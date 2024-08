app di gestione progetti per iOS: 10 soluzioni top per flussi di lavoro semplificati

Il project management è come destreggiarsi tra una dozzina di palle contemporaneamente. A meno che non abbiate qualche abilità magica nella manica, è una vera sfida orchestrare le attività, tenere d'occhio i programmi e gestire i team da soli. 🤹

Per fortuna, non dovete fare tutto da soli: le app di project management possono aiutarvi a pianificare, monitorare e organizzare tutte le parti in movimento del vostro progetto, facendolo funzionare come una macchina ben oliata.

Se volete un'app per la gestione di progetti app per il project management che funziona bene con i dispositivi iOS, andiamo ad esplorare! Siamo qui per presentarvi le 10 migliori app per il project management su iOS e per svelarvi i loro pro, contro e prezzi. Immergiamoci!

Cosa cercare nelle app di project management per iOS?

Quando si seleziona un'app per il project management, ecco alcuni fattori chiave da considerare:

Interfaccia semplice: L'app deve avere un'interfaccia intuitiva e facile da usare per una facile navigazione Gestione delle attività: L'app deve supportare la creazione, l'assegnazione e il monitoraggio delle attività e consentire di impostare date di scadenza, promemoria, priorità e dipendenze Funzionalità/funzione di collaborazione: Deve consentire di collaborare in tempo reale e di integrarsi con strumenti di messaggistica e comunicazione come Slack e le email Visualizzazione del progetto: Assicuratevi che l'app disponga distrumenti di visualizzazione del progetto per la pianificazione e il monitoraggio dello stato, come i grafici di Gantt e le tavole Kanban Funzionalità di integrazione: Verificare se l'app si integra con altri strumenti utilizzati dal team, come calendari, CRM e strumenti di sviluppo Personalizzazione: L'app deve essere personalizzabile per adattarsi al vostro flusso di lavoro specifico attraverso campi personalizzati, etichette e modelli di progetto Scalabilità: L'app deve essere in grado di gestire progetti più grandi e complessi man mano che la vostra azienda si espande

Le 10 migliori app di project management per iOS da implementare per il vostro team

Abbiamo cercato in lungo e in largo per portarvi la crème de la crème tra le app di project management per iOS che ottimizzeranno i vostri lavori richiesti. 💪

Vi illustreremo le loro funzionalità/funzioni, i limiti e i prezzi per aiutarvi a trovare quella perfetta per le vostre esigenze aziendali. Iniziamo!

Utilizzate ClickUp per gestire in modo efficiente i vostri progetti con oltre 15 visualizzazioni, modelli predefiniti e numerose funzionalità/funzione di collaborazione

Riunite ClickUp, un'applicazione compatibile con iOS software di project management che rende facile la collaborazione e la gestione di flussi di lavoro in più fasi.

La sua adattabilità Gerarchia dei progetti organizza anche i progetti più complessi in attività e sottoattività gestibili. Inoltre, consente ai team di passare da un'attività all'altra 15+ visualizzazioni del progetto come Board, Gantt e List, tutte all'interno di un'unica piattaforma unificata. 🎯

Un'ampia gamma di funzionalità personalizzabili consente ai team di trasformare le idee in attività realizzabili e di strutturare le roadmap dei progetti concentrandosi sulle attività cardine. Sfruttate le numerose modelli di project management per un lancio rapido ed efficiente e personalizzare gli stati per garantire che il team sia informato su ogni fase del progetto.

Utilizzare il ClickUp Executive Reportistica sullo stato del progetto Modello per la supervisione di più progetti attraverso comode Bacheche ed elenchi

Cercate una panoramica concisa dei diversi progetti che supervisionate? Utilizzate il modello Modello di reportistica esecutiva sullo stato dei progetti di ClickUp ! I campi personalizzati, come Ambito, Stato del budget e Valutazione del progetto, aiutano a mostrare i dati più importanti.

