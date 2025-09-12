I 15 migliori strumenti software per la documentazione IT del 2026

Ti capita spesso di avere la sensazione che tutte le tue conoscenze IT siano nascoste in note casuali, vecchi messaggi o semplicemente nella memoria di qualcuno? 😅

Questo rende davvero difficile per i team tecnici portare a termine il lavoro rapidamente: perdono tempo a cercare risposte, a rifare le attività o a risolvere gli stessi problemi più e più volte.

Ecco perché è così importante disporre di un buon software di documentazione IT. Aiuta a conservare tutte le tue conoscenze IT in un unico posto, facilmente reperibili e soggetti a condivisione con il team.

Abbiamo quindi stilato un elenco dei migliori strumenti software per la documentazione IT disponibili sul mercato. Che si tratti di redigere guide pratiche, effettuare il monitoraggio delle apparecchiature o aiutare i nuovi membri del team a familiarizzarsi con il lavoro, qui troverai qualcosa che aiuterà ogni team IT a rimanere organizzato e a lavorare in modo più efficiente. 🧠

Cosa dovreste cercare nel miglior software di documentazione IT?

Scegliere lo strumento di documentazione giusto può sembrare come districarsi in un mare di opzioni, tutte promettenti di essere "le migliori".

È facile perdersi nel confronto tra funzionalità/funzioni, prezzi e integrazioni fino a quando tutto inizia a confondersi. Ma il punto è questo: lo strumento giusto per te dipende meno dalle parole alla moda e più da ciò che aiuta realmente il tuo team a rimanere organizzato, efficiente e lucido.

Ecco a cosa prestare attenzione:

Ricerca avanzata : dovreste essere in grado di trovare qualsiasi cosa in pochi secondi. Cercate strumenti dotati di ricerca semantica, filtri e snippet contestuali, in modo che gli utenti possano individuare le risposte all'istante, aspetto particolarmente importante nella gestione degli incidenti o nelle fasi di onboarding

Controllo degli accessi e autorizzazioni : non tutti gli ingegneri o le parti interessate hanno bisogno di accedere a ogni documento. Lo strumento giusto dovrebbe fornire supporto per autorizzazioni basate sui ruoli, SSO e audit trail per proteggere configurazioni sensibili, credenziali o piani architettonici

Collaborazione in tempo reale : il tuo team dovrebbe essere in grado di lavorare insieme sui documenti in modo efficiente. Cerca : il tuo team dovrebbe essere in grado di lavorare insieme sui documenti in modo efficiente. Cerca un software di collaborazione sui documenti che supporti la modifica in team, i commenti in linea e altro ancora

Perfetta integrazione con il tuo stack tecnologico : dovrebbe funzionare senza intoppi con le applicazioni software su cui il tuo team già fa affidamento, come Slack, GitHub, Jira e altre ancora

Cronologia delle versioni e backup : un valido strumento di documentazione registra le modifiche apportate ai documenti, consente di ripristinare le versioni precedenti e offre opzioni di backup automatico, particolarmente importanti durante gli audit, le interruzioni di servizio o quando si sostituiscono i membri del team

Supporto multiformato: la tua documentazione dovrebbe essere esportabile e condivisibile. Cerca strumenti che supportino il formato PDF per la condivisione conforme alle normative, Markdown per formati ottimizzati per gli sviluppatori e HTML per le knowledge base o i portali interni

E, soprattutto, scegli uno strumento che supporti la gestione delle conoscenze IT, in modo che i tuoi documenti rimangano strutturati, ricercabili e davvero utili per tutto il team. 🧠

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

I migliori software di documentazione IT in sintesi

Ecco un rapido confronto tra i migliori strumenti:

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Documenti assistiti dall'IA, pagine nidificate, collegamento delle attività Documentazione IT centralizzata e project management Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Confluence Controllo delle versioni delle pagine, integrazione con Jira, modelli Condivisione delle conoscenze all'interno del team e integrazione con Jira Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 5 $. 16 Notion Blocchi, database, modelli personalizzabili Wiki flessibile all-in-one per documenti e database Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ Document360 Knowledge Base basata sull'IA, controllo delle versioni, analisi Knowledge base dedicata con funzionalità/funzioni IA Prezzi personalizzati Scribe Guide con screenshot automatici, creazione con un clic, esportazione in più formati Documentazione automatizzata dei processi di passaggio in passaggio Piano Free gratis disponibile; i piani a pagamento partono da 15 $ IT Glue Archivio password, gestione delle risorse, integrazioni RMM/PSA Documentazione centralizzata delle operazioni IT e gestione delle password I piani a pagamento partono da 29 $ Nuclino Collaborazione in tempo reale, visualizzazione grafica, interfaccia utente minimalista Wiki leggero per il team con collaborazione in tempo reale Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 8 $. GitHub Controllo delle versioni Git, wiki Markdown, integrazione del codice Documentazione incentrata sul codice con controllo delle versioni Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 4 $ ProPofs KB Temi personalizzabili, gestione multisito e autorizzazioni di accesso Pubblicazione semplice della knowledge base basata su modelli Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 79 $ al mese per autore Bit. IA Incorporamento di contenuti avanzato, monitoraggio dei documenti e assistente di scrittura basato sull'IA Documenti multiformato e contenuti interattivi Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ Dropbox Paper Modifica in tempo reale, gestione delle attività e integrazione con Dropbox Modifica dei documenti leggera e collaborativa I piani a pagamento partono da 11,99 $. ClickHelp Output multiformato, project management e controllo delle versioni Creazione di documentazione tecnica con output multiformato I piani a pagamento partono da 175 dollari Helpjuice Ricerca avanzata, analisi, personalizzazione personalizzata Una knowledge base mirata con solide funzionalità di analisi I piani a pagamento partono da 249 $ al mese Tettra Integrazione con Slack, bot per domande e risposte, approvazione delle pagine Wiki interno integrato con Google e Slack I piani a pagamento partono da 5 $ Doxygen Genera automaticamente documenti dal codice, supporta più lingue Documentazione del codice dal codice sorgente Free

Ecco i migliori strumenti che si distinguono per funzionalità, facilità d'uso e funzionalità di collaborazione in team:

1. ClickUp (Ideale per la documentazione IT centralizzata e il project management)

Crea documentazione, gestisci le attività, assegna le priorità e effettua il monitoraggio dei flussi di lavoro della documentazione IT utilizzando i flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale di ClickUp

ClickUp, l'app completa per il lavoro, aiuta i team a gestire contemporaneamente la documentazione tecnica e i progetti.

