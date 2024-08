ClickUp Vs Monday-Quel outil de gestion manager de projet est le meilleur pour les équipes en 2024 ?

Le paradoxe du choix est à la fois une bénédiction et une malédiction. Il nous rappelle de ne jamais nous contenter de moins que le meilleur, mais c'est aussi la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à juste choisir un film. 🎥

Heureusement, il existe un moyen simple de mettre fin à la lassitude des décisions : choisir ses batailles. Choisir la bonne nuance de coquille d'œuf pour la cuisine ne vous fera probablement pas passer une bonne journée. Mais investir dans la bonne logiciel de gestion de projet ? Cette question mérite d'être examinée attentivement.

Il existe beaucoup de logiciels qui inondent cette catégorie, mais la décision se résume souvent à deux options : Monday.com et ClickUp. Ces outils peuvent sembler similaires sur le papier, mais leurs différences sont stupéfiantes à l'usage.

Ce guide complet est là pour mettre en lumière ces différences grâce à une comparaison détaillée des fonctionnalités fondamentales de Monday et de ClickUp. Ainsi, vous pouvez être rassuré en sachant que vous avez fait le bon choix pour l'équipe. 🤓

Qu'est-ce que ClickUp ?

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

Au-delà de ses fonctionnalités de base, ClickUp offre une vaste (et croissante) bibliothèque de modèles pour lancer n'importe quel processus dans votre environnement de travail, plus de 1 000 intégrations avec d'autres outils de travail, et des forfaits pour compléter tous les budgets.

Mais plus d'informations sur ClickUp dans une minute. 🔥⏰

Qu'est-ce que Monday ?

via monday.com Du marketing aux ressources humaines, monday offre une variété de services polyvalents le management d'équipe des fonctionnalités qui aident les équipes à travailler ensemble et à mettre en place des processus fluides et transparents. Avec des tableaux de bord, des affichages multiples, des automatisations et des modèles pour assister plus de 200 flux de travail, monday est un concurrent de taille dans la sphère de la gestion de projet.

Tout cela peut sembler assez standard par rapport à ce qu'offre ClickUp, à l'exception d'une différence frappante : àmonday ne fait pas partie de la méthodologie "tout-en-un" de ClickUp.

Pour mieux servir les équipes des entreprises, des organisations à but non lucratif et des petites entreprises, monday répartit ses fonctions entre un certain nombre de produits étroitement adaptés :

la gestion du travail de monday : Pour les équipes de marketing et de PMO àexécuter des tâchesdes projets et des processus pour atteindre des objectifs partagés

: Pour les équipes de marketing et de PMO àexécuter des tâchesdes projets et des processus pour atteindre des objectifs partagés Monday sales CRM : Capturez des prospects, gérez votre pipeline, embarquez des clients, et plus encore

: Capturez des prospects, gérez votre pipeline, embarquez des clients, et plus encore monday dev : Prenez votre stratégies de projet avec des fonctionnalités permettant de forfaiter les versions, de gérer les projets et de suivre les bugs

: Prenez votre stratégies de projet avec des fonctionnalités permettant de forfaiter les versions, de gérer les projets et de suivre les bugs WorkForms : Créez des sondages pour recueillir et partager des demandes, des commentaires et des données

: Créez des sondages pour recueillir et partager des demandes, des commentaires et des données Canva : Actuellement en bêta, Canva est le logiciel de tableau blanc numérique de Monday

Collaborez avec l'équipe en utilisant Canvas, le logiciel de tableau blanc numérique de monday

D'un côté, les équipes peuvent plonger plus profondément dans leurs rôles en utilisant les fonctionnalités spécifiques qui leur conviennent le mieux. D'autre part, vous courez le risque de créer des silos et d'entraver une collaboration efficace. En séparant virtuellement les membres de leurs pairs, les projets interfonctionnels, la mise à l'échelle et l'accessibilité globale deviennent de plus en plus difficiles.

Cela dit, Monday n'est pas un poids lourd dans cette catégorie pour rien. Il continue d'aider les équipes à donner un sens à leur travail dans le monde entier et pourrait bien être dans vos cordes également. À la fin de cet article, vous le saurez.

L'ultime comparaison des fonctionnalités de ClickUp et de Monday.com

Malgré des similitudes au niveau des fonctionnalités, ClickUp et Monday empruntent des voies fondamentalement différentes pour aider les équipes à atteindre leurs objectifs.

Gardez cela à l'esprit, ainsi que votre style de travail, votre pile technologique, la taille de votre équipe, votre budget et votre cas d'utilisation lorsque vous parcourez notre comparaison des fonctionnalités côte à côte. Pesez le pour et le contre de Monday et de ClickUp en fonction des besoins de votre organisation pour découvrir l'outil qui vous convient le mieux.

Gestion de projet et de tâche

La gestion de projet moderne est un concept relativement nouveau. La plupart des grands éditeurs de logiciels de gestion de projet ont commencé à s'intéresser à la gestion de projet outils de gestion de projet sont alignés sur les fonctionnalités de base dont les gestionnaires ont besoin pour faire efficacement leur travail. Il n'est donc pas surprenant que les listes de fonctionnalités de ClickUp et de Monday se recoupent.

