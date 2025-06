Modelli gratuiti di email di onboarding (per clienti o dipendenti)

Le email di onboarding efficaci sono come dare a qualcuno una mappa quando arriva in un posto nuovo: mostrano dove andare, cosa aspettarsi fin dall'inizio e come procedere dal primo giorno.

Che si tratti di dare il benvenuto a un nuovo membro del team o di presentare i propri servizi a un cliente, queste email vanno oltre la semplice logistica e trasmettono calore, chiarezza e professionalità.

Tuttavia, molti professionisti delle risorse umane e project manager trovano difficile creare email coinvolgenti, pertinenti e informative.

Esploriamo alcune strategie per creare email di onboarding che coinvolgano, informino e preparino il terreno per un percorso di successo. Inoltre, includeremo alcuni modelli di email di onboarding campione per aiutarti a iniziare il processo. 📧👉

Le 10 strategie migliori per creare un'email di onboarding efficace

Creare email di onboarding efficaci è fondamentale per impostare il tono giusto e le aspettative dei nuovi dipendenti e dei nuovi clienti.

Ecco dieci strategie chiave per creare email di onboarding efficaci che facciano sentire il destinatario benvenuto, informato e preparato:

1. Connettiti emotivamente

Condividi la missione, la visione e i valori della tua azienda per creare un'esperienza di onboarding calorosa e accogliente. Questo aiuterà i nuovi dipendenti o clienti a sentirsi connessi all'organizzazione.

Spiega in che modo il loro ruolo contribuisce al raggiungimento dei tuoi obiettivi, facendoli sentire apprezzati e importanti.

Usa un tono amichevole e invitante in tutta l'email. Puoi usare frasi come:

"Siamo entusiasti di averti nel nostro team!"

"Il tuo ruolo è fondamentale per il nostro esito positivo e non vediamo l'ora di vedere le cose straordinarie che realizzerai"!

2. Offri istruzioni chiare e dettagliate

Fornisci passaggi facili da seguire per aiutare i nuovi membri del team a iniziare. Evita di usare gergo e sii il più specifico possibile nelle istruzioni.

Ad esempio, invece di dire "Integra il tuo profilo nel sistema", scrivi "Accedi al portale e segui questi passaggi per configurare il tuo profilo". In questo modo, si sentiranno sicuri e pronti a compiere i passaggi successivi.

3. Personalizza l'email

Utilizza il nome del destinatario nel corpo delle email. Questo rende l'email più personale e accogliente. Includi dettagli specifici relativi al ruolo o alla situazione del destinatario per rendere l'email più diretta e pertinente.

Ad esempio, puoi scrivere: "Ciao [nome del destinatario], siamo lieti di averti con noi" o "In qualità di nuovo coordinatore marketing, lavorerai a stretto contatto con il team per sviluppare campagne entusiasmanti e di tendenza. "

Fornisci al nuovo dipendente o al nuovo client i nomi e le informazioni di contatto delle persone che possono contattare in caso di domande o dubbi. Questi possono includere il loro supervisore, il rappresentante delle risorse umane, il team leader o il project manager.

Inoltre, presenta i membri chiave del team con cui lavoreranno e fornisci una breve panoramica del ruolo di ciascuno. In questo modo sapranno chi contattare per esigenze o problemi specifici.

5. Condividi risorse e allegati essenziali

Includi link a risorse, strumenti e piattaforme essenziali di cui avranno bisogno per iniziare. Allega tutti i documenti necessari, come il manuale del dipendente o le politiche aziendali, oppure fornisci link per accedervi.

6. Descrivere in dettaglio i passaggi successivi

Fornisci informazioni sui passaggi successivi del processo di inserimento dei dipendenti per definire le aspettative e ridurre l'incertezza. Descrivi il programma del primo giorno e della settimana successiva, inclusi gli eventi chiave e gli orari. Specifica l'ora di inizio, la posizione, i contatti da incontrare e gli eventuali elementi che devono portare con sé.

