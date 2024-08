10 migliori strumenti di intelligenza artificiale di Excel per ottimizzare il flusso di lavoro dei fogli di calcolo

Vi sentite mai sopraffatti dai dati o vorreste che la gestione delle attività ripetitive di Excel fosse più facile? Beh, non siete soli. Gli strumenti di IA per Excel che promettono di ridurre la fatica del foglio di calcolo sono di gran moda in questo momento.

Nessuno vuole passare il tempo a sfogliare enormi fogli di calcolo Excel quando potrebbe analizzare le tendenze o raccogliere informazioni significative per incrementare l'attività aziendale.

In questo articolo, approfondiremo gli strumenti di IA per Excel che aiutano ad analizzare i dati, prevedere le tendenze e automatizzare l'intero flusso di lavoro dei fogli di calcolo.

È ora di ottimizzare, semplificare e divertirsi a lavorare con i fogli di calcolo!

Cosa cercare negli strumenti di IA di Excel

Ci sono alcune funzionalità/funzione chiave da tenere d'occhio quando si cerca uno strumento di Excel Strumenti di IA oltre alla facilità d'uso:

Capacità di automazione: Cercare strumenti con funzionalità/funzioni di automazione perrisparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale. Dovrebbe automatizzare e programmare attività specifiche come la generazione di formule, l'esecuzione di aggiornamenti, l'aggiornamento dei dati e l'aggiornamento dei dati generazione di reportistica in Excel *Analisi predittiva: L'analisi predittiva utilizza i dati storici per prevedere le tendenze future e facilitare il processo decisionale. Assicuratevi che lo strumento sia in grado di analizzare e prevedere, ad esempio, le tendenze commerciali, l'allocazione del budget e le sequenze dei progetti

Cercare strumenti con funzionalità/funzioni di automazione perrisparmiare tempo e ridurre il lavoro manuale. Dovrebbe automatizzare e programmare attività specifiche come la generazione di formule, l'esecuzione di aggiornamenti, l'aggiornamento dei dati e l'aggiornamento dei dati generazione di reportistica in Excel *Analisi predittiva: L'analisi predittiva utilizza i dati storici per prevedere le tendenze future e facilitare il processo decisionale. Assicuratevi che lo strumento sia in grado di analizzare e prevedere, ad esempio, le tendenze commerciali, l'allocazione del budget e le sequenze dei progetti Integrazione con Excel: Assicuratevi che lo strumento si integri facilmente con Microsoft Excel, facilitando la collaborazione con i file e le funzioni Excel esistenti. In questo modo, è possibile utilizzare le funzionalità/funzione dell'IA all'interno dell'ambiente Excel

Assicuratevi che lo strumento si integri facilmente con Microsoft Excel, facilitando la collaborazione con i file e le funzioni Excel esistenti. In questo modo, è possibile utilizzare le funzionalità/funzione dell'IA all'interno dell'ambiente Excel Compatibilità e scalabilità: Assicurarsi che lo strumento di IA sia compatibile con il software attuale e scalabile per soddisfare le esigenze crescenti nel tempo

Assicurarsi che lo strumento di IA sia compatibile con il software attuale e scalabile per soddisfare le esigenze crescenti nel tempo **Opzioni personalizzate: lo strumento deve essere facilmente configurabile. Deve essere possibile creare regole personalizzate, definire preferenze e regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze

La cosa più importante è scorrere le recensioni e le valutazioni dei clienti. Cercate gli strumenti di IA Excel preferiti dagli utenti, che siano convenienti e che rendano gestione del foglio di calcolo efficiente ed efficace.

I 10 migliori strumenti di IA per Excel da usare nel 2024

1. Bot per formule di Excel

via Formula Bot Excel Formula Bot è un generatore di formule IA con una robusta Strumenti di IA per generare formule in Excel, analizzare dati e chattare con i fogli di calcolo (come ChatGPT).

