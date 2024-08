Come offrire vantaggi e benefit personalizzati ai dipendenti per renderli più felici

Tra gli stipendi e i benefit tradizionali (dentistiche, assicurative, ecc.), i datori di lavoro hanno un'opportunità non sfruttata per differenziarsi e trattenere i migliori talenti attraverso i vantaggi per i dipendenti o i fringe benefit.

Da fare, i dirigenti possono migliorare prestazioni dei dipendenti con incentivi strategici.

Utilizzate questa guida come strumento di consultazione per impostare una superba programma di vantaggi per i dipendenti e aumentare la fidelizzazione dei dipendenti della vostra organizzazione.

**Perché offrire vantaggi e benefici ai dipendenti?

stipendi e benefit attraenti sono sempre i fattori più critici a livello globale via_ Randstad Il provider di un compenso totale inadeguato è la numero uno di turnover volontario tra i dipendenti. Dati recenti indicano inoltre che questi sono i più attraenti fattori di un datore di lavoro:

Salario e benefit offerti (62%)

Buon equilibrio tra lavoro e vita privata (58%)

Soddisfazione e sicurezza del lavoro (56%)

Offrire vantaggi e benefici ai dipendenti è un passaggio nella giusta direzione se si vuole migliorare la valutazione dei dipendenti e attrarre nuovi talenti. Questo perché vantaggi e benefit:

Rendono i dipendenti più produttivi e più felici, sia che si tratti di vantaggi personalizzati per le madri che lavorano, i neo-papà o i neolaureati

Indicano che la vostra azienda mette i dipendenti e i loro interessi al primo posto, creando un'immagine positiva del marchio nella mente dei dipendenti e aumentando la soddisfazione sul lavoro

Aiutano i dipendenti a condurre una vita più equilibrata e felice, con conseguente aumento della retention

Attirare e trattenere talenti di alta qualità, poiché le priorità e gli interessi dei dipendenti sono coperti, come ad esempio le opzioni assicurative interessanti

Agiscono da elemento di differenziazione, in quanto vantaggi come l'iscrizione a Toastmasters, i club del libro e gli eventi sportivi sponsorizzati dall'azienda aumentano il coinvolgimento dei dipendenti

Ridurre lo stress e il burnout, con conseguente aumento della produttività e delle prestazioni lavorative

Quando create un elenco di vantaggi irrinunciabili per i vostri dipendenti, create un sondaggio e chiedete al team di dare il proprio contributo su ciò che gli interessa. Ascoltare le opzioni del team è il modo migliore per impostare un programma di vantaggi per i dipendenti che attragga e trattenga i dipendenti più performanti.

**Qual è la differenza tra benefit e vantaggi per i dipendenti?

All'inizio, i vantaggi e i benefit per i dipendenti sembrano la stessa cosa, ma non lo sono.

Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti definisce i benefit come compensi non salariali forniti ai dipendenti dal loro datore di lavoro. Tali benefit sono stati raggruppati in cinque categorie:

I vantaggi per i dipendenti vanno invece oltre gli stipendi e i benefit offerti dai datori di lavoro.

Per chiarire la distinzione, ecco un confronto tra benefit e vantaggi per i dipendenti:

Tipi di vantaggi per i dipendenti

Ora analizziamo i diversi vantaggi per i dipendenti che potete offrire.

I vantaggi aziendali offerti ai dipendenti dipendono dalle loro esigenze e preferenze individuali. Quindi, prima di offrire qualsiasi tipo di benefit ai dipendenti, studiate i dati e le caratteristiche dei vostri collaboratori per dare loro esattamente ciò che desiderano:

Comprendere le loro esigenze fisiche, mentali ed emotive immediate

Approfondire i fattori che influenzano la loro vita e il loro lavoro

Conoscere gli interessi, le abitudini, i dati demografici e le aspirazioni dei dipendenti

Per istanza, una persona Forbes sostiene che le generazioni più anziane preferiscono i conti di spesa flessibile, mentre quelle più giovani i conti di risparmio sanitario. Quindi, fate un lavoro richiesto per capire cosa conta di più per i vostri dipendenti.

