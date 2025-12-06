📢 Avertissement : bien que nous nous adressions ici aux responsables de la croissance, ce guide s'adresse en réalité à tous ceux qui ont déjà eu du mal à planifier, suivre ou harmoniser le contenu sur plusieurs canaux. Si vous avez déjà éprouvé des difficultés à tout coordonner, ce guide est fait pour vous !

En tant que responsable de la croissance, vous êtes toujours occupé à jouer le rôle de routeur humain pour votre entreprise.

Vous contactez le service Produit pour fixer les dates de lancement, vous informez le service Marketing de la prochaine grande campagne et vous vérifiez le nombre le plus récent avec le service Analytique. C'est sans fin. 😩

C'est une tâche difficile, déjà assez ardue lorsque vous gérez le contenu d'un ou deux canaux. Mais dès que vous en ajoutez d'autres, votre rôle passe soudainement de « stimuler la croissance » à « maintenir l'ordre dans le chaos ».

Mais que se passerait-il si vous pouviez vous débarrasser de la plupart de ces complications ? Et si toutes les équipes (y compris la vôtre) pouvaient voir exactement ce qui est publié, quand et où, le tout en un seul endroit ?

Découvrez le calendrier de contenu multicanal.

Voyons comment les responsables de la croissance peuvent gérer les calendriers de contenu multicanaux.

Défis courants dans la gestion du contenu multicanal

Créer un calendrier distinct pour chaque canal est non seulement chronophage, mais aussi très inefficace. Voici pourquoi l’installation échoue souvent :

❌ Manque de visibilité centralisée

Lorsque le contenu est dispersé dans des feuilles de calcul, des documents, des dossiers partagés et des outils spécifiques à chaque équipe, tout est éparpillé et personne n'a une vue d'ensemble. Le temps que vous essayiez de reconstituer le contexte complet, l'occasion de faire la différence est déjà passée.

📮 ClickUp Insight : 46 % des travailleurs du savoir s'appuient sur une combinaison de chats, de notes, d'outils de gestion de projet et de documentation d'équipe pour suivre leur travail. Pour eux, le travail est dispersé sur des plateformes déconnectées, ce qui rend plus difficile l'organisation. En tant qu'environnement de travail IA convergent, ClickUp unifie tout cela. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp E-mail Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat et ClickUp Brain, tout votre travail est centralisé en un seul endroit, consultable et connecté de manière transparente. Dites adieu à la surcharge d'outils et bonjour à une productivité sans effort.

❌ Chevauchement des échéances et conflits de contenu

Lorsque chaque équipe gère son propre calendrier pour les campagnes sur les réseaux sociaux, par e-mail ou payantes, les priorités commencent à diverger. Maintenir un calendrier de publication cohérent devient alors un défi en soi.

Ce qui semble urgent pour une équipe entre souvent en conflit avec le calendrier d'une autre. Avant même de vous en rendre compte, tout le monde se dispute les mêmes ressources : designers, rédacteurs ou réviseurs juridiques.

Ce manque de coordination entraîne des répétitions, voire des conflits entre le contenu et les messages diffusés sur plusieurs canaux.

❌ Difficulté au suivi des performances sur tous les canaux

Imaginons que vous meniez une campagne sur trois canaux : e-mail, réseau social et blog. Pour suivre leurs performances, vous devez vous rendre sur trois plateformes différentes : l'outil d'automatisation des e-mails, le planificateur social et le centre d'analyse du blog.

Sans vue unifiée, vous devez rassembler les données provenant de trois tableaux de bord différents pour obtenir des informations plus approfondies.

👀 Le saviez-vous ? Selon le rapport State of Multi-Channel Marketing Report, seuls 16 % des équipes marketing affirment que leurs technologies permettent de mesurer avec précision les performances sur tous les canaux. Pas moins de 52 % admettent ne pouvoir mesurer qu'une partie de leurs efforts, laissant les 32 % restants avec très peu ou pas de visibilité. En d'autres termes, la plupart des spécialistes du marketing avancent encore à l'aveuglette lorsqu'il s'agit de comprendre ce qui génère des résultats sur plusieurs canaux.

