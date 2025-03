10 meilleurs outils logiciels de conception de processus en 2025

Les processus inefficaces sont omniprésents. Ils font perdre du temps à vos employés, ont un impact sur les résultats de l'entreprise et créent des clients insatisfaits. Les entreprises ont appris qu'il est beaucoup plus facile de trouver ces inefficacités et de les éliminer grâce à l'utilisation d'un logiciel de conception de processus.

Les outils de conception de processus vous permettent de créer, de visualiser et d'optimiser les processus de votre organisation. Le résultat est l'amélioration de la satisfaction des clients et des employés, ainsi que la protection des budgets. Mais chaque outil a ses avantages et ses inconvénients, c'est pourquoi nous avons créé ce guide des meilleurs logiciels de conception de processus en 2024.

Qu'est-ce qu'un logiciel de conception de processus ?

Les logiciels de conception de processus aident les utilisateurs et les équipes Business à construire un paradigme visuel qui facilite la visualisation et la compréhension des processus complexes.

Outre la possibilité de documenter les processus et de créer des plans de processus le logiciel peut analyser les données pour vous donner des indications utiles sur les points où un processus peut être inefficace, ou sur les points où un petit changement peut entraîner des avantages mesurables.

Le meilleur logiciel de conception de processus s'intégrera à d'autres outils, tels que votre plateforme de gestion de projet, pour des fonctionnalités supplémentaires et l'optimisation des processus.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de conception de processus ?

Tous les logiciels de conception de processus n'offrent pas les mêmes avantages. Même parmi les meilleurs produits du marché, il existe un intervalle de fonctionnalités et de centres d'intérêt pour différents besoins. Pour que l'outil que vous choisissez apporte les meilleures améliorations aux processus d'entreprise, tenez compte des facteurs suivants :

Facilité d'accès: Assurez-vous que la solution dispose d'une interface familière et intuitive que tout le monde peut utiliser pour documenter les processus et réduire les frictions dans les flux de travail

Assurez-vous que la solution dispose d'une interface familière et intuitive que tout le monde peut utiliser pour documenter les processus et réduire les frictions dans les flux de travail Flexibilité: Vérifiez qu'elle peut assister divers types de modélisation de différents processus, tels que les processus d'entreprise, les processus d'embarquement des utilisateurs ou les processus logiciels. Il doit également être suffisamment souple pour présenter les informations sous différentes formes, telles que des organigrammes

Vérifiez qu'elle peut assister divers types de modélisation de différents processus, tels que les processus d'entreprise, les processus d'embarquement des utilisateurs ou les processus logiciels. Il doit également être suffisamment souple pour présenter les informations sous différentes formes, telles que des organigrammes Rentabilité: Comparez le coût de vos options pour obtenir le maximum d'efficacité et d'améliorations de processus pour votre argent

Comparez le coût de vos options pour obtenir le maximum d'efficacité et d'améliorations de processus pour votre argent Capacités d'intégration: Choisissez un logiciel qui peut s'intégrer à d'autres outils et systèmes que vous utilisez pour gérer les processus de manière transparente

Choisissez un logiciel qui peut s'intégrer à d'autres outils et systèmes que vous utilisez pour gérer les processus de manière transparente **Exploitation des processus : recherchez des outils dotés de capacités d'exploitation des processus afin d'analyser et d'identifier les domaines d'amélioration et d'optimisation des processus

Fonctionnalités de collaboration: Assurez-vous que les équipes et les départements peuvent communiquer et partager leurs connaissances de manière efficace, que ce soit par le biais du partage de notes, d'annotations ou d'une fonction de commentaire intégrée

Assurez-vous que les équipes et les départements peuvent communiquer et partager leurs connaissances de manière efficace, que ce soit par le biais du partage de notes, d'annotations ou d'une fonction de commentaire intégrée Exportation et partage: Assurez-vous que vous pouvez exporter les documents suivants les plans de processus dans des formes communes pour faciliter le partage de l'information avec les parties prenantes

Les 10 meilleurs logiciels de conception de processus à utiliser en 2024

Pour vous aider à trouver le meilleur logiciel de conception de processus pour vos besoins spécifiques, nous avons compilé cette liste de quelques-unes des meilleures options sur le marché.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Affichage des fonctionnalités de gestion de projet et d'entreprise de ClickUp, qui en font un solide logiciel de conception de processus /$$img/

Créez des processus d'entreprise plus solides avec ClickUp, qui vous permet de normaliser les opérations et de suivre les tâches

ClickUp est un logiciel tout-en-un plateforme de gestion de projet avec une liste impressionnante de fonctionnalités permettant d'améliorer la productivité. Cet outil vous permet de centraliser votre travail sur l'ensemble de votre pile technologique en un seul espace de travail puissant.