È inoltre possibile gestire i budget, analizzare le tendenze dei dati o automatizzare le attività, il tutto all'interno di un'interfaccia facile da usare. Per ottimizzare la vostra esperienza, lo strumento offre assistenza in tempo reale, suggerimenti intelligenti e un algoritmo di apprendimento che si adatta al vostro stile unico.

le migliori funzionalità/funzione di #### Excel Formula Bot:

Genera formule in modo intelligente tramite semplici input basati sul testo. Esegue calcoli automatici utilizzando trigger basati su eventi per righe o colonne specifiche

Estrarre informazioni, convalidare gli input e cercare facilmente modelli specifici in un set di dati più ampio. Questo è utile per apportare modifiche o correzioni in blocco al set di dati

Creazione di file personalizzatiper diversi tipi di fogli di calcolo. È sufficiente definire la struttura, il formato e il contesto del foglio di calcolo per ottenere un foglio di calcolo pronto da scaricare

Caricate i vostri dati, ponete le domande e ottenete i risultati. Riceverete tabelle di dati e ulteriori domande consigliate relative alle vostre domande

Limiti di Excel Formula Bot:

I risultati, come le formule e le spiegazioni, dipendono fortemente dalle informazioni fornite dall'utente finale

Mancano le opzioni di personalizzazione per requisiti specifici

Elevata curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di Excel Formula Bot:

Free Forever

Piano Pro: $9/mese

Excel Formula Bot valutazioni e recensioni:

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: Non abbastanza valutazioni

2. GPTExcel

via GPTExcel GPTExcel è un pratico strumento di IA che facilita la generazione di formule, query SQL, App Script e VBA Script in Excel e Fogli Google.

Questo strumento è abbastanza potente da generare formule e abbastanza intelligente da spiegarne il lavoro. Inoltre, GPTExcel è diventato più veloce e più facile con i recenti aggiornamenti. È adatto a chiunque voglia scrivere formule o creare equazioni complesse senza avere esperienza di Excel.

Le migliori funzionalità/funzione di GPTExcel:

Generazione di modelli di Tabella intuitivi per fogli di calcolo in pochi clic

Creare e automatizzare calcoli e analisi complicate in Excel, Fogli Google o Airtable con estrema facilità

Semplificate il vostro lavoro creando rapidamente script VBA per Excel, script Apps per l'area di lavoro di Google e script per Airtable

Inserite i requisiti in linguaggio naturale e lasciate che l'IA generi query SQL. Risparmia tempo e riduce la curva di apprendimento della programmazione SQL

Limiti di GPTExcel:

Impossibile elaborare query complesse o poco chiare. È necessario semplificare o fornire maggiori dettagli per ottenere risultati migliori

Manca di API e quindi non può integrarsi con strumenti di terze parti come Zapier, Power BI o Tableau

Manca il controllo della versione di formule, query e script, rendendo difficile il monitoraggio delle modifiche

Prezzi di GPTExcel:

Gratis

Piano pro: $6,99/mese

Valutazioni e recensioni di GPTExcel:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

3. Dio dei fogli

via Dio dei fogli SheetGod è uno strumento di IA per Excel che rende il lavoro più efficiente e meno dispendioso in termini di tempo. La piattaforma aiuta ad automatizzare e gestire le attività quotidiane legate a Excel con una dashboard intuitiva e un'interfaccia pulita e facile da usare.

Con SheetGod sono disponibili anche tutorial con passaggi per le attività di base di Excel e Fogli Google. Se gestite un'azienda, SheetGod può essere utilizzato anche per inviare email di marketing, generare PDF e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di SheetGod:

Utilizza l'IA per inquadrare e comprendere formule scritte in un linguaggio semplice. Fornisce l'equazione corretta e gestisce facilmente grandi impostazioni di dati

Automazioni delle attività in Fogli Google ed Excel. In questo modo, potrete dedicare più tempo alle cose importanti e meno alle attività noiose e ripetitive

Creare macro (insiemi di istruzioni o comandi che automatizzano le attività) utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile senza scrivere una riga di codice

Utilizzare le espressioni regolari (Regex) per trovare ed estrarre informazioni specifiche dai dati

Limiti di SheetGod:

Ha problemi di compatibilità con diversi browser o dispositivi

I bug spesso influiscono sulle sue prestazioni e funzioni

Prezzi di SheetGod:

Gratis

Basic: $10/mese

$10/mese Standard: $25/mese

$25/mese Professionale: $50/mese

Valutazione e recensioni di SheetGod:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

via Formule HQ Formulas HQ aiuta a sfruttare appieno il potenziale del flusso di lavoro dei fogli di calcolo, semplificando le formule complesse e rendendole accessibili a tutti.

La piattaforma comprende l'importanza dell'efficienza e dell'accuratezza nella gestione di grandi quantità di dati. Per questo offre un approccio user-friendly alla creazione, alla comprensione e all'ottimizzazione delle formule. Dall'aritmetica di base alle funzioni avanzate, Formulas HQ copre tutto.

