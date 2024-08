10 migliori strumenti di progettazione di database per visualizzare e costruire modelli di dati nel 2024

Scegliere il giusto strumento di progettazione di database può essere un po' un rompicapo con le tante scelte disponibili. Potreste aver avuto problemi con strumenti troppo difficili da usare, troppo costosi o semplicemente non adatti al vostro specifico sistema di gestione dei database (DBMS).

Ma non preoccupatevi, abbiamo messo insieme un elenco dei 10 migliori strumenti per la progettazione di database che rendono la creazione di diagrammi e l'analisi dei dati più facile e divertente. Sia che siate alle prime armi con la progettazione di database, sia che siate professionisti e vogliate ottimizzare i vostri flussi di lavoro, abbiamo pensato a voi.

Che cosa sono gli strumenti di progettazione dei database?

Gli strumenti software per la progettazione di database sono applicazioni specializzate che semplificano il processo di creazione e gestione dei modelli di database. Forniscono un'interfaccia visiva per mappare i modelli di dati. È quindi possibile progettare tabelle, specificare i dati che ciascuna tabella dovrà contenere e creare connessioni tra di esse per continuare a costruire la struttura del database.

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

Invece di passare direttamente alla creazione di un database, questa mappa del database consente di individuare e risolvere facilmente qualsiasi problema potenziale prima della creazione del database stesso. 🛠️

Alcuni strumenti di progettazione fanno un ulteriore passaggio, generando automaticamente il codice dalle mappe visive per creare i database. In questo modo si risparmia tempo e si riducono gli errori che si verificano quando il processo design-to-code viene fatto manualmente.

Cosa cercare in uno strumento di progettazione di database

Gli strumenti di modellazione di database giusti sono dotati di funzionalità/funzione che vanno da quelle di base a quelle avanzate. Per trovare quello giusto, ecco le aree chiave da considerare:

Facilità d'uso: Cercate uno strumento con un'interfaccia semplice per navigare rapidamente tra le funzionalità/funzione e catturare le vostre idee

Cercate uno strumento con un'interfaccia semplice per navigare rapidamente tra le funzionalità/funzione e catturare le vostre idee Piattaforma supportata: Considerate se avete bisogno di uno strumento di progettazione basato sul web o di un'applicazione desktop con supporto per il vostro sistema operativo

Considerate se avete bisogno di uno strumento di progettazione basato sul web o di un'applicazione desktop con supporto per il vostro sistema operativo Compatibilità: Cercate uno strumento che vada oltre la progettazione per semplificare la fase di sviluppo? In tal caso, verificate se supporta il DBMS di vostra scelta

Cercate uno strumento che vada oltre la progettazione per semplificare la fase di sviluppo? In tal caso, verificate se supporta il DBMS di vostra scelta Collaborazione: Se lavorate con un team, funzionalità/funzione come la condivisione, i commenti e la modifica in tempo reale sono indispensabili

Se lavorate con un team, funzionalità/funzione come la condivisione, i commenti e la modifica in tempo reale sono indispensabili Reportistica: Scegliete uno strumento che vi permetta di generare facilmente la documentazione del database in base ai vostri progetti

Scegliete uno strumento che vi permetta di generare facilmente la documentazione del database in base ai vostri progetti Assistenza: Una comunità attiva, una documentazione completa e un supporto clienti reattivo possono essere preziosi, soprattutto quando si verificano problemi

Notate le funzionalità/funzione che sono in priorità per voi. Tenetele a mente mentre esplorate ogni strumento di diagramma per trovare l'opzione giusta per le vostre esigenze.

10 Migliori strumenti per la progettazione di database nel 2024

Il giusto strumento di progettazione di database rende il flusso di lavoro più fluido ed efficiente. Abbiamo ricercato e selezionato 10 dei migliori strumenti, ognuno con una funzionalità/funzione unica per la creazione di progetti di database.

Siete pronti a trovare lo strumento perfetto per il vostro prossimo progetto di database? Entriamo nei dettagli.

