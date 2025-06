10 esempi e campioni di piani di marketing efficaci

Yogi Berra, il giocatore di baseball, una volta disse: "Se non sai dove stai andando, finirai da qualche altra parte". Avere una vera stella polare verso cui navigare è fondamentale per uno sportivo quanto lo è per un'azienda.

Una volta definiti gli obiettivi, è il momento di elaborare un piano per raggiungerli. I team aziendali odierni elaborano un'ampia gamma di piani che spaziano dal project management all'architettura tecnologica, dalla gestione dei talenti e molto altro ancora.

In questo post del blog esploriamo uno dei piani aziendali più importanti per il successo sul mercato: il piano di marketing.

Che cos'è un piano di marketing?

Un piano di marketing è un documento operativo che delinea obiettivi, strategie, tattiche, attività e risultati misurabili.

Un buon piano di marketing è:

Abbastanza dettagliato da essere chiaro, ma non così minuzioso da distrarre

Linguaggio e presentazione semplici

Orientato agli obiettivi con chiari elementi di azione per raggiungere gli obiettivi prefissati

Pratico con attività cardine e punti di controllo

Elementi di un piano di marketing

Un buon piano di marketing è solitamente composto da sette elementi chiave:

Ricerca di mercato : ricerca delle dimensioni del mercato, degli standard del settore, delle dinamiche di mercato, della concorrenza e dei prodotti

Destinatari : Analisi della base clienti, inclusi età, sesso, lingua, interessi, preferenze, comportamenti e fase della vita

Obiettivi : Impostazione di obiettivi di marketing misurabili in linea con gli obiettivi aziendali in materia di consapevolezza del marchio, generazione di lead, conversione, coinvolgimento e promozione

Strategia di marketing : sviluppare il giusto mix di canali di marketing, campagne e metriche

Budget : allocare le risorse per ciascuna attività di marketing, destinando i budget esistenti ai canali che producono il massimo ritorno sull'investimento

Messaggi del marchio : Creare contenuti intelligenti e informati che costruiscano una solida relazione con i potenziali clienti, riflettendo in modo coerente la filosofia dell'organizzazione

Monitoraggio e valutazione: testare e analizzare le strategie di marketing per identificare quelle che funzionano e adeguare il piano di conseguenza

10 esempi e campioni di piani di marketing efficaci

Come nessun uomo è un'isola, così nessuna idea è un'isola. Ogni idea è un miglioramento (diretto o indiretto) di qualcosa che già esiste. Ogni idea che hai è ispirata da qualcos'altro. Anche le tue idee ispireranno qualcun altro.

Vediamo quindi come alcune delle aziende di maggior successo elaborano i propri piani di marketing e impariamo qualcosa da loro.

1. Visita Baton Rouge: piano di promozione turistica

Nel 2019, la città statunitense della Louisiana si è prefissata l'obiettivo di "aumentare le visite e la consapevolezza dell'area metropolitana di Baton Rouge". Per perseguire questa missione, ha collaborato con Simpleview, un'azienda di marketing turistico.

Il piano di marketing di Simpleview include ricerche qualitative e quantitative, consigli mirati e raccomandazioni. Alcuni degli elementi salienti di questo piano sono:

Contesto relativo ai numeri e ai piani turistici passati

Analisi SWOT

Profilo del pubblico di riferimento

Obiettivi, strategie e tattiche corrispondenti

Punti chiave

Come collega marketer, puoi imparare diverse cose da questo piano di marketing. Innanzitutto:

Completezza: includere ricerche e analisi per dimostrare la comprensione prima di formulare raccomandazioni.

Strutture: analisi SWOT, profilo del pubblico e impostazione degli obiettivi.

Pianificazione a piramide rovesciata: si parte dall'obiettivo aziendale, che viene suddiviso in strategie a 360 gradi e tattiche concrete, creando un processo semplice ma efficace.

Calendario delle attività: un programma provvisorio degli eventi per eseguire il piano in discussione.

2. Safe Haven Family Shelter: piano di marketing del marchio

Safe Haven Shelter è un'organizzazione senza scopo di lucro che lavora nel settore dell'edilizia abitativa. Avevano quattro obiettivi specifici:

Obiettivo I: Costruire l'autorità nel settore

Obiettivo II: costruire la consapevolezza del marchio

Obiettivo III: fidelizzare il pubblico consolidato

Obiettivo IV: Creare marchi per eventi e campagne di raccolta fondi

Per raggiungerli, hanno messo a punto un piano di marketing che suddivide gli obiettivi in traguardi, a cui corrispondono passaggi specifici. Inoltre, include anche una menzione del pubblico di riferimento, dei temi chiave e dei messaggi e, infine, delle metriche.

