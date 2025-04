10 modelli gratuiti di tabelle orarie per agenzie per il monitoraggio del tempo

Conosciamo tutti la difficoltà. Le ore si dissolvono in un buco nero del progetto e il tempo fatturabile diventa un gioco d'ipotesi. Ma ci pensiamo noi. Dì addio al monitoraggio manuale del tempo e aumenta la tua efficienza con la nostra raccolta di 10 modelli gratuiti di tabelle orarie per agenzie!

Che tu debba supervisionare un'agenzia creativa o gestire un reparto risorse umane, questi modelli sono qui per semplificarti la vita.

Usali per monitorare le ore, gestire le presenze e aumentare la produttività senza sforzo. Non lasciare che il tempo ti sfugga dalle mani: esplora e scarica oggi stesso i nostri modelli gratuiti di tabelle orarie e prendi il controllo della tua agenda. ?️

Cosa sono i modelli di tabella oraria per agenzie?

I modelli di tabella oraria per agenzie sono documenti standardizzati progettati per monitorare le ore di lavoro dei dipendenti di un'agenzia. Questi modelli includono in genere campi in cui i dipendenti possono inserire l'orario di inizio e di fine di ogni giornata lavorativa, insieme alle pause effettuate.

I modelli di tabella oraria per agenzie possono anche includere campi per i nomi dei progetti o dei clienti, le descrizioni delle attività e il totale delle ore lavorate. Sono utilizzati per monitorare la produttività dei dipendenti, allocare le risorse in modo efficiente e garantire un'elaborazione accurata delle buste paga.

Cosa rende un modello di tabella oraria per agenzie un buon modello?

Un buon modello di tabella oraria per agenzie ti consente di monitorare le ore di lavoro e le attività dei dipendenti in modo efficace e accurato.

Dovrebbe essere:

Facile da usare: dovrebbe consentire ai dipendenti di inserire facilmente le ore lavorate e le informazioni pertinenti

Personalizzabile: dovrebbe consentirti di soddisfare le diverse esigenze dei progetti o dei client

Facile da capire: Una struttura e un layout chiari sono essenziali per garantire la facilità di lettura delle informazioni

I modelli di tabella oraria efficaci dovrebbero anche integrarsi con i sistemi esistenti per l'elaborazione delle buste paga e il project management, semplificando le attività amministrative.

10 modelli di tabelle orarie per agenzie da utilizzare

Diamo un'occhiata ai 10 migliori modelli gratuiti di tabelle orarie:

1. Modello di monitoraggio del tempo per ClickUp Consultant

Scarica questo modello Monitora con precisione le ore fatturabili con il modello di monitoraggio del tempo ClickUp Consultant

Il modello di monitoraggio del tempo di ClickUp Consultant aiuta la tua organizzazione a monitorare in modo efficiente le ore di lavoro dei consulenti e i relativi stipendi. I consulenti possono utilizzarlo per monitorare le ore fatturabili, tenere traccia dello stato delle attività e collaborare con più clienti in tempo reale.

Questo modello di tabella oraria offre numerosi vantaggi, tra cui una panoramica chiara dell'allocazione del tempo per i progetti, processi di fatturazione semplificati, monitoraggio accurato per rispettare le sequenze temporali e i budget dei progetti e una migliore collaborazione tra consulenti e team interni.

Questo modello per il monitoraggio del tempo dei consulenti è utile anche per:

L'utilizzo del software modello per il monitoraggio del tempo dei consulenti è molto semplice. I consulenti possono inserire facilmente i dati della tabella oraria, come le ore lavorate e le spese sostenute, utilizzando la vista Tabella in ClickUp. I promemoria automatici richiedono un monitoraggio regolare, garantendo tempestività e precisione.

I report forniti offrono informazioni preziose sulla fatturazione, aiutando i consulenti a identificare le aree di miglioramento. Infine, generare e inviare fatture diventa semplice, con la possibilità di verificare tutti i dettagli prima dell'invio.

E se desideri monitorare meglio le ore dei dipendenti? Utilizza una delle numerose schede di monitoraggio del tempo ClickUp come tabelle orarie dei dipendenti:

Scheda Tempo monitorato : visualizza il tempo totale registrato per le attività in un intervallo di date specificato. È possibile filtrare per utenti ed etichette per una visualizzazione più dettagliata

Scheda di reportistica temporale : offre funzionalità di reportistica più complete. È possibile visualizzare il tempo fatturabile rispetto a quello non fatturabile, includere la durata stimata e filtrare i dati in base a vari criteri

Scheda durata stimata : tiene traccia del tempo totale stimato assegnato alle attività in un determinato periodo di tempo e analizza se i progetti sono in linea con la pianificazione

