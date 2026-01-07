Come utilizzare il modello di esercizi Start-Stop-Continue (esempi + modelli)

Quando più menti affrontano un unico problema, si ottengono soluzioni efficaci.

In un'organizzazione frenetica alle prese con molti problemi, pensa a quanto sarebbe efficace se tutti collaborassero per trovare soluzioni.

L'esercizio Start-Stop-Continue è un approccio che funziona bene. Perché è importante?

Beh, ci sono tre motivi: devi iniziare ad applicare approcci innovativi, smettere di sprecare risorse in processi inefficienti e continuare a seguire le pratiche di successo per raggiungere i tuoi obiettivi organizzativi.

Che tu abbia difficoltà con il piano, l'innovazione, l'efficienza operativa, il coinvolgimento dei dipendenti o la gestione delle crisi, la risposta sta nel brainstorming e nel rispondere a queste tre domande.

Sembra abbastanza semplice? Beh, in realtà è un po' più complesso di così, e approfondiremo i dettagli relativi al significato, agli elementi, ai vantaggi e ai modi corretti di implementare il framework Start-Stop-Continue.

⏱️Riassunto in 60 secondi Il modello Start-Stop-Continue è uno strumento semplice ma efficace per migliorare le prestazioni del team e i processi

Si tratta di riflettere su tre aspetti: cosa iniziare, cosa interrompere e cosa continuare a fare

I teams possono implementare il framework in 4 passaggi

I modelli "Start-Stop-Continue" possono aiutare a dare struttura ed efficienza all'attività

Che cos'è il modello Start-Stop-Continue?

Il modello Start-Stop-Continue (SSC) è uno strumento di feedback semplice ma efficace utilizzato in vari campi, quali il campo aziendale, lo sviluppo personale, la project management e le attività di team building.

È progettato per aiutare le persone o i team a riflettere sulle proprie azioni, comportamenti, processi o strategie, classificandoli in tre aree principali: cose da iniziare a fare, cose da smettere di fare e cose da continuare a fare.

Raccogliere un feedback sincero non è solo una formalità: è un modo per dimostrare ai tuoi dipendenti che apprezzi le loro opinioni e idee. Ma i risultati migliori si ottengono quando si tratta di un lavoro richiesto da parte di tutti. È qui che il modello Start-Stop-Continue può aiutarti. Riunisce il tuo team in modo che tutti possano dare il proprio contributo per affrontare tre aspetti:

Per prima cosa, da dove dovresti iniziare? Identifica le attività che si allineano perfettamente ai tuoi obiettivi. Questo determina l'impostazione per iniziative proattive che contribuiscono all'esito positivo complessivo E ora, cosa bisogna interrompere? Metti in pausa le attività che non apportano più valore. Questa decisione strategica libera spazio per le iniziative che contano davvero Infine, cosa dovresti continuare a fare? Identifica quelle azioni che, silenziosamente, ti consentono di superare anche le attività più impegnative. Si tratta di riconoscere e potenziare ciò che già funziona

Grazie a questi tre elementi, potrai creare una forza lavoro più produttiva e soddisfatta. Si tratta di un linguaggio comune che consente ai leader e ai membri del team di analizzare e migliorare facilmente le prestazioni.

Elementi della retrospettiva Start-Stop-Continue

Ora che vi abbiamo spiegato perché dovreste iniziare, interrompere e continuare, rendiamo questi elementi più chiari.

⭐ Modello in primo piano Potenzia la crescita del tuo team con il modello Start Stop Continue di ClickUp. Individua rapidamente cosa funziona, cosa non funziona e cosa provare in seguito per ottenere un feedback più mirato e risultati concreti. Scarica il modello gratis Raccogli feedback chiari con il modello Start-Stop-Continue di ClickUp

Il modello Start-Stop-Continue si basa su tre elementi chiave che aiutano le persone, i team o le organizzazioni a riflettere sulle proprie pratiche e a identificare le aree di miglioramento.

Ecco i tre elementi principali:

Start: Da dove iniziare a fare

Si concentra sull'identificazione di nuove azioni, comportamenti, strategie o iniziative che dovrebbero essere introdotte al fine di migliorare le prestazioni, aumentare l'efficacia o affrontare le sfide.