Les deux outils offrent un intervalle de fonctionnalités qui rendent la planification, l'exécution et le suivi des projets beaucoup plus faciles à gérer :

Plusieurs vues comme Kanban, Gantt, Liste, Échéancier et Calendrier pour organiser et évaluer votre travail de différentes manières

Relations et dépendances entre les tâches pour communiquer l'ordre des évènements dans votre flux de travail

Des statuts de tâche personnalisés pour une mise à jour plus précise de tout élément d'action

Plusieurs assignés pour les tâches plus importantes et la possibilité de décomposer les tâches complexeséléments d'action en sous-tâches plus petites

Jalons pour respecter le calendrier et suivre les évènements de référence de votre projet

Afficher les relations entre les tâches et les tâches Jalon en utilisant la vue Gantt dans ClickUp

Votre liste personnelle de fonctionnalités indispensables se précisera au fur et à mesure que vous vous installerez dans votre méthodologie de gestion de projet préférée. De même, Monday et ClickUp ont chacun leur spécialité. Voici où chaque outil excelle :

Fonctionnalités clés de ClickUp

Fonctionnalité 1 : Hiérarchie organisationnelle Hiérarchie du projet ClickUp est la base qui assiste chaque projet dans ClickUp, jusqu'au dernier élément de la checklist.

La fonctionnalité Tâches dans des listes multiples (TIML) de ClickUp permet aux développeurs de connecter des tâches avec d'autres équipes au sein de l'organisation

Fonctionnalité 3 : Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs ClickUp sont intégrés de manière unique dans la plateforme et sont essentiels pour aider les managers :

Capturer les meilleures idées avec leur équipe lors des sessions de brainstorming

Créer et collaborer sur tous les types de diagrammes de flux de travail

Présenter des documents très visuelsdes forfaits de projet aux parties prenantes avec des documents de processus intégrés, des cartes Web, des tâches et des médias

Et surtout, ClickUp Tableau blanc est le seul logiciel de tableau blanc numérique qui convertit n'importe quelle idée directement en une tâche exploitable.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Release-2.176\_Whiteboard-Doc-Edit\_V1.gif Intégrer des cartes document dans les Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Incorporez des documents ClickUp directement dans les Tableaux blancs pour accéder aux documents importants du projet, à la recherche et au contexte sans jamais quitter votre tableau

Cette fonctionnalité qui change la donne permet à votre Tableau blanc de rester pertinent, actualisé et précieux tout au long du processus de projet. Et avec plus de 90 modèles de tableau blanc gratuits, vous pouvez capturer et mettre en œuvre vos idées dès que l'inspiration vous vient.

À part cela, pourquoi faisons-nous l'éloge des Tableaux blancs ? Parce qu'ils sont disponibles pour les utilisateurs de ClickUp, quelle que soit l'option tarifaire, même pour le forfait Free. 💸

Principales fonctionnalités de Monday

Fonctionnalité 1 : Priorités des tâches

Les priorités des tâches dans Monday vous aident à rester sur la bonne voie et à élaborer le forfait le plus efficace pour votre journée. Vous pouvez faire glisser et déposer des tâches sur votre liste À faire pour vous concentrer d'abord sur les tâches les plus importantes, puis assigner des propriétaires et ajuster les délais si nécessaire pour que tout se passe bien.

Mettez à jour les statuts des tâches et classez vos À faire par ordre de priorité avec gestion des tâches fonctionnalités dans le Monday

Fonctionnalité 2 : Suivi du temps

Le suivi du temps que vous avez consacré à des tâches spécifiques à l'aide de la fonction native de suivi du temps de Monday est un autre moyen de prévoir votre semaine avec précision. Vous pouvez ajouter une colonne de suivi du temps aux éléments de n'importe quel Tableau (projets individuels, groupes de tâches, pipeline, etc.) pour une meilleure visibilité de l'emploi du temps. Cette fonctionnalité permet également aux managers d'identifier les goulots d'étranglement dans le flux de travail de leur équipe ou de s'assurer que les membres sont correctement rémunérés pour les heures facturables.

Ajoutez une colonne de suivi du temps à votre Tableau dans Monday pour voir où va réellement votre effort quotidien

Fonctionnalité 3 : Ligne de base du diagramme de Gantt

La fonctionnalité de ligne de base de Gantt est notre autre ressource favorite de Monday pour la gestion de projet. Cet outil superpose un instantané de votre projet actuel au forfait initial afin de montrer quels éléments sont en cours de réalisation, en retard ou en attente de démarrage. Cette fonctionnalité ajoute ensuite deux colonnes au Tableau de votre projet :

Une colonne d'échéancier secondaire indiquant le statut de chaque élément au moment où la photo a été prise

Une colonne de formule pour calculer le retard de l'élément par rapport au forfait initial

Comparez le rythme actuel de votre projet à l'échéancier prévu à l'aide de la fonctionnalité Gantt Baseline de Monday

Quel outil offre une meilleure personnalisation de la gestion de projet ?

En fonction de ce que vous attendez de votre logiciel de gestion de projet, c'est un match nul ! 👔

Sort of. (en quelque sorte)

Si vous gérez la routine des projets et des tâches de routine à un niveau de base, vous ne pouvez pas vous tromper avec l'un ou l'autre outil. Mais si vous..

Diriger une équipe Agile

Gérer des projets complexes

Construire des flux de travail hautement visuels

...Alors ClickUp est votre gagnant. 🏆

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/manual-time-tracking.gif Suivi du temps manuel dans ClickUp /$$img/

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement grâce au suivi du temps dans ClickUp

La différence majeure ici est que, alors que Monday dispose d'une tonne de fonctionnalités de gestion de projet pour superviser les flux de travail de routine, ClickUp correspond à toutes ces fonctionnalités_et encore plus.