Ottenete approfondimenti completi su tutta l'area di lavoro con ClickUp dashboard . Sono perfetti per Agile project management e lo sviluppo del prodotto, visualizzando a 360° i dati critici e consentendo un migliore processo decisionale. Grazie a widget personalizzabili, è possibile accedere a informazioni cruciali su individui, Sprints, progetti e attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/ClickUp-Dashboards-Project-Overview-Elenco-Overview.png Panoramica del progetto ClickUp Dashboard (Elenco panoramico) /$$$img/

Visualizzate il lavoro dei vostri team in un colpo d'occhio, monitorando o categorizzando lo stato generale in ClickUp Dashboards

Aumentate il vostro project management e velocità di esecuzione con ClickUp AI che vi aiuta a:

Creare schemi di progetto

Redigere documenti

Generare riepiloghi/riassunti delle riunioni

Aggiungere commenti a qualsiasi attività o documento per favorire la collaborazione in tempo reale. È possibile assegnare elementi di azione nei commenti, chattare in tempo reale, condividere allegati e rimanere informati con notifiche complete. Ottenere ClickUp per i dispositivi iOS e sperimentate la sua produttività su dispositivi mobili, desktop e persino sugli Apple Watch, rendendo più facile che mai la produttività in movimento! 🏃

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

La sua matrice di funzionalità/funzione può risultare in una curva di apprendimento molto ripida

Per utilizzare le funzioni di IA è necessario essere in un livello a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 :4.7/5 (8.000+ recensioni)

:4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra:4.7/5 (3.000+ recensioni)

2. Casual.PM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Casual.PM\_.png Flusso di lavoro di Casual.PM /$$$img/

Via: Casual.PM Casual.PM, noto anche come solo Casual, è un semplice progetto visivo e gestione dei processi Strumento per l'organizzazione personalizzata delle attività. Permette di visualizzare il progetto a 360° e di comprenderne il flusso in modo cristallino. 🌊

È sufficiente creare flussi di lavoro da zero utilizzando la funzione Canva, aggiungendo attività e dipendenze tra di esse. Se la vostra azienda vive di processi ripetibili, Casual.PM vi farà risparmiare tempo perché potrete facilmente clonare e riavviare ogni flusso di lavoro creato.

È anche possibile aggiungere membri del team a un progetto per assegnare attività, impostare scadenze e monitorare lo stato del flusso di lavoro. L'app per iOS offre anche una visualizzazione dashboard delle attività e di tutti i progetti in corso.

Le migliori funzionalità di Casual.PM

Modelli per il project management

visualizzazione del progetto a 360 gradi

Integrazione con strumenti come Dropbox, Google Drive e Google Calendar

Clonazione dei progetti

Piano e monitoraggio visivo delle attività

Limiti di Casual.PM

L'interfaccia potrebbe essere troppo complessa per alcuni utenti

Potrebbe beneficiare di maggiori opzioni di integrazione

Prezzi di Casual.PM

Personale : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Starter : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Team : $50/mese per utente

: $50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Casual.PM valutazioni e recensioni

G2 :4.3/5 (meno di 10 recensioni)

:4.3/5 (meno di 10 recensioni) Capterra:4.8/5 (30+ recensioni)

3. MeisterTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/MeisterTask.png Bacheca Kanban di MeisterTask /$$$img/

Via: MeisterTask MeisterTask è un'app per la gestione di attività e progetti che lavora senza problemi su tutti i dispositivi iOS. Consente di collaborare con il proprio team e di monitorare i progetti attraverso diverse pratiche visualizzazioni.

Sfruttate i suoi quadri di progetto Kanban per digitalizzare i vostri flussi di lavoro e visualizzare in modo trasparente lo stato delle attività. Aprite una dashboard per visualizzare un'interfaccia personalizzabile che vi dà una rapida occhiata alle notifiche, ai progetti e alle attività imminenti.

Con la Funzione Gantt Sequenza di MeisterTask, i project management possono aumentare l'efficienza e garantire l'allineamento del team. Assegnare e pianificare le attività in una visualizzazione Calendario rende più facile identificare i colli di bottiglia e rispettare le scadenze. Inoltre, è possibile automatizzare le attività ricorrenti per risparmiare tempo. ⏳

MeisterTask vi tiene informati con promemoria e notifiche sul vostro iPhone o iPad e supporta anche il lavoro offline. La volta successiva che tornate online, tutti i vostri lavori si sincronizzano al loro stato più recente.

