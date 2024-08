10 Migliori alternative e concorrenti di ZoomInfo nel 2024

ZoomInfo, l'autoproclamato "Google delle persone", è un'azienda che si occupa di software per database personalizzati che permette di usufruire di un mondo di potenziali clienti e partner per i team commerciali e di marketing.

Tuttavia, sebbene ZoomInfo si impegni a garantire l'accuratezza, a volte possono emergere informazioni obsolete o dettagli di contatto errati. Questi problemi di accuratezza dei dati possono portare a perdite di tempo e a prospettive non sfruttate per il team commerciale. Inoltre, la copertura limitata dei mercati di nicchia di ZoomInfo potrebbe costringervi a cercare alternative a ZoomInfo per generare lead da database di clienti specifici.

Il risultato è che molti decisori chiave delle vendite e del marketing cercano concorrenti di ZoomInfo per soddisfare la loro esigenza di uno strumento di sales intelligence robusto e in grado di fornire dati di qualità.

Per aiutarvi a trovare una soluzione, abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori alternative a ZoomInfo per migliorare la vostra attività commerciale. Abbiamo anche elencato le loro funzionalità/funzione e i loro prezzi per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta.

Cosa cercare nelle alternative a ZoomInfo?

I dati sono la pietra miliare di qualsiasi strategia di marketing e commerciale. Con profili aziendali approfonditi e dati sui contatti, è possibile creare traguardi commerciali e di vendita iper-targettizzati campagne di marketing che raggiungono le persone giuste al momento giusto.

Tuttavia, per portare i vostri lavori richiesti al livello successivo, avete bisogno di un software per database completo e conveniente.

È qui che entrano in gioco piattaforme come ZoomInfo. Diventano la vostra soluzione di intelligence commerciale per la generazione di lead.

Quando scegliete le alternative a ZoomInfo, considerate le seguenti funzionalità/funzione chiave:

**Qualità e accuratezza dei dati: verificare le origini dati della piattaforma, la frequenza di aggiornamento e le garanzie di accuratezza. Cercate recensioni e testimonianze indipendenti per valutare le esperienze reali

Funzionalità/funzione: Scegliete alternative a ZoomInfo che offrano funzioni adatte alle vostre esigenze principali. Da fare: dati di contatto di base, come numeri di telefono o indirizzi email, o informazioni più approfondite sull'azienda? Da fareintegrazioni con il vostro CRM o con gli strumenti di automazione del marketing? Da fare pervisualizzare e costruire modelli di dati?

Copertura e opzioni di targeting: Se siete un provider che vuole costruire campagne commerciali e di marketing strategiche basate su un segmento o una demografia specifici, allora dovete cercare una piattaforma che offra un ampio intervallo di opzioni di targeting

Prezzi e valore: Confrontate i modelli di prezzo e le funzionalità/funzione delle varie alternative. Considerate i costi nascosti, come i sistemi di credito o i limiti all'esportazione dei dati. Scegliete quella che offre un buon valore per il vostro budget e livello di utilizzo

Facilità d'uso e supporto clienti: Cercate una ricerca intuitiva, dashboard di facile utilizzo e risorse di aiuto e supporto clienti prontamente disponibili

Le 10 migliori alternative a ZoomInfo da utilizzare nel 2024

Tenendo conto di questi fattori, esploriamo le dieci migliori alternative a ZoomInfo che potrete utilizzare per deliziare i vostri team commerciali e di marketing nel 2024:

1. Apollo.io - Migliore per le strategie commerciali basate sui dati

via Apollo.io Apollo.io è una piattaforma di sales intelligence e di engagement che aiuta i rappresentanti del marketing e delle vendite a trovare e connettersi con i potenziali clienti.

È una delle alternative più popolari a ZoomInfo e dispone di un database di contatti di oltre 260 milioni di persone e 60 milioni di aziende, che include informazioni vitali come nomi, titoli e indirizzi email.

È possibile utilizzare i filtri di ricerca per trovare esattamente i contatti desiderati. Inoltre, Apollo.io può arricchire i lead e i dati di contatto esistenti con ulteriori informazioni per l'identificazione delle aziende, come profili sui social media e notizie aziendali.

