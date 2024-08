Smartsheet vs. Jira: Quale strumento di gestione dei progetti è il migliore?

È giunto il momento per il vostro team di abbandonare il monitoraggio delle attività su carta o su note adesive? C'è un'ampia scelta di strumenti per il project management tra cui scegliere, ma Smartsheet e Jira sono alcune delle app più popolari per i team di grandi dimensioni.

Entrambe le soluzioni semplificano il piano dei progetti e la gestione delle attività, ma la loro configurazione e le loro funzioni non sono proprio le stesse.

Quale opzione, Smartsheet o Jira, è più adatta al lavoro del vostro team?

In questa guida analizzeremo le caratteristiche di ciascuna delle due soluzioni software di project management tabella, le loro funzionalità/funzione più interessanti e come si posizionano l'uno accanto all'altro. Condivideremo anche uno strumento non tanto segreto per ottimizzare le attività, i progetti, le chat e i modelli del team in un unico posto. ✨

Cos'è Smartsheet? Smartsheet è un versatile strumento di project management che combina la familiarità di Excel con la potenza di una piattaforma SaaS di project management (PM). Potrebbe sembrare una soluzione per database o fogli di calcolo, ma in realtà è una piattaforma di project management di livello aziendale progettata per essere scalabile.

via Smartsheet Questo software di project management supporta la collaborazione in tempo reale e una matrice impressionante di dashboard, grafici di Gantt, funzionalità/funzione di automazione e software di monitoraggio dei problemi per tenere traccia delle attività.

Funzionalità/funzione di Smartsheet

Smartsheet è molto incentrato sui dati, quindi è ideale per i team che gestiscono molti dati. Ma anche se non siete voi, c'è molto da amare in questo strumento di PM basato su cloud.

1. Visualizzazioni, flussi di lavoro e dashboard... Oh, mio Dio!

Smartsheet è dotato di solidi strumenti e modelli per la gestione di persone, progetti, risorse e grandi idee in un unico luogo. I progetti vengono visualizzati per impostazione predefinita nella griglia, ma è gratis passare alle viste Gantt, grafico o calendario per dare un'occhiata da un'altra prospettiva.

Tramite Smartsheet

Smartsheet è dotato di moduli personalizzati per la raccolta dei dati che confluiscono nei vostri fogli in tempo reale, il che è perfetto se siete un project management incentrato sui dati.

Inoltre, il software di project management consente la collaborazione interna o esterna, quindi è adatto per lavorare fianco a fianco con client, appaltatori o partner esterni. Il sistema include anche strumenti per la correzione di bozze che rendono le revisioni creative un gioco da ragazzi e report di monitoraggio del tempo per la fatturazione o per gestire meglio le risorse interne (o esterne).

2. Project management e portfolio (PPM)

via Smartsheet

La configurazione PPM di Smartsheet supporta il piano, l'allineamento, l'implementazione e la scalabilità. Utilizza dati in tempo reale per individuare le inefficienze nel flusso di lavoro e nei progetti del team, in modo da ridurre il lavoro manuale e dedicare le energie a ciò che fa davvero muovere l'ago della bilancia.

Non solo, ma Smartsheet PPM vi aiuta a standardizzare e migliorare i processi attraverso il triage dei dati in tempo reale, quindi se siete ossessionati dall'efficienza, questa funzionalità di gestione delle risorse è un must. Non guasta il fatto che Smartsheet sia dotato di modelli e personalizzazione automazioni dei flussi di lavoro di Box.

3. Integrazioni

Anche se siete il monitoraggio dei progetti sulla carta, è molto probabile che il vostro team utilizzi già diversi strumenti. Ma non c'è bisogno di buttare via il bambino con l'acqua sporca: basta impostare un'integrazione di Smartsheet con gli strumenti che il team sta già utilizzando.

Le soluzioni di project management Smartsheet si integrano con molte altre app, tra cui:

Slack

Area di lavoro di Google

Jira

ServiceNow

Microsoft 365 e Teams

Salesforce

Power BI

Zapier

SharePoint

Adobe Creative Cloud

DocuSign

Se il team è sempre in movimento, Smartsheet dispone anche di un'app mobile per iOS e Android.

E se avete bisogno di qualcosa di più personalizzato, Smartsheet vi permette di creare un'app totalmente personalizzata senza codice 📱

4. Approvazioni e spazio di archiviazione delle risorse

Smartsheet può sembrare una piattaforma incentrata sui dati (e lo è sicuramente), ma ha anche funzionalità/funzione pensate per i marketer e i team creativi. Costruite la vostra strategia in Smartsheet e allineatela con le metriche quantificate dei vostri indicatori chiave di prestazione (KPI) per vedere i vostri grandi obiettivi e le prestazioni in tempo reale in una sola volta.

