21 modelli di tabella gratis per migliorare l'efficienza

Vi sentite sopraffatti da documenti lunghi e ingombranti? Le tabelle sono un ottimo modo per organizzare i dati in un formato chiaro e strutturato. Possono aiutarvi a confrontare i prodotti, a monitorare i progetti, a gestire le relazioni finanziarie, a gestire l'inventario o ad analizzare i risultati dei sondaggi.

Tuttavia, creare una nuova tabella da zero per ogni attività può richiedere molto tempo. D'altra parte, una tabella pre-progettata consente di risparmiare lavoro richiesto e tempo, aiutandovi a concentrarvi sulle attività più importanti.

È qui che entrano in gioco i modelli di tabella!

In questo post abbiamo raccolto i 21 migliori modelli di tabella gratis, completamente personalizzabili e progettati per semplificarvi la vita. Siete pronti a ridurre il lavoro manuale e a diventare più organizzati? Cominciamo!

Cosa sono i modelli di tabella?

I modelli di tabella sono layout strutturati di righe e colonne utilizzati per registrare e presentare le informazioni in modo organizzato, come i dettagli dei clienti, le transazioni finanziarie, gli impegni, i bilanci e altro ancora.

Ecco gli elementi chiave dei modelli di tabella:

**Ogni colonna nella riga superiore di un modello di tabella ha delle etichette che forniscono un contesto per i dati forniti di seguito. Le etichette dipendono dallo scopo del modello. Per istanza, se il modello serve per il monitoraggio dei progetti, le etichette saranno "Nome dell'attività", "Assegnato a", "Data di inizio", "Data di scadenza", ecc.

Righe e colonne: Qui si organizzano i dati in celle

Qui si organizzano i dati in celle Formattazione: I modelli di tabella hanno opzioni di preformattazione, come la dimensione dei caratteri, il loro stile, l'allineamento del testo, i bordi e la formattazione delle intestazioni

I modelli di tabella hanno opzioni di preformattazione, come la dimensione dei caratteri, il loro stile, l'allineamento del testo, i bordi e la formattazione delle intestazioni Opzioni di ordinamento e filtraggio: È possibile utilizzare opzioni avanzate di ordinamento e filtraggio per cercare facilmente i dati rilevanti

È possibile utilizzare opzioni avanzate di ordinamento e filtraggio per cercare facilmente i dati rilevanti Formule: Molti modelli di tabella hanno formule incorporate per calcolare i dati, come il prezzo totale o il valore medio di un prodotto

Cosa rende un buon modello di tabella?

Un buon modello di tabella organizza i dati e li rende più facili da leggere. Ecco le funzionalità/funzioni chiave di un buon modello di tabella:

Struttura cancellata : Scegliete modelli vuoti con strutture facili da seguire e titoli, righe, colonne e formati coerenti ben definiti. Questo rende la voce intuitiva e aumenta la leggibilità

: Scegliete modelli vuoti con strutture facili da seguire e titoli, righe, colonne e formati coerenti ben definiti. Questo rende la voce intuitiva e aumenta la leggibilità Funzioni e formule integrate : Scegliete modelli di tabella con formule e funzioni integrate, soprattutto quando si lavora con valori complessi. Riducono il lavoro manuale e gli errori di calcolo

: Scegliete modelli di tabella con formule e funzioni integrate, soprattutto quando si lavora con valori complessi. Riducono il lavoro manuale e gli errori di calcolo Scalabilità : Cercate modelli di tabella in grado di gestire grandi volumi di dati. Questo assicura che il modello rimanga utile anche quando la vostra azienda cresce, senza bisogno di frequenti aggiornamenti e riprogettazioni

: Cercate modelli di tabella in grado di gestire grandi volumi di dati. Questo assicura che il modello rimanga utile anche quando la vostra azienda cresce, senza bisogno di frequenti aggiornamenti e riprogettazioni Attrattività visiva : Selezionate modelli di tabella dall'aspetto professionale da aggiungere direttamente alla vostra reportistica e presentazione. Permette agli stakeholder di interpretare le informazioni a colpo d'occhio