Le migliori funzionalità di Apollo.io

Trovate più contatti con email, numeri di telefono e oltre 200 altri dati verificati

Raggiungi i profili dei tuoi clienti ideali con raccomandazioni intelligenti

Privilegiare i lead di valore con l'IA (Intelligenza Artificiale)

Espandersi oltre la pipeline commerciale con l'intelligenza delle conversazioni e delle trattative

Limiti di Apollo.io

La curva di apprendimento ripida per le funzioni avanzate

Navigazione un po' confusa

Alcuni dubbi sulla qualità dei dati

Prezzi di Apollo.io

Free: Crediti email illimitati

Crediti email illimitati Basic: $59/utente al mese

$59/utente al mese Professionale: $99/utente al mese

$99/utente al mese Organizzazione: $149/utente al mese, fatturati annualmente

Apollo.io valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (6300+ recensioni)

4.8/5 (6300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

2. DealSignal - Migliore per la generazione di lead in tempo reale

via DealSignal DealSignal è una piattaforma di dati B2B che aiuta i team commerciali e di marketing a traguardare gli acquirenti giusti, a personalizzare i contatti, ad aumentare la deliverability delle email e ad aumentare le conversioni. I team commerciali e di marketing la amano perché fornisce l'accesso a un enorme database di dati di contatto verificati.

È inoltre possibile accedere a profili aziendali, dati aziendali, tecnologici e di intento. Queste informazioni possono aiutarvi a personalizzare l'invio di e-mail ai vostri elenchi di contatti in target.

DealSignal offre anche una serie di strumenti per arricchire i dati, come il lead scoring e i dati di intento. Questi fattori gli valgono un posto in questo elenco delle migliori alternative a Zoominfo.

Le migliori funzionalità/funzione di DealSignal

Elimina la ricerca manuale e genera pipeline più velocemente

Arricchire i lead in entrata con la compilazione automatizzata dei moduli

Massimizzare la copertura del pubblico B2B con dati freschi, verificati e accurati

Limiti di DealSignal

La prioritizzazione dei contatti non è perfetta

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento con le sue funzionalità/funzioni avanzate

Prezzi di DealSignal

Starter: $499/mese

$499/mese Professional e Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su DealSignal

G2: 4.8/5 (40+ recensioni)

4.8/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (10+ recensioni)

3. Cognism - Migliore per la prospezione intelligente

via Cognismo Cognism è una piattaforma globale di sales intelligence che aiuta i team di vendita a trovare e a connettersi con i decision maker nei loro account di riferimento. Si concentra sul provider di dati aziendali B2B accurati e conformi.

Cognism sostiene di avere un tasso di aggiornamento leader nel settore, che garantisce la disponibilità di dati di contatto aggiornati e accurati. Offre una varietà di automazioni commerciali strumenti, come gli email finder e i dialer, che possono aiutare a risparmiare tempo e lavoro richiesto nella ricerca di nuovi clienti.

La piattaforma si integra con diversi altri strumenti commerciali, come le piattaforme CRM e di automazione del marketing. In questo modo è facile utilizzare Cognism nel flusso di lavoro di prospezione commerciale esistente.

Le migliori funzionalità/funzione di Cognism

Ottenere email e numeri di telefono convalidati di prospect chiave nei vostri elenchi di contatti in target

Utilizzate filtri avanzati per i dati di contatto, i dettagli aziendali e tecnologici, gli eventi di trigger commerciale e i dati di intento per scoprire i vostri migliori acquirenti in target in pochi secondi

Ottenere numeri puliti dal DNC fin dall'inizio

Utilizzate i segnali di buyer intent per capire quando gli acquirenti sono sul mercato per la vostra soluzione e intercettarli prima nel loro viaggio

Limiti di Cognism

A volte il filtraggio dei traguardi potrebbe essere impreciso

Gli utenti segnalano problemi tecnici ricorrenti

Prezzi di Cognism

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Cognism

G2: 4.6/5 (545+ recensioni)

4.6/5 (545+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

4. LeadIQ - Migliore per semplificare la raccolta dei lead

via LeadIQ LeadIQ è una piattaforma di sales intelligence progettata per aiutare i team commerciali e di marketing a trovare, qualificare e connettersi con potenziali lead.