Esempi di domande:

Cosa manca che potrebbe aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi?

Quali nuove pratiche o strategie dovremmo implementare?

Cosa possiamo fare di diverso per migliorare i risultati?

Inizia individuando nuove iniziative, pratiche o processi da introdurre per aumentare la produttività o affrontare le sfide emergenti. Ciò riguarda sia gli aspetti tecnici che quelli comportamentali.

Ad esempio, supponiamo che nella tua organizzazione la delega delle mansioni possa essere migliorata. C'è molta confusione e spesso le scadenze non vengono rispettate. Questo è il segnale giusto per integrare un software di project management, al fine di migliorare la comunicazione e il monitoraggio delle attività.

Sul fronte comportamentale, avvia regolarmente attività di team building che aiutino a creare una forza lavoro collaborativa con un morale più alto.

Stop: cosa smettere di fare

L'obiettivo è identificare azioni, comportamenti o processi controproducenti o inefficienti che dovrebbero essere eliminati. Si tratta di riconoscere ciò che ostacola lo stato, crea ostacoli inutili o spreca risorse.

Esempi di domande:

Cosa ci sta rallentando o creando ostacoli?

Quali attività comportano uno spreco di tempo o di risorse?

Quali azioni o comportamenti non ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi?

Successivamente, elimina le attività o i processi ritenuti inefficaci, ridondanti o che ostacolano il progresso. Ciò consente ai team di liberarsi degli elementi che potrebbero frenarli.

Ad esempio, forse il tuo intero team segue un processo di generazione manuale dei report che richiede molto tempo. In questo caso, la soluzione è interromperlo del tutto e passare a un sistema automatizzato.

Continua: cosa continuare a fare

Identifica pratiche, comportamenti o strategie che funzionano bene e che dovrebbero essere mantenuti o migliorati. Si tratta di rafforzare ciò che è efficace e vantaggioso e di garantire che le azioni o le pratiche di esito positivo non vengano trascurate o abbandonate.

Esempi di domande:

Quali pratiche o strategie si sono rivelate utili e dovrebbero essere mantenute?

Cosa funziona bene al momento e dovremmo continuare a fare?

Su quali punti di forza possiamo puntare per ottenere ulteriori esiti positivi?

In questo passaggio del modello Start-Stop-Continue, riconosci e rafforzi le pratiche efficaci e di esito positivo per semplificare il processo. Si tratta di sostenere le attività che contribuiscono positivamente agli obiettivi e ai risultati della tua organizzazione.

Ad esempio, supponiamo che un canale di comunicazione specifico abbia contribuito in modo significativo a tenere informati tutti i membri del team. Fornisce visibilità in tempo reale sui progetti e tiene tutti aggiornati. Anche i nuovi assunti lo trovano incredibilmente facile da usare.

È necessario continuare a utilizzarlo poiché garantisce trasparenza e collaborazione. Allo stesso modo, se specifiche metodologie di project management hanno dato risultati costanti, è possibile applicarle ai progetti futuri.

Guarda questo video per un breve riepilogo del concetto:

Vantaggi dell'utilizzo delle retrospettive Start-Stop-Continue

L'obiettivo di una retrospettiva Start-Stop-Continue è fornire feedback e insegnamenti che possano essere applicati a progetti e lavori futuri.

Effettuare regolarmente valutazioni "Start-Stop-Continue" consente al tuo team di rimanere agile e reattivo ai requisiti in evoluzione dei progetti e ai cambiamenti del settore.

