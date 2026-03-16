Stratégies marketing pour les locations de vacances afin d'obtenir plus de réservations

Vous avez mis votre bien en ligne, téléchargé quelques photos, et maintenant vous espérez simplement que les réservations affluent. À vrai dire, c'est la recette idéale pour s'épuiser et passer à côté d'une source de revenus.

Gérer une location sans structure solide entraîne un cycle de communications réactives et de mises à jour manuelles qui sont difficilement évolutives et vous stressent. Ce guide vous présente les stratégies marketing essentielles pour les propriétaires de locations de vacances prêts à gérer leur bien comme une entreprise.

Nous verrons également comment créer un centre de commande marketing complet pour votre location de vacances à l'aide de ClickUp. Car on peut affirmer sans risque de se tromper que les propriétaires qui remplissent leur calendrier et pratiquent des tarifs élevés sont ceux qui ont mis en place un système.

Quelles sont les stratégies marketing pour les locations de vacances ?

Les stratégies marketing pour les locations de vacances constituent votre plan marketing proactif pour attirer des invités, remplir votre calendrier et maximiser vos revenus. Elles ne se limitent pas à la simple mise en ligne d'une annonce ; il s'agit d'un système complet englobant tout, de la photographie aux campagnes par e-mail, en passant par l'expérience de l'invité lui-même.

Lorsqu'elles sont mises en œuvre correctement, ces stratégies créent un effet boule de neige. Des invités satisfaits deviennent vos meilleurs ambassadeurs grâce à des avis élogieux et au bouche-à-oreille.

Un forfait marketing pour les locations de vacances comporte quatre éléments clés :

Visibilité : Présentez votre bien aux bonnes personnes au bon moment

Conversion : transformer les visiteurs en clients

Fidélisation : transformer des séjours ponctuels en revenus réguliers et fiables

Mesure : Comprendre ce qui fonctionne pour pouvoir en faire davantage

Au premier abord, il semble plus simple de gérer tous ces éléments disparates à travers des feuilles de calcul, des e-mails et une douzaine d’outils logiciels de gestion de voyages différents. Mais cette charge administrative s’accumule peu à peu, créant un « Work Sprawl » — la fragmentation des activités de travail entre plusieurs outils déconnectés qui ne se synchronisent pas, rendant toute cohérence impossible. 👀 Notre conseil : Il est facile de mettre fin au chaos et de centraliser l'ensemble de votre plan marketing de location saisonnière dans un environnement de travail IA convergent comme ClickUp. Vous pouvez regrouper vos tâches, votre contenu et le suivi de vos performances en un seul endroit.

Mais avant tout, faisons le point sur la situation actuelle de votre marque de location saisonnière ! ⬇️

Comment évaluer votre stratégie marketing actuelle pour votre location de vacances

On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. De nombreux propriétaires perdent du temps et de l'argent à essayer de nouvelles stratégies marketing sans avoir d'abord identifié les failles de leur processus actuel.

Un audit rapide vous permettra de déterminer si votre problème réside dans la visibilité (pas assez de personnes voient votre annonce), la conversion (les gens la voient mais ne réservent pas) ou la fidélisation (vous avez des invités ponctuels qui ne reviennent jamais).

Voici comment les mettre en œuvre :

Faites le point sur vos canaux marketing actuels

Lorsque vos efforts marketing sont dispersés sur différentes plateformes, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble. Cette absence de vue centralisée vous empêche de savoir quels canaux sont performants et lesquels ne sont qu'une perte de temps.

Pour y remédier, passez systématiquement en revue chaque canal afin d'établir une base de référence claire.

Présence sur les agences de voyage en ligne (OTA) : Vérifiez sur quelles plateformes vous êtes présent (Airbnb, Vrbo, etc.) et si vos annonces sont achevées à 100 % (photos, équipements et descriptions).

Fonctionnalité de réservation directe : consultez votre propre site web et vérifiez s'il est adapté aux appareils mobiles, afin que les invités puissent réserver facilement

Réseaux sociaux : Évaluez les plateformes sur lesquelles vous êtes actif : à quelle fréquence publiez-vous du contenu et quel est votre niveau d'engagement ?

Marketing par e-mail : Pensez à recueillir les adresses e-mail des invités et à leur envoyer des campagnes pertinentes pour les inciter à revenir.

