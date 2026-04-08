Changement d'outils de gestion de projet : une checklist étape par étape

Selon les données du secteur, seules 16 % des entreprises utilisent actuellement un logiciel de gestion de projet parfaitement adapté à leurs besoins. Cela signifie que la grande majorité des équipes sont aux prises avec leurs propres outils, confrontées à des données fragmentées, à des rapports manuels et à des tâches administratives qui grignotent leur temps de travail productif.

À mesure que votre organisation se développe, l'outil léger qui semblait autrefois « rudimentaire » devient souvent un goulot d'étranglement. Cependant, la migration de milliers de tâches, de dépendances et d'habitudes d'équipe peut sembler plus intimidante que le problème initial.

Pour vous aider à mener à bien cette transition, nous avons élaboré une checklist étape par étape afin que votre nouveau système soit un atout et non un obstacle supplémentaire. ⚙️

Vérifiez si ce changement est réellement nécessaire en recherchant ces signaux. 👀

Votre équipe a dépassé les capacités de l'outil : la plateforme qui convenait à cinq personnes ne fait plus face aux projets interfonctionnels et au volume croissant de tâches. Les fonctionnalités dont vous avez besoin, telles que les flux de travail personnalisés, les rapports avancés ou les permissions granulaires, n'existent pas

Le taux d'adoption est faible et en baisse : la moitié de l'équipe effectue le suivi du travail dans des feuilles de calcul ou des fils de discussion plutôt que dans l'outil de gestion de projet

La visibilité sur le travail est fragmentée : pour obtenir des mises à jour sur l'état d'avancement, il faut courir après les gens, et la direction ne peut pas obtenir un pour obtenir des mises à jour sur l'état d'avancement, il faut courir après les gens, et la direction ne peut pas obtenir un aperçu fiable de la progression sans organiser une réunion

Vous utilisez trop d'applications différentes : des outils distincts pour les documents, le suivi du temps, le chat et la gestion des tâches dispersent le contexte entre les différents onglets

L'outil n'est plus adapté à votre façon de travailler : des structures rigides, des automatisations limitées ou des intégrations manquantes obligent votre équipe à contourner le logiciel

Si plusieurs de ces points vous semblent familiers, c'est un problème lié à la plateforme. Il est temps d'envisager la suite.

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp s'adapte à toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel tandis que l'IA s'occupe du reste.

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👀 Le saviez-vous ? Environ 55 % des données collectées par les entreprises sont des « données obscures », c'est-à-dire des informations recueillies mais jamais utilisées pour établir des rapports ou prendre des décisions.

Critères à prendre en compte pour choisir votre prochain outil de gestion de projet

Sans critères d'évaluation clairs, vous finirez par devoir effectuer la migration deux fois. Couvrez ces trois domaines avant la validation.

Facilité d'utilisation et adéquation avec l'équipe

Vous devez évaluer la courbe d'apprentissage en fonction de la rapidité avec laquelle un membre de l'équipe non technique peut créer une tâche, mettre à jour un statut et trouver ce dont il a besoin. Et non en vous basant sur une démonstration commerciale soignée.

🤝 Assurez-vous que votre prochain outil de gestion de projet s'adapte à la façon dont les différentes équipes travaillent déjà. Dans ClickUp: Le produit permet de gérer les priorités sous forme de liste ou d’échéancier

La conception permet de visualiser le travail dans Tableau

Les ingénieurs peuvent mapper les dépendances dans un diagramme de Gantt

Les équipes opérationnelles peuvent suivre les échéances dans le Calendrier ou le tableau Les vues ClickUp sont conçues pour permettre aux équipes de changer de perspective sans avoir à refaire le travail. Mieux encore, la prise en main est tout aussi simple. Avec plus de 15 vues différentes, ClickUp offre aux organisations une solution complète pour toutes leurs équipes ClickUp propose des tutoriels vidéo et des guides pas à pas à la demande, disponibles dès que quelqu'un a besoin d'un petit coup de pouce.

