Les 17 meilleures méthodologies de gestion de projet (+ exemples)

Il ne fait aucun doute que la gestion de projet peut parfois être difficile et que tous les projets ne voient pas le jour.

La plupart des projets échouent non pas parce que les équipes manquent de talent, mais parce qu'elles manquent de structure. Sans méthodologie claire, les priorités changent quotidiennement, les responsabilités deviennent floues et les délais ne sont pas respectés.

Mais cela ne doit pas nécessairement être le cas. Le bon cadre permet de transformer l'incertitude en progression. Ce guide passe en revue 17 méthodologies à l'aide d'exemples concrets afin que vous puissiez choisir l'approche qui convient à votre projet.

Points clés de la clé à retenir

Exigences fixes, échéancier précis ? → Waterfall, PRINCE2, CPM

Vos exigences changent, vous avez besoin de flexibilité ? → Agile, Scrum, Kanban

Vous privilégiez l'efficacité et la réduction des déchets ? → Lean, Six Sigma

Vous développez rapidement de nouveaux produits ? → RAD, Extreme Programming

Vous hésitez ? → Accédez au guide de sélection

Qu'est-ce qu'une méthodologie de gestion de projet ?

Une méthodologie de gestion de projet est un cadre structuré qui définit la manière dont vous planifiez, exécutez et achevez vos projets. Elle établit les processus, les outils et les modèles de communication que votre équipe suit du lancement à la livraison.

Considérez cela comme le système d'exploitation de votre projet. Il détermine la manière dont vous gérez les changements d'exigences, le moment où les parties prenantes examinent la progression, la manière dont vous allouez les ressources et gérez les risques, ainsi que la documentation que vous effectuez en maintenance tout au long du cycle de gestion de projet.

Chaque projet nécessite une approche différente, car il n'existe pas de méthode universelle.

Par exemple, le secteur de la construction utilise généralement des méthodes séquentielles, car il est impossible d'installer des fenêtres avant d'avoir monté les cloisons. À l'inverse, les équipes de développement logiciel préfèrent souvent les approches itératives, car les commentaires des utilisateurs forment le produit.

Votre méthodologie doit s'adapter aux contraintes de votre projet, et non l'inverse.

Méthodologies et cadres de gestion de projet populaires

Choisir la bonne méthodologie peut faire la différence entre un projet qui prospère et un projet qui stagne.

Le tableau ci-dessous compare les approches les plus populaires afin que vous puissiez rapidement identifier le cadre qui correspond à votre type de projet, à la taille de votre équipe et à votre tolérance au changement.

Méthodologie Type de projet Tolérance au changement Taille de l'équipe Principal atout Waterfall Construction, fabrication Faible Tout Échéancier prévisible Agile Logiciels, marketing Haut 3-15 Adaptation rapide Scrum Logiciels complexes Haut 5-9 Coordination d'équipe Kanban Opérations en cours Très élevé Tout Visibilité du flux Lean Amélioration des processus Medium Tout Élimination des gaspillages Six Sigma Contrôle qualité Faible 10+ Réduction des défauts PRINCE2 Grandes organisations Faible 20+ Structure de gouvernance

Examinons maintenant chaque option en détail et discutons de leurs avantages, de leurs inconvénients et des cas dans lesquels elles doivent être utilisées.

1. Méthodologie en cascade

La méthode Waterfall suit une séquence linéaire où chaque phase doit être achevée avant que la suivante ne commence. Vous recueillez les exigences, concevez la solution, la développez, la testez, puis la déployez. Une fois une phase achevée, y revenir coûte beaucoup de temps et d'argent.

Suivez les phases, les échéanciers et les dépendances de vos projets grâce au modèle de gestion de projet en cascade ClickUp.

Les projets de construction et de fabrication avec des livrables physiques conviennent à la méthode Waterfall, car il est impossible de modifier des fondations coulées sans engager des dépenses importantes. Les projets soumis à des exigences réglementaires bénéficient également de la documentation et des approbations formelles à chaque étape.

Cette méthodologie fournit trois avantages clés :

Un forfait détaillé permet d'obtenir des résultats de haute qualité lorsque les exigences sont bien comprises.

Les phases linéaires et les jalons définis facilitent le suivi de la progression.

Une documentation complète garantit la traçabilité et aide les nouveaux membres de l'équipe à se mettre rapidement à niveau.

La méthode Waterfall ne s'adapte pas facilement à l'évolution des exigences. Si les clients demandent des modifications en cours de projet ou si les exigences initiales ont été mal interprétées, il devient coûteux et fastidieux de revenir sur les phases précédentes.

La structure rigide qui est un fournisseur de prévisibilité limite également la flexibilité lorsque vous découvrez de nouvelles informations.

Exemple de méthodologie en cascade

Le développement de l'avion 777 par Boeing est un exemple parfait de la méthodologie Waterfall en action. S'étendant de 1986 à 1995, le projet a suivi une approche traditionnelle et linéaire, avec une progression à travers des phases bien définies et un minimum d'itérations.

Son organisation hiérarchique reflétait les composants physiques de l'avion, tels que les ailes et le fuselage, tandis que des équipes de conception-construction interfonctionnelles assuraient la coordination entre les différentes étapes.

En savoir plus : 11 modèles gratuits de gestion de projet en cascade

2. Méthodologie agile

La méthode Agile divise le travail en cycles courts appelés sprints, qui durent généralement entre une et quatre semaines. Chaque sprint fournit des fonctionnalités opérationnelles que les parties prenantes examinent. Les équipes redéfinissent les priorités et forfaitaient le sprint suivant en fonction des commentaires reçus, ce qui permet une adaptation continue.

Créez des sprints ClickUp pour une gestion de projet agile et efficace.

Cette méthodologie transforme la réalisation des projets grâce à quatre pratiques fondamentales :

Travaillez par itérations limitées dans le temps afin de fournir fréquemment des incréments utilisables.

Recueillez en permanence les commentaires des parties prenantes afin d'affiner les exigences et les priorités.

Organisez vous-même vos équipes pour prendre des décisions et adapter les processus selon les besoins.

Réévaluez et redéfinissez vos priorités en fonction des enseignements tirés et des évolutions du marché.

Les équipes de développement logiciel dont les exigences évoluent sont parfaitement adaptées à la méthode Agile. Les start-ups technologiques bénéficient de sa capacité à tester rapidement des hypothèses et à ajuster le cap en fonction des commentaires des clients. Les projets de R&D tirent parti de son adaptabilité lorsque les exigences ne sont pas claires dès le départ.