7. Assistenza nella configurazione tecnologica

Aiuta i nuovi dipendenti a configurare i computer, installare software e app pertinenti al loro ruolo e assicurati che abbiano accesso agli account e ai sistemi necessari. Devono disporre di tutti gli strumenti necessari per iniziare il loro lavoro.

Assistere nella configurazione tecnologica è fondamentale per un'esperienza di onboarding senza intoppi, consentendo ai nuovi assunti di concentrarsi sulle attività fin dall'inizio.

8. Promuovi il coinvolgimento attivo

Incoraggia i nuovi membri del team a partecipare alle discussioni del team, a contribuire con idee o a porre domande senza esitazione. Ad esempio, puoi invitarli a riunioni introduttive o a pranzi di gruppo.

Il coinvolgimento attivo li aiuta a integrarsi rapidamente nel team e nella cultura aziendale, favorendo la collaborazione e il senso di appartenenza.

Una soluzione di project management di qualità superiore è essenziale per i team che fanno ampio uso della comunicazione via email. Il software di gestione delle email di ClickUp offre proprio questo, trasformando rapidamente le tue email in un sistema semplificato per la gestione delle attività e dei progetti.

Ecco come puoi utilizzare questo software di gestione delle email per migliorare l'efficacia del tuo processo di onboarding:

Attività email: converti le email di onboarding critiche in attività concrete direttamente dalla finestra In arrivo. In questo modo le email chiave non andranno perse e potranno essere monitorate all'interno del processo

Assegna attività create da email in ClickUp e imposta scadenze utilizzando tag come " " o " " nell'oggetto

Invia e ricevi email: Gestisci le email direttamente all'interno di ClickUp per inviare, ricevere e rispondere alle email senza cambiare scheda

Allega file, utilizza moduli e organizza le conversazioni email come commenti all'interno di ClickUp per migliorare la collaborazione e la gestione delle attività per i processi di onboarding

Automazione delle email: Imposta trigger automatici per le email in base a campi personalizzati, invio di moduli o stati delle attività con Imposta trigger automatici per le email in base a campi personalizzati, invio di moduli o stati delle attività con le Automazioni di ClickUp . Ciò garantisce una comunicazione tempestiva, poiché puoi inviare informazioni essenziali o promemoria nelle fasi chiave del percorso di onboarding

Crea elementi di azione personalizzati dalle email dei clienti, dai ticket, dai bug e da altre interazioni con ClickUp Automazioni

Comunicazione centralizzata: Integra Integra ClickUp con Gmail o collabora con altre alternative di posta elettronica, come Outlook, Office 365 o IMAP, per gestire tutte le email relative all'onboarding in un unico posto

Contrassegnare gli elementi con un asterisco per creare nuove attività utilizzando l'integrazione Gmail-ClickUp garantisce automaticamente risposte tempestive e una gestione organizzata delle attività

Documentazione: Trasforma il tuo processo di onboarding con Trasforma il tuo processo di onboarding con ClickUp Docs . Crea documenti personalizzabili o wiki con pagine nidificate dedicate a ogni nuovo dipendente o cliente acquisito, garantendo risorse di onboarding complete e organizzate

Integra i tuoi documenti di onboarding con i flussi di lavoro dei progetti per una gestione centralizzata. Utilizza i widget per gestire le attività, aggiornare lo stato dei progetti e gestire in modo efficiente tutte le attività correlate all'interno di ClickUp Docs

ClickUp Brain: Migliora la tua comunicazione via email con Migliora la tua comunicazione via email con ClickUp Brain . Utilizza l'IA per scrivere email, garantendo chiarezza, professionalità ed efficacia nella comunicazione

ClickUp Brain corregge in modo efficiente le email, controllando errori grammaticali e ortografici e risparmiando tempo durante la stesura

10. Utilizza modelli già pronti

Scrivere un'email di benvenuto da zero può richiedere molto tempo ed essere scoraggiante. L'uso di modelli può semplificare le comunicazioni, garantendo coerenza e professionalità. Sebbene online sia possibile trovare diversi modelli gratuiti per le risorse umane, eccone alcuni degni di nota per iniziare:

Modello di email marketing ClickUp

Scarica questo modello Il modello di email marketing di ClickUp è progettato per aiutarti a rimanere organizzato nella gestione delle tue campagne email.

