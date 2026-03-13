Lorsqu'un logiciel est conçu pour des utilisateurs techniques plutôt que pour des équipes ordinaires, même les attributions de tâches les plus simples peuvent sembler compliquées.

De nombreux outils de gestion de projet supposent que les utilisateurs possèdent un niveau élevé de connaissances techniques, ce qui laisse les professionnels non techniciens dépassés par une complexité inutile.

Les meilleurs outils de gestion de projet pour les utilisateurs non techniciens transforment cette expérience. Ils privilégient la clarté plutôt que la configuration et réduisent les frictions à chaque étape.

Dans cet article, nous allons aborder les outils de gestion de projet qui permettent aux utilisateurs non techniciens de respecter facilement leurs délais et de maintenir leur niveau de productivité.

👀 Le saviez-vous ? Ce qui a commencé par des discussions informelles entre Jim Snyder et un petit groupe de collègues s'est progressivement transformé en un projet plus ambitieux : créer un espace où les chefs de projet pourraient se rencontrer, échanger des conseils pratiques et relever ensemble des défis communs. Cette idée a pris forme à la suite d'une discussion lors d'un dîner à Philadelphie et s'est concrétisée lors d'une réunion officielle tenue le 3 octobre 1969 au Georgia Institute of Technology, marquant la création du Project Management Institute.

Les meilleurs logiciels de gestion de projet conçus pour les utilisateurs non techniciens en un coup d'œil

Pour résumer la situation, le tableau ci-dessous offre un aperçu rapide des meilleurs outils de gestion de projet conçus pour les utilisateurs non techniciens.

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Une solution de gestion de projet tout-en-un comprenant des tâches, des documents, un chat, des tableaux de bord, des automatisations, des résumés générés par l'IA, une recherche d'entreprise et des agents IA pour réduire la coordination manuelle Gérer l'ensemble du travail en un seul endroit avec un minimum de difficultés, en particulier pour les utilisateurs non techniciens qui recherchent la clarté sans avoir à jongler entre plusieurs outils Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Asana Suivi des objectifs, dépendances entre les tâches, portefeuilles, gestion de la charge de travail et résumés de projet générés par l'IA Une planification structurée des projets et une exécution axée sur les objectifs, qui restent accessibles à mesure que le travail prend de l'ampleur Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 13,49 $ par utilisateur et par mois Monday.com Tableaux visuels, diagrammes de Gantt, tableaux de bord, modèles, suivi du temps et automatisations sans code Suivi visuel des projets pour les équipes qui souhaitent visualiser d'un seul coup d'œil le statut, la responsabilité et l'avancement des tâches Forfait Free disponible (jusqu'à 2 places) ; les forfaits payants commencent à 12 $ par place et par mois Trello Tableaux Kanban sous forme de cartes, checklists, Power-Ups, conversion d'e-mails en tâches et automatisations simples Suivi de projet simple et organisation des tâches pour les particuliers ou les petites équipes Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 6 $ par utilisateur et par mois Notion Projets basés sur des bases de données, vues flexibles, documents liés, agents IA, notes de réunion et recherche d'entreprise Une organisation personnalisée des projets pour les équipes qui recherchent la flexibilité plutôt que des flux de travail rigides Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 12 $ par membre et par mois Basecamp Tableaux de bord de projet simples, messagerie intégrée, listes de tâches, calendriers, diagrammes Hill et module complémentaire optionnel de suivi du temps Les équipes qui souhaitent bénéficier d'une visibilité et d'une communication simples sur leurs projets, sans flux de travail ni rapports complexes Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 15 $ par utilisateur et par mois Smartsheet Gestion de projet de type tableur, formules, formulaires, tableaux de bord, automatisation des flux de travail et analyses basées sur l'IA Les équipes habituées aux tableurs qui souhaitent un suivi structuré de leurs projets sans avoir à se familiariser avec une nouvelle interface Les forfaits payants commencent à 12 $ par membre et par mois Airtable Bases de données structurées avec des vues flexibles, des enregistrements liés, des automatisations sans code, des résumés générés par l'IA et des interfaces de type application Les équipes qui souhaitent disposer de flux de travail personnalisables et de données structurées sans avoir besoin d'expertise technique ou en bases de données Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 20 $ par place et par mois Travail d'équipe Projets destinés aux clients, suivi du temps par tâche, vue Charge de travail, jalons et rapports adaptés à la facturation Équipes axées sur les services qui ont besoin d'outils de collaboration et de suivi du temps directement liés au travail sur les projets Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 13,99 $ par utilisateur et par mois Wrike Diagrammes visuels de la charge de travail, collaboration au sein des tâches, validation de documents, tableaux blancs et résumés générés par l'IA Les équipes qui ont besoin d'une collaboration créative sans installation technique complexe Forfait gratuit disponible ; les forfaits payants commencent à 10 $ par utilisateur et par mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs ; vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de projet conçu pour les utilisateurs non techniciens ?