Des études montrent que les projets Agile ont 3,5 fois plus de chances de réussir que les approches Waterfall traditionnelles, avec un taux de réussite de 39 % contre 11 %. Cette différence s'explique par la capacité d'Agile à mettre en évidence les problèmes à un stade précoce grâce à des cycles de livraison fréquents, ce qui permet aux équipes de corriger le tir avant que les problèmes ne deviennent catastrophiques.

Cette méthodologie s'est étendue au-delà des logiciels pour s'appliquer également au marketing, à la fabrication et aux projets gouvernementaux nécessitant une certaine adaptabilité et l'engagement des parties prenantes.

Exemple de méthodologie agile

Spotify donne l'impression que l'agilité est facile. Leurs équipes lancent de nouvelles fonctionnalités à intervalles réguliers, observent la réaction des utilisateurs et améliorent rapidement leurs produits.

Cette approche leur a permis de rester agiles dans l'espace concurrentiel du streaming musical, en affinant constamment leur produit en fonction du comportement réel des utilisateurs.

3. Méthodologie Scrum

Scrum structure les principes Agile avec des rôles définis, des cérémonies et des sprints de durée fixe. Le travail s'effectue selon des cycles de deux à quatre semaines, avec des réunions de coordination quotidiennes de 15 minutes au cours desquelles les équipes partagent leurs progrès et identifient les obstacles.

Coordonnez vos processus sans effort grâce au modèle de gestion agile Scrum de ClickUp.

Le cadre s'articule autour de trois rôles : le Product Owner hiérarchise les fonctionnalités et gère le backlog, le Scrum Master élimine les obstacles et anime les réunions, et l'équipe de développement réalise le travail.

Chaque sprint suit un rythme prévisible. La planification du sprint permet de fixer des objectifs, les comptes rendus quotidiens permettent à tout le monde de rester synchronisé, les revues de sprint permettent de présenter le travail achevé aux parties prenantes et les rétrospectives de sprint permettent d'identifier les améliorations à apporter pour le cycle suivant.

Les équipes logicielles utilisent largement Scrum pour les projets complexes nécessitant une collaboration fréquente, mais tout projet créatif ou technique comportant des éléments mobiles peut tirer parti de cette structure.

Ce cadre fonctionne mieux avec des équipes de cinq à neuf personnes, car la coordination quotidienne devient difficile avec des groupes plus importants, et les vérifications quotidiennes empêchent les petits problèmes de devenir des obstacles majeurs avant qu'ils ne compromettent la progression.

Des revues régulières des sprints permettent de rester concentré sur l'essentiel plutôt que sur ce qui était initialement prévu, tandis que le mécanisme rétrospectif intégré à chaque sprint favorise l'amélioration continue au lieu de répéter les mêmes erreurs.

Exemple de méthodologie Scrum

Cathay Pacific a adopté le cadre Nexus pour améliorer le développement de son projet de moteur de réservation en ligne (IBE). La compagnie a formé trois équipes spécialisées et mis en place des revues régulières. Le résultat ? Elle est passée de mises à jour trimestrielles à 2-3 mises à jour par mois. Les passagers ont bénéficié plus rapidement d'une meilleure expérience et la compagnie aérienne a gagné en compétitivité.

4. Méthodologie Kanban

Kanban permet de visualiser les tâches à accomplir à différentes étapes sur un tableau. Les tâches apparaissent sous forme de cartes qui progressent dans des colones telles que « À faire », « En cours » et « Terminé ».

La principale différence par rapport aux autres méthodes réside dans la limitation des travaux en cours afin d'éviter les goulots d'étranglement et de maintenir la qualité.

Visualisez les tâches pour la gestion de projet Kanban avec la vue Tableau de ClickUp.

Les limites de travail en cours empêchent la surcharge. Chaque colonne a un nombre maximum d'éléments autorisés simultanément. Lorsqu'une colonne atteint sa limite, les membres de l'équipe ne peuvent pas ajouter de nouvelles tâches tant que certaines n'ont pas été avancées.

Cette contrainte oblige les équipes à terminer ce qu'elles ont commencé avant d'enchaîner avec d'autres tâches, ce qui réduit les changements de contexte et améliore les taux d'achevé.

Les équipes qui traitent des flux continus de demandes plutôt que des projets distincts tirent le meilleur parti de Kanban. Les équipes d'assistance qui gèrent les tickets, les équipes de maintenance qui traitent les demandes et les équipes de contenu qui produisent du matériel correspondent toutes à ce modèle de flux continu.

La nature visuelle confère une visibilité instantanée aux goulots d'étranglement. Ainsi, lorsque les cartes s'accumulent dans une colonne, vous savez exactement où se trouve le problème.

Exemple de méthodologie Kanban

L'équipe XIT Sustaining Engineering de Microsoft a utilisé Kanban pour transformer ses performances, augmentant ainsi ses taux de livraison de 230 % et réduisant ses délais de production de 5,5 mois à seulement 12 jours.

Ils ont remplacé la planification mensuelle par un réapprovisionnement hebdomadaire, ont limité le travail en cours et ont rationalisé la communication afin de gérer efficacement les tâches.

5. Méthodologie Scrumban

Scrumban combine les cérémonies structurées de Scrum avec le flux continu de Kanban.

Les équipes suivent visuellement leur travail sur un tableau avec des limites de travail en cours, mais au lieu de valider des objectifs fixes, elles tirent les tâches en fonction de leur capacité tout en maintenant une coordination régulière grâce à des réunions quotidiennes et des rétrospectives.

via Six Sigma

Cette approche hybride fonctionne lorsque les équipes ont besoin de coordination sans la rigidité des validations fixes liées aux sprints.

Les équipes logicielles confrontées à des charges de travail imprévisibles bénéficient de cet équilibre, tout comme les équipes de maintenance qui gèrent à la fois des projets planifiés et des demandes d'assistance réactives.

Le tableau visuel fournit une vision claire et immédiate du flux de travail et des goulots d'étranglement, tandis que les rétrospectives régulières préservent le mécanisme d'amélioration continue qui rend Scrum efficace. Les équipes bénéficient d'une structure qui leur permet de rester organisées et d'une flexibilité qui leur permet de s'adapter lorsque les priorités changent.

Elles peuvent s'adapter immédiatement à l'évolution des exigences sans abandonner leurs pratiques de coordination ni attendre la prochaine session de planification de sprint, ce qui leur permet de fournir des résultats constants sans se sentir prisonnières de délais arbitraires.