Gestion des avis : effectuez un bilan en affichant le nombre d'avis dont vous disposez sur chaque plateforme, votre évaluation moyenne et si vous avez répondu à tous les avis

Identifiez les indicateurs de performance clés à suivre pour le suivi

Si vous vous demandez comment gérer votre location de vacances comme une entreprise, essayez de dépasser vos « intuitions » concernant le déroulement de votre saison. Le suivi de tous les indicateurs marketing possibles mène tout droit à la paralysie analytique. Concentrez-vous plutôt sur les indicateurs clés qui influencent réellement vos décisions en matière de tarification et de marketing.

En définissant ces indicateurs comme références, vous pouvez effectuer une véritable comparaison d'une année sur l'autre et ainsi déterminer si votre nouvelle stratégie porte ses fruits :

Taux d'occupation : le pourcentage de vos nuits disponibles qui ont été réservées — il mesure la demande pour votre propriété et permet de déterminer si votre tarification est optimale.

Tarif journalier moyen (TJM) : le revenu moyen que vous percevez par nuit réservée, qui reflète votre pouvoir de fixation des prix sur le marché actuel

RevPAR (revenu par chambre disponible) : cet indicateur combine le taux d'occupation et le prix moyen par chambre pour vous donner une image fidèle des performances financières de votre propriété

Délai de réservation : le délai entre le moment où un invité effectue une réservation et sa date d'arrivée vous aide à planifier vos effectifs saisonniers et à ajuster vos tarifs de manière dynamique.

Mix des canaux : l'analyse de la provenance de vos réservations révèle quelles sources d'attribution (OTA vs médias propres) offrent le meilleur retour sur investissement

Taux de conversion : Total des dépenses marketing divisé par le nombre de réservations pour refléter le coût réel de vos efforts publicitaires payants Total des dépenses marketing divisé par le nombre de réservations pour refléter le coût réel de vos efforts publicitaires payants

Avant de lancer toute nouvelle initiative marketing, consignez vos nombres actuels. Il est d'usage de les suivre chaque mois, mais vous devriez passer à un rythme hebdomadaire pendant la haute saison afin de détecter les variations soudaines de la durée moyenne de séjour (ALOS) ou de la demande.

💡 Conseil de pro : pour vous aider à gérer votre location comme une véritable entreprise, vous devez trouver un moyen de sortir ces indicateurs de votre tête et de les mettre en forme sous forme visuelle. Pensez à utiliser le modèle ClickUp de suivi des indicateurs clés de performance (KPI) pour la gestion immobilière. Il est spécialement conçu pour faire le lien entre les opérations quotidiennes et la stratégie globale. Suivez et analysez vos indicateurs clés de performance (KPI) grâce au modèle ClickUp de suivi des KPI pour la gestion immobilière, afin de prendre des décisions éclairées. Vous pouvez l'utiliser pour : Automatisez le suivi de vos données de référence : utilisez des champs personnalisés tels que « Valeur cible » et « Valeur réelle » pour visualiser l'écart entre votre ADR ou votre RevPAR sans avoir à ouvrir un tableur

Visualisez les tendances de performance : passez à la passez à la vue de l’Échéancier pour analyser les variations saisonnières de votre calendrier de réservation et identifier précisément les périodes où votre taux d'occupation atteint son pic

Suivez vos objectifs en temps réel : classez vos indicateurs en cinq statuts distincts, tels que « En bonne voie » ou « À risque », afin de rester en phase avec vos cibles de chiffre d'affaires

Obtenez une vue d'ensemble : consultez la vue de résumé pour voir tous vos indicateurs clés de performance en un seul endroit, ce qui facilite la préparation des rapports pour les parties prenantes ou les investisseurs

Comment identifier votre invité idéal pour une location de vacances

Vous essayez de plaire à tous les voyageurs ? Vous savez ce qu’on dit : il y a de fortes chances que vous n’en attiriez aucun. L’emplacement, la taille et les équipements de votre propriété attirent naturellement des types d’invités spécifiques, et c’est en identifiant ces tendances que vous poserez les bases de l’image de marque de votre location de vacances.

Pour établir un profil précis, ne vous limitez pas aux données démographiques de base telles que l'âge ou l'emplacement. Analysez les données psychographiques, telles que les motivations de voyage et les comportements de réservation, ainsi que les caractéristiques du séjour, comme la capacité d'accueil et les périodes de réservation habituelles.