Pour la conception de processus, Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales ClickUp offrent toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour améliorer vos flux de travail. Les fonctionnalités collaboratives garantissent l'implication de toute personne devant faire partie du processus.

ClickUp propose une bibliothèque gratuite de plus de 1 000 modèles, y compris des outils de modélisation des processus d'entreprise. Par exemple, le modèle Modèle de cartographie de processus permet de mieux comprendre les relations entre les différentes étapes de vos processus.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Fournit des outils de flux de travail pour garder les équipes interfonctionnelles organisées

S'intègre à toutes vos applications de travail favorites, permettant une gestion transparente des processus

Aide à améliorer le flux des processus grâce aux dépendances des tâches

Automatise les tâches répétitives dans les processus, supprimant ainsi les efforts manuels

Permet une communication efficace entre les membres de l'équipe grâce à des outils de collaboration

Limites de ClickUp

L'application mobile est dépourvue de certaines fonctionnalités présentes dans la version de bureau

Certains utilisateurs trouvent l'interface intimidante lorsqu'ils apprennent à utiliser les nouvelles fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever : gratuit

Unlimited : $7/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

ClickUp IA est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et par invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. Lucidchart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Demo-of-a-flow-diagram-with-Lucidcharts-process-design-software-features-1400x875.png Démonstration d'un diagramme de flux avec les fonctionnalités du logiciel de conception de processus de Lucidchart /$$img/

Via Carte lucide Lucidchart est un outil de diagramme intelligent qui permet aux équipes de visualiser et de communiquer sans effort des idées et des processus complexes. Les utilisateurs peuvent documenter les processus et créer des modèles de processus d'entreprise, ce qui facilite la clarification des concepts complexes et l'identification des domaines à améliorer. Le logiciel dispose de fonctionnalités intelligentes, telles que le flux d'invitations IA et l'intégration avec ChatGPT, pour rationaliser davantage les flux de travail.

Lucidchart meilleures fonctionnalités

Facilite la visualisation d'idées et de processus complexes grâce à des outils de création de diagrammes intelligents

Permet la collaboration en temps réel entre les équipes et les individus

S'intègre à des environnements de travail tels que Google Workspace et Microsoft, améliorant ainsi l'efficacité et la collaboration

Évolue facilement pour que le logiciel reste utile au fur et à mesure que votre entreprise et ses besoins se développent

Mon travaille dans une variété de cas d'utilisation pour une adaptabilité maximale aux besoins de l'entreprise

Il est disponible en plusieurs langues pour répondre aux besoins des clients du monde entier

Limites de Lucidchart

Certains utilisateurs souhaiteraient davantage de fonctionnalités hors ligne

Les nouveaux utilisateurs trouvent l'interface complexe lorsqu'ils débutent

Certains évaluateurs aimeraient disposer de plus de modèles à partir desquels commencer

Prix de Lucidchart

Free

Individuel : 11,93 $/mois

Teams : $13.50/mois

Entreprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (4,500+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (1,900+ commentaires)

3. Microsoft Visio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Creating-a-flow-model-with-Microsoft-Visio-Microsofts-process-design-software.png Création d'un modèle de flux avec Microsoft Visio, le logiciel de conception de processus de Microsoft /$$img/

Via Microsoft Cet outil populaire de Microsoft est une créateur d'organigramme et un logiciel de création de diagrammes. Il peut simplifier la communication d'informations complexes grâce à l'utilisation de diagrammes liés aux données. Les équipes peuvent utiliser ces diagrammes pour une collaboration visuelle.

L'intégration avec Microsoft 365 améliore ses fonctions, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises qui ont déjà investi dans l'écosystème Microsoft. Il dispose d'une sécurité et d'une confidentialité de niveau entreprise pour protéger vos données. Les fonctionnalités d'accessibilité signifient que les diagrammes sont disponibles pour tous les utilisateurs.