Exemple de méthodologie Scrumban

L'équipe de House of Angular est passée de Scrum à Scrumban après que des changements constants de priorité aient perturbé ses validations de sprint.

Ils ont adopté des cycles de publication flexibles, des statuts de tâches plus clairs et ont limite le travail en cours à une tâche par développeur, tout en conservant des rétrospectives entre les publications afin d'identifier les améliorations possibles.

Cette approche hybride leur permet de s'adapter immédiatement aux demandes du client tout en conservant les avantages de la coordination grâce à des vérifications régulières, ce qui améliore à la fois la rapidité d'exécution et le moral de l'équipe.

6. Méthodologie Extreme Programming (XP)

L'Extreme Programming privilégie l'excellence technique grâce à des pratiques telles que la programmation en binôme, le développement piloté par les tests et l'intégration continue.

Les développeurs travaillent en binôme : l'un écrit le code tandis que l'autre le vérifie en temps réel, ce qui permet de détecter les problèmes immédiatement plutôt que lors de révisions ultérieures du code.

via LinkedIn

La méthodologie consiste à rédiger des tests automatisés avant d'écrire le code qui permettra de passer ces tests.

Les Teams intègrent les modifications de code plusieurs fois par jour afin de détecter rapidement les conflits, et les petites versions apportent fréquemment de la valeur, souvent chaque semaine.

Les clients travaillent en étroite collaboration avec l'équipe tout au long du développement afin de clarifier les exigences et de fournir des commentaires sur le logiciel en cours de développement plutôt que sur les spécifications.

Les environnements de développement logiciel en constante évolution, où les commentaires des clients et les changements rapides sont monnaie courante, conviennent parfaitement à XP. Les équipes qui développent des systèmes complexes appelés à évoluer au fil des ans tirent profit de ces pratiques rigoureuses, car un code propre et bien testé facilite l'adaptation aux changements des besoins.

L'approche de développement collaboratif permet de détecter les problèmes à un stade précoce, lorsqu'ils sont faciles à résoudre, plutôt que lors des tests d'acceptation par les utilisateurs.

Exemple de méthodologie XP

Chez Connextra, les développeurs ont utilisé XP pour créer ActiveAds, qui affichait les cotes de paris mises à jour en temps réel en fonction du contenu des pages web.

Ils ont suivi des cycles de développement courts avec une contribution constante des clients, et la programmation en binôme a permis de partager les responsabilités tout en détectant immédiatement les problèmes d'intégration. Lorsqu'une API de bookmaker a modifié son format de réponse sans préavis, le binôme de développeurs l'a repéré lors de la révision du code avant qu'il n'atteigne la phase de production.

L'accent mis par XP sur la collaboration et l'itération rapide a aidé l'équipe à afficher de manière dynamique les cotes de paris pertinentes en temps réel, répondant ainsi efficacement aux besoins des clients.

7. Méthodologie Lean

Le Lean vise à maximiser la valeur pour le client tout en éliminant le gaspillage dans les processus. Le gaspillage comprend les étapes inutiles, les temps d'attente, les stocks excédentaires, les défauts et les efforts redondants qui ne contribuent pas au résultat final.

Appliquez le modèle de procédures opératoires normalisées de production allégée ClickUp pour démarrer facilement vos projets.

Les équipes commencent par mapper leur flux de valeur afin de visualiser chaque étape du début à la fin. Cela permet de déterminer quelles activités créent de la valeur pour les clients et lesquelles génèrent du gaspillage.

La méthodologie élimine ou réduit ensuite les étapes inutiles tout en créant un flux en supprimant les goulots d'étranglement. Le travail s'effectue selon la demande des clients plutôt que selon des calendriers ou des quotas, ce qui évite la surproduction.

Les projets de fabrication, de développement de produits et de gestion des opérations tirent le meilleur parti du Lean. Les organisations dont les marges sont serrées ou dont la capacité est limitée enregistrent des gains significatifs, car les petites améliorations en matière d'efficacité se traduisent par des économies substantielles au fil du temps.

Exemple de méthodologie Lean

L'usine postale de Calgary L'usine postale de Calgary a été confrontée à une baisse du volume du courrier en 2023 et a utilisé la méthode Lean pour identifier les gaspillages dans les processus de tri.

La cartographie de la chaîne de valeur a révélé que les employés parcouraient en moyenne trois kilomètres par quart de travail pour aller chercher des fournitures. L'équipe a donc réorganisé l'espace de travail afin de positionner les fournitures à chaque poste de travail. À lui seul, ce changement a permis de réduire le temps de traitement de 15 %.

Ils se sont ensuite attaqués au temps d'attente : le courrier restait dans des bacs entre les différentes étapes de traitement, car les stations en aval avaient des capacités différentes.

En équilibrant les capacités des stations et en mettant en place un système « pull », l'usine a libéré 3,2 millions de pieds carrés d'espace pour la consolidation, réduit les coûts de location de 4 millions de dollars par an et amélioré le flux de courrier de 30 %.

8. Méthode du chemin critique (CPM)

Le CPM identifie la plus longue séquence de tâches dépendantes qui détermine la durée de votre projet. Tout retard dans les tâches du chemin critique repousse la date d'achèvement globale.

Commencez par mapper toutes les tâches, leur durée et leurs dépendances. Certaines tâches peuvent être effectuées en parallèle, tandis que d'autres doivent suivre un ordre précis : vous ne pouvez pas installer les fenêtres avant d'avoir monté les cloisons.

Le chemin critique est la plus longue chaîne du début à la fin, et les tâches qui s'y trouvent n'ont aucun temps de marge.

via PM Study Circle

Les projets complexes comportant de nombreuses dépendances entre les tâches tirent profit de la méthodologie CPM. Les projets de construction, d'ingénierie et d'infrastructure utilisent largement cette méthode, car le timing est tout et les tâches ont des prédécesseurs clairs.

Les gestionnaires de projet concentrent les ressources sur les tâches critiques et cherchent des moyens de raccourcir le calendrier en ajoutant des ressources ou en ajustant les séquences.

Exemple de méthodologie CPM

Dans le cadre d'un projet de système d'information hospitalier (SIH), la méthodologie CPM a été utilisée pour assurer le suivi de tout, en particulier pour le sous-système d'enregistrement des patients ambulatoires.

L'équipe a identifié le chemin 3 comme étant le chemin critique, couvrant tout, de l'analyse de la demande aux tests du système, ce qui a permis de hiérarchiser les étapes les plus importantes.

Ils ont même réussi à économiser 1 000 yuans en réduisant la durée de la tâche de test du sous-système de sept à quatre semaines, sans compromettre la qualité.