Aggiungete facilmente nodi, attività e connessioni alla vostra intuitiva Mappa mentale di ClickUp

ClickUp non è il tipico software di progettazione di database. Tuttavia, il suo strumento di diagramma integrato e le sue funzionalità altamente visive sono ideali per progettare, costruire e gestire database senza codice per vari team e progetti.

Iniziate con il Strumento per le mappe mentali per annotare rapidamente le idee sulle tabelle e le relazioni nel diagramma del database. Espandete questi concetti utilizzando Lavagne online di ClickUp per mettere insieme oggetti del database, note adesive, connettori e immagini. Quando il progetto è completato, trasformatelo in un sistema di database funzionante in Vista Tabella di ClickUp .

Questa visualizzazione è dotata di oltre 15 Campi personalizzati per memorizzare tipi di dati come testo, numero, data, file e formula. Ed ecco la parte più interessante: Creare relazioni tra le attività e tra più tabelle per sincronizzare i dati e snellire i flussi di dati, consentendo così di risparmiare tempo e ridurre gli errori nel database processo di progettazione . ✔️

Con ClickUp Dashboard i dashboard di ClickUp visualizzano gli insight dei vostri database in modo che siano più facili da digerire e utili per prendere decisioni. Supponiamo di essere di gestire un database di blog con i titoli dei blog, la categoria, lo stato, ecc. È possibile progettare una dashboard personalizzata per mostrare una panoramica dei post in più categorie, la percentuale di completamento, i post in ritardo e altro ancora.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

ImpostazioneAutomazioni di ClickUp per creare nuove voci di riga e aggiornare automaticamente quelle esistenti

Collaborare con il team in tempo reale all'interno di lavagne online, chat, vista Team e persino sui documenti del progetto conClickUp Documenti* Utilizzate ilfunzionalità/funzione di gestione delle attività per gestire i progetti di database impostando obiettivi, assegnando attività, fissando scadenze e monitorando del tempo ⏰

Creazione di attività ricorrenti per ricordare la manutenzione o i controlli di routine del database

Accesso a ClickUp via web, desktop (Windows, MacOS e Linux) e dispositivi mobili (Android e iOS)

Limiti di ClickUp

ClickUp non è uno strumento dedicato alla modellazione dei dati

A volte diventa lento quando si lavora su progetti di grandi dimensioni

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.200+ recensioni)

4,7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. VeloceDBD

via QuickDBD QuickDBD (Quick Database Diagrams) è uno strumento di modellazione di database basato su cloud per creare e visualizzare rapidamente modelli di database. Si può iniziare a usarlo senza creare un account, ma da fare se si vuole salvare il lavoro online. 🧑‍💻

È facilissimo da usare. Basta digitare i dati del database nel riquadro di sinistra e QuickDBD genera ordinati diagrammi entità-relazioni (ERD) sulla destra. Al primo accesso si apre un diagramma campione che si può modificare per iniziare.

Se cercate uno strumento da tastiera per abbozzare rapidamente il vostro modello di database, QuickDBD è un'ottima scelta.

Le migliori funzionalità di QuickDBD

Riorganizzazione delle tabelle del database nel diagramma grazie alla funzionalità/funzione di trascinamento

Organizzazione dei diagrammi in cartelle

Esportazione dei diagrammi in file immagine, PDF e SQL

Condivisione dei diagrammi tramite un collegato o direttamente su piattaforme di social media come Twitter, Facebook e LinkedIn

Limiti di QuickDBD

Il piano Free è limitato a 1 diagramma e 10 tabelle per diagramma

È necessario il piano Pro per mantenere privati i diagrammi

Prezzi di QuickDBD

**Gratuito

Pro: $95/anno

Valutazioni e recensioni di QuickDBD

G2: 4.8/5 (2 recensioni)

4.8/5 (2 recensioni) Capterra: 5/5 (5 recensioni)

3. Lucidchart

via LucidchartLucidchart è un programma di progettazione e di mappa mentale per creare una varietà di diagrammi di database, da diagrammi di flusso e wireframe a mappe mentali e ERD.

Potete iniziare a creare questi disegni da zero o utilizzare un modello dalla sua estesa libreria. Lucidchart offre anche molte forme e connettori per la creazione di diagrammi. È possibile personalizzarli cambiandone il colore, le dimensioni e lo spessore.