Voici quelques fonctionnalités à privilégier dans le meilleur logiciel de gestion de projet destiné aux utilisateurs non techniciens :

Interface intuitive et gratuite : vous aide à vous repérer rapidement et à achever des actions sans formation ni assistance technique

Attribution des tâches et installation des projets : vous permet de créer plusieurs projets, d'attribuer du travail et de suivre l'avancement en quelques minutes, sans configuration complexe

Des flux de travail personnalisables sans complexité : vous permet d'adapter les statuts ou les vues à votre façon de travailler, sans avoir besoin d'expertise technique

Facile à prendre en main grâce à des paramètres par défaut intelligents : fonctionne bien dès l'installation et vous permet d'adopter progressivement les fonctionnalités avancées au lieu de vous submerger dès le départ

Tableaux de bord et rapports clairs : vous permet de créer des tableaux de bord personnalisés et vous offre une visibilité immédiate sur l'avancement de l'équipe sans avoir à générer manuellement des rapports

Notifications ciblées : vous tient informé des mises à jour pertinentes tout en vous permettant de contrôler le nombre de notifications pour éviter toute surcharge

Aide et prise en main accessibles : propose des guides et des tutoriels simples pour vous permettre de maintenir votre niveau de productivité sans avoir à faire appel au service informatique

Les meilleurs logiciels de gestion de projet conçus pour les utilisateurs non techniciens

Passons maintenant en revue chaque système de gestion de projet en détail, en abordant ses meilleures fonctionnalités, ses limites, ses tarifs et les avis des utilisateurs.

1. ClickUp (Idéal pour une gestion de projet tout-en-un, avec une clarté optimisée par l'IA et un flux de travail fluide)

Gérez tous vos documents, projets, discussions et bien plus encore sur une plateforme complète avec ClickUp

Il est courant de se sentir dépassé par les outils de gestion de projet qui vous obligent à apprendre une terminologie inconnue et des flux de travail rigides simplement pour achever des tâches élémentaires. Au lieu de simplifier le travail, ils créent des frictions et ralentissent la progression.

ClickUp répond à ce besoin en se présentant comme un espace de travail IA convergent qui rassemble tâches, documents, chat, objectifs et IA au sein d'un seul système connecté. Vous n'avez pas besoin de combiner plusieurs outils ni de maîtriser des frameworks complexes pour gérer vos projets.

Voyons comment le logiciel de gestion de projet ClickUp simplifie les choses et facilite la gestion du travail quotidien pour les utilisateurs non techniciens. Voici un bref aperçu. 👇🏼

Organisez et lancez vos projets avec un plan clair

Le travail commence souvent par des idées éparpillées dans des discussions et des comptes-rendus de réunion, et il peut sembler difficile de les transformer en un plan structuré. Les tâches ClickUp vous permettent de saisir chaque idée dès qu'elle surgit, d'ajouter des sous-tâches, d'attribuer des propriétaires, de fixer des dates d'échéance, de joindre des pièces jointes pertinentes et d'appliquer des étiquettes au sein d'un même projet pour une exécution claire.

Créez et gérez efficacement les connaissances liées à vos projets

Les informations relatives aux projets se perdent souvent parmi les fichiers et les dossiers partagés, ce qui rend difficile de savoir ce qui est à jour ou sur quoi agir ensuite. ClickUp Docs maintient les informations relatives au projet directement liées à vos tâches, de sorte que les documents tels que les cahiers des charges, les plans de projet et les exigences sont faciles à trouver et à utiliser.

Continuez à peaufiner votre contenu avec ClickUp Brain dans les documents

Vous pouvez créer des documents pour tout type de travail grâce à des pages imbriquées, des modèles, des signets et des éléments de mise en forme, pour une gestion efficace des connaissances. Votre équipe peut ensuite effectuer des modifications en cours ensemble en temps réel, laisser des commentaires, mentionner des collègues et transformer du texte en tâches lorsque des idées doivent être mises en œuvre.

Ensuite, ClickUp Brain agit comme une couche intelligente sur l'ensemble de votre environnement de travail, en regroupant le contexte afin que vous puissiez obtenir des réponses sans avoir à fouiller dans des projets complexes ou à changer d'outil.

Plutôt qu'une IA générique qui se contente de rédiger du texte à partir d'invites, d'instructions ou de consignes, ClickUp Brain comprend les données de votre environnement de travail et vous fournit des informations exploitables et des recommandations directement là où vous travaillez.

Cette IA appliquée à la gestion de projet vous aide en :

Répondez aux questions dans un langage simple en utilisant des données réelles issues de vos tâches, de vos documents et de vos discussions.

Résumez automatiquement le statut des projets afin de visualiser d'un seul coup d'œil la progression et les risques

Mettez en évidence les points à traiter en priorité en fonction des échéances, des mises à jour ou des blocages de travail

Rédigez des mises à jour, des éléments à mener ou du contenu directement à partir de ce qui se passe déjà dans votre environnement de travail

Parce que Brain comprend votre travail au quotidien, il simplifie le processus de mise à jour et aide les utilisateurs non techniques à rester concentrés sans avoir à se fier à des rapports complexes.

💟 Bonus : ClickUp Brain MAX s'appuie sur ClickUp Brain pour mettre fin à la prolifération de l'IA et intégrer l'IA contextuelle à vos outils de travail quotidiens. Il unifie la recherche, l'automatisation et la création afin que le travail ne soit pas interrompu lorsque les informations se trouvent en dehors d'une seule application. Vous pouvez effectuer des recherches dans ClickUp, les outils connectés et sur le Web, et automatiser des actions sans changer d'outil ni avoir à apprendre le fonctionnement des différents systèmes d'IA. Vous pouvez également passer d'un modèle d'IA à l'autre, comme GPT, Claude et Gemini, en fonction de vos besoins pour obtenir des résultats spécifiques. Avec Talk to Text, vous pouvez exprimer vos idées, rédiger des messages ou résumer des réunions interminables grâce à une dictée optimisée par l'IA, ce qui vous permet de travailler plus rapidement sans avoir à taper ni à utiliser des commandes complexes. Découvrez l'IA unifiée et simplifiez vos flux de travail avec ClickUp BrainMAX

Trouvez tout ce que vous cherchez en un clin d'œil grâce à la recherche d'entreprise

ClickUp Enterprise Search étend les capacités de recherche IA à l'ensemble de votre espace de travail, de sorte que les réponses ne se limitent pas à un seul projet, document ou outil.

