Filtri e segmentazione: Applicare filtri per segmentare i dati in base al team, al reparto o a fattori demografici, consentendo un'analisi più granulare del benessere nei diversi gruppi

Applicare filtri per segmentare i dati in base al team, al reparto o a fattori demografici, consentendo un'analisi più granulare del benessere nei diversi gruppi Integrazioni: Integrazione di altri strumenti (come Google Modulo o SurveyMonkey) per raccogliere automaticamente i dati del sondaggio, semplificando il processo e garantendo aggiornamenti in tempo reale

ClickUp offre anche una serie di modelli precostituiti per semplificare le iniziative di salute e benessere dei dipendenti. Considerate il Modello di piano d'azione per il sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp come punto di partenza. Strumenti software per il sondaggio dei dipendenti sono indispensabili per raccogliere i feedback dei dipendenti, ma questo esercizio di raccolta dati è solo metà dell'attività. Un piano d'azione efficace per il sondaggio sul coinvolgimento vi aiuta a trasformare i risultati del sondaggio sul benessere dei dipendenti in risultati tangibili, aumentando il morale dei dipendenti e ridurre le dimissioni silenziose .

Questo modello fornisce la struttura necessaria per trasformare il feedback del sondaggio sul benessere dei dipendenti in miglioramenti tangibili. È possibile creare un progetto per analizzare i risultati del sondaggio sul coinvolgimento e collaborare con le parti interessate per elaborare idee per migliorare la salute dei dipendenti. Decidete le attività, organizzatele e assegnatele, stabilite una sequenza temporale e seguite lo stato di avanzamento.

Elevare il luogo di lavoro con il benessere dei dipendenti

La conduzione regolare di sondaggi sul benessere dei dipendenti contribuisce a creare un ambiente di lavoro fiorente. Comprendendo le esigenze, le sfide e le aspirazioni dei vostri dipendenti, potrete creare un ambiente più supportato, produttivo e coinvolgente.

Ricordate che i dipendenti felici e in buona salute hanno maggiori probabilità di rimanere nella vostra azienda, con conseguente aumento della fidelizzazione, riduzione dei costi di assunzione ed esito aziendale positivo complessivo.

ClickUp può essere uno strumento prezioso nel vostro percorso di sondaggio sul benessere dei dipendenti. Grazie alla sua piattaforma intuitiva, potete creare, distribuire e analizzare facilmente i sondaggi, risparmiando tempo e lavoro richiesto. Sfruttando le funzionalità/funzione di ClickUp, è possibile semplificare l'intero processo dei sondaggi sul benessere e implementare soluzioni attuabili per migliorare il benessere dei dipendenti.

Per iniziare, iscrivetevi gratuitamente a ClickUp Account ClickUp oggi!