Intégrations avec votre infrastructure technologique actuelle

Répertoriez les applications dont votre équipe dépend au quotidien — outils de communication, stockage de fichiers, outils de développement, CRM, logiciels de conception — et vérifiez que des intégrations natives existent. Des connexions rompues entre les outils reproduisent exactement la même dispersion : des heures perdues à passer d'une application à l'autre, à rechercher des fichiers et à répéter les mises à jour sur toutes les plateformes.

Fonctionnalités indispensables pour la gestion de projet

Voici votre checklist de base pour la gestion de projet. Si un outil ne répond pas à plusieurs de ces critères, vous devrez combler les lacunes avec des modules complémentaires d'ici quelques mois.

Gestion des tâches et hiérarchie : sous-tâches, dépendances, priorités et statuts personnalisés

Plusieurs vues de projet : liste, tableau, échéancier/diagramme de Gantt et calendrier

Documentation et gestion des connaissances : une documentation intégrée qui accompagne les tâches

Automatisations : des déclencheurs basés sur des règles qui éliminent les mises à jour manuelles répétitives

Rapports et tableaux de bord : visibilité en temps réel sur la charge de travail, la progression et les obstacles

Fonctionnalités /IA : résumer, aide à la rédaction et résumer, aide à la rédaction et recherche intelligente dans l'ensemble des données de travail

🛑 Le plus grand piège pour les équipes en pleine croissance ? Vous l'avez deviné : la prolifération du travail. À mesure que votre entreprise se développe, il est facile de tomber dans le piège consistant à acheter une nouvelle application pour chaque nouveau problème. Un CRM dédié, un abonnement à une IA autonome et un outil distinct pour le chat d'équipe. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez à payer des milliers de dollars pour plus de 20 applications déconnectées les unes des autres, et votre équipe passe la moitié de sa journée à simplement essayer de dénicher des informations. Découvrez la suite ClickUp Small Business. Elle combine la puissance d'une plateforme de niveau entreprise dans un environnement de travail IA convergent unique et abordable, spécialement conçu pour les équipes en pleine croissance. Découvrez la convergence de ClickUp Remplacez les outils disparates par la suite ClickUp Small Business Au lieu de bricoler une pile technologique disparate, vous bénéficiez d'un système d'enregistrement unifié : IA premium intégrée : accédez aux derniers modèles de Claude, Gemini et ChatGPT directement depuis votre environnement de travail — plus besoin de jongler entre différents abonnements IA à 20 $ par mois

Consolidation totale des outils : projets, documents, chat, Tableaux blancs, suivi du temps et CRM sont regroupés sous un même toit, ce qui permet aux équipes de remplacer en moyenne plus de 6 outils essentiels

Assistance de niveau entreprise : vous n'avez pas à gérer votre migration seul. Vous bénéficiez d'heures d'assistance dédiées, d'un accompagnement à la mise en place et d'une aide à l'intégration de l'IA, normalement réservés aux grandes entreprises. Prenez exemple sur Path8 Productions. Avant la transition, le fondateur Pat Henderson expliquait qu’ils perdaient un temps précieux à mettre à jour des systèmes déconnectés, ce qui augmentait le risque de perte de données. En adoptant la Small Business Suite, ils ont consolidé plus de 6 outils de communication en moins de 8 semaines et réduit de 60 % le temps de préparation des réunions. Nous passions trop de temps à mettre à jour différents systèmes qui ne communiquaient pas entre eux. Cela nous ralentissait et augmentait le risque que certaines tâches passent entre les mailles du filet. Nous passions trop de temps à mettre à jour différents systèmes qui ne communiquaient pas entre eux. Cela nous ralentissait et augmentait le risque que certaines tâches passent entre les mailles du filet.

Suivez ces étapes dans l'ordre : en sautant des étapes, les équipes risquent de perdre des données ou de perdre leur élan.

Étape 1 : Évaluez votre outil et vos flux de travail actuels

Avant de commencer à utiliser le nouvel outil, documentez tout ce qui se trouve dans l'ancien. Cela inclut les projets en cours et leur statut, les flux de travail récurrents, les règles d'automatisation, les champs personnalisés, les modèles, les structures de permissions et les intégrations utilisées.