Scheda tabella oraria : condivide una ripartizione dettagliata del tempo monitorato, imitando il formato tradizionale delle tabelle orarie. Consente di visualizzare il tempo per giorno, settimana o intervallo personalizzato

Scheda di report fatturabile: si concentra specificatamente sulle ore fatturabili, utile per la fatturazione e l'analisi dei costi dei progetti

Monitora facilmente il tempo, imposta stime e aggiungi note tramite il monitoraggio del tempo dei progetti ClickUp

Ecco come possono esserti utili:

Crea dashboard personalizzate che mostrano le voci relative al tempo, filtrate e raggruppate in base a varie proprietà

Ottieni una panoramica settimanale o mensile del tempo dedicato ai diversi progetti e attività dai dipendenti a ore e a stipendio fisso

Distingui le ore fatturabili da quelle non fatturabili per una fatturazione accurata e una gestione efficiente delle buste paga

2. Modello di tabella oraria per servizi ClickUp

Scarica questo modello Monitora senza problemi i progetti dei tuoi client con il modello di tabella oraria ClickUp Services

Con il modello di tabella oraria ClickUp Services, le agenzie possono monitorare facilmente le ore lavorative settimanali dei dipendenti.

Ti permette di:

Consolida le ore di servizio e il tempo fatturabile in un unico posto comodo

Misura l'utilizzo delle risorse su più progetti e assegna le risorse in modo efficace

Monitora lo stato delle tabelle orarie e tieni traccia dei dettagli quali la retribuzione totale e le tariffe orarie. Il modello offre varie visualizzazioni per una facile organizzazione e accessibilità delle informazioni, inclusi i riepiloghi mensili e i riepiloghi/riassunti dei dipendenti

Le integrazioni di ClickUp con app chiave come Stripe e PayPal mantengono tutto connesso

Utilizzando questo modello di tabella oraria dei dipendenti, puoi garantire un utilizzo responsabile del tempo, valutare l'efficacia della formazione e monitorare il carico di lavoro in modo efficiente. Basta creare un foglio di calcolo, inserire i dati, calcolare le ore totali, rivederlo e utilizzarlo per fatturare i client in modo accurato.

Per iniziare, aggiungi il modello alla tua area di lavoro di ClickUp e invita i membri interessati.

3. Modello ClickUp per il monitoraggio del tempo degli avvocati

Scarica questo modello Garantite una fatturazione accurata dei servizi legali con il modello di monitoraggio del tempo per avvocati di ClickUp

Come avvocato, tenere traccia delle ore fatturabili, delle attività e delle scadenze è fondamentale. Ed è proprio per questo che è stato creato il modello di monitoraggio del tempo per avvocati di ClickUp.

Questo modello offre un modo semplice per tenere traccia di tutti i dettagli della tua attività legale, tra cui l'organizzazione delle attività per ciascun caso in elenchi separati, la visualizzazione del tempo dedicato a ciascuna attività o caso e l'impostazione di date di scadenza e promemoria per garantire il rispetto delle scadenze.

In questo modello di monitoraggio del tempo puoi:

Utilizza stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento delle attività

Archivia le informazioni importanti sui client utilizzando campi personalizzati e visualizza i dati utilizzando diverse visualizzazioni personalizzate

Utilizza le funzionalità di monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e le email per migliorare il monitoraggio dei client e il project management

Per ottenere il massimo dal modello di monitoraggio del tempo per avvocati di ClickUp, crea un profilo dettagliato che includa i tuoi recapiti e l'area di competenza, stabilisci le attività per ogni progetto o caso e assegnale ai rispettivi membri del team.

4. Modello di foglio di gestione del tempo personale ClickUp

Scarica questo modello Prendi il controllo delle tue attività quotidiane con il modello di foglio di gestione del tempo personale di ClickUp

Pianificare e gestire il tuo programma in modo efficace è fondamentale per raggiungere i tuoi obiettivi, grandi o piccoli che siano. Con il modello di foglio di gestione del tempo personale di ClickUp, puoi semplificare le tue routine quotidiane e affrontare le tue attività con sicurezza.

Che tu sia un principiante nella gestione del tempo o un professionista esperto in produttività, questo modello è adatto a tutti i livelli di competenza. Con pochi clic, puoi impostare il tuo sistema di gestione del tempo personalizzato e iniziare subito.

I vantaggi di questo modello includono:

Migliore organizzazione delle attività e definizione delle priorità

Monitoraggio accurato dei registri orari

Facile monitoraggio delle scadenze

Per utilizzare questo modello in modo efficace, imposta un obiettivo definendo ciò che desideri ottenere. Identifica le attività necessarie per raggiungere tale obiettivo ed elencale tutte.

Assegna limiti di tempo assegnando fasce orarie a ciascuna attività per stabilirne efficacemente le priorità. Pianifica le attività utilizzando il calendario per creare un ritmo realistico e raggiungibile per il completamento dei compiti.