Le migliori funzionalità/funzione di MeisterTask

Automazioni delle attività

Modelli per la gestione di progetti e attività

Lavoro offline

Visualizzazioni multiple dei progetti

Monitoraggio del tempo

Limiti di MeisterTask

L'aggiunta di un calendario del flusso di lavoro potrebbe essere vantaggiosa

Le notifiche da mobile possono essere inaffidabili a volte

Prezzi di MeisterTask

Basic :Free

:Free Pro : $6,50/mese per utente

: $6,50/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

MeisterTask valutazioni e recensioni

G2 :4.6/5 (150+ recensioni)

:4.6/5 (150+ recensioni) Capterra:4.7/5 (1.000+ recensioni)

4. SquadraSettimana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/TeamWeek.png Pianificazione del progetto TeamWeek /$$$img/

Via: TeamWeek TeamWeek (o Toggl Plan) consente di creare tabelle di marcia visive e di progetti in un attimo, grazie alle sequenze temporali drag-and-drop di facile utilizzo. E quando si presentano ostacoli imprevisti o i piani cambiano, si possono facilmente apportare rapide modifiche.

Aggiungete al vostro flusso di lavoro dettagli come allegati, stime e commenti di feedback e organizzateli in modo ordinato in un unico posto. Inoltre, grazie agli aggiornamenti via email e in app, non perderete mai di vista le vostre attività e i vostri piani. 📢

Avete bisogno di una prospettiva più ampia? Zoomate per vedere le vostre attività piano del progetto e capacità del team per il mese, il trimestre o l'anno a venire. In questo modo è possibile individuare in anticipo le potenziali sfide e affrontarle a titolo.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamWeek

Sequenze che possono essere condivise con i client

Schede attività personalizzabili

Interfaccia drag-and-drop

Attività cardine con codice colore per tenere traccia delle scadenze

Notifiche in app

Limiti di TeamWeek

Richiede tempo per imparare il software

Funzioni mobili al limite

Prezzi di TeamWeek

Teams : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business: $13,35/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di TeamWeek

G2 :4.3/5 (30+ recensioni)

:4.3/5 (30+ recensioni) Capterra:4.5/5 (100+ recensioni)

5. Fantastico

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Nifty.png Tabella di marcia di Nifty /$$$img/

Via: Più moderno Nifty è un'area di lavoro progettata per il piano dei progetti, la comunicazione del team e la reportistica automatica sullo stato di avanzamento. Rappresenta l'equilibrio ideale tra il piano strategico di alto livello e la gestione quotidiana della collaborazione. 🤝

Impostate una timeline visiva per i vostri obiettivi principali e mantenete il team sulla stessa pagina con automazioni degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività completate. Quando si tratta di monitorare le attività cardine, Nifty vi tiene informati con aggiornamenti sullo stato in tempo reale.

L'app consente di organizzare, stabilire le priorità e monitorare il lavoro quotidiano con un ampio ventaglio di visualizzazioni come Kanban, Elenco, Sequenza, Calendario e Corsie.

Il team può facilmente condividere idee e raccogliere feedback in tempo reale grazie alla chat integrata e alle videochiamate con un solo clic. Inoltre, è possibile creare documenti di progetto, note e wiki e condividerli con i colleghi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nifty

Integrazione con strumenti come Zoom, Slack e Documenti Google

Automazioni del flusso di lavoro

Automazioni per la reportistica sullo stato di avanzamento dei lavori

Facilità di gestione degli obiettivi

Visualizzazioni multiple del progetto

Limiti di Nifty

Alcuni utenti potrebbero trovare l'interfaccia un po' opprimente

La funzione di tag potrebbe essere più flessibile

Prezzi di Nifty

**Free Forever

Starter : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Pro : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Nifty

G2 :4.7/5 (400+ recensioni)

:4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

6. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Boards_2x-1400x873.png Dashboard di Trello /$$$img/

Via: TrelloTrello è il re delle schede Kanban ! Questo strumento visivo di project management è come una bacheca interattiva che rivoluziona il modo di organizzare e tenere sotto controllo il proprio lavoro.

Le attività su Trello sono note adesive digitali note come schede. Con un semplice drag-and-drop, potete riorganizzarle senza sforzo, proprio come fareste con gli elementi di una bacheca virtuale. 📌

L'assistente di automazione no-code di Trello consente di creare regole, pulsanti e comandi che assicurano che nessuna attività ripetitiva sfugga al controllo. Può anche identificare i processi ricorrenti e suggerire soluzioni di automazione con un solo clic.

