Come registrare lo schermo su Mac con l'audio senza problemi

Riunione con Mark. Mark ha deciso di creare un'impostazione un video tutorial dettagliato per il suo team. Ha premuto "registra" sul suo Mac e tutto sembrava perfetto, finché non si è accorto che mancava l'audio.

La registrazione aveva catturato ogni clic e scorrimento, ma era quasi inutile senza il suono della sua voce. Vi suona familiare? Molti utenti Mac si trovano ad affrontare la stessa difficoltà quando cercano di registrare lo schermo con l'audio, che si tratti dell'audio di sistema, dell'ingresso del microfono o di entrambi.

Fortunatamente macOS dispone di strumenti integrati come QuickTime Player e di app di terze parti che semplificano il processo. Se siete uno dei oltre 100 milioni di utenti Mac in tutto il mondo, ecco come registrare lo schermo su Mac con audio!

🧠 Fatto divertente: Il logo originale di Apple, disegnato dal co-fondatore Ronald Wayne nel 1976, aveva come funzionalità/funzione Sir Isaac Newton seduto sotto un albero di mele.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Se avete problemi di audio mancante nelle registrazioni, questa guida vi aiuterà a creare registrazioni dello schermo senza interruzioni sul vostro Mac:

Ecco come registrare lo schermo su Mac e come utilizzare ClickUp per ottenere il massimo dalle vostre registrazioni.

Utilizzate la barra degli strumenti Screenshot (Comando + Shift + 5) per catturare rapidamente lo schermo e registrare l'audio

Provate QuickTime Player per registrare lo schermo e l'audio del sistema in modo facile e intuitivo

Risolvete problemi comuni come l'assenza di audio, i ritardi del sistema e le restrizioni delle app con una configurazione corretta prima di iniziare la registrazione

Esplorate strumenti di terze parti come OBS Studio, Camtasia, Vmaker e Snagit per funzionalità/funzione avanzate

Provate a utilizzare ClickUp Clip è una soluzione che cambia le carte in tavola grazie alla perfetta integrazione delle attività, alla collaborazione del team e alla trascrizione IA

Seguite le best practice come il piano, l'ottimizzazione delle impostazioni e la modifica per creare registrazioni professionali

Come registrare lo schermo su Mac con l'audio Registrazione dello schermo su Mac è più facile se si conoscono gli strumenti e le impostazioni giuste.

Per impostazione predefinita, macOS registra le catture dello schermo senza audio. Tuttavia, è possibile utilizzare la barra degli strumenti per screenshot integrata nel sistema operativo, QuickTime Player o varie app di terze parti compatibili per catturare l'audio nelle registrazioni.

Per prima cosa, vi illustriamo alcune opzioni di registrazione dello schermo su macOS stesso.

Utilizzo della barra degli strumenti Screenshot

La barra degli strumenti Screenshot è una funzionalità/funzione integrata in macOS che offre un modo semplice per registrare l'intero schermo o una porzione selezionata insieme all'audio.

1. Aprire la barra degli strumenti Screenshot

Premere Comando + Maiusc + 5 sulla tastiera

La barra degli strumenti Screenshot apparirà nella parte inferiore dello schermo con le opzioni per catturare o registrare lo schermo

via Mela

2. Selezione dell'opzione di registrazione

Scegliere una delle due opzioni:

Registra l'intero schermo: Cattura l'intero schermo

Registra una selezione: Trascinare e selezionare l'area specifica che si desidera registrare

3. Abilitare la registrazione audio

Fare clic su Opzioni nella barra degli strumenti

Nella sezione Microfono, selezionare l'ingresso audio desiderato (ad esempio, Microfono interno o Microfono esterno)

Assicurarsi che l'opzione audio sia abilitata alla registrazione del suono

4. Avviare la registrazione

Fare clic su Registra nella barra degli strumenti ed eseguire le azioni che si desidera registrare

5. Interrompere la registrazione

Da fare quando si termina la registrazione, premere di nuovo Comando+Controllo+Escape o Maiusc+Comando+5 e poi l'icona Interrompi registrazione nella barra dei menu

6. Salvare la registrazione

La registrazione viene salvata automaticamente nella posizione predefinita (solitamente il desktop) o nella cartella selezionata in Opzioni

Utilizzo di QuickTime Player

QuickTime Player è l'applicazione di riproduzione multimediale predefinita in dotazione a macOS. Conosciuta per la sua semplicità e flessibilità, è anche fantastico per catturare registrazioni dello schermo con audio.