Voici, par exemple, quelques profils et leurs indicateurs de valeur :

Familles et groupes

Les familles et les personnes qui voyagent en groupe multigénérationnel privilégient l'espace, la sécurité et les équipements adaptés aux enfants ou aux groupes nombreux. Elles effectuent des recherches approfondies et sont fortement influencées par les avis mentionnant la propreté et la précision des informations.

Pour les attirer, votre marketing doit mettre en avant le nombre de chambres et les possibilités d'hébergement. Mettez en avant des photos de votre cuisine bien équipée, de votre salon avec des jeux de société ou de votre jardin avec une aire de jeux.

En bref, vos descriptions doivent répondre de manière proactive aux besoins et aux préoccupations de vos clients afin de leur garantir un séjour serein et sans souci.

Voyageurs d'affaires et nomades numériques

L'essor des voyages « bleisure » et des « workations » a donné naissance à un segment à forte valeur ajoutée, moins sensible au prix mais très exigeant en matière de qualité. Ces voyageurs recherchent un lieu fiable et confortable pour travailler à distance. Naturellement, leur priorité absolue est un accès Wi-Fi rapide et stable, suivi d'un environnement de travail dédié et confortable.

Pour attirer les réservations, mettez en avant la vitesse de votre connexion Wi-Fi dans votre annonce. Il est également utile d'inclure des photos d'une installation dédiée, d'un bon éclairage pour les visio-conférences et d'une cafetière de qualité. Vous pouvez même mentionner la proximité des cafés ou des quartiers d'affaires locaux. Ces astuces permettront de positionner efficacement votre location comme une extension naturelle de leur bureau.

Les couples à la recherche d'escapades romantiques

Lorsqu'il s'agit de promouvoir une escapade romantique ou un voyage d'anniversaire, le discours doit passer de l'aspect pratique à l'expérience. Les couples sont souvent prêts à payer un supplément pour bénéficier de confidentialité, de vues exceptionnelles ou d'une expérience haut de gamme qui semble avoir été spécialement conçue pour une occasion particulière.

Utilisez un langage évocateur pour décrire l'ambiance, en mettant l'accent sur des paramètres « intimes » ou « chaleureux ». Mettez en avant les fonctionnalités phares, comme les jacuzzis ou les cheminées. En mettant en avant les lieux de sortie à proximité ou en proposant des modules complémentaires, comme les départs tardifs, vous transformerez votre annonce en une offre irrésistible.

📮ClickUp Insight : 16 % souhaitent gérer une petite entreprise dans le cadre de leur portfolio, mais seuls 7 % le font actuellement. La crainte de devoir tout faire soi-même est l’une des nombreuses raisons qui freinent souvent les gens. Si vous êtes un fondateur indépendant, ClickUp Brain MAX agit comme votre partenaire commercial. Demandez-lui de hiérarchiser les prospects, de rédiger des e-mails de prospection ou de suivre les stocks, tandis que vos agents IA s’occupent des tâches fastidieuses. Chaque tâche, de la promotion de vos services à l'exécution des commandes, peut être gérée via des flux de travail alimentés par l'IA, ce qui vous libère pour vous concentrer sur la croissance de votre entreprise, et non pas simplement sur sa gestion.

Comment optimiser vos listes de location saisonnière

Votre annonce en ligne est votre vitrine numérique. C'est pourquoi les annonces comportant des photos médiocres et floues ainsi que des descriptions ennuyeuses incitent les invités potentiels à passer leur chemin. De petites améliorations apportées à votre annonce peuvent considérablement augmenter votre taux de conversion et le nombre de réservations.

Suivez ces étapes pour améliorer le référencement naturel (SEO) de votre location de vacances :

Des photos professionnelles qui transforment les navigateurs en clients

Les invités se font une opinion immédiate en se basant sur vos photos. Si vos images sont sombres, encombrées ou peu professionnelles, vous avez perdu la réservation avant même qu'ils n'aient lu votre description.

Des visuels de qualité professionnelle constituent l'investissement le plus important que vous puissiez faire dans votre stratégie publicitaire pour votre location de vacances.