Interrogez les utilisateurs clés de chaque équipe pour déterminer ce qu’ils utilisent réellement par rapport à ce qui a été configuré mais n’est pas utilisé. Créez un document d’inventaire simple répertoriant chaque projet, son propriétaire, son statut et ses éventuelles dépendances.

⭐️ Si vous souhaitez auditer correctement chaque flux de travail avant la transition, commencez par le modèle d'audit et d'amélioration des flux de travail ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Auditez les flux de travail existants avant la migration grâce au modèle d'audit et d'amélioration des flux de travail ClickUp

Cela vous offre une méthode structurée pour recenser les responsabilités, les tâches en cours et les éléments à nettoyer. Vous pouvez également répertorier les automatisations, les intégrations d'automatisations, les modèles et les dépendances liés à ce flux de travail avant le début de la migration.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer la donne. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en mettant en avant les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes — pour que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : Des équipes comme celle de QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp — soit plus de 250 heures par an et par personne — en éliminant les processus obsolètes de gestion des connaissances. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer la donne. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en mettant en avant les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes — pour que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : Des équipes comme celle de QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp — soit plus de 250 heures par an et par personne — en éliminant les processus obsolètes de gestion des connaissances. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Étape 2 : Sauvegardez et exportez les données du projet

Avant toute chose, assurez-vous que rien ne se perde.

Exportez tout ce dont vous pourriez avoir besoin depuis votre outil actuel :

Tâches et sous-tâches (avec leurs statuts et les personnes qui les ont assignées)

Commentaires et historique des activités

Pièces jointes et liens vers des fichiers

Registres de temps et suivi des heures

Documentation et notes du projet

La plupart des outils de gestion de projet proposent des exportations au format CSV ou JSON. Utilisez les deux formats s'ils sont disponibles, car ils contiennent souvent des données différentes.

Stockez vos sauvegardes dans un emplacement neutre, tel qu'un espace de stockage cloud partagé, totalement indépendant des deux outils de gestion de projet. Cela vous offre une solution de secours fiable si un problème survient au cours de la migration et garantit que vos données ne sont pas dépendantes d'un outil que vous êtes sur le point de mettre hors service.

La plupart des équipes négligent souvent un point essentiel : les pièces jointes et les liens vers des fichiers sont souvent rompus lors de la migration. Avant de fermer quoi que ce soit, vérifiez que tous les fichiers liés s'ouvrent correctement dans le nouvel environnement.

🧠 Anecdote : L'un des premiers projets à avoir utilisé des techniques formelles de « gestion de projet » fut la construction du barrage Hoover dans les années 1930. Il a été achevé avec deux ans d'avance sur le calendrier (un exploit rarement vu dans le domaine des logiciels aujourd'hui !).

Étape 3 : Installez et configurez votre nouvel environnement de travail

Ne recréez pas exactement la structure de votre ancien outil. Profitez-en pour faire le ménage :

Simplifiez les hiérarchies de dossiers

Standardisez les conventions de nommage

Créez uniquement les champs personnalisés et les statuts personnalisés dont vous avez réellement besoin

Étape 4 : Migrez les tâches, les projets et les ressources

Utilisez les outils d'importation natifs dans la mesure du possible. La saisie manuelle est source d'erreurs et fait perdre du temps.

Après l'importation, effectuez une validation. Vérifiez un échantillon de projets pour vous assurer que les relations entre les tâches (dépendances, sous-tâches), les valeurs des champs personnalisés et les utilisateurs assignés ont été correctement transférés. Conservez les connaissances à côté des tâches qu'elles soutiennent plutôt que de les stocker dans un wiki séparé.