Punti chiave

Granularità: il piano di marketing di Safe Haven inizia con gli obiettivi generali, ma entra nei dettagli granulari delle azioni da intraprendere, delle metriche e delle parti interessate responsabili. Questo aiuta a collegare il piano di alto livello alle azioni concrete.

Trasparenza: questo piano è la continuazione di quello dell'anno precedente e accetta apertamente ritardi e interferenze in alcune campagne.

Guardrail: "Racconta la storia di Safe Haven in modo che si colleghi ai problemi più grandi che affliggono la società. Il mondo ha bisogno di cambiare; quale ruolo sta giocando Safe Haven nel dare forma a questo cambiamento?"

Questa citazione guida il piano di marketing, mantenendo tutti gli stakeholder concentrati sul raccontare quella storia.

3. Università dell'Illinois: piano di marketing per le iscrizioni

L'Università dell'Illinois voleva aumentare le iscrizioni ai corsi di laurea nel 2021. Per raggiungere questo obiettivo, il dipartimento di ammissione ha creato un piano di marketing dettagliato.

Il piano di marketing dell'Università dell'Illinois contiene:

Contesto, ricerca e intuizioni chiave

Profilo del pubblico e influenze comportamentali

Programmi di marketing che comprendono contenuti, digitale, direct mail, brochure, email, eventi, social media, messaggi di testo e, infine, il sito web

Punti chiave

Approfondimenti: Il piano include una sezione dettagliata che definisce il contesto, compresi il profilo del pubblico e le fasi del funnel di acquisizione. Offre una visione unica del comportamento dei clienti, fondamentale per progettare una strategia efficace.

Piano completo per il funnel: questo piano delinea il tipo di messaggi che si ricevono in base alla fase del funnel in cui ci si trova.

Parte del capitolo dedicato alla ricerca decisionale nel piano di marketing dell'Università dell'Illinois

4. La risposta di Coca-Cola alla pandemia

A circa tre mesi dall'inizio della pandemia globale che ha cambiato la vita come la conoscevamo, Coca-Cola stava reinventando se stessa per il nuovo mondo.

Sebbene questo riepilogo/riassunto di un discorso del direttore finanziario John Murphy non sia un piano di marketing in senso stretto, offre una visione approfondita della comunicazione di crisi e della leadership aziendale.

Coca-Cola promette di:

Eliminare i marchi "zombie" con prestazioni insufficienti

Consolidare l'offerta in un portfolio più piccolo e pertinente

Dai priorità all'igiene attraverso soluzioni touchless e canali fuori casa

Concentrati sui prodotti più venduti per mantenere l'attenzione del consumatore

Riprogettare il packaging per creare prodotti adatti allo scopo per le vendite commerciali

Punti chiave

Proattività: Coca-Cola riconosce l'impatto della pandemia e comunica in modo proattivo agli azionisti la propria strategia.

Impostazione delle aspettative: "Alcuni mercati registreranno una ripresa a forma di V, mentre altri assumeranno una forma a U o a L, e penso che sia troppo presto per poter prevedere quali saranno queste diverse forme. "

Questo crea aspettative realistiche nella mente del lettore.

Focus: invece di discutere i dettagli delle sfide o del calo dei ricavi, Coca-Cola si concentra sulle opportunità e il marchio le sta cogliendo al volo. Questo rassicura gli azionisti sul fatto che insieme ne usciranno più forti.

5. OpenOffice: piano di marketing strategico

Prima di entrare nei dettagli, va detto che questo piano ha ormai vent'anni. Questo offre però alcune prospettive uniche che i professionisti del marketing possono acquisire e utilizzare nei propri piani.

