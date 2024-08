Come gestire gli ingegneri: 10 modi per gestire i team di ingegneri

I vostri ingegneri software stanno facendo il loro lavoro migliore? Si godono il processo? I progetti attuali e futuri sono un uso significativo del loro tempo?

In qualità di leader del settore ingegneristico, queste domande devono sorgere nella vostra mente di tanto in tanto. Naturalmente, vorreste che il vostro team fosse un gruppo di professionisti di alto livello. Vorreste anche che provassero un senso di orgoglio e di appartenenza per il lavoro che fanno.

Quindi, se le scadenze non vengono rispettate, la qualità del lavoro diminuisce o si insinua il disimpegno, è il momento di introdurre nuove strategie per riorientare il team. 🎯

Questo vale soprattutto per i team ibridi e remoti, dove la mancanza di contatti personali può causare errori di comunicazione e disallineamento, ostacolando la produttività dei tecnici.

La soluzione sta nel nella gestione del team in modo efficiente. Mentre gestire gli ingegneri del software è necessario andare oltre le tradizionali tecniche di leadership, allontanandosi dalla microgestione e responsabilizzando i membri del team.

Sfide uniche della gestione degli ingegneri

Gli ingegneri non sono bot che sfornano codici, ma menti indipendenti e creative che traboccano di idee. Per sfruttare questa potenza intellettuale, è necessario superare cinque sfide aziendali cruciali: adattabilità, innovazione, ambiente di lavoro ibrido, competenze tecniche e produttività.

Ogni sfida ha molti problemi risolvibili con diverse sfumature, ma ci sono altrettante soluzioni. Esaminiamole in dettaglio.

1. Adattarsi alla rapida evoluzione del panorama tecnologico

Dovete affrontare la sfida di dotare il vostro team delle competenze più recenti, mantenendo al tempo stesso i progetti in corso. Ecco come affrontare questa sfida.

Per consentire l'apprendimento continuo, dovete creare uno spazio per la condivisione delle conoscenze attraverso conferenze tecnologiche, hackathon e apprendimento online

Dovete rimanere informati sulle tendenze del settore e sui cambiamenti del mercato per garantire che il vostro team risolva i problemi del mondo reale

2. Mantenere il motore dell'innovazione in funzione

Con molteplici alternative di prodotti e servizi che si contendono l'attenzione, il tempo, le competenze e il denaro dei consumatori in ogni categoria, l'innovazione rapida è l'unico modo per ottenere un vantaggio competitivo duraturo.

Dovete consentire l'impollinazione incrociata delle idee e identificare le opportunità di innovazione attraverso workshop congiunti con i team del marketing, del design e del servizio clienti

Incoraggiare gli ingegneri a realizzare progetti interni che affrontino le sfide dell'azienda o esplorino nuove opportunità di mercato

Implementare "giornate dell'innovazione", in cui gli ingegneri possano fare brainstorming e prototipare nuove idee senza paura di fallire

3. Gestione del team remoto e ibrido

La gestione del team di ingegneri remoti può essere difficile a causa delle differenze di fuso orario, della mancanza di interazione faccia a faccia, delle interruzioni tecniche e delle incomprensioni, nonché della mancanza di visibilità.

La comunicazione e la collaborazione spesso ne risentono, con conseguente riduzione della produttività e ritardi nei progetti. Soluzioni potenziali:

Delegare efficacemente le attività, fissare aspettative chiare e fornire feedback tempestivi. Utilizzando strumenti come ClickUp foril monitoraggio dei progetti e il monitoraggio dello stato di avanzamento aiuta a garantire l'account senza soffocare l'autonomia

Affrontare le sfide del lavoro da remoto promuovendo un senso di comunità e di appartenenza. Utilizzatestrumenti di videoconferenza per i regolari check-in del team, le pause caffè virtuali e gli incontri sociali informali

Accogliere le esigenze e le preferenze individuali offrendo orari di lavoro flessibili, ritiri del team a distanza e strumenti di collaborazione virtuale che soddisfino i diversi stili di apprendimento e le preferenze di comunicazione

4. Bilanciare competenza tecnica e leadership

Una forte preparazione tecnica può essere un'arma a doppio taglio. Se da un lato permette ai manager di comprendere le complessità dei progetti, dall'altro può portare a controllare i membri del team e a soffocare la loro creatività. Ecco alcuni punti da ricordare.