1. Aprire il lettore QuickTime

Trovate e lanciate QuickTime Player dalla cartella Applicazioni, oppure potete usare la ricerca Spotlight per ottenere lo stesso risultato

2. Scegliere Nuova registrazione schermo

Nella barra dei menu, fare clic su File e selezionare Nuova registrazione schermo

La funzionalità di registrazione dello schermo si aprirà con una piccola barra di controllo

3. Abilitate la registrazione audio

Fare clic sulla piccola freccia accanto al pulsante Registra

Dal menu a discesa, scegliere la sorgente audio (ad esempio, il microfono interno o altri dispositivi di uscita audio disponibili)

4. Personalizzare l'area di registrazione

Decidere se registrare l'intero schermo o un'area specifica. Fare clic su un punto qualsiasi del desktop per registrare l'intero schermo

Per registrare una parte specifica, trascinare il cursore per evidenziare l'area desiderata

5. Iniziare la registrazione

Fare clic sul pulsante rosso "Registra" per avviare la registrazione ed eseguire le attività che si desidera catturare sullo schermo

tramite Mela

6. Interrompere la registrazione

Fare clic sull'icona Interrompi registrazione nella barra dei menu (un piccolo quadrato all'interno di un cerchio) nella parte superiore dello schermo oppure premere Comando + Control + Esc

7. Salvare la registrazione

Appena terminata la registrazione, QuickTime Player aprirà automaticamente il file registrato per l'anteprima

Quindi fare clic su File > Salva per assegnare un nome e salvare la registrazione nella posizione desiderata

da fare? QuickTime Player era inizialmente disponibile per le piattaforme macOS e Windows. Tuttavia, Apple ha interrotto la versione per Windows nel 2016 a causa della diminuzione della necessità di una versione multipiattaforma.

Problemi comuni con la registrazione dello schermo su Mac

La registrazione dello schermo su Mac è generalmente semplice, ma gli utenti devono affrontare alcuni problemi comuni:

Alcune app, soprattutto quelle con contenuti protetti (si pensi alle piattaforme di streaming), possono bloccare la registrazione dello schermo per impedire la condivisione non autorizzata . Se trovate qualcosa di sbagliato nelle impostazioni di registrazione, è probabile che sia dovuto a queste misure protettive

. Se trovate qualcosa di sbagliato nelle impostazioni di registrazione, è probabile che sia dovuto a queste misure protettive QuickTime Player non supporta la registrazione con la webcam , il che può essere una vera delusione se si punta acreare video più coinvolgenti e interattivi per i vostri progetti

, il che può essere una vera delusione se si punta acreare video più coinvolgenti e interattivi per i vostri progetti la registrazione dello schermo di macOS sembra obsoleta, con una qualità di registrazione che si ferma a 1080p. Sebbene 1080p possa ancora funzionare per la maggior parte degli scenari, l'assenza di opzioni a risoluzione più elevata, come il 4K, si fa sentire

Per quanto riguarda l'esportazione delle registrazioni, QuickTime Player supporta solo il formato .mov esclusivo di Apple. Non è possibile registrare lo schermo con gli strumenti predefiniti in formati più diffusi come .mp4, .wmv o .mkv; è necessario convertire prima il file

esclusivo di Apple. Non è possibile registrare lo schermo con gli strumenti predefiniti in formati più diffusi come .mp4, .wmv o .mkv; è necessario convertire prima il file Un altro limite è che tutte le registrazioni sono memorizzate localmente sul dispositivo. A differenza degli strumenti basati su cloud,i video registrati sono legati a un unico sistema e la loro condivisione può diventare una seccatura

Leggi anche: 15 esempi di video di formazione per lo sviluppo dei dipendenti

Altri strumenti per la registrazione dello schermo Mac

Mentre gli strumenti integrati come QuickTime Player e la barra degli strumenti Screenshot sono ottimi per la registrazione di base dello schermo sui dispositivi Mac, a volte potrebbe essere necessaria una maggiore flessibilità o funzione per le vostre esigenze di registrazione.

