I 12 migliori strumenti di IA per Mac nel 2026

Tutti amano gli strumenti di IA. Dopotutto, chi non vorrebbe liberarsi delle attività ripetitive e risparmiare tempo?

Dati recenti mostrano che l'88% delle aziende ha ormai integrato l'IA in almeno una funzione chiave e, per gli utenti Mac, questo cambiamento è personale: i chip della serie M5 offrono ora un miglioramento delle foto tramite IA fino a 4,7 volte più veloce e una produttività sul dispositivo tre volte superiore per ogni ricarica rispetto ai principali concorrenti nel settore dei PC

Questo cambiamento sta rivoluzionando il modo in cui utilizziamo i nostri dispositivi, consentendo ai modelli di IA di funzionare in modo più veloce e sicuro su MacBook e iMac senza dover ricorrere ai server cloud.

Se sei un utente Apple, hai già accesso ad app per Mac di alta qualità. Per assicurarti un'esperienza fluida mentre provi fantastici strumenti di IA, ecco un elenco dei migliori strumenti di IA per Mac, molti dei quali con un piano Free.

Ecco una breve panoramica della nostra selezione dei migliori strumenti di IA per Mac:

ClickUp Super agenti autonomi, ricerca aziendale, sintesi del testo, modelli di IA multipli e project management con l'IA Teams che necessitano di un "Centro di comando" IA all-in-one per attività e documenti Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende ChatGPT Gli utenti esperti e i ricercatori danno la priorità alla privacy dei dati e all'elaborazione locale. Brainstorming, ricerca approfondita e ragionamento di alto livello Piano Free disponibile; Plus a 20 $ al mese; Pro a 200 $ al mese Grammarly Pro Autorialità IA (rilevamento Uomo vs IA), trasformazione dello stile e integrazione a livello di sistema con macOS Scrittori professionisti e team che necessitano di coerenza nel tono di voce del marchio e di accuratezza Piano Free; il piano Pro parte da 12 $ al mese (fatturato annualmente) Elephas Super Brain (base di conoscenza personale), funziona in locale/offline e offre analisi di YouTube/PDF Utenti esperti e ricercatori che danno priorità alla privacy dei dati e all'elaborazione locale Piani a partire da 14,99 $ al mese MacWhisper Trascrizione al 100% sul dispositivo (Whisper Large-v3 Turbo), etichette dei parlanti ed elaborazione in batch Giornalisti e professionisti del settore medico/legale che necessitano di trascrizioni con sicurezza e riservatezza Piano Free; licenza Pro a partire da 29 $ (una tantum) o 8,99 € al mese Notion IA Agenti IA personali che eseguono oltre 10 passaggi sequenziali nell'intero spazio di lavoro Gestione di documenti, wiki e database con automazione autonoma Piano Free; accesso all'IA a partire da 20 $/utente/mese DeepL Traduzione ad alto contesto + DeepL Write Pro per la modifica stilistica basata sull'IA Teams internazionali e traduttori che necessitano di sfumature "umane" in oltre 30 lingue Piano Free; piani a pagamento a partire da 8,99 $ al mese Cursor IA Chat sensibile al codice, rifattorizzazione in linguaggio naturale e cursorrules per le linee guida stilistiche Sviluppatori alla ricerca di un IDE nativo per l'IA (basato su VS Code) per macOS Piano Free; Pro a 20 $ al mese; Business a 40 $ al mese Siri Apple Intelligence con riconoscimento dello schermo e strumenti di scrittura a livello di sistema Controllo dell'ecosistema Apple senza mani e automazione di base delle attività locali Gratis (incluso in macOS) DiffusionBee Generazione di immagini da testo Stable Diffusion completamente offline, ottimizzata per i chip della serie M Artisti e designer attenti alla privacy che creano opere d'arte con l'IA gratis Free Limitless (precedentemente Rewind) Riassunti delle riunioni con Confidential Computing e memoria "Personal IA" tramite web/desktop Registrazione e indicizzazione di riunioni e attività digitali Versione base gratis; funzionalità Pro a partire da 19 $ al mese Bearly IA Scrittori professionisti e team che necessitano di una voce del marchio coerente e di precisione Studenti e analisti che hanno bisogno di elaborare rapidamente grandi quantità di testo/video Piano Free; Pro a 20 $ al mese; Analyst a 60 $ al mese

Se stai cercando strumenti di IA che ti aiutino a scrivere, organizzare note o generare immagini nell'ecosistema Apple, prova a dedicare un po' più di tempo a verificare se offrono le seguenti funzionalità/funzioni:

✅ Dai la priorità alla compatibilità con macOS, iPhone e iPad per garantire che il tuo assistente IA funzioni su tutti i dispositivi dell'ecosistema Apple

✅ Scegli strumenti ottimizzati per l'esecuzione in locale, per ridurre i ritardi ed evitare la condivisione non necessaria dei dati sul cloud

✅ Cerca app che si integrino facilmente con le principali app di Mac come Note, Foto e Safari senza bisogno di continui attivamenti/disattivamenti o configurazioni

✅ Assicurati che gli strumenti di IA offrano interfacce chiare e intuitive e forniscano supporto ai flussi di lavoro creativi più comuni, come la scrittura, la generazione di immagini, la trascrizione o la gestione delle attività

✅ Cerca un piano Free o una licenza a vita e verifica se lo strumento supporta l'elaborazione IA sul dispositivo o un'infrastruttura cloud sicura per una maggiore privacy e prestazioni migliori

📖 Leggi anche: Le migliori app per elenchi di cose da fare per Mac

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Indipendentemente dai tuoi interessi o dalle tue esigenze, questi strumenti di IA per Mac sono progettati per integrare le funzionalità del tuo dispositivo e aiutarti a ottenere risultati migliori in modo creativo ed efficiente.