Una delle sue caratteristiche principali, ClickUp Docs, è una vera rivoluzione per i team che gestiscono la documentazione esterna e interna. Ti consente di creare documentazione pulita, strutturata e incorporata nel tuo spazio di lavoro. Inoltre, supporta la modifica in tempo reale, la formattazione avanzata (tabelle, elementi incorporati, blocchi di codice) e persino le pagine nidificate (perfette per suddividere sistemi IT complessi in sezioni più piccole e di facile comprensione).

Collabora con il tuo team per creare e perfezionare i documenti tramite ClickUp Docs

ClickUp Docs offre anche il controllo delle autorizzazioni, così puoi decidere chi può visualizzare, commentare o effettuare modifiche a ogni documento.

Se la tua documentazione deve portare all'azione (come segnalare bug o aggiornare le configurazioni), puoi collegare i documenti correlati direttamente alle attività di ClickUp pertinenti per mantenere tutto connesso, il che è perfetto per un'ottimizzazione più intelligente del flusso di lavoro.

ClickUp include anche un assistente di scrittura basato sull'intelligenza artificiale chiamato ClickUp Brain, uno degli strumenti di IA più intelligenti per la scrittura tecnica. Vuoi documentare rapidamente una procedura operativa standard? Basta utilizzare un prompt di scrittura basato sull'intelligenza artificiale come:

Utilizza ClickUp Brain per generare documentazione IT chiara e strutturata, come guide di onboarding e procedure operative standard (SOP) per la risoluzione dei problemi

Brain ti aiuterà immediatamente a formattare e strutturare il tuo documento, rendendo il lavoro richiesto per la documentazione più veloce, fluido e meno manuale.

Se non sai come redigere la documentazione tecnica, ClickUp offre un modello di documentazione tecnica ClickUp pronto all'uso. È progettato per aiutare i team IT a documentare software, API, configurazioni di sistema e altro ancora. Il modello include sezioni predefinite come "Panoramica", "Requisiti di sistema" e "Domande frequenti", così non dovrai partire da zero.

Scarica il modello gratis Rendi più efficienti i flussi di lavoro della documentazione IT con il modello di documentazione tecnica di ClickUp

Le migliori funzionalità di ClickUp

Automazione delle attività ricorrenti: automatizza i processi di documentazione, come gli avvisi di promemoria per i documenti obsoleti o l'assegnazione di una persona incaricata di revisionare le nuove voci, con automatizza i processi di documentazione, come gli avvisi di promemoria per i documenti obsoleti o l'assegnazione di una persona incaricata di revisionare le nuove voci, con ClickUp Automazioni

Crea attività: trasforma gli elementi da intraprendere relativi alla documentazione in attività tracciabili. Ottimo per mantenere la documentazione in ordine, ad esempio assegnando aggiornamenti, aggiungendo date di scadenza e collegando le attività alle sezioni dei documenti

Ricerca globale: trova qualsiasi cosa tra attività, documenti, commenti e allegati con : trova qualsiasi cosa tra attività, documenti, commenti e allegati con ClickUp Enterprise Search . Indispensabile per i team IT che hanno bisogno di recuperare rapidamente le informazioni senza dover setacciare le cartelle

Limiti di ClickUp

La piattaforma può risultare complessa da navigare per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

ClickUp aiuta a centralizzare tutto il nostro lavoro in un unico posto, riducendo la necessità di comunicazioni frammentate e migliorando il coordinamento del team. Risolve la sfida del monitoraggio di più attività di test tra diversi team offrendo viste personalizzabili, automazioni e una documentazione chiara.

ClickUp aiuta a centralizzare tutto il nostro lavoro in un unico posto, riducendo la necessità di comunicazioni frammentate e migliorando il coordinamento del team. Risolve la sfida del monitoraggio di più attività di test tra diversi team offrendo viste personalizzabili, automazione e una documentazione chiara.

💟 Bonus: Brain MAX è il tuo assistente desktop basato sull'IA che semplifica la creazione della documentazione IT. Invece di digitare ogni dettaglio, basta usare la funzionalità di sintesi del testo. Dite ad alta voce i vostri passaggi di configurazione, i consigli per la risoluzione dei problemi o le note sui processi e Brain MAX acquisirà e organizzerà istantaneamente le vostre parole in una documentazione chiara e strutturata. È il modo più veloce per documentare flussi di lavoro IT complessi, mantenere aggiornate le conoscenze e assicurarsi che nulla venga tralasciato.

2. Confluence (Ideale per la condivisione delle conoscenze all'interno del team e l'integrazione con Jira)

tramite Confluence

Confluence di Atlassian è uno spazio di lavoro collaborativo che aiuta i team a creare, condividere e gestire i contenuti in modo efficiente. È utile per i team IT che già utilizzano strumenti Atlassian come Jira, poiché consente di collegare facilmente le pagine alle issue, mantenendo in sincronia i progetti e la documentazione.

Dispone inoltre di un'ampia libreria di modelli per la documentazione tecnica, l'onboarding e altro ancora. È possibile collaborare in tempo reale, aggiungere commenti e gestire le impostazioni delle autorizzazioni. Confluence supporta anche l'organizzazione gerarchica delle pagine, facilitando la strutturazione di informazioni complesse tra team e progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Confluence

Incorpora problemi Jira in tempo reale: visualizza lo stato dei problemi Jira in tempo reale all'interno visualizza lo stato dei problemi Jira in tempo reale all'interno dei documenti del progetto per avere un contesto immediato su bug, implementazioni o richieste di supporto

Utilizza le macro per migliorare la chiarezza: aggiungi contenuti dinamici come blocchi di codice, sezioni comprimibili, tag di stato e note esplicative per rendere i documenti tecnici più leggibili

Archivia i file di configurazione e i log direttamente nella pagina: allega file .conf, .yaml, .log e altri file tecnici come allegati per consultarli facilmente

Limiti di Confluence

Spesso i team si ritrovano a duplicare e aggiornare manualmente la documentazione, poiché non esistono flussi di lavoro integrati per il riutilizzo dei contenuti o la sincronizzazione tra le pagine

Prezzi di Confluence

Gratis : fino a 10 utenti

Standard : 5,16 $/utente/mese

Premium : 9,73 $/utente/mese

Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2 : 4,1/5 (oltre 3.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Confluence?