Monitora lo stato di avanzamento per assicurarti di essere sulla strada giusta. Infine, rivedi e modifica regolarmente il tuo foglio di gestione del tempo per aggiornarlo secondo necessità.

5. Modello di allocazione del tempo ClickUp

Scarica questo modello Assegna il tempo in modo intelligente con il modello di allocazione del tempo di ClickUp

Dimentica le ore passate a creare da zero un sistema di allocazione del tempo. Il modello di allocazione del tempo di ClickUp è personalizzato per aiutare te (e il tuo team) a rimanere organizzati. Progettato pensando ai principianti, questo modello offre un'interfaccia intuitiva.

Con opzioni di stato personalizzabili come "Completato", "In corso" e "Da fare", puoi vedere rapidamente quali attività sono in corso e quali potrebbero richiedere ulteriore attenzione. Questa rappresentazione visiva semplice, chiara e trasparente assicura che nulla venga trascurato.

Questo modello affronta anche una delle sfide più grandi nel project management: garantire che tutti i membri del team siano allineati e lavorino per gli stessi obiettivi.

Puoi utilizzarli per assegnare facilmente attività ai membri del team e impostare scadenze per garantire che tutti stiano lavorando sulle cose giuste al momento giusto. Ciò contribuisce a evitare la duplicazione del lavoro richiesto, mantenendo i tuoi progetti in linea con gli obiettivi.

6. Modello di pianificazione della gestione del tempo ClickUp

Scarica questo modello Rispetta il tuo programma senza sforzo con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp

Se desideri controllare il tuo tempo e aumentare la tua produttività, il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp è la soluzione che fa per te. Questo modello intuitivo è progettato per aiutarti a organizzare efficacemente il tuo programma, che tu sia un principiante o un pianificatore esperto.

Utilizzando questi modelli di tabella oraria settimanale, puoi pianificare facilmente le tue attività, impostare obiettivi raggiungibili e dare priorità alle tue attività per assicurarti di sfruttare al meglio il tuo tempo.

Immagina di avere una tabella di marcia chiara per la tua giornata o settimana, con tutte le attività davanti a te. I modelli di pianificazione di ClickUp ti consentono di fare proprio questo. Potrai visualizzare il tuo programma, monitorare lo stato di avanzamento e apportare le modifiche necessarie per rimanere in linea con i tuoi obiettivi.

È flessibile e personalizzabile per adattarsi alle tue esigenze e preferenze specifiche, sia che tu gestisca un team o lavori da solo. Con funzionalità/funzioni quali stati, campi e viste personalizzabili, avrai tutto ciò che ti serve per rimanere organizzato e concentrato.

7. Modello Box per la gestione del tempo di ClickUp

Scarica questo modello Aumenta la produttività con il modello ClickUp Time Box

Il modello Box di ClickUp è un ottimo strumento sia per i principianti che per i lavoratori esperti per gestire le attività e decidere cosa è importante. Ti aiuta a pianificare il tuo programma in modo da poter lavorare in modo efficiente.

Con questo modello di tabella oraria giornaliera, puoi impostare scadenze chiare, suddividere i progetti più grandi in attività più piccole e utilizzare le tue risorse in modo intelligente.

L'utilizzo di questo modello ti rende più organizzato, ti aiuta a fare di più e semplifica la stima della durata delle attività. Inoltre, ti offre un maggiore controllo sul tuo tempo e su ciò su cui devi lavorare.

Ecco una semplice procedura in sei passaggi per sfruttarlo al meglio: imposta un timer, scegli le attività, concentrati su di esse, fai delle pause, ripeti e tieni traccia di quante ore stai lavorando. Nel complesso, il modello Time Box rende il lavoro di squadra più gestibile e mantiene tutti sulla strada giusta fornendo un piano chiaro per la gestione del tempo.

8. Modello di analisi del tempo ClickUp

Scarica questo modello Analizza e ottimizza l'utilizzo del tuo tempo con il modello di analisi del tempo di ClickUp

Non importa quale sia la tua esperienza nell'analisi del tempo, il modello di analisi del tempo di ClickUp è qui per aiutarti. Il livello principiante offre un approccio semplice al monitoraggio e alla valutazione dell'utilizzo del tempo.

Man mano che procedi, puoi esplorare funzionalità/funzioni intermedie e avanzate per comprendere meglio il modello e ottimizzare i tuoi processi. Qualunque sia la fase in cui ti trovi, questo modello ti fornisce gli strumenti necessari per avere successo.