L'email marketing è fondamentale per aumentare il tuo pubblico, creare fiducia e condividere aggiornamenti, ma può essere difficile da gestire senza gli strumenti giusti.

Ottimizza il lavoro richiesto dall'email marketing con il modello Email Marketing di ClickUp che ti consente di:

Adatta il contenuto al tuo marchio e al tuo messaggio

Organizza campagne di onboarding e pianifica i messaggi

Misura e monitora l'esito positivo delle tue campagne

Modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp

Scarica questo modello Il modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp è progettato per aiutarti a tenere traccia del processo di onboarding dei nuovi dipendenti.

Il modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp è lo strumento perfetto per i manager e i professionisti delle risorse umane per dare il benvenuto ai nuovi dipendenti. Questo modello ti assicura di coprire tutti i passaggi critici, dall'orientamento alla formazione specifica per il ruolo. Ti aiuta a:

Crea una lista di controllo dettagliata per l'onboarding di ogni ruolo

Offri un'esperienza di onboarding coerente ai nuovi dipendenti

Prevenire errori o comunicazioni errate durante l'onboarding

Modello di email di onboarding per dipendenti ClickUp

Scarica questo modello Il modello di onboarding dei dipendenti di ClickUp è progettato per aiutarti a gestire il processo di inserimento di un dipendente.

Iniziare un nuovo lavoro può essere travolgente, ma il modello di onboarding dei dipendenti di ClickUp garantisce che ogni nuovo assunto si senta supportato e preparato. Questo modello semplifica l'intero processo, aiutandoti ad accogliere i nuovi membri del team in modo efficiente:

Pianificazione di riunioni e attività per aiutare i dipendenti a familiarizzare con i propri ruoli

Pianificare e organizzare sessioni di formazione per favorire la collaborazione con i colleghi

Garantire che i nuovi assunti dispongano degli strumenti necessari correttamente configurati

Modello di onboarding clienti ClickUp

Scarica questo modello Il modello di onboarding dei clienti di ClickUp è progettato per aiutarti a semplificare il processo di onboarding dei clienti.

Che si tratti di accogliere nuovi clienti, aggiornare quelli esistenti o rinnovare l'intero sistema, il modello di onboarding dei clienti di ClickUp fornisce gli strumenti necessari per offrire un'esperienza eccezionale ai clienti. Questo modello consente di:

Riduci i tempi di inserimento dei nuovi clienti

Comprendere e soddisfare efficacemente le esigenze individuali dei clienti

Aumenta i tassi di fidelizzazione e soddisfazione dei clienti con pratiche di onboarding migliorate

I migliori esempi di email di onboarding con modelli

Le email di onboarding efficaci sono fondamentali per creare una prima impressione positiva e impostare immediatamente le aspettative. Scopri come personalizzare i tuoi messaggi e semplificare il processo di onboarding con i nostri esempi pratici.

Sentiti libero di personalizzare questi modelli di email di benvenuto con dettagli specifici relativi alla tua azienda e alle esigenze del nuovo assunto.

1. Email di conferma dell'accettazione del lavoro

Questa email segna l'inizio del percorso del nuovo dipendente nella nostra azienda. È un caloroso benvenuto e delinea dettagli cruciali come la data di inizio e il processo di inserimento imminente.

Questa email li prepara per una transizione senza intoppi nel loro ruolo e aiuta a definire chiaramente le aspettative. Utilizza il seguente modello di email di benvenuto per garantire un'esperienza di onboarding senza intoppi.

