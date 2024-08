i 10 migliori libri su Scrum per project manager e Scrum master

Gli utenti di Agile giurano che Mischia come il più efficiente Agile project management quadro di riferimento.

Ma il project management è più impegnativo di quanto si possa pensare. Per il successo del progetto sono necessarie conoscenze tecniche e competenze in Scrum.

Non c'è alternativa all'esperienza nel mondo reale per acquisire l'impostazione richiesta. Tuttavia, un tuffo alla cieca nella gestione di progetti nel mondo reale senza competenze specifiche in Scrum porterà probabilmente al fallimento.

La domanda è: Da fare per sviluppare le competenze necessarie? La lettura di libri di alta qualità, scritti da veri professionisti che ci sono passati e l'hanno terminato, può darvi una marcia in più.

Abbiamo i migliori libri su Scrum in cui affondare i denti e diventare un esperto di Scrum. Scopriamo i 10 migliori libri su Scrum per project management e Scrum master nel 2023.

Alla fine, vi sveleremo un piccolo segreto del settore per aiutarvi a mettere in pratica tutti questi consigli e diventare il maestro Scrum definitivo.

10 Migliori libri su Scrum da aggiungere al vostro elenco

1. Stima e piano agile di Mike Cohn

Informazioni sul libro

Autore/i: Mike Cohn

Mike Cohn Anno di pubblicazione: 2005

2005 Durata stimata di lettura: 9 ore

9 ore Livello consigliato: Da principiante a intermedio

Da principiante a intermedio Numero di pagine: 330 pagine

330 pagine Valutazioni 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



In questo libro, Mike Cohn, cofondatore di Agile Alliance, presenta un'opera definitiva e pratica guida al project management utilizzando Scrum. I concetti chiaramente illustrati e le guide di passaggio aiutano a rispondere a domande come:

_Cosa verrà costruito?

quanto sarà grande?

quando deve essere terminato?

quanto posso completare per allora?

Cohn risponde a queste domande con linee guida coerenti. Fornisce ai lettori gli strumenti necessari per Stima agile e di piano, che sono di gran lunga superiori alle tecniche di stima obsolete che non funzionano negli attuali progetti dinamici e guidati dal cambiamento.

Se a ciò si aggiungono casi d'uso reali, si ottiene una guida completa per stimare i piani e realizzare i propri obiettivi gli oggetti del project management .

_"Se la velocità del team aumenta se aiuto qualcun altro, è quello che dovrei fare. La velocità del team è importante, quella individuale no"

Mike Cohn

Considerazioni chiave:

Fornisce chiare linee guida per il piano, in modo da non superare mai le stime

Fornisce agli utenti un'esperienza reale con strumenti e casi d'uso pratici

Cosa dicono i lettori:

_"Molto importante per capire i vari aspetti coinvolti nel piano agile. Davvero utile quando si passa da un framework tradizionale a uno agile

2. Scrum: L'arte di Da fare il doppio del lavoro in metà tempo di Jeff Sutherland

Informazioni sul libro

Autore/i: Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Anno di pubblicazione: 2014

2014 Durata stimata di lettura: 7 ore

7 ore Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 256 pagine

256 pagine Valutazioni 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Direttamente dal co-creatore della metodologia e dal CEO di Scrum, Inc. il libro fornisce ai provider uno sguardo definitivo sul lavoro di Scrum. Questo è il primo passaggio nel vostro viaggio verso la padronanza di Scrum.

Sutherland stabilisce una solida base teorica e poi mostra come funziona.

Una caratteristica principale del libro è il suo linguaggio semplice. A differenza di altri libri su Scrum, la narrazione è intrigante e dinamica. Non è necessario avere conoscenze di software per comprendere i principi applicati in questo libro. Tutti questi fattori contribuiscono all'ampia popolarità del libro.

_"Lo Scrum Master, la persona incaricata di gestire il processo, pone a ciascun membro del team tre domande: 1. Cosa hai fatto ieri per aiutare il team a finire lo Sprint? 2. Cosa farai oggi per aiutare il team a finire lo Sprint? 3. Quali ostacoli si frappongono al team? Tutto qui Jeff Sutherland

Considerazioni chiave:

Comprensione rapida, semplice e approfondita di Scrum

Stile facile da capire, senza fronzoli e privo di gergo

Cosa dicono i lettori:

"Se volete conoscere nel dettaglio la nascita di Scrum, siete capitati sul libro giusto. Altamente raccomandato per gli SM, se vogliono veramente sapere cosa e perché di Scrum"

3. Essential Scrum: Guida pratica al processo agile più diffuso di Kenneth S. Rubin

Informazioni sul libro

Autore(i): Kenneth S. Rubin

Kenneth S. Rubin Anno di pubblicazione: 2012

2012 Durata stimata di lettura: 13-14 ore circa

13-14 ore circa Livello consigliato: Da intermedio ad avanzato

Da intermedio ad avanzato Numero di pagine: 496 pagine

496 pagine Valutazioni 4.6/5 (Amazon) 4.7/5 (Flipkart)



Se state cercando un libro che li domini tutti, non c'è niente di meglio della guida completa e approfondita di Rubin su Scrum.