Una volta ottenuti i dati, potrete scegliere tra vari benefit essenziali. Ecco alcune opzioni che valgono oro:

Assicurazione sanitaria: Uno dei benefit più richiesti dai dipendenti, l'assicurazione sanitaria aiuta a coprire le spese mediche, comprese le visite mediche, le prescrizioni, i soggiorni in ospedale, l'assicurazione dentistica, l'assicurazione per la vista e i programmi di benessere. Intorno90% degli intervistati ha classificato l'assistenza sanitaria come un beneficio significativo. Consideratela come un tipo di compensazione che dà alla vostra organizzazione un vantaggio, in quanto dipendenti più sani si assentano meno per malattia

Uno dei benefit più richiesti dai dipendenti, l'assicurazione sanitaria aiuta a coprire le spese mediche, comprese le visite mediche, le prescrizioni, i soggiorni in ospedale, l'assicurazione dentistica, l'assicurazione per la vista e i programmi di benessere. Intorno90% degli intervistati ha classificato l'assistenza sanitaria come un beneficio significativo. Consideratela come un tipo di compensazione che dà alla vostra organizzazione un vantaggio, in quanto dipendenti più sani si assentano meno per malattia Correlato al benessere : Oltre ai vantaggi dell'assicurazione sanitaria, dovete concentrarvi sulla promozione del benessere dei vostri dipendenti attraverso programmi di salute e benessere quali:

Pause obbligatorie (creazione di stanze per il pisolino, stazioni per il tè/caffè, ecc.) Distributori automatici di alimenti sani nella caffetteria Rimborso delle iscrizioni in palestra Attività di benessere come meditazione, yoga, ecc. Scrivanie in piedi con sedie ergonomiche, tastiere, ecc. Tracker della salute gratuiti come Fitbit Vaccini antinfluenzali in loco in un determinato periodo Maratone di corsa Workshop sulla nutrizione con un nutrizionista certificato

: Oltre ai vantaggi dell'assicurazione sanitaria, dovete concentrarvi sulla promozione del benessere dei vostri dipendenti attraverso programmi di salute e benessere quali: **Gli FSA consentono ai dipendenti di accantonare dollari al lordo delle imposte per pagare le spese mediche ammissibili sostenute durante l'anno del piano. Questa piccola ma significativa mossa aiuta i dipendenti a risparmiare sui costi sanitari e a ridurre il loro reddito imponibile

Zipcar : L'accesso a Zipcar può cambiare le carte in tavola per i provider, soprattutto nelle aree urbane dove la titolarità dell'auto non è praticabile. Questo benefit offre convenienza e flessibilità, consentendo ai dipendenti di recarsi al lavoro senza l'assillo di possedere un'auto

: L'accesso a Zipcar può cambiare le carte in tavola per i provider, soprattutto nelle aree urbane dove la titolarità dell'auto non è praticabile. Questo benefit offre convenienza e flessibilità, consentendo ai dipendenti di recarsi al lavoro senza l'assillo di possedere un'auto Assistenza ai bambini : Questi benefit aiutano ad alleggerire il carico dei genitori che lavorano, sia che si tratti di assistenza all'infanzia in loco, di sussidi per l'assistenza esterna o di orari flessibili per far fronte alle responsabilità principali. Questo benefit dimostra che la vostra azienda valorizza l'equilibrio tra vita privata e lavoro e supporta i dipendenti nei loro commit familiari

: Questi benefit aiutano ad alleggerire il carico dei genitori che lavorano, sia che si tratti di assistenza all'infanzia in loco, di sussidi per l'assistenza esterna o di orari flessibili per far fronte alle responsabilità principali. Questo benefit dimostra che la vostra azienda valorizza l'equilibrio tra vita privata e lavoro e supporta i dipendenti nei loro commit familiari Tricare : Programma di assistenza sanitaria per i membri delle forze armate, i pensionati e le loro famiglie; supporta i dipendenti che hanno prestato o stanno prestando servizio nelle forze armate, garantendo loro l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità per se stessi e per le loro famiglie

: Programma di assistenza sanitaria per i membri delle forze armate, i pensionati e le loro famiglie; supporta i dipendenti che hanno prestato o stanno prestando servizio nelle forze armate, garantendo loro l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità per se stessi e per le loro famiglie *L'ambiente e l'atmosfera dell'ufficio del dipendente sono fondamentali per l'impostazione della giusta cultura, quindi assicuratevi di offrire vantaggi quali:

Codice di abbigliamento casual Sala giochi Ritiri aziendali di routine Giornata "porta il tuo animale in ufficio PTO illimitato Happy hour e pranzi in ufficio Posto auto per il dipendente del mese