Oggetto: Benvenuto in [Nome dell'azienda] Gentile [Nome del dipendente], Congratulazioni e benvenuto nel nostro team! Siamo lieti di confermare la tua accettazione della posizione di [Titolo del lavoro], con inizio il [Data di inizio] alle [Ora di inizio]. Il nostro ufficio si trova all'indirizzo [Indirizzo dell'ufficio]. Nei prossimi giorni riceverai delle email dal nostro reparto Risorse Umane con i documenti da completare e i dettagli sul nostro processo di inserimento. Queste email ti aiuteranno a comprendere meglio la nostra azienda e il tuo nuovo ruolo. Per qualsiasi domanda, contatta [Nome del referente HR] all'indirizzo [Email del referente HR] o al numero [Numero di telefono del referente HR]. Attendiamo con interesse i tuoi contributi e ti supportiamo per una transizione senza intoppi. Benvenuto a bordo! Cordiali saluti, [Il tuo nome] [Il tuo titolo]

2. Email informativa pre-onboarding

L'invio di un'email pre-assunzione è fondamentale per preparare i nuovi assunti prima che inizino a lavorare. Questa email contiene le istruzioni per il primo giorno, i documenti richiesti e le attività iniziali.

Questa comunicazione aiuta ad alleviare il nervosismo del primo giorno e rende le persone pronte per iniziare il loro percorso con fiducia.

Oggetto: Dettagli importanti per il tuo prossimo inizio presso [Nome dell'azienda] Gentile [Nome del dipendente], Benvenuto in [Nome dell'azienda]! Siamo lieti di averti nel nostro team. Ecco alcuni dettagli per aiutarti a prepararti per il tuo primo giorno: Data di inizio: Il tuo primo giorno è previsto per [Data di inizio] alle [Ora di inizio]

Posizione: Il nostro ufficio si trova all'indirizzo [Indirizzo dell'ufficio]

Codice di abbigliamento: Si prega di indossare [Dettagli codice di abbigliamento] per il primo giorno

Orientamento: La tua prima settimana include un orientamento il [Data dell'orientamento] alle [Ora dell'orientamento]

Documenti: portare un documento di identità valido e i documenti elencati nella lista di controllo allegata

Moduli: Completa i moduli allegati e portali con te il primo giorno Se hai domande prima della data di inizio, contatta [Persona di contatto] all'indirizzo [Email di contatto] o al [Numero di telefono di contatto]. Non vediamo l'ora di darti il benvenuto e aiutarti a inserirti nel tuo ruolo. Facci sapere se hai bisogno di altro prima del tuo primo giorno. Cordiali saluti, [Il tuo nome] [Il tuo titolo]

3. Email di benvenuto del primo giorno

Il modello di email di onboarding di ClickUp delinea le procedure e le pratiche burocratiche essenziali che i nuovi dipendenti devono completare. Questi documenti riguardano in genere requisiti legali come la conferma dell'idoneità al lavoro, la fornitura di informazioni fiscali, la firma di accordi di riservatezza e altro ancora.

Aiuta l'azienda a soddisfare gli obblighi legali e garantisce che il nuovo assunto possa iniziare il proprio ruolo senza ritardi o problemi.

Ottieni il modello gratuito Utilizza l'email di onboarding di ClickUp per illustrare gli elementi essenziali, i vantaggi e gli elementi chiave, il tutto con un tono cordiale e coinvolgente per far sentire i nuovi assunti i benvenuti!

4. Email di presentazione del team e del mentore

Questa email presenta formalmente il nuovo dipendente ai membri del team che lavorano a stretto contatto con lui e al mentore assegnato. Colma il divario tra il nuovo assunto e il team, favorendo le connessioni e creando un senso di familiarità.

Oggetto: Incontra il tuo team e il tuo mentore presso [Nome dell'azienda] Gentile [Nome del dipendente], Siamo lieti di averti con noi in [Nome dell'azienda]! Per aiutarti a iniziare, ecco i membri del team con cui lavorerai e il tuo mentore assegnato: [Membro del team 1] – [Ruolo/Posizione]: [Breve descrizione del ruolo] [Membro del team 2] – [Ruolo/Posizione]: [Breve descrizione del ruolo] [Nome del mentore] – [Ruolo/Posizione]: [Breve descrizione del ruolo di supporto] Siamo tutti qui per fornirti assistenza. Non esitare a contattare uno di noi se hai bisogno di aiuto. Benvenuto a bordo! Cordiali saluti, [Il tuo nome] [La tua posizione]

5. Email di follow-up e check-in

Questa email viene inviata ai nuovi dipendenti a intervalli chiave dopo l'inizio del loro lavoro: una settimana, un mese e tre mesi. Aiuta l'azienda a valutare come si stanno ambientando e ad affrontare eventuali domande o dubbi.