Offre una serie di strumenti e funzionalità per ottimizzare la generazione di lead, facilitando ai team commerciali l'identificazione dei prospect giusti, la raccolta di informazioni su di loro e la personalizzazione dei contatti.

Le offerte di sales intelligence della piattaforma consentono inoltre di monitorare i dati aziendali, tra cui notizie, eventi di finanziamento e altre informazioni rilevanti per identificare potenziali trigger commerciali.

Inoltre, gli strumenti di IA possono automatizzare le attività ripetitive, personalizzare i messaggi email e le pagine di destinazione e incrementare il lead scoring, rendendola una delle migliori alternative a ZoomInfo.

Funzionalità/funzione migliori di LeadIQ

Monitoraggio dei segnali di acquisto per gli account assegnati e creazione della pipeline

Aggiunta automatica di nuovi prospect a una cadenza e personalizzazione delle email a freddo con l'IA

Sequenza di nuovi prospect quando i dati vengono acquisiti e automazione delle email a freddo

I Teams possono contare sull'accuratezza dei dati grazie all'affidabilità dei dati di contatto e delle informazioni sugli account

Limiti di LeadIQ

Imprecisioni nella previsione dei lead

Problemi tecnici ricorrenti

Prezzi di LeadIQ

Freemium : Piano Free

: Piano Free Essenziale : $45/utente al mese

: $45/utente al mese Pro : $89/utente al mese

: $89/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LeadIQ

G2: 4.2/5 (70+ recensioni)

4.2/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

5. Lusha - Migliore per l'accuratezza delle informazioni di contatto

via Lusha Lusha è una piattaforma di sales intelligence B2B progettata per i team commerciali, di marketing e di reclutamento. Aiuta gli utenti a trovare e a entrare in contatto con i potenziali clienti, fornendo informazioni di contatto, approfondimenti sull'azienda e strumenti di lead-generation.

Lusha si rivolge a un ampio intervallo di utenti, come singoli professionisti commerciali, piccole aziende e grandi imprese. Inoltre, arricchisce i dati esistenti con informazioni aggiuntive, come titoli di lavoro, profili sui social media e informazioni sull'azienda.

Le migliori funzionalità di Lusha

Traguardare le aziende in base al loro stack tecnologico utilizzando il filtro Tecnologia

Rimanere aggiornati sui cambiamenti di lavoro dei vostri potenziali clienti, in modo da poter esplorare nuove opportunità aziendali, grazie al filtro Job Change e all'alert

Riempire la pipeline con lead qualificati in base ai dati di buyer intent

Ottenere istantaneamente informazioni sul profilo del cliente ideale in base alle ricerche effettuate in passato

Identificate quale fonte porta il maggior numero di lead e riunite i vostri KPI ancora più velocemente

Limiti di Lusha

Imprecisioni in alcuni dettagli di contatto

L'interfaccia utente e la dashboard non sono adatte ai principianti

Prezzi di Lusha

Free

Pro: $29/mese per utente, fatturati annualmente

$29/mese per utente, fatturati annualmente Premium: $51/mese per utente, con fatturazione annuale

$51/mese per utente, con fatturazione annuale Scala: Prezzo personalizzato

Lusha valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (1400+ recensioni)

4.3/5 (1400+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (300+ recensioni)

6. Kaspr - Migliore per l'arricchimento automatizzato dei lead

via Kaspr Kaspr è uno strumento di sales intelligence progettato per aiutare i professionisti commerciali e le aziende a trovare informazioni di contatto per i potenziali clienti, in particolare su LinkedIn. Offre strumenti per la prospezione commerciale attraverso l'arricchimento dei dati e le automazioni.

È possibile archiviare, gestire e organizzare i lead, integrandosi con diverse piattaforme commerciali e di marketing, il che lo rende un concorrente di ZoomInfo.