La coerenza è la chiave in questo caso e porta ai seguenti vantaggi:

Incoraggia un feedback costruttivo: Seguire questo formato garantisce che i membri del team forniscano un feedback concreto in grado di orientare ulteriori miglioramenti. Evita un'attenzione eccessiva agli aspetti negativi, mettendo in evidenza ciò che funziona bene (continuare) e rafforza il morale

Incoraggia nuove idee: incoraggia i membri del team a proporre nuove idee o approcci al lavoro o alla risoluzione dei problemi (start). Che si tratti di adottare nuovi strumenti, implementare tecniche innovative o introdurre processi efficienti, questo approccio motiva il tuo team a trovare modi migliori per portare a termine le attività

Promuove il miglioramento continuo: identificando regolarmente ciò che va avviato e ciò che va interrotto, l'organizzazione può evolversi e innovarsi costantemente. Ciò garantisce che i dipendenti riflettano costantemente su come migliorare il proprio lavoro e l'ambiente di lavoro nel suo complesso. Questo crea una mentalità orientata alla crescita in tutta l'organizzazione

Migliora la comunicazione all'interno del team: questo modello di retrospettiva aiuta ogni membro del team a esprimere le proprie opinioni su ciò che funziona e su ciò che dovrebbe essere migliorato. Aiuta i membri a comprendersi meglio e fa sentire ciascuno di loro ascoltato

Rende i team più efficienti: identificare regolarmente le cose da smettere di fare — poiché si tratta di processi inefficienti o azioni che non contribuiscono agli obiettivi dell'organizzazione — mantiene i team concentrati sulle attività ad alto valore aggiunto. Allo stesso modo, identificare nuove attività o approcci che servano meglio gli obiettivi del team migliora la produttività complessiva

Rafforza il senso di responsabilità: riflettere su ciò che dovrebbe essere interrotto e avviato rende i dipendenti più propensi ad assumersi la titolarità dei miglioramenti all'interno dei propri ruoli e dei propri team

Supporta un modo di lavorare agile: il framework Start-Stop-Continue si allinea bene con gli approcci agili o iterativi al lavoro. Consente una riflessione e un adattamento regolari in cicli brevi, favorendo adeguamenti rapidi e l'apertura al cambiamento

Chi dovrebbe utilizzare questo framework e quando

Sebbene il modello retrospettivo Start-Stop-Continue possa essere utilizzato in qualsiasi momento, risulta particolarmente utile in determinate istanze:

In ogni attività cardine di un progetto, per sapere in che stato sono le cose

Al termine di un progetto, per mettere a frutto quanto appreso in vista di progetti futuri

Durante le discussioni sulla valutazione delle prestazioni

Durante le riunioni di gruppo

Quando si avvia un nuovo processo o una nuova iniziativa

Nel cercare feedback su sfide specifiche

Durante le discussioni sulla definizione degli obiettivi

Quando si cerca di risolvere problemi specifici, ad esempio le lacune comunicative

L'utilizzo regolare del modello Start-Stop-Continue favorisce una riflessione continua sulle prestazioni e sulla strategia. Si tratta di uno strumento versatile che può essere utilizzato da diversi individui e gruppi sul posto di lavoro. Ecco una panoramica di chi dovrebbe utilizzarlo:

Team leader e manager

I responsabili delle risorse umane e i team leader possono utilizzare questo modello per ottenere feedback dai membri del team e dalle parti interessate sui processi del team, sui flussi di lavoro dei progetti o sugli obiettivi di reparto. Questo li aiuta a capire cosa sta determinando le prestazioni e dove sono necessari degli adeguamenti.

Possono inoltre utilizzarlo per ottenere un feedback sincero sul proprio stile e sui propri metodi di leadership, in modo da individuare gli aspetti da migliorare.

I supervisori possono applicare questo approccio anche nei colloqui individuali con i membri del team per evidenziare gli aspetti positivi e le aree da migliorare.

Teams

I team possono utilizzare questo modello per raccogliere feedback su come lavorano insieme, identificare i colli di bottiglia e migliorare la collaborazione. Consente ai membri di discutere cosa funziona, cosa non funziona e quali cambiamenti sono necessari.

I team interfunzionali possono utilizzare il modello Start-Stop-Continue per allineare gli obiettivi, chiarire i processi e garantire una collaborazione efficace.

Al termine o durante le fasi chiave di un progetto, i team di progetto possono utilizzare il framework per valutare lo stato del progetto, identificare gli ostacoli e suggerire miglioramenti.

Alta dirigenza

I dirigenti e i vertici aziendali possono utilizzare il modello Start-Stop-Continue per valutare le prestazioni complessive dell'organizzazione e decidere quali iniziative strategiche intraprendere. Possono inoltre applicare questa prospettiva per garantire che ogni reparto lavori per il raggiungimento degli stessi obiettivi aziendali.