Questa email è un ottimo modo per mostrare supporto e garantire che i dipendenti si ambientino bene nella cultura aziendale.

Oggetto: Check-in: come va l'inserimento? Ciao [Nome del dipendente], Congratulazioni per aver completato la tua prima settimana in [Nome dell'azienda]! Siamo entusiasti di averti con noi e speriamo che i tuoi primi giorni siano stati soddisfacenti e informativi. Ci piacerebbe conoscere la tua esperienza finora. Come è stata la tua prima settimana? Hai domande o dubbi o hai bisogno di chiarimenti? Siamo qui per fornirti assistenza in ogni passaggio e il tuo feedback è prezioso per noi. Non vediamo l'ora di sentirti! Cordiali saluti, [Il tuo nome] [La tua posizione]

6. Email di onboarding per diversi tipi di dipendenti

Accogliere i nuovi dipendenti in modo efficace richiede più di un approccio standardizzato. Ogni tipo di dipendente, che sia a tempo pieno, part-time, remoto o freelance, ha esigenze e aspettative uniche.

Personalizzando le email di orientamento per questi diversi gruppi, potrai offrire un'esperienza più personalizzata e pertinente.

Esplora diversi esempi di onboarding dei dipendenti e scopri come personalizzare il tuo per fornire supporto e informazioni a diversi tipi di assunzioni:

Dipendenti che lavorano in ufficio

Quando scrivi un'email di onboarding per i dipendenti che lavorano in ufficio, mantienila chiara e accogliente. Inizia con la data di inizio, l'orario e la posizione dell'ufficio, includendo consigli sul parcheggio e sui mezzi pubblici. È anche una buona idea evidenziare le politiche chiave dell'ufficio, come il codice di abbigliamento e le procedure di sicurezza.

Ecco un campione di email da cui puoi partire:

Oggetto: Benvenuto in [Nome dell'azienda] - Il tuo primo giorno Gentile [Nome del dipendente], Spero che questa email ti trovi bene. Siamo entusiasti di darti il benvenuto in [Nome dell'azienda]! La tua data di inizio è [Data di inizio] alle [Ora di inizio]. Il nostro ufficio si trova all'indirizzo [Indirizzo dell'ufficio] e le istruzioni per il parcheggio sono disponibili [qui/link se applicabile]. Politiche aziendali: Ti preghiamo di consultare il nostro codice di abbigliamento e le procedure di sicurezza prima del tuo primo giorno di lavoro, per facilitare la tua integrazione nella nostra cultura aziendale. Non vediamo l'ora di presentarti al tuo team e assicurarci che tu abbia tutto il necessario per un inizio positivo. Se hai domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, contattami all'indirizzo [La tua email] o al numero [Il tuo numero di telefono]. Non vediamo l'ora di incontrarti presto! Cordiali saluti, [Il tuo nome] [La tua posizione]

Lavoratori remoti

È necessario garantire che i lavoratori si sentano connessi al team nonostante la distanza fisica. Fornite informazioni sulle politiche aziendali relative al lavoro da remoto, sulla configurazione tecnica e sulle norme di comunicazione.