Da una definizione di $$$a di 17 pagine, a una definizione di 'Scrum' lo Sprint ' a due capitoli sulla stima, la velocità e il debito tecnico, questo libro copre ogni aspetto dello Sprint Valori di Scrum fino al più piccolo dettaglio.

Il libro è una lettura lunga ma fruttuosa. È destinato ai maestri di Scrum che vogliono elevare le loro capacità di project management al livello successivo. Le guide più brevi presenti in questo elenco sono diverse dalle conoscenze che questo lavoro può fornire, a patto che si investa il tempo necessario per sfogliarlo.

"Scrum rende visibili le disfunzioni e gli sprechi che impediscono alle organizzazioni di raggiungere il loro vero potenziale"_

Kenneth S. Rubin

Punti chiave:

Guide approfondite a ogni aspetto della metodologia Scrum

Spunti pratici per affrontare i problemi quotidiani che i master Scrum si trovano ad affrontare

Cosa dicono i lettori:

"Guida molto approfondita e pratica. La uso per prepararmi agli esami"

4. Retrospettive agili: Making Good Teams Great di Esther Derby e Diana Larsen

Informazioni sul libro

Autore/i: Esther Derby & Diana Larsen

Esther Derby & Diana Larsen Anno di pubblicazione: 2006

2006 Durata stimata di lettura: Circa 5 ore

Circa 5 ore Livello consigliato: Intermedio

Intermedio Numero di pagine: 186 pagine

186 pagine Valutazioni 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



Nonostante la sua età, questo lavoro rimane attuale.

La Retrospettiva Agile è un rituale Scrum fondamentale che prevede riunioni per riepilogare ogni iterazione di un progetto in corso. È un'ottima occasione per fare un passaggio e valutare cosa sta funzionando e cosa invece è un ostacolo.

Esther e Diana, attraverso questo lavoro, vi forniscono strumenti e suggerimenti per risolvere la miriade di problemi quotidiani che vi trovate ad affrontare durante un progetto di sviluppo di software o processo . Si noti, tuttavia, che il libro non si limita ai team di sviluppo software.

Insegna come organizzare ed eseguire le retrospettive in generale, adattandole al proprio team di sviluppo software Team Scrum dimensione e le esigenze organizzative, e adattarsi ai cambiamenti e scalare queste strategie.

Poi chiedete a tutti i presenti di parlare. Se qualcuno non parla all'inizio della retrospettiva, ha la tacita autorizzazione a rimanere in silenzio per il resto della sessione"

Esther Derby

Conseguenze chiave:

Lezioni sulla progettazione e l'esecuzione di retrospettive Agile

Guida su come affrontare i problemi quotidiani che sorgono nello sviluppo del software

Un coach agile personale per voi che vi guiderà attraverso il vostro viaggio

Cosa dicono i lettori:

"Mi è piaciuto il layout semplice del libro e la sua articolazione con esempi dove appropriato. È un buon punto di partenza ma non esaustivo"

5. Sprint Your Way to Scrum: 50 consigli pratici per accelerare il vostro Scrum di Bonsy Yelsangi

Informazioni sul libro

Autore/i: Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini

Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini Anno di pubblicazione: 2021

2021 Durata stimata di lettura: Circa 5 ore

Circa 5 ore Livello consigliato: Avanzato

Avanzato Numero di pagine: 190 pagine

190 pagine Valutazioni 4.7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Books)



Attraverso questa facile lettura, gli autori forniscono risposte pratiche, chiare e convincenti a 50 delle domande più frequenti su Scrum.

Forti della loro esperienza nella formazione di migliaia di professionisti in tutto il mondo, il duo di autori ha realizzato un libro. Il libro è destinato ai team di Scrum, ai professionisti della produttività, ai Teams, ai titolari di prodotto e ai coach Agile che vogliono perfezionare le loro competenze e portare Scrum al livello successivo.

Il lavoro non è affatto banale e risulta quindi di piacevole lettura. Alla fine dell'opera, avrete a disposizione una pratica cassetta degli attrezzi con consigli e suggerimenti reali tecniche di project management necessarie per l'utilizzo più efficace di Scrum.