Affidarsi esclusivamente al gergo tecnico può allontanare i membri del team con background diversi. Cercate di trovare un equilibrio spiegando concetti complessi in modo chiaro e conciso, pur rimanendo aperti all'apprendimento all'interno del team

Guidare gli ingegneri richiede un cambiamento di mentalità. Investite nello sviluppo della vostra leadership per colmare il divario tra competenza tecnica e gestione ingegneristica efficace

5. Mantenere un equilibrio tra produttività e gestione del tempo

Gli ingegneri appassionati possono facilmente spingersi al limite, con il rischio di esaurirsi e di diminuire la produttività. È necessario consentire impostazioni flessibili, incoraggiare le pause e fissare scadenze realistiche

Gli ingegneri sono in grado di risolvere i problemi in modo autonomo, ma l'account è fondamentale. La sfida consiste nell'alimentare una cultura della fiducia e nel consentire la condivisione della responsabilità dei risultati

Gli ingegneri del software spesso operano in un linguaggio diverso, fatto di codici, algoritmi e gergo tecnico complesso. La sfida consiste nel creare una comunicazione che sia le risorse tecniche che quelle non tecniche possano comprendere

Riconoscendo e risolvendo queste sfide uniche, i responsabili dell'ingegneria e della produttività possono creare un ambiente in cui gli ingegneri non si limitano a codificare, ma innovano, collaborano e prosperano. 💯

Indipendentemente dalle dimensioni del team e dal progetto in corso, queste 10 pratiche vi aiuteranno a creare un team entusiasta e performante.

10 Best Practices per gestire un team di ingegneri

Proprio come un compilatore ha bisogno delle giuste direttive, i vostri ingegneri hanno bisogno della giusta leadership per tradurre il loro talento in un software innovativo. 🙌🏼

Ecco 10 best practice per usufruire del pieno potenziale del vostro team.

1. Cancellate gli obiettivi e i traguardi chiari

Utilizzate l'attività di ClickUp per definire obiettivi chiari per il vostro progetto software

Volete "costruire qualcosa di bello"? La maggior parte dei team di software lo fa.

Tuttavia, si tratta di un approccio vago che nella maggior parte dei casi non porta a nulla perché manca un piano d'azione. Impostazione di un piano d'azione chiaro obiettivi e finalità chiare è il fondamento di uno sviluppo efficiente del software.

Utilizzare Gestione delle attività di ClickUp come mappa guida per pianificare i titoli del progetto software. Impostate gli obiettivi aziendali generali e gli oggetti del progetto, suddividete gli obiettivi in attività e monitoratele in tempo reale. Ecco un primo passo per iniziare:

Definire gli obiettivi aziendali : Quale problema state cercando di risolvere? Quale valore fornirà il software? Mostrate come i contributi individuali si allineano all'obiettivo generale obiettivi del progetto per aiutare gli ingegneri a capire il valore del loro lavoro

: Quale problema state cercando di risolvere? Quale valore fornirà il software? Mostrate come i contributi individuali si allineano all'obiettivo generale obiettivi del progetto per aiutare gli ingegneri a capire il valore del loro lavoro Documentate gli obiettivi e le attività cardine in modo conciso : Rendere gli obiettivi e i punti di controllo chiave per il team facilmente accessibili e ben visualizzati

: Rendere gli obiettivi e i punti di controllo chiave per il team facilmente accessibili e ben visualizzati Scomporre l'oggetto in obiettivi tangibili: Come verrà misurato l'esito positivo? Utilizzate il quadro OKR (obiettivi e risultati chiave) per garantire chiarezza e concentrazione.

Facilitare i workshop per l'impostazione degli obiettivi. Fate un brainstorming di idee, discutete le sfide e definite insieme i contributi individuali. In questo modo si creerà un senso di responsabilità condivisa e di account all'interno del team.

2. Evitate la microgestione, alimentate la creatività

Affidatevi alle funzionalità di project management di ClickUp per garantire una visibilità completa dei progetti software, scoraggiando l'assunzione di rischi e alimentando la fiducia nel team

Quando ogni passaggio è imposto, gli ingegneri tendono a seguire pedissequamente le istruzioni e i processi dei loro manager e a non innovare per risolvere i problemi. La fiducia e la titolarità, invece, liberano un certo livello di creatività che permette agli ingegneri di aprire nuove strade.

La supervisione di ogni riga di codice fa perdere tempo in approvazioni inutili e ostacola il flusso naturale del lavoro. La fiducia e la responsabilizzazione degli ingegneri, al contrario, infondono in loro un senso di titolarità. In questo modo si massimizza la loro concentrazione, si ottengono risultati migliori più rapidamente e si trasformano in collaboratori motivati e dedicati.