Codice di abbigliamento casual Assicurazione sulla vita: Offrire un'assicurazione sulla vita dà ai dipendenti la tranquillità di sapere che le loro famiglie saranno assistite finanziariamente dopo la loro scomparsa. In qualità di datore di lavoro responsabile, dovete:

Fornire diversi livelli di copertura in base alle esigenze dei vostri dipendenti Offrire la possibilità di aggiungere una copertura aggiuntiva per il coniuge e le dipendenze

Offrire un'assicurazione sulla vita dà ai dipendenti la tranquillità di sapere che le loro famiglie saranno assistite finanziariamente dopo la loro scomparsa. In qualità di datore di lavoro responsabile, dovete:

I dipendenti visualizzano l'assicurazione sulla vita come una rete di sicurezza finanziaria che copre spese chiave come i costi del funerale, i debiti insoluti, ecc. e fornisce un reddito sostitutivo per le dipendenze.

**Conducete regolari revisioni degli stipendi per assicurarvi che i vostri pacchetti retributivi rimangano competitivi sul mercato. Dovete anche pensare a bonus basati sulle prestazioni per premiare i dipendenti per il loro duro lavoro, un requisito primario per i millennial di oggi

Programmi di assistenza ai dipendenti (EAP): Gli EAP forniscono ai dipendenti l'accesso a servizi di consulenza e supporto riservati per problemi personali e di lavoro. L'idea è quella di aiutare i dipendenti a superare problemi come stress, ansia, problemi di relazione e abuso di sostanze senza ostacolare il loro lavoro

Gli EAP forniscono ai dipendenti l'accesso a servizi di consulenza e supporto riservati per problemi personali e di lavoro. L'idea è quella di aiutare i dipendenti a superare problemi come stress, ansia, problemi di relazione e abuso di sostanze senza ostacolare il loro lavoro Vantaggi incentrati sulla famiglia : L'organizzazione deve offrire una serie di vantaggi incentrati sulla famiglia, quali:

Congedo di paternità retribuito Stanza dedicata per le madri che allattano Congedo di maternità retribuito oltre le otto settimane Orari flessibili e possibilità di lavoro da remoto Assicurazione per animali domestici Possibilità di asilo nido in loco Picnic aziendale con i dipendenti e le loro famiglie Programma di sponsorizzazione universitaria

: L'organizzazione deve offrire una serie di vantaggi incentrati sulla famiglia, quali: Vantaggi orientati alla comunità : I dipendenti desiderano associarsi a organizzazioni che si impegnano attivamente in lavori di beneficenza. Per dimostrare la disponibilità della vostra organizzazione verso le cause sociali, adottate le seguenti misure:

Concedere ai dipendenti permessi retribuiti per il volontariato Condurre programmi per donazioni di beneficenza

: I dipendenti desiderano associarsi a organizzazioni che si impegnano attivamente in lavori di beneficenza. Per dimostrare la disponibilità della vostra organizzazione verso le cause sociali, adottate le seguenti misure: Vantaggi legati allo sviluppo dei dipendenti : Concentratevi sul fornire vantaggi che aiutino a far progredire la carriera professionale dei vostri dipendenti, come ad esempio:

Programmi di mentorship Rimborso delle tasse scolastiche Anni sabbatici retribuiti Accesso illimitato alla biblioteca dell'ufficio Stipendi per certificazioni interne o corsi di sviluppo esterni per i dipendenti Iscrizione retribuita a organizzazioni rinomate Viaggi sponsorizzati a conferenze di settore per il networking

: Concentratevi sul fornire vantaggi che aiutino a far progredire la carriera professionale dei vostri dipendenti, come ad esempio:

Approfondire i vantaggi e i benefici per i dipendenti

Vediamo alcuni altri vantaggi irrinunciabili per i dipendenti che la vostra organizzazione deve offrire:

La legge sul congedo per motivi familiari e medici (FMLA) del 1993

Il FMLA consente ai dipendenti idonei di prendere fino a 12 settimane di congedo non retribuito e protetto dal lavoro per motivi familiari o medici. Questa legge si applica alle agenzie pubbliche, alle scuole pubbliche e private e alle aziende con 50 o più dipendenti entro un raggio di 75 miglia.

Per averne diritto, i dipendenti devono aver lavorato per il proprio datore di lavoro per almeno 12 mesi e per almeno 1.250 ore nei 12 mesi precedenti il congedo.