Kaspr offre anche un'estensione per Chrome che vi permette di esplorare rapidamente il web alla ricerca di informazioni disponibili pubblicamente e di presentarle in un'interfaccia utente intuitiva.

Le migliori funzionalità di Kaspr

Gestisce i contatti, automatizza le attività di outreach e sincronizza i dati con le altre app commerciali

Vedere parte dei dati prima di pagarli

Prospect, outreach e creazione di opportunità per i rappresentanti commerciali (SDR), tutto in un unico posto

Personalizzazione su scala con funzionalità di automazione commerciale come l'invio di richieste di connessione a LinkedIn

Limiti di Kaspr

Problemi di recupero dei dati per le aziende più piccole

Alcune funzionalità/funzione possono essere incompatibili con le politiche di LinkedIn

Prezzi di Kaspr

**Gratis

Starter: $65/mese per utente

$65/mese per utente Business: $99/mese per utente

$99/mese per utente Organizzazione: $99/mese per utente per un minimo di 5 utenti, fatturati annualmente

Kaspr valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (600+ recensioni)

4.4/5 (600+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

7. Clearbit - Migliore per l'arricchimento avanzato dei dati

via Chiaro Clearbit è una piattaforma di customer intelligence che aiuta le aziende a raccogliere e analizzare i dati sui loro clienti e potenziali clienti. Utilizza una serie di origini dati, tra cui registri pubblici, social media e traffico del sito web, per creare un profilo completo di ogni potenziale cliente.

Clearbit è in grado di assegnare un punteggio ai lead in base alla loro probabilità di convertirsi in clienti paganti. Inoltre, aiuta a segmentare i clienti in gruppi diversi in base ai loro interessi, esigenze e comportamenti.

Le migliori funzionalità di Clearbit

Accesso a dati puliti, precisi e affidabili

Identificare in tempo reale i lead più idonei e concentrare i lavori richiesti dal team commerciale dove sono più importanti

Rivelare l'intento d'acquisto dei visitatori del vostro sito web grazie all'IP intelligence

Comprendere le società principali e le filiali per indirizzare il lead giusto al rappresentante giusto

Limiti di Clearbit

La curva di apprendimento per la maggior parte delle funzionalità/funzione

Occasionali discrepanze nei dati disponibili

Prezzi di Clearbit

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clearbit

G2: 4.4/5 (600+ recensioni)

4.4/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 30 recensioni)

8. UpLead - Il migliore per la generazione di traguardi

via SuPiùLeggero UpLead è un software per la generazione di lead B2B e un concorrente di ZoomInfo che fornisce un ampio database di informazioni verificate sui contatti aziendali, insieme a strumenti di intelligence commerciale che aiutano a filtrare e a traguardare le ricerche.

Lo strumento di verifica delle email di UpLead aiuta a garantire che gli indirizzi email siano accurati e aggiornati. In questo modo è possibile migliorare la deliverability delle email ed evitare di inviarle a indirizzi non validi.

Inoltre, dispone di uno strumento di intelligence della concorrenza per monitorare l'attività dei vostri concorrenti e identificare potenziali lead. È possibile utilizzare questo strumento anche per conoscere meglio i propri concorrenti, la loro produttività e i loro servizi.

le migliori funzionalità/funzioni di #### UpLead

Costruire un elenco pulito di potenziali clienti da inserire negli strumenti commerciali

Utilizzate più di 50 filtri di ricerca per scoprire contatti e aziende che corrispondono al vostro profilo di acquirente

Connessione con lead reali e qualificati con verifica delle email in tempo reale

Identificare e coinvolgere gli acquirenti che intendono acquistare con l'analisi dei dati di intento

Limiti di UpLead

Inesattezze nel titolo o nelle informazioni sull'occupazione di alcuni contatti

Curva di apprendimento con l'interfaccia utente

Prezzi di UpLead

**Gratis

Essenziale : $99/utente al mese

: $99/utente al mese Plus : $199/utente al mese

: $199/utente al mese Professionale: Prezzo personalizzato

UpLead valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

9. Proxycurl - Migliore per lo scraping del web e l'estrazione di dati

via Proxycurl Proxycurl è una piattaforma API progettata per aiutarvi a costruire e scalare applicazioni basate su dati relativi a persone e aziende senza dover gestire team di web scraping e data science.