9. Gestion de projet par la chaîne critique (CCPM)

La méthodologie CCPM étend la méthodologie CPM en tenant compte des contraintes en matière de ressources et en protégeant le calendrier à l'aide de marges de sécurité plutôt qu'en ajoutant du temps supplémentaire à chaque tâche.

Contrairement à la méthode CPM, qui part du principe que les ressources sont toujours disponibles, la méthode CCPM identifie la chaîne critique, c'est-à-dire le chemin le plus long en tenant compte à la fois des dépendances entre les tâches et de la disponibilité des ressources.

Si le même expert est nécessaire pour deux tâches parallèles, celles-ci ne peuvent pas être exécutées en parallèle.

Au lieu d'ajouter une marge de sécurité à la durée de chaque tâche, la méthode CCPM supprime cette marge et la consolide dans des tampons qui protègent la date limite finale et la chaîne critique contre les retards dans les chemins non critiques.

via SAIMM

Les projets de fabrication, de développement de produits et de R&D où les conflits de ressources entraînent des retards tirent profit de la méthodologie CCPM.

Les équipes surveillent la consommation du tampon plutôt que le statut des tâches individuelles :

vert signifie moins d'un tiers consommé

jaune signifie qu'un tiers à deux tiers ont été consommés

rouge signifie que plus des deux tiers ont été consommés

Cela permet de se concentrer sur les risques réels liés au calendrier avant qu'ils n'aient un impact sur l'échéancier.

Exemple de méthodologie CCPM

Au puits n° 12 d'Impala Platinum, l'application de la méthode CCPM a considérablement amélioré la productivité minière.

L'équipe a remédié aux retards et aux dépassements budgétaires en gérant plus efficacement les ressources, en réduisant le multitâche et en utilisant des stratégies tampons.

Résultat, les équipes ont mieux travaillé ensemble, sont restées concentrées sur les objectifs de leur quart de travail et ont géré les risques plus efficacement.

10. Méthodologie PRINCE2

PRINCE2 (Projets en Environnements Contrôlés) est un cadre axé sur les processus avec des rôles, des étapes et des produits de gestion définis. Il met l'accent sur la justification d'entreprise tout au long du projet.

La méthodologie divise les projets en étapes de gestion avec des revues formelles à chaque étape. Chaque projet doit avoir un dossier d'entreprise clair qui justifie la poursuite de l'investissement à chaque étape.

Sept principes guident tous les projets : justification commerciale continue, apprentissage par l'expérience, rôles définis, gestion par étapes, gestion par exception, concentration sur les produits et adaptation au projet.

via PRINCE2 Wiki

Les projets gouvernementaux et les grandes organisations, en particulier en Europe, privilégient PRINCE2. Les projets nécessitant une gouvernance et une documentation rigoureuses correspondent à cette approche structurée.

Ce cadre implique des coûts importants pour les petits projets, mais fournit une responsabilité complète pour les initiatives complexes nécessitant la coordination de plusieurs services.

Exemple de méthodologie PRINCE2

La gestion de projet à la bibliothèque de l'Université d'Australie occidentale était autrefois chaotique. Les choses ont changé en 2005 lorsque la bibliothèque a adopté PRINCE2.

Le personnel a suivi une formation et la bibliothèque a commencé à constater de réelles améliorations : les projets ont été correctement définis, forfaités et exécutés.

Alors que les équipes de différents services de la bibliothèque travaillaient ensemble pour la première fois, des changements culturels inattendus ont commencé à se produire.

11. Méthodologie Six Sigma

Six Sigma utilise des méthodes statistiques pour réduire les défauts et les variations dans les processus, avec pour objectif un niveau de qualité de 3,4 défauts par million d'opportunités.

Le cadre DMAIC structure les projets d'amélioration :

Définir identifie le problème et les objectifs du projet

Measure collecte les données de performance actuelles.

Analysez les causes profondes des défauts

Améliorez les outils et testez les solutions

Le contrôle surveille le nouveau processus afin de maintenir les gains obtenus.

Les équipes utilisent des outils statistiques tels que l'analyse de la capacité des processus, les tests d'hypothèses et les diagrammes de contrôle. Chaque décision repose sur des données plutôt que sur l'intuition, et les projets sont dirigés par des praticiens certifiés appelés Green Belts et Black Belts.

Définissez, mesurez, analysez, améliorez et contrôlez facilement vos processus grâce au modèle DMAIC de ClickUp.

Les projets de contrôle qualité dans le secteur manufacturier s'adaptent parfaitement à Six Sigma, mais les industries de services qui cherchent à réduire les erreurs dans les processus répétitifs peuvent également tirer profit de cette approche basée sur les données.

Tout environnement où les défauts sont coûteux ou dangereux correspond à cette méthodologie rigoureuse, mais les outils statistiques nécessitent une formation et une discipline, tandis que la collecte et l'analyse des données ralentissent l'échéancier des projets.

Exemple de méthodologie Six Sigma

Le département des licences et de la réglementation du Texas (TDLR) était confronté à une augmentation des coûts et à des inefficacités dans la gestion de ses dossiers.

En 2012, l'agence a lancé un projet Six Sigma pour remédier à ces problèmes. L'équipe a réduit l'espace de stockage, rationalisé le calendrier de conservation et mis en place un système d'automatisation pour détruire les dossiers périmés.

En 2017, le département a réduit ses coûts de stockage de 41 960 dollars par an à 12 220 dollars, passant de plus de 6 000 boîtes à moins de 300.

⚙️ Bonus : essayez les modèles Six Sigma pour simplifier la cartographie des processus, définir des objectifs clairs et suivre le suivi.

12. Méthodologie de développement rapide d'applications (RAD)

RAD privilégie la rapidité en créant rapidement des prototypes de travail, en recueillant des commentaires et en procédant à des itérations. Cette méthodologie sacrifie la documentation complète au profit d'une livraison rapide.

Au lieu de passer par un long processus de collecte des exigences, les équipes construisent un prototype de travail en quelques jours ou semaines.

via Medium

Les parties prenantes utilisent le prototype et fournissent leur avis sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, puis les développeurs apportent des améliorations en fonction de ces commentaires.

Ce cycle se répète jusqu'à ce que le prototype soit prêt pour la production, en mettant l'accent sur les composants réutilisables et les outils de génération de code afin d'accélérer le développement.

