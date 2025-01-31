10 Migliori app per Mac per gli elenchi da fare nel 2025

Siete a caccia del perfetto gestione delle attività app che vi permetta di mantenere la produttività al top? Beh, non cercate oltre. Abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori app per Mac per la gestione delle attività che sicuramente aumenteranno la vostra valutazione e vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi.

Date un'occhiata alle nostre migliori scelte e iniziate a segnare le vostre attività come un professionista: niente più scadenze mancate o innumerevoli note adesive, solo pura felicità per la produttività. Scoprite le migliori app per elenchi di cose da fare per Mac!

Cosa bisogna cercare quando si sceglie il miglior elenco di cose da fare per Mac?

Quando si seleziona l'app perfetta per l'elenco delle cose da fare da usare sul MacBook, ci sono diversi aspetti vitali da considerare. Prima di prendere una decisione definitiva, cercate queste funzionalità/funzioni chiave:

Funzioni di collaborazione: Per il lavoro, esplorate le app per elenchi di cose da fare che consentono la condivisione delle attività, i commenti e la delega dei compiti e che tengono traccia degli stati tra i membri del team. Anche per le attività personali, app con funzionalità/funzione di collaborazione come queste vi permetteranno di condividere note e impegni con familiari e amici.

Per il lavoro, esplorate le app per elenchi di cose da fare che consentono la condivisione delle attività, i commenti e la delega dei compiti e che tengono traccia degli stati tra i membri del team. Anche per le attività personali, app con funzionalità/funzione di collaborazione come queste vi permetteranno di condividere note e impegni con familiari e amici. Integrazioni con terze parti : Per migliorare i flussi di lavoro e aumentare la produttività, un software per elenchi di cose da fare che si integri con gli altri strumenti che già utilizzate sul vostro Mac - calendari, email, aree di lavoro come Slack e gestione delle attività - è proprio quello che vi serve.

: Per migliorare i flussi di lavoro e aumentare la produttività, un software per elenchi di cose da fare che si integri con gli altri strumenti che già utilizzate sul vostro Mac - calendari, email, aree di lavoro come Slack e gestione delle attività - è proprio quello che vi serve. Compatibilità con più dispositivi : Se lavorate su più dispositivi, vi consigliamo di scegliere una piattaforma di elenchi di cose da fare che sia compatibile con tutti i vostri dispositivi Apple, iPad, Apple Watch, iPhone e altri, non solo con il Mac. Questa scelta vi garantirà l'accesso alle attività o alle note ovunque sia più comodo per voi in qualsiasi momento per creare attività in un elenco di cose da fare.

: Se lavorate su più dispositivi, vi consigliamo di scegliere una piattaforma di elenchi di cose da fare che sia compatibile con tutti i vostri dispositivi Apple, iPad, Apple Watch, iPhone e altri, non solo con il Mac. Questa scelta vi garantirà l'accesso alle attività o alle note ovunque sia più comodo per voi in qualsiasi momento per creare attività in un elenco di cose da fare. Interfaccia utente facile da navigare : Qualunque sia l'app per elenchi di cose da fare scelta per il Mac, deve avere un'interfaccia semplice e pulita. Questa semplicità vi permetterà di non perdere tanto tempo a capire l'app da non avere più tempo per creare attività o gestirle.

: Qualunque sia l'app per elenchi di cose da fare scelta per il Mac, deve avere un'interfaccia semplice e pulita. Questa semplicità vi permetterà di non perdere tanto tempo a capire l'app da non avere più tempo per creare attività o gestirle. Capacità di personalizzazione: Quando si decide quale soluzione per elenchi di cose da fare utilizzare sul Mac, le opzioni di personalizzazione flessibile non sono negoziabili, dai tag alle etichette, alle scadenze, alle promemoria e alle notifiche. Queste funzionalità/funzioni vi aiuteranno a personalizzare l'app in base alle vostre esigenze specifiche e a trarne il massimo valore.