I budget fanno girare il marketing, quindi utilizzate Smartsheet per prevedere i programmi , risorse e altro ancora con dati in tempo reale.

via Smartsheet

Non c'è nemmeno bisogno di passare da un software di project management a un'app per l'archiviazione cloud. Smartsheet archivia risorse di grandi dimensioni in vari formati, tra cui rendering 3D e video in 8K.

La facilità d'uso di Smartsheet rende semplice il caricamento, la condivisione e la collaborazione sui file con il team. Lo strumento di correzione di bozze di Smartsheet tiene traccia di dove si trovano le risorse e se sono già state approvate: niente più attese nel limbo del design grafico.

5. Trasformazione strategica

Avete bisogno di fare dei cambiamenti seri? Smartsheet vi copre le spalle. La sua configurazione per la trasformazione strategica supporta una completa revisione dell'azienda, dalla gestione dei processi e delle attività flussi di lavoro intelligenti ai connettori di dati e strategie operative .

Prezzi Smartsheet:

Free

Pro: $7/mese per utente per un massimo di 10 utenti, fatturati annualmente

$7/mese per utente per un massimo di 10 utenti, fatturati annualmente Business: $25/mese per utente per utenti illimitati, con fatturazione annuale

$25/mese per utente per utenti illimitati, con fatturazione annuale Aziende: Contattare per i prezzi

Cos'è Jira?

Il gigante del software Atlassian è proprietario di Jira è uno dei maggiori strumenti di project management per lo sviluppo del software e per i team agili. A differenza di Smartsheet, che si adatta a quasi tutti i tipi di lavoro, Jira è stato costruito per lo sviluppo del software fin dalle fondamenta.

via Jira Se siete a capo di un team di creativi, probabilmente non ha senso usare Jira, ma se siete a capo di un team tecnico DevOps, questo è il chiaro vincitore nella resa dei conti tra Smartsheet e Jira.

Jira potrebbe essere più di nicchia, ma fa anche parte dell'ecosistema Atlassian. Se avete bisogno di funzionalità o funzioni aggiuntive, potete facilmente aggiungere altri prodotti, come Confluence o Open DevOps.

Funzionalità/funzione di Jira

Jira è una scelta obbligata per i team di sviluppo grazie alla sua configurazione agile, ai modelli, agli strumenti di automazione drag-and-drop e altro ancora.

1. Pianificazione, monitoraggio, rilascio e reportistica in un unico luogo

Inserite i vostri grandi e audaci obiettivi per creare storie utente, tracciare problemi e assegnare attività al team. Visualizzate i progetti in vista Sequenza, Quadro o Grafico di Gantt per una visibilità completa.

via Jira

Se state monitorando diverse versioni del software, Jira registra tutte le versioni per data di inizio, data di rilascio e descrizione. Si tratta di una soluzione utile se si gestiscono più versioni contemporaneamente e si ha bisogno di una vista dettagliata dello stato di ogni progetto.

Volete altri dati? Fate un salto alle visualizzazioni dei dati in tempo reale di Jira in Sequenza o in Bacheca Kanban visualizzazione. Jira è dotato di report tecnici come report di sprint, grafici di burndown e diagrammi di controllo. È anche possibile estrarre i reportistica per utente e versione del software per vedere l'efficienza con cui il vostro team lavora .

Ma se avete bisogno di qualcosa di più personalizzato, Jira lo fa. Permette di costruire un dashboard personalizzato che visualizza solo i dati più importanti in un unico posto. 📊

2. Integrazioni

Jira ha così tante integrazioni che non è possibile elencarle tutte in questa sede. Questo perché le integrazioni provengono dall'impressionante vastità del marketplace Atlassian. Trovate le integrazioni in categorie come gestione delle relazioni con i clienti, macro, email, monitoraggio e altro ancora.

Le integrazioni più diffuse includono Miro, Figma e Gitlab, quindi se avete bisogno di connettere la vostra soluzione di PM con i vostri strumenti tecnici, Jira è un'ottima soluzione.

3. Automazioni

L'automazione di Jira gestisce molte attività complesse, come l'invio di notifiche o l'avvio di flussi di lavoro.

via Jira

Non è necessario alcun codice: Scegliete tra i trigger di automazione predefiniti di Jira o personalizzatene uno. Se non sapete da dove iniziare, Jira vi consiglierà i trigger in base alla configurazione e alla storia del vostro account.