Per esempio, se si lavora a tutorial, video di gioco o presentazioni professionali, è necessario disporre di funzionalità avanzate come il mixaggio audio, le opzioni di modifica e le capacità di streaming dal vivo.

Per accedere a queste funzionalità avanzate è necessario un software di terze parti o un'estensione di terze parti. Esploriamo alcuni dei migliori sul mercato!

1. Studio OBS

via Studio OBSOBS Studio (Open Broadcaster Software) è un software libero e open-source che è diventato uno dei preferiti dagli autori e dai professionisti del settore. È largamente apprezzato per la sua flessibilità e le sue solide capacità.

Questo programma leggero ha alcune funzionalità preferite dagli utenti:

Supporta la registrazione dello schermo e lo streaming dal vivo

Permette di registrare l'audio interno, l'audio di sistema e l'ingresso del microfono

Consente di personalizzare la registrazione con più scene, sovrapposizioni e transizioni

Offre opzioni per la registrazione ad alta valutazione e risoluzione

OBS Studio è ideale per i giocatori, gli educatori e tutti coloro che desiderano registrazioni di livello professionale senza spendere un capitale. Tuttavia, la sua interfaccia potrebbe risultare eccessiva per i principianti.

2. Camtasia

via Camtasia Uno degli strumenti offerti dagli specialisti di cattura e registrazione dello schermo TechSmith, Camtasia è un'app premium di terze parti perfetta per i professionisti che desiderano una soluzione all-in-one per la registrazione dello schermo e la modifica dei video.

È possibile utilizzare questo strumento per catturare registrazioni senza problemi grazie a quanto segue:

Interfaccia facile da usare per la registrazione dell'intero schermo o di porzioni selezionate

Editor integrato per l'aggiunta di annotazioni, animazioni ed effetti

Supporto per la registrazione audio da più fonti, come microfoni e suono di sistema

Musica e risorse gratuite per migliorare le registrazioni

Camtasia è ideale per la creazione di tutorial, webinar e video di formazione . È adatto ai principianti, ma è costoso.

3. Vmaker

via Vmaker Cercate uno strumento leggero e moderno? Vmaker è una scelta eccellente per registrare rapidamente le schermate. È uno strumento basato su cloud progettato per la collaborazione e la creazione di contenuti moderni.

Utilizzate l'interfaccia utente intuitiva dello strumento per:

Registrare simultaneamente video, audio e persino i feed delle webcam

Programmare le impostazioni delle registrazioni e impostare promemoria

Archiviare e condividere facilmente le registrazioni con lo spazio di archiviazione cloud

Effettuare ritagli e annotazioni di base con un leggero editor

Vmaker è perfetto per i team che collaborano a distanza o per chi crea brevi video per i social media o per le presentazioni.

4. Loopback

via Loopback Se avete mai avuto problemi con la registrazione dell'audio interno su un Mac, Loopback di Rogue Amoeba è un ottimo software di terze parti. Sebbene non sia un tradizionale registratore di schermo per macOS, è uno strumento potente per gestire senza problemi le sorgenti audio.

Questo strumento è particolarmente utile per:

Combinare l'audio di sistema e l'ingresso del microfono in un unico dispositivo virtuale per la registrazione

Catturare l'audio interno di alta qualità per podcast e video tutorial

Integrare e condividere le registrazioni con altri strumenti come OBS Studio e QuickTime Player

Se avete difficoltà a registrare l'audio di sistema su un Mac, Loopback può esservi di grande aiuto. È ideale per registrare l'audio interno durante lo streaming live o la registrazione di un tutorial.

Tuttavia, si tratta di uno strumento di nicchia, adatto agli utenti più esperti.