Una recensione di un utente dice:

Una vasta libreria di modelli per verbali di riunione, piani di progetto, documenti sui requisiti di prodotto (PRD), analisi SWOT e altro ancora. Questi modelli offrono un ottimo punto di partenza e aiutano a standardizzare il modo in cui i team creano e condividono le informazioni. L'editor è intuitivo e facile da usare, riducendo le difficoltà di utilizzo per i membri del team senza competenze tecniche.

Una vasta libreria di modelli per verbali di riunione, piani di progetto, documenti sui requisiti di prodotto (PRD), analisi SWOT e altro ancora. Questi modelli offrono un ottimo punto di partenza e aiutano a standardizzare il modo in cui i team creano e condividono le informazioni. L'editor è intuitivo e facile da usare, riducendo le difficoltà di utilizzo per i membri del team senza competenze tecniche.

⚡ Archivio modelli: Hai bisogno di un modo veloce per documentare i tuoi processi interni? Dai un'occhiata a questi modelli di procedura operativa standard già pronti di ClickUp per creare guide chiare e pratiche in pochi minuti

3. Notion (Ideale per un wiki flessibile e completo che unisce documenti e database)

tramite Notion

Notion è uno spazio di lavoro basato su blocchi che funge anche da strumento di documentazione IT. I team possono creare hub di conoscenza scalabili combinando testo, database, blocchi di sincronizzazione e contenuti incorporati.

La sua funzionalità di database supporta il filtraggio, diverse visualizzazioni (tabella, bacheca, calendario, galleria) e una logica basata su formule per gestire flussi di lavoro IT dinamici. Per una configurazione più rapida, gli utenti possono iniziare con modelli gratuiti e premium, mentre Notion IA può aiutare a redigere, riepilogare/riassumere o tradurre la documentazione in pochi secondi.

Le migliori funzionalità di Notion

Documentazione collegata con backlink: crea collegamenti bidirezionali tra pagine correlate (ad es. collega l'inventario dei server ai diagrammi di rete) per facilitare i riferimenti incrociati

Database per flussi di lavoro IT strutturati: crea tracker per incidenti, registri delle modifiche, inventari delle risorse IT o riferimenti API con viste e proprietà personalizzabili

Incorporamento di contenuti multimediali e supporto Markdown: aggiungi blocchi di codice, diagrammi, video, PDF e Markdown in modo nativo

Limiti di Notion

I controlli di accesso limitati (la granularità delle autorizzazioni per utente può sembrare elementare) e l'utilizzo offline sono spesso citati come punti deboli

Prezzi di Notion

Gratis Free Forever

In più : 12 $ al mese per postazione

Aziendale : 24 $ al mese per postazione

Enterprise : Prezzo personalizzato

Componente aggiuntivo Notion IA: 10 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

Mi piace avere la libertà di creare praticamente qualsiasi cosa sia rilevante per la mia organizzazione e la struttura del mio team. Ora che è integrata anche l'IA, mi aiuta a generare facilmente un testo.

Mi piace avere la libertà di creare praticamente qualsiasi cosa sia rilevante per la mia organizzazione e la struttura del mio team. Ora che è integrata anche l'IA, mi aiuta a generare facilmente un testo.

📮 ClickUp Insight: In media, un professionista impiega più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro: si tratta di oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi qua e là. Un assistente AI intelligente integrato nell'area di lavoro può cambiare tutto questo. Scopri ClickUp Brain. Fornisce approfondimenti e risposte immediate, mettendo in evidenza i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati concreti: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp — ovvero oltre 250 ore all'anno a persona — eliminando i processi di gestione delle conoscenze ormai obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

4. Document360 (Ideale per una knowledge base dedicata con funzionalità/funzioni IA)

tramite Document360

Document360 offre strumenti per creare una knowledge base personalizzata con il proprio marchio, pubblica o privata, con opzioni per personalizzare la home page e utilizzare il proprio dominio. I team IT, in particolare, possono lavorare sia in un editor Markdown essenziale che in un'interfaccia WYSIWYG, insieme a funzionalità quali il controllo delle versioni dei documenti, la gestione delle categorie e la personalizzazione del flusso di lavoro.

Include inoltre una funzionalità/funzione, il Knowledge Base Assistant, progettata per consentire agli utenti di accedere alla knowledge base direttamente da qualsiasi pagina web o applicazione. Dal punto di vista analitico, Document360 fornisce informazioni dettagliate su come gli utenti interagiscono con i tuoi contenuti, compreso ciò che cercano, quali articoli leggono e il loro livello di coinvolgimento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Document360

Chiedi a Eddy (assistente IA) : crea contenuti più intelligenti che suggeriscono articoli e potenziano la ricerca intelligente per aiutare gli utenti a trovare più rapidamente ciò di cui hanno bisogno

SEO: Ottimizza la tua knowledge base per i motori di ricerca con funzionalità/funzioni quali sitemap, file robots.txt e configurazioni SEO a livello di articolo

API REST della piattaforma: crea integrazioni personalizzate che ti consentono di leggere e scrivere nella tua knowledge base per una migliore automazione e un migliore controllo del flusso di lavoro

Limiti di Document360

Non è possibile aggiungere icone di callout direttamente nell'editor, a differenza degli strumenti della concorrenza che offrono il supporto integrato per questa funzione

Prezzi di Document360

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Document 360

G2 : 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Document 360?

Ecco una recensione su G2:

Mi è piaciuta molto la facilità con cui è stato possibile effettuare l'impostazione iniziale e iniziare a utilizzare Document360. L'interfaccia è pulita, intuitiva e rende l'organizzazione della nostra knowledge base un gioco da ragazzi.

Mi è piaciuta molto la facilità con cui è stato possibile effettuare l'impostazione iniziale e iniziare a utilizzare Document360. L'interfaccia è pulita, intuitiva e rende l'organizzazione della nostra knowledge base un gioco da ragazzi.