Oggetto: Benvenuto in [Nome dell'azienda] - Dettagli per l'onboarding remoto Gentile [Nome del dipendente], Benvenuto in [Nome dell'azienda]! Siamo entusiasti di averti nel nostro team remoto. Dettagli sull'onboarding Data di inizio: [Data di inizio] Configurazione tecnica: La tua attrezzatura verrà spedita a breve con le istruzioni di configurazione. Linee guida per la comunicazione: Si prega di consultare le nostre norme di comunicazione [aggiungere un link se applicabile]. Politiche aziendali Per una transizione senza intoppi, ti invitiamo a familiarizzare con la nostra politica sul lavoro da remoto. Riunioni e presentazioni La nostra prima riunione virtuale del team è prevista per [data/ora della riunione]. Assicurati di partecipare senza eccezioni. Se hai domande o hai bisogno di assistenza prima della data di inizio, contattami all'indirizzo [La tua email] o al numero [Il tuo numero di telefono]. Siamo entusiasti di collaborare con te da remoto! Cordiali saluti, [Il tuo nome completo] [La tua posizione]

Situazioni speciali

Le email di onboarding per situazioni speciali, come trasferimenti, rientri da ferie, stage, lavoro freelance, progetti speciali o una forza lavoro diversificata, garantiscono una transizione fluida. Ogni caso richiede strategie di comunicazione specifiche per rispondere a esigenze uniche.

Le email di benvenuto efficaci forniscono informazioni essenziali, creano un ambiente accogliente e aiutano i membri del team nuovi o di ritorno a integrarsi senza problemi nella cultura e nelle operazioni dell'organizzazione.

7. Email per il responsabile diretto di un nuovo dipendente

Questa email delinea il ruolo del responsabile diretto nel processo di inserimento, comprese le sue responsabilità in materia di formazione, attività iniziali e integrazione nel team.

Questa comunicazione approfondita aiuta il responsabile diretto a pianificare e supportare efficacemente la transizione del nuovo dipendente, assicurandosi che si senta ben accolto e pronto a dare il proprio contributo fin dall'inizio. Ecco un campione per aiutarti:

Oggetto: Presentazione e informazioni di benvenuto per [Nome del nuovo dipendente] Ciao [Nome del manager], Spero che la tua giornata stia andando bene! Sono lieto di presentarti [Nome del dipendente], che entrerà a far parte del nostro team il [data di inizio]. [Lui/Lei] porta con sé [menziona brevemente qualsiasi esperienza o competenza rilevante]. In qualità di responsabile diretto di [Nome del dipendente], il tuo ruolo nell'aiutarlo/a ad ambientarsi senza problemi è fondamentale. Ecco una breve panoramica per aiutarti a prepararti al primo giorno di [Nome del dipendente] e garantire un processo di inserimento positivo. Logistica del primo giorno: Conferma l'orario di inizio, il luogo dell'incontro ed eventuali documenti o moduli da portare con sé

Introduzione: Diamo il benvenuto a [Nome del dipendente] nel team e presentiamolo al team

Ruolo e responsabilità: Descrivi il ruolo di [Nome del dipendente], le sue responsabilità chiave e come il suo lavoro si inserisce negli obiettivi del team Fammi sapere se hai domande. Non vedo l'ora di vedere [Nome del dipendente] avere successo! Cordiali saluti, [Il tuo nome] [La tua posizione]

8. Email di richiesta di feedback ai dipendenti

Questa email è un messaggio da parte di un manager che chiede ai membri del team di esprimere la loro opinione sull'esperienza lavorativa e di fornire suggerimenti per migliorare. È importante richiedere questo feedback per migliorare le dinamiche del team e affrontare eventuali preoccupazioni, promuovendo una cultura della comunicazione aperta e del coinvolgimento dei dipendenti.

Oggetto: Il tuo feedback è importante per noi! Caro Team, Spero che questo messaggio ti trovi bene. Ti sarei grato se potessi fornirmi un feedback nell'ambito del nostro lavoro richiesto per migliorare il nostro ambiente di lavoro e i nostri processi. Condividi le tue esperienze, le sfide che hai affrontato e i suggerimenti specifici che hai per migliorare la nostra collaborazione e produttività. Clicca sul seguente link per accedere al sondaggio e condividere apertamente la tua opinione: [Inserisci link al sondaggio] Il tuo feedback ci aiuterà a prendere decisioni informate su come supportare al meglio te e il tuo team. Grazie per il tempo dedicatoci e per il tuo prezioso contributo. Cordiali saluti, [Il tuo nome] [La tua posizione]

9. Invito a configurare account IT

L'email fornisce ai nuovi dipendenti tutte le informazioni necessarie per utilizzare il software specifico per il loro lavoro, consentendo loro di iniziare in modo rapido ed efficiente. Questo evita loro di dover capire le cose da soli e permette loro di concentrarsi sull'apprendimento del proprio ruolo e sul contributo positivo al team.