Le sue automazioni sono ottime per creare report sul carico di lavoro degli utenti per una migliore gestione delle risorse, in modo da poter assegnare o delegare automaticamente il lavoro a tutto il team. L'efficienza del vostro piano di progetto può sicuramente migliorare quando automazione dei flussi di lavoro con le sue soluzioni di project management.

4. Modelli

Jira è dotata di modelli progettati per far partire i progetti. La maggior parte dei modelli modelli sono per la gestione del lavoro ma Jira offre anche modelli per la gestione dei servizi, lo sviluppo di software e persino per il marketing e il design.

via Jira

Non è necessario progettare un progetto da zero. Utilizzate un modello per impostare rapidamente i progetti in formato Kanban board o in formato Bacheca Scrum per il monitoraggio dei problemi DevOps: il mondo è la vostra ostrica.

Prezzi di Jira

**Gratuito

Standard: $8,15/mese per utente per 10 utenti

$8,15/mese per utente per 10 utenti Premium: $16/mese per utente per 10 utenti

$16/mese per utente per 10 utenti Piano Enterprise : Contattare per i prezzi

Smartsheet vs. Jira: Funzionalità/funzione a confronto

Smartsheet e Jira hanno la potenza di fuoco necessaria per gestire progetti per aziende e piccole imprese. Tuttavia, ci sono molte differenze tra queste due piattaforme e la scelta dell'opzione giusta dipende in ultima analisi dalle esigenze aziendali.

1. Caso d'uso

Smartsheet sostiene di poter lavorare bene per i team IT, ma non è stato progettato per lo sviluppo o l'IT come Jira. Jira può funzionare per i team non tecnici, ma non vi farà guadagnare molto (e probabilmente confonderete i responsabili del marketing con soluzioni di project management inutilmente complicate).

Smartsheet, invece, funziona bene per una più ampia varietà di casi d'uso. Se avete intenzione di passare l'intera organizzazione a un'unica soluzione di project management, Smartsheet è più versatile e ha una curva di apprendimento più breve.

Vincitore: Smartsheet per la versatilità; Jira per i team software

2. Modelli

Avete bisogno di risparmiare tempo? Sia Jira che Smartsheet offrono modelli. Jira offre circa 40 modelli che si concentrano principalmente sul formattare i progetti. Smartsheet, invece, offre modelli in più lingue e dispone di oltre 190 modelli in inglese per qualsiasi cosa, dai quiz a premi alle roadmap dei prodotti alle campagne email. È l'opzione migliore se si vogliono modelli per vari usi.

Vincitore: Smartsheet

3. Automazioni e IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Smartsheet-AI.png Smartsheet vs Jira: IA di Smartsheet /$$$img/

via Smartsheet

Sia Jira che Smartsheet sono dotati di strumenti di automazione dei flussi di lavoro drag-and-drop. Ma nel confronto tra Jira e Smartsheet, resta da vedere quale regni sovrano quando si tratta di IA.

Smartsheet sta attualmente testando l'IA per la creazione di formule, grafici e un assistente IA dal vivo. Al momento non è disponibile per tutti, anche se il piano prevede di rilasciarla presto.

Al momento, Jira offre l'IA sotto forma di agenti virtuali per alleggerire il carico dei membri del team che lavorano in ruoli di supporto clienti. Ma c'è di più in arrivo: Iscrivetevi alla lista d'attesa per essere tra i primi a testare l'IA di Atlassian Intelligence, che promette di generare contenuti, occuparsi di delle note delle riunioni e riepiloghi/riassunti, e rispondere a tutte le vostre domande su un progetto.

Vincitore: Troppo presto per dirlo

4. Gestione delle risorse digitali

La gestione delle risorse digitali (DAM) è indispensabile per mantenere i file dell'organizzazione in uno spazio digitale ordinato e organizzato. Sfortunatamente, Jira non offre alcun DAM: per questo è necessario rivolgersi a un altro prodotto Atlassian, Brandfolder.

Smartsheet offre invece il DAM, che rende semplice l'organizzazione, la sicurezza e la condivisione dei documenti sia internamente che con partner esterni. Non preoccupatevi: è dotato anche di solide funzionalità/funzione di autorizzazione per tenere le informazioni sotto chiave.

Vincitore: Smartsheet

5. Prezzi

Jira e Smartsheet non sono molto distanti nei prezzi. Jira costa 1,15 dollari in più per utente (per 10 utenti) sul suo piano standard. Tuttavia, Jira è più economico a 16 dollari per utente per il piano Premium, mentre Smartsheet costa 25 dollari per utente per il suo livello Business.

