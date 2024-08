Movimento contro lunedì: La battaglia reale per la gestione di attività e progetti

Lavorare come project manager è spesso come camminare su una corda tesa: si cerca di mantenere l'equilibrio (e la sanità mentale!) mentre ostacoli imprevisti, tagli al budget e scadenze sempre più ravvicinate fanno a gara per buttarci giù. 🤹 Strumenti per il project management forniscono il supporto necessario per camminare in punta di piedi senza scivolare. I due maestri di questo gioco di equilibri sono Motion e Monday. Entrambi aiutano a pianificare, organizzare e gestire attività e progetti come un professionista. Detto questo, non si deve decidere tra Motion e Monday, perché entrambi gli strumenti hanno i loro punti di forza e alcuni limiti.

In questo articolo esamineremo le funzionalità/funzione principali di Monday e Motion per aiutarvi a selezionare il miglior software di project management che soddisfa tutti i requisiti e vi permette di gestire i progetti con sicurezza.

Cos'è Motion? Il movimento è una robusta app per la produttività e la pianificazione con funzionalità/funzione di IA che aiutano a ottimizzare e regolare i flussi di lavoro dei progetti. Il suo Calendario intelligente consente di pianificare le giornate minuto per minuto, di destreggiarsi tra riunioni e attività e di costruire programmi personalizzati per portare la collaborazione del team a nuovi livelli.

Le opzioni di programmazione automatica sono uno dei punti di forza di Motion: l'unico compito è quello di inserire le attività e la piattaforma le inserirà in modo ordinato nei programmi del team. Offre anche molti modelli e integrazioni per aumentare la funzione, risparmiare tempo e garantire la coerenza.

Attenzione a non confondere Motion con Notion . Quest'ultima è una piattaforma che aiuta a centralizzare le note, le attività e i database e potrebbe non offrire opzioni avanzate di project management come Motion.

Via: Movimento

Funzionalità/funzione del movimento

Motion è nata come app di calendario e pianificazione, ma si è evoluta in un'app per la gestione delle attività piattaforma di project management . Vediamo cosa rende questa app così attraente.

IA per la pianificazione delle attività e dei progetti

Motion è una procedura guidata di pianificazione e organizzazione di attività e progetti complessi. 🪄

Questo strumento IA analizza le voci e tesse i suoi incantesimi di pianificazione, tenendo conto di priorità, durata e stato. In poche parole, Motion vi toglie la pianificazione dal piatto e vi permette di occuparvi di altre attività importanti, assicurandovi che il vostro team sia al corrente di tutto.

Da fare: come funziona l'assistenza supportata dall'IA di Motion? pianificazione del progetto lavoro?

Supponiamo di aver aggiunto cinque attività alla piattaforma. Esse hanno diversi livelli di priorità, durata e più assegnatari. Motion utilizzerà le informazioni fornite per inserire le attività negli slot disponibili per ogni membro del team, creando programmi personalizzati. Ogni persona vedrà solo le attività che la riguardano, mentre quelle ad alta priorità appariranno in alto. La piattaforma bloccare il tempo sui calendari di tutti per garantire un lavoro concentrato e libero da distrazioni.

Via: Movimento

Modelli

L'obiettivo di utilizzare uno strumento di project management di prima classe come Motion è risparmiare tempo e migliorare la produttività. Uno dei modi per raggiungere questo obiettivo è l'uso di modelli. Motion vanta un'impressionante collezione di modelli già pronti per il piano delle attività, la gestione dei progetti e l'organizzazione delle riunioni.

Oltre a utilizzare i modelli già pronti, è possibile crearne di propri. Ad esempio, è possibile configurare una struttura per le attività ricorrenti in campagne di marketing riutilizzabile per ogni client e progetto successivo.

Assistente alle riunioni

Organizzare riunioni multiple tra team e stakeholder è una parte non negoziabile dei compiti di un gestore del team. Ma lavorarle in un'agenda già fitta di impegni può essere stressante.