1. ClickUp (Ideale per una produttività IA unificata e flussi di lavoro autonomi)

Prova ClickUp AI gratis Ottieni informazioni dettagliate sull'area di lavoro, genera idee, stabilisci le priorità, crea contenuti e prendi decisioni migliori con l'IA nativa di ClickUp

E se i tuoi colleghi di tutti i reparti potessero accedere a un'unica fonte di informazioni attendibili su tutto, dalle attività commerciali e dal marketing ai prodotti e alla finanza? Immagina una soluzione tecnologica che funga da CRM, strumento di monitoraggio dei progetti e assistente IA, tutto in uno.

Puoi porre qualsiasi domanda basata sui dati presenti nell'ecosistema e un'IA integrata ti risponderà utilizzando i dati della tua area di lavoro condivisa.

In sostanza, stiamo descrivendo ClickUp. In quanto primo spazio di lavoro IA convergente al mondo, riunisce le tue attività, i tuoi documenti e le tue comunicazioni sotto lo stesso tetto, grazie a un'IA sensibile al contesto che comprende tutto il tuo lavoro.

Redigi contenuti, gestisci le attività e trova risposte in pochi secondi con ClickUp Brain

Per gli utenti Mac che desiderano consolidare il proprio lavoro su più dispositivi, ClickUp è lo strumento di IA perfetto.

Il cuore del sistema è ClickUp Brain, un assistente IA nativo che crea connessioni tra attività, documenti, persone e strumenti, aiutandoti a lavorare più velocemente senza rinunciare alla chiarezza.

ClickUp Brain va oltre il solito chatbot in stile ChatGPT. È un assistente IA che funziona direttamente all'interno della tua area di lavoro.

Devi scrivere un'email, un riassunto di una riunione o una proposta di budget? Basta chiedere. L'IA comprende immediatamente il contesto della tua attività o del tuo documento e genera un testo intelligente e pertinente.

Non solo, ClickUp Brain funge anche da gestore delle conoscenze e da project manager. Esegue una scansione delle tue attività di ClickUp, dei tuoi documenti, dei tuoi dashboard e delle tue chat su ClickUp per recuperare risposte specifiche al contesto, aiutandoti a trovare dettagli di progetto, decisioni, thread di conversazione o wiki all'interno di ClickUp (e delle app esterne collegate) senza dover cambiare scheda.

Inoltre, automatizza i flussi di lavoro dei progetti, generando standup, suddivisioni delle attività, rapporti sullo stato di avanzamento, aggiornamenti sullo stato e Sequenze sulla base dei tuoi dati ClickUp esistenti. Comprendendo il contesto specifico della tua area di lavoro, Brain consolida le conoscenze e semplifica la gestione delle attività.

💡 Consiglio dell'esperto: con ClickUp Brain MAX, puoi portare tutte le funzionalità di Brain sul tuo desktop. Passa senza sforzo tra i modelli linguistici di alto livello di ChatGPT, Claude, Gemini e altri tramite un elenco a discesa nella barra degli strumenti dell'IA. Hai bisogno di un assistente vocale che trascriva il tuo discorso in testo? Talk to Text all'interno di Brain MAX fa al caso tuo! Dettaglia note, attività e persino interi documenti, che appariranno puliti, formattati e rifiniti all'interno della tua area di lavoro di ClickUp: 4 volte più veloce rispetto alla digitazione.

Automatizza i flussi di lavoro con ClickUp Super Agents e Automazioni

I Super Agent di ClickUp sono compagni di squadra intelligenti e sensibili al contesto che automatizzano flussi di lavoro complessi all'interno del tuo spazio di lavoro. Rilevano eventi chiave, come note di riunioni, invio di moduli, aggiornamenti delle attività o richieste in chat, e intraprendono autonomamente le azioni appropriate in base alle istruzioni.

Proprio come i tuoi colleghi umani, questi agenti sono in grado di elaborare ragionamenti complessi e migliorano grazie a feedback dettagliati, che memorizzano nella loro memoria infinita. Puoi assegnare loro attività, @menzionarli nelle chat e nei thread di commenti e persino inviare loro messaggi privati per chiedere aiuto.

Non limitarti a pianificare, ma esegui flussi di lavoro complessi dall'inizio alla fine con i Super Agent in ClickUp

E per quanto riguarda i flussi di lavoro semplici e ripetitivi?

Per flussi di lavoro basati su regole o condizionali, ti consigliamo di utilizzare ClickUp Automations.

📌 Supponiamo che tu voglia passare alla fase successiva della produzione dei tuoi contenuti. Vuoi iniziare a pubblicare i contenuti che hai creato con Brain e salvati in Docs. Devi assegnare i contenuti agli editori, farli revisionare per migliorarne la qualità, poi inviarli ai designer, caricarli sul tuo CMS ed eseguire un controllo qualità finale prima della pubblicazione.

Automatizza le attività ripetitive come l'assegnazione di azioni, l'invio di email o l'aggiornamento degli stati con ClickUp Automazioni

Le automazioni di ClickUp ti consentono di assegnare automaticamente queste attività, spostarle tra le fasi o inviare email di aggiornamento in base a trigger e condizioni chiaramente definiti, ad esempio quando un documento viene approvato o viene raggiunta una data di scadenza.

Ottieni di più con il project management basato sull'IA

Le funzionalità di project management di ClickUp sono supportate anche da un'IA sensibile al contesto.

Genera sottoattività, liste di controllo e azioni da intraprendere pertinenti sulla base delle descrizioni delle attività, degli appunti delle riunioni o dei commenti, risparmiando ore di lavoro manuale. All'interno di qualsiasi attività di ClickUp, puoi anche utilizzare suggerimenti basati sull'IA per chiarire gli obiettivi, riassumere lo stato dei progressi o redigere aggiornamenti all'istante. Poni domande come “Quali sono le mie attività in ritardo?” o “A cosa dovrei dare la priorità?” e ottieni risposte utili dalla tua area di lavoro.