L'FMLA consente ai dipendenti di prendere un congedo per vari motivi, quali:

Durante la nascita o l'adozione di un bambino

Quando si occupano di un coniuge, di un figlio o di un genitore con gravi condizioni di salute

Quando la propria condizione di salute è grave

Durante il congedo FMLA, i datori di lavoro devono mantenere le prestazioni sanitarie del dipendente e ripristinare la stessa posizione al suo ritorno.

Piani di risparmio pensionistico

I piani di risparmio per la pensione comprendono piani sponsorizzati dal datore di lavoro in cui i dipendenti possono contribuire con una parte del loro stipendio ai risparmi per la pensione. Le opzioni più comuni includono:

Piani 401(k): Permettono ai dipendenti di risparmiare e investire una parte del loro stipendio prima che vengano prelevate le tasse. I datori di lavoro possono anche scegliere di corrispondere una percentuale dei contributi del dipendente fino a un limite specifico

Permettono ai dipendenti di risparmiare e investire una parte del loro stipendio prima che vengano prelevate le tasse. I datori di lavoro possono anche scegliere di corrispondere una percentuale dei contributi del dipendente fino a un limite specifico $$$a 403(b): Offerto ai dipendenti di alcune organizzazioni esenti da imposte, come scuole pubbliche, ospedali e chiese. Questi piani consentono ai dipendenti di contribuire con una parte del loro stipendio ai loro risparmi pensionistici in modo fiscalmente differito

Offerto ai dipendenti di alcune organizzazioni esenti da imposte, come scuole pubbliche, ospedali e chiese. Questi piani consentono ai dipendenti di contribuire con una parte del loro stipendio ai loro risparmi pensionistici in modo fiscalmente differito 457: Disponibile per i dipendenti delle amministrazioni statali e locali e per alcune organizzazioni non profit. Come i piani 401(k) e 403(b), i contributi a un piano 457 sono versati al lordo delle imposte e i prelievi sono tassati come reddito ordinario

Disponibile per i dipendenti delle amministrazioni statali e locali e per alcune organizzazioni non profit. Come i piani 401(k) e 403(b), i contributi a un piano 457 sono versati al lordo delle imposte e i prelievi sono tassati come reddito ordinario Piani pensionistici: Fornisce ai dipendenti in pensione un reddito mensile fisso per tutta la vita, basato su una formula che considera fattori come la storia salariale e gli anni di servizio

I datori di lavoro spesso corrispondono a questi contributi fino a una certa percentuale. Altre opzioni possono essere gli account pensionistici individuali (IRA), che offrono vantaggi fiscali per il risparmio pensionistico.

Offrire diverse opzioni di pensionamento per allinearsi agli obiettivi finanziari e alla tolleranza al rischio dei dipendenti è fondamentale.

Piani di congedo per malattia

I piani di congedo per malattia sono un aspetto fondamentale dei benefit per i dipendenti, in quanto consentono loro di usufruire di permessi retribuiti in caso di malattia o di visite mediche. Con 39% di dipendenti che lasceranno un'organizzazione nel 2023 per un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, sottolineando che una solida politica di assenze per malattia e la prevenzione del burnout dei dipendenti sono fondamentali.

Le specifiche dei piani di congedo per malattia dipendono dalle regole dell'organizzazione. Alcuni datori di lavoro offrono congedi per malattia e ferie separati, mentre altri li combinano in un'unica politica di retribuzione del tempo libero (PTO).

Annualità negli Stati Uniti e regole sul congedo parentale

Le rendite sono un'opzione di risparmio previdenziale molto diffusa negli Stati Uniti. Consentono agli investitori di convertire i risparmi in una serie di pagamenti regolari per la pensione.

Esistono diversi tipi di rendite, tra cui:

Fissa: Fornisce un tasso di interesse garantito per un periodo specifico, offrendo un flusso di reddito prevedibile

Fornisce un tasso di interesse garantito per un periodo specifico, offrendo un flusso di reddito prevedibile **Il flusso di reddito è collegato alla performance degli investimenti sottostanti, come i fondi comuni di investimento. Offre la possibilità di ottenere rendimenti più elevati, ma comporta anche un rischio maggiore

Indicizzato: Fornisce rendimenti basati sulla performance di un indice specifico, come l'S&P 500. Offrono potenzialmente rendimenti più elevati rispetto alle rendite fisse, con una certa protezione contro le flessioni del mercato

Aggiungete un tocco di attenzione per i dipendenti comprendendo le sfumature, consentendo ai dipendenti di prendere decisioni informate sulla loro strategia di risparmio pensionistico e migliorando l'immagine del marchio dell'organizzazione.