5. Loom

via Loom Uno degli strumenti più utilizzati per le registrazioni personali veloci, Loom è una scelta popolare per gli utenti che hanno bisogno di un modo veloce e senza problemi per condividere video e registrare su Mac.

Offre un'interfaccia intuitiva ed è perfetto per la comunicazione in team remoti che consente la registrazione e la condivisione istantanea.

Loom ha guadagnato popolarità grazie a un prodotto completo che consente di:

Registrare lo schermo e la webcam insieme per un tocco personale

Condividere istantaneamente le registrazioni con un collegato

Collaborare con i team con funzionalità di commento e feedback

Evidenziare aree importanti durante le registrazioni con strumenti di disegno

La semplicità di Loom e le sue caratteristiche funzionalità/funzione di collaborazione lo rendono uno dei preferiti da team remoti, educatori e professionisti.

6. Snagit

via Snagit L'altro strumento di cattura e registrazione dello schermo di TechSmith, Snagit si concentra sulla facilità d'uso e sull'acquisizione di schermate di alta qualità. È perfetto per gli utenti che vogliono combinare la registrazione dello schermo con immagini annotate.

Snagit si concentra su una registrazione semplificata, dando la possibilità di:

Catturare l'intero schermo, una parte selezionata o aree di scorrimento

Annotare le registrazioni con testi, frecce ed effetti

Ritagliare e combinare clip con un editor video di base

Creare guide, dimostrazioni e presentazioni con facilità

Snagit è ideale per i professionisti che creano tutorial o documentazione visiva. La sua attenzione alla semplicità e alla qualità dei risultati lo rende uno strumento affidabile per principianti ed esperti.

7. ClickUp

La maggior parte degli strumenti di terze parti consente di registrare facilmente lo schermo e l'audio, ma non sono altro che software di registrazione.

Se cercate una soluzione di registrazione dello schermo che vada oltre l'acquisizione di video e che vi permetta di integrare senza problemi le registrazioni nel vostro flusso di lavoro, ClickUp è la risposta.

ClickUp è l'app per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che vi aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Conosciuta per le sue funzionalità/funzione di project management, ClickUp va a oltre la funzionalità di base di registrazione dello schermo con ClickUp Clip , una funzionalità utilissima che semplifica la collaborazione del team e aumenta la produttività.

Cos'è ClickUp Clip?

Rivoluziona il tuo flusso di lavoro di registrazione dello schermo con ClickUp Clip ClickUp Clip consente di registrare e condividere lo schermo direttamente nell'area di lavoro. Si tratta di uno strumento di produttività che colma le lacune della comunicazione rendendo più facile mantenere tutti sulla stessa pagina.

Che stiate guidando un compagno di squadra attraverso un'attività, dimostrando una funzionalità/funzione o fornendo un feedback, ClickUp Clip vi faciliterà l'intero processo.

Ecco un video di ClickUp Clip per aiutarvi a capire meglio:

Ecco alcune incredibili funzionalità/funzione che vi aiuteranno a catturare registrazioni su Mac e a fare molto di più:

1. Registrazione dello schermo e condivisione immediata

ClickUp Clip consente di registrare lo schermo e la webcam contemporaneamente. Per aggiungere un tocco personale, potete sovrapporre il video mentre spiegate il vostro processo.

Una volta registrate, le Clip vengono salvate automaticamente nella vostra area di lavoro di ClickUp, rendendole immediatamente accessibili al vostro team.

Utilizzate ClickUp Clip per registrare le vostre schermate in modo intelligente

2. Allegate le registrazioni delle schermate alle attività

È qui che ClickUp si distingue. A differenza dei registratori di schermo indipendenti, è possibile allegare direttamente le Clip a specifiche attività o progetti. Ad esempio:

Registrate una segnalazione di bug e collegatela a un'attività di sviluppo

Dimostrare un processo e allegare la registrazione a un modulo di formazione del team

Fornire un feedback visivo su un progetto o un documento e collegarlo alla relativa attività

Ridefinire il modo di registrare e collaborare con ClickUp Clip

3. Collaborare con i team utilizzando le registrazioni

La collaborazione diventa semplice quando le registrazioni dello schermo sono centralizzate in ClickUp. Il vostro team può:

Guardare le Clip direttamente all'interno dell'attività o del thread dei commenti

Lasciare feedback, fare domande o fornire aggiornamenti in tempo reale

Assicurarsi che tutti siano in sincronizzazione senza dover inviare infinite email

4. Sfruttare l'IA con le registrazioni

Le funzionalità di ClickUp AI offrono la massima fruibilità delle registrazioni grazie a semplici prompt. ClickUp Brain può trascrivere automaticamente tutti i Teams, trasformando il contenuto dei video in testo ricercabile per una facile consultazione da parte di tutti i membri del team.

Questo rende i contenuti accessibili anche ai membri del team che preferiscono leggere piuttosto che guardare, consentendo di cercare parole chiave o frasi specifiche all'interno delle registrazioni per una navigazione più rapida.

Con ClickUp Brain le trascrizioni delle vostre registrazioni saranno più fluide

Guardate come Brain trascrive con facilità:

5. Spazio di archiviazione sicuro e centralizzato

Tenete tutte le vostre registrazioni al sicuro e organizzate nell'area di lavoro sicura di ClickUp.

Accedere alle Clip direttamente dalle attività o dai progetti associati

Eliminazione dello spazio di archiviazione esterno o di piattaforme di terze parti

Garantire che le registrazioni siano disponibili solo ai membri autorevoli del team

ClickUp è perfetto per i team, gli educatori e i professionisti che desiderano combinare la registrazione dello schermo con un project management senza soluzione di continuità.

Suggerimento: Aggiungete una breve lista di controllo o una scaletta di testo all'attività di ClickUp prima di premere il tasto di registrazione. Da fare, allegare la Clip direttamente all'attività di ClickUp Brain e utilizzare la funzionalità di trascrizione di ClickUp Brain per registrare il testo creare un riepilogo/riassunto scritto per un facile riferimento .

Best practice per la registrazione dello schermo su Mac

Per creare registrazioni dello schermo di alta qualità sul Mac non basta premere il pulsante di registrazione. Per garantire registrazioni chiare, professionali ed efficaci, considerate le seguenti best practice:

Pianificate il contenuto prima di iniziare la registrazione

Scegliere un fileregistratore di schermo che sia in linea con le vostre esigenze. QuickTime Player e Screenshot Toolbar sono più adatti per le funzionalità/funzione di base, mentre per le funzionalità avanzate si possono considerare app di terze parti come Camtasia e ClickUp

Decidere se registrare l'audio del sistema, del microfono o di entrambi e assicurarsi che le impostazioni e le fonti audio siano configurate correttamente

Tenere sotto controllo la durata della registrazione. Le registrazioni lunghe possono risultare in file di grandi dimensioni e richiedere modifiche video più estese

Scegliete il formato di file e la risoluzione più adatti al vostro pubblico. Assicuratevi che il video finale sia accessibile e mantenga la qualità su diversi dispositivi e piattaforme

Soprattutto, ricordatevi di rivedere le vostre registrazioni da fare per assicurarvi che tutti i video e l'audio siano stati catturati correttamente!

Perché limitarsi a registrare quando si può fare ClickUp sul flusso di lavoro?

Con questi suggerimenti e strumenti, si spera di non commettere un errore come quello di Mark: registrare lo schermo per poi rendersi conto che l'audio non è stato tagliato.

Sia che si utilizzi la barra degli strumenti Screenshot integrata, sia che si esplorino app di terze parti come OBS Studio, sia che si utilizzi l'efficiente flusso di lavoro di ClickUp Clip, lo strumento giusto può fare la differenza.

Utilizzate la solida suite di ClickUp per aumentare l'utilità delle vostre registrazioni. Allegatele alle attività, collaborate con il vostro team e trascrivete i video per ottenere informazioni ricercabili, tutto in un unico posto.

La prossima volta che premete "registra", fatelo con uno strumento che lavora come voi. Registratevi per ottenere un account gratuito su ClickUp e vedete voi stessi!