Lavorare con il team è facilissimo. Tutti possono modificare i diagrammi contemporaneamente e lasciare commenti e feedback agli altri. Se volete presentare un modello di database complesso, date un'occhiata a Lucidchart.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucidchart

Collega i diagrammi a dati reali da fogli di calcolo o database

Modifica automatica della forma in base alle condizioni dei dati

Esportazione dei diagrammi come file immagine, PDF, CSV e Visio

Connessione di Lucidchart con strumenti popolari come Microsoft Office, area di lavoro di Google e Slack

Limiti di Lucidchart

Il piano Free ha un limite di 3 documenti e 60 forme per documento

Gli utenti che non utilizzano Lucidchart hanno bisogno di un account per visualizzare i collegamenti condivisi

Prezzi di Lucidchart

**Gratuito

Individuo: $7,95/mese

$7,95/mese Team: $9/mese per utente

$9/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Lucidchart

G2: 4,5/5 (4.710+ recensioni)

4,5/5 (4.710+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.970+ recensioni)

4. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet è uno strumento simile a un foglio di calcolo per creare e gestire semplici modelli di dati e progetti. È possibile passare da una visualizzazione all'altra: griglia per l'inserimento dei dati, scheda per il monitoraggio delle attività, Gantt per visualizzare le tempistiche dei progetti e calendario per non perdere mai una scadenza. 🗓️

Invece di iniziare da zero, scegliete un modello dalla libreria di Smartsheet modelli di database che rispondono a diversi settori e casi d'uso. Se lavorate nel settore della vendita al dettaglio e avete bisogno di gestire database personalizzati o di marketing per database di contenuti c'è un modello che fa al caso vostro.

Raccogliete e tenete traccia dei dati da più fonti collegando Smartsheet ad app come Google Modulo, DocuSign e HubSpot. Inoltre, è possibile impostare trigger basati su regole per automatizzare gli aggiornamenti delle righe, spostare le righe in fogli diversi e inviare avvisi quando si verificano determinate condizioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Personalizzazione dell'aspetto delle celle in base allo stato, alle scadenze e alle priorità

Combinazione di dati da più fogli in un foglio principale con sincronizzazione bidirezionale

Collaborazione con il team tramite @menzioni, commenti e allegati

Accesso a Smartsheet via web, Windows, MacOS, Android e iOS

Limiti di Smartsheet

Il piano Free è limitato a 2 fogli e 2 editor

Non è possibile aprire più fogli come schede in uno spazio

Prezzi di Smartsheet

**Gratuito

Pro: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2: 4,4/5 (14.510+ recensioni)

4,4/5 (14.510+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000 recensioni)

5. Airtable

via AirtableAirtable simile a Smartsheet, unisce la semplicità dei fogli di calcolo alla funzione dei database. È possibile creare "basi" (abbreviazione di database) nell'area di lavoro, ciascuna con più tabelle. Queste tabelle possono essere connesse tramite relazioni, proprio come in un database relazionale.

Ogni riga di una tabella può contenere qualsiasi tipo di record e ogni colonna memorizza vari tipi di dati come testo, numero, data, lookup e record collegati. È possibile creare moduli o collegarsi ad app esterne per acquisire i dati direttamente in una base e impostare automazioni per semplificare la gestione della base.

Funzionalità/funzione migliori di Airtable

Invita il tuo team a collaborare con diversi livelli di accesso (sola lettura, commentatore, editor, autore)

Cambiare le visualizzazioni della base tra griglia, calendario, Kanban e galleria

Automazioni di azioni ripetitive come la creazione e l'aggiornamento di record, l'invio di email e l'esecuzione di script

Integrazione con oltre 30 strumenti, tra cui Gmail, Slack, Miro e GitHub

Limiti di Airtable

Una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

I piani a pagamento potrebbero non essere adatti ai team con un budget limitato

Prezzi di Airtable

**Gratis

Team: $24/mese per postazione

$24/mese per postazione Business: $54/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (2.160+ recensioni)

4,6/5 (2.160+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.870+ recensioni)

6. ERDPlus

tramite ERDPlus ERDPlus è un programma di facile utilizzo per la gestione dei dati gratuito per database per progettare ERD usando la notazione Chen, con rettangoli per le entità (alias tabelle), ovali per gli attributi e rombi per le relazioni. Funziona perfettamente anche per creare schemi relazionali e a stella.