Effectuez un rapide contrôle de conformité à l'aide de cette liste :

La première impression est visuelle : votre image principale, la première photo que les invités voient, doit être suffisamment attrayante pour les inciter à s'arrêter de faire défiler la page

Mettez en avant l'expérience : au lieu de montrer des pièces vides, ajoutez des photos illustrant le cadre de vie, comme une tasse de café sur la terrasse ou un livre près de la cheminée, pour aider les invités à s'imaginer sur place

Ne négligez aucun espace : l'absence de photos des pièces clés, comme la salle de bains ou la cuisine, peut éveiller la méfiance des invités ; veillez donc à inclure tout.

L'éclairage fait tout : Prenez vos photos sous une lumière naturelle et vive, avec les stores ouverts, pour que les espaces paraissent chaleureux et accueillants.

La mise en valeur témoigne de votre attention : désencombrez toutes les surfaces, ajoutez quelques décorations de bon goût, comme des fleurs fraîches, et veillez à ce que tout soit impeccable.

Des titres et des descriptions qui mettent en avant l'expérience

Le texte de votre annonce est l'occasion de vendre un rêve. Dans ce cas, une description générique axée sur les fonctionnalités ne parviendra pas à créer une connexion émotionnelle avec les invités. Veillez à utiliser vos mots pour leur donner une image de l'expérience qu'ils vivront.

Suivez ce modèle pour rédiger un texte convaincant :

Mettez en avant ce qui vous distingue : réfléchissez à ce qui rend votre propriété unique et mettez-le en avant dans le titre

Utilisez un langage évocateur : Remplacez des expressions telles que « belle maison » par « chalet isolé avec vue panoramique sur les montagnes ».

Mettez l'accent sur les avantages, pas seulement sur les fonctionnalités : comprenez qu'une « cuisine entièrement équipée » est une fonctionnalité, mais que « des repas faits maison en toute simplicité avec votre famille » est un avantage

📌 Bonus : Rédiger un texte de présentation percutant est une chose. Assurer la cohérence de ce texte sur Airbnb, Vrbo et votre propre site web en est une autre.

Au lieu de jongler entre plusieurs documents Word et des brouillons éparpillés, vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour centraliser toutes vos descriptions d'annonces en un seul endroit. Rédigez des titres, collaborez sur les modifications en cours et effectuez la connexion directe de vos textes aux tâches de gestion immobilière dans ClickUp. C'est ainsi que la mise à jour d'une annonce ou l'actualisation des descriptions saisonnières s'intègre à votre flux de travail.

Pages imbriquées Imbriquez des pages dans ClickUp Documents pour créer une base de connaissances complète et centralisée sur la location saisonnière

Vous pouvez également définir des niveaux de priorité pour ces tâches ClickUp associées afin de vous assurer que les mises à jour en haute saison soient traitées en priorité. Cela permet à vos meilleures idées de passer de l'étape de brouillon à vos annonces en ligne sans travail manuel fastidieux.

Les avis des invités qui renforcent la confiance et la crédibilité

Inciter les invités à laisser des avis peut sembler fastidieux. De plus, les avis négatifs sont souvent ressentis comme une attaque personnelle.

Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer vos avis, car ils constituent votre atout marketing le plus puissant. Les témoignages des anciens invités sont plus convaincants que tout ce que vous pourriez dire vous-même sur votre propriété.

La clé réside dans la systématisation du processus. Ne vous contentez pas d'espérer recevoir des avis : mettez en place un processus pour les obtenir, comme celui-ci :

Offrez une expérience cinq étoiles : c'est indispensable, car la meilleure façon d'obtenir des avis positifs est d'offrir un séjour exceptionnel.

Demandez au bon moment : envoyez une demande polie un ou deux jours après le départ, lorsque les bons souvenirs sont encore frais

Répondez à chaque avis : remerciez les invités pour leurs commentaires positifs et répondez de manière professionnelle et constructive à toute critique.

📌 Vous pouvez également automatiser ce processus grâce à ClickUp Automations. Cet outil vous permet de configurer des flux de travail personnalisés à l'aide d'un générateur d'automatisation basé sur l'IA, afin qu'aucun invité ne parte sans avoir reçu un e-mail l'invitant à partager son expérience.

Créez des automatisations ClickUp personnalisées pour réduire le travail répétitif, comme l'envoi de relances pour les avis ou de messages de remerciement

Grâce aux automatisations personnalisées de ClickUp, vous pouvez :

Déclenchez des relances automatiques auprès des invités : utilisez les automatisations par e-mail pour envoyer un message de remerciement convivial et un lien direct vers la page d'avis dès que le statut d'un invité passe à « Départ effectué ».