Fortunatamente, sia Smartsheet che Jira offrono versioni gratis, in modo da poterli provare prima dell'acquisto.

vincitore:* Jira per le funzionalità/funzione di base; Smartsheet per account di livello superiore

Jira vs. Smartsheet su Reddit

Come potete vedere, non c'è un chiaro vincitore nel dibattito tra Smartsheet e Jira. Abbiamo consultato la brava gente di Reddit per valutare quale strumento di project management sia migliore per le diverse applicazioni.

Alcuni utenti sono fan sfegatati di Jira: "Come persona che ha usato Asana, Trello, MS Project e Smartsheet, non posso immaginare di essere altrettanto produttivo senza la semplicità e la responsabilità che associo a Jira", ha affermato un utente.

Tuttavia, altri utenti ritengono che Jira non sia adatto alle loro esigenze. Un utente ha dichiarato: "È passato un po' di tempo dalla nostra ricerca di strumenti, ma mi sembra di ricordare che abbiamo deciso che Jira era un po' una mazza per il nostro problema di mosca. Non era una buona soluzione. Abbiamo provato un'intera serie di strumenti. Ora, Smartsheet + Teams ci ha cambiato la vita"

Un altro utente ha detto che l'implementazione di Jira era troppo complessa e che "strumenti come Trello e Smartsheet sono più versatili e più adatti a team piccoli che hanno bisogno di muoversi rapidamente"

Riunione ClickUp - la migliore alternativa a Smartsheet vs. Jira

Utilizzate ClickUp per gestire facilmente attività e progetti e collaborare in modo efficiente con il vostro team

Smartsheet e Jira hanno ciascuno i propri pro e contro. Uno è più adatto agli sviluppatori, mentre l'altro è più generico. Ma chi dice che bisogna scegliere tra una piattaforma iper-specializzata e una iper-generica? 👀

Scegliete invece ClickUp. Siamo lo strumento di project management preferito dall'universo per la gestione delle attività, l'impostazione degli obiettivi, la collaborazione del team, i modelli e molto altro ancora.

Non solo, ma la nostra piattaforma, personalizzabile al 100%, offre un aiuto specifico per ogni tipo di team, in modo che possiate beneficiare di una piattaforma all-in-one e di una profonda esperienza.

Gestire persone, attività, progetti e budget nello stesso posto

Migliorare la collaborazione e accelerare l'esecuzione dei progetti utilizzando la piattaforma di lavoro completa di ClickUp

Perché separare il vostro strumento di PM dal vostro lavoro quotidiano? ClickUp Project Management organizza i progetti, aiuta a stabilire gli obiettivi e monitora tutte le comunicazioni. Tutto è nello stesso posto, quindi non c'è bisogno di cercare informazioni. È sufficiente inserire i dati, visualizzare i flussi di lavoro e fare di più in un'unica piattaforma.

Traccia tutto in una chiara vista Tabella

Vedere lo stato di ogni attività a colpo d'occhio con la visualizzazione Tabella di ClickUp Vista Tabella di ClickUp è un database senza codice che permette di risparmiare tempo per la stesura del bilancio, il monitoraggio del tempo, la gestione dei contatti e altro ancora. Scegliete tra i campi modulo già pronti o create campi personalizzati per registrare qualsiasi cosa.

La semplice funzione di trascinamento rende la visualizzazione della Tabella di ClickUp molto più facile da visualizzare e da organizzare le righe per il monitoraggio del budget o del tempo.

Ottenere l'assistenza dell'IA

Inserite alcuni dettagli chiave e un tono di voce e scrivete le email in pochi secondi con ClickUp AI

Sia Smartsheet che Jira hanno capacità di IA limitate. Ma ClickUp AI è l'unico assistente IA al mondo specifico per il lavoro, in grado di gestire il carico di lavoro quotidiano.

Affidatevi a ClickUp AI per correggere errori di battitura, scrivere email, creare script, generare programmi e... qualsiasi altra cosa. ClickUp AI vive nei vostri progetti, attività e modelli per accelerare la vostra giornata di lavoro e consentirvi di concentrare le vostre energie su compiti importanti.

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

ClickUp: Agile Project Management a misura d'utente

Esplorate ClickUp per gestire i vostri progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività

Non c'è un chiaro vincitore nel braccio di ferro tra Jira e Smartsheet. Ognuno ha i suoi pro e i suoi contro. La scelta dipende dal flusso di lavoro e dalle esigenze.

La buona notizia è che non dovete accontentarvi. Elevate la produttività del vostro team con una piattaforma versatile e specializzata. ClickUp è una soluzione all-in-one per il project management che si riunisce all'incrocio tra semplicità e funzione.

Scoprite voi stessi la differenza: Create subito un'area di lavoro di ClickUp gratuitamente .