Imposta sul reddito negli Stati Uniti e considerazioni sull'assicurazione

L'imposta sul reddito negli Stati Uniti è un sistema complesso che richiede ai dipendenti la reportistica e il pagamento dell'imposta sul reddito al governo federale e, in alcuni casi, ai governi statali e locali.

Il sistema fiscale è progressivo, il che significa che i dipendenti con redditi più elevati pagano una percentuale maggiore del loro reddito in tasse. I tipi di imposta più comuni sono:

Imposta federale sul reddito: Imposta pagata sul reddito percepito a livello federale. Le aliquote d'imposta variano in base al livello di reddito dell'individuo, e le persone con un reddito più elevato pagano una percentuale maggiore di tasse

Imposta pagata sul reddito percepito a livello federale. Le aliquote d'imposta variano in base al livello di reddito dell'individuo, e le persone con un reddito più elevato pagano una percentuale maggiore di tasse Imposta sul reddito statale: Anche alcuni Stati impongono un'imposta sul reddito ai residenti. Le valutazioni e le regole per l'imposta sul reddito variano da Stato a Stato

Anche alcuni Stati impongono un'imposta sul reddito ai residenti. Le valutazioni e le regole per l'imposta sul reddito variano da Stato a Stato Imposta sulla sicurezza sociale e su Medicare: finanzia i programmi di sicurezza sociale e Medicare. I dipendenti e i datori di lavoro contribuiscono a questi programmi con una percentuale del loro reddito

finanzia i programmi di sicurezza sociale e Medicare. I dipendenti e i datori di lavoro contribuiscono a questi programmi con una percentuale del loro reddito Imposta sulle plusvalenze: Imposta pagata sui profitti derivanti dalla vendita di beni come azioni, obbligazioni o immobili. L'aliquota dipende dal tempo in cui l'attività è stata detenuta prima di essere venduta

Per quanto riguarda l'offerta di piani assicurativi, le opzioni tra cui scegliere sono molteplici:

Assicurazione di invalidità: Fornisce un reddito sostitutivo se l'assicurato non è in grado di lavorare a causa di un'invalidità e aiuta a proteggersi dalla perdita di reddito

Fornisce un reddito sostitutivo se l'assicurato non è in grado di lavorare a causa di un'invalidità e aiuta a proteggersi dalla perdita di reddito Assicurazione sulla proprietà e sugli infortuni: Protegge dalla perdita o dal danneggiamento di beni, come la casa o l'auto

Analisi completa dei giusti vantaggi per i dipendenti offerti dai concorrenti

Passiamo ora a capire come le aziende stanno migliorando i loro vantaggi sul posto di lavoro:

Caso di studio 1: vantaggi offerti da T-Mobile US e PerkSpot

T-Mobile ha un pacchetto di benefit completo che si basa sui valori dell'azienda. Ha curato un programma di guida che offre informazioni su come le aziende trattano i propri dipendenti. I suoi programmi di benefit coprono aspetti chiave come l'assistenza sanitaria, i benefit per la famiglia, l'assicurazione sulla vita, Live$$a, ecc. e sono applicabili sia ai dipendenti part-time che a quelli a tempo pieno:

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/T-Mobile-perks.png Vantaggi di T-Mobile /$$$img/

uno sguardo ai vantaggi offerti da T-Mobile via_ t-Mobile Utilizzare Modello di manuale dei dipendenti di ClickUp per creare un manuale completo che riporti in un unico luogo le informazioni relative ai dipendenti della vostra azienda:

Potete anche investire in un piano di vantaggi per i dipendenti di PerkSpot, un'azienda che collabora con i provider per fornire sconti e offerte su vari prodotti e servizi ai loro dipendenti:

aziende con cui PerkSpot ha collaborato per offrire vantaggi di interesse ai propri dipendenti via *[_HRD](https://www.hcamag.com/us/hr-software-reviews/perkspot-review/435703)* Questi vantaggi includono sconti su viaggi, intrattenimento, elettronica, abbigliamento e altro ancora. Il programma mira a migliorare la soddisfazione e l'impegno dei dipendenti, fornendo vantaggi preziosi che vanno oltre lo stipendio e i benefit tradizionali come l'assicurazione sanitaria.