Trouvez instantanément des fichiers et des mises à jour grâce à ClickUp Enterprise Search

Enterprise Search vous permet d'effectuer des recherches parmi les tâches, les documents, les commentaires et les applications connectées telles que Google Drive, Notion, Slack et Gmail à partir d'un seul endroit. Il vous suffit de saisir un simple mot-clé ou une question pour trouver immédiatement le bon fichier, la bonne mise à jour ou la bonne discussion, sans avoir à vous souvenir de l'endroit où ils ont été enregistrés ni à passer d'une application à l'autre.

Réduisez les tâches fastidieuses et améliorez votre efficacité

Une fois le travail organisé, les frictions proviennent souvent des relances répétitives et des mises à jour manuelles. ClickUp Automatisations élimine ces tâches fastidieuses en gérant les tâches répétitives en arrière-plan.

Activez les automatisations dont vous avez besoin ou personnalisez les règles via l'IA en fonction de vos flux de travail

Il vous permet d'attribuer automatiquement des tâches, de mettre à jour les statuts, de faire passer le travail d'une étape à l'autre ou d'avertir les personnes concernées en cas de changement. Ces règles sont configurées à l'aide de conditions simples (et non d'une logique technique), ce qui signifie que les flux de travail quotidiens restent cohérents sans avoir recours à des rappels ou à une intervention manuelle.

Les Super Agents de ClickUp vont encore plus loin en agissant en fonction du contexte, et pas seulement des règles. Les agents peuvent surveiller le travail, identifier les risques, résumer les changements ou suggérer les prochaines étapes en fonction de ce qui se passe dans votre environnement de travail.

Par exemple, un Super Agent peut suivre l'échéancier d'un projet, repérer les retards dans les tâches, signaler les risques potentiels et inviter automatiquement la personne compétente à prendre les mesures nécessaires.

Suivez efficacement l'état d'avancement et les performances de vos projets

Enfin, les tableaux de bord ClickUp vous offrent une vue claire et en temps réel de la performance des projets sans que vous ayez à interpréter des rapports ou des feuilles de calcul complexes. Ils extraient des données en direct directement des tâches que votre équipe met à jour chaque jour, de sorte que l'avancement, la charge de travail, les validations et les échéanciers s'affichent aux côtés des indicateurs qui vous intéressent.

Suivez l'avancement de vos projets en un clin d'œil grâce au suivi des échéanciers, de la charge de travail et des indicateurs clés avec les tableaux de bord ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Simplifiez la prise en charge des projets : enregistrez les demandes et les commentaires entrants via enregistrez les demandes et les commentaires entrants via les formulaires ClickUp , puis acheminez-les automatiquement vers plusieurs projets sans tri manuel

Donnez vie à vos projets de manière visuelle : lancez des séances de brainstorming sur des toiles numériques à l'aide lancez des séances de brainstorming sur des toiles numériques à l'aide des tableaux blancs ClickUp et transformez des formes ou des notes autocollantes en tâches à suivre

Gardez les discussions en lien avec l'exécution : discutez du travail directement dans discutez du travail directement dans ClickUp Chat et attribuez des tâches à partir des messages sans changer d'outil ni perdre le contexte

Transformez vos réunions en source de dynamisme : enregistrez vos appels, générez des résumés alimentés par l'IA et créez des éléments à mener liés à ces résumés à l'aide de enregistrez vos appels, générez des résumés alimentés par l'IA et créez des éléments à mener liés à ces résumés à l'aide de ClickUp AI Notetaker sur ClickUp, Zoom ou Microsoft Teams

Gérez le temps et les budgets de manière proactive : gérez le temps facturable et identifiez rapidement les risques budgétaires grâce aux fonctionnalités intégrées gérez le temps facturable et identifiez rapidement les risques budgétaires grâce aux fonctionnalités intégrées de suivi du temps de ClickUp

Limites de ClickUp

L'application mobile ClickUp offre certes une expérience similaire à celle sur ordinateur, mais certaines fonctionnalités avancées sont plus faciles à gérer sur ordinateur.

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 540 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la pratique ?

Selon un utilisateur de G2:

Pour tous ceux qui jonglent entre travail, études, famille et objectifs personnels, ClickUp n'est pas seulement une application. C'est votre deuxième cerveau. Elle m'a aidé à m'organiser pendant l'une des périodes les plus chargées et les plus stressantes de ma vie, et je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu rester sur la bonne voie sans elle. Si vous hésitez, lancez-vous. Le forfait Free à lui seul est plus performant que la plupart des outils payants du marché.

Pour tous ceux qui jonglent entre travail, études, famille et objectifs personnels, ClickUp n'est pas seulement une application. C'est votre deuxième cerveau. Elle m'a aidé à m'organiser pendant l'une des périodes les plus chargées et les plus stressantes de ma vie, et je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu rester sur la bonne voie sans elle. Si vous hésitez, lancez-vous. Le forfait Free à lui seul est plus performant que la plupart des outils payants du marché.

2. Asana (Idéal pour une planification structurée des projets et un suivi des objectifs évolutifs sans submerger les utilisateurs)

via Asana

Les outils de gestion de projet traditionnels ont tendance soit à simplifier à l'excès le travail, soit à devenir complexes à mesure que les projets prennent de l'ampleur. Mais Asana offre une structure évolutive tout en restant accessible aux utilisateurs non techniciens.