Ottimizza la tua pianificazione con i suggerimenti dell'IA per la definizione delle priorità delle attività tramite ClickUp Brain

I campi personalizzati con l'IA, come AI Assign e AI Prioritize, compilano automaticamente la titolarità e l'urgenza delle attività in base al contenuto o ai prompt. Il Calendario IA di ClickUp pianifica in modo intelligente la tua giornata inserendo le attività dal tuo backlog e dalle code di priorità in base all'urgenza e al lavoro richiesto. Insieme, questi strumenti aiutano i team a passare dalla pianificazione all'esecuzione: in modo veloce, mirato e ottimizzato dall'IA.

Gli utenti Mac possono anche personalizzare le visualizzazioni, applicare filtri e monitorare la capacità del team grazie a dashboard visive basate sull'IA.

💡 Suggerimento da esperto: aggiungi le schede IA (come StandUp, Team StandUp o schede Brain personalizzate) alle tue dashboard per ottenere approfondimenti in tempo reale e ricchi di contesto, che riepilogano automaticamente l'attività del team, i progetti o i KPI. Puoi persino creare una scheda IA Brain personalizzata con il tuo prompt per evidenziare gli aggiornamenti chiave del progetto o gli ostacoli. Queste schede rimangono collegate alla tua area di lavoro e possono essere aggiornate manualmente per riflettere i dati attuali.

Inoltre, la sincronizzazione in tempo reale tra i dispositivi (compresi iOS e iPadOS) rende ClickUp uno strumento affidabile per l'uso quotidiano sia per gli autori che per i team.

Le migliori funzionalità di ClickUp

assistente IA per scrivere contenuti, generare risposte nella Usa ClickUp Brain come tuonella chat di ClickUp e riepilogare/riassumere attività e discussioni

Assegna i Super agenti di ClickUp a risultati specifici piuttosto che a semplici attività. Ad esempio, un agente Daily Planner può analizzare autonomamente i dati dell'area di lavoro, come le tue attività, le menzioni e i messaggi diretti, e creare per te un piano di lavoro giornaliero personalizzato

Premi ⌥ + K per accedere alla ricerca aziendale di ClickUp , che analizza il tuo spazio di lavoro e le app collegate alla ricerca di risposte

Registra, trascrivi e analizza le discussioni delle riunioni con con AI Notetaker di ClickUp

Automatizza le attività ripetitive con agenti autonomi e intelligenti e oltre 100 modelli e ricette di automazione personalizzabili

Genera immagini con l'IA senza lasciare la tua area di lavoro con ClickUp Brain

Gestisci meglio i progetti con viste personalizzabili, attività, attività secondarie e obiettivi

Si integrano perfettamente con le tue app Mac preferite, da Google Drive e Outlook a Figma e GitHub

Limiti di ClickUp

Per ottenere l'"esecuzione autonoma", la tua area di lavoro richiede una gerarchia strutturata (cartelle, elenchi e documenti) in modo che il Super Agent abbia una chiara "consapevolezza dell'ambiente"

L'esecuzione di flussi di lavoro autonomi in più passaggi consuma crediti di IA; i team con volumi elevati dovrebbero optare per il piano Enterprise per ottenere la massima capacità

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Un utente di Reddit dice:

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che ci sono strumenti di IA con un piano gratis piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è faticoso. E, sinceramente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare. Uso l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Mi aiuta anche a effettuare delle modifiche a ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta davvero sono i documenti. Adoro le opzioni di formattazione, specialmente quei banner. Sono carinissimi!

ClickUp Brain mi fa risparmiare un sacco di tempo, onestamente. So che ci sono strumenti di IA con un piano gratis piuttosto efficiente, ma il continuo passaggio da una scheda all'altra è faticoso. E, sinceramente, quando sono immerso nel lavoro, è l'ultima cosa che voglio fare.

Uso l'IA principalmente per scrivere, dato che lavoro nel settore dei contenuti. Mi aiuta anche a effettuare delle modifiche a ciò che ho scritto (fantastico!). Un'altra cosa che mi aiuta davvero sono i documenti. Adoro le opzioni di formattazione, specialmente quei banner. Sono carinissimi!

📮ClickUp Insight: Alla domanda su cosa renderebbe gli agenti IA davvero utili, la risposta più frequente non è stata la velocità o la potenza. Quasi il 40% degli intervistati ha affermato di aver bisogno di un agente in grado di comprendere perfettamente il proprio contesto di lavoro. Il che ha senso, perché la maggior parte degli agenti di IA fallisce quando non capisce perché sono state prese determinate decisioni o come dovrebbe avvenire il flusso del lavoro. Poiché i Super Agent conservano il contesto, ricordano le decisioni passate e operano in modo continuo, sono in grado di agire con un'affidabilità di gran lunga superiore rispetto agli agenti basati su prompt. Lavorano a partire da una cronologia dell'area di lavoro in tempo reale, rimangono attivi man mano che il lavoro evolve e operano entro chiari limiti di autorizzazione e tracciati di audit. Quando l'intelligenza comprende il lavoro e lo porta a termine in modo sicuro, avrai finalmente la sensazione di lavorare con un collega virtuale su cui puoi davvero contare.

2. ChatGPT (Ideale per la creazione di contenuti, il brainstorming e la ricerca approfondita)

tramite ChatGPT

Se sei un autore di contenuti, un consulente o un ricercatore che lavora su macOS e iOS, probabilmente hai già avuto modo di conoscere ChatGPT.

Senza dubbio, è uno degli strumenti di IA più versatili per Mac, in grado di semplificare tutto, dalla generazione di idee al debug del codice.

GPT-5.4 di OpenAI ha ridefinito ChatGPT come un motore "pensante". L'app desktop per Mac è andata oltre la semplice casella di testo, consentendo all'IA di vedere lo schermo, navigare nel browser (tramite ChatGPT Atlas) e interagire direttamente con le app Mac per completare ricerche in più fasi o attività di programmazione.