5. Scribe (Ideale per la documentazione automatizzata dei processi passo dopo passo)

tramite Scribe

Scribe aiuta i team IT a creare documentazione dettagliata per le politiche e le procedure IT, utilizzando guide e pagine formattate in un unico posto. Le sue funzionalità includono l'organizzazione delle cartelle, i filtri per i documenti, modelli di pagina predefiniti, opzioni di ordinamento e monitoraggio delle visualizzazioni.

Offre una funzionalità Smart Embed che consente di inserire Scribes e Pages direttamente in strumenti come Confluence, Notion, SharePoint e HubSpot, in modo che la documentazione sia disponibile proprio dove il tuo team già lavora. Puoi anche gestire le impostazioni di notifica per le visualizzazioni dei documenti, le reazioni e gli inviti ai colleghi.

Le migliori funzionalità di Scribe

Integrazione di Scribe AI : combina i tuoi Scribes con il testo generato dall'IA per creare documenti procedurali specifici per la tua azienda, su misura per i tuoi strumenti e flussi di lavoro

Riproduzione animata di Scribe : incorporate i vostri Scribe come filmati in modo che gli spettatori possano seguire i passaggi passo dopo passo con animazioni e, se lo desiderate, una narrazione in voce fuori campo

Supporto multimediale avanzato in Pages: aggiungi oltre 1.000 tipi di file multimediali, tra cui video, moduli, diagrammi di flusso e documenti, direttamente in Pages per una documentazione più interattiva e visiva

Limiti di Scribe

Il riordino dei passaggi può risultare macchinoso, con un controllo limitato e senza la possibilità di trascinare e rilasciare in modo fluido

Durante la registrazione, gli utenti non possono effettuare modifiche o eliminare i passaggi in tempo reale

Prezzi di Scribe

Gratis Forever

Pro Team : 15 $ al mese per postazione

Pro Personal: 29 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Scribe

G2 : 4,8/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scribe?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

Il punto di forza di Scribe è la sua solida capacità di effettuare modifiche e annotazioni sulle schermate, che lo rende uno strumento potente per creare guide, tutorial o documentazione dettagliati e di facile comprensione.

Il punto di forza di Scribe è la sua solida capacità di effettuare modifiche e annotazioni sulle schermate, che lo rende uno strumento potente per creare guide, tutorial o documentazione dettagliati e di facile comprensione.

⚡ Archivio modelli: Hai bisogno di creare guide pratiche ripetibili per il tuo team? Prova a utilizzare modelli di documentazione dei processi già pronti per standardizzare i flussi di lavoro e risparmiare ore di lavoro da spendere a formattare.

6. IT Glue (Ideale per la documentazione centralizzata delle operazioni IT e la gestione delle password)

tramite IT Glue

IT Glue è un software intuitivo per la documentazione IT progettato per i fornitori di servizi gestiti (MSP) e i team IT. Aiuta a centralizzare, standardizzare e gestire in modo sicuro tutte le tue conoscenze digitali in un unico posto.

Grazie alla sua vista Elenco, puoi filtrare, ordinare e cercare rapidamente tra grandi quantità di dati, come configurazioni, domini, contatti e documenti. Inoltre, memorizza i tuoi filtri tra una sessione e l'altra. IT Glue include anche gli elenchi globali, che consentono agli utenti con le autorizzazioni appropriate di visualizzare i dati di più organizzazioni. Ciò rende molto più semplice il monitoraggio delle relazioni tra le risorse e delle configurazioni specifiche dei clienti.

Per supportare una documentazione completa, i team possono anche creare modelli di asset personalizzati che si adattino ai loro flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di IT Glue

Funzionalità correlata : collega istantaneamente documenti e risorse per migliorare la visibilità dei contenuti e ridurre il monitoraggio manuale

Runbook e procedure operative standard: Crea procedure operative standard strutturate ed esportale come Runbook, particolarmente utili per il passaggio di consegne ai clienti, gli audit o la formazione interna

Cooper Copilot: utilizza l'IA e l'apprendimento automatico per suggerire automaticamente la documentazione pertinente, in modo che i team possano accedere rapidamente a informazioni contestualizzate quando ne hanno bisogno

Limiti di IT Glue

La funzione di ricerca è per impostazione predefinita su una sezione o un argomento specifico anziché su una ricerca generale o a livello aziendale, il che può creare confusione al momento di modificarla

Prezzi di IT Glue

Basic : 29 $ al mese

Seleziona : 38 $ al mese

Enterprise: 44 $ al mese

Valutazioni e recensioni di IT Glue

G2 : 4,7/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di IT Glue?

Ecco una recensione su G2:

Il software è estremamente flessibile nella gestione delle password e di altra documentazione. Utilizziamo DattoRMM, quindi integrarlo con IT Glue semplifica le operazioni.

Il software è estremamente flessibile nella gestione delle password e di altra documentazione. Utilizziamo DattoRMM, quindi integrarlo con IT Glue semplifica le operazioni.

7. Nuclino (Ideale per un wiki di team leggero con collaborazione in tempo reale)

tramite Nuclino

Nuclino è un wiki minimalista in cui i team IT possono centralizzare i flussi di lavoro a livello di team.

È dotato di una vista grafica che illustra come gli argomenti si collegano all'interno della tua area di lavoro, rendendo più facile comprendere le relazioni tra i documenti

Inoltre, Nuclino dispone di una vista Tabella per gestire la documentazione come un foglio di calcolo, con colonne personalizzabili per monitorare lo stato di avanzamento, la titolarità, i tag e altri campi chiave. Grazie all'accesso alle informazioni sul team, ai registri di audit, ai filtri di ricerca avanzati e alle autorizzazioni basate sui ruoli, Nuclino offre ai team IT un toolkit semplice ma potente per gestire ogni aspetto, dai documenti sulle politiche alle guide alla risoluzione dei problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nuclino

Sidekick (IA) : scrivi, modifica e riassume contenuti, oppure genera immagini 2D, 3D o fotorealistiche per migliorare i flussi di lavoro di documentazione

Supporto multimediale avanzato : aggiungi diagrammi Mermaid, incorpora video o utilizza Canva per creare lavagne online, diagrammi di flusso e documentazione visiva

API intuitiva per gli sviluppatori: automatizza i processi di documentazione e integra Nuclino con altri strumenti grazie alla sua API flessibile di lettura/scrittura

Limiti di Nuclino

Non offre un controllo completo dei dati né un'API sufficientemente avanzata per eseguire backup senza interruzioni, il che potrebbe rappresentare un problema per i team che gestiscono informazioni aziendali sensibili

Prezzi di Nuclino

Free Forever

Starter : 8 $/utente/mese

Business: 12 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Nuclino

G2 : 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nuclino?