I 10 migliori elenchi di cose da fare per Mac

Un elenco di cose da fare vi aiuterà a rimanere organizzati e in cima alle vostre attività. Per aiutarvi a scegliere quella più adatta alle vostre esigenze personali o aziendali, ecco le 10 migliori app per elenchi di cose da fare per Mac.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif comandi ricchi di formattazione e slash nei documenti di ClickUp /$$$img/

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

ClickUp è la suite di produttività per eccellenza, grazie all'ampio intervallo di funzionalità/funzione personalizzabili per il project management e i progetti, Documenti e obiettivi ne fanno un'app ideale per gli elenchi di cose da fare (e pianificatore digitale ). L'app vanta anche un'interfaccia di facile utilizzo e una perfetta integrazione con oltre mille altre soluzioni per la produttività.

Quindi, per i singoli che vogliono aumentare la propria produttività e per i team che vogliono raggiungere (e superare) i propri obiettivi, l'app è un'ottima soluzione kPI per il project management clickUp è il miglior elenco di cose da fare per Mac (se lo diciamo noi).

Le migliori funzionalità di ClickUp

**ClickUp consente di creare, assegnare attività e monitorare o gestire facilmente i compiti. Grazie a questa funzionalità/funzione, è possibile semplificare progetti grandi e complessi suddividendoli in attività secondarie. Per semplificare ulteriormente la gestione delle attività, ClickUp consente di impostare promemoria per le date di scadenza, di riprogrammare gli elementi dell'elenco e di assegnare le attività ad altri, se necessario.

**Per facilitare il monitoraggio, ClickUp offre una struttura gerarchica del progetto in cui le attività sono organizzate in elenchi, gli elenchi sono suddivisi in cartelle e le cartelle sono salvate in aree di lavoro.

Modelli : Risparmiate tempo ed energia utilizzando i modelli preconfezionati e personalizzabili di ClickUp per i diversi casi d'uso personali e aziendali, da progetti a elementi di azione , semplice elenchi di Da fare , liste di controllo e altro ancora.

: Risparmiate tempo ed energia utilizzando i modelli preconfezionati e personalizzabili di ClickUp per i diversi casi d'uso personali e aziendali, da progetti a elementi di azione , semplice elenchi di Da fare , liste di controllo e altro ancora. Monitoraggio del tempo per Mac : ClickUp offre un sistema di tracciamento del tempo per Mac gestione del tempo che consente di calcolare la durata delle attività e di impostare stime di tempo, migliorando l'accuratezza dei piani futuri e riducendo significativamente il consumo di tempo.

Note : Prendere note e documentare i progetti clickUp vi aiuta a prendere appunti e a documentare progetti /%href/ da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento elenco di Da fare in movimento per non dimenticare attività importanti.

: Prendere note e documentare i progetti clickUp vi aiuta a prendere appunti e a documentare progetti /%href/ da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento elenco di Da fare in movimento per non dimenticare attività importanti. versione gratis caricata: La versione gratuita di ClickUp è ricca di altre attività di gestione delle attività e di funzionalità/funzione per il project management che non troverete in queste altre app Da fare.

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento per alcuni

Limitato controllo delle impostazioni di notifica

Prezzi di ClickUp

Free Forever (versione gratuita)

(versione gratuita) Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.700 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.700 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.600+ recensioni)

2. Buon Compito

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/GoodTask-1-1400x1077.png Immagine del prodotto GoodTask /$$$img/

Via Buon Compito GoodTask è un'app intuitiva per le attività, basata sui promemoria e sui calendari di Apple. Funge sia da promemoria che da calendario lista di controllo per i semplici compiti da svolgere e una software di gestione delle attività per progetti complessi.

GoodTask è ideale per gli utenti Mac, ma si sincronizza facilmente anche con altri dispositivi dell'ecosistema Apple per visualizzare le liste di controllo ovunque ci si trovi.