Team delle risorse umane e formatori

I professionisti delle risorse umane possono utilizzare questo modello per raccogliere il feedback dei dipendenti sulla cultura aziendale, sui processi e sulle politiche. Possono inoltre prendere in considerazione questo modello quando progettano un processo di valutazione delle prestazioni per i dipendenti dell'organizzazione.

Come implementare un modello Start-Stop-Continue

Per garantire che il tuo team tragga il massimo beneficio dagli esercizi Start-Stop-Continue sopra menzionati, ecco una procedura semplice per implementare il framework Start-Stop-Continue.

Fase 1: Inizia con una definizione chiara degli obiettivi

Quando si implementa il modello Start-Stop-Continue, è necessario avere una direzione chiara per identificare nuove pratiche, parametri di riferimento per valutare le pratiche esistenti da interrompere e una base per rafforzare quelle di esito positivo.

È qui che l'impostazione degli obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e limitati nel tempo (SMART) può essere d'aiuto.

Invece di un obiettivo generico come aumentare le vendite, concentrati su un prodotto o servizio specifico. Quindi, quantifica questi obiettivi per una valutazione precisa. Durante questo processo, coinvolgi tutte le parti interessate chiave, come i rappresentanti di vendita e i team di marketing.

E se raccogliere feedback è spesso una seccatura per te, valuta l'utilizzo del modello di modulo di feedback di ClickUp mostrato di seguito.

Scarica questo modello Puoi creare il tuo modello o personalizzarne uno dalla libreria dei modelli con il modello di modulo di feedback di ClickUp

Una volta raccolti e archiviati i feedback, utilizzali per definire gli obiettivi da perseguire. Ad esempio, ecco l'esempio di un obiettivo ben definito:

Identifica le azioni da avviare, interrompere o proseguire nella nostra strategia di marketing digitale per ottenere un aumento del 25% delle vendite del Prodotto X entro la fine di questo trimestre.

Fissa obiettivi specifici per aiutare i tuoi team a migliorare continuamente nel raggiungerli. E se il monitoraggio degli obiettivi è un aspetto con cui il tuo team spesso fa fatica, allora ClickUp Goals può aiutarti.

Utilizza traguardi quantificabili in ClickUp Obiettivi per il monitoraggio dei progressi con obiettivi diversificati che comprendono dati numerici, aspetti finanziari, risultati binari e obiettivi orientati alle attività in tutti i team

Una volta identificate le aree da migliorare (Start), le azioni da interrompere (Stop) e le pratiche da continuare (Continue), ClickUp Obiettivi ti permette di tradurre queste intuizioni in obiettivi specifici per il team.

Ad esempio, se "migliorare i canali di comunicazione" viene identificato come un'iniziativa iniziale, imposta un obiettivo in ClickUp per migliorare l'efficacia della comunicazione all'interno del team.

Ti permette inoltre di visualizzare e monitorare più obiettivi in un'unica dashboard. Tieni sotto controllo tutti i tuoi obiettivi cruciali grazie a traguardi misurabili e al monitoraggio automatico dei progressi.

Passaggio 2: Scegliere un modello Start-Stop-Continue

Ora che hai definito obiettivi specifici, è il momento di raccogliere il feedback del tuo team in modo chiaro.

Sebbene sia possibile destreggiarsi tra fogli Excel e documenti Word, ti suggeriamo di esplorare alcuni dei migliori modelli Start-Stop-Continue per classificare, analizzare e assegnare le attività. E non dimentichiamo la rappresentazione visiva che rende più facile fornire feedback e comprendere ogni area.