Ne reconstruisez que les modèles que votre équipe a activement utilisés au cours du dernier trimestre. Désignez un responsable de la migration par service, chargé de vérifier que les données de son équipe ont bien été transférées. ✨

Étape 5 : Formez votre équipe et passez en production

La formation ne se résume pas à une simple démonstration collective. Mettez en place dès le départ une formation adaptée à chaque rôle, car les besoins varient d'une personne à l'autre :

Les chefs de projet en gestion de projet doivent comprendre les rapports, les automatisations et la gestion des permissions

Les collaborateurs individuels ont besoin de paramètres de création de tâches, d'affichage et de notifications

Les chefs d'équipe ont besoin de réaliser l'installation des flux de travail, le suivi des dépendances et la visibilité sur l'avancement des tâches

Créez ensuite un petit guide de référence interne couvrant les cinq principales tâches quotidiennes que votre équipe devra réellement effectuer. Limitez-le à moins de dix minutes. De courtes vidéos, des captures d'écran annotées ou un document partagé constituent tous des supports efficaces dans ce cas.

💡 Conseil de pro : au lieu de rédiger de longs guides pratiques ou de réserver du temps dans le Calendrier pour des démonstrations en direct, enregistrez de courts clips d'écran ClickUp directement dans les tâches ou les documents. Parcourez un flux de travail, commentez ce qui s'affiche à l'écran et placez l'enregistrement exactement là où votre équipe en a besoin. Enregistrez des démonstrations de flux de travail avec ClickUp Clips et consultez-les plus rapidement grâce à ClickUp AI ClickUp AI transcrit automatiquement chaque Clip avec des horodatages, ce qui permet aux membres de l'équipe de le parcourir en quelques secondes. Les questions restent associées à la vidéo grâce à des commentaires horodatés, et tout est regroupé dans un Hub Clips centralisé.

Avant le déploiement complet, lancez un projet pilote. Demandez à une ou deux équipes d'utiliser d'abord le nouvel outil sur un projet réel. Recueillez des commentaires sincères, corrigez les points de friction, puis étendez le déploiement.

Au moment de la mise en service, fixez une date butoir claire pour l'ancien outil et communiquez-la à votre équipe. Les gens ont tendance à s'en tenir à ce qu'ils connaissent, et tant que l'ancien outil restera disponible, beaucoup continueront à l'utiliser.

👀 Le saviez-vous ? On estime que les e-mails dits « inutiles » — tels que les mises à jour de statut, les messages de remerciement et les mises en copie simplement pour tenir les gens informés — coûtent à l'économie américaine la somme astronomique de 650 milliards de dollars chaque année en perte de productivité.

Quelle part de votre flux de travail est préservée lorsque vous changez d'outil de gestion de projet ?

Car le véritable défi réside rarement dans la migration des tâches elle-même. Il s'agit de tout ce qui entoure le travail, des documents de projet et des commentaires aux automatisations, en passant par les rapports et les petites habitudes dont votre équipe dépend pour faire avancer les choses. Au fil du temps, même un changement bien planifié peut devenir chaotique lorsque ce contexte est réparti entre plusieurs outils ou laissé de côté.

C'est là que ClickUp change la donne. En tant que premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde, il regroupe les tâches, les documents, le chat, les tableaux de bord, les tableaux blancs, les automatisations et le suivi du temps dans un seul et même espace de travail. Ainsi, le changement d'outil n'oblige pas votre équipe à reconstituer les processus à partir de zéro.

Voyons cela de plus près :

Évitez des semaines d'entrée des données

ClickUp élimine une grande partie de votre travail de ressaisie grâce à des importations natives depuis des outils tels qu'Asana, Basecamp, Monday.com et Wrike. Vous bénéficiez également d'importations de feuilles de calcul pour les fichiers CSV, Excel, JSON, TSV et TXT.

Importez votre travail depuis d'autres outils et feuilles de calcul vers ClickUp

Pendant le processus d'importation, vous pouvez mapper les données entrantes aux utilisateurs et aux champs existants, vérifier l'exactitude de ces mappages et gérer tout via le gestionnaire d'importation de ClickUp. C'est la convergence en action.

Pour couronner le tout, la hiérarchie de ClickUp est conçue pour organiser le travail en espaces, dossiers, listes et tâches, afin que les équipes puissent structurer les projets importés selon la manière dont elles planifient et gèrent leur travail.