I nuovi modelli GPT-5.4 mini e nano offrono risposte rapidissime e a basso costo per l'uso su dispositivi mobili e desktop, mentre il livello GPT-5.4 Pro offre i punteggi di ragionamento più alti mai registrati per la ricerca scientifica e la sintesi di dati complessi.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Accedi a diversi modelli di IA con livelli di prestazioni distinti per input di testo, immagini, audio e file

Effettua ricerche approfondite sul web e su formati di file come PDF e fogli di calcolo utilizzando la sintesi automatica delle fonti

Integra strumenti come Zapier, Canva e Wolfram Alpha tramite i plug-in GPT per ampliare la tua area di lavoro su Mac senza dover cambiare app

Ottieni ricerche web in tempo reale con citazioni dirette, sostituendo efficacemente i motori di ricerca tradizionali per le query complesse

Limiti di ChatGPT

Funzionalità avanzate come "Utilizzo del computer" richiedono autorizzazioni estese che potrebbero rappresentare un ostacolo per i settori altamente regolamentati

Occasionali anomalie nei risultati; i dati potrebbero essere obsoleti se la navigazione in tempo reale non è abilitata

Funzionalità di collaborazione organizzativa limitate rispetto alle piattaforme incentrate sul lavoro di squadra

Prezzi di ChatGPT

Free

Plus : 20 $ al mese per utente

Pro : 200 $ al mese per utente

Team : 25 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2 : 4,7/5,0 (oltre 730 recensioni)

Capterra: 4,5/5. 0 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Un utente di Capterra afferma:

È stato incredibilmente utile per brevi progetti di ricerca, per approfondire argomenti specifici in modo da trovare un'idea diversa o cambiare direzione quando mi trovavo in un blocco mentale.

È stato incredibilmente utile per brevi progetti di ricerca, per approfondire argomenti specifici in modo da trovare un'idea diversa o cambiare direzione quando mi trovavo in un blocco mentale.

📖 Leggi anche: Desideri risposte IA più intelligenti o una generazione di immagini migliore rispetto a ChatGPT? Questo blog sulle migliori alternative e concorrenti di ChatGPT analizza i migliori strumenti in base al caso d'uso.

3. Grammarly (Ideale per la modifica, la correzione di bozze e i consigli sullo stile di scrittura)

tramite Grammarly

Se sei il tipo di utente Mac che lavora tutto il giorno con le parole, che si tratti di email, blog o presentazioni, Grammarly è l'assistente IA che vorrai al tuo fianco.

Grammarly ti aiuta a individuare gli errori di battitura, a perfezionare la tua scrittura e a comunicare in modo chiaro. Sebbene la versione gratuita sia già un potente correttore grammaticale, Grammarly Premium aggiunge suggerimenti intelligenti che vanno oltre le semplici correzioni superficiali. Stiamo parlando di modifiche contestuali, aggiustamenti di tono, obiettivi di scrittura e persino controlli antiplagio.

Con il lancio di Grammarly Authorship, l'app offre ora una traccia verificata del tuo processo di scrittura, distinguendo con un codice cromatico ciò che è stato digitato da te rispetto a ciò che è stato generato dall'IA: una funzionalità/funzione fondamentale per studenti e professionisti nell'era dei rilevatori di IA.

Gli utenti Mac possono accedere a Grammarly tramite l'app desktop nativa per macOS, le estensioni per browser o le integrazioni con app come Word e Documenti Google.

Le migliori funzionalità di Grammarly

Utilizza i controlli grammaticali, ortografici e di punteggiatura basati sull'IA direttamente in Word, Documenti Google o nelle app di macOS

Ricevi suggerimenti in tempo reale su chiarezza, tono, stile e esposizione in base ai tuoi obiettivi di scrittura personalizzati

Controlla i tuoi testi alla ricerca di plagi tra miliardi di pagine web per garantire l'originalità

Ottieni approfondimenti sulla scrittura e punteggi sulle prestazioni grazie a report dettagliati sulla leggibilità e sul coinvolgimento

Riscrivi istantaneamente un intero documento per adattarlo alla voce specifica di un marchio o a una guida di stile accademica

Limiti di Grammarly

I suggerimenti avanzati per la scrittura e il riconoscimento del tono sono disponibili solo con il piano Premium

Il rilevamento del plagio richiede l'accesso a Internet e non offre supporto per l'utilizzo offline

Il controllo in tempo reale potrebbe subire un leggero ritardo nei documenti più lunghi o in ambienti con larghezza di banda ridotta

Prezzi di Grammarly

Free

Premium : 12 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly

G2 : 4,7/5,0 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 7.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Grammarly?

Un utente di G2 dice:

Ora l'IA è integrata. Mi piace il suo strumento di parafrasi, che riscrive il testo nello stile che desideravo. Grammarly Proofreader è stato ancora migliore. La chat con l'IA è utile. Offre funzionalità/funzioni come Expert Review, Reader Reactions, Humaniser, Citation Finder, Fact Checker, AI Detector, Plagiarism Checker e AI Grader che aiutano a produrre testi naturali, accurati e di alta qualità.

Ora l'IA è integrata. Mi piace il suo strumento di parafrasi, che riscrive il testo nello stile che desideravo. Grammarly Proofreader è stato ancora migliore. La chat con l'IA è utile. Offre funzionalità/funzioni come Expert Review, Reader Reactions, Humaniser, Citation Finder, Fact Checker, AI Detector, Plagiarism Checker e AI Grader che aiutano a produrre testi naturali, accurati e di alta qualità.

✨ Curiosità: Sundar Pichai, CEO di Google , ritiene che l'IA avrà un impatto sull'umanità maggiore di quello dell'elettricità o del fuoco. È un'affermazione audace, soprattutto se si considera che il fuoco ci ha permesso di cucinare il cibo e l'elettricità ci ha dato Internet.

4. Elephas (Ideale per la gestione delle conoscenze e il recupero di documenti personali)

via Elephas

Se hai mai perso tempo a setacciare PDF, note di riunione o articoli salvati cercando di ricordarti dove avevi visto qualcosa, Elephas è esattamente ciò di cui hai bisogno sul tuo Mac.