Questo piano di marketing strategico di OpenOffice contiene:

Analisi della comunità, del mercato, del prodotto e della concorrenza

Segmentazione del mercato

Analisi SWOT

Proposte e idee relative alla comunità, al prodotto, al prezzo, alla distribuzione e alla promozione

Punti chiave

Comunità: "Le versioni precedenti avevano una diffusione limitata all'interno del progetto OpenOffice.org Marketing; questa versione avvia il processo di consultazione con l'intera comunità OpenOffice.org, con l'obiettivo di un invio formale al Consiglio della Comunità alla fine del 2004. "

Essendo un prodotto open source che dipende fortemente dalla comunità, questo piano di marketing è inclusivo e collaborativo, un approccio che potrebbe ispirare altri prodotti simili generati dagli utenti o creati dalla comunità.

Disruption: Questo piano di marketing include una sezione dedicata alle idee di marketing dirompenti, tra cui il targeting di clienti che sembrano poco attraenti per la concorrenza e la competizione contro il "non consumo"

Pianificare il piano: l'appendice contiene una descrizione del processo utilizzato dal team di marketing per elaborare questo piano.

Fonte: OpenOffice

6. Piano di marketing per Lakeland, Tennessee

In genere, i piani di marketing per le città ruotano attorno al turismo. Quello della città di Lakeland, nel Tennessee, è diverso, poiché mira ad attrarre più famiglie e a stimolare la crescita nei settori residenziale e commerciale.

Questo piano di marketing per Lakeland, Tennessee, include:

Principali obiettivi aziendali e obiettivi di supporto

Messaggi strategici: Ad esempio: "Lakeland è una città favorevole alle imprese e pronta per la crescita economica"

Destinatari, come sviluppatori immobiliari, organizzazioni e privati

Canali di distribuzione

Indicatori chiave di prestazione

Iniziative strategiche

Punti chiave

Sfide: "Per molti anni, Lakeland ha scelto di rimanere una "città dormitorio", offrendo ai suoi residenti tasse sulla proprietà basse o inesistenti, un basso tasso di criminalità e rigide linee guida per lo sviluppo. "

Questa parte del rapporto delinea in modo onesto e trasparente le sfide storiche al fine di promuovere cambiamenti futuri.

Risultati misurabili: Lakeland, nel Tennessee, collega il piano di marketing alle entrate dirette sotto forma di tasse sulla proprietà e commerciali. Include anche metriche sulla soddisfazione dei residenti per garantire che anche i risultati qualitativi siano presenti.

7. Lush Cosmetics

L'industria cosmetica è estremamente competitiva e il branding e il marketing giocano un ruolo chiave nella differenziazione. Il piano di marketing di Lush è quindi uno studio interessante sulla comunicazione e la gestione del marchio.

Punti chiave

Focus: L'uso della matrice BCG è un modo intelligente per comprendere il valore e il potenziale di ciascun prodotto e dare priorità al lavoro richiesto dal marketing.

Fonte: Lush cosmetics

Valori: mettere in primo piano la visione, la missione, lo scopo e i valori del marchio per creare una connessione emotiva diretta con il potenziale cliente. Il marchio non esita a essere dirompente e provocatorio.

Strumenti e strutture: Il piano include una matrice dei valori, un'analisi SWOT, un'analisi della situazione e altre strutture di marketing simili per guidare la documentazione del piano.

Strategia incentrata sul marchio: il piano di marketing di Lush delinea le strategie, i messaggi e le tattiche perfettamente allineati con lo scopo più ampio del marchio. Ad esempio, questo piano utilizza lo slogan "go natural" che segue i messaggi globali "go naked".

8. Bay Area Rapid Transit: piano di marketing strategico

Nel 1988 l'ufficio affari pubblici elaborò un piano di marketing completo per BART, il sistema di trasporto rapido della Bay Area.

Prima di liquidarlo come troppo vecchio, permettici di mostrarti perché è ancora attuale e fonte di ispirazione.

Nota: Informazioni molto interessanti sui trasporti pubblici negli anni '80, se siete appassionati di storia!

Punti chiave

Prospettive a lungo termine: la prima parte del piano è quinquennale e comprende la pianificazione dei servizi, i prezzi, la ricerca e le attività promozionali.

Filosofia di marketing: "Ogni dipendente di BART dovrebbe essere considerato un marketer", afferma il rapporto, stabilendo che il marketing non è solo una manciata di campagne, ma un riflesso nel modo di parlare e di comportarsi.

Content marketing: Il piano dice: "Sviluppare una guida sul campo BART per gli insegnanti che accompagnano i bambini in gite scolastiche come complemento al film e al video "Mark Twain Going Places" - eccellente esempio di content marketing pertinente e coinvolgente.