: Selezionate modelli di tabella dall'aspetto professionale da aggiungere direttamente alla vostra reportistica e presentazione. Permette agli stakeholder di interpretare le informazioni a colpo d'occhio Facilità d'uso : Scegliete modelli di tabella che siano gratis e intuitivi e che offrano guide per iniziare, in modo che il vostro team possa usarli senza bisogno di molta formazione

: Scegliete modelli di tabella che siano gratis e intuitivi e che offrano guide per iniziare, in modo che il vostro team possa usarli senza bisogno di molta formazione Personalizzabile: Assicuratevi che i modelli scelti possano essere personalizzati in base alle vostre esigenze e scelte. Cercate le opzioni per aggiungere campi personalizzati e modificare colori, bordi, visualizzazione, stile, layout e altro ancora

Prima di parlare di ciascuno dei modelli di tabella di ClickUp, impariamo a conoscere la funzionalità di vista Tabella di ClickUp. Vista Tabella di ClickUp consente di visualizzare i dati e di gestire bilanci, informazioni sui clienti, inventari, finanze e altro ancora. Questa funzionalità consente di creare rapidamente fogli di calcolo efficienti con campi personalizzati.

Inoltre, consente di collegare attività, documenti e dipendenze per organizzare il lavoro e di condividere le tabelle con le parti interessate per tenerle aggiornate.

Vale la pena menzionare che tutti i modelli di ClickUp menzionati di seguito supportano la vista Tabella. Ciò significa che è possibile accedere a più tipi di campi personalizzati, attributi, categorie, stati e altre personalizzazioni. Indipendentemente dal dispositivo o dal sistema operativo utilizzato, le tabelle di ClickUp funzionano ovunque ✨

creare fogli di calcolo personalizzati con ClickUp Tabella View

Top 21 Modelli di tabella gratis

Dagli elenchi aziendali al budgeting, fino ai modelli di fogli di calcolo, abbiamo raccolto per voi un elenco esaustivo di tabelle. Date un'occhiata!

1. Modello di foglio di calcolo modificabile ClickUp

Se avete difficoltà a monitorare lo stato finanziario della vostra azienda, è arrivato il momento di prendere il controllo con ClickUp Modello di foglio elettronico modificabile ClickUp . Questo modello di tabella può essere utilizzato per gestire i complessi rendiconti finanziari dell'azienda.

Vi aiuta a monitorare il vostro fatturato lordo/netto mensile, i profitti e le perdite, nonché lo stato di approvazione dei bilanci. Con questo modello di foglio di calcolo è possibile:

Automatizzare l'inserimento dei dati

Creare formule personalizzate per il calcolo del fatturato lordo, del profitto lordo e delle vendite nette

Monitorare lo stato di avanzamento di progetti e investimenti con immagini

Ridurre gli errori di voce dei dati

Garantire la coerenza dei dati in tutti i documenti finanziari

Cosa ci è piaciuto: Il modello permette di aggiungere formule ed equazioni personalizzate per calcolare rapidamente i numeri. Inoltre, è possibile monitorare gli investimenti con immagini intuitive.

2. Modello di foglio elettronico ClickUp

Destreggiarsi tra i client esistenti e la ricerca di nuove prospettive non è facile. Il Modello di foglio di calcolo ClickUp può facilitare il processo.

È possibile documentare tutte le informazioni importanti sui clienti, come il nome del cliente, il tipo di azienda, il settore, l'indirizzo, l'email, il numero di contatto e altro ancora. È anche possibile incorporare i siti web dei clienti e sincronizzare Google Calendar. Questo aiuta a semplificare l'onboarding dei clienti e a migliorare i processi di supporto clienti.

Cosa ci è piaciuto: Questo modello di foglio di calcolo è dotato di una visualizzazione Modulo che aiuta a creare moduli da zero per la raccolta dei dati. È possibile utilizzarlo per generare facilmente moduli di accettazione per raccogliere informazioni sui clienti e moduli di feedback per raccogliere feedback sui processi attuali.