Scarica questo modello Utilizza il modello SSC su ClickUp per iniziare le tue sessioni Stop-Start-Continue

Ma l'essenziale sta nella scelta del modello Start-Stop-Continue giusto, concentrandosi sui seguenti aspetti:

Rappresentazione chiara tramite righe, categorie ed elementi come i post-it

Un approccio intuitivo per garantire che il tuo team si adatti facilmente al modello di feedback

Adattabilità a vari scenari aziendali, dall'eliminazione dei colli di bottiglia al miglioramento della comunicazione e all'inserimento dei nuovi dipendenti

Design intuitivo che facilita la creazione di piani concreti e l'assegnazione delle attività

Capacità di trasformare i dati raccolti in risorse preziose, come guide pratiche

Sebbene tu possa trovare molte opzioni che soddisfano l'una o l'altra area, il modello Start-Stop-Continue di ClickUp copre tutto quanto menzionato sopra e molto altro ancora!

Basta un solo sguardo alla bacheca per capire cosa funziona e cosa no. Questo modello va oltre le nozioni di base, fornendo una visione completa delle attività principali del tuo team attraverso dati preziosi.

Immaginiamo uno scenario in cui hai un piano per migliorare la tua strategia di creazione di contenuti e di marketing. Utilizzando il modello, identifica e menziona quanto segue:

Inizia a esplorare la creazione di contenuti video: In risposta alla crescente tendenza del consumo di video, inizia a integrare i contenuti video nella tua strategia. Questo suggerimento porta a pensare a un reel orientato all'azione o a un'idea per un breve contenuto video. Prima che te ne accorga, avrai molti post-it con idee creative

Smetti di usare una parola chiave specifica : se noti che una determinata parola chiave non riscuote più successo presso il tuo pubblico di riferimento o non sta ottenendo buoni risultati nei motori di ricerca, potrebbe essere il momento di smettere di enfatizzarla. Allo stesso tempo, emergeranno altre frasi o parole chiave che non attirano l'attenzione. Quando lo trasformi in un esercizio di squadra, ottieni tutti questi risultati più rapidamente.

Continua a sfruttare i post del blog che generano coinvolgimento: se il tuo team ha prodotto costantemente contenuti per il blog che ricevono feedback positivi, è essenziale portare avanti questa strategia di successo. Per consolidare questo risultato, i membri del tuo team potrebbero anche suggerire argomenti che generano un coinvolgimento costante. In questo modo, saprai cosa è necessario produrre e pubblicare in più

Come vediamo sopra, il modello non si limita a mettere in luce le idee, ma offre anche al tuo team lo spazio per riflettere e sviluppare le idee degli altri.

Passaggio 3: Condurre una sessione di brainstorming per compilare il modello

Il modello Start-Stop-Continue è molto più di un semplice sondaggio condotto per raccogliere feedback. Il punto fondamentale sta nel raccogliere input dalla discussione collettiva e migliorare le prestazioni del tuo team.

È qui che torna utile organizzare una sessione di brainstorming in cui i diversi team espongono il proprio punto di vista per giungere a una conclusione comune.

Ad esempio, alcuni membri del personale con maggiore esperienza potrebbero ritenersi soddisfatti degli strumenti esistenti, che si tratti di project management, analisi dei dati o altre attività. Tuttavia, altri membri del team, in particolare i neoassunti, potrebbero avere difficoltà a padroneggiare efficacemente questi strumenti.

Cosa succede se queste preoccupazioni non vengono portate direttamente alla tua attenzione? Invece di lasciare che i dipendenti abbandonino silenziosamente l'organizzazione, è essenziale incoraggiarli a esprimere le loro opinioni. Raccogliere feedback ti aiuta a esplorare alternative migliori o a implementare corsi di formazione per semplificare le tue attività.

Sebbene le sale riunioni e Google Meet siano adatti per raccogliere feedback, disporre di uno strumento che comunichi visivamente, coordini e metta in collegamento i tuoi team virtuali e quelli in ufficio è fondamentale, soprattutto ora che lo scenario del lavoro da remoto continua a espandersi.

ClickUp Lavagne online offre una piattaforma ideale per una collaborazione fluida in tempo reale sui progetti e per discutere le idee.

Supponiamo che il tuo team stia lavorando alla progettazione di una nuova campagna di marketing. Usa questo spazio per raccogliere idee e visualizzare la strategia della campagna. Ti piacerà il modo in cui i vari membri del team possono abbozzare concetti, aggiungere immagini e post-it con le loro riflessioni e sviluppare in modo collaborativo le idee degli altri.

