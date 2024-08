10 modelli di elenchi gratuiti per rimanere organizzati

I modelli di directory possono essere una salvezza per i direttori e i dirigenti impegnati. Se avete bisogno di un modello che vi aiuti a organizzare documenti, immagini, link, persone, aziende o altro, noi vi copriamo le spalle!

In questo articolo vi mostreremo 10 modelli di directory per darvi un'idea di come possono essere utilizzati e per aiutarvi a scegliere il migliore per le vostre esigenze.

Che cos'è un modello di directory?

Un modello di directory è un documento o un sito web preconfezionato che può essere utilizzato per creare una directory di persone, aziende, documenti, media e altro ancora. In genere includono campi per il nome, le informazioni di contatto e altri dati rilevanti per ogni voce.

Sebbene le directory non includano di solito le automazioni e il tracciamento delle attività, possono essere un'ottima soluzione Alternative al CRM per manager e altro personale alla ricerca di soluzioni semplici. In molti casi, è possibile integrare le directory in un software CRM o di gestione dei progetti.

I modelli di directory possono essere creati per soddisfare una varietà di esigenze, come ad esempio:

Elenchi di documenti

Elenchi di foto

Elenchi di dipendenti

Elenchi di soci

Elenchi di fornitori

Elenchi di settore

Elenchi di eventi

Elenchi di prodotti

Elenchi di siti web

Vantaggi di un modello di directory

Modelli di directory risparmiare tempo e fatica, fornendo un documento preformattato o un software da personalizzare in base alle proprie esigenze. Inoltre, possono contribuire a garantire che le directory create siano coerenti e facili da usare.

Ecco alcuni dei vantaggi dell'utilizzo di un modello di directory:

Risparmiare tempo e fatica fornendo un documento o un sito web preformattato da personalizzare in base alle proprie esigenze

Mantenere tutti sulla stessa pagina, con documenti sempre aggiornati e attuali

Garantire la coerenza, in modo che i documenti siano ben organizzati e rapidamente accessibili

Aumentare l'accuratezza dei documenti fornendo un formato standard per l'inserimento e l'archiviazione dei dati

Semplificare l'accessibilità ai documenti e ai media interni, garantendo a tutti gli aggiornamenti e i documenti più recenti

Permettete di espandere la vostra attività aggiungendo, modificando o cambiando i campi e le funzioni nel corso del tempo

Ridurre il rischio di perdita di dati

Se state cercando di creare directory per la vostra organizzazione, i modelli sono un modo eccellente e semplice per assicurarvi di costruirle in modo più efficiente e accurato, in modo da poterle recuperare e modificare nel tempo.

10 modelli di directory per rimanere organizzati nel 2024

Ecco 10 modelli di directory gratuiti che possono aiutarvi a mantenere l'organizzazione e la produttività nel 2024.

1. Modello di elenco ClickUp

Modello di elenco ClickUp

Il Modello di directory ClickUp è un elenco preformattato che aiuta a organizzare i documenti del team in base alle informazioni sui dipendenti.

Il modello è adatto alle aziende di tutte le dimensioni che hanno bisogno di tenere traccia dei documenti dei propri dipendenti. È anche una buona scelta per i singoli che desiderano creare una directory personale dei loro documenti.

Include stati, viste e campi personalizzabili che consentono di fare cose quali:

Tenere traccia dei documenti importanti

Salvare le informazioni critiche e visualizzare i dati

Accedere facilmente alle informazioni in una directory organizzata

Tenere traccia di tempo, tag, dipendenze ed e-mail

Aggiungere, aggiornare e rivedere i documenti

Tracciare le attività con gli strumenti di gestione dei progetti

Il modello di directory di ClickUp è adatto ad aziende di tutte le dimensioni che hanno bisogno di creare una directory organizzata di documenti.

Se avete bisogno di più funzioni per archiviare altri tipi di dati, come ad esempio le pagine di destinazione, potreste anche prendere in considerazione la creazione di una directory per i vostri dati utilizzando un modello modello di database . Scarica questo modello

2. Modello di elenco dei dipendenti ClickUp

Modello di elenco dei dipendenti ClickUp

Il Modello di elenco dei dipendenti ClickUp è un elenco preconfezionato che vi aiuta a creare un luogo centrale per tutte le informazioni sui dipendenti.

Questo modello di elenco dei dipendenti è particolarmente adatto alle aziende di tutte le dimensioni che hanno bisogno di tenere traccia delle informazioni sui dipendenti. È anche una buona scelta per i privati che desiderano creare un elenco personale dei propri dipendenti.