Vous pouvez commencer par utiliser les fonctionnalités de gestion des objectifs d'Asana pour définir des objectifs de projet clairs, assortis de cibles mesurables et d'échéanciers précis. Suivez ensuite la progression manuellement ou automatiquement et partagez les objectifs avec les bonnes personnes afin d'assurer la cohésion des équipes internes.

Cette application de gestion des tâches prend également en charge la planification des capacités pour l'ensemble du travail. Vous pouvez voir où les collaborateurs sont affectés et partager des plans de ressources globaux afin d'aider votre équipe à répartir et à équilibrer le travail avec plus de précision.

De plus, l'IA intégrée vous aide à rester informé sans avoir à parcourir des rapports. Vous pouvez ainsi générer des résumés concis de la progression et obtenir des suggestions de prochaines étapes logiques directement à partir des données du projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Optimisez la distribution de la charge de travail en temps réel en vérifiant le nombre d'heures dont dispose chaque personne et en effectuant le suivi de l'estimation de durée par rapport au temps réel

Suivez les projets connectés à l'aide de portefeuilles pour bénéficier d'une vue centralisée et collaborer avec des équipes internationales depuis un seul et même endroit

Standardisez les processus à l'échelle de l'organisation en créant des ensembles de processus réutilisables qui aident les équipes à distance à adopter des méthodes de travail cohérentes

Limites d'Asana

La création de rapports avancés de type MIS nécessite un effort manuel ou l'utilisation d'outils externes pour obtenir des informations plus approfondies et personnalisables.

Il n'est pas possible de désactiver les personnes assignées et les dates d'échéance, ni de créer des éléments qui ne sont pas des tâches.

Tarifs d'Asana

Particuliers : Gratuit

Starter : 13,49 $ par utilisateur et par mois

Avancé : 30,49 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 500 avis)

Que disent les utilisateurs d'Asana dans la pratique ?

Selon une critique de Capterra:

Il est facile à utiliser et aide les petites équipes à suivre l'avancement de leur travail. Les tableaux et listes de tâches d'Asana permettent de tout organiser et facilitent l'atteinte des cibles. J'apprécie sa simplicité pour les personnes qui débutent dans la gestion de projets.

Il est facile à utiliser et aide les petites équipes à suivre l'avancement de leur travail. Les tableaux et listes de tâches d'Asana permettent de tout organiser et facilitent l'atteinte des objectifs. J'apprécie sa simplicité pour les personnes qui débutent dans la gestion de projets.

👀 Le saviez-vous ? 42 % des personnes interrogées consacrent une journée ou plus à la compilation manuelle des rapports de projet. Parallèlement, 72 % estiment que le champ d'action et les responsabilités de leur PMO continueront de s'étendre, selon le rapport « The State of Project Management Report 2025 » publié par Wellingtone.

3. monday.com (Idéal pour le suivi visuel des projets, avec une répartition claire de la propriété et une vue d'ensemble de l'avancement)

monday.com s'articule autour de tableaux visuels, semblables à des feuilles de calcul, qui vous permettent de visualiser facilement l'état d'avancement des tâches en un coup d'œil. Des colonnes identifiées par des codes couleur indiquent clairement les responsables, les statuts, la progression et les échéances, de sorte que vous n'avez pas besoin de connaissances techniques pour savoir où concentrer votre attention.

Pour la planification et la gestion du calendrier, l'outil vous aide à définir une base de référence claire et à comparer les échéanciers prévus avec l'avancement réel. Grâce à des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt et les superpositions du chemin critique, vous identifiez les dépendances et ajustez les calendriers à un stade précoce afin de maintenir les projets sur la bonne voie.

La plateforme offre également des fonctionnalités d'automatisation et des modèles prêts à l'emploi pour assurer le bon déroulement du travail. Vous pouvez automatiser les mises à jour et les attributions à l'aide d'options prédéfinies, tandis que les modèles prêts à l'emploi vous aident à lancer rapidement plusieurs projets.

Les meilleures fonctionnalités de monday.com

Suivez le temps consacré aux tâches pour améliorer la planification future et estimer plus précisément la charge de travail

Saisissez les demandes de projet à l'aide de formulaires structurés et rationalisez les processus de validation et de hiérarchisation des priorités

Suivez l'avancement des projets et la disponibilité des équipes à l'aide de tableaux de bord et de rapports détaillés pour prendre des décisions éclairées

Limites de monday.com

Réorganiser les tableaux ou changer de modèle après l'installation peut s'avérer fastidieux et frustrant

Tarifs de monday.com

Free

Standard : 14 $ par place et par mois

Pro : 24 $ par place et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 14 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 690 avis)

Que disent les utilisateurs de monday.com dans la pratique ?

Voici un avis publié sur G2:

Je suis vraiment satisfait de monday.com, ainsi que de la valeur ajoutée et de la clarté de son système de gestion. L'interface est épurée, intuitive et facile à configurer, ce qui nous permet de créer des tableaux bien organisés et très efficaces, ainsi que des flux de travail simples, sans presque aucune courbe d'apprentissage ; cela permet aux nouveaux utilisateurs de se lancer immédiatement dès que je les ajoute.

Je suis vraiment satisfait de monday.com, ainsi que de la valeur ajoutée et de la clarté de son système de gestion. L'interface est épurée, intuitive et facile à configurer, ce qui nous permet de créer des tableaux bien organisés et très efficaces, ainsi que des flux de travail simples, sans presque aucune courbe d'apprentissage ; cela permet aux nouveaux utilisateurs de se lancer immédiatement dès que je les ajoute.