Crea connessioni tra qualsiasi forma o elemento multimediale sulla tua lavagna online per costruire il tuo diagramma di flusso in ClickUp

Quindi, se i tuoi migliori esperti di marketing si trovano dall'altra parte del mondo, non c'è motivo di preoccuparsi. Raccogli rapidamente le tue idee migliori con gli strumenti giusti.

La parte migliore? Puoi trasformare immediatamente le idee sulla lavagna online in attività su ClickUp, complete di descrizioni scritte dall'IA!

Passaggio 4: Piano d'azione dopo l'analisi del feedback

Ora che hai individuato i punti chiave, è il momento di elaborare un piano d'azione concreto per dare seguito a questo feedback. Per farlo in modo efficace, definiamo chiaramente i punti critici emersi dalla sessione di brainstorming: sfide, opportunità o tendenze.

Ecco alcuni esempi per comprendere meglio questo concetto:

Inizia

Feedback: I membri del tuo team desiderano avviare sessioni regolari di brainstorming per migliorare la collaborazione.

Piano d'azione: Organizza riunioni settimanali di brainstorming per incoraggiare la condivisione di idee e la collaborazione. Per garantire che il tuo team dia il meglio di sé, disponi di uno strumento che consenta ai membri di discutere le loro idee tra loro, istantaneamente, da qualsiasi luogo.

ClickUp Lavagne online è uno spazio che stimola la creatività. Grazie ai post-it e ai connettori, puoi garantire che ogni idea riceva lo spazio e l'attenzione di cui ha bisogno.

Stop

Feedback: L'utilizzo di un particolare strumento di comunicazione sta creando confusione e ostacolando la collaborazione.

Piano d'azione: Smetti di usare il tuo attuale strumento di comunicazione. Cerca uno strumento come ClickUp Chat che ti aiuti a comunicare in modo trasparente, in tempo reale e in modo asincrono.

Avvia una chat da qualsiasi attività, in modo che le conversazioni abbiano sempre un contesto. Tagga persone o team per assicurarti di fornire le giuste indicazioni con funzionalità come @mentions e usa l'IA per riepilogare i thread in modo che nessuno si perda nulla di importante.

Continua

Feedback: I membri del team apprezzano gli aggiornamenti settimanali sui progressi attualmente in uso. Piano d'azione: Mantenere la pratica di fornire aggiornamenti settimanali sui progressi. Valutare la possibilità di migliorare il formato sulla base di suggerimenti specifici per rendere gli aggiornamenti più informativi e coinvolgenti.

I dashboard di ClickUp offrono una panoramica completa di tutto ciò che accade nel tuo ambiente di lavoro.

Le schede personalizzabili ti aiutano inoltre a fornire le informazioni di cui hai bisogno. Quando il monitoraggio dello stato viene effettuato correttamente, indovina cosa succede: la collaborazione.

Gestisci i tuoi progetti con facilità utilizzando le dashboard personalizzabili di ClickUp: ottieni informazioni in tempo reale e effettua il monitoraggio dello stato dei tuoi progetti

Puoi anche creare modelli di report per evitare a te e al tuo team di dover ricreare i report ogni settimana. Utilizza un modello di report settimanale che metta in evidenza l'attività, il reparto e il tipo di attività.

Eccone uno utile:

Organizza, assegna le priorità e comunica le tue attività settimanali con il modello completo di rapporto settimanale di ClickUp

Naturalmente, puoi anche sfruttare ClickUp Brain, l'assistente AI integrato nella piattaforma ClickUp, per creare aggiornamenti automatici e rapporti sullo stato di avanzamento.

Ecco come si presenteranno i tuoi piani a breve, medio e lungo termine:

Azioni immediate: Inizia a programmare sessioni settimanali di brainstorming e comunica il cambiamento negli strumenti di comunicazione

Azioni a medio termine : raccogliere feedback sul nuovo strumento di comunicazione dopo un mese e apportare le modifiche necessarie. Implementare miglioramenti al formato degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento

Azioni a lungo termine: monitorare l'impatto dei cambiamenti nel prossimo trimestre, sollecitare un feedback continuo e adeguare le strategie di conseguenza

Assicurati di monitorare costantemente lo stato man mano che procedi con i tuoi piani d'azione. Ma il semplice monitoraggio non è sufficiente. Un modello per le lezioni apprese ti aiuterà a documentare e analizzare gli esiti positivi e i fallimenti del tuo progetto in ogni fase.