Nonostante siano passati 35 anni da quando è stato elaborato, questo piano è ancora un ottimo esempio di piano di marketing perché pone le basi su fondamenta solide. Si concentra sullo scopo e sul messaggio senza perdere di vista gli obiettivi.

Infatti, BART continua ad essere uno degli inserzionisti più creativi degli Stati Uniti, vincendo numerosi premi. Di seguito è riportata una pubblicità di una campagna di quest'anno.

Fonte: Bart. gov

9. Piano di marketing turistico dei Territori del Nord-Ovest

Northwest Territories Tourism (NWTT) è un'organizzazione senza scopo di lucro e un'organizzazione di marketing turistico. Presenta regolarmente i propri piani di marketing al consiglio di amministrazione, ai finanziatori e ad altre parti interessate. Oggi discutiamo il piano per il 2024.

Il piano di marketing NWTT include:

Panoramica dell'ambiente di marketing, comprese le tendenze del settore e del mercato

Strategie di mitigazione del rischio

Priorità strategiche e attività corrispondenti

Conclusione

Pianificazione dei rischi: Sebbene la maggior parte delle organizzazioni effettui analisi SWOT di qualche tipo, è raro che un piano di marketing si concentri specificamente sui rischi. NWTT identifica vari tipi di rischi e delinea strategie chiare per superarli.

Visualizzazione: NWTT mappa l'intero panorama di marketing per una comprensione semplice. Chiarisce le responsabilità sovrapposte e incoraggia i team a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni.

Nota: Le immagini e le infografiche sono una fonte di ispirazione assoluta se desideri convincere i tuoi manager o sponsor a finanziare il tuo piano.

10. Public Health England: Strategia di marketing sociale

Public Health England (PHE) prende strumenti e tecniche dal mondo aziendale e li riutilizza per il bene pubblico. In questo modo, supporta i programmi governativi, come quelli sull'obesità infantile e la salute mentale.

Questa nuova strategia di marketing aiuta a integrare le tecnologie digitali e le campagne per un coinvolgimento più profondo e un cambiamento di comportamento. Il piano di social media marketing di PHE include:

Definizione delle sfide e delle opportunità

Approfondimenti e lezioni apprese dalle campagne passate

Principi che guidano le attività di marketing

Idee per campagne e piani di esecuzione

Conclusione

Crescita cumulativa: questo piano attinge dai successi e dai risultati passati per guidare il lavoro richiesto in futuro. Ad esempio, il piano prevede di raddoppiare le partnership per espandere la portata, cosa che ha funzionato molto bene in passato.

Focus: La PHE ha l'attività di promuovere un cambiamento comportamentale, una sfida quasi insormontabile. La PHE la supera concentrandosi sulla comunicazione e ideando slogan per le campagne che risuonano nei diversi gruppi target.

Risorse digitali: oltre alla pubblicità e ai contenuti, PHE sta anche sviluppando app mobili e prodotti digitali che supportano il cambiamento comportamentale. Ad esempio, il bot Facebook Breastfeeding Friend fornisce risposte approvate da ostetriche alle mamme che allattano 24 ore su 24, 7 giorni su 7!

Questi sono solo i dieci piani migliori che abbiamo trovato su Internet. In realtà, molti di essi tendono ad essere di enti e dipartimenti governativi, poiché questi sono tenuti a pubblicare periodicamente i propri piani di marketing.

Se ti servono altri esempi, eccoli qui:

Piano di marketing 2013-14 di Public Health England: un ottimo esercizio "oggi in questo giorno dell'anno"

Piano di marketing della città di Grand Haven: finalizzato alla creazione di opportunità di riqualificazione

Piano di marketing strategico di Travel Texas: dettagli granulari delle attività su vari canali

Gli esempi sopra riportati dimostrano i diversi modi in cui è possibile affrontare il proprio piano di marketing. Tuttavia, se c'è una cosa che non potete assolutamente permettervi di trascurare, sono i dati e le analisi.

Tipi di piani di marketing

Esistono decine di tipi diversi di piani di marketing che i team elaborano ogni giorno. Il team dei social media potrebbe creare un calendario delle attività, i team di analisi potrebbero creare un dashboard per il monitoraggio delle metriche di esito positivo e il team dei contenuti potrebbe avere un programma per la produzione.