Attribuez instantanément les réponses aux avis : mettez en place une automatisation pour avertir votre responsable des relations clients dès qu'une nouvelle tâche liée à un avis est créée, afin de ne jamais manquer le délai pour une réponse rapide

Analysez l'avis des invités grâce à l'IA : ajoutez ajoutez des champs IA à votre outil de suivi des avis pour résumer automatiquement les commentaires et signaler tout problème récurrent afin de prendre des mesures immédiates

Rationalisez votre processus marketing : Créez un inventaire de publications sur les réseaux sociaux chaque fois qu'un avis 5 étoiles est enregistré, en intégrant les meilleures citations directement dans votre calendrier de contenu

Pour vous faciliter le travail, vous pouvez également commencer par utiliser des modèles prédéfinis de ClickUp pour l'automatisation des tâches pour gérer votre planning et le transfert des tâches. Ainsi, pendant que vous vous concentrez sur l'expérience de l'invité, ClickUp travaille en arrière-plan pour s'assurer que les demandes sont traitées au moment opportun.

🎥 Bonus : Découvrez comment l'IA peut dynamiser vos stratégies marketing pour les locations de vacances. Voici une brève explication sur l'utilisation de l'IA en marketing :

Canaux de marketing numérique pour les locations de vacances

Avez-vous l'impression que vous devez être présent sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, diffuser des publicités et tenir un blog ? C'est plus courant que vous ne le pensez. Et franchement, c'est accablant.

Essayer de faire un peu de tout revient à ne rien faire correctement. La clé est de choisir quelques canaux qui correspondent à votre profil d’invité idéal et de les exploiter de manière cohérente.

Stratégie de distribution sur les OTA et des annonces

Les plateformes de location en ligne comme Airbnb et Vrbo sont indispensables, car elles touchent un large public de voyageurs à la recherche active de logements. Cependant, il ne suffit pas d'être simplement référencé. Vous devez optimiser votre présence pour obtenir un meilleur classement dans les résultats de recherche.

Chaque plateforme dispose de son propre algorithme, mais toutes récompensent les hôtes actifs et réactifs. Achever toutes les sections de votre profil, répondre rapidement aux demandes et tenir votre Calendrier à jour sont des éléments essentiels pour obtenir de bons résultats.

Cependant, si la publication de vos annonces sur plusieurs OTA augmente votre visibilité, elle comporte également un risque de double réservation, à moins que vous n'utilisiez un gestionnaire de canaux pour synchroniser vos calendriers.

Site web de réservation directe et référencement naturel (SEO) pour les locations de vacances

Vous comptez uniquement sur les agences de voyage en ligne (OTA) ? Vous construisez votre entreprise sur un terrain loué et payez des commissions élevées sur chaque réservation. Disposer d'un site web de réservation directe vous permet de contrôler votre image de marque et vos relations avec vos invités. Cela vous permet également de récupérer une partie de vos revenus.

Vous pouvez commencer par créer du contenu qui répond aux questions que se posent vos invités idéaux et les attirer directement depuis Google.

Ciblez les mots-clés liés à la localisation : mettez-vous à la place d'un invité et recherchez des expressions telles que « emplacement de chalet près de [localité] » ou « maison de vacances avec piscine à [ville] ».

Créez du contenu local utile : rédigez des articles de blog informatifs sur les « 10 meilleurs sentiers de randonnée près de votre chalet » ou un « itinéraire de 3 jours pour les familles en visite dans votre ville ».

Optimisez votre profil Google My Business : il s'agit d'un outil gratuit et puissant qui vous permet d'apparaître dans les résultats de recherche locaux.

💡 Conseil de pro : Créer du contenu SEO de manière régulière peut sembler fastidieux, surtout lorsque vous devez rechercher des mots-clés, rédiger des brouillons et écrire vos articles en même temps. ClickUp Brain est l'assistant IA contextuel de ClickUp qui peut vous aider à gagner en efficacité. Il s'appuie sur vos tâches, vos documents et vos messages de chat dans ClickUp pour générer des plans de blog pertinents, suggérer des mots-clés liés à la localisation et proposer des idées de contenu pour votre site web de location. Utilisez ClickUp Brain pour transformer les informations locales en contenu prêt à être publié qui attire les réservations directes

Le marketing sur les réseaux sociaux pour les locations de vacances

Pour les locations de vacances, les réseaux sociaux servent davantage à développer l'image de marque et à assurer la visibilité. Dans ce domaine, la cohérence prime sur la perfection.