Allontanare la microgestione utilizzando ClickUp Project Management che consente di impostare sistemi flessibili che mappano il processo di sviluppo di ogni team senza essere eccessivamente prescrittivi. Le visualizzazioni multiple, come quella di Vista Carico di lavoro offrono ai manager visibilità sui carichi di lavoro e sui colli di bottiglia senza richiedere aggiornamenti dettagliati sullo stato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Docs.gif Formattazione ricca e comandi slash in ClickUp Documenti /$$$img/

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team

Permettete al vostro team di utilizzare Documenti ClickUp per fare brainstorming di idee, collaborare alla progettazione e delineare le specifiche tecniche con una supervisione minima.

Il team di ingegneri può anche creare i propri rituali ricorrenti in ClickUp, come le cerimonie retro, le riunioni di StandUp e le revisioni dei progetti per auto-organizzarsi.

Lasciando le redini e affidando le decisioni tecniche all'esperienza dei vostri ingegneri, creerete autonomia e account: un ambiente nell'organizzazione in cui l'innovazione prospera, i problemi vengono risolti in modo efficiente e tutti si sentono valorizzati e responsabilizzati.

3. Monitorare le giuste metriche per promuovere il miglioramento continuo

Pianificate le sequenze temporali del vostro progetto utilizzando Grafici di Gantt e Sprint

Con il ClickUp per i team di software è possibile monitorare diverse metriche di performance e offrire la guida, l'accuratezza e le intuizioni necessarie per l'esito positivo del progetto.

Senza misure quantitative, la qualità può diminuire, la Sequenza può confondersi e la collaborazione può vacillare

Le misure quantitative non solo misurano i risultati tangibili di un team di ingegneria del software, ma consentono anche ai leader di prendere decisioni informate

Senza la bussola delle metriche, i team rischiano di perdersi nel vasto mare di complessità che accompagna i progetti

Utilizzate le roadmap visive di ClickUp che connettono il lavoro verso obiettivi condivisi. Monitorate gli stati di avanzamento, le dipendenze e i blocchi per chiarire le priorità. Potete anche costruire ClickUp dashboard che si collegano alle attività e aggiungono widget personalizzati per migliorare la comprensione e il processo decisionale. Misurando le prestazioni e lo stato di avanzamento, i team non solo valutano la loro posizione, ma coltivano anche una cultura di azione proattiva. ⛳

4. Guidare l'eccellenza utilizzando i cicli di feedback

Inviate un feedback al vostro team di progetto con le funzionalità/funzione di ClickUp

Normalizzando i cicli di feedback, si incoraggia la comunicazione aperta e lo spirito collaborativo all'interno del team.

La condivisione di prospettive diverse attraverso il feedback permette ai team di scoprire i punti ciechi e di applicare soluzioni solide ai problemi

Gli ingegneri imparano a dare e ricevere feedback in modo efficace, migliorando la comprensione e l'allineamento

Sentirsi valorizzati e supportati attraverso un feedback costruttivo mantiene gli ingegneri impegnati e motivati, favorendo un ambiente di lavoro positivo

Con ClickUp, i team software possono chiudere il cerchio tra il rilascio delle funzionalità/funzione, il feedback degli utenti e il piano delle priorità di sviluppo. Questo allineamento porta a costruire le cose giuste nel modo giusto.

Mentre Obiettivi ClickUp i team hanno la possibilità di collegare il loro lavoro direttamente a obiettivi più ampi e a risultati chiave; le barre di avanzamento mostrano quanto sono vicini al raggiungimento dei traguardi.

I membri del team possono anche fornire facilmente feedback su attività e storie utilizzando thread di commenti, menzioni e altro ancora.

Infine, ci sono eccellenti Modelli ClickUp per le retrospettive in cui i membri del team possono riunirsi per documentare le lezioni di ogni ciclo di sviluppo.

5. Alimentate il lavoro profondo ritagliandovi del tempo per concentrarvi

Con gli sprint e i cicli di sviluppo che diventano sempre più serrati e intensivi in tutte le aziende, gli ingegneri hanno bisogno di periodi ininterrotti di concentrazione per sostenere le massime prestazioni. Strumenti per la produttività degli sviluppatori aiutano a mantenere un flusso di lavoro ininterrotto. A parte questo, ci sono diverse strategie che si possono applicare nella gestione del team di ingegneri.