Ecco cosa ha detto un recensore di Capterra:

Nuclino si è integrato perfettamente nel nostro team, essendo la nostra una piccola-media impresa che necessita di un modo semplice ma efficace per documentare il proprio lavoro. Grazie alle ottime funzionalità di collaborazione, si integra in modo straordinario nella nostra struttura organizzativa e nella gestione delle riunioni.

Nuclino si è integrato perfettamente nel nostro team, essendo la nostra una piccola-media impresa che necessita di un modo semplice ma efficace per documentare il proprio lavoro. Grazie alle ottime funzionalità di collaborazione, si integra in modo straordinario nella nostra struttura organizzativa e nella gestione delle riunioni.

👋🏾 Non sai da dove iniziare con la documentazione tecnica? Guarda questo breve video qui sotto per imparare a strutturare e redigere una documentazione IT che sia davvero utile al tuo team (e a te stesso in futuro).

8. GitHub (Ideale per la documentazione incentrata sul codice con controllo delle versioni)

tramite GitHub

GitHub aiuta i team IT a creare, gestire e automatizzare la loro documentazione tecnica end-to-end.

Con GitHub Pages, i team possono pubblicare siti web di documentazione statici e ben strutturati direttamente dai propri repository: la soluzione ideale per tutto, dai riferimenti alle API ai centri di conoscenza interni. Supporta domini personalizzati, il controllo delle versioni tramite rami e una facile distribuzione dal ramo principale o dal ramo docs.

Per i team che gestiscono processi complessi, GitHub offre anche GitHub Actions, che ti consentono di automatizzare i flussi di lavoro della documentazione, come i test, la pubblicazione o gli aggiornamenti di formattazione. Le azioni possono essere triggerate da richieste pull, commit o pianificazioni, garantendo la sincronizzazione della tua documentazione con il codice.

Le migliori funzionalità di GitHub

GitHub Copilot : utilizza l'IA per il completamento automatico di script, note o codice relativo alla documentazione direttamente all'interno del tuo editor

Integrazione dei pacchetti : ospita strumenti interni, SDK o librerie direttamente accanto alla documentazione per un facile accesso e implementazione

GitHub Projects: aggiunge un livello visivo alla gestione delle attività, aiutando i team a organizzare i problemi relativi ai documenti, a stabilire le priorità degli aggiornamenti e a gestire i Sprint senza uscire dalla piattaforma

Limiti di GitHub

File binari di grandi dimensioni e contenuti ricchi di elementi multimediali possono rallentare le prestazioni e aumentare lo spazio di archiviazione

Prezzi di GitHub

Free Forever

Team : 4 $/utente/mese

Enterprise: 21 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni su GitHub

G2 : 4,6/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 6.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GitHub?

Ecco una recensione su G2:

GitHub fa parte del mio flusso di lavoro settimanale per il controllo delle versioni, la collaborazione sul codice e il project management. GitHub offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui richieste pull, azioni, monitoraggio dei problemi, discussioni, ecc., che consentono al team di mantenere la sua produttività.

GitHub fa parte del mio flusso di lavoro settimanale per il controllo delle versioni, la collaborazione sul codice e la project management. GitHub offre una vasta gamma di funzionalità/funzioni, tra cui richieste pull, azioni, monitoraggio dei problemi, discussioni, ecc., che consentono al team di rimanere produttivo.

⚡ Archivio modelli: Non partire da una pagina vuota, ma risparmia tempo con modelli di documentazione tecnica pronti all'uso. Sono dotati di sezioni strutturate come Panoramica, Configurazione e Domande frequenti, così potrai concentrarti sul contenuto, non sulla formattazione

9. ProProfs Knowledge Base (Ideale per la pubblicazione di KB semplice e basata su modelli)

tramite la Knowledge Base di ProProfs

ProProfs Knowledge Base è un altro strumento di documentazione IT progettato per aiutare i team a ottimizzare le conoscenze interne, le procedure operative standard (SOP) e i centri di assistenza rivolti ai clienti. Il suo editor basato sull'intelligenza artificiale, ProProfs AI, contribuisce ad accelerare la creazione di contenuti e offre suggerimenti intelligenti durante la scrittura.

Consente inoltre di importare facilmente la documentazione esistente in formati come Word, PDF e HTML, risparmiando tempo durante le migrazioni. Grazie alle analisi integrate, agli strumenti SEO e al monitoraggio delle pagine in tempo reale, ProProfs aiuta i team a documentare meglio e a ottimizzare la loro knowledge base IT.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProProfs Knowledge Base

Visualizzazione a schede : passa da una pagina di aiuto all'altra contemporaneamente, rendendo la navigazione più efficiente

Frammenti di contenuto e contenuto condizionale : riutilizza blocchi di testo e personalizza la visibilità in base ai ruoli o al comportamento degli utenti

Guida contestuale: aggiungi suggerimenti, lightbox e finestre pop-up che guidano gli utenti

Limiti della Knowledge Base di ProProfs

Alcuni utenti sostengono che manchino controlli flessibili per le notifiche: solo il titolare dell'account riceve avvisi per i documenti in attesa di pubblicazione, tralasciando gli editori competenti in base alle loro conoscenze in materia

Prezzi di ProProfs Knowledge Base

Gratis Per sempre

Essentials: 79 $ al mese per autore

Business: 99 $ al mese per autore

Valutazioni e recensioni della Knowledge Base di ProProfs

G2: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)Capterra: 4,7/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ProProfs Knowledge Base?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

Questo strumento è di grande aiuto quando si tratta di creare un documento di prodotto online. La sua funzione di aiuto contestuale consente di aggiungere suggerimenti, finestre pop-up e lightbox per spiegare le funzionalità/funzioni e la terminologia complesse relative a un prodotto. Scrivere e effettuare le modifiche ai contenuti è un gioco da ragazzi grazie all'editor simile a MS Word che offre. È anche possibile caricare contenuti, immagini e video direttamente nel documento di prodotto.