Choisissez une ou deux plateformes sur lesquelles votre invité idéal passe son temps :

Plateforme Idéal pour Stratégie de contenu Instagram Des propriétés visuellement magnifiques et des voyageurs plus jeunes Misez sur des Reels de grande qualité qui mettent en avant l'ambiance et l'expérience d'un séjour, et pas seulement les chambres Facebook Familles, personnes âgées et engagement communautaire local Utilisez-le pour partager des guides locaux détaillés et interagir directement avec les groupes de voyageurs où les familles planifient leurs séjours Pinterest Planification de voyages à long terme et tableaux de « rêves » Considérez-le comme un moteur de recherche visuel ; épinglez votre propriété sur des tableaux de voyage pour attirer les invités dès la phase initiale de recherche

📌 L'avantage ClickUp : transformez vos publications sporadiques en un calendrier organisé automatiquement

Le principal obstacle à la réussite sur les réseaux sociaux est le manque de régularité dans la publication de contenu. Lorsque vous gérez les rotations de clients, la planification du contenu passe souvent au second plan. Vous pouvez remédier à cela en utilisant la vue Calendrier de ClickUp comme centre de commande dédié aux réseaux sociaux.

Utilisez les vues quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour voir exactement ce qui est mis en ligne et quand dans la vue Calendrier de ClickUp

Voici comment :

Réservez automatiquement du temps pour la création de contenu : laissez laissez ClickUp Calendrier protéger vos plages horaires dédiées au travail en profondeur afin que vous ayez réellement le temps de réaliser des modifications en cours sur vos Reels ou de rédiger vos légendes

Synchronisez tous vos calendriers en un seul endroit : regroupez les dates de réservation de votre propriété avec vos tâches marketing pour éviter de réaliser des promotions sur des dates déjà réservées

Transformez vos idées en tâches attribuées : utilisez la vue pour planifier votre utilisez la vue pour planifier votre calendrier de contenu . Glissez-déposez vos idées de publication directement dans un créneau programmé, ce qui les attribuera automatiquement à votre équipe ou à vous-même.

Vous pouvez également demander à ClickUp Brain des suggestions pour optimiser votre calendrier.

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées de contenu et obtenir des réponses adaptées au contexte à vos requêtes

N'hésitez pas à utiliser les commandes slash dans vos tâches du Calendrier pour intégrer directement vos brouillons Instagram ou vos visuels Pinterest. Cela vous permet de regrouper vos ressources et votre planning au même endroit, pour ne plus jamais avoir à chercher un fichier à la dernière minute avant la publication d'un post.

Campagnes de marketing par e-mail pour les locations de vacances

Vos anciens invités constituent votre atout marketing le plus précieux. Ils vous connaissent déjà, vous apprécient et vous font confiance.

🔎 Le saviez-vous ? Les campagnes d'e-mailing efficaces constituent le moyen le plus direct et le plus rentable de les inciter à revenir, les entreprises enregistrant un retour sur investissement compris entre 10 et 36 dollars pour chaque dollar dépensé en marketing par e-mail.

Le problème, c'est que collecter des adresses e-mail et envoyer des campagnes peut donner l'impression d'être un véritable travail à plein temps. Mais il suffit de quelques campagnes d'automatisation simples pour obtenir des résultats significatifs.

Suivi après le séjour : un e-mail automatisé envoyé après leur séjour pour les remercier et leur offrir une petite réduction sur une future réservation

Promotions saisonnières : annoncez l'ouverture du Calendrier pour la haute saison ou proposez des offres de dernière minute pendant les périodes creuses

E-mails d'anniversaire : un simple message envoyé un an après leur séjour peut déclencher une forte nostalgie et les inciter à réserver à nouveau

📌 Avantage ClickUp : planifiez vos campagnes d'e-mails, programmez leur envoi et suivez les indicateurs de réussite en un seul endroit

Envisagez d'utiliser le modèle de marketing par e-mail de ClickUp comme centre de commande de vos campagnes. Planifiez vos campagnes, organisez vos segments de clients, suivez vos actions de communication et coordonnez les validations au sein de votre équipe. En centralisant vos flux de travail d'e-mails en un seul endroit, vous pouvez diffuser systématiquement le bon message à la bonne étape du parcours de l'invité.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos e-mails pour l'ensemble du parcours de l'invité, des confirmations de réservation et des instructions avant l'arrivée aux suivis après le séjour et aux promotions saisonnières, à l'aide du modèle de marketing par e-mail de ClickUp.