Le suivi du temps, les priorités des tâches et les diagrammes de Gantt sont quelques-unes des fonctionnalités de gestion de projet les plus puissantes de Monday, mais elles sont relativement standard par rapport à Liste achevée des fonctionnalités de ClickUp . A tel point que ces fonctionnalités sont accessibles gratuitement aux utilisateurs de ClickUp, en plus de plusieurs fonctionnalités que Monday n'a tout simplement pas. La Hiérarchie, les sous-tâches dans les listes multiples et les Tableaux blancs de ClickUp en sont l'exemple parfait - mais nous n'avons encore fait qu'effleurer la surface de tout ce que ClickUp a à offrir.

Bien que la gestion de projet soit le pain et le beurre de ClickUp, il y a des tonnes d'autres façons d'utiliser chacun de ces puissants outils. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des autres façons dont Monday et ClickUp aident les équipes à s'attaquer à leur travail.

Automatisation des flux de travail et IA

L'automatisation de votre travail de routine n'est pas nouvelle, mais l'IA générative l'est définitivement.

Si vous aimez déjà utiliser les automatisations de flux de travail pour accélérer vos processus, alors l'introduction de l'IA vous semblera une prochaine étape naturelle. Les automatisations de flux de travail et l'IA vont de pair, et l'adoption des deux dans votre quotidien fera passer votre productivité au niveau supérieur.

Fonctionnalités clés de ClickUp

Fonctionnalité 1 : ClickUp AI

Commençons par la plus récente et la plus importante des versions de ClickUp dans cette catégorie : l'IA ClickUp AI . 🤖

Créer des automatisations personnalisées dans monday pour éliminer votre charge de travail

Vos automatisations évoluent avec les processus. Modifiez, supprimez, reproduisez ou désactivez vos automatisations à tout moment pour activer/désactiver vos workflows.

Quel est le meilleur outil pour automatiser les flux de travail ?

Bien que Monday propose des fonctionnalités d'IA et d'automatisation comparables, ClickUp remporte la palme sur ce point. 🎂

ClickUp améliore continuellement sa plateforme grâce à des mises à jour hebdomadaires et des fonctionnalités pour que votre expérience de travail reste fraîche et plus productive. Beaucoup de ces améliorations sont faites à la demande de la base d'utilisateurs de ClickUp et sont souvent centrées sur les Automatisations. Le résultat est que les Automatisations dans ClickUp sont entièrement personnalisables, fiables et incroyablement faciles à utiliser.

Mais malgré ses robustes fonctionnalités d'Automatisation, ClickUp AI est la fonctionnalité qui a vraiment fait pencher la balance dans cette catégorie.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Reprompting-feature-for-Writing-Blog-Posts.gif Fonctionnalité de repromptage de ClickUp AI pour la rédaction des articles de blog /$$$img/

Les fonctionnalités de repromptage vous permettent de réécrire de grandes quantités de contenu pour qu'il corresponde à votre style de voix spécifique

La fonction de ClickUp basée sur les rôles Outils d'IA sont constamment optimisés pour aider les équipes de toutes les organisations à générer des résultats sur mesure dès le départ. Grâce à une liste d'invites soigneusement sélectionnées en rapport avec votre département et votre cas d'utilisation spécifiques, $$$a peut utiliser ClickUp AI pour créer un contenu précieux et raffiné en quelques secondes. De plus, ClickUp AI est directement intégré à la plateforme pour répondre aux besoins des membres exactement là où ils en sont dans leur travail - aucun module complémentaire n'est nécessaire.

Collaboration et communication

La collaboration est l'un des points douloureux les plus tenaces auxquels les gestionnaires de projet sont confrontés au quotidien. Les meilleurs outils de gestion de projet tentent de combattre cette lutte avec une combinaison de fonctionnalités pour encourager le travail d'équipe, les conversations constructives et une communication significative entre les gestionnaires de projet et leurs acteurs clés.

Idéalement, votre logiciel de gestion de projet vérifie toutes les cases lorsqu'il s'agit de communication en temps réel et asynchrone. De cette façon, vous évitez d'investir dans des applications à but unique et pouvez vous connecter avec vos parties prenantes à partir du même outil où vous présentez de nouvelles idées, des mises à jour de projet et des perspectives.

Voyons comment ClickUp et Monday intègrent la collaboration dans leurs plateformes. 👀

Les fonctionnalités clés de ClickUp

Fonctionnalité 1 : Affichage des discussions

Si vous jonglez avec une poignée d'applications pour retrouver des discussions spécifiques ou si le son de votre messagerie instantanée a officiellement envahi vos cauchemars, alors vous avez besoin de ClickUp Affichage des discussions dans votre vie.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Chat-view-Attachment-3-1400x926.png L'affichage des discussions affiche tous vos commentaires dans ClickUp /$$$img/

L'affichage des discussions affiche tous vos commentaires dans ClickUp, ce qui vous permet de retrouver rapidement n'importe quelle discussion

L'affichage des discussions dans ClickUp est la solution de messagerie instantanée par excellence. Utilisez les @mentions pour appeler les membres directement dans la discussion et intégrez même des pages web, des feuilles de calcul et des vidéos pour plus de contexte dans chaque message. Il ne s'agit pas d'un outil de messagerie instantanée classique. Teams affiche également toutes les discussions de votre équipe dans un emplacement central organisé par projet ou par catégorie, de sorte que vous ne vous sentiez jamais à l'écart.

Pour les mises à jour de tâches, les sessions de brainstorming, les modifications et les cours, commentaires filés et assignés vous aident à établir une connexion avec les membres à la source.