Studio di caso 2: vantaggi presso l'Università dell'Alabama (Birmingham)

L'Università dell'Alabama (Birmingham) ha impostato il programma Programma di vantaggi per i dipendenti UAB che offre sconti multipli con molti rivenditori e aziende. Questo programma permette a tutti i dipendenti UAB di risparmiare semplicemente essendo un dipendente UAB!

i vantaggi per i dipendenti dell'Università dell'Alabama via *[_UAB](hOME)*

Best Practices per l'offerta di vantaggi e benefici ai dipendenti

I team delle risorse umane che desiderano offrire vantaggi e benefici ai dipendenti devono migliorare il loro gioco con il giusto mix di strumenti e strategie, come ad esempio:

Mettere le mani su un solido modello di vantaggi

Centinaia di modelli gratuiti per le risorse umane sono disponibili per i manager per monitorare il congedo di maternità di un dipendente, valutare le prestazioni del team, reclutare dipendenti produttivi e altro ancora.

Modello di matrice di bonus per ClickUp è uno di questi modelli; vi aiuta a:

Monitorare le prestazioni, i premi e gli incentivi del team con potenti analisi e costruire piani di bonus basati sulle prestazioni

Personalizzare le strutture dei bonus in base all'esito positivo del singolo o del team e garantire un'equa distribuzione dei vantaggi

Fornire obiettivi e aspettative chiare a tutti i partecipanti

Utilizzare il software HR per ottimizzare il programma di benefit

Investire in Lo strumento Risorse Umane di ClickUp aiuta i manager a:

Gestire tutte le attività dei dipendenti, compreso il monitoraggio e la garanzia che i vantaggi e i benefici a cui ogni dipendente ha diritto siano forniti in modo oggettivo

SfruttareLe visualizzazioni personalizzate di ClickUp e allineare le informazioni sulle prestazioni dei dipendenti con i vantaggi e i benefit

Identificare la soluzione giusta

I manager devono anche considerare l'utilizzo degli strumenti giusti, in particolare se vogliono mantenere i loro team a distanza impegnati e produttivi .

Strumenti come impegno dei dipendenti i software per il riconoscimento e l'impegno evidenziano chi lavora, quanto è impegnato il team e se la leadership premia i dipendenti per il loro lavoro. Sulla base dei dati raccolti, i manager possono selezionare i candidati più adatti e impostare un programma di benefit per i dipendenti orientato al valore.

Infine, comunicate i dettagli del programma in modo che i dipendenti possano sfruttarlo al meglio e utilizzare i vantaggi al massimo delle loro potenzialità.

Guidare un team di dipendenti felici con vantaggi aziendali ben allineati

Potreste leggere tutti i citazioni sul lavoro di squadra il vero lavoro di squadra avviene quando i dipendenti sono motivati a lavorare e felici di far parte della vostra organizzazione. Il modo migliore per accelerare questo processo è offrire vantaggi aziendali significativi che incoraggino i dipendenti a utilizzarli.

Invece di accontentarvi di un programma di benefit "uguale per tutti", studiate ciò che ispira i vostri dipendenti e indagate sui loro interessi per creare un programma di benefit aziendali personalizzato e flessibile. Fate il passo successivo con uno dei migliori strumenti di project management oggi disponibili: ClickUp. Iscrivetevi gratis oggi stesso!

Frequenze comuni

1. Qual è il significato di "vantaggi per i dipendenti "?

I vantaggi per i dipendenti sono benefici aggiuntivi che le aziende offrono ai dipendenti al di là del loro regolare stipendio. Questi vantaggi migliorano l'esperienza dei dipendenti, migliorano il morale e attraggono e trattengono i talenti.

**2. Che cos'è un vantaggio sul posto di lavoro?

Un vantaggio sul posto di lavoro è un beneficio che i dipendenti ricevono dal loro datore di lavoro in aggiunta al loro stipendio. Questi vantaggi includono l'assicurazione sanitaria, gli account per le spese flessibili e l'assistenza all'infanzia.

3. Qual è un esempio di perk?

Alcuni vantaggi per i dipendenti includono il rimborso delle tasse scolastiche, le opzioni di mensa, il rimborso dell'iscrizione alla palestra, le attività di benessere, il congedo di paternità retribuito, l'assicurazione sugli animali domestici, gli orari flessibili, ecc.