Progettato appositamente per macOS e iOS, Elephas organizza i tuoi file, riepiloga i contenuti e ti aiuta a recuperare informazioni rilevanti su richiesta.

Uno dei suoi maggiori vantaggi? La privacy. Elephas funziona localmente sul tuo Mac, quindi non devi caricare file sensibili sul cloud a meno che tu non lo desideri. Ti offre la possibilità di scegliere tra modelli offline e basati sul cloud, con piena tracciabilità delle fonti utilizzate in qualsiasi risposta generata dall'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Elephas

Organizza e recupera le informazioni in diversi formati (PDF, video, audio) utilizzando Super Brain su macOS e iOS

Riassumi i video di YouTube e le pagine web, oppure poni domande di approfondimento direttamente su di essi

Evidenzia il testo in qualsiasi app per Mac (Mail, Slack, Pages) e usa un tasto di scelta rapida per riscrivere, riepilogare/riassumere o sviluppare il pensiero utilizzando la tua base di conoscenze

Passa dall'elaborazione locale a quella su cloud a seconda delle tue esigenze di privacy

Limiti di Elephas

L'app per iOS non consente di eliminare la cronologia delle chat

Non è ancora disponibile un filtro granulare per la selezione di più documenti all'interno di un singolo Brain

Meno integrazioni di terze parti rispetto agli strumenti tradizionali

Prezzi di Elephas

Standard : 9,99 $ al mese per utente

Pro : 19,99 $ al mese per utente

Pro+: 29,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Elephas

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 75 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Elephas?

Un utente di Capterra afferma:

La piattaforma mi ha conquistato il giorno in cui ho semplicemente chiesto se fosse possibile impostare l'app in portoghese brasiliano nelle impostazioni della tastiera dell'iPhone, e lo sviluppatore mi ha risposto che avrebbe verificato. Come per magia, pochi giorni dopo, senza alcun preavviso, ha aggiunto la funzionalità/funzione.

La piattaforma mi ha conquistato il giorno in cui ho semplicemente chiesto se fosse possibile impostare l'app in portoghese brasiliano nelle impostazioni della tastiera dell'iPhone, e lo sviluppatore mi ha risposto che avrebbe verificato. Come per magia, pochi giorni dopo, senza alcun preavviso, ha aggiunto la funzionalità/funzione.

📖 Leggi anche: Le migliori app per prendere appunti su Mac

5. MacWhisper (Il migliore per la trascrizione audio direttamente sul dispositivo Mac)

tramite MacWhisper

Se hai spesso bisogno di trascrivere riunioni, podcast o lezioni, ma non vuoi rischiare che i tuoi file escano dal tuo computer, MacWhisper è un'app di trascrizione leggera ma potente, creata esclusivamente per macOS.

Utilizzando il modello Whisper di OpenAI, MacWhisper elabora tutti i file audio localmente sul tuo Mac, eliminando la necessità di trascrizioni basate su cloud o server esterni.

Questo lo rende ideale per giornalisti, terapeuti, ricercatori e chiunque gestisca registrazioni sensibili. Basta trascinare i file audio o video nell'app per ottenere una trascrizione pulita in pochi minuti.

La cosa migliore è che supporta oltre 100 lingue e funziona con un ampio intervallo di formati, tra cui MP3, WAV, M4A, MOV e MP4.

Le migliori funzionalità/funzioni di MacWhisper

Rimuovi automaticamente le parole di riempimento per ottenere trascrizioni più pulite

Identifica chi ha detto cosa, anche in ambienti rumorosi, grazie all'etichettatura dei parlanti ad alta precisione

Cerca, evidenzia e riproduci in modo fluido durante la sincronizzazione all'interno del visualizzatore di trascrizioni

Integra ChatGPT o DeepL utilizzando le chiavi API per migliorare l'utilità delle trascrizioni

Nessun dato esce dal tuo Mac, rendendolo pienamente conforme alle rigide normative sulla privacy (HIPAA, GDPR)

Limiti di MacWhisper

Richiede un Mac potente (8 GB+ di RAM) per i modelli di trascrizione avanzati

Non è disponibile una versione di prova gratis per la versione Pro

L'accuratezza della trascrizione può variare a seconda della lingua e della chiarezza dell'audio

Prezzi di MacWhisper

MacWhisper Free

MacWhisper (1 licenza) : 64 € al mese per utente

MacWhisper (5 licenze) : 269 € al mese per utente

MacWhisper (10 licenze) : 490 € al mese per utente

MacWhisper (50 licenze): 2199 € al mese per utente

Valutazioni e recensioni di MacWhisper

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Come organizzare file e cartelle su un Mac

6. Notion IA (Ideale per combinare note, documenti, attività e database)

tramite Notion IA

Notion ti permette di catturare idee, organizzare le conoscenze, gestire progetti e collaborare con il tuo team, tutto in un unico posto.

Il cuore di Notion è un potente editor basato su blocchi. Puoi trascinare, rilasciare, incorporare e riorganizzare qualsiasi elemento, da testo e immagini a tabelle, bacheche Kanban, calendari e database personalizzati.

E non si tratta solo di contenuti statici: l'assistente IA integrato in Notion ti aiuta a scrivere riassunti, a sviluppare idee per i contenuti, a estrapolare azioni da intraprendere e a tradurre intere pagine. È in grado di ragionare sull'intero spazio di lavoro per stabilire connessioni tra un progetto nel tuo database, un documento nel tuo wiki e una conversazione nel tuo teamspace.

Gli agenti IA di Notion possono anche eseguire attività sequenziali, come "Leggi gli ultimi 3 appunti delle riunioni e aggiorna lo stato del progetto nel database".