Ecco alcuni dei vantaggi:

Identifica i tempi di inattività e le cause alla loro origine, in modo da poter adottare misure proattive per aumentare l'efficienza

Ottieni informazioni dettagliate su come viene impiegato il tempo e su dove è possibile apportare miglioramenti grazie a visualizzazioni di facile comprensione

Monitora lo stato delle attività senza sforzo, assicurandoti che nulla venga trascurato

Acquisisci informazioni fondamentali come le ore di inattività e i costi totali dei lavoratori, ottenendo una visualizzazione completa dell'utilizzo del tempo

Accedi alle informazioni di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno, con le visualizzazioni personalizzate di ClickUp

9. Modello di tabella oraria per agenzie di Resource Guru su Fogli Google

tramite Resource Guru

Il modello di tabella oraria per agenzie di Resource Guru su Fogli Google è uno strumento completo per semplificare la registrazione del tempo, il monitoraggio dei progetti e l'assegnazione delle risorse per le agenzie.

Il suo design intuitivo consente alle agenzie di registrare senza sforzo le ore fatturabili, monitorare la produttività dei membri del team e gestire le sequenze dei progetti senza soluzione di continuità.

Il layout del modello è completamente personalizzabile. Gli utenti possono aggiungere o rimuovere colonne, modificare i layout e personalizzare il modello in base alle esigenze del proprio progetto.

Questa adattabilità garantisce che la tabella oraria rifletta accuratamente il flusso di lavoro e le preferenze dell'agenzia, rendendola uno strumento versatile per vari progetti e team.

Una funzionalità/funzione eccezionale di questo modello è la sua capacità di automazione. Il modello calcola automaticamente le ore totali lavorate inserendo gli orari di inizio e fine delle attività e tenendo conto delle pause e degli straordinari.

Questa automazione elimina la necessità di calcoli manuali, con un notevole risparmio di tempo e una riduzione della probabilità di errori. Le agenzie possono fare affidamento su dati accurati di monitoraggio del tempo per prendere decisioni informate e gestire in modo efficiente i propri progetti.

10. Modello di tabella oraria settimanale per agenzie di Fogli Google di Time Doctor

tramite Time Doctor

Il modello di tabella oraria settimanale per agenzie di Fogli Google di Time Doctor consente alle agenzie di monitorare in modo efficiente il tempo del team con le voci di inizio e fine lavoro giornaliere di ciascun collaboratore. Il layout personalizzabile consente di registrare i dati relativi al tempo in modo adeguato alle esigenze della tua agenzia.

Fornisce una chiara panoramica settimanale del tempo dedicato a un progetto e consente un monitoraggio trasparente delle ore lavorate e fatturate.

Il monitoraggio dei progetti può essere effettuato tramite voci temporali categorizzate, facilitando l'allocazione efficace delle risorse e la definizione delle priorità. I calcoli automatizzati garantiscono un conteggio accurato delle ore totali lavorate, riducendo al minimo gli errori e risparmiando tempo. Trattandosi di un foglio basato su cloud, è possibile accedervi da qualsiasi dispositivo e condividerlo facilmente con clienti e appaltatori per una visibilità completa.

Può anche essere utilizzato come modello Excel per il monitoraggio del tempo per semplificare la gestione del tempo, migliorare la produttività dell'agenzia e facilitare il processo decisionale informato per le agenzie che gestiscono più progetti.

Seleziona le soluzioni di monitoraggio del tempo più adatte alla tua agenzia

Che tu dia priorità alla semplicità, ai dettagli o alla personalizzazione, questo elenco contiene un modello adatto al tuo flusso di lavoro. Per chi cerca una soluzione completa che combini potenti funzionalità di monitoraggio del tempo con un project management senza soluzione di continuità, ClickUp può essere la scelta perfetta.

Con la funzione di monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp, le agenzie possono semplificare i propri processi di gestione del tempo in diversi modi:

Monitora il tempo su più dispositivi , registrando comodamente il tempo da desktop, dispositivi mobili o browser web utilizzando , registrando comodamente il tempo da desktop, dispositivi mobili o browser web utilizzando l'estensione Chrome di ClickUp

Avvia e interrompi il monitoraggio del tempo da qualsiasi dispositivo e passa da un'attività all'altra senza interruzioni con il timer globale. Il monitoraggio manuale del tempo è disponibile anche per voci retroattive o voci per intervallo di date

Organizza le voci relative al tempo con note ed etichette, e ordina o filtra per maggiore chiarezza

Sincronizzazione con le app di monitoraggio del tempo più diffuse come Toggl e Harvest per un'esperienza di monitoraggio del tempo unificata all'interno di ClickUp

Inoltre, puoi fare affidamento sulle schede e sui modelli di monitoraggio del tempo di ClickUp per integrare perfettamente il monitoraggio del tempo in flussi di lavoro di project management più ampi, migliorando la collaborazione, la responsabilità e la produttività a tutti i livelli.

Iscriviti subito a ClickUp gratis!