Questo strumento è di grande aiuto quando si tratta di creare un documento di prodotto online. La sua funzione di aiuto contestuale consente di aggiungere suggerimenti, finestre pop-up e lightbox per spiegare le funzionalità/funzioni e la terminologia complesse relative a un prodotto. Scrivere e effettuare le modifiche ai contenuti è un gioco da ragazzi grazie all'editor simile a MS Word che offre. È anche possibile caricare contenuti, immagini e video direttamente nel documento di prodotto.

10. Bit.ai (Ideale per documenti multiformato e contenuti interattivi)

Con un'interfaccia intuitiva e un editor basato su blocchi, Bit.ai aiuta i team a creare documenti visivamente accattivanti, arricchiti con video, grafici, moduli, PDF e oltre 100 tipi di contenuti incorporati.

Inserendo le sottopagine all'interno di un documento principale, puoi trasformare qualsiasi documento in un'area di lavoro collaborativa o in un wiki interno navigabile, aiutando i team a mantenere una chiara struttura gerarchica.

Il suo IA Genius Writing Assistant è integrato direttamente nell'editor e ti assiste nella generazione di idee, nella creazione di contenuti e nel perfezionamento dei testi. Gli Smart Widget ampliano ulteriormente le funzionalità di Bit consentendo integrazioni avanzate senza dover cambiare piattaforma. Ad esempio, puoi trascinare e rilasciare frammenti di codice, fogli di calcolo e dashboard di analisi direttamente in un documento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bit.ai

Ricerca intelligente : fornisce risultati rapidi e pertinenti analizzando il contenuto dei documenti, i tag e i metadati in tutte le tue aree di lavoro

Controlli avanzati di condivisione : offre protezione tramite password, scadenza dell'accesso e monitoraggio dei link per gestire in modo sicuro la visibilità dei documenti

Strumenti per migliorare il flusso di lavoro: monitora l'utilizzo dei documenti con le conferme di lettura, usa la cronologia delle versioni per tenere traccia delle modifiche e velocizza il lavoro con modelli riutilizzabili

Limiti di Bit.ai

Alcuni utenti segnalano link non funzionanti durante il caricamento dei PDF e affermano che gli utenti devono inserire il proprio nome e email per accedere ai link tracciabili

Prezzi di Bit.ai / IA

Gratis Per sempre

Pro : 12 $ al mese

Business : 20 $ al mese

Componente aggiuntivo IA: 10 $ per 100.000 parole al mese

Valutazioni e recensioni su Bit.ai

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Bit.ai?

Una recensione di un utente dice:

Bit.ai semplifica il modo in cui io e il mio team creiamo, condividiamo e gestiamo i documenti. Le guide video e i modelli pronti all'uso ci fanno risparmiare molto tempo, mentre le aree di lavoro private sono fondamentali per gestire le informazioni sensibili in modo sicuro ed efficiente. La cronologia automatica delle versioni è inoltre un vero toccasana quando più persone stanno effettuando delle modifiche allo stesso documento.

Bit.ai semplifica il modo in cui io e il mio team creiamo, condividiamo e gestiamo i documenti. Le guide video e i modelli pronti all'uso ci fanno risparmiare molto tempo, mentre le aree di lavoro private sono fondamentali per gestire le informazioni sensibili in modo sicuro ed efficiente. La cronologia automatica delle versioni è inoltre un vero toccasana quando più persone stanno effettuando delle modifiche allo stesso documento.

11. Dropbox Paper (Ideale per la modifica collaborativa di documenti in modo semplice)

tramite Dropbox

Dropbox Paper supporta la modifica in tempo reale, consentendo a più membri del team di collaborare contemporaneamente, con @menzioni, commenti e liste di controllo per assegnare o monitorare le attività. Puoi incorporare contenuti multimediali come video, immagini, Google Maps o persino elementi fissi di Pinterest, trasformando un semplice documento in uno spazio di lavoro interattivo.

I team possono anche creare documenti strutturati utilizzando modelli predefiniti o personalizzarli in base alle tempistiche dei progetti e alle roadmap dei prodotti. Puoi esportare i tuoi documenti in formato PDF o Word, semplificandone la condivisione al di fuori di Dropbox.

Le migliori funzionalità di Dropbox Paper

Struttura del documento: genera automaticamente una struttura basata sui titoli, consentendo una navigazione rapida all'interno di documenti lunghi

Sottopagine e collegamenti interni: Organizza la documentazione IT più corposa in sottosezioni logiche e collega i documenti correlati o le risorse esterne

Liste di controllo utilizzabili e assegnazione delle attività: Inserisci liste di controllo per effettuare il monitoraggio dei passaggi dei processi IT e assegna attività con date di scadenza ai membri del team all'interno della documentazione

Limiti di Dropbox Paper

Non è possibile creare cartelle dall'app desktop, il che può rendere un po' complicata l'organizzazione dei documenti

Prezzi di Dropbox Paper

In più: 11,99 $ al mese

Professional: 19,99 $ al mese

Standard: 18 $ al mese per utente

Avanzato: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dropbox Paper

G2 : 4,1/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dropbox Paper?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

Dropbox è progettato appositamente per effettuare la modifica e la creazione di documenti ovunque ti trovi. Le numerose funzionalità/funzioni sono ottimali e intuitive. È facile collaborare con i membri del team, invitarli e effettuare la modifica dei documenti con facilità.

Dropbox è progettato appositamente per effettuare la modifica e la creazione di documenti ovunque ti trovi. Le numerose funzionalità/funzioni sono ottimali e intuitive. È facile collaborare con i membri del team, invitarli e effettuare la modifica dei documenti con facilità.