Microsoft Visio meilleures fonctionnalités

Simplifie la documentation des processus grâce à l'utilisation de modèles et d'outils de dessin simples

S'intègre à d'autres applications Microsoft 365 pour une efficacité et une fonction accrues

Permet à plusieurs utilisateurs de collaborer simultanément sur un même diagramme

Intègre les diagrammes et les graphiques aux données en temps réel, fournissant des visualisations dynamiques et actualisées

Assure l'inclusivité pour les personnes handicapées grâce à des fonctionnalités d'accessibilité

Fournit un intervalle de modèles pour faciliter la création rapide et efficace de diagrammes

Limites de Microsoft Visio

Les petites entreprises et les particuliers peuvent trouver le prix élevé

La courbe d'apprentissage initiale est abrupte et peut ralentir l'adoption

Certains utilisateurs souhaitent des fonctionnalités de collaboration améliorées

Prix de Microsoft Visio

Forfait 1 : 5 $/mois par utilisateur

Forfait 2 : 15 $/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (653 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (3 000+ avis)

4. Rue du processus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Creating-workflows-and-processes-in-Process-Street-1400x715.png Créer des flux de travail et des processus dans Process Street /$$$img/

Via Rue du processus Cette checklist et logiciel de flux de travail est une plateforme simple pour créer, gérer et optimiser les processus d'entreprise et documenter les procédures opérationnelles standard. Process Street est populaire en raison de sa précision alimentée par l'IA pour la gestion des processus.

Le logiciel est facile à utiliser, avec une plateforme de processus sans code qui permet aux utilisateurs d'accéder à l'IA de processus, même avec des connaissances techniques limitées. L'intégration avec des outils populaires améliore la gestion du flux de travail.

Meilleures fonctionnalités de Process Street

Fournit des modèles pour les tâches et les processus courants afin d'améliorer l'efficacité

Permet d'automatiser des tâches et de déclencher des actions ou des abonnements pour rationaliser le processus la gestion

Permet de faciliter la collaboration et l'attribution des tâches entre les membres de l'équipe pour s'assurer que tout le monde reste organisé et productif

S'intègre à plus de 2 000 applications via Zapier, fournissant un accès facile aux outils et services tiers

Utilise des règles de logique conditionnelle pour créer des checklists dynamiques qui s'adaptent à des besoins et des processus variés

Génère des rapports pour analyser la productivité des équipes et l'efficacité des processus

Limites de Process Street

Certains utilisateurs trouvent que les fonctionnalités complémentaires sont limitées lors de la modification en cours des modèles

Les utilisateurs souhaitent davantage de suggestions sur les modèles disponibles

Les fonctionnalités de rapports ne répondent pas aux besoins de certains évaluateurs

Prix de la rue Process

Free Forever : gratuit

Pro : 30 $/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (300+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (600+ commentaires)

5. Bizagi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-process-modeling-in-Bizagi-1400x831.png Exemple de modélisation de processus dans Bizagi /$$$img/

Via Bizagi Ce logiciel de conception de processus se concentre sur la notation intuitive et collaborative de la modélisation des processus d'entreprise. Il permet aux entreprises de documenter rapidement les processus d'entreprise et de les stocker dans un référentiel cloud central.

L'analyse de ces modèles de processus permet d'approfondir la compréhension de chaque étape du processus et d'identifier les domaines à améliorer. Outre de puissants outils d'automatisation et de simulation des processus, le logiciel offre la possibilité de créer des applications à code bas pour une utilité accrue.

Bizagi meilleures fonctionnalités

Permet aux utilisateurs de créer et de visualiser des modèles de processus d'entreprise avec facilité et précision

Permet d'exporter les diagrammes vers des formes et des plateformes courantes, notamment PDF et Microsoft SharePoint

Permet l'importation à partir de plateformes telles que Microsoft Visio et IBM Blueworks

Effectue des simulations de processus robustes pour l'analyse et l'optimisation des processus d'entreprise

Facilite la collaboration sur les modèles de processus et le partage aisé des résultats avec les parties prenantes clés

Permet la création d'applications avec des outils à faible code qui apportent de la flexibilité aux utilisateurs les moins avertis sur le plan technique

Limites de Bizagi

Certains utilisateurs trouvent que les formulaires et les modèles manquent de fonctions

Certains évaluateurs ont des problèmes pour migrer d'une version à l'autre

Les performances peuvent être lentes lorsqu'il s'agit de processus complexes

Prix de Bizagi

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (49 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (100+ commentaires)

6. Pipefy

/$$$img/ $$$A TABLEAU Tableau pour l'organisation et la conception de processus dans Pipefy, un logiciel de processus de conception /$$img/

Via Pipefy Ce processus d'entreprise sans code logiciel d'automatisation constituent un moyen rentable d'améliorer les processus d'entreprise d'une organisation. L'approche sans code facilite le paramétrage des processus d'automatisation.