Utilizzate le ricette di automazione precostituite in ClickUp o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

Automazioni di attività ripetitive in ClickUp creando trigger e azioni personalizzate, consentendo agli ingegneri di concentrarsi sugli aspetti creativi del loro lavoro

Le dashboard agili e i tracker personalizzati degli stati di avanzamento dei progetti aiutano gli sviluppatori a pianificare gli sprint, a suddividere e assegnare le attività e a collaborare strettamente con i loro compagni di squadra

Liberando tempo dedicato al pensiero profondo e alla risoluzione dei problemi, gli ingegneri hanno lo spazio per produrre codice più ponderato e ben fatto

Con ClickUp è possibile scegliere tra 15 diverse visualizzazioni per concentrarsi solo sull'essenziale quando si tratta di organizzare l'area di lavoro. ClickUp dispone anche di uno strumento nativo di monitoraggio del tempo, per tenere facilmente traccia del tempo dedicato alle attività e concentrarsi sul lavoro profondo. Le date di scadenza, le date di inizio e le stime di durata possono creare una cadenza di lavoro profondo tra le attività collaborative.

Free time block of time ininterrotti facilita la creatività e il pensiero critico, portando a soluzioni innovative e idee rivoluzionarie.

6. Abbattere i silos con la collaborazione interfunzionale

Lavagne online ClickUp è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

Per gestire con successo un team di ingegneri, è necessaria una collaborazione interfunzionale su più progetti.

È possibile utilizzare La gestione dei progetti multipli di ClickUp per gestire ogni minimo aspetto di più progetti contemporaneamente. Funzionalità/funzione come Lavagne online ClickUp , ClickUp Monitoraggio del tempo e ClickUp Dashboard aiutano i responsabili dell'ingegneria a strategizzare e pianificare efficacemente i progetti, ad assegnare le attività, a visualizzare i flussi di lavoro e i carichi di lavoro e a prevedere i risultati.

Inoltre, evitano conversazioni disperse su più strumenti e riducono la confusione.

L'abbattimento dei muri tra i reparti aiuta gli ingegneri a comprendere le esigenze degli utenti, le tendenze del mercato e gli obiettivi aziendali. Questo permette loro di creare soluzioni software all'avanguardia

I team isolati spesso inciampano negli stessi ostacoli. Con la collaborazione, gli ingegneri possono attingere alle conoscenze e alle competenze di altri team, ottenendo soluzioni più rapide ed efficaci

7. Organizzare priorità concorrenti per evitare sovrapposizioni

Usare lavagne online e Mappe mentali per visualizzare progetti e funzioni del team

Con un sistema centralizzato per gestire priorità, portata, capacità e interdipendenze, i responsabili della progettazione possono guidare flussi di lavoro produttivi. ClickUp fornisce la visibilità per allineare con esito positivo le priorità . Visualizzazioni ClickUp offre la libertà di gestire più attività tra i progetti esattamente come si desidera. È facile ordinare e classificare le priorità con le viste Kanban, Box e Gantt. È anche possibile salvare qualsiasi elenco di attività come modello per progetti futuri.

Inoltre, ClickUp permette di di stabilire le priorità delle proprie attività . Esistono quattro livelli di Priorità in ClickUp: Urgente, Alta, Normale e Bassa. È anche possibile vedere quali attività sono in "attesa" o "bloccano" altre con dipendenze.

Gestire in modo efficace priorità contrastanti usandostrumenti di prioritizzazione garantisce che tutti i partecipanti al progetto siano sulla stessa pagina

Avvisate i vostri collaboratori quando ci sono priorità contrastanti. Comunicate le attività essenziali che devono essere affrontate per prime, ma ricordate di giustificare anche le priorità

8. Ottimizzare il processo di sviluppo del software

Tenete d'occhio lo stato di salute di un progetto utilizzando le analisi avanzate di ClickUp

Utilizzate strumenti che consentono agli ingegneri del software di collaborare in vari punti del processo di sviluppo del software. ClickUp supporta agile project management per migliorare le prestazioni del team.

La metodologia agile consente ai team di sviluppo software di collaborare su vari aspetti, tra cui roadmap del prodotto, sprint e backlog

Impostazione delle date degli sprint, assegnazione di punti e marcatura delle priorità per mantenere tutti in contatto con il team

NativoIntegrazioni ClickUp con Github, Gitlab, Bitbucket e molti altri software comunistrumenti di sviluppo accelerare i cicli di sviluppo e di rilascio

Grazie a funzionalità/funzione come la gestione automatizzata degli sprint, i dashboard Agile e le visualizzazioni personalizzate, ClickUp è la scelta ideale per ottimizzare il processo di sviluppo del software.

9. Riduzione dei costi e dei tempi con i modelli di progettazione

Pianificazione delle attività e assegnazione dei titolari per progetti di sviluppo software

Un modello di progettazione è un modulo o un'applicazione personalizzabile che consente di distribuire rapidamente il software. È uno dei migliori strumenti di produttività per la gestione di un team di progettazione e sviluppo.