12. ClickHelp (Ideale per la creazione di guide tecniche con output in più formati)

tramite ClickHelp

ClickHelp è una piattaforma di documentazione IT basata su browser che utilizza un approccio di authoring per argomenti. Consente di suddividere i contenuti in unità modulari più facili da aggiornare, riutilizzare e organizzare. Ogni progetto di documentazione funge da area di lavoro dedicata ai collaboratori, mentre le pubblicazioni rappresentano il risultato finale destinato agli utenti, mantenendo le bozze e i contenuti live nettamente separati.

ClickHelp include anche WriteAssist, un assistente di scrittura basato sull'IA che semplifica la creazione di contenuti e migliora la qualità complessiva della scrittura. La piattaforma offre solide funzionalità di reportistica, fornendo approfondimenti sul comportamento dei lettori, sulla leggibilità dei contenuti e sulle prestazioni del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickHelp

Strumenti di single-sourcing : utilizza snippet, variabili e blocchi condizionali per generare più output da un'unica fonte

Argomenti automatici : crea automaticamente indici, glossari o argomenti del sommario in base alla struttura della tua documentazione

Gestione collaborativa del flusso di lavoro: semplifica la collaborazione del team con stati degli argomenti, assegnazioni e flussi di lavoro di revisione integrati

Limiti di ClickHelp

Mancanza di un'opzione di navigazione diretta per tornare alla dashboard principale, il che può rallentare l'accesso alle panoramiche dei progetti

Prezzi di ClickHelp

Starter : 185 $ al mese

Growth : 310 $ al mese

Professional: 610 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ClickHelp

G2: 4,8/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickHelp?

Una recensione di un utente dice:

Nel complesso, apprezzo ClickHelp e le sue funzionalità/funzioni, ma in questa sede vorrei concentrarmi sulle sue funzionalità/funzioni IA. Utilizzo Answer Genius e Write Assist di ClickHelp ogni volta che posso. Hanno migliorato significativamente il mio flusso di lavoro come redattore tecnico. Answer Genius aiuta i nostri lettori fornendo suggerimenti immediati e pertinenti, rendendo più semplice rispondere in modo efficace alle domande più comuni degli utenti. Write Assist accelera la creazione dei miei contenuti perfezionando il testo, garantendo chiarezza e offrendo persino suggerimenti per migliorare la leggibilità. Questi strumenti funzionano alla grande, mi fanno risparmiare tempo e migliorano la qualità complessiva della mia documentazione.

Nel complesso, apprezzo ClickHelp e le sue funzionalità/funzioni, ma in questa sede vorrei concentrarmi sulle sue funzionalità/funzioni IA. Utilizzo Answer Genius e Write Assist di ClickHelp ogni volta che posso. Hanno migliorato significativamente il mio flusso di lavoro come redattore tecnico. Answer Genius aiuta i nostri lettori fornendo suggerimenti immediati e pertinenti, rendendo più semplice rispondere in modo efficace alle domande più comuni degli utenti. Write Assist accelera la creazione dei miei contenuti perfezionando il testo, garantendo chiarezza e offrendo persino suggerimenti per migliorare la leggibilità. Questi strumenti funzionano alla grande, mi fanno risparmiare tempo e migliorano la qualità complessiva della mia documentazione.

13. Helpjuice (Ideale per una knowledge base mirata con solide funzionalità di analisi)

tramite Helpjuice

Helpjuice è dotato di una configurazione a doppio editor: Markdown per i team di sviluppo e WYSIWYG per gli utenti non tecnici, offrendo a ogni collaboratore un modo comodo per creare contenuti. I team possono collaborare in tempo reale, lasciare commenti e tenere traccia delle modifiche, rendendo più facile mantenere i contenuti aggiornati.

Le sue funzionalità di IA sono utili, in particolare lo strumento Subtitle Suggestion, che redige automaticamente sottotitoli accattivanti, e lo Swifty AI Chatbot, che fornisce risposte immediate e intelligenti alle domande degli utenti sulla base dei contenuti della tua knowledge base.

Le migliori funzionalità di Helpjuice

Personalizzazione dell'editor visivo : personalizza facilmente il layout, l'intestazione e il piè di pagina della tua knowledge base senza dover scrivere codice

Dashboard di analisi : monitora le visualizzazioni degli articoli, le tendenze di ricerca e il comportamento degli utenti per individuare le lacune nella documentazione e migliorare il contenuto

Swifty AI Helpbar: Integra la ricerca e la chat basate sull'IA direttamente nell'interfaccia di ricerca, migliorando la navigazione e riducendo le richieste di supporto

Limiti di Helpjuice

Alcuni utenti sostengono che i risultati della ricerca non siano sempre accurati e che per accedere ai feedback o alle analisi siano necessari troppi clic

Prezzi di Helpjuice

A partire da 249 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Helpjuice

G2 : 4,6/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Helpjuice?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2:

È relativamente facile aggiungere contenuti e il modulo di automazione della traduzione è molto utile. È utile creare una struttura di una libreria di aiuto per un prodotto che supporti, o documenti che devono essere accessibili solo al tuo team o a utenti esterni.

È relativamente facile aggiungere contenuti e il modulo di traduzione automatica è molto utile. È utile creare una struttura di una libreria di aiuto per un prodotto che supporti, o documenti che devono essere accessibili solo al tuo team o a utenti esterni.

14. Tettra (Ideale per wiki integrati con Google e Slack)

tramite Tettra

Tettra è una knowledge base interna leggera basata sull'IA, pensata per i team dinamici che utilizzano Slack. Puoi creare pagine strutturate utilizzando modelli, organizzarle in categorie e controllarne l'accesso tramite autorizzazioni basate sul team.

Kai, l'assistente IA di Tettra, fornisce risposte immediate alle domande dei membri del team effettuando ricerche nella documentazione esistente. È possibile accedere a Kai direttamente da Slack, consentendo agli utenti di ricevere risposte in tempo reale senza uscire dalla piattaforma di comunicazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tetra

Funzione di ricerca avanzata : ottieni risultati precisi utilizzando la corrispondenza esatta delle frasi e l'esclusione di termini

Supporto del formato Q&A : organizza facilmente le conoscenze aziendali in un formato strutturato di domande e risposte per trovare e comprendere rapidamente le informazioni

Flussi di lavoro per la verifica dei contenuti: garantisci l'accuratezza della documentazione con revisioni e approvazioni programmate

Limiti di Tettra

Alcuni utenti hanno segnalato come motivo di preoccupazione il supporto limitato per elementi visivi quali diagrammi, font e formattazione dei colori

Prezzi di Tettra

Basic: 5 $ al mese per utente (minimo 10 utenti)

Scalabilità: 10 $ al mese per utente (minimo 10 utenti)

Professional: 7.200 $ all'anno (include i primi 50 utenti)

Valutazioni e recensioni di Tettra

G2 : 4,7/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tettra?