Pipefy propose plus de 300 connecteurs natifs pour s'intégrer aux outils les plus fréquemment utilisés par votre entreprise. Le logiciel utilise l'IA pour optimiser les flux de travail et aident les équipes à rester agiles et adaptables.

Les meilleures fonctionnalités de Pipefy

Utilise l'IA pour optimiser les flux de travail et améliorer l'efficacité

Met en œuvre des intégrations sans codage complexe pour un accès et une utilisation faciles

Met en œuvre des solutions de processus jusqu'à trois fois plus rapidement que les concurrents courants

Définit les points de départ, les phases et les intégrations pour une conception et une gestion efficaces des processus

S'intègre à des centaines d'applications sur site ou dans le cloud dans des piles technologiques courantes

Permet une visibilité centralisée des données en temps réel, en dissolvant les silos de données et en unifiant les sources de données

Limites de Pipefy

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les nouveaux utilisateurs, même avec les tutoriels fournis

Certains utilisateurs souhaitent davantage d'options de personnalisation

La fonction de recherche renvoie parfois des résultats inattendus

Prix de Pipefy

Free Forever

Business : 25$/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (200+ avis)

Capterra : 4.6/5 (300+ avis)

7. ARIS

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Example-of-a-sales-order-process-depicted-in-process-design-software-from-ARIS.jpg Exemple de processus de commande commerciale représenté dans le logiciel de conception de processus d'ARIS /$$img/

Via ARIS Cette entreprise très complète gestion des processus facilite la transformation des entreprises grâce à des fonctionnalités de conception et de gestion des processus qui améliorent l'efficacité. Grâce à la possibilité de documenter, d'optimiser et de contrôler les processus de bout en bout, vous bénéficiez d'une meilleure visibilité sur chaque étape de vos flux de travail.

L'exploration des processus améliore votre capacité à traiter les données et à trouver des opportunités d'amélioration. L'intégration avec divers systèmes informatiques garantit un processus rationalisé.

ARIS meilleures fonctionnalités

Assistance aux initiatives de transformation des entreprises grâce à une documentation, une analyse et une optimisation complètes des processus

Fournit une affiche à 360 degrés des processus d'entreprise, permettant une meilleure compréhension des données et des dépendances

Rationalise les opérations et réduit les erreurs manuelles en automatisant les tâches répétitives

Utilise des fonctionnalités de gestion de la gouvernance, des risques et de la conformité pour améliorer les processus de conformité

S'intègre à des outils tiers courants pour une efficacité accrue

Limites d'ARIS

Certains utilisateurs estiment que le prix est trop élevé

Certains évaluateurs souhaitent une amélioration de l'importation et de l'exportation avec Visio

La fonctionnalité de disposition automatisée est parfois insuffisante

Prix d'ARIS

Basic : €116/mois

Avancé : 233 €/mois

G2 : 4.3/5 (27 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (15 commentaires)

8. FlexSim

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Using-FlexSims-3D-process-design-software-to-model-physical-processes-1400x731.png Utilisation du logiciel de conception de processus 3D de FlexSim pour modéliser des processus physiques /$$img/

Via FlexSim Ce logiciel fournit une plateforme robuste pour la modélisation, la simulation, l'analyse et la visualisation de processus dans un environnement 3D. Il vise à transformer les données existantes en prévisions précises afin d'améliorer la compréhension des processus complexes.

FlexSim va au-delà du logiciel de conception de processus, en fournissant des capacités d'analyse approfondies. Les concepteurs ont créé des outils qui fonctionnent bien dans un nombre d'industries différentes, y compris l'industrie manufacturière et les soins de santé.