📮 ClickUp Insight : 1 professionnel sur 5 passe plus de 3 heures par jour à rechercher des fichiers, des messages ou des informations complémentaires sur ses tâches. Cela représente près de 40 % d'une semaine de travail complète gaspillée pour une tâche qui ne devrait prendre que quelques secondes ! La recherche d'entreprise optimisée par l'IA et ClickUp Brain de ClickUp unifient l'ensemble de votre travail (tâches, documents, e-mails et discussions) afin que vous puissiez trouver exactement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

4. Trello (Idéal pour une gestion simple des tâches sous forme de cartes et une organisation légère des projets)

via Trello

Trello, développé par Atlassian, est un outil simple de gestion des tâches sous forme de cartes, basé sur la méthode Kanban. Chaque carte regroupe en un seul endroit toutes les informations relatives à une tâche, notamment les descriptions, les checklists, les dates d'échéance et les pièces jointes.

Lorsque votre travail s'étend sur plusieurs projets, la mise en miroir des cartes vous aide à rester organisé. Elle permet à une même carte d'apparaître sur plusieurs tableaux, ce qui vous permet de suivre les tâches connexes dans différents contextes sans les dupliquer ni perdre en visibilité.

Les Power-Ups étendent les capacités d'un tableau Trello en ajoutant des fonctionnalités telles que des calendriers, des champs personnalisés, des rapports ou des intégrations, uniquement lorsque vous en avez besoin. Butler complète cela avec une automatisation simple, basée sur des règles, qui réduit les actions répétitives et permet de faire avancer le travail avec un minimum d'effort manuel.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Transformez vos e-mails en listes de tâches organisées en les transférant vers votre boîte de réception Trello, où l'IA extrait les informations clés et les liens pertinents

Envoyez vos messages importants de Slack ou Microsoft Teams vers Trello afin qu'ils apparaissent dans votre boîte de réception accompagnés de résumés générés par l'IA

Planifiez la réattribution des tâches directement depuis Google Agenda et Outlook pour rester sur la bonne voie sans effort

Limites de Trello

Les fonctionnalités avancées de rapports et de suivi des dépendances reposent souvent sur des extensions ou des outils supplémentaires

À mesure que les tableaux s'agrandissent, ils peuvent paraître encombrés et rendre l'accès aux informations plus difficile

Tarifs de Trello

Free

Standard : 6 $ par utilisateur et par mois

Formule Premium : 12,50 $ par utilisateur et par mois

Illimité : 17,50 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 960 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 450 avis)

Que disent les utilisateurs de Trello dans la vie de tous les jours ?

Un avis publié sur Reddit indique :

Je trouve Trello utile car il me permet d'avoir une vue d'ensemble des projets, tâches, etc. sur lesquels je travaille. Je pense que la force de Trello réside dans sa grande simplicité (tableaux, listes, cartes) et sa facilité d'utilisation, ce qui permet de l'appliquer à pratiquement tout ce qui nécessite une organisation de l'information.

Je trouve Trello utile car il me permet d'avoir une vue d'ensemble des projets, tâches, etc. sur lesquels je travaille. Je pense que la force de Trello réside dans sa grande simplicité (tableaux, listes, cartes) et sa facilité d'utilisation, ce qui permet de l'appliquer à pratiquement tout ce qui nécessite une organisation de l'information.

📕 À lire également : Découvrez comment les équipes modernes abordent la gestion de projet grâce aux articles détaillés et aux conseils pratiques de ClickUp.

5. Notion (Idéal pour une organisation flexible des projets et un partage structuré des connaissances au sein d'un même environnement de travail)

via Notion

Notion organise les projets sous forme de bases de données structurées, ce qui signifie que vous n'êtes pas limité à de simples listes de tâches. Vous pouvez saisir des informations telles que les tâches, les propriétaires, les statuts, les dates d'échéance, les étiquettes et les détails complémentaires en un seul endroit, tout en reliant les données connexes pour éviter les silos.

Gérez votre travail quotidien à l'aide de simples checklists, puis passez à un échéancier lorsque vous avez besoin de comprendre l'enchaînement des projets. Cela facilite l'identification des dépendances et l'ajustement des échéances sans avoir à dupliquer les plans ou à recréer les vues.

La plateforme propose également des agents IA pour gérer les tâches répétitives liées à la maintenance des projets. Une fois configurés, ils peuvent répondre aux questions courantes ou gérer les suivis de routine, ce qui permet de poursuivre le travail sans intervention manuelle constante.

Enterprise Search vous offre un espace unique pour trouver des réponses. Il effectue des recherches dans Notion et les outils connectés, et renvoie des résultats provenant de sources approuvées, accompagnés de contexte et de références, vous aidant ainsi à trouver des informations fiables sans avoir à changer d'application.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Filtrez et triez les informations pour vous concentrer sur les tâches qui vous sont assignées ou sur les détails précis dont vous avez besoin à tout moment

Contrôlez la visibilité et les modifications en cours grâce à des permissions granulaires qui accordent automatiquement les bons accès aux bonnes personnes

Enregistrez automatiquement vos réunions interminables et recevez des notes de réunion générées par l'IA ainsi que des résumés exploitables, prêts à l'emploi dans votre environnement de travail

Limites de Notion

Notion ne dispose pas de fonctionnalités de gestion de projet avancées, comme le suivi du temps intégré

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $ par membre et par mois

Entreprise : 24 $ par membre et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,6/5 (plus de 10 210 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 680 avis)

Que disent les utilisateurs de Notion dans la pratique ?