Per fortuna, con Meeting Assistant di Motion potete migliorare le vostre riunioni!

Questa comoda funzionalità funge da assistente personale. Comunicategli gli orari delle vostre riunioni preferite e lui creerà un programma di disponibilità e lo mostrerà ai vostri collaboratori. Ad esempio, potete scegliere di non fare riunioni il venerdì o di farle tutti i giorni ma solo al mattino.

Impostate limiti di riunioni giornaliere e Motion bloccherà il vostro programma per la giornata non appena li avrete raggiunti. Personalizzate la vostra pagina di prenotazione con dei modelli e dite addio alle email per programmare una singola riunione.

Prezzi di Motion

Individuale : $19/mese

: $19/mese Team: $12/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Che cos'è Monday?

Monday.com è una boccata d'aria fresca nel mondo dei siti web gestione del lavoro spazi che consentono agli utenti di personalizzare i flussi di lavoro per ottenere la massima funzione. È piuttosto camaleontica: la piattaforma si adatta ugualmente bene alla gestione di progetti pesanti, a lavori CRM impegnativi o alle normali attività aziendali! 🦎

Per quanto riguarda il project management, Monday offre un'ampia gamma di opzioni per definire, organizzare ed eseguire ogni aspetto del flusso di lavoro.

Oltre a flussi di lavoro personalizzati, Monday offre molteplici visualizzazioni del progetto, automazioni precostituite e dashboard intuitivi. Utilizzate la piattaforma per osservare il progetto da più angolazioni e monitorare lo stato con sicurezza e chiarezza.

Via: Monday

Funzionalità/funzione del lunedì

Indossiamo i nostri cappelli da detective e indaghiamo sulle funzionalità/funzione di Monday per capire perché è un'ottima soluzione software per il project management . 🕵️

Visualizzazioni del progetto

Un semplice cambio di prospettiva può rivelare cose che non si erano notate prima, e nessuno lo sa meglio dei project manager. Passare da una visualizzazione all'altra aiuta a identificare i punti deboli, migliorare i processi sequenza, monitoraggio delle tempistiche e raggiungimento di gli oggetti del progetto con ostacoli minimi.

In qualità di leader di alto livello software di visual project management il Monday consiste nello sfruttare diverse visualizzazioni per ottenere la massima chiarezza e trasparenza.

La piattaforma offre 10+ visualizzazioni, che permettono di visualizzare i flussi di dati come si desidera. Scegliete la vista Gantt per creare una sequenza temporale e gestire le dipendenze, optate per la vista Carico di lavoro per capire la capacità del vostro team o utilizzate la vista File per gestire le risorse del progetto. Passate da una visualizzazione all'altra senza fatica, bloccate una vista per evitare modifiche e scegliete il vostro schema preferito per risparmiare tempo e massimizzare la produttività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-Gantt-chart-in-Monday.com\_.png Esempio di grafico Gantt in Monday.com /$$$img/

Via: Monday

Automazioni

Con le opzioni di automazione di Monday, non si perde tempo in lavori ripetitivi. Utilizzatele per essere più efficienti e ridurre al minimo il rischio di errori!

L'utilizzo dell'automazione può sembrare altamente tecnologico, ma non lo è: Monday consente di automatizzare le attività senza codice in base a una semplice logica che prevede un trigger, una condizione e un'azione. Ad esempio, potreste voler archiviare le vostre attività ogni volta che il loro stato cambia in Done. In questo caso, l'archiviazione delle attività è l'azione, il cambiamento di stato è il trigger e il passaggio effettivo a Done è la condizione.

Monday consente di creare le proprie automazioni, ma è anche possibile utilizzare modelli di progetto predefiniti per iniziare. 😍

Ruoli personalizzati

Monday sa che i project manager devono organizzare i team in modo impeccabile per garantire che tutti conoscano i propri ruoli ruoli e responsabilità per questo offre ruoli personalizzati.