Les projets logiciels avec des délais serrés et des parties prenantes engagées conviennent à la méthodologie RAD. Les projets dont les exigences ne sont pas claires mais pour lesquels le délai de mise sur le marché est critique correspondent à cette approche, même si elle nécessite que les parties prenantes aient le temps d'examiner les itérations fréquentes.

La documentation souffre du fait que l'accent est mis sur le travail de création de logiciels fonctionnels plutôt que sur les spécifications écrites, et l'importance accordée à la rapidité peut créer une dette technique qui ralentit le développement futur.

Exemple de méthodologie RAD

Un système de cartographie web a été mis en place à l'aide de RAD afin de simplifier la gestion des terres pour les agriculteurs. Il permet un suivi de la propriété foncière, de surveiller l'état des terres agricoles et de planifier les besoins de production, tout en offrant l'assistance de l'agriculture de précision.

Les développeurs se sont concentrés sur des boucles de rétroaction rapides, travaillant directement avec les agriculteurs pour affiner des fonctionnalités telles que l'intégration et la visualisation des données spatiales. L'approche itérative a permis de garantir que le système soit pratique, convivial et adapté aux besoins réels.

13. Cadre de projet de projet adaptatif (APF)

L'APF part du principe que les exigences ne sont pas claires au départ et considère l'incertitude comme un avantage. La méthodologie s'adapte en permanence en fonction des enseignements tirés plutôt que de lutter contre l'ambiguïté.

via ResearchGate

Les équipes forfaitionnent juste ce qu'il faut pour démarrer un cycle court, produisent quelque chose de tangible que les parties prenantes évaluent, puis ajustent leur orientation avant de commencer le cycle suivant en fonction de ce qu'elles ont appris.

L'objectif final peut évoluer à mesure que l'équipe découvre ce qui est possible et ce dont les clients ont réellement besoin. La réussite consiste donc à obtenir le meilleur résultat possible plutôt qu'à réunir un forfait initial qui pouvait reposer sur des hypothèses erronées. Les projets de recherche et développement dont les résultats sont incertains correspondent bien à l'APF, tout comme les initiatives d'innovation où la solution émerge à travers l'expérimentation.

Cette méthodologie nécessite que les parties prenantes acceptent que le résultat final puisse différer des attentes initiales, tandis que les estimations budgétaires et d'échéancier restent imprécises, car le cheminement se dessine au fur et à mesure plutôt que d'être prédéterminé. Réessayer

Exemple de méthodologie RAF

Kamikaze Software Systems avait beaucoup de mal à maintenir les petits projets sur la bonne voie, en particulier avec le nombre croissant de demandes de modification.

Pour remédier à cela, ils sont passés à l'APF, en utilisant des cycles itératifs et en planifiant au fur et à mesure. Le fait d'impliquer directement les clients dans la prise de décision a fait une énorme différence, les aidant à hiérarchiser et à résoudre les problèmes plus efficacement.

14. Méthodologie de cartographie des résultats

La cartographie des résultats permet le suivi des changements de comportement des principales parties prenantes plutôt que les livrables traditionnels d'un projet. La réussite consiste à influencer le comportement des personnes, et pas seulement à achever des tâches.

Optimisez les résultats de vos projets avec ClickUp.

Les équipes identifient les partenaires clés (les personnes ou les organisations dont le changement de comportement mènera aux résultats souhaités) et surveillent les indicateurs de progression qui montrent les changements progressifs dans leur façon d'agir :

Les marqueurs « à prévoir » indiquent un engagement précoce.

Les marqueurs « Like-to-see » indiquent des changements plus profonds dans la pratique.

Les marqueurs « Love-to-see » représentent la transformation dans la manière dont les partenaires frontaliers opèrent de manière indépendante.

Les organismes de santé, d'éducation et de développement communautaire tirent profit de cette approche lorsque le changement de comportement des parties prenantes est la clé de la réussite.

Cette méthodologie accorde la priorité à l'apprentissage, aidant les équipes à mesurer les changements complexes et à long terme tout en maintenant l'engagement des parties prenantes grâce à des mises à jour en temps réel.

Elle s'adapte lorsque les choses changent de manière inattendue, ce qui la rend efficace dans les environnements dynamiques où les indicateurs traditionnels axés sur les résultats ne reflètent pas l'impact réel.

15. Méthodologie d'introduction de nouveaux produits (NPI)

Le NPI accompagne les produits depuis leur conception initiale jusqu'à leur lancement sur le marché, à travers des étapes systématiques qui alignent les équipes d'ingénierie, de fabrication, de marketing et de vente vers des objectifs de partage.

La méthodologie passe par le brainstorming d'idées, le développement de concepts, le test de prototypes auprès d'utilisateurs réels et le lancement sur le marché avec une assistance coordonné.

via ResearchGate

Impliquer tous les services dès le début permet d'éviter le problème classique où la fabrication découvre trop tard les problèmes de conception ou où le marketing promet des fonctionnalités que l'ingénierie ne peut pas fournir.

Les entreprises des secteurs de l'électronique, de l'automobile et de l'industrie pharmaceutique, où les défaillances des produits sont coûteuses et la concurrence féroce, font confiance à NPI.

L'approche structurée permet de détecter rapidement les problèmes potentiels, lorsqu'ils sont moins coûteux à résoudre, tandis que l'implication interfonctionnelle empêche les services de travailler dans un environnement de travail en vase clos, ce qui peut entraîner des surprises coûteuses lors de la montée en puissance de la production.

16. Guide PMBOK du PMI

Le guide PMBOK est un cadre complet fournissant des lignes directrices, des bonnes pratiques et des normes pour la gestion de projet, publié par le Project Management Institute.

Ce guide organise la gestion de projet en dix domaines de connaissances, notamment la portée, le temps, le coût et les risques, puis mappe comment ceux-ci interagissent tout au long du cycle de vie du projet.

Il est le fournisseur d'une boîte à outils achevée pour planifier, exécuter et clôturer des projets, en mettant l'accent sur la documentation et les processus qui favorisent la responsabilisation.

via The Digital Project Manager

Les projets complexes et de grande envergure dans les domaines de la construction, de l'informatique et de la fabrication, où la cohérence et la rigueur sont indispensables, tirent pleinement parti du PMBOK.

L'approche standardisée garantit que rien d'important n'est négligé, tout en aidant les équipes à parler le même langage de projet dans tous les services ou organisations.

Leur caractère exhaustif peut sembler lourd pour les initiatives de moindre envergure, mais elles aident les équipes à se remettre rapidement sur les rails lorsque les choses déraillent.

exemple de PMBOK

L'initiative de TLC Family Care Healthplan visant à rationaliser l'envoi des demandes de remboursement montre comment le guide PMBOK peut contribuer à la réussite d'un projet.