Selon un critique de Capterra:

L'interface est épurée, moderne et intuitive. Même les utilisateurs peu familiarisés avec la technologie peuvent rapidement comprendre comment créer des pages et organiser les informations. Les blocs, modèles et raccourcis par glisser-déposer permettent de réaliser le travail plus rapidement et de manière plus structurée.

L'interface est épurée, moderne et intuitive. Même les utilisateurs peu familiarisés avec la technologie peuvent rapidement comprendre comment créer des pages et organiser les informations. Les blocs, modèles et raccourcis par glisser-déposer permettent de réaliser le travail plus rapidement et de manière plus structurée.

6. Basecamp (Idéal pour une communication et une visibilité simples sur les projets, sans flux de travail complexes)

via Basecamp

Pour les équipes de taille moyenne qui souhaitent simplifier et mieux gérer leur travail, Basecamp est un excellent choix. Lorsque vous ouvrez l'application, l'écran d'accueil affiche vos projets, votre calendrier, vos tâches et vos évènements à venir dans une vue claire et synthétique.

Si vous avez besoin de suivre le temps passé pour la facturation ou de comprendre comment l'effort est distribué, l'outil propose Relevé de temps en tant que module complémentaire. Il vous permet d'enregistrer le temps passé sur les tâches et les documents afin d'améliorer la gestion du temps.

Vous n'avez pas non plus besoin de rapports complexes pour savoir où en sont les choses. LineUp, Mission Control et Hill Charts vous donnent une idée claire de l'avancement sans vous submerger de données. Le menu Hey regroupe ce qui nécessite votre attention, et les Pings offrent un espace épuré pour des échanges rapides lorsqu'un problème doit être traité.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Réutilisez des modèles de projet pour le travail récurrent tout en choisissant exactement ce que les clients peuvent voir et ce qui reste privé

Organisez vos évènements plus facilement grâce à l'accès aux visioconférences en un clic et à l'assistance pour le langage courant

Passez en revue toutes les tâches non attribuées de l'ensemble des projets dans un seul rapport afin de pouvoir attribuer les tâches et fixer des échéances avant que quoi que ce soit ne passe à la trappe

Limites de Basecamp

Le système de tâches est simple, ce qui peut s'avérer contraignant si vous avez besoin de flux de travail plus avancés, de statuts personnalisés, de dépendances ou de rapports

Les notifications peuvent être envahissantes ou faciles à manquer en raison d'un contrôle limité

Tarifs de Basecamp

Free

Plus : 15 $ par utilisateur et par mois

Pro Unlimited : 299 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 440 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 400 avis)

Que disent les utilisateurs de Basecamp dans la pratique ?

Un utilisateur de G2 partage son expérience :

La simplicité de Basecamp constitue son principal atout. Ses tableaux de bord de projet offrent une visibilité claire sur les priorités, les obstacles et la propriété, ce qui réduit au minimum les interférences qui ralentissent souvent la prise de décision. J'apprécie le fait que chaque projet intègre des outils tels qu'un forum de discussion, une liste de tâches, des documents et des fichiers, ce qui m'évite de devoir courir après les mises à jour sur plusieurs autres plateformes.

La simplicité de Basecamp constitue son principal atout. Ses tableaux de bord de projet offrent une visibilité claire sur les priorités, les obstacles et la propriété, ce qui réduit au minimum les interférences qui ralentissent souvent la prise de décision. J'apprécie le fait que chaque projet intègre des outils tels qu'un forum de discussion, une liste de tâches, des documents et des fichiers, ce qui m'évite de devoir courir après les mises à jour sur plusieurs autres plateformes.

🚀 L'avantage ClickUp : Avec plus de 1 000 modèles gratuits et prêts à l'emploi, ClickUp vous épargne la partie la plus difficile de la gestion de projet : la mise en route. Vous n'avez pas besoin de concevoir des flux de travail ni de configurer des systèmes complexes à partir de zéro. Il vous suffit d'ajouter un modèle ClickUp à votre environnement de travail et de vous mettre immédiatement au travail. Par exemple, le modèle de plan de gestion de projet de haut niveau de ClickUp vous aide à définir des objectifs à long terme, à suivre les indicateurs clés de performance (KPI) et à contrôler les livrables finaux grâce à une vue d'ensemble claire. Obtenez un modèle gratuit Évitez l'installation et commencez à travailler immédiatement grâce au modèle de gestion de projet de haut niveau ClickUp Tout est intégré pour vous offrir un aperçu complet et instantané de l'état d'avancement de votre projet. Vous pouvez suivre le temps passé, ajouter des étiquettes, gérer les dépendances et même effectuer des connexions d'e-mails sans avoir besoin d'une installation avancée ni d'expertise technique.

7. Smartsheet (Idéal pour la gestion de projet de type tableur avec automatisation et analyses basées sur les données)

via Smartsheet

Smartsheet est une plateforme de gestion de projet basée sur le cloud qui allie la familiarité des feuilles de calcul à une gestion structurée du travail. Vous disposez ainsi d'un espace centralisé pour planifier et gérer votre travail sans avoir à vous familiariser avec une interface entièrement nouvelle.

La plateforme vous offre des formules puissantes pour automatiser les calculs et lier les données entre les projets, avec des mises à jour en temps réel. Elle facilite également la collecte de données grâce à des formulaires personnalisables à l'image de votre marque, qui vous aident à recueillir des informations cohérentes pour les demandes ou les retours d'expérience.