"Non c'è un modo giusto o l'unico modo per implementare Scrum."_

Bonsy Yelsangi

Conseguenze chiave:

Risponde alle 50 domande più frequenti che i partecipanti hanno in relazione a Scrum

Zero-fluff, uno stile di consegna senza fronzoli che fornisce solo i dettagli più necessari

Cosa dicono i lettori:

"Questo è un libro perfetto per gli scrum master che ho letto di recente. Da fare, Bonsy ha terminato un lavoro eccellente nel rendere possibile questa cosa e nel descrivere ogni aspettativa dello scrum master in modo molto meticoloso. Auguro a tutti voi il meglio, Bonsy, e ci aspettiamo molti altri libri 📚 in futuro ..... Continuate a lavorare bene 👍🏻"

6. La guida di Scrum di Ken Schwaber e Jeff Sutherland

via Guida a Scrum Questo libro vi riporta alle basi. Ma non sottovalutate questo lavoro fondamentale. Se da un lato è un'eccellente soglia per i principianti, dall'altro è ottimo anche per gli esperti che vogliono rispolverare le proprie conoscenze e confrontare la propria esperienza personale con il quadro teorico.

Scritta e costantemente aggiornata dagli autori di Scrum, è una breve guida che evidenzia le parti più critiche della metodologia. Come il libro stesso, promuove il miglioramento continuo. Fornisce i valori, i ruoli, gli eventi e gli artefatti utilizzati in Scrum in modo compatto, conciso e senza gergo.

"Il lavoro più importante di un manager è aiutare le persone che fanno il lavoro. Date loro un obiettivo e lasciateli lavorare. "_

Ken Schwaber e Jeff Sutherland

Conseguenze chiave:

Un breve ma pratico corso intensivo su Scrum

Ottimo per i principianti completi e per i PM che vogliono tornare alle basi

Cosa dicono i lettori:

"È una guida breve ma perfetta. Niente di extra"

7. Scrum su larga scala: Di più con LeSS di Craig Larman e Bas Vodde

Informazioni sul libro

Autore/i: Craig Larman & Bas Vodde

Craig Larman & Bas Vodde Anno di pubblicazione: 2016

2016 Durata stimata di lettura: Circa 10 ore

Circa 10 ore Livello consigliato: Da intermedio ad avanzato

Da intermedio ad avanzato Numero di pagine: 368 pagine

368 pagine Valutazioni 4.4/5 (Amazon)



Da fare: un framework che vi aiuti a gestire progetti multipli o su larga scala ? Larman e Vodde vi coprono le spalle.

Se inizialmente Scrum era destinato a piccoli team di sviluppo, con il tempo l'aggiunta di nuove idee e varianti ha reso possibile la sua implementazione in un'impostazione per team di grandi dimensioni. Questo è ottimo per il coaching dei team agili, perché l'esito positivo del team è tutto.

Una delle varianti pionieristiche e più efficaci è LeSS (Large Scale Scrum), ideata da Larman e Vodde. Si tratta di un framework basato su Scrum che lavora in scenari complessi.

Questo libro è una lettura obbligata se vi trovate nella posizione di gestire o far parte di una configurazione a più team. Il libro fornisce gli strumenti necessari per comprendere il ruolo di un master Scrum e strutturare un'organizzazione di grandi dimensioni per dare valore ai clienti.

Una delle regole di Scrum è che il lavoro non può essere imposto a un team; il titolare del prodotto propone elementi per l'iterazione e il team ne prende quanti ne decide di poterne fare a un ritmo sostenibile e con una buona qualità"

Craig Larman

Considerazioni chiave:

Introduce al framework LeSS per progetti su larga scala o in più team

Vi aiuta a capire come implementare la semplicità di Scrum in scenari complessi

Cosa dicono i lettori:

"Se state praticando Scrum e avete difficoltà a scalare, questo libro è perfetto per voi. Se state pianificando di adottare Scrum per lo sviluppo di prodotti di grandi dimensioni, allora acquistate immediatamente questo libro."

8. Scrum in IA: Sviluppo agile dell'intelligenza artificiale con Scrum e MLOps di Paolo Sammicheli

Informazioni sul libro

Autore/i: Paolo Sammicheli

Paolo Sammicheli Anno di pubblicazione: 2022

2022 Durata stimata di lettura: Circa 6-7 ore

Circa 6-7 ore Livello consigliato: Di nicchia

Di nicchia Numero di pagine: 244 pagine

244 pagine Valutazioni 4.1/5 (Amazon)



L'industria dell'IA è stata recentemente in forte espansione e i team di software si stanno attrezzando per creare applicazioni basate sull'IA. In questo lavoro Sammicheli offre ai lettori uno sguardo completo sul project management necessario durante lo sviluppo dell'IA. Team agili che lavorano sull'IA? Questo è per voi.