Le migliori funzionalità/funzioni di GoodTask

Ottima interfaccia utente

Azioni rapide e frammenti di testo

Visualizzazione dei programmi giornalieri, settimanali e mensili

Elenchi intelligenti

Creazione di temi per personalizzare l'aspetto dell'app

Limiti di GoodTask

L'applicazione web è soggetta a crash dell'app

I nuovi aggiornamenti di iOS a volte causano problemi di prestazioni

Non ha funzionalità/funzione come altre app di project management in questo elenco

Prezzi di GoodTask

$39.99

Valutazioni dei clienti di GoodTask

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capterra: Non disponibile

3. Cose 3

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Things-3-1400x1049.jpeg Immagine del prodotto Things 3 /$$$img/

Via Codice colto Things 3, realizzato da Cultured Code, è uno dei principali task manager per la pianificazione quotidiana, il project management e il monitoraggio dello stato. Il suo design unico e l'interfaccia utente senza soluzione di continuità lo hanno reso uno dei preferiti dagli utenti e gli sono valsi il riconoscimento di vincitore del Design Award di Apple, per ben due volte.

Un'app di nicchia per i dispositivi Apple, Cose 3 semplifica la vita degli utenti integrandosi con aree di lavoro come Slack e consentendo la condivisione dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Things 3

Eventi e visualizzazioni del calendario per promemoria di attività e riunioni

Acquisto/pagamento una tantum dell'app (per sempre)

Design estetico

Elenco dei prossimi impegni per pianificare la settimana futura

Tag per il raggruppamento delle attività

Liste di controllo

Limiti delle cose 3

Nessuna versione gratuita

Nessuna interfaccia web app

Manca di funzionalità/funzione di collaborazione

Prezzi di Things 3:

Per Mac : $49.99

: $49.99 Per Apple Watch e iPhone : $9.99

: $9.99 Per ipad : $19.99

: $19.99 **Set completato: 80 dollari

Things 3 valutazioni dei clienti

G2 : 4.4/5 (20+ recensioni)

: 4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.9/ 5 (130+ recensioni)

Bonus:_

**App di gestione delle attività per Mac _

!

4. Todoist

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image6-1400x763.png Gestite le vostre attività e i vostri elenchi di cose da fare con Todoist /$$$img/

Gestite le vostre attività e i vostri elenchi di cose da fare con Todoist Todoist, una delle app più popolari per la gestione degli elenchi di cose da fare e delle attività, consente di suddividere i compiti in attività secondarie e di assegnare loro la priorità desiderata. Sebbene sia ben consolidata come strumento di pianificazione della vita e di collaborazione con la famiglia e gli amici, Todoist offre anche un piano aziendale per i team che desiderano gestire meglio le attività ufficiali.

La semplice interfaccia utente e i dashboard dell'app facilitano agli utenti Mac l'organizzazione rapida delle attività, la valutazione dello stato, la responsabilità e i risultati quotidiani.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Elenchi personalizzabili

Modelli di progetto

Promemoria

Integrazioni

Visualizzazioni con filtro

Attività secondarie

Limiti di Todoist

Funzionalità/funzione di base per la collaborazione; non è ideale per un project management avanzato o complesso

Può essere utilizzato solo con una connessione a Internet, non offline

Prezzi di Todoist

**Gratuito

Pro : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Business: $6/mese per utente

Valutazioni dei clienti di Todoist

G2 : 4.4/5 (750 recensioni)

: 4.4/5 (750 recensioni) Capterra: 4.6/5 (2200+ recensioni)

5. OmniFocus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/omnifocus.png Immagine del prodotto OmniFocus /$$$img/

Via Il Gruppo Omni OmniFocus, di The Omni Group, è stata progettata per i professionisti impegnati che possono essere facilmente sopraffatti da molteplici attività e progetti. Se dovete interagire ogni giorno con attività complesse, allora dovreste considerare l'uso di OmniFocus come app per l'elenco delle cose da fare sul vostro Mac.