Siete alla ricerca di un'ottima soluzione per fare un passo avanti nelle vostre risorse umane? Il modello per le risorse umane di ClickUp può aiutarvi a costruire un sistema personalizzato per il vostro team di risorse umane. Rende molto più semplice la gestione delle assunzioni, dello sviluppo dei talenti, della gestione dei dipendenti e dell'onboarding. Scarica questo modello

3. Modello di elenco fotografico ClickUp

Modello di elenco fotografico ClickUp

Modello di elenco di foto di ClickUp è una lavagna preconfezionata che aiuta a organizzare e gestire le foto del team. Include stati, campi e viste che aiutano a tenere traccia, classificare e visualizzare le foto del team.

Il modello include anche i seguenti vantaggi:

Organizzare facilmente le foto in categorie e cartelle

Trovare istantaneamente una foto cercando parole chiave e tag

Tenere traccia di chi ha caricato ogni foto e di quando l'ha fatto

Migliorare il monitoraggio del team con reazioni ai commenti, assegnazioni multiple e importanza

Il template Photo Directory è ideale per aziende e dipartimenti di tutte le dimensioni che hanno bisogno di tenere traccia delle foto del proprio team. Scarica questo modello

4. Modello di elenco aziendale ClickUp

Modello di elenco aziendale ClickUp

Quando avete bisogno di creare un elenco di fornitori, un elenco di partner o qualsiasi altro tipo di elenco di contatti, Modello di elenco aziendale di ClickUp vi aiuta a semplificare e organizzare il processo.

Il modello include campi per tenere traccia delle informazioni di contatto, come indirizzi e-mail e numeri di telefono. Inoltre, sono disponibili visualizzazioni che facilitano la ricerca dei contatti in base al nome, all'azienda, al settore o alla località.

Il modello Business Directory vi aiuta a creare un database che vi consente di:

Memorizzare e rivedere facilmente le informazioni di contatto in un'unica posizione centralizzata

Migliorare la comunicazione con i fornitori e i partner fornendo un accesso rapido e semplice ai dettagli dei contatti

Facilitare lo sviluppo di nuovi affari fornendo un archivio centrale per potenziali clienti e partner

In questo senso, potreste anche prendere in considerazione l'utilizzo di un sistema di software per l'organigramma o foglio di calcolo Excel dell'organigramma .

Se siete alla ricerca del perfetto modello di lista fornitori il template Business Directory di ClickUp è un'ottima scelta per creare un elenco di clienti o un elenco di contatti interni! Scarica questo modello

5. Modello di elenco soci ClickUp con foto

Elenco soci ClickUp con foto Template

Avete mai desiderato che fosse più facile creare un elenco interattivo di foto dei soci? Ora lo è! Con il programma Elenco soci ClickUp con foto Template non è necessario alcuno strumento tecnico per creare un elenco di soci bello e organizzato.

I campi personalizzati offrono sette opzioni di attributi, tra cui nomi, numeri di telefono, e-mail, contatti di emergenza e indirizzi

Diverse viste ClickUp consentono di trovare e ordinare le persone in base al tipo di iscrizione, al modulo di iscrizione, al processo di iscrizione, alla data di inizio dell'iscrizione e ad altre informazioni importanti

L'uso di questo modello vi aiuterà a creare una directory dei soci che offre tutto ciò di cui avete bisogno: un'eccellente visibilità, una migliore collaborazione, migliori capacità di networking e un accesso rapido all'ID del socio e alle informazioni di contatto.

Se avete bisogno di tenere traccia dei soci, il modello ClickUp Membership Directory with Photos è quello che stavate cercando! Scarica questo modello

6. Modello di elenco di contatti aziendali ClickUp

Modello di elenco dei contatti aziendali ClickUp

Se avete bisogno di creare un elenco di contatti aziendali, il modello Modello di elenco di contatti aziendali di ClickUp è qui per aiutarvi a farlo bene.

Questo modello è un elenco preconfezionato che vi aiuta a tenere i vostri contatti in un unico posto.

Include campi personalizzati per tenere traccia delle informazioni sui contatti, come nome, indirizzo e-mail, numero di telefono e titolo del lavoro. Inoltre, sono disponibili visualizzazioni personalizzate (ad esempio per reparto, stato di occupazione o data di inizio) che consentono di individuare più rapidamente i contatti.

Semplificate il processo di aggiunta di nuovi contatti al vostro elenco con il modello di elenco dei contatti aziendali.