3. Modello di elenco aziendale ClickUp

Proprio come il format delle pagine gialle, il modello di Modello di elenco aziendale di ClickUp serve a creare un database di contatti in cui trovare dettagli su client, potenziali clienti e fornitori.

Ad istanza, se siete una piccola azienda alla ricerca di potenziali collaborazioni, potete usare questo modello per costruire un elenco organizzato di aziende locali.

Questo modello vi aiuterà:

Raccogliere e archiviare informazioni su potenziali client, partner aziendali e fornitori

Connettersi con altre aziende del vostro settore e costruire relazioni

Organizzare le informazioni di contatto in un modo facile da consultare

Cosa ci è piaciuto: Può essere un ottimo punto di partenza per i professionisti che cercano di organizzare e monitorare le informazioni sui client o sui fornitori. È possibile sostituire il proprio Database di Excel con questo modello gratuito per mantenere un elenco di aziende e partner che potrebbero avere bisogno dei vostri prodotti o servizi.

4. Modello di elenco dei dipendenti ClickUp

Come il modello per l'elenco aziendale, il modello Modello di elenco dei dipendenti ClickUp centralizza i dati dei vostri dipendenti, compresi ruolo, posizione, dipartimento, email, telefono, indirizzo e altro ancora.

Il modello di tabella semplifica l'onboarding fornendo informazioni essenziali su provider, manager e altri dipendenti dell'organizzazione. Inoltre, il modello modello di directory consente di comunicare con i dipendenti in modo sicuro e senza interruzioni.

Cosa ci è piaciuto: Mantenere tutti i dati dei dipendenti in un unico posto può aiutare a rispettare le norme e consente di cercare rapidamente informazioni aggiornate sui dipendenti o sui colleghi.

5. Modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp

Se gestite più progetti contemporaneamente, è probabile che perdiate il monitoraggio dei dettagli e ritardiate la consegna dei progetti.

Il Modello di foglio di calcolo per il project management di ClickUp aiuta a completare con successo tutti i progetti complessi. Dispone di righe e colonne personalizzabili per monitorare le consegne durante le diverse fasi del progetto

Con questo modello di tabella è possibile:

Visualizzare la Sequenza dei progetti

Pianificare egestire i budget dei progetti* Tenere aggiornati gli stakeholder

Monitoraggio dello stato di avanzamento in tempo reale

Organizzare tutte le informazioni sul progetto in un unico posto

Monitoraggio delle dipendenze delle attività per garantire la puntualità delle consegne del progetto

Cosa ci è piaciuto: Questo modello è dotato di viste Elenco, Tabella e Calendario, in modo che tutte le informazioni siano facilmente accessibili e organizzate.

6. Modello di foglio di calcolo immobiliare ClickUp

Se ancora lottate con Fogli Google per gestire la vostra azienda immobiliare, è ora di cambiare.. Modello di foglio di calcolo immobiliare di ClickUp è il perfetto alternativa a Fogli Google .

Questo modello fornisce una panoramica completa del vostro portfolio immobiliare. È possibile monitorare le entrate, convertirle in client e mantenere un elenco aggiornato delle proprietà da vendere.

Il modello di foglio di calcolo immobiliare vi aiuta a:

Monitorare i contatti in arrivo e gli affari in corso

Monitorare le transazioni immobiliari in dettaglio, comprese le date di chiusura, il prezzo di vendita, le tasse, le commissioni, le spese, ecc.

Registrare i prezzi di mercato per analizzare e stimare il ROI, il flusso di cassa, ecc.

Cosa ci è piaciuto: Dispone di visualizzazioni personalizzate come Vista proprietà, Vista tutte le proprietà, Vista venduto e Vista posizione per aiutare a gestire facilmente i flussi di lavoro.

7. Modello di tracciatore commerciale ClickUp

La gestione della pipeline commerciale richiede una visibilità completa di lead, riunioni, preventivi e trattative. È necessario monitorare i nomi dei lead, i contatti, le fasi commerciali, le chiamate di scoperta, le date delle riunioni, le offerte chiuse o perse e così via.