Ecco una recensione su G2:

Tettra è ottimo per organizzare e effettuare ricerche nella nostra knowledge base. Aiuta i membri del team a familiarizzare rapidamente con i nostri processi e le nostre procedure durante la fase di inserimento.

Tettra è ottimo per organizzare e effettuare ricerche nella nostra knowledge base. Aiuta i membri del team a familiarizzare rapidamente con i nostri processi e le nostre procedure durante la fase di inserimento.

15. Doxygen (Ideale per la documentazione del codice dal sorgente)

tramite Doxygen

Doxygen è uno strumento gratis e open source che aiuta i team di sviluppo a generare documentazione direttamente dal codice sorgente annotato. È ideale per capire come scrivere la documentazione per il codice.

Doxygen è ampiamente utilizzato per creare documentazione API per linguaggi come C, C++, Java, Python e altri. Analizzando commenti speciali nel codice, produce documentazione strutturata in vari formati, come HTML, PDF e LaTeX.

Inoltre, grazie a funzionalità quali i riferimenti incrociati automatici, la generazione di diagrammi (se integrato con Graphviz) e il supporto per diversi formati di output, Doxygen semplifica la gestione della documentazione e la sincronizza con le modifiche al codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Doxygen

Comandi personalizzati: crea alias e definisci nuovi tag per ottenere blocchi di documentazione coerenti e riutilizzabili in tutto il tuo codice

Supporto avanzato delle tabelle: vai oltre il semplice markdown con tabelle nidificate, span e didascalie utilizzando la sintassi HTML per una migliore presentazione dei dati

Integrazione di formule matematiche: Inserisci facilmente formule in stile LaTeX che vengono visualizzate in modo pulito nei file di output HTML e LaTeX, perfette per documenti tecnici e scientifici

Imitazioni di Doxygen

Alcuni utenti ritengono che l'integrazione di Doxygen sia limitata

Prezzi di Doxygen

Gratis Forever

Recensioni e valutazioni di Doxygen

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

⚡ Archivio modelli: Se la registrazione dei problemi fa parte del tuo flusso di lavoro, l'uso di modelli di segnalazione dei bug può rendere la tua documentazione più coerente e il processo di debug del tuo team molto più fluido

Semplifica la documentazione IT con ClickUp

Se stai ancora valutando le opzioni, ecco il punto: trovare il software di documentazione IT giusto dipende dalle dimensioni del tuo team, dalle esigenze tecnologiche e dallo stile di collaborazione.

Alcuni strumenti di documentazione software sono perfetti per i team con un'intensa attività di sviluppo, mentre altre soluzioni si distinguono per la semplicità o il supporto dell'IA.

Ma se cerchi un equilibrio tra potenza, facilità d'uso e garanzia di futuro, ClickUp soddisfa molti requisiti. Con ClickUp Docs avrai una documentazione strutturata e coerente, il collegamento delle attività per i flussi di lavoro, l'IA per una scrittura più veloce e modelli per evitare lo stress della pagina bianca.

Sei pronto a mettere finalmente ordine nella tua documentazione e a concentrarti su ciò che fa davvero la differenza?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp!

Domande frequenti

1. Qual è il miglior software per la documentazione?

Il miglior software per la documentazione dipende dalle tue esigenze specifiche, ma tra le scelte più diffuse figurano Confluence, Notion, Microsoft OneNote, ClickUp e Documenti Google. Queste piattaforme offrono editing collaborativo, controllo delle versioni e una facile organizzazione delle informazioni. Per la documentazione tecnica, sono ampiamente utilizzati anche strumenti come Read the Docs, GitBook e Docusaurus. La scelta ideale dipenderà da fattori quali le dimensioni del tuo team, le esigenze di integrazione e l'eventuale necessità di funzionalità avanzate come la gestione delle autorizzazioni o la documentazione API.

2. Qual è il miglior software per la documentazione dei processi?

Quando si tratta di documentare i processi, strumenti come Process Street, Lucidchart e Microsoft Visio sono molto apprezzati. Process Street è progettato specificamente per creare e gestire flussi di lavoro e liste di controllo, rendendo facile standardizzare e automatizzare i processi ricorrenti. Lucidchart e Microsoft Visio sono eccellenti per creare diagrammi di flusso e diagrammi di processo, che aiutano a visualizzare chiaramente ogni passaggio. Anche ClickUp, Notion e Confluence sono molto utilizzati per la documentazione dei processi, specialmente quando si desidera combinare testo, immagini e risorse incorporate in un unico posto.

3. Quali sono i diversi tipi di documenti IT?

La documentazione IT può includere un'ampia gamma di tipi di documenti, quali manuali utente, guide tecniche, procedure operative standard (SOP), diagrammi di rete, file di configurazione, guide alla risoluzione dei problemi e articoli della knowledge base. Altri tipi comuni sono i documenti sull'architettura di sistema, la documentazione API, le guide di onboarding e le politiche di conformità o sicurezza. Ogni tipo ha uno scopo specifico, dall'aiutare gli utenti finali a utilizzare il software al consentire ai team IT di gestire e risolvere i problemi dei sistemi in modo efficiente.

4. Che tipo di software è IT Glue?

IT Glue è una piattaforma specializzata nella documentazione IT progettata per i fornitori di servizi gestiti (MSP) e i team IT. Aiuta le organizzazioni a archiviare, organizzare e accedere in modo sicuro a informazioni IT critiche quali password, configurazioni di rete, inventari delle risorse e documentazione dei processi. IT Glue è basato su cloud e offre funzionalità quali mappatura delle relazioni, controllo delle versioni e integrazioni con altri strumenti di gestione IT, rendendo più semplice per i team mantenere una documentazione aggiornata e facilmente recuperabile.