Come QuickDBD, gli analisti di dati possono iniziare a usare ERDPlus senza account, ma è necessario registrarsi per salvare il proprio lavoro online. Se siete alla ricerca di un canvas drag-and-drop minimalista per disegnare rapidamente lo schema del vostro database, ERDPlus potrebbe essere lo strumento che fa per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di ERDPlus

Creazione di diagrammi illimitati e organizzazione in cartelle 📂

Scaricate i vostri diagrammi come file ERDPlus o come immagine PNG

Conversione di ERD in schemi relazionali

Generazione di script SQL da schemi relazionali

Limiti di ERDPlus

Non è adatto per lavorare su progetti di grandi dimensioni

È necessario salvare manualmente le modifiche

Prezzi di ERDPlus

Gratuito

Valutazioni e recensioni di ERDPlus

G2: 4.3/5 (2 recensioni)

4.3/5 (2 recensioni) Capterra: N/A

7. DbSchema

tramite DbSchema DbSchema è uno strumento di progettazione, gestione e distribuzione di database utilizzato per progetti complessi. Lavora con tutti i database relazionali come MySQL, PostgreSQL e Microsoft SQL Server, nonché con alcuni database NoSQL come MongoDB e Cassandra.

Costruite database da zero senza alcuna conoscenza di SQL grazie alla sua intuitiva interfaccia drag-and-drop. E documentate la struttura del database con i commenti. 💬

DbSchema si può scaricare come applicazione desktop per Windows, Linux e MacOS. Esiste la versione community, gratis, e la versione pro, a pagamento e con funzionalità/funzione più avanzate.

Le migliori funzionalità/funzioni di DbSchema

Importazione di file di dati CSV, XLS, XLSX e XML nel database

Test delle configurazioni del database con dati generati in modo casuale

Scrivere query SQL utilizzando il costruttore di query visive o l'editor SQL

Generazione di documentazione dello schema in HTML5 con immagini vettoriali e tooltip basati su commenti

Limiti di DbSchema

Non ha una versione web-based

L'interfaccia utente e le funzionalità/funzione richiedono un po' di tempo per abituarsi

Prezzi di DbSchema

Sottoscrizione mensile (Studente): $9,80/mese

$9,80/mese Sottoscrizione mensile (Personale): $19,60/mese

$19,60/mese Sottoscrizione mensile (Organizzazione): $29,40/mese

$29,40/mese Licenza perpetua (Studente): $98 + $25/anno

$98 + $25/anno Licenza perpetua (Personale): $196 + $50/anno*

$196 + $50/anno* Licenza perpetua (Organizzazione): $294 + $75/anno*

canone annuale per la manutenzione e gli aggiornamenti

Valutazioni e recensioni su DbSchema

G2: 4/5 (2 recensioni)

4/5 (2 recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

8. SqlDBM

tramite SqlDBM SqlDBM è uno strumento di modellazione di database online per la progettazione e la visualizzazione di architetture di database complesse.

Come DbSchema, SqlDBM si connette a diversi database SQL per creare nuovi database (forward engineering) e analizzare quelli esistenti (reverse engineering).

Se state cercando un'alternativa a DbSchema basata sul web, potreste dare un'occhiata a SqlDM.