Le migliori funzionalità di Notion

Compila automaticamente le proprietà in un database, ad esempio riepilogando un documento lungo in una singola cella o estraendo le "Azioni da intraprendere" in una proprietà a selezione multipla

Collabora in tempo reale utilizzando menzioni, commenti e spazi di lavoro condivisi

Incorpora qualsiasi cosa: Documenti Google, file Figma, video, calendari o mappe

Crea wiki, dashboard di progetto e sistemi di gestione delle attività con migliaia di modelli

Limiti di Notion

Modalità offline limitata, che può rappresentare un ostacolo per gli utenti in movimento che necessitano dell'IA ma dispongono di una connessione scarsa

Prezzi di Notion

Free

Plus : 12 $ al mese per utente

Aziendale : 24 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,7/5,0 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Un utente di G2 dice:

Ho trovato Notion IA davvero straordinario nell'uso quotidiano. La sua capacità di aiutarmi nella scrittura e nella creazione di contenuti è impressionante. È come avere un assistente sempre pronto che capisce esattamente cosa voglio fare.

Ho trovato Notion IA davvero straordinario nell'uso quotidiano. La sua capacità di aiutarmi nella scrittura e nella creazione di contenuti è impressionante. È come avere un assistente sempre pronto che capisce esattamente cosa voglio fare.

✨ Curiosità: a Stanford, l'IA è diventata una materia di studio a sé stante. Il numero di corsi relativi all'IA è salito da 25 nel 2010 a 77 nel 2020, a dimostrazione di quanto velocemente si stia evolvendo il campo.

📮 ClickUp Insight: i team che faticano a ottenere buoni risultati sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra oltre 15 strumenti, mentre i team più performanti ottimizzano il proprio lavoro utilizzando solo 9 strumenti o meno. Allora, perché non semplificare ancora di più? ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, alimentata dall'IA per ridurre il lavoro superfluo. È pensato per ogni team, ti aiuta a vedere il quadro completo e ti libera per concentrarti su ciò che conta davvero.

7. DeepL (Il migliore per tradurre documenti con elevata precisione utilizzando l'intelligenza artificiale)

tramite DeepL

Quando il tuo flusso di lavoro su Mac prevede il passaggio da una lingua all'altra, DeepL può essere il tuo alleato affidabile. Questo strumento è un motore di traduzione automatica neurale (NMT) altamente accurato che comprende il contesto, le sfumature e il tono come pochi altri.

Gli utenti Mac possono ora usufruire di un'esperienza a doppio motore: il classico DeepL Translator per oltre 100 lingue e il nuovo DeepL Write Pro. Questo assistente IA integrato utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per fornire miglioramenti stilistici in tempo reale, garantendo che la tua comunicazione aziendale risulti sicura, diplomatica o semplice a seconda dei tuoi obiettivi.

L'app desktop consente di tradurre rapidamente i file tramite drag-and-drop senza dover ricorrere a un browser. Inoltre, tutte le traduzioni avvengono in locale (versione Pro), quindi i tuoi dati sensibili non lasciano mai il tuo dispositivo.

Le migliori funzionalità di DeepL

Traduci interi documenti (DOCX, PPTX, PDF) mantenendo la formattazione

Mantieni un tono coerente del marchio grazie alle funzionalità di condivisione in team

Usa Clarify per chiarire il significato di frasi complesse durante la traduzione

Integrazione con le app macOS e gli strumenti CAT per flussi di lavoro senza interruzioni

Limiti di DeepL

La versione gratis ha un limite per la dimensione dei file e per le traduzioni dei documenti modificabili

Meno lingue di supporto rispetto a Google Translate

Prezzi di DeepL

Free

Starter : 10,49 $ al mese per utente

Avanzato : 34,49 $ al mese per utente

Ultimate : 68,99 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DeepL

G2 : 4,6/5,0 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di DeepL?

Un utente di G2 dice:

Utilizzo questa app per il lavoro tra francese, inglese e tedesco nelle mie traduzioni. A volte ho bisogno di tradurre in francese frasi o parole con menzione in altre lingue.

Utilizzo questa app per il lavoro tra francese, inglese e tedesco nelle mie traduzioni. A volte ho bisogno di tradurre in francese frasi o parole con menzione in altre lingue.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per il project management

8. Cursor IA (Ideale per gli sviluppatori che desiderano un controllo approfondito sui flussi di lavoro di programmazione basati sull'IA)

via Cursor

Cursor IA è un IDE completo basato su VS Code con funzionalità avanzate che sembrano fatte su misura per gli sviluppatori professionisti.

Questo strumento potenzia ogni riga di codice per gli utenti Mac che desiderano potenziare il proprio ambiente di sviluppo con la generazione intelligente di codice, l'assistenza al debug in tempo reale e il refactoring di più file.

A differenza degli strumenti leggeri che si limitano a funzioni di completamento automatico, Cursor ti permette di chattare direttamente con l'IA per aggiornare file, rifattorizzare servizi, correggere errori o persino creare lo scaffolding di nuove funzionalità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cursor IA

Genera, rifattorizza e correggi il codice utilizzando una chat in linguaggio naturale

Usa cursorrules per guidare il comportamento e le preferenze stilistiche dell'IA

Gestisci le modifiche tra i file con modifiche multi-scheda e messaggi di commit generati dall'IA

Integrazione diretta con le estensioni di VS Code e i tuoi flussi di lavoro esistenti

Limiti di Cursor IA

L'esecuzione locale di agenti IA ad alto contesto può influire sulla durata della batteria del Mac e sulla RAM (consigliati 16 GB o più)

La modalità Agente a volte tocca file non desiderati in assenza di istruzioni precise

Le barre laterali "Chat" e "Composer" possono sembrare un po' opprimenti per i principianti rispetto a una configurazione pulita di VS Code

Prezzi di Cursor IA

Hobby : Gratis

Pro : 20 $ al mese per utente

Aziendale: 40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Cursor IA

G2 : 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Cursor IA?

Un utente di Reddit condivide:

Quando so cosa devo realizzare, mi basta descrivere correttamente le mie funzioni e pianificare il tutto, poi il software si occupa del lavoro di routine di implementazione delle funzioni e, a volte, di risolvere i bug. Recentemente ho portato a termine un progetto da 6.000 dollari che pensavo mi avrebbe richiesto più di un mese. Con Cursor, dopo aver pianificato tutto, ero pronto con l'MVP in una settimana.