1. Piano di marketing dei contenuti

Un piano di content marketing copre l'ideazione, la creazione, la distribuzione, il riutilizzo e la misurazione del lavoro richiesto per i contenuti. Un buon piano di content marketing include:

Argomenti/idee su cui il team creerà contenuti

Il formato in cui saranno creati i contenuti, come post di blog, infografiche, video, podcast, ecc.

Il canale su cui verrà pubblicato, ad esempio blog, sito web, canali social, ecc.

Metriche previste per il numero di lettori, il coinvolgimento e le conversioni, a seconda dei casi

Se sei nuovo in questo spazio, inizia con uno di questi modelli di calendario personalizzabili.

2. Piano di social media marketing

A differenza di un piano di content marketing, che è costruito attorno ad argomenti e idee, un piano di social media marketing riguarda la creazione di contenuti adatti a canali social specifici. Un piano di social media marketing solido include:

Strategie di campagne a pagamento e organiche

Idee di contenuti specifici per piattaforma

Strategie di riproposizione dei contenuti esistenti

Metriche di coinvolgimento e prestazioni

3. Piano di email marketing

Se un piano di social media marketing si concentra sui canali social, l'email marketing si concentra sulle email. Questo piano include i modi completi in cui la tua organizzazione utilizzerebbe l'email per perseguire i propri obiettivi di marketing.

Un piano di email marketing include:

Tipi di email, come quelle promozionali, informative o newsletter

Database di potenziali clienti in varie fasi del funnel e i messaggi corrispondenti che devono ricevere

Frequenza e orario di consegna delle email

Tono, stile e design dei messaggi email

Misurazioni dell'esito positivo e parametri di riferimento

4. Piano di marketing per l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO)

Si tratta di un piano di marketing specializzato progettato per ottimizzare il posizionamento dei tuoi contenuti nella pagina dei risultati dei motori di ricerca, che a sua volta porterà più traffico al sito. I piani di marketing SEO includono:

Ricerca delle parole chiave e potenziale visibilità

Tattiche di ottimizzazione on-page

Strategie di link building e altre tecniche di ottimizzazione off-page

5. Piano di marketing tradizionale

Il piano di marketing tradizionale si riferisce generalmente ai canali pubblicitari non digitali, come televisione, radio, stampa e outdoor. Questo piano di marketing è complementare al piano di marketing digitale, creando una strategia coerente per il marchio.

Soprattutto nelle economie in via di sviluppo, dove gli utenti sono più esposti ai media tradizionali per l'intrattenimento e l'informazione, questo piano di marketing gioca un ruolo cruciale per il successo.

I piani di marketing tradizionali includono:

Canali scelti per il marketing e la pubblicità

Spese e budget previsti per ciascun canale

Comunicazione e messaggi per ogni canale

Meccanismi di monitoraggio, come un numero di telefono dedicato o un ID email per valutare le prestazioni

6. Piano di marketing per la crescita

Comune tra le startup e le aziende tecnologiche, il growth marketing sfrutta i dati per stimolare l'interesse, le richieste di informazioni e il coinvolgimento nell'azienda. Un tipico piano di growth marketing contiene:

Tattiche complete per l'intero funnel, dalla consapevolezza alla promozione

KPI, come tasso di crescita, tasso di fidelizzazione, tasso di abbandono, valore del ciclo di vita del cliente e metriche di soddisfazione

Attività che alimentano la crescita, come eventi o webinar

Risorse per realizzare campagne, come ebook, white paper, casi di studio, ecc.

7. Piano di marketing degli influencer

Tradizionalmente, questo potrebbe essere definito un piano di ambasciatori del marchio che coinvolge testimonial famosi. Nello spazio dei social media, il piano di influencer marketing si riferisce alla strategia di un'organizzazione per coinvolgere personalità online popolari per spiegare, educare e promuovere i propri prodotti o servizi.

Un buon piano di influencer marketing deve essere attento e ponderato. Ecco cosa comporta.

Elenco degli influencer i cui contenuti e la cui filosofia sono in linea con il tuo marchio

Processo di prova, utilizzo e raccomandazione del prodotto

Remunerazione e relativa informativa al pubblico dell'influencer

Struttura per misurare il ROI delle attività di influencer marketing

8. Lanciare un piano di marketing

Un buon lancio di prodotto spinge i potenziali utenti a prendere in considerazione, o addirittura a provare, il nuovo prodotto che offri. Per raggiungere questo obiettivo, il piano di marketing di lancio includerà:

Posizionamento del prodotto, con dettagli su come si confronta con la concorrenza esistente

Materiale didattico, come brochure, demo, testimonianze di utenti beta, ecc.