Migliora i tuoi progetti futuri con il nostro modello "Lezioni apprese sul project management" per organizzare facilmente le informazioni e ottenere risultati migliori

Esempi di esercizi Start-Stop-Continue

Valutazioni Start-Stop-Continue regolari forniscono al tuo team uno strumento efficace per identificare specifiche aree di miglioramento all'interno dei tuoi processi.

a. Comunicazione all'interno del team

Prendiamo ad esempio uno scenario in cui il tuo team fa ampio ricorso alla comunicazione via email. Dal punto di vista della leadership, potresti considerarlo un modo efficiente per diffondere le informazioni.

Tuttavia, attraverso una valutazione Start-Stop-Continue, un membro del team potrebbe esprimere preoccupazioni riguardo ai ritardi e ai potenziali malintesi causati dall'uso delle email, specialmente per questioni urgenti.

Ecco come un membro del team potrebbe evidenziare questa lacuna utilizzando il modello Start-Stop-Continue:

Inizia a utilizzare una piattaforma collaborativa che offre aggiornamenti frequenti

Feedback: “Ho notato che gli aggiornamenti importanti e i messaggi urgenti spesso finiscono sepolti nelle catene di email. Utilizzare una piattaforma collaborativa come ClickUp, Slack o Microsoft Teams sarebbe più efficace. Questi strumenti forniscono un feed in tempo reale in cui i messaggi urgenti non vengono persi e il team rimane aggiornato senza dover setacciare numerose email.”

Smetti di usare le email per le comunicazioni urgenti

Feedback: “Le email non sono il mezzo migliore per questioni urgenti. È facile che messaggi importanti vengano trascurati o vadano persi in una finestra In arrivo affollata. Dovremmo considerare di smettere di usare le email per le comunicazioni urgenti e incoraggiare il team a utilizzare la messaggistica istantanea sulla piattaforma collaborativa per questioni che richiedono una risposta tempestiva.”

Continua a tenere riunioni di team regolari per una maggiore chiarezza sui progetti

Feedback: “Apprezzo le nostre riunioni di team regolari; offrono uno spazio per discutere dei progetti e fare chiarezza. Continuiamo con questa pratica, poiché garantisce che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Tuttavia, possiamo utilizzare queste riunioni per affrontare le sfide legate alla comunicazione via email ed esplorare modi per rendere più agevole il passaggio a una piattaforma collaborativa.”

Questo è solo un esempio di come il modello Start-Stop-Continue aiuti a ottimizzare il flusso di lavoro.

Grazie a questo approccio, potrai affrontare tecnologie obsolete o sottoutilizzate, lacune nel servizio clienti, strategie di sviluppo dei prodotti e altro ancora.

Esaminiamo un altro paio di scenari per comprendere meglio questo concetto.

b. Gestione del tempo

Un team di marketing deve affrontare costantemente delle sfide nel rispettare le scadenze dei progetti e nota un calo nell'efficacia delle proprie campagne sui social media.

Utilizzando un processo Start-Stop-Continue, è possibile: Continua le sessioni settimanali di brainstorming e commit a portare avanti questo approccio collaborativo

Inizia a utilizzare uno strumento per i social media per migliorare il piano e l'esecuzione

Smetti di dedicare troppo tempo all'analisi manuale dei dati, poiché ostacola la tua efficienza

Cerca uno strumento di analisi basato sull'automazione per risparmiare tempo e concentrarti su un processo decisionale più strategico

Grazie a questi adeguamenti, i membri del team si sentono motivati a mettersi al lavoro. Il nuovo strumento di pianificazione dei social media che decidono di adottare alleggerisce il loro carico di lavoro ed è in linea con le migliori pratiche del settore.

c. Turnover del personale

Supponiamo che la tua azienda stia affrontando un elevato turnover dei neoassunti. In una situazione del genere, chi meglio dei dipendenti che hanno scelto di restare può essere consultato? Il tuo reparto Risorse Umane decide di condurre un sondaggio tra questi dipendenti.