Quando so cosa devo realizzare, mi basta descrivere correttamente le mie funzioni e pianificare il tutto, poi il software si occupa del lavoro di routine di implementazione delle funzioni e, a volte, di risolvere i bug. Recentemente ho portato a termine un progetto da 6.000 dollari che pensavo mi avrebbe richiesto più di un mese. Con Cursor, dopo aver pianificato tutto, ho completato l'MVP in una settimana.

9. Siri e Apple Intelligence (Ideale per gli utenti Apple alla ricerca di un'assistenza IA a mani libere)

tramite Apple

Siri si è finalmente scrollata di dosso la reputazione di semplice "timer e meteo" per diventare un vero e proprio agente di sistema alimentato da Apple Intelligence. In esecuzione su macOS Tahoe, la "Nuova Siri" è dotata di consapevolezza dello schermo, che le consente di capire cosa stai guardando e di eseguire azioni tra le app.

Grazie all'elaborazione avanzata del linguaggio naturale, alla gestione dei dati sul dispositivo e alla profonda integrazione nell'ecosistema Apple, Siri è ora un potente strumento di produttività. Che tu stia utilizzando un MacBook, un Apple Watch o le cuffie Vision Pro, Siri riepiloga i documenti, crea Genmoji e traduce persino le lingue in tempo reale.

La novità più importante è App Intents, che permette a Siri di accedere all'interno delle app di terze parti per eseguire attività, come ad esempio: “Siri, trova quella ricevuta di martedì scorso nella mia Mail e aggiungila alla mia cartella Spese in ClickUp.”

Le migliori funzionalità di Siri

Interpreta e rispondi a query vocali complesse e articolate con consapevolezza contestuale

Evidenzia il testo in qualsiasi app per Mac per riscriverlo, correggerlo o riassumerlo all'istante utilizzando i modelli locali di Apple, che mettono al primo posto la privacy

Traduci le conversazioni in tempo reale in più lingue

Controlla Mac, iPhone, Apple Watch, HomePod e Apple Vision Pro con i comandi vocali

Usa la fotocamera del tuo Mac o gli screenshot per identificare oggetti, tradurre testi dal mondo reale o persino creare eventi nel Calendario da una foto di un volantino

Limiti di Siri

Limitato all'ecosistema Apple; non disponibile su piattaforme non Apple

Sebbene sia notevolmente migliorata, Siri ha ancora qualche difficoltà con richieste logiche molto complesse e articolate in più passaggi rispetto ad agenti dedicati come ChatGPT Atlas

Prezzi di Siri

Gratis: incluso come parte integrante di macOS per tutti i dispositivi Mac compatibili

Valutazioni e recensioni di Siri

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Leggi anche: Idee per prompt artistici basati sull'IA per stimolare la tua creatività

10. DiffusionBee (Il migliore per la generazione di immagini con IA offline tra le app per Mac)

tramite DiffusionBee

DiffusionBee è uno strumento gratis e offline che consente agli utenti Mac di generare immagini artistiche tramite IA e modificare le immagini direttamente sui propri computer, senza bisogno di Internet.

Mentre molti strumenti basati sul web sono passati a crediti mensili limitati, DiffusionBee rimane fedele alle sue origini "gratis e private". Ora è completamente ottimizzato per i Neural Engine M4 e M5, consentendo agli utenti di generare immagini ad alta risoluzione e di livello professionale in pochi secondi utilizzando solo la potenza interna del proprio Mac.

Artisti e designer alla ricerca di un'alternativa sicura e gratuita a Midjourney o DALL·E apprezzeranno la configurazione intuitiva e le personalizzazioni avanzate di DiffusionBee, che alimentano la creatività senza compromettere la privacy.

Le migliori funzionalità/funzioni di DiffusionBee

Genera immagini da prompt di testo dettagliati completamente offline

Modifica le immagini esistenti aggiungendo, rimuovendo o trasformando oggetti

Migliora la risoluzione delle immagini senza comprometterne la qualità

Personalizza la generazione utilizzando prompt negativi e passaggi di diffusione

Usa uno schizzo approssimativo o una foto esistente come modello per guidare il risultato creativo dell'IA

Limiti di DiffusionBee

Sebbene funzioni sui Mac Intel, richiede un chip Apple Silicon (M1 o più recente) per un'esperienza fluida e ad alta velocità

L'interfaccia e i controlli di output sono meno curati rispetto agli strumenti a pagamento

Supporto limitato per flussi di lavoro collaborativi o in tempo reale

Prezzi di DiffusionBee

Free

Valutazioni e recensioni di DiffusionBee

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

11. Limitless (Il migliore per la gestione locale delle conoscenze personali basata sull'IA)

via Limitless

Limitless (precedentemente Rewind IA) è un motore di memoria agentica completo per il tuo Mac. Progettato per funzionare in locale, registra tutto, dalle riunioni alle sessioni di navigazione, e trasforma la tua attività digitale in conoscenza ricercabile e organizzata senza compromettere la tua privacy.

Se sei stanco di riassumere manualmente le riunioni, perdere traccia delle note o cercare all'infinito quel frammento che hai visto la settimana scorsa, Rewind trasforma il tuo Mac in un archivio consultabile.

L'ecosistema è incentrato sul Limitless Pendant, un dispositivo hardware indossabile che effettua la sincronizzazione con il tuo Mac per catturare le conversazioni del mondo reale e integrarle nella tua base di conoscenza digitale con la sicurezza del "Confidential Computing".