🎥 Vous souhaitez savoir comment organiser au mieux votre environnement de travail ClickUp ? Nous avons préparé un guide spécialement pour vous :

Dites adieu à la dispersion du travail

Lorsque vous changez d'outil de gestion de projet, les tâches ne constituent qu'une partie du processus. Le plus grand risque est de reproduire le même désordre dans un nouvel environnement : les documents dans une application, les discussions dans une autre, le suivi du temps dans une troisième et les rapports dans un tout autre endroit. L'outil change, mais la dispersion persiste. 😵‍💫

La solution consiste à regrouper tout votre travail en un seul endroit, de sorte que vous n'ayez plus besoin de chercher des réponses ailleurs.

Et ClickUp vous offre cette structure en toute transparence. En résumé :

Conservez les informations relatives au projet directement dans votre espace de travail grâce à ClickUp Docs: stockez les briefs, les procédures opératoires normalisées (SOP), les comptes-rendus de réunion et les plans de projet directement dans votre espace de travail. Grâce aux pages imbriquées, aux éléments intégrés, stockez les briefs, les procédures opératoires normalisées (SOP), les comptes-rendus de réunion et les plans de projet directement dans votre espace de travail. Grâce aux pages imbriquées, aux éléments intégrés, aux commentaires attribués et à l'édition collaborative en temps réel, votre équipe peut mettre à jour les documents ensemble et accéder au contexte le plus récent sans avoir à fouiller dans un autre outil.

Transformez vos idées en projets concrets avec les tableaux blancs ClickUp: mappez les flux de travail, esquissez les processus et triez vos idées de manière visuelle sans jamais quitter votre environnement de travail. Vous pouvez ajouter des tâches existantes et des documents à un tableau blanc, puis convertir les formes, les notes autocollantes et le texte en tâches lorsque vient le moment de passer de la planification à l'exécution. mappez les flux de travail, esquissez les processus et triez vos idées de manière visuelle sans jamais quitter votre environnement de travail. Vous pouvez ajouter des tâches existantes et des documents à un tableau blanc, puis convertir les formes, les notes autocollantes et le texte en tâches lorsque vient le moment de passer de la planification à l'exécution.

Gardez le contact grâce à ClickUp Chat: discutez de votre travail là où il se trouve (sans avoir besoin d'un outil de messagerie séparé). Vous pouvez créer des tâches directement à partir des messages de chat et lancer discutez de votre travail là où il se trouve (sans avoir besoin d'un outil de messagerie séparé). Vous pouvez créer des tâches directement à partir des messages de chat et lancer des SyncUps en face à face depuis les canaux ou les messages privés.

Suivez le temps passé sur chaque tâche avec ClickUp Suivi du temps: enregistrez les heures directement sur les tâches, sans que votre équipe ait à utiliser un outil de suivi séparé. ClickUp prend également en charge les chronomètres, les entrées de temps modifiables et les relevés de temps, ce qui simplifie considérablement l'analyse du temps passé une fois que l'équipe a effectué la transition. enregistrez les heures directement sur les tâches, sans que votre équipe ait à utiliser un outil de suivi séparé. ClickUp prend également en charge les chronomètres, les entrées de temps modifiables et les relevés de temps, ce qui simplifie considérablement l'analyse du temps passé une fois que l'équipe a effectué la transition.

Suivez l'état d'avancement des projets en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp: regroupez les rapports dans un seul environnement de travail afin que la direction n'ait plus à rechercher les mises à jour dans différents outils. Les tableaux de bord offrent aux équipes une vue d'ensemble du travail via des cartes et leur permettent d'afficher les détails lorsqu'un élément nécessite une attention particulière. regroupez les rapports dans un seul environnement de travail afin que la direction n'ait plus à rechercher les mises à jour dans différents outils. Les tableaux de bord offrent aux équipes une vue d'ensemble du travail via des cartes et leur permettent d'afficher les détails lorsqu'un élément nécessite une attention particulière.

Chaque élément de cette liste correspond à un outil que votre équipe devrait autrement payer séparément.