È qui che il Modello di tracciatore commerciale di ClickUp viene a semplificare le cose.

Esso fornisce le informazioni di base necessarie per project management commerciale . È inoltre possibile monitorare le prestazioni del team in tempo reale, migliorare il processo decisionale e creare una strategia commerciale basata sui dati.

Per iniziare, scaricate un modello vuoto e seguite questi passaggi.

Impostare attività per monitorare i traguardi commerciali, i tassi di conversione, il feedback dei clienti e altro ancora

Iniziare a monitorare l'attività commerciale e impostare promemoria automatici per i follow-up e le interazioni con i clienti

Creare un fileClickUp Dashboard per monitorare le vendite attuali e previste e altre metriche, tra cui il costo per vendita, le entrate, ecc.

Analizzare i dati commerciali per identificare le tendenze e le aree di miglioramento

Cosa ci è piaciuto: È possibile utilizzare le visualizzazioni Sales Tracker e Sales Volume per Month per monitorare e analizzare le prestazioni commerciali. Inoltre, la visualizzazione Stato delle vendite per prodotto visualizza risorse e approfondimenti per la gestione delle vendite.

8. Modello di reportistica commerciale settimanale ClickUp

Il vostro team è in ritardo nel raggiungimento del traguardo commerciale? Il Modello di reportistica commerciale settimanale di ClickUp vi aiuta a monitorare gli obiettivi settimanali per massimizzare il lavoro richiesto dal vostro team.

Consente di tracciare le prestazioni di vendita settimanali e i KPI, tra cui il rapporto di conversione dei lead, il volume delle vendite per canale, le vendite totali, ecc.

È possibile modificare le celle del modello di tabella per registrare le chiamate a freddo settimanali, i follower, le chiamate convertite, le riunioni programmate e altro ancora. Questo modello vi aiuta a:

Monitorare le prestazioni commerciali

Individuare le aree di miglioramento

Analizzare e condividere le informazioni sui clienti con il vostro team

Cosa ci è piaciuto: È possibile sfruttare la visualizzazione settimanale e la visualizzazione della settimana corrente per gestire le attività relative alla relazione commerciale settimanale. Inoltre, la visualizzazione Report commerciale di fine giornata e la visualizzazione Reportistica forniscono strumenti per il monitoraggio e la generazione di reportistica sulle vendite.

9. Modello di piano di bilancio personale di ClickUp

Se avete difficoltà a monitorare le vostre finanze, nonostante i vari tentativi di strumenti di database è il momento di semplificare il processo con il programma Il modello di piano di bilancio personale di ClickUp . Questo modello può essere utilizzato per annotare le spese in diverse categorie, come "Spese per la casa", "Spese di trasporto", "Spese per la vita" e "Assicurazioni"

Il modello vi aiuta:

Monitorare le attività finanziarie

Impostare gli obiettivi finanziari

Identificare le spese che possono essere ridotte o eliminate per migliorare il budget

È inoltre possibile visualizzare il riepilogo/riassunto mensile del bilancio e utilizzare il campo personalizzato Deviazione per identificare le spese extra.

Cosa ci è piaciuto: Questo modello aiuta a tenere sotto controllo le entrate e le uscite, in modo da poter sviluppare un bilancio adatto al proprio stile di vita e raggiungere i propri obiettivi finanziari.

10. Modello di rapporto sul bilancio ClickUp

Il modo più efficace per pianificare ed eseguire progetti nel rispetto del budget è monitorare e analizzare regolarmente le spese. Modello di reportistica sul budget di ClickUp vi viene in soccorso!

Fornisce un layout appropriato delle tabelle, in modo da visualizzare una visione dettagliata delle performance finanziarie passate e presenti. In questo modo, è possibile identificare le aree in cui ridurre le spese e creare reportistica di bilancio in meno tempo.

Il modello di reportistica di bilancio vi aiuta:

Monitorare le spese dei vari dipartimenti

Identificare potenziali problemi finanziari

Analizzare e presentare i dati finanziari alle parti interessate

Cosa ci è piaciuto: Il modello rende più facile individuare potenziali problemi finanziari ed evitare spese eccessive. Inoltre, aiuta a prendere decisioni più informate e ad allocare le risorse in modo più efficiente.