Oggetto: Impostazione dei tuoi account IT: informazioni essenziali Gentile [nuovo membro del team], Per garantire un avvio senza intoppi, di seguito trovi i dettagli per configurare i tuoi account IT e accedere al software e agli strumenti necessari. Segui le istruzioni contenute nell'email per configurare i tuoi account e accedere agli strumenti: [Inserisci qui le istruzioni o i link] Non esitare a contattarci se hai domande o problemi durante la configurazione. Siamo qui per aiutarti! Ti auguro un esito positivo nel tuo nuovo ruolo. Cordiali saluti, [Il tuo nome] [La tua posizione]

10. Email di onboarding dei clienti

Un'email di onboarding efficace è fondamentale per dare il benvenuto ai nuovi utenti e preparare il terreno per un'esperienza positiva con il tuo prodotto o servizio. Sebbene esistano diversi software di onboarding dei client tra cui scegliere, selezionare quello appropriato può semplificare e migliorare il processo.

Ecco alcuni punti per aiutarti a scrivere email di onboarding per i client chiare e coinvolgenti:

Usa un oggetto accattivante

Ricorda loro perché il tuo prodotto è prezioso e speciale

Delinea chiaramente i passaggi successivi

Includi guide e risorse utili

Fornisci i dettagli di contatto per assistenza

Concludi con una chiara call to action (CTA)

Ecco un modello di email di onboarding per un cliente:

Oggetto: Il tuo viaggio con [Prodotto/Servizio] inizia qui! Benvenuto in [Nome dell'azienda]! Ciao [Nome], Grazie per aver scelto [Nome dell'azienda]! Siamo entusiasti di averti con noi. La nostra missione in [Nome dell'azienda] è [Missione o proposta di valore] e siamo entusiasti di aiutarti a [Vantaggio per il cliente]. Ti invieremo risorse utili nelle prossime settimane per assicurarti di ottenere il massimo da [Prodotto/Servizio]. Siamo qui per fornirti assistenza in ogni passaggio. Se hai domande o hai bisogno di assistenza, non esitare a contattarci. Ci impegniamo per il tuo esito positivo! Non vediamo l'ora di collaborare con te, Cordiali saluti, [Il tuo nome] [Nome dell'azienda]

Esempio reale di una strategia di email di onboarding di esito positivo

LastPass è un gestore di password che archivia e organizza in modo sicuro le password e le informazioni di accesso. Aiuta a generare password complesse, compila automaticamente i dettagli di accesso e sincronizza i dati su tutti i dispositivi per un facile accesso.

Le loro email di onboarding mirano a semplificare il processo per i nuovi clienti, garantendo un onboarding self-service diretto e una maggiore adozione da parte degli utenti.

Ecco gli elementi chiave:

Spiega cos'è un gestore di password, perché l'organizzazione lo utilizza e quali vantaggi offre

Invita i clienti a creare il proprio account LastPass e fornisce istruzioni per l'impostazione di una password principale sicura e l'accesso al vault

Fornisce passaggi guidati per la configurazione

Nel complesso, le email di onboarding di LastPass puntano sulla semplicità, la facilità d'uso e forniscono un percorso chiaro verso la produttività.

Rendere più efficaci le email di onboarding

Oltre ai suggerimenti discussi nelle sezioni precedenti, esistono ulteriori tattiche che possono migliorare ulteriormente l'efficacia delle email di onboarding.

Approfondiamo questi aspetti per creare email più efficaci e stabilire connessioni fin dal primo giorno, aiutandoti in ultima analisi a raggiungere i tuoi obiettivi di onboarding.