Si tratta di un modello eccellente per chi desidera tenere traccia dei colleghi personali o aziendali, che si tratti di una piccola impresa o di un'organizzazione di livello aziendale. Scarica questo modello

7. Modello di profilo del dipendente ClickUp

Modello di profilo dei dipendenti ClickUp

Mantenete le informazioni sul profilo dei dipendenti organizzate e di facile accesso con il modello Modello di profilo dei dipendenti ClickUp .

Questo modello aiuta a tenere traccia delle informazioni di contatto dei dipendenti, dei titoli di lavoro e di altre informazioni rilevanti.

È possibile visualizzare i profili per reparto, calendario o attività e personalizzare uno qualsiasi dei sette campi.

Questo modello di profilo dei dipendenti di ClickUp rende l'archiviazione, la modifica e l'accesso alle informazioni del profilo dei vostri dipendenti un processo rapido e semplice! Scarica questo modello

8. Foglio di calcolo dell'elenco dei dipendenti di Excel by Spreadsheet.com

Un elenco di dipendenti viene utilizzato per memorizzare le informazioni sul personale in un'unica posizione per l'accesso condiviso in tutta l'organizzazione

Il Foglio di calcolo dell'elenco dei dipendenti di Excel da Spreadsheet.com è un modello di foglio di calcolo che tiene traccia e gestisce i dati dei dipendenti, come nomi, titoli di lavoro, informazioni di contatto, competenze, progetti in corso e molto altro.

Il modello è facile da usare e da modificare, in modo da poterlo adattare alle vostre esigenze specifiche. Scarica questo modello

9. Modello di modulo per l'elenco dei contatti e l'elenco dei dipendenti in Word da Template.net

Consulta l'elenco di modelli di elenchi di uffici di Template.net

Se siete alla ricerca di un'alternativa super-semplice alle directory online, potreste apprezzare il modello Modello di modulo per l'elenco dei dipendenti e dei contatti in Word da Template.net .

Questo modello è disponibile nei formati MS Word, Google Docs e Apple Pages.

Il foglio di calcolo consente di inserire il proprio nome e le informazioni di contatto in un'intestazione all'inizio della pagina. Quindi, è sufficiente inserire le seguenti informazioni nei campi del foglio di calcolo:

Nome del dipendente

Numero ID

Posizione

Reparto

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

Indirizzo di casa

Se volete evitare gli elenchi online e basati su cloud, scaricare l'elenco dei dipendenti di Template.net Word e creare un modello di modulo per l'elenco dei contatti potrebbe essere la soluzione migliore. Scaricate questo modello

10. Modello di elenco dei dipendenti Airtable

Un elenco condiviso di tutti i dipendenti della vostra azienda. Tenete traccia dei loro ruoli, delle date di inizio, delle date di nascita, delle allergie alimentari e altro ancora

Il Modello di elenco dei dipendenti di Airtable è un foglio di calcolo precostituito che aiuta a mantenere le informazioni di contatto dei dipendenti, i titoli di lavoro e altre informazioni rilevanti in un'unica area centrale.

Il modello Airtable Employee Directory fornisce i seguenti campi personalizzati per aiutarvi a memorizzare le informazioni sui dipendenti.

Include anche visualizzazioni personalizzate che consentono di trovare facilmente le informazioni necessarie, ad esempio per reparto, stato o data di assunzione dei nuovi dipendenti. È anche possibile utilizzare il modulo integrato per raccogliere informazioni sui nuovi dipendenti, come ad esempio le esperienze precedenti.

Se desiderate trovare rapidamente un modo per tenere traccia delle informazioni rilevanti dei vostri dipendenti, il modello di elenco dei dipendenti di Airtable è un'ottima opzione. È facile da usare e da personalizzare e può aiutarvi a migliorare la comunicazione, la collaborazione e l'efficienza sul posto di lavoro. Scarica questo modello

Scegliere il miglior modello di elenco per il 2024

Abbiamo selezionato 10 modelli di directory gratuiti che potete utilizzare per tenere traccia dei contatti, dei clienti e di tutti i dipendenti della vostra azienda.

Che siate manager, proprietari di un'azienda o direttori delle risorse umane, considerate questa la vostra lista della spesa per i migliori modelli di directory del '23!

Se state cercando di memorizzare informazioni per i dipendenti, i soci, i colleghi o qualsiasi altra persona o scopo aziendale, probabilmente troverete esattamente le caratteristiche che state cercando in una di queste top ten.

Tutti i modelli elencati in questo articolo sono liberi di essere utilizzati e scaricati, quindi provateli per vedere qual è il più adatto alle vostre esigenze.

Per completare i modelli di directory, considerate l'aggiunta di modelli di schede informative , modelli di organigramma , oppure Alternative CRM alla vostra struttura.