Utilizzate la classica vista Tabella per monitorare le attività, il calendario per monitorare le scadenze, la Sequenza per pianificare, la tabella per i dati o le mappe per le attività basate sulla posizione.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

oltre 100 modelli per il project management

Assistente per l'automazione senza codice

Bacheca Kanban con trascinamento e rilascio

Elenchi di attività facili da creare

Collaborazione attraverso i commenti

Limiti di Trello

Ha bisogno di più reportistica e analisi integrate

Funziona meglio per attività più piccole che coinvolgono fino a cinque persone

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $17,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 :4.4/5 (13.000+ recensioni)

:4.4/5 (13.000+ recensioni) Capterra:4.5/5 (22.000+ recensioni)

7. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Jira.png Software Jira /$$$img/

Via: Atlassico Jira di Atlassian è il sistema di supporto definitivo per i team Agile, che ne promuove l'efficienza e alimenta la collaborazione sui progetti.

Le Scrum board di Jira suddividono gli sprint di grandi dimensioni in attività gestibili, aiutando il team a produrre risultati con la massima rapidità. La sua timeline interattiva è come una tela che permette di organizzare gli elementi di lavoro, aggiungere epiche, impostare i tempi di rilascio e monitorare le dipendenze.

Tenete facilmente sotto controllo le assegnazioni e collaborate creando, aggiornando, modificando, monitorando e analizzando le attività come team. Sfruttate reportistica e dashboard pronti all'uso per semplificare il processo decisionale. 🔮

E se state cercando di risparmiare tempo e di snellire i flussi di lavoro jira offre modelli che coprono diversi team, dipartimenti e categorie, da sviluppo software al marketing e alla gestione dei prodotti.

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Collaborazione perfetta tra le attività

Dashboard per una panoramica a 360° del progetto

Oltre 3.000 integrazioni di app

Bacheca e Sequenza dei progetti

Reportistica approfondita

limiti di Jira

I principianti possono richiedere una formazione per utilizzare la piattaforma

Potrebbero essere utili più opzioni di personalizzazione delle dashboard

Prezzi di Jira

Free :fino a 10 utenti

:fino a 10 utenti Standard : $8,15/mese per utente

: $8,15/mese per utente Premium : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Jira

G2 :4.3/5 (5.500+ recensioni)

:4.3/5 (5.500+ recensioni) Capterra:4,4/5 (13.000+ recensioni)

8. Basecamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Basecamp.png Bacheca Kanban di Basecamp /$$img/

Via: Basecamp Basecamp è un software di project management efficiente e di facile utilizzo. È come un hub virtuale in cui tutto il team può archiviare, collaborare, discutere e consegnare le attività del progetto senza alcuno sforzo.

Rimanete organizzati e semplificate la vostra vita lavorativa mantenendo tutti gli incarichi, i progetti e i programmi ordinati in una dashboard di una sola pagina. Utilizzate la visione LineUp per avere una panoramica dei progetti dall'inizio alla fine.

Monitorate facilmente le attività con gli Elenchi da fare. In qualità di project manager, è fantastico poter creare tutti gli elenchi che volete, assegnare attività e tenere sotto controllo le scadenze con notifiche tempestive. 🔔

Sfruttate la Bacheca come sala riunioni digitale, dove tutte le conversazioni su un argomento specifico sono raccolte in un'unica pagina. E se avete bisogno di risposte rapide o di domande scottanti, la chat di gruppo in tempo reale è il vostro punto di riferimento.

La parte migliore? Avete a disposizione uno spazio illimitato per ogni progetto, per tenere tutti i documenti, i file e le immagini ordinatamente organizzati e facilmente accessibili.

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Messaggi in tempo reale

Visualizzazioni multiple sull'app per il project management

Supporto di file cloud con Figma, Dropbox, Airtable, ecc.