Test A/B

È un metodo per confrontare due versioni di un'email per vedere quale funziona meglio. Si invia una versione a metà del pubblico e l'altra all'altra metà, quindi si verifica quale ottiene risultati migliori. Questo aiuta a capire cosa funziona meglio.

Il vantaggio principale è imparare cosa funziona. Ecco perché è importante:

Isolare le modifiche: se modifichi più elementi in email diverse, non saprai quale modifica ha fatto la differenza

Rispetto a un gruppo di controllo: Se modifichi un elemento ma non lo confronti con un'email invariata inviata a un gruppo simile, non saprai se la modifica ha causato differenze nelle prestazioni

Gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Il CRM è fondamentale per creare email di onboarding efficaci che diano il benvenuto ai nuovi utenti al tuo prodotto o servizio. Questi sistemi aiutano le aziende a gestire meglio le interazioni con i clienti organizzando i dati, automatizzando i processi e personalizzando la comunicazione.

Ciò significa che puoi personalizzare le email di onboarding in base alle esigenze e alle preferenze degli utenti, assicurandoti che si sentano apprezzati e supportati.

Con il CRM, le aziende possono migliorare la soddisfazione degli utenti, ridurre il tasso di abbandono e costruire relazioni a lungo termine con i clienti, ponendo le basi per il loro esito positivo.

Integrazione con app mobili

Con la crescente dipendenza dagli smartphone per le attività quotidiane, sempre più persone utilizzano i propri dispositivi mobili per leggere le email. Questa tendenza comporta sia sfide che opportunità per gli email marketer.

Secondo MailChimp, i PC hanno tassi di clic più elevati rispetto ai tablet e ai cellulari. Rappresentano il 64% degli indirizzi email e generano il 72% dei clic, mentre i dispositivi mobili rappresentano il 27% degli indirizzi ma solo il 18% dei clic.

Queste informazioni evidenziano la necessità di personalizzare le campagne email per aumentare il coinvolgimento di tutti i gruppi di utenti. Una buona esperienza di onboarding rende gli utenti più propensi a rimanere e utilizzare il tuo prodotto.

Ecco alcune strategie pratiche per massimizzare l'impatto di un'email di onboarding per app mobili:

Contenuti visivi: Includi screenshot, GIF o video

Frequenza: invia email di onboarding a intervalli strategici, ad esempio subito dopo la registrazione

Prova sociale: Includi testimonianze e recensioni

Monitoraggio dello stato: Aggiorna gli utenti sul loro percorso con il prodotto

Miglioramento iterativo: analizza le prestazioni (tassi di apertura, percentuali di clic o azioni degli utenti) utilizzando uno strumento avanzato per la scrittura di email per perfezionare e ottimizzare i contenuti

Invito all'azione

Concludi le email di onboarding con una call to action per guidare i tuoi clienti o dipendenti verso i passaggi successivi e garantire una transizione fluida.

Ciò potrebbe comportare la richiesta ai dipendenti di completare le pratiche burocratiche necessarie, configurare i propri account o partecipare a sessioni di orientamento. Potrebbe significare incoraggiare i clienti a esplorare le funzionalità/funzioni del prodotto, pianificare una demo o attivare il proprio account.

Delineando chiaramente queste azioni, li aiuti a capire cosa fare dopo e a sentirsi supportati nel loro percorso con la tua organizzazione o il tuo prodotto.

Coinvolgi e fidelizza i tuoi dipendenti fin dal primo giorno con ClickUp

Email di onboarding efficaci sono fondamentali per integrare senza intoppi il nuovo dipendente/cliente nella tua organizzazione.

Sebbene esistano numerose opzioni di software di onboarding da esplorare, ClickUp si distingue per le sue funzionalità complete. Queste includono Documenti per documenti dettagliati, Brain per la creazione di contenuti email, Automazioni per flussi di lavoro efficienti e Modelli per messaggi coerenti.

Creare email personalizzate e informative con questi strumenti può migliorare significativamente l'esperienza di onboarding, aprendo la strada a partnership produttive e di esito positivo.