❌ Collaboration inefficace entre les équipes

Que se passe-t-il lorsque chaque équipe suit un calendrier distinct ?

La collaboration commence à s'effriter. Vous perdez de vue ce sur quoi travaillent les autres équipes, pourquoi certaines décisions sont prises et comment leur travail s'inscrit dans la stratégie globale de marketing axée sur la croissance des produits.

Vous passez peut-être plus de temps à relancer votre équipe ou d'autres équipes pour obtenir des mises à jour, des commentaires et des validations qu'à réellement effectuer le travail.

Dans une équipe dispersée ou à distance, où vous ne pouvez pas simplement vous approcher d'un membre de l'équipe pour obtenir une mise à jour rapide, cela ralentit la progression et engendre une frustration croissante.

❗️Le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre pour vos recherches, vos collaborations et la gestion de projet vous ralentit ? Nous avons la solution. 👇🏼

⚡ Archive de modèles : modèles gratuits de stratégie de contenu pour le marketing

Comment gérer efficacement les calendriers de contenu multicanaux

Que vous utilisiez Google Sheets ou un outil de gestion de projet pour gérer le calendrier de contenu multicanal, certaines bases restent les mêmes.

Un endroit où établir une liste de tous les canaux que vous utilisez pour chaque campagne, le statut du contenu, les parties prenantes et les échéances pour chaque élément de contenu.

Dans cette optique, commençons à créer un calendrier de contenu multicanal.

Étape 1 : auditez vos flux de travail actuels en matière de contenu

Avant de tout modifier, passez en revue tous vos flux de travail de contenu existants afin de comprendre comment le contenu passe de l'idée à la distribution sur chaque canal.

Voici ce que vous devez faire :

Cartographiez les flux de contenu : faites le point sur toutes les étapes, aussi minimes soient-elles, par lesquelles passe un contenu sur chaque canal. Le processus de création de contenu, le processus de distribution... Notez tout cela pour avoir une idée claire de vos flux de travail en matière de contenu.

Analysez le flux d'information entre les équipes : identifiez comment les mises à jour, les briefs et les commentaires sont actuellement partagés entre vos équipes. Discutez avec les membres de votre équipe pour mettre en évidence ces schémas.

Répertoriez tous les outils indispensables : préparez une liste détaillée de tous les outils nécessaires au bon fonctionnement des différents canaux de contenu. Il peut s'agir de contenu, de plateformes d'automatisation du marketing, préparez une liste détaillée de tous les outils nécessaires au bon fonctionnement des différents canaux de contenu. Il peut s'agir d'outils de brainstorming et de création de plateformes de réseaux sociaux , etc.

Vérifiez qui fait quoi : identifiez qui est responsable de chaque tâche et s'il existe des chevauchements ou des lacunes dans la propriété. Définissez qui sera chargé de faire avancer chaque étape dans un flux de travail de contenu.

Évaluez les échéanciers et les retards : recueillez des données sur le temps passé à chaque étape et la distribution de la charge de travail au sein de l'équipe de croissance afin d'identifier les causes et les raisons des ralentissements.

L'audit nécessite beaucoup de travail manuel, comme la lecture de documentation, l'examen des anciens plans de gestion du marketing du contenu, la collecte de commentaires, etc.

Utilisez ClickUp Brain, notre assistant IA intégré, pour accélérer la phase de collecte d'informations.

Pour commencer, si votre processus actuel se trouve dans un document Google Doc (ou Word), entrez ce texte dans ClickUp Brain et demandez-lui de générer une liste claire, séquentielle et à puces des étapes actuelles du flux de travail.

Convertissez la documentation de votre flux de travail de contenu en étapes claires grâce à ClickUp Brain.

ClickUp Brain peut même lire toutes vos procédures opératoires normalisées et signaler les étapes répétitives ou inutiles.

Par la suite, l'assistant IA convertit ces étapes en tâches que vous pouvez directement attribuer aux membres de votre équipe.