Spazio di archiviazione illimitato dei dati

Limiti di Basecamp

La videoconferenza potrebbe essere un'utile aggiunta

Le integrazioni con altri strumenti possono essere limitate

Prezzi di Basecamp

Basecamp : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Basecamo Pro Unlimited: $299/mese per utenti illimitati

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Basecamp

G2 :4.1/5 (5.000+ recensioni)

:4.1/5 (5.000+ recensioni) Capterra:4.3/5 (14.000+ recensioni)

9. Piano rapido

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/QuickPlan.png Attività di QuickPlan /$$$img/

Via: Piano rapido QuickPlan mette in primo piano la semplicità e l'efficienza quando si tratta di organizzare e controllo dei progetti , piani e obiettivi sui dispositivi iOS. L'obiettivo di questa app è quello di offrire un'esperienza di pianificazione efficace con il minimo lavoro richiesto e il minimo apprendimento.

L'app offre tre viste per mantenere le attività: un contorno, un grafico Gantt e una vista ispettore. È possibile organizzare facilmente le attività in gruppi e sottoprogetti, visualizzarle in cornici di gruppo e spostare più attività contemporaneamente. Il programma offre anche campi aggiuntivi per le attività, come il colore della barra delle attività, l'icona dell'attività, i contatti e i campi URL.

Con Gesti naturali, la sua funzionalità/funzione principale, è possibile eseguire azioni comuni come l'aggiunta, la modifica e lo spostamento di attività con semplici gesti tattili. È inoltre possibile utilizzare scorciatoie da tastiera per eseguire azioni senza sollevare le dita dalla tastiera, garantendo un flusso di lavoro senza interruzioni. ⌨️

QuickPlan semplifica anche la condivisione dei progetti. Importate i file dall'app File di iOS o utilizzate la funzionalità iOS Open In per copiare i file in altre app di terze parti come Dropbox e iCloud Drive.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickPlan

Gesti tattili per una facile gestione delle attività

scorciatoie da tastiera per iOS

Facile condivisione dei progetti

Facilità di project management tra diverse visualizzazioni

Elenchi rapidi predefiniti

Limiti di QuickPlan

Il supporto all'utente potrebbe essere migliore

Prezzi di QuickPlan

Acquisto una tantum: $49.99

valutazioni e recensioni di #### QuickPlan

App Store:4.7/5 (300+ recensioni)

10. Matrice di priorità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Priority-Matrix.png Matrice di priorità su Outlook /$$$img/

Tramite: Matrice di priorità Priority Matrix di Appfluence offre una soluzione completa per la gestione di priorità, attività e progetti, garantendo trasparenza, responsabilità ed efficienza. Grazie al quadro a 4 quadranti, è possibile monitorare facilmente numerosi progetti e centinaia di attività.

Le icone e le stelle consentono di classificare visivamente le attività e di identificare rapidamente le priorità. Inoltre, è possibile filtrare le attività in base ai collaboratori, per vedere facilmente chi sta lavorando su cosa in qualsiasi momento. Per non perdere mai di vista un'attività, potete sfruttare funzionalità come tag, filtri, monitoraggio e ricerca. 🧐

Priority Matrix consente di generare report istantanei su base giornaliera, settimanale o temporale per monitorare efficacemente lo stato dei team e dei progetti. Per una valutazione completa delle prestazioni, è possibile produrre facilmente report individuali per ciascun membro del team.

le migliori funzionalità/funzione di #### Priority Matrice sono

Condivisione di file con il drag-and-drop

Si integra con Office 365, Outlook 365 e Microsoft Teams

Chattare in-app

Reportistica istantanea

Opzioni di filtraggio multiple

Limiti della matrice di priorità

L'app desktop può essere un po' goffa rispetto ad altri software di project management presenti in questo elenco

Potrebbe utilizzare più automazioni delle attività per la gestione dei progetti

Prezzi di Priority Matrice

Pro :$12/mese per utente

:$12/mese per utente Business : $24/mese per utente

: $24/mese per utente PM per Office 365 : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni della matrice di priorità

G2 :4.7/5 (30+ recensioni)

:4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (150+ recensioni)

Ottenere di più con meno lavoro richiesto con le migliori app di project management per iOS

Migliorate l'efficienza del vostro team con le migliori app per il project management che vi presentiamo.

Per una soluzione completa per tutte le esigenze di project management, provate gratuitamente ClickUp ! Con oltre 1.000 modelli , oltre 15 visualizzazioni, automazioni delle attività, collaborazione in tempo reale funzionalità/funzione e l'assistenza dell'IA, la vostra esito positivo del progetto è a portata di mano. 🙌