I 11 migliori software di project management per progetti di marketing per aziende interne e agenzie nel 2026

Campagne sempre attive. Scadenze incombenti. Budget ridotti. I team di marketing sono costantemente sotto pressione.

Inoltre, devi gestire brief creativi e calendari dei contenuti, effettuare il monitoraggio delle metriche delle campagne e coordinare i team interfunzionali.

I software di project management di marketing mettono ordine in questo caos. Queste piattaforme consolidano le tue attività di marketing in un'unica fonte di verità, offrendo a tutti visibilità sullo stato dei progetti e sugli ostacoli. Aiutano inoltre a gestire le attività di marketing per snellire e velocizzare l'esecuzione grazie a flussi di lavoro di approvazione automatizzati che riducono i continui scambi di comunicazioni.

In questa guida abbiamo stilato un elenco delle migliori piattaforme software per il project management di marketing che aiutano i team di marketing a pianificare e scalare le operazioni aziendali senza perdere la testa.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Ecco una panoramica dei migliori software per il project management dei progetti di marketing, con le loro funzionalità principali e la struttura dei prezzi.

Nome dello strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Dashboard personalizzate, lavagne online, collaborazione in team, IA integrata, visualizzazioni multiple, strumenti di correzione di bozze Team di marketing e agenzie alla ricerca di un'area di lavoro all-in-one basata sull'IA Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Wrike Wrike IA, moduli di richiesta personalizzabili, correzione di bozze, diagrammi di Gantt Team di marketing che gestiscono grandi volumi di richieste, risorse e approvazioni creative con esigenze di reportistica avanzata Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $/utente/mese Asana AI Studio, priorità del team, commenti sulle attività, attività, Work Graph® I team di marketing che gestiscono campagne multicanale e hanno bisogno di visibilità su in che modo ogni attività contribuisca al raggiungimento degli obiettivi Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 13,49 $ al mese per utente. Zoho Projects Modelli, editor di schemi, visualizzazione del percorso critico, assistenza IA, integrazione con l'ecosistema Zoho Team di marketing che desiderano monitoraggio dei progetti, automazioni e collaborazione a prezzi accessibili in un'unica piattaforma Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 4 $ al mese per utente ProofHub Elenchi di attività, ruoli personalizzati, strumento di annotazione, diagramma di Gantt, moduli ProofHub Team di marketing interni che necessitano di uno spazio centralizzato per la collaborazione, le discussioni e la correzione di bozze Nessun piano Free; i piani a pagamento partono da 50 $ al mese per utente Lavoro di squadra Moduli di registrazione, tabelle orarie, portale clienti, assistenza IA, bacheche portfolio Agenzie di marketing che gestiscono il lavoro dei clienti, i contratti di consulenza e le fatture, oltre alla pianificazione delle campagne Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10,99 $ al mese per utente Nifty Orbit IA, Vista Roadmap, Vista corsie, Attività cardine, Documenti Team di marketing che desiderano l'automazione del flusso di lavoro, il monitoraggio delle attività cardine e approfondimenti predittivi con l'IA Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 49 $ al mese per utente Hive Hive Automate, assistenza IA, monitoraggio del tempo, email e messaggistica, integrazione con Zoom Team di marketing che necessitano di funzionalità integrate di correzione di bozze, approvazione e assistenza basata sull'IA Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 5 $ al mese per utente Basecamp Modalità Focus, Doors, menu Hey, calendari condivisi, grafici Hill, Pings Piccoli team di marketing e startup che desiderano un sistema semplice per il monitoraggio dei progetti e la comunicazione Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 15 $ al mese per utente Workfront IA, pianificazione della capacità, viste personalizzate, flussi di approvazione, integrazione con gli strumenti Adobe Teams operativi di marketing aziendale che gestiscono campagne di marketing digitale su larga scala con flussi di lavoro Adobe integrati Prezzi personalizzati Trello Bacheche visive, visualizzazione della Sequenza, Trello Planner, Trello Inbox, schede personalizzate, pulsanti della bacheca Team di marketing che preferiscono uno strumento semplice e intuitivo per calendari delle campagne, eventi e flussi di lavoro creativi Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 6 $ al mese per utente

Funzionalità/funzioni da cercare in un software per il project management dei progetti di marketing

Non tutte le piattaforme di project management sono pensate appositamente per i professionisti del marketing. Per evitare di scegliere uno strumento che, anziché semplificare il lavoro, lo complichi, ecco le funzionalità/funzioni a cui dovresti dare la priorità:

Gestione delle campagne e delle attività: Poiché il tuo team di marketing gestisce diversi progetti contemporaneamente, cerca una piattaforma che offra una gestione flessibile delle attività tramite elenchi, bacheche Kanban, calendari e diagrammi di Gantt

Collaborazione su contenuti e risorse: Funzionalità/funzioni come la condivisione dei file, il controllo delle versioni e la correzione di bozze sono indispensabili per i project manager di marketing, poiché le campagne coinvolgono spesso più reparti e persino partner esterni

Visibilità trasversale: dashboard, dashboard, gestione del carico di lavoro e monitoraggio del tempo in un software di project management consentono ai responsabili di individuare tempestivamente i colli di bottiglia e garantire che tutti rispettino le scadenze nei progetti complessi