Funzionalità illimitate

Scansiona automaticamente il tuo Calendario e prepara un "documento informativo" per ogni chiamata imminente sulla base della tua cronologia digitale passata

Poni all'IA una domanda del tipo: "Cosa avevo promesso di inviare al team di marketing giovedì scorso?" e lei troverà la risposta tra le tue riunioni, le tue email e le tue chat

Fatti aiutare da un assistente IA per riepilogare contenuti, redigere bozze di email o rispondere a domande

Esegui automaticamente il backup del lavoro e ripristinalo in caso di crash del sistema

Limiti senza limiti

Poiché utilizza un'elaborazione cloud sicura per il ragionamento di alto livello, non è "100% locale" come l'app Rewind legacy originale

Prezzi illimitati

Free

Pro: 19 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni illimitate

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Lo sapevi? Gartner prevede che entro il 2030 l'IA gestirà l'80% delle attività di project management, ma questo non significa che il tuo lavoro sia a rischio. In futuro, la gestione dei progetti e l'IA lavoreranno insieme per consentire ai project manager di concentrarsi sulla strategia, anziché sui fogli di calcolo.

12. Bearly IA (Ideale per la lettura veloce, il riassunto e la produttività nella ricerca)

via Bearly IA

Bearly IA è come un assistente di ricerca che vive sul tuo Mac.

Il suo punto di forza principale è il riassunto ad alta densità: è in grado di prendere un video YouTube di 60 minuti, un PDF di 50 pagine o una lunga serie di recensioni su Amazon e riassumerli in punti chiave utilizzabili in meno di cinque secondi.

La nuovissima "Modalità Analista" consente all'IA di effettuare analisi approfondite delle tendenze del settore, effettuando ricerche sul web in tempo reale e sintetizzando più fonti in un unico rapporto di ricerca corredato di citazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bearly IA

Accedi a oltre 50 "prompts degli esperti" predefiniti per attività specifiche come "Critica di articoli scientifici", "Generatore di testi di marketing" o "Spiegatore di codice".

Carica decine di file contemporaneamente e chiedi all'IA di individuare contraddizioni o temi comuni nell'intero insieme

Accedi a una "modalità in incognito" per la ricerca, in cui le tue query e i tuoi documenti vengono crittografati e non vengono mai memorizzati sui loro server

Accedi tramite tasti di scelta rapida (Ctrl+Shift+P) e Chrome Sidekick per un multitasking senza interruzioni

Limiti di Bearly IA

Per il riassunto delle pagine web è necessaria l'estensione di Chrome

L'interfaccia può sembrare essenziale rispetto a strumenti di PKM (gestione personale della conoscenza) più strutturati

Prezzi di Bearly IA

Free

Pro : 20 $ al mese per utente

Analyst: 60 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Bearly IA

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Bearly IA?

Una recensione su G2 dice:

Ciò che mi piace di più di Bearly.ai è la sua efficiente funzionalità che semplifica attività complesse come riepilogare articoli, generare contenuto e organizzare idee. Il fatto di poterlo scaricare sul mio Mac è una vera rivoluzione, poiché non devo più visitare il loro sito web. Mi aiuta a scrivere articoli per i miei clienti.

Ciò che mi piace di più di Bearly. ai è la sua efficiente funzionalità/funzione che semplifica attività complesse come riepilogare articoli, generare contenuti e organizzare idee. Il fatto di poterlo scaricare sul mio Mac è una vera rivoluzione, poiché non devo più visitare il loro sito web. Mi aiuta a scrivere articoli per i miei clienti.

📖 Leggi anche: Le migliori app di gestione delle attività per gli utenti Mac

Ecco alcuni strumenti di IA aggiuntivi che gli utenti Mac possono provare, progettati per integrarsi senza sforzo nel tuo flusso creativo o di produttività:

Descript : Modifica video e podcast modificando il testo, con trascrizione, registrazione dello schermo e voci fuori campo basate sull'IA integrate

Raycast : aumenta la produttività del tuo Mac utilizzando una barra dei comandi basata sull'IA che ti aiuta a cercare, avviare e automatizzare le attività più rapidamente

CleanShot X : Crea screenshot e registra lo schermo del tuo Mac con annotazioni intelligenti, sfocatura dello sfondo e supporto della cronologia degli appunti

Dai una spinta "Mac-nificente" alla tua produttività con ClickUp

Con il lancio di macOS Tahoe e l'arrivo dei chip della serie M5, il divario tra "utilizzare uno strumento" e "collaborare con un agente" è finalmente chiuso.

Allora, perché accontentarsi di un semplice chatbot IA che si limita a "parlare"?

Se sei un utente Mac che desidera sfruttare al massimo le potenzialità del proprio dispositivo Apple, ClickUp è senza dubbio uno dei migliori strumenti di IA per Mac. Perché? ClickUp Brain e i Super Agents possono infatti integrarsi nel tuo flusso di lavoro ed eseguire attività in più fasi mentre dormi

Ecco cosa spiega l'analista per il miglioramento dei processi aziendali di Airbnb:

ClickUp offre tantissime funzionalità in un unico posto, come il project management, le opzioni per il brainstorming, la gestione delle attività, la pianificazione dei progetti, la gestione della documentazione, ecc. Ci ha decisamente semplificato la vita, poiché è facile da usare. Siamo riusciti a gestire meglio il lavoro, a effettuare il monitoraggio e la reportistica facilmente e, sulla base dello stato del lavoro discusso durante le riunioni giornaliere, pianificare il futuro è stato semplice.

ClickUp offre tantissime funzionalità in un unico posto, come la project management, opzioni per il brainstorming, la gestione delle attività, la pianificazione dei progetti, la gestione della documentazione, ecc. Ci ha decisamente semplificato la vita, poiché è facile da usare. Siamo riusciti a gestire meglio il lavoro, a monitorarlo e a effettuare la reportistica facilmente, sulla base dello stato del lavoro discusso durante le riunioni giornaliere, abbiamo pianificato il futuro in modo semplice.

Oltre a offrire un piano Free Forever e più di 1000 modelli per iniziare subito, è compatibile con macOS, iPhone e iPad e utilizza l'elaborazione IA sul dispositivo per ottimizzare la velocità e la privacy.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti subito a ClickUp!