Le migliori funzionalità/funzione di Formulas HQ:

Accesso alle risorse per le formule nella lingua che vi è più congeniale, poiché supporta più lingue

Assistenza in tempo reale e una competente chat di assistenza, per avere l'aiuto necessario esattamente quando ne avete bisogno

Integrare senza problemi gli script Python nelle attività del foglio di calcolo per affrontare le sfide più complesse legate ai dati

Utilizzate le sue esercitazioni facili da seguire per generare e spiegareformule complesse di Excel Limiti delle formule HQ:

Il piano Free ha un limite di cinque richieste di formule al mese

Da fare: non ha l'opzione di cancellazione in qualsiasi momento

Nessuna menzione della protezione esplicita dei dati

Prezzi delle formule HQ:

Gratuito

PRO: $5.99/mese

Valutazioni e recensioni di Formule HQ:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

5. Foglio+

via Formula HQ Nota: Sheet+ fa ora parte di Formula HQ. Tuttavia, abbiamo incluso lo strumento nel nostro elenco perché era un ottimo strumento quando era disponibile. Se vi piacciono le funzionalità/funzione di Sheet+, potete continuare a utilizzarle nel toolkit di Formula HQ.

Sheet+ era uno strumento di IA progettato per accelerare la generazione di formule per gli utenti di GSheets ed Excel. Questo strumento era in grado di generare formule accurate da testo normale. Semplificava la creazione e la spiegazione delle formule grazie a funzionalità/funzione come Text-to-Formula e viceversa.

Inoltre, l'interfaccia WYSIWYG (What You See Is What You Get) di Sheet+ lo ha reso lo strumento di IA per Excel più adatto a migliorare la conoscenza dei fogli di calcolo e l'efficienza dei team.

Le migliori funzionalità/funzione di Sheet+:

Risparmiare tempo utilizzando l'IA per generare formule complesse in Fogli Google ed Excel

Utilizzare la funzionalità/funzione Explainer per analizzare le formule passo dopo passo, rendendo più facile la comprensione e la correzione degli errori

Organizzare i dati, creare grafici ed eseguire calcoli complessi in modo rapido e semplice grazie all'IA

Integrazione con Excel e Fogli Google per generare e utilizzare formule senza lasciare le app

Limiti di Sheet+:

Ha funzioni di debug limitate e supporta solo la lingua inglese

Limitato a Fogli Google ed Excel, manca di integrazioni con altri strumenti

Prezzi di Sheet+:

Free Forever

Pro: $5.99/mese

Valutazioni e recensioni di Sheet+:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

leggi anche: alternative a Google Sheets

6. Generatore di formule

via Generatore di formule FormulaGenerator non si limita a fornire soluzioni, ma aiuta anche a comprendere meglio le formule. Questo strumento di IA per Excel si adatta dinamicamente ai vostri requisiti unici e soddisfa tutte le vostre richieste relative alle formule.

Il suo impegno per la semplicità, la competenza mirata, l'adattabilità e l'assistenza incentrata sul valore lo rendono uno strumento unico e prezioso.

le migliori funzionalità/funzione di #### FormulaGenerator:

Utilizza semplici input basati su testo per generare formule di Excel e risolvere problemi legati ai fogli di calcolo

Individuare gli errori durante la scrittura del codice con lo strumento integrato Error Spotter

Sfruttate la funzionalità/funzione Explain Formula per ottenere spiegazioni esaurienti e di passaggio delle formule con un clic

Eseguite le formule direttamente nei fogli di calcolo e ottenete persino le risposte dal Bot _Q&A dell'IA senza dover lasciare i vostri fogli

Integrazione perfetta con GSheets per generare formule, eseguirle sulle celle e individuare errori in tempo reale

Limiti di FormulaGenerator:

Non è in grado di gestire istruzioni di testo complesse o ambigue

Da fare non è in grado di regolare le applicazioni IA in base alle esigenze o alle preferenze specifiche degli utenti

Ha problemi di compatibilità con diversi browser o dispositivi

Prezzi di FormulaGenerator:

7 giorni di versione di prova gratuita

Abbonamento premium: $4,9/mese

Valutazioni e recensioni di FormulaGenerator:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

7. Bot da ufficio IA

via Bot per ufficio IA IA Office Bot è uno strumento di produttività che elabora accuratamente dati estesi per migliorare le capacità analitiche e i processi decisionali.