L'équipe a établi un cadre clair grâce à un bureau dédié à la gestion de projet (PMO), garantissant ainsi la hiérarchisation des tâches et la prise en compte précoce des risques. Des réunions régulières ont permis de respecter les échéanciers, tandis que des contrôles qualité ont amélioré la précision et l'efficacité.

Ces efforts ont permis de réduire de 40 % les demandes de remboursement papier, d'économiser plus de 15 000 dollars par an et d'améliorer la satisfaction des fournisseurs.

17. Méthodologie PER (Package Enabled Reengineering)

PER combine la refonte des processus d'entreprise et la mise en œuvre de logiciels d'entreprise afin d'apporter des améliorations transformatrices plutôt que d'automatiser les inefficacités existantes.

Cette méthodologie nécessite de repenser complètement les flux de travail avant de mettre en œuvre des systèmes de planification des ressources d'entreprise. Cela garantit que la technologie fournit une assistance aux processus récemment optimisés, au lieu de simplement numériser les mêmes anciens flux de travail inefficaces.

La combinaison de l'optimisation des processus et des nouvelles technologies permet d'obtenir des améliorations nettement plus importantes que l'utilisation isolée de l'une ou l'autre de ces approches.

Les organisations qui connaissent une transformation numérique dans les secteurs de la vente au détail, de la fabrication et des soins de santé tirent profit du PER, en particulier lorsque les processus se sont développés de manière organique au fil du temps et ont besoin d'être achevés.

Pour atteindre la réussite, il faut être prêt à remettre en question les flux de travail établis avant d'investir dans de nouveaux systèmes, plutôt que de se contenter de mettre à niveau les outils logiciels.

Comment sélectionner une méthodologie de gestion de projet

Pour sélectionner la bonne méthodologie, vous devez mettre en adéquation les caractéristiques de votre projet avec les points forts de chaque cadre. Suivez ce processus pour identifier celui qui vous convient le mieux.

Évaluez vos besoins. Commencez par examiner la stabilité de vos besoins. Si vous pouvez tout documenter à l'avance et que les changements seront coûteux, des approches structurées telles que Waterfall, PRINCE2 ou CPM fournissent une bonne prévisibilité. Elles conviennent aux produits physiques ou aux secteurs réglementés. Si les besoins évoluent à mesure que vous apprenez ce dont les utilisateurs ont besoin, des méthodes itératives telles que Agile, Scrum ou RAD s'adaptent au changement. Vous livrez des incréments fonctionnels, recueillez des commentaires, puis vous vous adaptez pour le cycle suivant. Pour les travaux en cours sans limites de projet claires, les méthodes de flux continu telles que Kanban ou Lean optimisent le débit. Les équipes d'assistance, les équipes de maintenance et les producteurs de contenu bénéficient de ces approches. Évaluez votre équipe La taille de votre équipe a une incidence considérable sur la méthodologie qui sera la plus efficace. Les petites équipes de trois à neuf personnes fonctionnent bien avec Scrum ou Kanban, qui minimisent les frais généraux de coordination et permettent de prendre des décisions rapides. Les grandes organisations comptant des dizaines de collaborateurs ont besoin de rôles et d'une gouvernance bien définis. PRINCE2 ou PMBOK permettent d'éviter les malentendus qui nuisent au bon fonctionnement des grandes équipes. Les équipes interfonctionnelles tirent profit des méthodes qui assurent la visibilité des dépendances grâce à des cérémonies régulières ou des tableaux visuels. Examinez les contraintes : votre échéancier et la flexibilité de votre budget déterminent le niveau de planification dont vous avez besoin en amont. Les délais et les budgets fixes nécessitent une planification prévisible à l'aide des méthodes Waterfall, CPM ou PRINCE2, qui privilégient la planification en amont afin d'identifier les risques à un stade précoce. Les échéanciers flexibles et les budgets d'apprentissage permettent aux méthodes Agile ou APF de trouver la bonne solution de manière itérative. Les projets urgents nécessitant une entrée rapide sur le marché conviennent à la méthode RAD, qui permet de construire des prototypes de travail en quelques jours plutôt qu'en quelques semaines. Tenez compte de l'implication des parties prenantes. Alignez votre méthodologie sur les préférences des parties prenantes en matière d'engagement. Les clients qui souhaitent des revues et des contributions fréquentes s'adaptent bien à la cadence des sprints d'Agile et de Scrum. Ceux qui préfèrent une planification détaillée en amont avec des revues de jalons périodiques correspondent mieux à Waterfall et PRINCE2. Les projets internes avec un minimum de supervision peuvent utiliser des approches auto-organisées telles que Kanban ou Lean. Testez avant la validation. Testez la méthodologie choisie sur une petite phase du projet avant de la déployer à grande échelle. Lancez le projet pilote pendant un ou deux cycles, puis recueillez des commentaires pour savoir s'il a favorisé ou entravé la progression. Utilisez ces commentaires pour ajuster votre mise en œuvre avant de l'étendre à d'autres équipes.

Commencez par examiner la stabilité de vos exigences. Si vous pouvez tout documenter à l'avance et que les changements seront coûteux, des approches structurées telles que Waterfall, PRINCE2 ou CPM fournissent une bonne prévisibilité. Elles conviennent aux produits physiques ou aux industries réglementées. Si les exigences évoluent à mesure que vous apprenez ce dont les utilisateurs ont besoin, des méthodes itératives telles que Agile, Scrum ou RAD s'adaptent au changement. Vous livrez des incréments fonctionnels, recueillez des commentaires, puis vous vous adaptez pour le cycle suivant. Pour les travaux en cours sans limites de projet claires, les méthodes de flux continu telles que Kanban ou Lean optimisent le débit. Les équipes d'assistance, les équipes de maintenance et les producteurs de contenu tirent profit de ces approches.

La taille de l'équipe a une incidence significative sur le choix de la méthodologie qui fonctionnera le mieux. Les petites équipes de trois à neuf personnes fonctionnent bien avec Scrum ou Kanban, qui minimisent les frais généraux de coordination et permettent de prendre des décisions rapides. Les grandes organisations comptant des dizaines de collaborateurs ont besoin de rôles et d'une gouvernance bien définis. PRINCE2 ou PMBOK permettent d'éviter les malentendus qui nuisent aux grandes équipes. Les équipes interfonctionnelles tirent profit des méthodes qui assurent la visibilité des dépendances grâce à des cérémonies régulières ou des tableaux visuels.