Vous avez la possibilité de commenter pratiquement tout dans ClickUp, que vous travailliez dans des documents, des tableaux blancs, des tâches ou des sous-tâches. Vous pouvez ajouter des commentaires en surlignant simplement une ligne de texte ou en tapant directement dans un champ de commentaires, puis étiqueter des membres individuels pour transformer votre message en élément d'action.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Assigned-Comments-in-ClickUp-Dos.png Commentaires attribués dans ClickUp Dos /$$$img/

Les commentaires attribués garantissent que les éléments d'action ne sont pas perdus, quel que soit l'endroit où ils sont créés

Pour les agences qui créent des campagnes ou des projets de design, l'association des commentaires assignés avec la détection collaborative de ClickUp dans les documents et les tableaux blancs est la clé de la rationalisation de tout processus de retour d'information des clients. Ces fonctionnalités vous permettent de personnaliser vos paramètres de partage, de savoir qui affiche votre travail à tout moment et d'effectuer des modifications aux côtés de l'équipe sans chevauchement.

Fonctionnalité 3 : Enregistrement d'écran avec Clip

Intéressons-nous maintenant à l'une de nos fonctionnalités ClickUp favorites que vous n'avez peut-être pas encore essayée, ClickUp Clip . 🎞️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Clip-Screen-Sharing-and-video-sharing.gif ClickUp Clip Partage d'écran et de vidéo /$$img/

Partagez votre message vidéo avec un lien direct dans le navigateur qui ne nécessite aucun téléchargement et qui peut être affiché instantanément après l'enregistrement

Clip est l'un des moyens les plus rapides et les plus clairs de communiquer votre point de vue dans ClickUp. Posez des questions, faites des démonstrations de produits ou animez des sessions de formation en enregistrant votre écran et en racontant au fur et à mesure à l'aide du microphone de votre appareil.

Lorsque vous avez fini d'enregistrer votre message, ClickUp crée automatiquement un lien partageable à lire directement dans votre navigateur ou à sauvegarder pour plus tard. Aucun téléchargement n'est nécessaire.

Mais ce n'est pas tout ce que Clip peut faire. ClickUp pousse cette fonctionnalité encore plus loin en offrant la possibilité de créer une tâche à partir de votre enregistrement, de rédiger une description et même d'affecter des membres de l'équipe pour plus de clarté dans toute situation complexe.

Principales fonctionnalités de Monday

Affichez vos commentaires en cliquant sur le texte surligné ou dans la barre latérale des documents de travail de lundi

Dans les documents de travail de Monday modification en cours workdocs, vous pouvez utiliser les commentaires pour fournir des notes et des informations générales à l'aide de la section des mises à jour ou ajouter des commentaires spécifiques en surlignant le texte. Vous pouvez même utiliser les commentaires pour annoter des images ou des fichiers dans vos documents. Comme dans ClickUp, vous pouvez étiqueter d'autres membres dans les commentaires, joindre des pièces, ajouter des médias et utiliser des émojis pour faire passer votre message.

Les commentaires dans les documents de travail sont la principale fonctionnalité de collaboration de Monday, mais vous avez également la possibilité de vous connecter à l'équipe par le biais de vos tâches. Il vous suffit d'ouvrir une tâche, de vous rendre dans l'onglet des commentaires, de sélectionner le champ texte et voila.

Surligner le texte pour ajouter et assigner des commentaires dans les documents de travail du lundi

Fonctionnalité 2 : Invités

Les invités dans monday permettent aux gestionnaires de projet de présenter plus facilement des mises à jour aux parties prenantes, de se connecter avec les clients et de partager des idées. Alors que les membres de l'équipe ont un accès complet à toutes les fonctionnalités de votre forfait $$$a, les invités sont invités à un Tableau spécifique par e-mail et bénéficient d'une expérience d'affichage plus rationalisée. En d'autres termes, ils n'ont accès qu'à ce que vous voulez qu'ils voient. 🔎

C'est un atout pour l'équipe de projet et vos clients. Il permet aux équipes de protéger les informations sensibles des acteurs externes tout en donnant aux clients la liberté d'avoir leur mot à dire sur le projet lui-même.

Tout en ne pouvant pas créer leurs propres tableaux ou ajouter d'autres membres, les invités de Monday peuvent faire à peu près tout le reste, y compris ajouter de nouveaux éléments, des colonnes et des commentaires.

Quel outil favorise une meilleure collaboration au sein de l'équipe ?

Vérifions les statistiques. 🧮

Les fonctionnalités telles que les statuts des tâches et les priorités sont excellentes pour communiquer visuellement sur la progression des projets, aussi bien dans Monday que dans ClickUp. Mais pour favoriser un travail d'équipe significatif à l'aide de chaque outil, les fonctionnalités mentionnées ci-dessus sont de loin les plus efficaces.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Document, vue Discussion, vue Liste et page d'accueil /$$img/

Collaborez sur des idées depuis pratiquement n'importe où dans ClickUp pour créer des feuilles de route détaillées, des bases de connaissances, etc

Sans aucune alternative in-app pour remplacer ce que l'assistance en ligne et le Clip vous aident à réaliser, monday ne peut pas rivaliser avec les capacités de collaboration de ClickUp. Des intégrations et des modules complémentaires peuvent être utilisés pour résoudre ce problème, mais vous risquez de payer plus cher pour quelque chose que ClickUp fournit gratuitement.

À l'instar de ce que nous avons découvert dans la catégorie de la gestion de projet, il s'agit d'un autre domaine où ClickUp dispose de tous les outils de collaboration que Monday inclut dans sa liste de fonctionnalités, mais où ce dernier n'offre pas la même assistance en retour. C'est une autre victoire pour ClickUp dans nos livres. 📚

Rapports et suivi des objectifs

Les fonctionnalités telles que les statuts de tâches personnalisés, les commentaires et les jalons donnent un aperçu clé de la progression d'un élément d'action spécifique ou d'une tâche complexe, mais les tableaux de bord sont votre ticket d'entrée pour évaluer la santé globale de votre projet.