Le sue capacità di scraping integrate estraggono i dati dai siti web che non sono facilmente disponibili tramite API, occupandosi del lavoro pesante di acquisizione ed elaborazione dei dati.

Inoltre, Proxycurl offre diverse funzionalità/funzione per accedere a una vasta quantità di dati pubblici su persone e aziende, tra cui profili, informazioni di contatto, dati finanziari dell'azienda, ecc.

Le migliori funzionalità/funzione di Proxycurl

Recupera dati freschi su persone e aziende per alimentare i vostri prodotti di automazione commerciale e di marketing

Trovate la persona giusta con cui parlare all'interno delle vostre aziende di traguardo con l'endpoint API Role Lookup

Estrarre periodicamente i profili di LinkedIn e ricevere avvisi quando un decisore entra a far parte di una nuova azienda o se una persona viene promossa a una posizione decisionale

Limiti di Proxycurl

Alcuni siti web o database potrebbero limitare l'accesso tramite strumenti di scraping, rendendo i dati non disponibili tramite Proxycurl

Prezzi di Proxycurl

Prezzo iniziale una tantum: $4500

$4500 Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Proxycurl

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. LeadFuze - Il migliore per la lead generation scalabile

via LeadFuze LeadFuze è un software di lead generation basato su cloud che aiuta i rappresentanti commerciali e di marketing a trovare e a entrare in contatto con potenziali clienti. Utilizza una serie di metodi per raccogliere dati sui potenziali clienti, come lo scraping del web e l'aggregazione dei dati.

LeadFuze è in grado di assegnare un punteggio ai lead in base ai criteri di ricerca, in modo da potersi concentrare su quelli più promettenti. Inoltre, la piattaforma supporta le firme delle email che catturano i contatti.

Le migliori funzionalità di LeadFuze

Costruisce elenchi di contatti e li sincronizza automaticamente con le vostre piattaforme CRM e con il vostro sito webstrumenti di outreach* Utilizzate l'IA per inviare a goccia a goccia i lead nel vostro sistema diPiattaforma CRM ostrumenti per il flusso di lavoro per triggerare automaticamente le campagne di outreach

Ottenete dettagli completi sui vostri contatti, come la storia lavorativa, le competenze, l'istruzione universitaria e altro ancora

Trigger le campagne di outreach multicanale con le integrazioni

Limiti di LeadFuze

Limite basso per la dimensione degli elenchi

Curva di apprendimento con l'interfaccia utente

Prezzi di LeadFuze

Unlimitato: A partire da $397/mese

A partire da $397/mese Scalare: A partire da $147/mese

A partire da $147/mese **Personalizzato

Valutazioni e recensioni di LeadFuze

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

Altri strumenti per il database dei clienti

Sebbene gli strumenti di gestione dei dati siano essenziali, considerate come le piattaforme CRM e di database come ClickUp possano amplificarne l'impatto. I CRM vanno oltre lo spazio di archiviazione dei dati, offrendo preziosi approfondimenti e flussi di lavoro semplificati.

ClickUp ClickUp CRM offre un hub centrale per il vostro viaggio nei dati. Immaginate di andare oltre lo spazio di archiviazione dei dati e di essere in grado di analizzarli, di ottenere informazioni utili e di ottimizzare i flussi di lavoro, il tutto all'interno di una piattaforma di facile utilizzo.