Potrebbero suggerire quanto segue: Continua a offrire programmi di mentoring e ad impostare gli obiettivi di comunicazione giusti

Avvia una serie di video per migliorare il manuale di inserimento

Organizza un pranzo di benvenuto mensile in cui tutti i nuovi assunti possano incontrare i dirigenti dell'azienda e conoscere gli obiettivi e i successi dell'organizzazione

Smetti di utilizzare le sessioni registrate per l'onboarding, poiché sono obsolete e riducono il coinvolgimento

Metti in pratica questi cambiamenti e noterai che integrare i dipendenti nella cultura aziendale è più facile che mai

d. Efficienza del progetto

Prendiamo in esame un team di progetto che lavora a un progetto di sviluppo software e applica il framework Start-Stop-Continue per riflettere sulle proprie prestazioni dopo aver completato un progetto importante o uno sprint.

Utilizzando il modello Start-Stop-Continue, il team del progetto può identificare azioni specifiche per migliorare la produttività, potenziare la comunicazione e ottimizzare i processi. Ad esempio: Avvia standup quotidiani e utilizza i test automatizzati per migliorare l'efficienza e la qualità

Smetti di rimandare le revisioni del codice e di complicare eccessivamente le user story per ridurre i colli di bottiglia

Continua a concentrarti su una documentazione chiara, sul mantenimento delle pratiche Agile e sulla raccolta dei feedback degli utenti per garantire un esito positivo per il progetto

Questa riflessione strutturata aiuta il team ad affrontare i punti deboli, a valorizzare i propri punti di forza e ad adattare il proprio approccio nella fase successiva del progetto.

Cerchiamo di capire in che modo altri team possono utilizzare il modello Start-Stop-Continue per migliorare il proprio funzionamento.

Reparto Inizia Stop Continua Team di sviluppo prodotti Incorporare le interviste ai clienti per comprendere meglio le esigenze Affidarsi esclusivamente alle ricerche di mercato secondarie per l'innovazione di prodotto Cicli settimanali di test dei prodotti per garantire la qualità Dipartimento Risorse Umane Creare un processo di inserimento più solido per i nuovi assunti Organizzazione di programmi di formazione e sviluppo a cadenza intermittente Organizzazione di eventi annuali dedicati al coinvolgimento dei dipendenti Team Marketing Utilizzo dell'analisi dei dati per le strategie di marketing Realizzazione di campagne generiche sui social media Content marketing tramite post sul blog e newsletter Servizio clienti personalizzato Implementazione di una funzionalità di chat live per rispondere immediatamente alle query dei clienti Utilizzare esclusivamente le email come mezzo di comunicazione con i clienti Sessioni di formazione regolari per migliorare le competenze nel servizio clienti Reparto IT Sessioni di formazione periodiche sulla sicurezza informatica per tutti i dipendenti Backup manuale dei dati Manutenzione regolare e risoluzione dei problemi

Ciascuno di questi esempi illustra come il modello Start-Stop-Continue possa essere utilizzato per sviluppare una strategia di miglioramento. Adattali alle norme del tuo settore e alla struttura organizzativa per ottenere i massimi benefici.

Esegui gli esercizi Start-Stop-Continue con ClickUp

Il modello Start-Stop-Continue promuove una cultura del miglioramento continuo, della chiarezza e della collaborazione sul posto di lavoro.

Incoraggiando una riflessione regolare, l'esercizio aiuta i team e i singoli individui a lavorare in modo più efficiente, ad affrontare le sfide e a mantenere pratiche di successo, il che contribuisce a un esito positivo e alla crescita a lungo termine.

Una soluzione all-in-one come ClickUp ti aiuta a farlo in modo efficace grazie alla definizione degli obiettivi, al brainstorming, al monitoraggio dei progressi e molto altro ancora.

Se sei incuriosito e vuoi saperne di più su come ClickUp può aiutarti a semplificare i tuoi processi, contatta il nostro team oggi stesso!

Iscriviti subito!