Éliminez les tâches manuelles fastidieuses dès le premier jour

Dès l'installation, le travail répétitif commence à s'accumuler : mettre à jour les statuts, attribuer des tâches, relancer les collègues et s'assurer que les bonnes personnes sont informées des changements. Si tout cela doit encore se faire manuellement, quel est l'intérêt de passer à un nouvel outil de gestion de projet ?

Pour éliminer ce frein, commencez par ClickUp Automations, un générateur « si-alors » sans code qui vous permet de créer des flux de travail à l'aide de déclencheurs, de conditions et d'actions, afin que vous n'ayez pas à gérer chaque mise à jour manuellement. Vous pouvez commencer par les automatisations suggérées, utiliser des modèles prédéfinis ou créer des règles personnalisées qui reflètent la façon dont votre équipe travaille déjà.

Déclenchez automatiquement les bonnes actions et assurez le bon déroulement de vos opérations grâce aux automatisations ClickUp

Intégrez l'IA et les agents dans votre environnement de travail dès le premier jour

Lorsque vous changez d'outil de gestion de projet, vous ne vous contentez pas de transférer des tâches vers un nouveau système. Vous déterminez également le niveau de coordination manuelle que votre équipe devra encore faire une fois la migration terminée.

Les Super Agents de ClickUp changent la donne pour vous. Ce sont des coéquipiers alimentés par l'IA et intégrés à ClickUp, capables de gérer des flux de travail en plusieurs étapes en utilisant votre contexte de travail, des outils personnalisables et des applications externes sélectionnées.

Automatisez vos flux de travail avec ClickUp Super Agents

Et pour aller encore plus loin dans l'intelligence de votre plateforme, vous disposez de ClickUp Brain. Brain regroupe un ensemble de fonctionnalités d'IA conversationnelle et contextuelle disponibles dans toute la solution, conçues pour relier vos collaborateurs, votre travail et vos connaissances. Il peut trouver des réponses dans votre environnement de travail et vos applications, résumer instantanément les mises à jour et vous aider à générer les ressources dont vous avez besoin, telles que des plans de projet, des documents, des procédures opératoires normalisées et d'autres livrables.

Trouvez des réponses et générez des livrables de projet avec ClickUp Brain

Réduisez l'écart entre la stratégie et la mise en œuvre

La réussite d'une migration repose sur une préparation minutieuse. Veillez à analyser votre infrastructure actuelle, à définir vos besoins et à fixer une date butoir ferme pour que votre transition se déroule comme prévu.

En suivant une migration structurée, vous pouvez « réinitialiser les processus » et effacer des mois de retard accumulé au sein de l'organisation.

L'utilisation d'un environnement de travail convergent comme ClickUp simplifie ce processus en regroupant vos flux de travail au sein d'une source unique et fiable, tant pour la transition que pour vos projets en cours.

Prêt à migrer ? Lancez-vous avec ClickUp!

Foire aux questions

Combien de temps faut-il pour migrer entièrement vers un nouvel outil de gestion de projet pour une équipe de taille moyenne ?

La plupart des équipes de taille moyenne y parviennent en une à trois semaines, selon le volume du projet et la complexité des flux de travail, tandis que les grandes organisations nécessitant des intégrations personnalisées peuvent avoir besoin de quatre à huit semaines, phase pilote comprise.

Oui, ClickUp prend en charge les importations natives depuis Asana, Trello, Monday.com, Jira, Basecamp, Wrike et d'autres plateformes, en transférant automatiquement les tâches, les personnes assignées, les statuts et les dates d'échéance. Il permet également l'importation CSV pour les outils non pris en charge directement.

Non : lancez d'abord un projet pilote avec un ou deux projets dans le nouvel outil, puis migrez le reste du travail en cours par étapes afin d'éviter tout blocage. Pendant ce temps, fixez une date butoir ferme pour l'ancienne plateforme afin d'éviter de faire fonctionner les deux indéfiniment.

Le taux d'adoption est faible lorsque la nouvelle installation ne correspond pas à la façon dont les équipes travaillent réellement. Vous pouvez éviter cela en impliquant les utilisateurs clés dans l'évaluation, en proposant une formation adaptée à chaque rôle et en menant un bref projet pilote avant le déploiement complet.