Le migliori funzionalità/funzione di SqlDBM

Personalizzate la visualizzazione per mostrare solo tabelle, colonne, chiavi e descrizioni

Collaborazione con i membri del team tramite tag e commenti su oggetti specifici

Collegare SqlDBM con strumenti come Microsoft Excel, GitHub, Gitlab, Bitbucket e Jira

Possibilità di cambiare l'interfaccia tra modalità chiara e scura

Limiti di SqlDBM

Nessuna esportazione in HTML per la documentazione del database

I neofiti devono spendere tempo per trovare tutte le funzionalità/funzione

Prezzi di SqlDBM

Starter: $2.000/sede (minimo 2 postazioni)

$2.000/sede (minimo 2 postazioni) Piccola azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda standard: Contattare per i prezzi

SqlDBM valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione

Nessuna recensione Capterra: 4.8/5 (5 recensioni)

9. Moquette

via Moquette Moqups è uno strumento di progettazione versatile per wireframe, mockup e diagrammi di flusso. È possibile creare questi progetti da zero sul suo canvas drag-and-drop o iniziare con un modello già pronto.

È possibile accedere a un'estesa libreria di stencil (forme) e icone per i progetti e personalizzare il colore, le dimensioni, l'opacità, l'allineamento e altro ancora di ogni elemento. Salvate i vostri diagrammi come modelli personalizzati da riutilizzare in futuro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Moqups

Condividete le pagine con il vostro team e specificate se possono visualizzare, commentare o modificare

Utilizzare strumenti di annotazione come note adesive, callout e fumetti per fare brainstorming e fornire feedback

Visualizzare i commenti su una pagina specifica o su tutte le pagine e filtrarli per non risolti, risolti e non letti

Esportazione dei diagrammi in PNG, PDF o HTML

Limiti di Moqups

Il piano Free ha un limite di 2 progetti e 400 oggetti

Non dispone di un'app desktop o mobile

Prezzi di Moqups

**Gratuito

Solo: $13/mese (1 postazione)

$13/mese (1 postazione) Teams: $23/mese (5 postazioni)

$23/mese (5 postazioni) Unlimited: $67/mese (postazioni illimitate)

Valutazioni e recensioni di Moqups

G2: 4.2/5 (91 recensioni)

4.2/5 (91 recensioni) Capterra: 4.6/5 (29 recensioni)

10. DeZign Datanamic

tramite DeZign Datanamic DeZign è uno strumento di modellazione dei dati per la progettazione di database con le notazioni crowsfoot e IDEF1X. Genera database dai diagrammi o li connette con database esistenti per convertirli in ERD per analisi e aggiornamenti.

DeZign consente il confronto e la sincronizzazione bidirezionale tra modelli e database. È anche possibile creare documentazione per i diagrammi in formati come HTML, MS Word e PDF.

Le migliori funzionalità/funzioni di Datanamic DeZign

Riorganizzazione delle entità del diagramma con layout personalizzati per una visualizzazione più chiara

Evidenziazione e analisi delle entità correlate grazie all'evidenziatore dinamico

Esportazione di diagrammi come file immagine e di dizionari di dati come file CSV

Connessione a più di 15 database tra cui Microsoft Access, MySQL, Oracle e SQLite

Limiti di Datanamic DeZign

È disponibile solo come applicazione desktop

Tutte le funzionalità/funzione sono usufruite con il piano più alto

Prezzi di Datanamic DeZign

Sottoscrizione mensile (Standard): $28/mese

$28/mese Sottoscrizione mensile (Professional): $58/mese

$58/mese Sottoscrizione mensile (Expert): $88/mese

$88/mese Licenza perpetua (Standard): $329

$329 Licenza perpetua (Professional): $882

$882 Licenza perpetua (Expert): $1.249

Valutazioni e recensioni di Datanamic DeZign

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Eliminare lo stress e costruire database migliori

Che si lavori a un progetto di modellazione di database di base o complesso, l'uso dello strumento giusto semplifica il processo di progettazione e aiuta a costruire modelli di database efficienti.

Tuttavia, la progettazione di un database è solo una parte del ciclo di vita del progetto. Per gestire ed eseguire questi progetti senza problemi dall'inizio alla fine, prendete in considerazione l'integrazione dello strumento scelto con ClickUp ✨

Oltre che per progettare e gestire semplici database, ClickUp funge anche da strumento per la gestione dei database strumento per il project management per la gestione di grandi progetti e documenti di progetto. Iscrivetevi al piano Free Forever di ClickUp per verificare personalmente queste funzionalità/funzione.