Utilizzando l'IA, questo strumento aiuta a generare e spiegare le formule per varie app. Si integra con oltre 10 applicazioni, tra cui MS Excel, MS PowerPoint, Airtable, Slack, GSheets e altre ancora.

le migliori funzionalità/funzioni di #### IA Office Bot:

Integrazione perfetta con varie piattaforme come Slack, Fogli Google e altreStrumenti CRM per semplificare la gestione dei dati, la programmazione degli appuntamenti e la comunicazione

Generare e spiegare formule complesse in Fogli Google, Excel o Airtable

Collegare IA Office Bot con Photoshop e Premiere Pro per rendere più fluidi i processi creativi e migliorare i risultati dei progetti

Generare e comprendere formule in modo collaborativo con il team, eliminando la confusione e riducendo gli errori

Limiti di IA Office Bot:

Problemi tecnici o errori che ne compromettono le prestazioni o l'affidabilità

Non è in grado di gestire richieste ambigue che richiedono il giudizio o la creatività umana

Prezzi di IA Office Bot:

Gratuito

Pro: $2.08/mese

Valutazioni e recensioni di IA Office Bot:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

8. Formula neurale

via Formula neurale Neural Formula è un generatore di formule di Excel economico che aiuta a creare, automatizzare e tradurre le formule. Il suo obiettivo principale è quello di migliorare l'efficienza dei fogli di calcolo e dell'analisi dei dati attraverso l'intelligenza artificiale (IA) e le capacità di apprendimento automatico.

Le migliori funzionalità/funzione di Neural Formula:

Visualizzazione e modifica dei dati in molti modi. Creare grafici, diagrammi e istogrammi per vedere le tendenze dei dati

Tradurre le formule in varie lingue con la funzionalità/funzione integrata di traduzione delle formule

Utilizzate facilmente gli strumenti di Neural Formula insieme alle macro VBA e agli script di Office per un flusso di lavoro più snello

Ottenere informazioni sul modo in cui ogni formula è stata creata grazie alla funzionalità/funzione Explain, che fornisce spiegazioni dettagliate per le formule generate.

Regolare o modificare dinamicamente le formule generate in base alle proprie esigenze e preferenze

Limiti della formula neurale:

Limitata a Excel e GSheets; non supporta altri programmifogli di calcolo* Da fare senza un'applicazione desktop

Prezzi della formula neurale:

Starter: $10/mese

$10/mese Professionale: $20/mese

$20/mese Azienda: $40/mese

Formula neurale valutazioni e recensioni:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

9. PromptLoop

tramite PromptLoop PromptLoop è un assistente IA per Excel e Fogli Google. Aiuta a categorizzare e riepilogare i dati o semplicemente a migliorarne l'aspetto.

Da fare è inserire una formula e PromptLoop utilizza l'IA per dare risposte intelligenti in base alle informazioni fornite. Ma non si tratta solo di semplicità. La piattaforma consente di creare flussi di lavoro personalizzati, riepilogare i dati, eseguire una ricerca sul web e molto altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di PromptLoop:

Utilizzare modelli avanzati di IA come GPT-3 per comprendere, calcolare e regolare rapidamente i dati, generando risultati accurati e in tempo reale

Utilizzare modelli personalizzati di IA per creare modelli di fogli di calcolo che manipolano, estraggono o riepilogano il testo

Aumentare l'efficienza automatizzando le attività ripetitive con l'aiuto di una semplice formula

Gestire i dati in modo semplice con il componente aggiuntivo per Fogli Google di facile utilizzo

Limiti di PromptLoop:

Curva di apprendimento più elevata (il personalizzato richiede competenze tecniche)

Manca il supporto multilingue

Limite ai dati nel fogliostrumenti di visualizzazione Prezzi di PromptLoop:

Gratuito

Prezzo di partenza: $29/mese

Valutazioni e recensioni di PromptLoop:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

10. Goodlookup

via Buona ricerca Goodlookup è uno strumento affidabile progettato per le esigenze dei fogli di calcolo. Possiede la capacità naturale di comprendere e interpretare le informazioni proprio come GPT-3 (un modello di linguaggio noto per la sua natura intuitiva).

Possiede le capacità intuitive di GPT-3 con potenti capacità di corrispondenza per le connessioni dei dati. Se avete mai usato vlookup o index match, considerate GoodLookup la versione di livello superiore.

Questo strumento è stato addestrato per comprendere i dati come GPT-3 comprende il linguaggio. È in grado di individuare rapidamente schemi e relazioni. Pertanto, se i dati non corrispondono perfettamente, GoodLookup è in grado di collegare i punti in modo accurato.