Strategia di commercializzazione, compresi prezzi, campagne pubblicitarie, partnership, ecc.

Pre-lancio (ricerca, preparazione, progettazione della proposta di valore), lancio (comunicati stampa, pubblicità, eventi) e attività post-lancio (analisi dei dati, ottimizzazioni)

Come creare un piano di marketing efficace

A seconda degli obiettivi, dello scopo, della portata, della sequenza e delle attività coinvolte, il processo di pianificazione del marketing può variare notevolmente. Ecco i passaggi fondamentali per aiutarti a partire da una pagina bianca.

1. Scegli uno strumento di pianificazione

Sul mercato sono disponibili diversi software di pianificazione del marketing che ti aiutano a pianificare e organizzare le tue attività. Scegli quello più adatto alle tue esigenze. Ad esempio, puoi semplicemente aprire un documento Google e scrivere i tuoi piani.

Se hai una pratica di marketing consolidata, puoi utilizzare un software di project management come ClickUp per documentare il piano, collaborare con le parti interessate, pianificare le attività, creare attività, gestire le prestazioni e altro ancora.

Uno strumento come ClickUp con un modello di piano di marketing gratuito può semplificarti la vita ogni volta che devi pianificare qualcosa.

ClickUp per i team di marketing

2. Fai le tue ricerche

Un buon piano di marketing si basa su una ricerca approfondita. Alcune delle tecniche di ricerca di marketing più comunemente utilizzate sono:

Analisi SWOT: studio dei punti di forza, dei punti deboli, delle opportunità e delle minacce. Questo modello di analisi SWOT per nuovi prodotti di ClickUp è un ottimo punto di partenza.

Segmentazione del mercato: Organizzazione del mercato/pubblico in gruppi in base a dati demografici, preferenze, comportamenti, ecc. La segmentazione aiuta a pianificare e fissare i traguardi delle campagne di marketing.

Strategie di prezzo: comprendere il mercato, la concorrenza e la disponibilità economica dei potenziali clienti per creare la giusta strategia di prezzo.

3. Fissare gli obiettivi

Il fulcro di qualsiasi buon piano di marketing è la definizione chiara degli obiettivi iniziali. Assicurati che i tuoi KPI di marketing siano:

SMART, ovvero Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante e Tempestivo

Chiaro e facilmente comprensibile a tutti i membri del team

Accessibile per tutto il periodo di validità del piano di marketing

Allineati agli obiettivi aziendali

Gli obiettivi di ClickUp sono progettati per consentire tutto questo e molto altro ancora. Crea traguardi per attività/attività. Imposta traguardi numerici, monetari o vero/falso. Lascia che lo stato di avanzamento si accumuli e visualizza le percentuali di avanzamento su più obiettivi in un'unica vista.

Stato di avanzamento con ClickUp Obiettivi

4. Elenca i tuoi piani

Questa è la parte relativa al piano del tuo piano di marketing. Fai un elenco di tutte le iniziative di marketing che intendi intraprendere per raggiungere i tuoi obiettivi. Includi:

Messaggi della campagna

Contenuti e altre risorse che creerai ( un buon software di content marketing potrebbe aiutarti in questo)

Canali di distribuzione

Gli stakeholder e le loro responsabilità

Budget

Metriche per ogni attività

Quindi pianificali su una sequenza per assicurarti che siano tutti ragionevolmente realizzabili. Utilizza uno dei modelli di piano di marketing di ClickUp per accelerare questo processo. Inizia con il modello di piano di marketing ClickUp!

Ottieni il modello gratis Modello di piano di marketing ClickUp

Bonus: Ecco alcuni strumenti di marketing per le piccole imprese che puoi utilizzare per realizzare i tuoi piani.

5. Documenta i dettagli

Includi quante più informazioni possibili nel tuo piano di marketing, in modo che quando sarà il momento di passare all'azione, tutti sappiano cosa fare.

ClickUp Docs offre uno spazio di scrittura collaborativo e facile da usare per consolidare dati, immagini, testo e altri elementi incorporati senza alcuno sforzo.