À l'avenir, si une partie prenante vous demande comment se porte une campagne spécifique, vous n'aurez qu'à consulter votre tableau de bord pratique.

ClickUp et Monday excellent tous deux dans cette catégorie. Chaque outil offre un certain degré de :

Intégration à partir d'autres applications pour une lecture plus accessible et plus complète de vos données

Suivi de l'activité pour voir quelles tâches ont une tendance au cours de la journée de chaque membre

Rapports flexibles pour un aperçu de haut niveau de votre projet à partir de plusieurs perspectives

Mais voyons comment ces deux systèmes de gestion de projet s'approprient ces fonctionnalités. 👀

Fonctionnalités clés de ClickUp

Fonctionnalité 1 : Tableaux de bord

Utilisez ClickUp pour stimuler votre amélioration continue grâce à de solides fonctionnalités de suivi et d'analyse

Envisager Tableaux de bord ClickUp votre centre de contrôle de mission pour tout projet. Les tableaux de bord sont entièrement personnalisables et leur création ne nécessite qu'un simple glisser-déposer. Choisissez l'un des tableaux de bord ClickUp prêts à l'emploi pour obtenir instantanément les indicateurs les plus critiques pour certains des cas d'utilisation les plus courants, ou créez votre propre tableau de bord.

Faites défiler plus de 50 cartes de tableau de bord pour les sprints, la gestion des ressources, les calculs, les diagrammes et bien plus encore, puis empilez-les comme des blocs de construction pour configurer la ressource parfaite pour votre projet. Vous pouvez même intégrer des instantanés d'autres outils de travail et interagir avec eux directement à partir de votre tableau de bord.

Cette visualisation de haut niveau et ces informations aident les équipes à repérer instantanément les goulets d'étranglement, à recueillir des indicateurs en temps réel et à prendre des décisions éclairées plus rapidement - le rêve de tout manager de projet et de toute partie prenante devient réalité.💜

en savoir plus sur les nombreuses façons dont les tableaux de bord peuvent maintenir vos projets sur la bonne voie ? guide complet pour les débutants avec plus de 15 exemples de cas d'utilisation.

Fonctionnalité 2 : Objectifs et OKRs

Bienvenue dans la fonctionnalité Objectifs dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Objectifs ClickUp sont traçables, flexibles et - osons le dire - SMART. 😉

Utilisez la fonctionnalité Objectifs de ClickUp pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatisé de la progression

Cet outil a été conçu pour vous aider à connecter vos objectifs directement à votre travail afin que vous puissiez atteindre la réussite encore plus rapidement. Avec la possibilité de définir des échéanciers clairs, différentes façons de fixer des cibles et un suivi automatique de la progression, la fonctionnalité Objectifs de ClickUp est pratiquement inégalée par d'autres systèmes de gestion de projet dans des catégories similaires.

Vous pouvez mesurer votre progression et votre réussite à tout moment grâce à des Objectifs numériques, monétaires, vrai ou faux, et liés à une tâche, pour voir à quel point vous êtes proche de la réussite. Mon travail est parfait pour les équipes travaillant sur des sprints hebdomadaires ou des quotas commerciaux. Et en ajoutant des éléments d'action spécifiques directement à vos Objectifs, toute modification apportée à cette tâche mettra instantanément à jour vos OKR.

De plus, les Objectifs dans ClickUp sont extrêmement organisés et très visuels. Organisez vos Objectifs au sein de plusieurs départements grâce à des dossiers faciles à utiliser ou contrôlez qui peut accéder à vos Objectifs pour que votre croissance personnelle reste privée des membres non essentiels.

Fonctionnalités du lundi clé

Fonctionnalité 1 : Tableaux de bord

Ajoutez des widgets pour construire vos tableaux de bord dans monday

Les tableaux de bord de Monday fournissent des informations basées sur des données qui permettent d'obtenir des résultats à l'aide de sa plateforme. Ces rapports en temps réel ont la capacité de créer des rapports de progression, des résumés et des aperçus de haut niveau de projets spécifiques ou même de l'ensemble de votre organisation.

En utilisant des widgets similaires, les tableaux de bord sans code de monday peuvent diagrammer et visualiser des indicateurs liés aux revenus, aux ventes, aux échéanciers, à la charge de travail, et plus encore, afin d'aider les équipes à hiérarchiser leur travail de manière plus intelligente.

Fonctionnalité 2 : Suivi des objectifs

le Monday fait les objectifs un peu différemment. 💡

Alors que ClickUp dispose d'une fonctionnalité Objectifs, Monday propose un widget d'objectifs pour votre tableau de bord ou son site Web tracker d'objectifs modèle - un flux de travail prédéfini pour visualiser, hiérarchiser et décomposer vos objectifs à l'aide des autres fonctionnalités de Monday.

Suivez vos objectifs à l'aide du widget d'objectifs dans Monday

Semblable à ClickUp Objectifs, le widget d'objectifs de Monday vous permet de définir des cibles et de créer des paramètres, notamment des sommes ou des moyennes. Comme votre widget d'objectifs est joint à votre tableau de bord, il peut tirer des informations en temps réel de la progression de vos tâches pour les mettre à jour automatiquement.

L'inconvénient ? Vous êtes assez limité aux résultats basés sur des nombres. Par conséquent, si vous surveillez les dons pour la collecte de fonds annuelle ou le budget de votre projet, ce widget vous sera très utile ! En revanche, si vous gérez des OKR trimestriels, des cibles de pourcentage par rapport à un objectif ou tout autre élément d'action de type "oui ou non", vous devrez trouver une solution de contournement.