Questa interessante funzionalità consente ai gestori del team di definire un ruolo preciso per ogni membro del team coinvolto in un particolare progetto. È possibile assegnare ruoli in base al titolo e al reparto e definire autorizzazioni specifiche per quella posizione. In questo modo, ogni membro del team ottiene livelli di accesso adeguati per svolgere i propri compiti e gestire i propri account. Una volta creati i ruoli personalizzati, è possibile riutilizzarli per altri progetti e risparmiare tempo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-creating-and-assigning-design-tasks-in-monday.com\_-1400x757.png Esempio di creazione e assegnazione di attività di progettazione in monday.com /$$$img/

Via: Monday

Prezzi di Monday

**Gratis

Basic : $8/mese per postazione

: $8/mese per postazione Standard : $10/mese per postazione

: $10/mese per postazione Pro : $16/mese per postazione

: $16/mese per postazione Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Motion vs. Monday: Funzionalità/funzione a confronto

Motion e Monday offrono diverse impostazioni di funzionalità/funzione, per cui si può propendere per uno dei due software in dipendenza delle proprie esigenze. Risolviamo il dilemma Monday vs. Motion confrontando tre aspetti critici: facilità d'uso, integrazioni e opzioni di reportistica per trovare lo strumento di project management più adatto a voi.

Interfaccia user-friendly

Uno strumento di project management può avere tutte le caratteristiche, ma se non è facile da usare, tutto va a rotoli.

Fortunatamente, non avrete questo problema con nessuno dei due strumenti di project management. Sia Motion che Monday sono molto facili da usare e intuitivi. Non avrete problemi nell'impostazione e nella gestione dei flussi di lavoro, anche se siete alle prime armi con gli strumenti di project management. Ogni pulsante e opzione è chiaramente etichettato e non c'è spazio per la confusione.

In termini di facilità d'uso, diciamo che è un pareggio. L'unica cosa che potrebbe dare il sopravvento a Monday è il design. La piattaforma ha un'interfaccia più accattivante e di colore rispetto a Motion, che attira molti utenti.

Via: Movimento

Integrazioni

Le integrazioni con altre app danno una marcia in più agli strumenti di project management e ne aumentano la funzione.

Monday eccelle in questo aspetto e offre oltre 200 integrazioni per semplificare la collaborazione e la comunicazione, ottimizzare i flussi di lavoro, gestire i documenti e creare reportistica e analisi. Alcune delle più popolari integrazioni native includono Canva, Mirova, Zoom e Confluence. Monday dispone di un'API che aiuta a connettersi con altri strumenti e a centralizzare il lavoro.

Anche Motion offre integrazioni native, ma l'elenco è molto più corto: è possibile integrarsi solo con sette app. Fortunatamente, una di queste è Zapier, attraverso la quale è possibile connettersi a migliaia di app e piattaforme. Motion dispone anche di un'API, che offre una maggiore flessibilità in termini di integrazioni.

Se preferite le integrazioni native, Monday è la scelta migliore in questo caso.

Via: Monday

Opzioni di reportistica

Per molti project manager, le opzioni di reportistica sono un must: si vuole visualizzare lo stato del progetto, confrontare i dati, individuare le aree di miglioramento e prendere decisioni informate.

Monday lo sa bene e offre solide funzionalità/funzione di reportistica. Utilizzate dashboard con oltre 30 widget per misurare i KPI, tracciare le prestazioni, monitorare i carichi di lavoro e vedere se il vostro team si sta muovendo come previsto. La piattaforma offre una visualizzazione a Grafico, dove è possibile ottenere approfondimenti specifici attraverso reportistica e grafici analitici.