Smartsheet IA apporte de l'intelligence à votre travail en mettant en évidence des informations pertinentes et en vous aidant à donner du sens à des données complexes sans nécessiter de compétences avancées. Cela réduit l'effort manuel et favorise une meilleure prise de décision à mesure que vos projets se développent.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Visualisez les principales tendances à l'aide de diagrammes personnalisables, tels que les vues « burndown » et les séries chronologiques, qui facilitent l'interprétation des données

Automatisez des flux de travail de projet flexibles grâce à de multiples actions et conditions sur des outils tels que Microsoft Teams et Slack

Gérez les notifications pour mettre en avant les tâches et les validations importantes grâce à des alertes intégrées à l'application et des mises à jour par e-mail

Limites de Smartsheet

Les tableaux de bord Smartsheet ne proposent pas d'options d'affichage détaillé ni de filtrage, et les visualisations semblent limitées par rapport à d'autres outils

Tarifs de Smartsheet

Essai gratuit

Pro : 12 $ par membre et par mois

Entreprise : 24 $ par membre et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Gestion avancée du travail : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 21 420 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 470 avis)

Que disent les utilisateurs de Smartsheet dans la pratique ?

Selon une critique de Capterra:

Il dispose d'une interface conviviale qui allie l'aspect familier des feuilles de calcul à de puissantes fonctionnalités de gestion de projet. De plus, ses outils de collaboration robustes, tels que les mises à jour en temps réel, les commentaires et le partage de fichiers, permettent aux équipes de travailler ensemble efficacement.

Il dispose d'une interface conviviale qui allie l'aspect familier des feuilles de calcul à de puissantes fonctionnalités de gestion de projet. De plus, ses outils de collaboration robustes, tels que les mises à jour en temps réel, les commentaires et le partage de fichiers, permettent aux équipes de travailler ensemble efficacement.

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8. Airtable (Idéal pour les flux de travail hautement personnalisables basés sur des données structurées sans codage)

via Airtable

Le travail dans Airtable s'articule autour de champs structurés tels que des menus déroulants, des pièces jointes, des dates et des enregistrements liés. Vous pouvez relier des tables afin que les projets et les ressources restent liés, ce qui vous aide à gérer des flux de travail personnalisés sans avoir recours à du code ou à des fichiers séparés.

Vous pouvez visualiser et utiliser ces données de manière flexible. Basculez entre les vues grille, kanban, calendrier et échéancier afin que les équipes créatives puissent travailler à partir des mêmes données dans les formats qui leur conviennent. L'IA intégrée à la plateforme et les automatisations sans code exécutent ensuite automatiquement les flux de travail, transformant les données de projet en résumés clairs et en informations structurées.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Créez des interfaces de type application pour les chefs d'équipe afin qu'ils ne voient que les champs et les actions pertinents pour leur travail, sans modifier les données sous-jacentes

Créez rapidement des applications prêtes à l'emploi grâce à Omni, qui permet de générer des applications basées sur l'IA à partir de discussions naturelles et de mettre en évidence des informations issues de vos données et du Web

Visualisez les indicateurs clés grâce à des extensions en créant des tableaux de bord, des diagrammes et des rapports adaptés aux besoins de vos chefs d'équipe en matière de rapports

Limites d'Airtable

La vue Liste ne propose pas d'option permettant de verrouiller le champ principal, et il n'existe pas de moyen simple de télécharger des images en masse.

L'utilisation des formules peut prêter à confusion, car il n'est pas toujours évident de savoir quel type s'applique dans chaque cas

Tarifs d'Airtable

Free

Équipe : 24 $ par place et par mois

Entreprise : 54 $ par place et par mois

À l'échelle de l'entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 3 180 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 200 avis)

Que disent les utilisateurs d'Airtable dans la pratique ?

Voici un avis publié sur Reddit:

J'adore le fait de pouvoir ajouter presque toutes les fonctionnalités que je souhaite dès que j'en ressens le besoin. C'est parfait pour quelqu'un qui recherche une solution entièrement personnalisée et sur mesure, et qui prend plaisir à la mettre en œuvre lui-même.

J'adore le fait de pouvoir ajouter presque toutes les fonctionnalités que je souhaite dès que j'en ressens le besoin. C'est parfait pour quelqu'un qui recherche une solution entièrement personnalisée et sur mesure, et qui prend plaisir à la mettre en œuvre lui-même.

9. Teamwork (Idéal pour la gestion de projet axée sur le client, avec suivi du temps intégré et visibilité sur la facturation)

via Teamwork

Il est souvent difficile pour les utilisateurs non techniciens de vérifier facilement la progression et l'utilisation du temps, car ils doivent s'appuyer sur plusieurs outils et apprendre différents flux de travail pour rester informés.

Teamwork répond à ce besoin en intégrant directement la collaboration et le suivi du temps au travail quotidien. Vous pouvez donner à vos clients l'accès à des projets spécifiques afin qu'ils puissent afficher les mises à jour de statut et les livrables achevés en un seul endroit.

Parallèlement, votre équipe enregistre directement le temps passé sur les tâches, ce qui garantit l'exactitude des données temporelles et les relie au travail réel plutôt qu'à des outils distincts ou à des rapports manuels.