Il software consente di completare le attività più importanti in modo comodo e flessibile, in quanto è possibile accedere facilmente agli elenchi di cose da fare su altri dispositivi Apple come Apple Watch, iPhone e altri ancora. Inoltre, a differenza di altri strumenti di questo elenco, come Todoist, Omnifocus consente l'accesso offline.

Le migliori funzionalità/funzione di OmniFocus

Sincronizzazione in tempo reale su più dispositivi Apple

Modifica in batch

Adattabilità a Siri

Menu di condivisione: per importare elementi di azione da qualsiasi app sul dispositivo

Limiti di OmniFocus

Nessun piano Free

Prezzi di OmniFocus

Per il web : $4.99/mese

: $4.99/mese Pro : $9,99/mese

: $9,99/mese Licenza standard V3 : $49,99 - pagamento tradizionale una tantum

: $49,99 - pagamento tradizionale una tantum V3 Licenza Pro: $99,99 - pagamento tradizionale una tantum

Valutazioni dei clienti di OmniFocus

G2 : 4.6/5 (oltre 50 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 50 recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni) *Consulta queste alternative a OmniFocus !

6. 2Do

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/2Do.png immagine del prodotto 2Do /$$$img/

Via 2Do Costruita appositamente per uso personale, 2Do consente di pianificare le attività e di suddividerle in piccoli passaggi per un monitoraggio granulare. La versione per Mac dell'app è un editor completo di attività a cui si può accedere da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Con 2Do è possibile creare attività e aggiornarne lo stato - programmato, in corso o terminato - a seconda delle esigenze. 2Do permette anche di etichettare le attività per organizzarle in base a categorie o analogie.

Le migliori funzionalità/funzione di 2Do

Sincronizzazione cloud con strumenti come Dropbox, CalDAV e Toodledo

Elenchi con codici colore per progetti e attività correlati

Notifiche sonore o di testo per i compiti non svolti

Modifica in batch

Backup automatici

Funzionalità di ricerca avanzate

Elenchi intelligenti

Limiti di 2Do

Nessuna sincronizzazione del calendario

Scarse funzionalità/funzione di collaborazione

Incompatibile con i dispositivi Android

Prezzi di 2Do

2Do iOS : $14.99

: $14.99 2Do Mac: $49.99

Valutazioni dei clienti 2Do

G2: 3.5/5 (2 recensioni)

3.5/5 (2 recensioni) Capitanata: Non disponibile

7. CompitoCarta3

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/TaskPaper-1400x875.jpeg Immagine del prodotto TaskPaper 3 /%img/

Via Carta dei compiti Fondata nel 2016, TaskPaper è una delle più vecchie app di elenchi di cose da fare per Mac. La sua ultima versione TaskPaper3 mantiene il formato di testo normale dell'app originale, ma con un tocco moderno.

Il semplice formato di testo di questo strumento lo rende ideale anche per gli utenti che trovano le app avanzate di project management distratte o confuse. TaskPaper3 si integra perfettamente con il sistema di promemoria del Mac, in modo da non perdere mai nulla dell'elenco delle cose da fare.

Le migliori funzionalità di TaskPaper3

Pianificazione delle attività per data

Funzionalità di trascinamento e rilascio per l'organizzazione degli elenchi

Interfaccia priva di distrazioni

Esportazione/importazione con l'app Promemoria

Modalità scura

Limiti di TaskPaper

Se apprezzate la grafica e le interfacce utente accattivanti, TaskPaper non fa per voi

Non esiste un piano Free

Prezzi di TaskPaper

$28.99

Valutazioni dei clienti di TaskPaper

G2 : Non disponibile

: Non disponibile Capitolare: Non disponibile

8. Da fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/any.do\_.png Pagina di atterraggio del modello Any.do /$$$img/

Via Da fareDa fare è una semplice soluzione per elenchi di cose da fare per singoli e team. Consente di collaborare ai progetti in tempo reale, di gestire le attività e di monitorare i processi aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Any.do