Il libro fornisce dettagli generali sulle metodologie Agile, Scrum e MLOps per aumentare il morale, raccogliere feedback, esercitare il controllo, promuovere l'inclusione degli stakeholder e gestire i provider per ottenere risultati di alta qualità.

È adatto a scenari pratici perché ha una solida base Agile, pratiche ingegneristiche ed esempi reali. Inoltre, mostra come implementarli nella propria azienda.

"Con Agile, Scrum e MLOps, otterrete spirito di squadra, feedback frequenti, controllo empirico, coinvolgimento degli stakeholder e motivazione degli sviluppatori per risultati di alta qualità"_

Paolo Sammicheli

Conseguenze chiave:

Guida dedicata perSviluppo di software IA project management

Fornisce esempi pratici e guide su come scalare queste strategie

Cosa dicono i lettori:

Nessuna recensione trovata

9. Imparare Agile: capire Scrum, XP, Lean e Kanban di Andrew Stellman & Jennifer Greene

Informazioni sul libro

Autore/i: Andrew Stellman & Jennifer Greene

Andrew Stellman & Jennifer Greene Anno di pubblicazione: 2014

2014 Durata stimata di lettura: Da 11 a 12 ore circa

Da 11 a 12 ore circa Livello consigliato: Principiante

Principiante Numero di pagine: 420 pagine

420 pagine Valutazioni 4.5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes and Noble)



Se volete andare oltre Scrum ed esplorare le metodologie Agile più diffuse, questo libro fa al caso vostro. Leggero e coinvolgente, il lavoro fornisce dettagli completi su Scrum, XP, Lean e Kanban, perfetti per i team Scrum.

Spiega come ogni metodo si concentri su diverse aree di sviluppo e vi aiuta a capire quale sia la soluzione migliore per voi e per il vostro team Scrum. Prendete questo libro se volete approfondire il tema Agile ma avete bisogno di chiarimenti su quale metodologia scegliere.

È universalmente importante capire le persone del team, il modo in cui lavorano insieme e l'impatto che il lavoro di ciascuno ha su tutti gli altri"

Andrew Stellman e Jennifer Greene

Considerazioni chiave:

Fornisce un'analisi completa dei framework Agile più popolari

Ti aiuta a decidere quale metodo possa funzionare meglio per le dimensioni e le esigenze del tuo team

Cosa dicono i lettori:

"Il libro affronta nel dettaglio tutti gli argomenti che si dovrebbero affrontare quando si cerca di spiegare Agile. Mi piace il modo in cui il libro è stato scritto, la copertura e il contenuto"

10. Il Grande ScrumMaster: #ScrumMasterWay di Zuzana Šochová

Informazioni sul libro

Autore/i: Zuzana Šochová

Zuzana Šochová Anno di pubblicazione: 2016

2016 Durata stimata di lettura: 7-8 ore circa

7-8 ore circa Livello consigliato: Da intermedio ad avanzato

Da intermedio ad avanzato Numero di pagine: 176 pagine

176 pagine Valutazioni 4,2/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Concentrandosi sui Teams di Scrum, questo libro è una guida completa per trasformarsi nel miglior leader di cui il team e l'organizzazione hanno bisogno. La lettura di questo lavoro offre una comprensione completa di questa posizione cruciale.

Gli oltre 15 anni di esperienza dell'autore come sviluppatore, manager e Scrum Master risplendono nel modello dettagliato dello State of Mind, che illustra come dovrebbe essere la giornata ideale di uno Scrum Master.

Il lavoro esplora ogni aspetto dell'essere e dell'incarnare uno Scrum Master, dalle responsabilità, competenze e metacompetenze all'abilità nel team building, alla capacità di adattamento al cambiamento, allocazione delle risorse e molto altro ancora.

"Per essere una buona guida, lo ScrumMaster deve stare un solo passaggio avanti al team e all'organizzazione, tirandoli fuori dalle loro abitudini, norme e personalizzazioni"_

Zuzana Šochová

Punti chiave:

Vi forma in modo rigoroso per diventare il miglior Scrum Master che possiate essere

Descrive in modo dettagliato la vostra posizione e le vostre responsabilità, grazie ad anni di esperienza pratica

Cosa dicono i lettori:

"Il miglior libro per iniziare con le terminologie di Scrum"