Cela permet également de mieux comprendre la charge de travail et l'état d'avancement des projets sans avoir recours à des concepts de planification complexes. Visualisez rapidement la disponibilité des équipes pour repérer les surcharges et comparez l'estimation de durée au temps réel afin de vérifier si les projets restent dans les limites du cahier des charges.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork

Transférez directement le temps suivi vers les flux de travail de facturation et offrez aux équipes de service une visibilité financière sans avoir à adopter un nouveau système comptable

Organisez le travail autour de résultats mesurables ou de jalons afin d'éviter que les équipes à distance ne perdent de vue l'objectif global.

Enregistrez et appliquez des modèles de projet complets pour standardiser la livraison sans avoir à redéfinir les attributions de tâches pour les travaux récurrents ou similaires

Limites de Teamwork

Les fonctionnalités clés peuvent être difficiles à trouver, et l'interface utilisateur peut sembler dépassée et peu intuitive

Les notifications peuvent s'accumuler rapidement, et les options de personnalisation sont limitées

Tarifs de Teamwork

Free

Deliver : 13,99 $ par utilisateur et par mois

Grow : 25,99 $ par utilisateur et par mois

Tarification : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Teamwork

G2 : 4,4/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs de Teamwork dans la pratique ?

Voici ce qu'un utilisateur de G2 dit à propos de cet outil :

J'apprécie particulièrement la façon dont Teamwork.com permet de passer en revue toutes les tâches, de les suivre une par une et de les attribuer à des développeurs ou à des membres de l'équipe spécifiques. J'apprécie également le fait qu'il soit très facile à configurer. Il suffit de se connecter pour commencer à travailler immédiatement. De plus, son intégration avec Slack nous est très utile, car elle facilite la collaboration.

J'apprécie particulièrement la façon dont Teamwork.com permet de passer en revue toutes les tâches, de les suivre une par une et de les attribuer à des développeurs ou à des membres de l'équipe spécifiques. J'apprécie également le fait qu'il soit très facile à configurer. Il suffit de se connecter pour commencer à travailler immédiatement. De plus, son intégration avec Slack nous est très utile, car elle facilite la collaboration.

10. Wrike (Idéal pour gérer le travail créatif et opérationnel grâce à la collaboration contextuelle et aux processus de validation)

via Wrike

Que vous gériez du travail créatif ou opérationnel, Wrike facilite la gestion de projet et la collaboration contextuelle sans nécessiter d'expertise technique.

Il offre des vues visuelles de la charge de travail qui présentent la capacité de l'équipe sous forme de diagrammes clairs et faciles à lire, ce qui permet de mieux comprendre qui est surchargé et où des ajustements sont nécessaires.

La plateforme offre également des fonctionnalités de collaboration avancées directement liées au travail lui-même. Vous pouvez consulter des images et d'autres fichiers au sein des tâches et laisser des commentaires ou des annotations sur des sections spécifiques nécessitant une attention particulière.

Grâce à Wrike Tableau blanc, qui facilite la planification visuelle, et à Wrike Copilot, qui vous aide à rédiger des descriptions et des résumés, vous pouvez réfléchir à de nouvelles idées et gérer les mises à jour courantes sans avoir recours à des outils supplémentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Créez et gérez des agents IA sans code pour surveiller les risques, attribuer automatiquement les ressources et réduire la coordination manuelle

Suivez et gérez les validations de documents en un seul endroit afin d'identifier rapidement les actions en attente et d'éviter les retards liés aux validations

Utilisez des outils avancés d'analyse et de rapports BI pour transformer les données de projet en informations claires qui facilitent la prise de meilleures décisions

Limites de Wrike

La plateforme nécessite un certain temps d'adaptation, en particulier pour utiliser des fonctionnalités plus avancées telles que les automatisations et les champs personnalisés

Certaines actions sur la plateforme nécessitent plus de clics que prévu, et la recherche d'éléments plus anciens peut être lente

Tarifs de Wrike

Free

Équipe : 10 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 25 $ par utilisateur et par mois

Pinnacle : Tarification personnalisée

Apex : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 870 avis)

Que disent les utilisateurs de Wrike dans la pratique ?

Selon une critique de Capterra:

J'apprécie la disposition, l'aspect général du produit et l'expérience utilisateur. Je trouve que les intégrations avec Microsoft Teams et les systèmes de notifications fonctionnent très bien. J'apprécie les différentes vues disponibles ; je pense que le diagramme de Gantt est l'une des meilleures versions de ce type de vue proposée par Wrike. Le Calendrier fonctionne très bien et est mieux intégré que dans d'autres outils de gestion de projet.

J'apprécie la disposition, l'aspect général du produit et l'expérience utilisateur. Je trouve que les intégrations avec Microsoft Teams et les systèmes de notifications fonctionnent très bien. J'apprécie les différentes vues disponibles ; je pense que le diagramme de Gantt est l'une des meilleures versions de ce type de vue proposée par Wrike. Le Calendrier fonctionne très bien et est mieux intégré que dans d'autres outils de gestion de projet.

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Le meilleur logiciel de gestion de projet pour les utilisateurs non techniciens doit apporter de la clarté au travail quotidien. Mais la plupart des outils manquent de structure pour rester fiables ou deviennent trop complexes à mesure que les projets prennent de l'ampleur.

ClickUp résout ce problème en éliminant toute complexité tout en vous offrant la structure nécessaire pour gérer le travail réel. Tâches, documents, chat, tableaux de bord, formulaires et Tableaux blancs sont tous regroupés dans un seul environnement de travail connecté, afin que la planification et l'exécution ne se perdent jamais de vue.

De plus, ClickUp Brain intègre une IA contextuelle qui répond à vos questions et vous suggère les prochaines étapes en fonction de votre travail réel.

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