Quel outil excelle en matière de rapports et de suivi des objectifs ?

À Monday, les fonctionnalités du tableau de bord sont faciles à personnaliser, conviviales et s'intègrent à une multitude d'autres outils, mais ClickUp peut faire la même chose. Les différences entre les fonctions du tableau de bord de ClickUp et de monday sont minimes, mais sans fonctionnalité comparable liée aux objectifs, monday n'est pas à la hauteur dans cette catégorie.

Utilisez la fonctionnalité Objectifs de ClickUp pour suivre la progression avec des cibles numériques, monétaires, vrai/faux et des cibles de tâches

Les tableaux de bord de ClickUp sont la ressource ultime pour avoir une vue d'ensemble, mais qu'en est-il de votre développement personnel ? ClickUp comprend l'importance du suivi de la réussite individuelle et de celle des projets. De plus, les Objectifs sont connectés au reste de votre travail, de sorte qu'ils reflètent toujours les résultats les plus récents et en temps réel, sans qu'il soit nécessaire de les actualiser.

Consolidation des applications et intégrations

Si vous n'êtes pas sûr qu'un logiciel de gestion de projet dispose de toutes les utilités que vous recherchez, consultez ses intégrations. 😎

Considérez les intégrations comme un moyen pour deux applications de se parler. Elles étendent les fonctions de n'importe quel outil et vous évitent d'ouvrir une centaine d'onglets différents pour exécuter vos processus. Vous pouvez automatiser un plus grand intervalle de tâches et obtenir une vue plus globale de votre travail pour prendre des décisions plus intelligentes en un instant.

Plus votre logiciel s'intègre à d'autres applications, plus il prend de la valeur - entre Monday et ClickUp, quel logiciel a le plus à offrir ?

Principales fonctionnalités de ClickUp

Nous ne nous lasserons jamais de le dire -ClickUp est l'outil tout-en-un ultime pour stimuler la productivité. 🙌🏼

Conçu dans le but de faire gagner du temps au monde entier en réduisant le nombre d'onglets, d'applications et d'outils de travail, ClickUp est l'outil tout-en-un ultime pour stimuler la productivité changement de contexte nécessaire au quotidien, ClickUp est véritablement un pionnier en matière de consolidation d'applications. Son riche ensemble de fonctionnalités et son niveau de prix témoignent précisément de cette idée. Quels que soient votre budget, la taille de votre équipe, votre cas d'utilisation ou votre secteur d'activité, ClickUp a créé une solution à pratiquement tous les défis grâce à une suite d'outils toujours plus grande, flexible et intuitive, regroupée au sein d'une seule et même plateforme puissante.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/screenshot-clickup.com-2021.04.05-10\_36\_39.png intégrations et importations ClickUp /$$img/

Connectez ClickUp à plus de 1 000 autres outils de travail pour rationaliser tous les processus

Mais ce n'est pas tout ! Les intégrations jouent un rôle énorme dans cet effort. C'est pourquoi ClickUp s'intègre avec plus de 1 000 autres outils de travail pour vous assurer que vous maximisez votre temps en optimisant vos processus.

Il sera difficile de battre ClickUp sur ce front, mais voyons comment Monday se positionne en matière de consolidation d'applications et d'intégrations.

Principales fonctionnalités de Monday

À ce jour, nous savons que Monday ne croit pas en la méthodologie du tout-en-un. Bien que ses multiples produits surpassent nombre de ses concurrents dans leurs catégories spécifiques, cette stratégie créera des solutions pour les entreprises qui luttent pour réduire la taille de leurs piles technologiques en constante expansion.

Cela dit, les nombreuses intégrations de Monday compensent quelque peu cet inconvénient. Vous pouvez éviter de jongler entre les applications en utilisant l'une des 200+ intégrations de Monday avec des outils de travail populaires tels que Google Workspace, Microsoft Office, GitHub, Slack, Zoom, et bien plus encore. Ainsi, même si vous ne pouvez pas réduire vos outils incontournables, vous pouvez au moins maintenir l'essentiel de votre travail dans un ou deux onglets de navigateur par jour. 😇

Quel outil permet une meilleure consolidation technologique ?

ClickUp a révolutionné l'idée de la consolidation tech avec son approche avant-gardiste du tout-en-un. Une approche que Monday refuse systématiquement d'adopter, alors même que les exigences de la gestion de projet moderne ne cessent d'évoluer.

Bien qu'il n'y ait rien de mal en soi à disposer d'une pile technologique plus importante ou à devoir s'appuyer sur plusieurs produits, cette approche s'éloigne des tendances de travail les plus modernes et n'est certainement pas la plus efficace. Vous perdrez un temps précieux à passer d'un outil à l'autre, à gérer plusieurs fenêtres et à garder la trace de vos nombreux mots de passe inspirés de noms d'animaux. Pire encore, vous perdrez une part importante de votre budget mensuel à payer des outils dont vous n'avez tout simplement pas besoin.

En choisissant ClickUp, vous augmenterez l'impact, les revenus et le retour sur investissement de votre pile technologique tout en.. :

La maintenance de toutes les fonctions nécessaires

Unifiant les flux de travail et réduisant les coûts d'administration

L'intégration avec pratiquement n'importe quel autre outil

En évoluant vers des environnements plus conviviaux

Améliorer l'alignement et la performance de l'organisation

Alors oui, ClickUp est notre champion incontesté dans cette catégorie. 🏆

**Déjà utilisateur de Monday.com ?

Importer des tâches de Monday.com vers ClickUp_

!