Modifica insieme in tempo reale. Aggiungi evidenziazioni, titoli, liste di controllo e altro ancora. Una volta terminato, puoi creare direttamente attività dai tuoi documenti ClickUp per semplificare il project management del marketing.

Inizia Documenti ClickUp per creare piani di marketing chiari ed efficaci

6. Scrivi un riepilogo/riassunto

Tutti hanno bisogno di una versione tl;dr. Quindi, scrivi un riepilogo/riassunto con i punti salienti del piano di marketing più lungo. Se è un po' troppo lungo, usa ClickUp Brain per creare automaticamente un riepilogo e inserirlo direttamente nei documenti. Et voilà!

7. Configurare dashboard

In base ai tuoi obiettivi e ai tuoi progetti, imposta delle dashboard per le metriche che devi monitorare. Puoi anche utilizzare le dashboard di ClickUp per monitorare gli indicatori chiave di prestazione, le metriche dei progetti e la produttività dei team di marketing.

Dashboard di marketing personalizzabili su ClickUp

8. Valuta e ottimizza

Man mano che esegui il piano, incontrerai nuove conoscenze e intuizioni. Usale per ottimizzare il piano. Ad esempio, se la tua pubblicità sui motori di ricerca sta ottenendo risultati migliori rispetto ai tuoi investimenti sui social media, rialloca i budget.

Analisi del piano di marketing e indicatori di performance

Se il marketing è un'attività creativa, l'analisi è la parte che ne garantisce il finanziamento. In sostanza, l'analisi di marketing monitora e misura l'impatto dei piani di marketing in modo che i team possano garantire il massimo ritorno sull'investimento.

Alcuni dei modi più comuni in cui l'analisi rafforza i piani di marketing sono:

Precisione

Grazie ai dati e alle informazioni approfondite, l'analisi aiuta i professionisti del marketing a creare campagne con maggiori probabilità di successo. Ad esempio, se sai che la maggior parte delle richieste proviene da Instagram, puoi investire nella creazione di un negozio Instagram per le vendite all'interno della piattaforma.

Traguardo

L'analisi dei dati aiuta a identificare il mercato di riferimento con il massimo potenziale di valore e a raggiungerlo con precisione.

Agilità

A differenza dei tempi passati, i team non fanno più piani quinquennali. Come i team di sviluppo software agile, i marketer pianificano in piccoli sprint. L'analisi offre la possibilità di misurare i risultati di ogni sprint e ottimizzare di conseguenza.

Definizione delle priorità

Pubblicità su Facebook o Instagram? Pubblicità sui motori di ricerca o SEO? Cartelloni pubblicitari o hashtag su Twitter? L'analisi dei dati aiuta a prevedere i potenziali risultati di ciascuna di queste opzioni e a stabilire le priorità in modo efficace.

Misurazione

Ogni strumento di marketing online offre un ampio intervallo di metriche. Affinché il tuo piano sia significativo, concentrati solo su quelle che contano. In genere, queste potrebbero includere una delle seguenti.

Traffico organico e a pagamento

Costi di acquisizione dei clienti

Valore del ciclo di vita del cliente

Ritorno sull'investimento

Break-even e altre metriche relative ai costi

Numeri relativi alla penetrazione del mercato

Se hai letto fino a questo punto, probabilmente sei ansioso di creare un ottimo piano di marketing per te stesso. Quindi, prima di salutarci, vogliamo lasciarti una semplice guida introduttiva alla creazione del tuo piano di marketing.

Crea piani di marketing vincenti con ClickUp

Il marketing è una delle funzioni più potenti e responsabili in qualsiasi organizzazione. In una startup media, il marketing è una delle tre spese principali. Per sfruttare al meglio i budget e mantenere alta la reputazione, i marketer hanno bisogno di un piano.

ClickUp per i professionisti del marketing offre tutte le funzionalità/funzioni necessarie per creare un piano di marketing di successo. Usa ClickUp Docs per scrivere il tuo piano.

Usa gli Obiettivi di ClickUp per monitorare i traguardi e lo stato di avanzamento. Con le attività di ClickUp, gestisci e pianifica le tue attività di marketing. Visualizza i risultati sulla dashboard di ClickUp e ottimizza man mano che procedi. Personalizza e adatta un modello di piano di marketing digitale alle tue esigenze.

Sembra lo strumento perfetto per pianificare il marketing? Provalo tu stesso. Prova ClickUp gratis.