Utilizzarei modelli di ingegneria in ClickUpper pianificare il progetto, rispettare i tempi e monitorare i flussi di lavoro

Tenere traccia dello stato di ciascun membro del team e snellire le attività in corso con grafici e roadmap

Modelli per il monitoraggio e la valutazione dei bug offrono anche una visione delle competenze tecniche e delle prestazioni dei risultati del team

È possibile creare sezioni per le diverse fasi del processo di sviluppo e assegnare attività e responsabilità ai diversi membri del team.

Integrazione semplice con Documenti ClickUp e Attività di ClickUp semplifica il monitoraggio dello stato di avanzamento da parte del team di ingegneri.

10. Promuovere la sicurezza psicologica

Create piani d'azione e attività con l'intuitiva lavagna online di ClickUp

Immaginate un ambiente in cui gli ingegneri si sentano al sicuro. Possono esprimere i loro dubbi e le loro preoccupazioni senza temere di essere giudicati, esplorare nuove idee senza paura di fallire e condividere il loro punto di vista con altri ingegneri senza temere di essere ridicolizzati.

Alimentare una cultura di inclusione, in cui le diverse prospettive sono benvenute, aiuta a creare un forte senso di cameratismo all'interno del team

Date ai vostri ingegneri la possibilità di mettere in discussione le ipotesi, di proporre soluzioni non convenzionali e di sperimentare senza timore per far decollare l'innovazione

Gli errori sono inevitabili, ma in un ambiente psicologicamente sicuro diventano passaggi per costruire la resilienza. Gli ingegneri imparano dai fallimenti senza vergognarsi, adattano il loro approccio e si riprendono più forti

Con flussi di lavoro in connessione, documenti collaborativi, dashboard in tempo reale e molto altro, i team di ingegneri si muovono più velocemente, lavorano in modo più intelligente e risparmiano tempo con ClickUp.

E i vantaggi sono innegabili: Un team che vive di fronte alle sfide abbraccia l'innovazione e alla fine fornisce un software eccellente. 💡

Come gestire gli ingegneri difficili

Ogni manager di ingegneria ha dovuto affrontare situazioni difficili con gli ingegneri. La non conformità e la negatività ostacolano lo stato del progetto, e gli ingegneri difficili da gestire possono addirittura bloccare il ciclo di sviluppo.

In qualità di top leader o di manager che guidano molti ingegneri insieme, dovete esplorare strategie semplici ed efficaci per affrontare i conflitti e promuovere il lavoro di squadra.

1. Identificare il problema: Proprio come il debug comporta l'isolamento e la risoluzione di un problema specifico, l'identificazione del problema con un ingegnere difficile comporta l'individuazione della causa principale attraverso una comunicazione aperta e l'osservazione

2. Comunicazione aperta: Incorporando l'empatia e comprendendo le dinamiche del team, un manager può avviare una conversazione con un ingegnere difficile per capire la sua prospettiva e lavorare in modo collaborativo per trovare soluzioni

3. Definire aspettative chiare: Analogamente all'impostazione di chiare attività cardine del progetto, i provider possono definire chiare aspettative di miglioramento e fornire una tabella di marcia da seguire all'ingegnere

4. Fornire supporto: L'assistenza e l'avvio di corsi di formazione favoriscono lo sviluppo di un ingegnere in difficoltà. Ciò può includere l'accesso a corsi online, programmi di mentorship o workshop per colmare le lacune nelle competenze

5. Escalation quando necessario: L'escalation del problema, quando necessaria, assicura che il processo di risoluzione sia in linea con le politiche organizzative. Questo è fondamentale per mantenere equità e coerenza.

Garantire l'esito positivo come Engineering Manager

Gestire bene il team di ingegneri richiede riflessioni e lavori richiesti, ma i ritorni giustificano l'investimento.

Per eccellere come direttore o manager di ingegneria, allineate il lavoro del vostro team di ingegneri agli obiettivi aziendali. Permettete un dialogo aperto, in modo che tutti vedano i blocchi e le priorità. Date loro l'autonomia di creare e sperimentare. Misurare continuamente i risultati e sollecitare il feedback. Infine, perfezionate regolarmente questo processo in base alle intuizioni.

ClickUp è un partner di dipendenza che vi supporterà con flussi di lavoro personalizzabili, visibilità sullo stato e funzionalità/funzione che promuovono l'allineamento tra i team. Provate ClickUp oggi stesso ! Sarete sorpresi dal risparmio di tempo e dall'aumento dell'efficacia del team.