Assistance client

Quel est l'intérêt d'avoir autant de fonctionnalités dynamiques si vous ne savez pas comment les utiliser correctement ? Ou mieux encore, que faites-vous si vous rencontrez un problème lors de l'intégration de votre équipe ou de l'apprentissage d'une nouvelle fonctionnalité ?

C'est là que l'assistance client est clé. 🔑

Les fonctionnalités clés de ClickUp

ClickUp est validé pour fournir une assistance client de premier ordre, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans aucun frais. Que vous soyez un utilisateur chevronné, que vous soyez en train d'intégrer une équipe ou que vous réfléchissiez à vos options de gestion de projet, ClickUp sera là pour vous aider en cas de besoin.

Tout commence dans le Centre d'aide ClickUp -votre hub pour tout ce qui concerne l'assistance, l'éducation, les modes d'emploi, et plus encore. Les défis imprévus peuvent survenir n'importe où et n'importe quand, et ClickUp le comprend. Sa solution ? Réunir le client là où il se trouve en lui donnant la possibilité de naviguer vers le centre d'aide en quelques secondes. Que ce soit dans leur environnement de travail, à partir de votre navigateur ou de n'importe quelle page web ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-university.png Inscription à ClickUp University /$$img/

Devenez votre propre expert en environnement de travail avec des centaines de cours, formations et webinaires pour devenir encore plus productif avec ClickUp

À partir de là, vous pouvez soit taper votre question dans la barre de recherche, soit entrer en connexion avec l'équipe d'assistance par le biais d'une discussion, soit explorer les quatre autres options de documentation de ClickUp :

API ClickUp : Accédez rapidement à une documentation précieuse pour créer des intégrations personnalisées et améliorer votre expérience avec la plateforme ClickUp en utilisant l'interface de programmation d'applications (API) publique

ClickUp University : Quelle que soit la fonctionnalité, le cas d'utilisation ou la catégorie, ClickUp University a un cours pour cela ! Trouvez des cours conçus pour vous aider à maîtriser chaque aspect de votre environnement de travail, vous permettant ainsi d'augmenter votre productivité et d'affiner vos compétences

Webinaires : Idéaux pour les équipes qui découvrent ClickUp, les webinaires étendent les solutions à la demande pour débloquer tout le potentiel de votre environnement de travail. Ces ressources gratuites peuvent être regardées (et re-visionnées) à votre convenance avec des exemples visuels de cas d'utilisation pour une expérience d'apprentissage plus inclusive

Bibliothèque de modèles ClickUp : Lancez n'importe quel processus dans ClickUp grâce à des modèles entièrement personnalisables et adaptés à n'importe quel cas d'utilisation. Ces modèles servent de point de départ infaillible pour guider vos prochaines actions, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts tout en assurant l'efficacité

Vous n'êtes pas seul ! Grâce aux nombreuses options d'assistance client de ClickUp, votre assistant personnel de réussite n'est jamais qu'à un clic de distance.

Fonctionnalités du lundi clé

Tout comme ClickUp, Monday dispose d'un centre d'aide complet pour répondre à pratiquement toutes les questions. Mais contrairement à ClickUp, les ressources d'assistance telles que le chat instantané en direct sont limitées aux clients payants et doivent être accessibles via votre compte.

Par ailleurs, le centre d'aide de Monday propose presque toutes les autres formes d'assistance. Que vous recherchiez une documentation détaillée, des vidéos pratiques, des solutions de cas d'utilisation ou même un forum communautaire pour vous connecter avec d'autres utilisateurs.

Vous ne trouvez toujours pas le service dont vous avez besoin ? Tapez votre question directement dans la barre de recherche du centre d'aide de Monday pour obtenir une liste de résultats connexes. Ne vous étonnez pas si les résultats de votre recherche aboutissent à la même fiche de contact de l'équipe commerciale. 💸

Quel outil offre la meilleure assistance client ?

Sur le papier, Monday et ClickUp disposent de ressources d'assistance client apparemment similaires :

Des centres d'aide complets hub

Des opportunités d'apprentissage telles que des ateliers en direct, des cours en ligne et des webinaires

Modèles prêts à l'emploi pour divers cas d'utilisation

Discussion en direct avec des spécialistes de l'assistance client désignés

Le facteur décisif, dans ce cas, se résume à l'inclusivité.

ClickUp offre le même niveau de qualité et d'assistance à tout le monde. Pas seulement à leurs clients personnalisés. Non seulement cela aide les utilisateurs du forfait Free Forever de ClickUp à bénéficier de la même productivité que n'importe quelle autre équipe, mais cela aide aussi les nouveaux clients et les clients potentiels à prendre des décisions plus sûres quant à savoir si ClickUp leur convient ou non.

ClickUp, c'est la victoire ! 🥇

Tarification

Le budget est l'un des principaux facteurs déterminants dans le choix de votre prochain logiciel de gestion de projet. Le prix doit être correct. Sinon, ce n'est probablement pas votre meilleur choix.

Cependant, il est important de ne pas se limiter au seul résultat net lors du choix d'un forfait. ClickUp et monday sont d'excellents outils de gestion de projet, mais assurez-vous d'obtenir les fonctionnalités dont vous avez besoin dans le forfait qui correspond à votre budget.

Options de tarification de ClickUp

ClickUp propose cinq options de tarification avec un tableau de fonctionnalités accessibles pour satisfaire toutes les équipes, quel que soit leur cas d'utilisation ou leur budget.