11. Modello di bilancio semplice ClickUp

Con Modello di bilancio semplice di ClickUp è possibile organizzare e monitorare tutte le entrate e le uscite in una tabella ordinata senza essere sopraffatti da un gran numero di cifre.

Il modello vi aiuta a:

Impostare gli obiettivi finanziari

Identificare le aree in cui si spende troppo

Monitorare le entrate e le uscite mensili

Identificare le aree di potenziale crescita finanziaria

Per modificare questo modello, inserite le vostre fonti di reddito e le vostre spese. Utilizzare Obiettivi ClickUp per impostare i propri traguardi di bilancio e monitorare visivamente lo stato. Poi, sfruttate i campi personalizzati per totalizzare le entrate e le uscite e calcolare il budget. Infine, aggiungete attività ricorrenti per ricordarvi di controllare il budget ogni mese.

Cosa ci è piaciuto: Aiuta ad adottare un approccio orientato agli obiettivi nella gestione delle finanze.

12. Modello di calendario per la gestione del tempo di ClickUp

Una gestione efficiente del tempo aiuta ad aumentare la produttività e a mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Ma se per monitorare e gestire il vostro tempo vi affidate ancora a dei semplici e vecchi fogli Excel, è ora di cambiare approccio. Calcolo del tempo in Excel richiede l'uso di più formule, il che può diventare complicato. Esiste invece un modo più semplice: la formula Modello di programma per la gestione del tempo di ClickUp .

Questo modello consente di impostare scadenze, monitorare, classificare e dare priorità alle attività e stimare la durata stimata di ciascuna attività. È possibile ottenere una panoramica delle attività usando Bacheche Kanban e determinare le attività che richiedono più tempo.

Cosa ci è piaciuto: Aiuta a monitorare visivamente e a eliminare i blocchi della produttività utilizzando strumenti come le schede Kanban.

13. Modello di foglio commissione ClickUp

Se avete a che fare con più rappresentanti commerciali, consulenti o agenti immobiliari, Modello di foglio commissioni di ClickUp è lo strumento perfetto per il monitoraggio e il calcolo delle commissioni.

È possibile utilizzare questo modello per registrare il totale delle vendite e delle commissioni guadagnate dai singoli rappresentanti o agenti Inoltre, consente di monitorare i bonus dei dipendenti nello stesso foglio.

Questo modello di tabella vi aiuta:

Monitorare con precisione le commissioni guadagnate dai singoli rappresentanti o agenti

Garantire l'impostazione e la riunione degli obiettivi commerciali

Individuare le aree di miglioramento

Migliorare le prestazioni del team

Visibilità della crescita e delle tendenze dell'azienda

Cosa ci è piaciuto: Il modello di foglio delle commissioni aiuta anche a valutare le tendenze e le prestazioni commerciali complessive per calcolare le commissioni di vendita in modo equo.

14. Modello ClickUp per la contabilità fornitori

Quando si ha a che fare con più fornitori, il monitoraggio della contabilità fornitori su carta diventa un problema. È anche facile non rispettare le scadenze di pagamento.

Ma con il sistema Modello ClickUp Accounts Payable il monitoraggio dei debiti è gratis. Vi aiuta a gestire i cicli di pagamento in modo efficiente e accurato. Con questo modello è possibile:

Monitorare i dettagli delle fatture come l'importo di fatturazione, i termini di pagamento, il tipo, il saldo dovuto, la data di scadenza del pagamento, ecc.

Ridurre gli errori di voce dei dati

Visualizzare in modo organizzato i pagamenti in sospeso

Evitare di saltare le date di scadenza dei pagamenti

Migliorare il budgeting e la previsione del flusso di cassa

Cosa ci è piaciuto: Questo modello offre visualizzazioni personalizzate, tra cui Account Payable View, Payment Process View e Payment Type View, per aiutarvi a gestire efficacemente le spese aziendali.