Pourquoi ce modèle va vous plaire :

Utilisez les statuts personnalisés pour suivre le parcours des e-mails : Idée → Brouillon → En cours de révision → Programmé → Envoyé

Organisez vos campagnes par segment d'audience, par propriété ou par type de promotion à l'aide des champs personnalisés

vue Liste pour la planification des campagnes, la vue Calendrier pour les calendriers d'envoi et la vue Tableau pour le suivi du pipeline Choisissez parmi plusieurs vues ClickUp , telles que la, laet la

PPC et publicité payante pour les locations de vacances

La publicité payante, ou Pay-Per-Click (PPC), peut être un excellent moyen de remplir rapidement votre calendrier. Mais elle peut aussi être un moyen rapide de gaspiller de l'argent si vous ne savez pas ce que vous faites. Elle est plus efficace lorsqu'elle est utilisée de manière stratégique, et non comme une mesure désespérée pour obtenir des réservations de dernière minute.

Les publicités payantes sont particulièrement pertinentes lorsque :

Vous disposez d'un site web de réservation directe qui convertit déjà les visiteurs en réservations

Vous évoluez sur un marché très concurrentiel où il est difficile d'obtenir une visibilité naturelle

Vous devez combler certaines lacunes dans votre calendrier, notamment pendant l'intersaison

Avant de dépenser le moindre centime en publicité, assurez-vous que les éléments fondamentaux de votre annonce, tels que les photos, le texte et les avis, sont déjà optimisés. Générer du trafic vers une annonce qui ne convertit pas revient à verser de l'eau dans un seau troué.

Comment améliorer l'expérience de l'invité pour obtenir de meilleurs résultats marketing

La meilleure stratégie marketing qui soit, c'est un invité satisfait. C'est une expérience exceptionnelle qui transforme un invité occasionnel en client fidèle et en ambassadeur de votre propriété. Cependant, il est difficile d'offrir une expérience toujours exceptionnelle lorsque vous devez jongler entre les messages, les plannings de ménage et les instructions d'arrivée.

Systématisez votre communication avec vos invités pour que chaque invité se sente pris en charge.

Avant le séjour : envoyez une confirmation de réservation chaleureuse, suivie d'instructions claires pour l'enregistrement quelques jours avant l'arrivée

Pendant le séjour : un simple message du type « Nous espérons que vous appréciez votre séjour » peut faire toute la différence ; veillez également à répondre rapidement à toutes les questions ou à résoudre tout problème.

Après le séjour : Remerciez-les d'avoir séjourné chez vous et demandez-leur poliment de laisser un avis

Comment suivre et mesurer les performances marketing d'une location de vacances

Les tableaux de bord ClickUp font office de centre de commande marketing pour mesurer vos performances. Au lieu de laisser votre audit dans un document statique, vous pouvez créer un outil de suivi en temps réel qui vous permet de visualiser d'un seul coup d'œil l'ensemble de votre empreinte marketing.

Estimez le pourcentage d'invités susceptibles de vous quitter et préparez-vous à l'avance grâce aux tableaux de bord ClickUp

Créez votre centre de commande pour vos locations de vacances

Utilisez un tableau de bord personnalisé pour suivre les indicateurs qui influencent réellement vos décisions en matière de tarification et de marketing :

Suivez le statut de vos annonces : utilisez des cartes de suivi pour identifier les plateformes qui sont entièrement optimisées et celles qui nécessitent encore une mise à jour des photos ou des descriptions des équipements

Visualisez vos indicateurs de performance : ajoutez ajoutez des cartes de calcul pour afficher automatiquement l’évaluation moyenne attribuée par vos invités ou le nombre total de réservations sur différents canaux