Forfait Free Forever : Accès à la bibliothèque de modèles de ClickUp, tâches illimitées, tonnes d'intégrations, suivi du temps, ClickUp Documents, Tableaux blancs, Vue Tout, discussion en temps réel, et plus encore

: Accès à la bibliothèque de modèles de ClickUp, tâches illimitées, tonnes d'intégrations, suivi du temps, ClickUp Documents, Tableaux blancs, Vue Tout, discussion en temps réel, et plus encore Forfait Unlimited (7 $ par utilisateur et par mois) : Affichage des formulaires, Objectifs, tableaux de bord illimités, champs personnalisés illimités, etc

(7 $ par utilisateur et par mois) : Affichage des formulaires, Objectifs, tableaux de bord illimités, champs personnalisés illimités, etc Forfait Business (12 $ par utilisateur et par mois) : Charge de travailcartes mentales, exportation personnalisée, automatisations avancées, etc

(12 $ par utilisateur et par mois) : Charge de travailcartes mentales, exportation personnalisée, automatisations avancées, etc Business Plus (19 $ par utilisateur et par mois) : Sous-tâches dans des listes multiples, logique conditionnelle dans les formulaires, permissions personnalisées, Automatisations & API accrues, et plus encore

(19 $ par utilisateur et par mois) : Sous-tâches dans des listes multiples, logique conditionnelle dans les formulaires, permissions personnalisées, Automatisations & API accrues, et plus encore Forfait Enterprise (Contactez l'équipe commerciale de ClickUp pour une tarification personnalisée) : Libellé, MSA & HIPAA, affichages personnels par défaut, etc

De plus, ClickUp offre un essai gratuit à chaque nouvel utilisateur ou utilisateur actuel pour tester ClickUp AI et voir comment il peut rendre votre travail encore plus productif. Et lorsque vous êtes prêt à valider, vous pouvez ajouter ClickUp AI à n'importe quel forfait payant pour seulement 5 $ par utilisateur et par mois. 🦾

options tarifaires du Monday

monday propose un certain nombre d'options de tarification pour chacun de ses produits. Pour rester simple, nous nous concentrerons sur le côté gestion de projet.

Free (jusqu'à deux places) : Jusqu'à trois tableaux, documents illimités, plus de 200 modèles, plus de 20 types de colonnes, etc

(jusqu'à deux places) : Jusqu'à trois tableaux, documents illimités, plus de 200 modèles, plus de 20 types de colonnes, etc Basique (8$ par place et par mois) : nombre illimité de visualisateurs, nombre illimité d'éléments (similaires aux tâches de ClickUp), 5GB de stockage, un tableau de bord, et plus encore

(8$ par place et par mois) : nombre illimité de visualisateurs, nombre illimité d'éléments (similaires aux tâches de ClickUp), 5GB de stockage, un tableau de bord, et plus encore Standard (10 $ par place et par mois) : Échéancier, vue Gantt et calendrier, accès invité, automatisations, intégrations, fonctions de tableau de bord supplémentaires, etc

(10 $ par place et par mois) : Échéancier, vue Gantt et calendrier, accès invité, automatisations, intégrations, fonctions de tableau de bord supplémentaires, etc Pro (16 $ par place et par mois) : Suivi du temps, automatisations et intégrations supplémentaires, affichage des diagrammes, dépendances, etc

(16 $ par place et par mois) : Suivi du temps, automatisations et intégrations supplémentaires, affichage des diagrammes, dépendances, etc Enterprise (contactez-nous pour une tarification personnalisée) : Rapports et analyses avancés, permissions à plusieurs niveaux, sécurité de niveau entreprise, etc

Si vous souhaitez accéder à monday work management, CRM, dev, WorkForms, ou Canvas, assurez-vous que vous êtes sur la page spécifique de ce produit et que vous sélectionnez le forfait approprié avant de vous engager.

Quel est le meilleur outil - Monday Vs ClickUp

Les résultats sont là ! Dans le face-à-face ultime entre Monday et ClickUp, qui remporte la palme d'or ?

Rafraîchissons-nous la mémoire.

ClickUp et Monday sont des leaders incontestés de la gestion de projet, mais pour les équipes qui privilégient la croissance, la collaboration et la productivité, il n'y a qu'un seul choix. Et ce choix, c'est ClickUp.🥇

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Tableaux blancs ClickUp pour l'affectation des utilisateurs et des tâches /$$img/

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

Bien que ces deux outils présentent quelques similitudes, l'approche tout-en-un de ClickUp, son accessibilité, ses fonctions et son assistance permettent de créer des solutions mur à mur pour les équipes de tous les secteurs d'activité. Sans vous obliger à acheter des produits supplémentaires, des modules complémentaires ou des mises à jour pour y parvenir.

Cela ne veut pas dire que Monday n'est pas un excellent outil de gestion de projet pour les équipes, mais sa stratégie de produits séparés ne peut pas offrir le même niveau de personnalisation ou de facilité d'utilisation que ClickUp.

Et n'oublions pas ClickUp AI, le seul outil d'IA basé sur les rôles qui est bien plus qu'un assistant de rédaction. Avec des invitations sur mesure pour des résultats plus ciblés, des fonctionnalités de repromptage, de résumé des tâches et de traduction, vous pouvez accéder à la puissance de ClickUp AI depuis n'importe quel endroit de votre environnement de travail.

Votre meilleur travail se fait dans ClickUp

Êtes-vous prêt à reprendre en main votre productivité et à révolutionner la façon dont vous abordez votre travail ? Alors vous êtes prêt pour ClickUp. ✅

Avec ClickUp, les fonctionnalités dont vous avez besoin sont disponibles dès le départ, même avec le forfait Free Forever. Sans oublier que chaque utilisateur a accès à la bibliothèque de modèles de ClickUp, aux intégrations, au centre d'aide et aux nouvelles fonctionnalités hebdomadaires pour personnaliser et affiner davantage votre expérience de travail.