Tag a colori

Chattare in tempo reale

Integrazioni con strumenti di terze parti come Slack, Microsoft Teams, WhatsApp e altro ancora

Calendario e promemoria

100+ modelli per progetti e casi d'uso diversi

Sincronizzazione su più dispositivi

Pianificatore giornaliero

Limiti di qualsiasi Da fare

Non è adatto per un project management avanzato

Offre solo alcune funzionalità/funzione

Prezzi di Da fare

**Gratis

Premio : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Team: $5/mese per utente

Valutazioni dei clienti di Any.do

G2 : 4.1/5 (190+ recensioni)

: 4.1/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

9. Microsoft Da fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/01/microsoft-to-do-screenshot.png elenco di cose da fare app microsoft to do /$$$img/

Via Microsoft Tra le app compatibili con i MacBook, Microsoft Da fare è una delle opzioni più robuste. È particolarmente preziosa per gli utenti di Microsoft 365 che possono combinare le funzioni di pianificazione delle attività di Da fare con altre applicazioni strumenti di produttività all'interno dell'hub, come Outlook, PowerPoint, OneDrive e altri ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Da fare

Suggerimenti intelligenti e personalizzati per il piano delle attività giornaliere o settimanali

Inviti e funzionalità/funzione di condivisione per collaborare con amici, familiari e colleghi

Integrazione perfetta con altri strumenti Microsoft 365

Limiti di Microsoft Da fare

Poche funzionalità/funzione

Limitato priorità delle attività capacità

Interfaccia utente confusa

Richiede un account Microsoft per essere utilizzato

Nessuna funzionalità/funzione di reportistica

Prezzi di Microsoft Da fare

**Gratis

Valutazioni dei clienti di Microsoft To-do

G2 : 4.4/5 (50+ recensioni)

: 4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2700+ recensioni)

10. Spunta Spunta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Tick-Tick-Create-a-New-Elenco-Feature-Example.jpeg Tick Tick Creare un nuovo elenco Funzionalità/funzione esempio /$$$img/

Via Spunta Spunta Tick Tick è un'app 3-in-1 per gestire elenchi di cose da fare, liste di controllo e attività. Permette di organizzare la vita personale e lavorativa, di impostare scadenze e promemoria per le attività e di collaborare con gli altri senza problemi.

Con oltre 30 funzionalità/funzione per registrare le idee e pianificare le attività quotidiane, Tick Tick è un'app per gli elenchi di cose da fare che vale la pena prendere in considerazione per gli utenti Mac.

Funzionalità/funzione migliori di Tick Tick

Visualizzazioni flessibili del calendario

Input vocale

Converte facilmente le email in attività

Promemoria multipli per evitare di perdere date di scadenza importanti

Sincronizzazione perfetta con le app Calendario

Ordina le attività in base all'ora, al titolo, al tag, alla priorità o a un filtro personalizzato creato dall'utente

Limiti di Tick Tick

Impossibilità di modificare, completare o eliminare le attività direttamente dall'account Google Calendar ad esso collegato

La versione Free è molto limitata

Prezzi di Tick Tick

Free

Premium: $27.99/anno

Tick Tick valutazioni dei clienti

G2 : 4.5/5 (80+ recensioni)

: 4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

ClickUp: L'app numero 1 per gli elenchi di Da fare per Mac

Gestire le attività su Mac non è mai stato così facile grazie all'abbondanza di app per gli elenchi di cose da fare. Mentre tutte le altre app di questo elenco offrono funzionalità/funzione uniche, ClickUp è senza dubbio la migliore app Da fare sul Mac App Store.

Grazie alle sue funzionalità complete e intuitive, ClickUp rende la gestione delle attività un gioco da ragazzi. Una delle funzionalità/funzione di ClickUp è la sua flessibilità. A differenza di molte altre app per l'elenco delle cose da fare, ClickUp è un'applicazione "tutto in uno" software per il project management che consente di personalizzare il flusso di lavoro in base alle proprie esigenze specifiche. Scaricate e provate ClickUp oggi stesso !