Suivez la fréquence des avis : créez créez des cartes sous forme de diagrammes à barres pour voir à quelle vitesse les nouvelles preuves sociales apparaissent sur vos profils, ce qui vous permettra de rester compétitif dans les classements de recherche

Identifiez les tendances des invités : mettez en place mettez en place des rapports CRM pour identifier les segments d'invités fidèles qui devraient faire l'objet d'une campagne de relance, ce qui vous aidera à fidéliser votre clientèle sans avoir à effectuer de démarchage manuel

Visualisez votre mix de canaux : ajoutez ajoutez des cartes « diagramme circulaire » pour voir quel pourcentage de vos réservations provient de chaque plateforme, ce qui vous aidera à identifier les sources offrant le meilleur retour sur investissement

Obtenez des informations instantanées avec ClickUp Brain

Une fois vos données intégrées à un tableau de bord, vous n'avez plus besoin de passer des heures à comparer manuellement des diagrammes. ClickUp Brain fonctionne en tandem avec vos tableaux de bord pour vous fournir une couche d'intelligence contextuelle, vous permettant d'obtenir des réponses en langage clair.

Comme Brain a un accès complet aux données de votre environnement de travail, vous pouvez poser des questions telles que : « Quel canal marketing a enregistré le taux de conversion le plus élevé le mois dernier ? »

Bénéficiez d'informations contextuelles sur votre entreprise de location saisonnière grâce à l'IA intelligente de ClickUp Brain

Il analyse les indicateurs de votre tableau de bord et les données relatives à vos tâches pour vous fournir une réponse directe, agissant ainsi comme un analyste automatisé. Cela vous permet de ne plus passer des heures à éplucher des feuilles de calcul et de commencer à prendre des décisions fondées sur les données afin d'augmenter votre chiffre d'affaires.

Thomas Clifford, chef de produit chez TravelLocal, partage comment ClickUp simplifie l’entreprise :

Nous utilisons ClickUp pour la gestion de tous nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Cet outil a également été adopté pour le suivi et la mise à jour de notre cadre OKR et pour plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir gérer tout cela au sein d'un seul produit, car les éléments peuvent très facilement être interconnectés.

Nous utilisons ClickUp pour la gestion de tous nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Cet outil a également été adopté pour le suivi et la mise à jour de notre cadre OKR et pour plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir gérer tout cela au sein d'un seul produit, car les éléments peuvent très facilement être interconnectés.

Le principal obstacle à un marketing efficace dans le secteur de la location saisonnière est le chaos opérationnel. Activer/désactiver sans cesse un tableau de bord et une plateforme de gestion, sans aucune connexion entre eux, entraîne une prolifération des solutions SaaS, ce qui finit par nuire à la productivité et à la gestion de l’information.

Travailler dans un environnement de travail IA convergent comme ClickUp simplifie cette partie de votre travail. Vous pouvez gérer l'ensemble de vos opérations marketing depuis une seule plateforme et gagner près de 4 heures par semaine.

Commencez gratuitement avec ClickUp et regroupez toutes vos tâches marketing, votre contenu et votre suivi dans un seul environnement de travail.

Foire aux questions (FAQ)

Les termes « marketing de la location à court terme » et « marketing de la location de vacances » sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais la location à court terme est une catégorie plus large qui inclut les appartements urbains destinés aux voyageurs d'affaires. La location de vacances, quant à elle, désigne généralement des propriétés axées sur les loisirs situées dans des lieux de destination.

Élaborez un plan marketing pour votre location de vacances en partant de zéro, en analysant vos annonces et vos indicateurs actuels. Définissez ensuite votre profil d’invité idéal, optimisez vos annonces en fonction de ce public et choisissez deux ou trois canaux marketing sur lesquels vous concentrer. Enfin, mettez en place un système pour suivre vos résultats.

Pour la plupart des propriétaires, il est préférable de commencer par les principes fondamentaux du référencement naturel (SEO) pour les locations de vacances, qui apportent une valeur ajoutée à long terme. Ensuite, ils peuvent utiliser la publicité payante de manière stratégique pour combler des périodes creuses spécifiques ou promouvoir une nouvelle propriété.

Les professionnels utilisent généralement une suite d'outils, notamment un système de gestion immobilière (PMS), un gestionnaire de canaux, un logiciel de tarification dynamique et une plateforme de gestion de projet comme ClickUp pour coordonner toutes leurs activités marketing.