15. Modello di CRM semplice di ClickUp

Per un esito positivo dell'azienda è necessario conoscere i propri clienti e coltivarli. Ma quando il numero di clienti cresce, la gestione delle relazioni diventa difficile. È qui che occorre un database clienti ben mantenuto. Il modello CRM semplice di ClickUp consente di creare un'unica fonte di verità per le informazioni sui contatti dei clienti. È possibile tracciare i clienti, i fornitori, le vendite e altri dati importanti in un'unica schermata. Inoltre, aiuta analizzare il feedback e le tendenze dei clienti .

La parte migliore è che potete usare Automazioni ClickUp per impostare promemoria per i follow-up dei clienti. In questo modo si evita di perdere le riunioni e si evita che i clienti rimangano indietro.

Cosa ci è piaciuto: Utilizzando questo modello di tabella personalizzato, è possibile visualizzare un quadro completo delle interazioni con i clienti. Aiuta a migliorare il processo decisionale, a migliorare l'esperienza del cliente e a snellire i processi commerciali.

16. Modello di CRM commerciale ClickUp

La creazione di un CRM efficace è la chiave per la crescita aziendale. Ma crearlo da zero può essere complicato. Ecco perché è necessario Modelli di CRM . Offrono framework precostituiti per snellire e automatizzare i processi CRM, tra cui la gestione dei dati dei clienti e il monitoraggio delle pipeline.

Uno di questi modelli è il Modello di CRM commerciale ClickUp che aiuta a visualizzare le opportunità nell'imbuto commerciale. È possibile utilizzare questo modello per identificare i potenziali clienti, chiudere le transazioni, monitorare le prestazioni commerciali e scoprire le informazioni sui clienti.

Il modello ClickUp per il CRM commerciale vi aiuta a:

Organizzare tutti i dati dei clienti in un unico posto

Ottenere visibilità sulle interazioni con i clienti

Ottenere approfondimenti sull'imbuto commerciale per prendere decisioni basate sui dati

Automazioni nella voce dei dati

Cosa ci è piaciuto: Questo modello di tabella offre analisi in tempo reale e un database senza codice che lo rende super facile da personalizzare e utilizzare. Inoltre, è possibile utilizzare Attività di ClickUp per monitorare il feedback e le recensioni dei clienti.

17. Modello di monitoraggio della concorrenza ClickUp

conosci il tuo nemico concorrente" 🥷

Seguire da vicino i vostri concorrenti vi aiuta a identificare le lacune del mercato e a conoscere le ultime tendenze del settore. Con il Modello di monitoraggio della concorrenza di ClickUp l'attività diventa molto più semplice.

Questo modello di tabella consente inoltre di creare un repository delle informazioni sui concorrenti: i loro lavori di marketing, la posizione del marchio, le strategie e altre attività essenziali.

Cosa ci è piaciuto: Il modello fornisce un quadro completo delle azioni e delle strategie dei vostri concorrenti. Potete monitorare le opportunità e le minacce del mercato per migliorare le vostre strategie e ottenere risultati migliori.

18. Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp

Se state costruendo software per la pianificazione dei progetti o qualsiasi altro software, trovare le funzionalità/funzioni giuste per soddisfare le esigenze del pubblico è una sfida.

Il Modello di matrice delle funzionalità/funzione del prodotto ClickUp può aiutarvi a costruire una produttività di valore. Questo modello di matrice vi permette di confrontare le funzionalità/funzione di diversi software, facilitando la scelta del prodotto che meglio si allinea con i vostri obiettivi e con le esigenze del vostro pubblico di riferimento.

Potete usare questo modello per:

Comprendere le esigenze dei clienti

Identificare le funzionalità/funzione significative per dare priorità al loro sviluppo

Dare priorità alle risorse e ai budget per i progetti di grande impatto

Monitorare lo stato di sviluppo del prodotto

Cosa ci è piaciuto: Il modello aiuta a identificare le funzionalità/funzione che offrono il massimo valore ai clienti, a dare priorità alle risorse e a realizzare prodotti di successo.