Dall'altro lato del campo, le opzioni di reportistica sembrano essere il tallone d'Achille di Motion. La piattaforma è fantastica per la pianificazione e la programmazione, ma manca di approfondite funzionalità di reportistica, il che può essere un ostacolo per molti project manager. Fortunatamente, è possibile integrare Motion con altri strumenti di analisi ed estendere le sue funzioni.

Motion vs. Monday su Reddit

Diamo un'occhiata a ciò che la comunità di Reddit ha da dire su questi strumenti.

Un utente ha menzionato la presenza di che Motion gli piaceva, ma che lo considerava troppo costoso -Ecco un estratto della loro recensione:

_Ho scaduto il mio periodo di prova. Fa un buon lavoro, ma è molto costoso per quello che fa. Qualcuno dovrebbe proporre qualcosa di simile e più economico!

ho impostato il mio calendario settimanalmente o bisettimanalmente. Posso dedicare un'ora alla settimana per riordinare il mio calendario, dato che non sono un CxO che ha bisogno di rimescolare un sacco di eventi

mi sarei abbonato se il prezzo fosse stato adeguato. Forse il loro modello di valutazione dovrebbe basarsi sul numero di attività e di rimescolamenti e non su una tariffa forfettaria che può essere costosa

Un altro utente ha detto che amava le Bacheche del Monday anche se la configurazione può essere impegnativa per una corretta implementazione:

ci sono alcune stranezze nella configurazione, ma è stato il miglior miglioramento che abbiamo fatto. Abbiamo delle bacheche per tutti i membri per monitorare i lavori che solo loro e il loro manager possono vedere. Abbiamo una bacheca di monitoraggio per i fornitori e un'altra per gli interni._

Un utente nella sezione stesso thread non era però un fan della struttura dei prezzi di Monday:

L'ho provata e, pur trovandola interessante, penso che sia follemente costosa. Inoltre, ti fanno pagare a scaglioni, quindi potresti pagare per 10 licenze aggiuntive quando ne hai bisogno solo di una.

Via: Movimento

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Motion vs Monday

La scelta tra Motion e Monday implica un compromesso. Se si opta per le opzioni di pianificazione e programmazione di Motion, bisogna fare i conti con la mancanza di strumenti di reportistica. D'altra parte, se desiderate i ruoli personalizzati e i dashboard di Monday, non potrete usufruire di altrettante funzionalità/funzione di pianificazione.

Fortunatamente, non dovrete giocare al gioco del dare e avere se scegliete una terza opzione che ha tutto- ClickUp !

ClickUp è un programma di di attività e project management con funzionalità/funzione per la gestione di progetti e attività ottimizzare i flussi di lavoro organizzare le attività, collaborare e monitorare gli stati senza sudare troppo. Grazie alla sua robusta funzionalità/funzione, sarete in grado di raggiungere livelli di produttività senza precedenti. 📈

Vediamo le tre funzionalità/funzione principali che fanno di ClickUp un eccellente programma di Motion and Alternativa per il lunedì !

1. ClickUp AI project management con supporto per l'IA

ClickUp riunisce i team per pianificare, monitorare e collaborare a qualsiasi progetto in un unico luogo

ClickUp si propone di facilitare il project management con una serie di funzionalità/funzione dedicate e integrate all'interno del sistema di gestione dei progetti ClickUp Project Management Suite .

Con ClickUp è possibile riunire team piccoli e grandi e lavorare su ogni aspetto di un progetto con la massima chiarezza e dedizione.

State pianificando un progetto? ClickUp AI può aiutare! Questa potente IA assistente alla scrittura può costruire interi piani di progetto, Sequenze e brief, riepilogare/riassumere le note, creare programmi per le riunioni e modificare i contenuti, e avrete a disposizione decine di prompt specifici per il vostro ruolo per generare i risultati desiderati!

Se desiderate un maggiore controllo sui flussi di lavoro dei progetti, approfittate di Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp e visualizzate i dati nel modo che preferite. Utilizzate elenchi, Bacheca, Sequenza e Calendario per vedere i dati da diverse angolazioni e concentrarvi sul quadro generale senza perdere i dettagli essenziali.