Votre échéancier et la flexibilité de votre budget déterminent le niveau de forfait dont vous avez besoin en amont. Les délais et budgets fixes nécessitent une planification prévisible à l'aide des méthodes Waterfall, CPM ou PRINCE2, qui privilégient la planification en amont afin d'identifier les risques à un stade précoce. Les échéanciers flexibles et les budgets d'apprentissage permettent aux méthodes Agile ou APF de trouver la bonne solution de manière itérative. Les projets urgents nécessitant une entrée rapide sur le marché conviennent à la méthode RAD, qui permet de construire des prototypes de travail en quelques jours plutôt qu'en plusieurs semaines.

Alignez votre méthodologie sur les préférences des parties prenantes en matière d'engagement. Les clients qui souhaitent des revues et des contributions fréquentes s'adaptent bien à la cadence des sprints Agile et Scrum. Ceux qui préfèrent une planification détaillée en amont avec des revues de jalons par période correspondent mieux à Waterfall et PRINCE2. Les projets internes avec un minimum de supervision peuvent utiliser des approches auto-organisées telles que Kanban ou Lean.

Testez la méthodologie choisie sur une petite phase du projet avant de la déployer à grande échelle. Lancez le projet pilote pendant un ou deux cycles, puis recueillez des commentaires pour savoir s'il a favorisé ou entravé la progression. Utilisez ces commentaires pour ajuster votre mise en œuvre avant de l'étendre à d'autres équipes.

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace. Les équipes perdent du temps à passer d'un outil à l'autre pour gérer leurs tâches, leurs documents, leurs discussions et leurs objectifs, ce qui ralentit l'exécution et disperse les connaissances.

Conçu pour remplacer plusieurs outils par une plateforme unique et unifiée, le logiciel de gestion de projet ClickUp aide les équipes à mener à bien des projets de toute taille et de toute complexité. ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui regroupe la gestion de projet, la collaboration sur des documents, la communication et les connaissances en un seul endroit, le tout accéléré par l'IA à tous les niveaux.

ClickUp AI n'est pas un simple module complémentaire : il sous-tend toutes les fonctionnalités, de l'automatisation et la recherche intelligente aux mises à jour en temps réel et aux suggestions de flux de travail. C'est là toute la puissance de la convergence : une seule plateforme, une seule source d'informations fiables et un système cohérent conçu pour aider les équipes à aller plus vite et à travailler plus intelligemment.

ClickUp est suffisamment avancé pour offrir l'assistance aux utilisateurs expérimentés et aux professionnels de la gestion de projet, tout en étant suffisamment flexible pour permettre aux utilisateurs ayant des exigences moins élevées de terminer leur travail avec le même outil et dans le même espace.

ClickUp est suffisamment avancé pour répondre aux besoins des utilisateurs expérimentés et des professionnels de la gestion de projet, tout en étant suffisamment flexible pour permettre aux utilisateurs ayant moins d'exigences d'accomplir leur travail avec le même outil et dans le même espace.

Voyons comment les fonctionnalités uniques de ClickUp vous aident à gérer chaque étape de la gestion de projet. 💪🏼

Une gestion des tâches qui va au-delà des bases

ClickUp facilite l'organisation du travail et favorise la collaboration.

Tâches ClickUp

Organisez et suivez chaque étape de votre projet en toute simplicité grâce à ClickUp Tâches.

Commencez par utiliser la tâche ClickUp, la base de la gestion de projet d'. Cette fonctionnalité vous permet de décomposer les grands projets en étapes gérables, d'affecter des membres de l'équipe, de fixer des délais et de suivre les progrès en temps réel.

Chaque tâche peut inclure des checklist détaillées, des pièces jointes et des commentaires, afin que vous ayez tout ce dont vous avez besoin au même endroit.

Champs personnalisés ClickUp

Personnalisez les détails des tâches grâce aux champs personnalisés ClickUp pour des flux de travail clairs et précis.

Ensuite, grâce aux champs personnalisés ClickUp, vous pouvez ajouter des données spécifiques telles que les phases du projet, le nombre d'heures estimées ou les priorités des tâches afin de vous assurer que chaque détail correspond à vos objectifs.

Grâce à ce niveau de personnalisation, vos tâches ne sont plus de simples éléments à faire, mais deviennent des points de données riches qui améliorent la visibilité du projet.

⚡️ En action : Une équipe marketing chargée du lancement d'un produit peut diviser les tâches en « Stratégie de contenu », « Ressources de conception » et « Installation de la campagne publicitaire ». Des champs personnalisés tels que « Type de contenu » (par exemple, article de blog, publicité sur les réseaux sociaux) et « Statut d'approbation » (par exemple, en attente, approuvé) permettent de suivre la progression et de garantir le bon déroulement des approbations.

Simplifiez la collaboration en attribuant des commentaires exploitables grâce à ClickUp Assign Comments.

Enfin, ClickUp Assign Comments garantit que les discussions ne se perdent pas dans des fils de discussion interminables. Transformez n'importe quel commentaire en élément exploitable et attribuez-le directement à un membre de l'équipe.

🔍 Le saviez-vous ? La construction du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, a été achevée en six ans (2004-2010). Le projet a été mené à bien grâce à un calendrier minutieux et à des stratégies de construction modulaires. Il est souvent mis en avant dans les cours de gestion de projet pour sa gestion innovante des risques.

Suivez chaque seconde et améliorez la productivité

Suivi du temps ClickUp

Suivez la progression en temps réel et affinez les flux de travail à l'aide de ClickUp Suivi du temps.

ClickUp Suivi du temps enregistre le temps que chaque membre de l'équipe consacre à une tâche, ce qui permet d'identifier les goulots d'étranglement ou les tâches qui prennent plus de temps que prévu.

Démarrez le chronomètre lorsque vous commencez à travailler sur une tâche, mettez-le en pause pendant les pauses et arrêtez-le lorsque terminé. ClickUp enregistre automatiquement ces informations, ce qui vous permet de comparer le temps estimé et le temps réel passé sur les tâches.

⚡️ En action : Une équipe de développement logiciel qui travaille sur une nouvelle fonctionnalité peut utiliser le suivi du temps pour mesurer la durée de tâches individuelles telles que le code ou les tests d'assurance qualité. Si les échéanciers ne sont pas respectés, elle peut ajuster les calendriers et réaffecter les ressources si nécessaire.