Flussi di lavoro di approvazione: spesso le campagne subiscono ritardi in attesa dell'approvazione da parte degli stakeholder. Cerca soluzioni spesso le campagne subiscono ritardi in attesa dell'approvazione da parte degli stakeholder. Cerca soluzioni di project management per il marketing che ti consentano di automatizzare i flussi di lavoro di approvazione

Monitoraggio delle prestazioni: cerca strumenti dotati di dashboard, analisi e funzionalità di monitoraggio degli obiettivi che colleghino lo stato di avanzamento del progetto ai cerca strumenti dotati di dashboard, analisi e funzionalità di monitoraggio degli obiettivi che colleghino lo stato di avanzamento del progetto ai KPI di marketing

Integrazione con lo stack tecnologico di marketing: che si tratti di effettuare la sincronizzazione dei dati delle campagne da HubSpot, dei file da Google Drive o degli aggiornamenti su Slack, le integrazioni consentono il flusso dei dati

Scalabilità e personalizzazione: cerca campi personalizzati, modelli e controlli di livello aziendale in modo da poter adattare la piattaforma man mano che le tue campagne e i tuoi team si evolvono

Assistenza basata sull'intelligenza artificiale: scegli un software di project management per i progetti di marketing che offra automazione delle attività, generazione di contenuti e previsione del carico di lavoro basate sull'intelligenza artificiale per ridurre le attività ripetitive

📚 Per saperne di più: Strategie di promozione efficaci: incrementare le vendite e rafforzare la notorietà del marchio

Il miglior software per la gestione dei progetti di marketing

Di seguito abbiamo stilato un elenco dei migliori software per la gestione dei progetti di marketing che puoi utilizzare.

1. ClickUp (Ideale per team di marketing e agenzie che necessitano di uno spazio di lavoro all-in-one)

Tieni traccia di tutte le attività della campagna con gli elenchi delle campagne di ClickUp

ClickUp, l'app completa per il lavoro, centralizza le tue campagne di marketing, i flussi di lavoro creativi e la collaborazione tra i team.

Con la soluzione di project management di ClickUp, avrai a disposizione tre blocchi fondamentali per una collaborazione senza intoppi sul tuo piano di marketing.

Crea pagine nidificate in ClickUp Docs per documentare procedure operative standard (SOP), brief delle campagne, guide strategiche, calendari creativi e altro ancora

Il primo, ClickUp Docs, è uno strumento di documentazione collaborativa che centralizza i brief delle campagne, le linee guida sui messaggi, le bozze dei testi pubblicitari e persino le note di apprendimento.

Grazie alla modifica in tempo reale e ai commenti in linea, più membri del team possono redigere, revisionare e perfezionare i contenuti contemporaneamente. È perfetto per il coordinamento tra copywriter, designer e responsabili delle campagne.

Puoi anche @menzionare i colleghi, collegare attività o incorporare dashboard direttamente all'interno di un documento, in modo che il contesto non vada mai perso.

Usa le lavagne online di ClickUp per mappare le tue campagne di marketing e i flussi di lavoro dei progetti

ClickUp Whiteboards trasforma i tuoi brainstorming di marketing e lo storytelling del marchio in un piano d'azione. In qualità di tela virtuale basata sull'IA, le lavagne online ti consentono di abbozzare il concept della tua campagna, inserire post-it, forme o immagini e visualizzare funnel o flussi di lancio.

Le lavagne online sono ottime per la collaborazione visiva nei team remoti o ibridi: più parti interessate possono sviluppare idee in tempo reale, con cursori in tempo reale e aggiornamenti continui.

Effettua il monitoraggio delle tue metriche di marketing utilizzando i dashboard di ClickUp

In questo modo, utilizzando i dashboard di ClickUp, i responsabili marketing possono effettuare il monitoraggio di tutte le loro campagne e attività in un unico posto.

Dal monitoraggio dei budget e delle spese delle campagne al monitoraggio dettagliato delle prestazioni, dello stato dei progetti e del ritorno sull'investimento pubblicitario, le dashboard personalizzabili fanno tutto questo per te.

Se hai poco tempo o sei a corto di idee, ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, è il tuo partner ideale per il brainstorming.

Trova nuove idee per le tue campagne di marketing con ClickUp Brain

Brain ti aiuta a generare idee per le campagne, pianificare strategie di marketing, scrivere bozze per i blog, redigere rapporti sullo stato di avanzamento, riepilogare/riassumere le ricerche e molto altro ancora.

La piattaforma di marketing di ClickUp offre anche modelli predefiniti per ogni caso d'uso. Ad esempio, il modello per i post sui social media di ClickUp ti aiuta a pianificare e organizzare i contenuti social, così saprai cosa verrà pubblicato e quando.

Scarica il modello gratis Crea un piano unificato per tutti i tuoi post sui social media, suddiviso per canale, utilizzando il modello per i post sui social media di ClickUp

Con questo modello puoi:

Crea attività con stati personalizzati come Annullato, Completato, In attesa di approvazione, Da rivedere e In corso per monitorare i progressi in ogni fase

Utilizza i campi personalizzati per classificare e aggiungere attributi per gestire i contenuti dei social media

Organizza le informazioni utilizzando 6 visualizzazioni personalizzate, tra cui Libreria dei contenuti, Fase di contenuto e altro ancora

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

Per i nuovi utenti può essere un'esperienza travolgente; ci vuole tempo e lavoro richiesto per padroneggiare lo strumento e configurarlo