La collaborazione è un fattore importante per l'esito positivo di ogni progetto. ClickUp offre opzioni come la modifica in tempo reale, la correzione di bozze, la chat, i commenti e la presa di note per tenere i team al corrente dei più piccoli aggiornamenti. Dashboard di ClickUp con oltre 50 widget visivi vi aiutano ad accedere ai timesheet, ai piani di sprint, agli indicatori di progetto e ad altri report informativi per monitorare lo stato di avanzamento con la massima precisione.

Avete bisogno di aiuto per costruire i vostri progetti da zero? Utilizzate uno dei servizi di prima classe di ClickUp modelli di project management di prima classe per risparmiare tempo e garantire la coerenza. ✨

2. Attività di ClickUp per una ricca visibilità del flusso di lavoro

Gestite attività e progetti e collaborate in modo efficiente con il vostro team utilizzando ClickUp

I project manager devono essere in grado di assegnare, organizzare e monitorare le attività con la massima precisione ed efficienza. ClickUp vi dà la possibilità di progettare flussi di lavoro personalizzati con Attività di ClickUp .

Questa suite consente di utilizzare oltre 35 ClickApp per la gestione delle attività su misura. Mappa le attività del team, crea relazioni tra le attività, automatizzare le azioni ripetitive o modificarle in blocco. Con opzioni come l'aggiunta di più assegnatari a un'attività, la modifica collaborativa e i commenti in thread, mantenere un team unificato non è mai stato così facile!

Con Campi personalizzati di ClickUp è possibile fornire dettagli contestuali per ogni attività, in modo che il team sappia Da fare. In questo modo è possibile filtrare e organizzare le attività quotidiane i deliverable giornalieri un gioco da ragazzi, soprattutto per i progetti su larga scala. Inoltre, creare dimostrazioni delle attività con registrazioni dello schermo e assegnare livelli di accesso basati su gerarchia per aiutare i vostri compagni di squadra a procedere con sicurezza!

3. Visualizzazione del calendario ClickUp per una programmazione senza sforzo

Trascinare e rilasciare le attività di ClickUp nella visualizzazione Calendario

ClickUp offre più di 15 visualizzazioni del progetto e, tra queste, la più importante è la visualizzazione Visualizzazione del calendario di ClickUp può trasformarvi in un professionista del piano e della programmazione!

Questo layout consente di visualizzare le attività per giorno, quattro giorni, settimana o mese, in modo da poter scegliere il livello di dettaglio che si desidera osservare in un determinato momento.

Pianificare è facilissimo: basta trascinare un'attività nel calendario e il gioco è fatto! Il calendario di ClickUp si sincronizza con il vostro Google Calendar, offrendovi una visualizzazione centralizzata di tutte le vostre attività.

Ciò che vedete nello strumento Calendario è completamente personalizzabile: filtrate la visualizzazione in base al progetto, al livello di priorità o a un altro criterio, codificate le attività per facilitarne la navigazione e visualizzatene i dettagli. È possibile modificare più attività: selezionare più attività e modificarne i dettagli senza ripetere il processo innumerevoli volte. 😍

Migliorate la produttività razionalizzando le attività e utilizzando le visualizzazioni ClickUp adattabili per organizzare e monitorare tutti i tipi di lavoro

Nessun compromesso: ClickUp è il project management più semplice

Con le sue diverse funzioni di piano, visualizzazione e gestione dei progetti collaborazione $$$a è un sogno che diventa realtà per i project manager. La sua profonda personalizzazione consente di creare un'area di lavoro adatta a qualsiasi progetto e linea di lavoro. Inoltre, si integra con oltre 1.000 altri software, consentendo di semplificare i lavori sparsi su un'unica piattaforma. Provate la versione gratuita di ClickUp per esplorare da soli le sue funzionalità/funzione! 😎