🔍 Le saviez-vous ? 47 % des personnes interrogées dans le cadre de l'étude « State of Project Management » menée par Wellingtone ont partagé que les chefs de projet professionnels géraient la plupart du temps ou toujours leurs projets. Cela montre à quel point il est courant de faire appel à des experts pour organiser et faire avancer les choses.

Gagnez en clarté grâce aux tableaux de bord ClickUp

Visualisez les performances de l'équipe et le statut du projet en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Il est essentiel de disposer d'une source unique d'informations fiables pour vos projets, et c'est là qu' ClickUp Dashboards entre en jeu.

Les tableaux de bord regroupent toutes les données de vos projets dans un espace interactif et personnalisable qui vous permet de suivre d'un seul coup d'œil l'avancement des projets, la charge de travail de l'équipe et les indicateurs clés.

Des cartes telles que « Avancement des tâches », « Charge de travail de l'équipe » et « Graphiques d'avancement » permettent un suivi facile de ce qui se passe et de repérer les problèmes potentiels. Les tableaux de bord sont mis à jour en temps réel, ce qui permet à tout le monde d'être sur la même page.

⚡️ En action : un responsable marketing supervisant plusieurs campagnes peut suivre les tâches en retard, la bande passante de l'équipe et les performances des campagnes, le tout sur un seul tableau de bord. Cela élimine le besoin d'échanger des e-mails ou d'utiliser des feuilles de calcul dispersées.

📖 À lire également : Plus de 30 exemples de tableaux Kanban pour rationaliser votre flux de travail

Visualisez votre flux de travail

Afficher ClickUp

Essayez différentes vues ClickUp pour répondre aux besoins de votre méthodologie de gestion de projet.

Différentes méthodologies nécessitent souvent des outils de visualisation spécifiques. Les vues ClickUp s'adaptent à votre flux de travail. Par exemple :

Diagrammes de Gantt ClickUp: parfaits pour la planification séquentielle, ils vous permettent de mapper les dépendances, d'ajuster les échéanciers et de visualiser la progression. parfaits pour la planification séquentielle, ils vous permettent de mapper les dépendances, d'ajuster les échéanciers et de visualiser la progression.

Vue tableau ClickUp: organisez les tâches dans des colonnes telles que « À faire », « En cours » et « Terminé » pour obtenir une vue d'ensemble claire, de type Kanban. organisez les tâches dans des colonnes telles que « À faire », « En cours » et « Terminé » pour obtenir une vue d'ensemble claire, de type Kanban.

Sans ClickUp, nous ne serions pas en mesure d'identifier rapidement les lacunes dans le travail et les processus. Le fait de pouvoir voir les tâches sans date d'échéance, les tâches en retard et les tâches sans points de sprint ou sans assignés m'aide à maintenir mon élan.

Sans ClickUp, nous ne serions pas en mesure d'identifier rapidement les lacunes dans le travail et les processus. Le fait de pouvoir voir les tâches sans date d'échéance, les tâches en retard et les tâches sans points de sprint ou sans assignés m'aide à maintenir mon élan.

La flexibilité est un avantage clé de ClickUp.

Vous pouvez passer d'une vue à l'autre (Kanban, diagramme de Gantt, Calendrier, etc.) en un seul clic. Chaque vue s'adapte parfaitement au style de travail de l'équipe ou aux exigences du projet, éliminant ainsi le besoin d'outils externes.

🧠 Anecdote : Henry Gantt a introduit le diagramme de Gantt dans les années 1910, révolutionnant ainsi la manière dont les projets sont visualisés. Étonnamment, ces diagrammes ont d'abord été utilisés pour la construction navale pendant la Première Guerre mondiale.

Collaborez et effectuez une connexion sans effort

ClickUp rassemble également tous vos outils. Plus de 1 000 intégrations ClickUp le connectent à des applications telles que Google Drive et Zoom, créant ainsi un espace de collaboration unifié.

Discuter ClickUp

Il est également temps pour vous de rencontrer ClickUp Chat pour discuter.

Reliez directement les discussions aux tâches et restez synchroniser grâce à ClickUp Chat.

Discuter n'est pas un simple outil de messagerie. Il est conçu pour simplifier la communication et combler le fossé entre les discussions et les tâches.

Fini les mises à jour éparpillées ou les suivis manqués : tout est regroupé au même endroit, ce qui rend la collaboration fluide et sans stress.

Restez concentré sur ce qui compte le plus en personnalisant les paramètres de notification de ClickUp Chat.

Les notifications personnalisées vous permettent d'éviter les distractions et de vous concentrer sur les discussions importantes sans être submergé par des mises à jour inutiles.

Par exemple, vous pouvez donner la priorité aux fils de discussion pertinents pour votre rôle tout en mettant en sourdine les discussions moins importantes. Et lorsqu'il s'agit de suivi, l'attribution directe des responsabilités dans Discuter garantit le bon déroulement des tâches.

Le saviez-vous ? Selon le PMI, le taux de performance moyen des projets parmi les personnes interrogées est de 73,8 %. Les secteurs d'activité abordent la gestion de projet de manière différente, les services financiers étant les plus avancés dans l'adoption de l'agilité (58 %) et la construction privilégiant les méthodes prédictives (76 %). Les approches hybrides sont populaires dans les technologies de l'information (55 %), les soins de santé (53 %) et les services financiers (53 %).

VMware, leader des services multicloud, a transformé ses opérations et multiplié son efficacité par 8 grâce à ClickUp. Auparavant, les demandes de projet dispersées dans les e-mails et Slack entraînaient des retards et des transferts chaotiques. ClickUp a tout regroupé en un seul endroit, automatisant le travail fastidieux, accélérant la prise en charge des projets et standardisant les flux de travail à l'aide de modèles. Ce changement a permis à VMware de gagner 95 % du temps consacré à la création d'actifs QBR et a donné aux dirigeants une visibilité claire grâce à des tableaux de bord permettant une prise de décision plus intelligente.

Transformez votre stratégie en action grâce à ClickUp.

La gestion de projets peut sembler fastidieuse, mais choisir la bonne méthodologie fait toute la différence. Qu'il s'agisse d'Agile, de Scrum ou de Waterfall, la bonne approche aide votre équipe à rester organisée, à suivre le bon cap et à être prête à s'adapter à tous les défis.

Mais même les meilleures méthodologies ont besoin d'un outil puissant pour les assister. ClickUp est conçu pour gérer n'importe quel projet, avec des fonctionnalités telles que la gestion des tâches, des tableaux de bord en temps réel et des flux de travail personnalisables qui rendent votre travail plus facile et plus efficace.

Pourquoi attendre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!