19. Modello di tracciatore di abitudini personali ClickUp

Il modulo di una nuova abitudine richiede costanza e disciplina. È necessario qualcosa che mantenga la motivazione. Un ottimo modo per aumentare la motivazione è tracciare visivamente lo stato di avanzamento, e non c'è modo migliore di farlo se non quello di monitorare le attività ogni giorno. Modello di tracciatore personale delle abitudini di ClickUp è lo strumento perfetto per monitorare le vostre abitudini e assicurarvi di seguirle diligentemente. Questo modello vi aiuta:

Impostare gli obiettivi relativi alle abitudini

Monitorare lo stato di apprendimento di una nuova abitudine

Visualizzare gli esiti positivi e i fallimenti in tempo reale

Essere più organizzati e produttivi

Una volta preparato l'elenco delle nuove abitudini, stabilite la Sequenza per l'impostazione di ogni modulo utilizzando Attività cardine di ClickUp . Questo vi aiuterà a raggiungere ogni abitudine entro un periodo stabilito.

Cosa ci è piaciuto: Questo modello vi aiuta a capire meglio la vostra routine. È possibile suddividere in categorie e aggiungere attributi personalizzati come 'Leggere 10 pagine', '15 minuti di yoga', '5k passaggi' e altro ancora per visualizzare i propri stati.

20. Modello di contabilità generale ClickUp

Se fate parte di un team di account o di finanza e siete alla ricerca di strumenti per il monitoraggio delle transazioni finanziarie, provate Modello di contabilità generale di ClickUp . Può aiutare a monitorare le transazioni di credito e di debito, a confrontare attività e passività, e a completare il quadro dei profitti e delle perdite dell'azienda.

È possibile utilizzare questo modello per:

Mantenere un registro delle transazioni finanziarie

Monitorare le spese, le entrate e i profitti/perdite con la visualizzazione Profitti e perdite

Monitorare le attività, il patrimonio netto e le passività con la visualizzazione dei bilanci

Creare reportistica finanziaria personalizzata

Mantenere la coerenza e l'accuratezza dei report finanziari

Cosa ci è piaciuto: Il modello aiuta a registrare tutte le transazioni aziendali in un unico posto, rendendo più facile la riconciliazione degli account e la conformità ai requisiti finanziari.

21. Modello di dichiarazione proforma di ClickUp

Un rendiconto proforma è essenziale per la pianificazione finanziaria strategica delle aziende. È uno strumento che aiuta ad analizzare i dati finanziari attuali di un'azienda, a prevedere le prestazioni future e a pianificare gli imprevisti Modello di bilancio proforma di ClickUp vi aiuta a creare un rendiconto proforma senza un lavoro richiesto. Il modello offre un layout strutturato che consente di valutare la situazione finanziaria attuale e di prendere decisioni informate per la crescita aziendale a lungo termine.

Con questo modello è possibile:

Prevedere spese, entrate, profitti, flussi di cassa e perdite

Ottenere una panoramica della salute finanziaria della vostra azienda con diversi stili di tabella e visualizzazioni personalizzate

Ottenere informazioni sull'impatto dei cambiamenti di mercato sulla vostra azienda

Cosa ci è piaciuto: I titolari di aziende possono utilizzare questo modello per monitorare la salute finanziaria della loro azienda, prevedere le entrate e le uscite future e mitigare i rischi finanziari.

Organizzare i dati è appena diventato più facile con ClickUp!

Uno spazio di archiviazione e analisi dei dati efficiente è la chiave per migliorare l'efficienza operativa. Inoltre, aiuta a prendere decisioni aziendali consapevoli. Ed è proprio per questo che avete bisogno di modelli di tabella.

Essi consentono di organizzare in modo efficiente i dati senza doverli inserire manualmente. ClickUp offre diversi modelli di tabella che possono essere personalizzati in diverse visualizzazioni per gestire facilmente il lavoro personale e d'ufficio.

I modelli pronti di ClickUp, personalizzabili, intuitivi e scalabili, possono essere utilizzati per qualsiasi cosa, dal monitoraggio delle attività da svolgere alla gestione del budget e alla visualizzazione delle prestazioni aziendali.