Le migliori funzionalità/funzione di Goodlookup:

Utilizza la sua comprensione semantica delle connessioni tra gli argomenti per organizzare le cose in gruppi basati sulle somiglianze

Ottenere risultati più accurati e validi nell'interpretazione dei dati grazie alla corrispondenza dei testi

Approfittate del meccanismo di valutazione delle corrispondenze, che indica quanto le parole si allineano in uno spazio vettoriale. Questo sistema di punteggio trasparente garantisce risultati precisi e raffinati.

Limiti di Goodlookup:

Nessuna versione gratuita

Goodlookup è stato creato specificamente per Fogli Google e non è compatibile con altri software per fogli di calcolo

Prezzi di Goodlookup:

Sottoscrizione annuale: $15/anno

Valutazioni e recensioni di Goodlookup:

G2 : Non abbastanza valutazioni

: Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

leggi anche: Lavorare più velocemente con questi trucchi per la produttività & strumenti per l'IA di Google Sheets !_

Altri strumenti di IA per aumentare la produttività in Excel

Pur non essendo uno strumento di IA per Excel, ClickUp aggiunge valore semplificando i flussi di lavoro e fornendo uno spazio agevole per generare formule.

A differenza di altri strumenti di IA per Excel, ClickUp va oltre l'ambito del foglio di calcolo e offre potenti funzionalità per il project management, il monitoraggio delle attività e il coordinamento del team. Anche se non opera all'interno di Excel, è in grado di semplificare le attività legate ai dati grazie alla sua interfaccia utente.

ClickUp ClickUp AI aiuta a creare contenuti eccellenti, fornendo prompt basati sulle esigenze dell'utente. Offre potenti funzioni per la generazione di formule in Documenti, rendendolo uno strumento versatile per la gestione dei documenti e la collaborazione.

[ ](https://clickup.com/ai /IA 'Prova ClickUp AI')

E non solo, Vista Tabella di ClickUp fornisce una funzionalità/funzione di alternativa a Excel per organizzare e analizzare i dati in modo efficace. ClickUp si integra con diversi strumenti di strumenti di produttività per garantire una perfetta gestione del flusso di lavoro tra le diverse piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Gestione efficiente delle attività: Organizzate le attività, impostate le priorità e seguite lo stato senza soluzione di continuità con una gestione efficiente delle attivitàgestione delle attività funzionalità/funzione

Organizzate le attività, impostate le priorità e seguite lo stato senza soluzione di continuità con una gestione efficiente delle attivitàgestione delle attività funzionalità/funzione Visualizzazioni flessibili : Fornisce varie visualizzazioni come Elenco, Bacheca, Calendario e Grafico di Gantt per visualizzare e gestire le attività nel modo più adatto ai propri provider

: Fornisce varie visualizzazioni come Elenco, Bacheca, Calendario e Grafico di Gantt per visualizzare e gestire le attività nel modo più adatto ai propri provider Capacità di integrazione: Si integra con numerose app e strumenti di terze parti per un flusso di lavoro fluido

Si integra con numerose app e strumenti di terze parti per un flusso di lavoro fluido Strumenti di collaborazione: Con funzionalità/funzioni come commenti, menzioni ecollaborazione in tempo realeclickUp promuove una comunicazione efficace e il lavoro di squadra

Con funzionalità/funzioni come commenti, menzioni ecollaborazione in tempo realeclickUp promuove una comunicazione efficace e il lavoro di squadra Compatibilità multipiattaforma: Accessibile su diversi dispositivi e piattaforme per una gestione fluida del flusso di lavoro in qualsiasi momento e ovunque

Limiti di ClickUp:

Poiché dispone di molte funzionalità/funzione e casi d'uso, ClickUp può presentare una curva di apprendimento ripida per alcuni

Alcune funzionalità/funzione avanzate sono accessibili solo con piani a pagamento

Prezzi di ClickUp:

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

Migliora i tuoi fogli di calcolo con gli strumenti di IA di Excel

Portate il vostro foglio di calcolo al livello successivo con questi strumenti di IA per Excel. Vi aiutano a usufruire di intuizioni nascoste, a risparmiare tempo e a ottenere risultati migliori.

ClickUp ha il potenziale per trasformare non solo il vostro flusso di lavoro, ma l'intero approccio alla produttività. Preparatevi a ottimizzare il flusso di lavoro dei fogli di calcolo con ClickUp, grazie alla potenza dell'IA. Iscriviti a ClickUp gratis.