Valutato come il più importante il CRM numero 1 al mondo da G2 clickUp CRM vi permette di trasformare i potenziali clienti in clienti personalizzati. Ottimizzate il vostro imbuto commerciale, personalizzate la vostra attività e guardate la vostra azienda prosperare con ClickUp.

la vista Hub dashboard di ClickUp consente di ordinare facilmente documenti, dashboard e lavagne online in base ai recenti, ai preferiti o ai "Creati da me"

ClickUp è uno strumento eccellente per la gestione delle relazioni con i client per diversi motivi:

Piattaforma altamente personalizzabile: Crea campi personalizzati, automazione e flussi di lavoro per adattarsi al tuo processo commerciale e al tuo percorso di cliente

Crea campi personalizzati, automazione e flussi di lavoro per adattarsi al tuo processo commerciale e al tuo percorso di cliente Varietà di visualizzazioni: Visualizza e gestisci le interazioni con i tuoi clienti con oltre dieci visualizzazioni diverse, tra cuiBacheche ClickUpcalendari, grafici Gantt ed elenchi

Visualizza e gestisci le interazioni con i tuoi clienti con oltre dieci visualizzazioni diverse, tra cuiBacheche ClickUpcalendari, grafici Gantt ed elenchi Dashboard personalizzati: Ottenete informazioni preziose sulle relazioni con i vostri clienti conI dashboard di ClickUp completamente personalizzabili. Utilizzatele per tenere traccia di metriche chiave come il valore della vita del cliente, la dimensione media degli accordi e lo stato della pipeline commerciale

visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti nel vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0_

ClickUp potenzia i team commerciali centralizzando l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma. Dal lead nurturing alla gestione della pipeline, dalla collaborazione per le trattative all'onboarding dei clienti, i rappresentanti commerciali possono abbandonare le attività personalizzate Fogli Google e le email per un hub unificato.

Consente inoltre di creare un database clienti perfetto, ideale per archiviare e analizzare i dati su clienti potenziali ed esistenti, contatti e offerte. ClickUp consente anche di aggiungere collegamenti tra attività, documenti e altro per tenere traccia del lavoro in modo efficiente.

[ ](Scarica questo modello)

ClickUp CRM vi permette anche di assegnare automaticamente attività per ogni fase del vostro progetto della vostra pipeline commerciale . Grazie ai suoi aggiornamenti di stato trigger basati sulle attività, è possibile cambiare istantaneamente le priorità e avvisare il team commerciale su quale account/cliente concentrarsi successivamente.

visualizzate e gestite rapidamente le Automazioni attive e inattive negli Spazi con gli aggiornamenti e le descrizioni degli utenti

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp CRM

Allineare i team commerciali e di marketing verso gli stessi obiettivi con dati condivisi e aggiornamenti in tempo reale

Ottenere approfondimenti basati sui dati con report e visualizzazioni prontamente disponibili, guidando le relazioni con i client verso l'esito positivo

Monitorare il valore dei clienti, le dimensioni delle transazioni e molto altro ancora con panoramiche di alto livello

Analizzate i dati provenienti da origini dati esterne con le integrazioni di ClickUp e scoprite tendenze e modelli nascosti per migliorare le vostre strategie di contatto con i clienti

Visualizzate l'imbuto commerciale, ottimizzate i flussi di lavoro dei clienti e collaborate con il vostro team sulle opportunità

Utilizzaremodelli di database precostituiti per gestire e analizzare i dati, generare reportistica e pianificare i prossimi passaggi per entrare in connessione con i propri clienti

Limiti di ClickUp

Alcuni neofiti notano una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di ClickUp

**Gratis

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3900+ recensioni)

Sfruttare la potenza dei dati con le giuste alternative a ZoomInfo

Scegliere il cliente giusto software per database va oltre il confronto delle funzionalità/funzione; è necessario rispondere alle esigenze uniche dell'intera organizzazione. Date ai vostri team commerciali e di marketing gli strumenti per andare oltre il confronto delle funzionalità Database di Excel e di guidare le relazioni con i clienti e le entrate.

Esistono molti ottimi concorrenti di Zoominfo, quindi considerate tutti i pro e i contro prima di decidere. Evitate di accontentarvi di soluzioni di intelligence commerciale disarticolate e date la priorità a una piattaforma che consolidi i vostri dati, fornisca visualizzazioni interessanti e incoraggi la collaborazione senza soluzione di continuità.

Prova ClickUp gratis oggi.