Les meilleures fonctionnalités de FlexSim

Permet aux utilisateurs de comprendre et d'améliorer n'importe quel système ou processus grâce à la modélisation et à l'analyse par simulation 3D

Facilite la transformation des données existantes en prévisions précises, contribuant ainsi à l'optimisation des processus

Assure la polyvalence de l'application à travers les industries, telles que la fabrication et les soins de santé

Fournit une plateforme qui permet la modélisation dynamique des opérations et la compréhension des systèmes complexes

Offre des outils de modélisation 3D et de flux de processus pour une analyse complète et une prise de décision éclairée

Limites de FlexSim

Les restrictions de licence peuvent être limitatives

Certains niveaux ont des limites sur les tailles de modèles que vous pouvez utiliser

Les évaluateurs aimeraient moins dépendre des modules complémentaires pour certaines fonctionnalités

Prix de FlexSim

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (54 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (100+ avis)

9. Minitab

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Live-analytics-from-Minitabs-design-process-software-tools.png Analyses en direct des outils logiciels de Minitab pour les processus de conception /$$img/

Via Minitab Minitab est une suite d'outils statistiques qui offrent de solides fonctions d'analyse d'entreprise et d'apprentissage automatique. Ces outils permettent aux entreprises de prendre des décisions basées sur les données. Au sein de ces outils statistiques se trouvent des fonctionnalités de visualisation des données, permettant une compréhension plus approfondie des informations collectées. Le logiciel offre un accès facile aux analyses grâce à des tableaux de bord pratiques.

Les meilleures fonctionnalités de Minitab

Fournit des informations approfondies et significatives à l'aide d'un logiciel statistique puissant

Permet la création et le partage d'initiatives d'amélioration grâce à des outils d'amélioration continue et d'innovation

Offre des outils de science des données et d'apprentissage automatique pour une plus grande précision

Permet aux utilisateurs d'obtenir des informations spécifiques sur les processus d'entreprise via des fonctionnalités d'analyse et d'intelligence économique

Permet de maximiser la compétence des utilisateurs et la connaissance des produits grâce à des webinaires et des sessions de formation

Limites de Minitab

Certains utilisateurs estiment que les fonctionnalités de tracé en 3D doivent être améliorées

Il peut être difficile de saisir des matrices et de gérer des données matricielles

Certains des outils les plus puissants peuvent être déroutants pour les débutants

Prix de Minitab

Utilisateur unique : 1 780 $/an

Utilisateur unique + module d'analyse prédictive : 3 040 $/an

Utilisateur unique + autres modules : 2 220 $/an

G2 : 4.6/5 (100+ avis)

Capterra : 4.4/5 (300+ avis)

10. Gliffy

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Creating-flowcharts-in-Gliffy-to-design-processes.png Création d'organigrammes dans Gliffy pour concevoir des processus /$$img/

Via Gliffy Cet outil de diagramme polyvalent vise à faciliter la la collaboration entre les équipes . Les utilisateurs peuvent rapidement prendre leurs marques grâce à l'interface de création de diagrammes par glisser-déposer, qui leur permet de partager facilement leurs idées. Les fonctionnalités de modélisation des processus de l'outil conviennent aux entreprises de divers secteurs d'activité, ce qui offre une certaine flexibilité dans les cas d'utilisation. Gliffy s'intègre à Jira et Confluence pour améliorer la gestion de projet et la collaboration.

Les meilleures fonctionnalités de Gliffy

Offre des intégrations profondes avec les outils d'Atlassian, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises qui investissent dans cet écosystème

Module complémentaire de collaboration en temps réel dans Confluence Cloud pour que les équipes puissent travailler simultanément sur les diagrammes

Permet de créer facilement des diagrammes et de partager des idées grâce à une interface de type glisser-déposer

Offre une fonction de création de diagrammes fiable, de niveau Enterprise, qui évolue en fonction des besoins de l'entreprise

Assiste diverses équipes et cas d'utilisation, y compris les diagrammes pour les entreprises, les équipes de produits et les équipes informatiques

Fournit une interface utilisateur intuitive avec de nombreux composants de diagramme prêts à l'emploi

Limites de Gliffy

Les petites équipes et les utilisateurs individuels peuvent trouver le logiciel un peu cher

Le logiciel ne dispose pas des fonctionnalités avancées de certains concurrents

Certains évaluateurs souhaiteraient plus d'options de personnalisation

Prix de Gliffy

Professionnel : 8 $/mois

Entreprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (200+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (70 commentaires)

Essayez la cartographie des processus dans ClickUp

Le meilleur logiciel de conception de processus pour 2024 vous donne les outils et les idées pour optimiser vos processus, éliminer les inefficacités et garantir que vos flux de travail sont conformes aux meilleures pratiques et aux normes de l'industrie. Mais certaines personnes ont du mal à transformer ces idées en actions.

Bénéficiez des avantages de la gestion des processus et plus encore avec ClickUp, qui intègre la conception de processus directement dans votre environnement de travail. Créez un compte gratuit dès aujourd'hui !