Voici également quelques exemples de contenu généré par l'IA qui pourront vous inspirer lorsque vous planifierez le flux de chaque type de contenu au sein de votre équipe.

🎺 Avantage ClickUp : Vous avez réalisé l'audit, mais où stocker toutes vos conclusions ? Essayez ClickUp Docs: c'est très simple et très productif. Vous pouvez tout organiser de manière claire dans des pages et des sous-pages, en créant des sections détaillées pour les checklists, les schémas de processus, les notes et les résumés d'entretiens. Des éléments de mise en forme riches, tels que les styles de titres, les polices de caractère et les bannières de couleur, rendent votre contenu d'audit plus fonctionnel et plus facile à assimiler. De plus, Docs permet une collaboration en temps réel, de sorte que toute votre équipe d'audit peut examiner, modifier et laisser des commentaires simultanément. Créez des documents d'audit de contenu avec une mise en forme riche dans ClickUp Docs.

⚡ Archive de modèles : modèles gratuits de calendriers pour les réseaux sociaux afin de faciliter la planification de votre contenu

Étape 2 : Créez un calendrier de contenu centralisé

Centralisez tout dans un calendrier partagé. Cela permet à votre équipe marketing d'avoir une visibilité complète sur les campagnes et le contenu à venir.

Les calendriers de type glisser-déposer sont utiles dans ce cas, car ils vous permettent de modifier rapidement le contenu programmé si nécessaire. C'est souvent le cas avec les calendriers granulaires, tels que les calendriers de marketing sur les réseaux sociaux.

Vous avez toujours besoin d'espace pour vous adapter, quel que soit le type de contenu que vous produisez.

Les tableurs offrent des fonctions limitées, car vous ne pouvez pas simplement modifier le calendrier sans toucher à tout.

Vous souhaiterez découvrir un calendrier de contenu qui s'adapte à vos priorités. Il devrait permettre de déplacer facilement les champs et les tâches à mesure que les priorités de la campagne évoluent.

Grâce au calendrier alimenté par l'IA de ClickUp, vous pouvez planifier toutes vos activités en un seul endroit. Ajustez les dates à la volée sans rompre les dépendances. Réservez du temps pour vous concentrer sur la préparation. Personnalisez les vues pour filtrer par campagne, canal ou propriétaire.

Cette vidéo vous montre les super pouvoirs du Calendrier ClickUp.

Le calendrier ClickUp ne sert pas uniquement à afficher les tâches ; vous pouvez également les modifier ou les mettre à jour directement à partir du calendrier.

Synchronisez vos calendriers externes pour vos réunions, vos échéances et votre contenu afin qu'ils soient tous regroupés dans le même espace.

Dans le cadre d'une distribution multicanal impliquant plusieurs personnes, la fonctionnalité « Multiple Assignees » (Plusieurs destinataires) de ClickUp garantit que tous les collaborateurs d'un même contenu restent alignés.

Les rédacteurs, designers, éditeurs et propriétaires de canaux peuvent tous être affectés à la même tâche. Ils voient les mêmes échéances, suivent les mêmes mises à jour et collaborent à partir d'un seul endroit sans avoir à gérer des listes séparées.

🛠️ Boîte à outils : lancez-vous dans ce processus grâce au modèle de planificateur de calendrier de ClickUp. Il est conçu pour vous aider à gérer le contenu de différents canaux jusqu'à ce qu'il soit achevé. Obtenez un modèle gratuit Le modèle de calendrier de contenu ClickUp permet aux équipes d'organiser, de collaborer et de respecter toutes les échéances de contenu dans un espace partagé. Ce modèle offre des avantages clés tels que : Six vues personnalisées : comprend un agenda mensuel, un tableau de bord de progression, un outil de suivi budgétaire, et plus encore.

Statuts des tâches intégrés : suivez rapidement la progression grâce à des statuts tels que Bloqué, Annulé, Terminé, En cours et En attente.

Gestion de projet : des fonctionnalités telles que les avertissements de dépendance, le suivi du temps et les notifications par e-mail vous permettent de rester sur la bonne voie.

Champs personnalisés : stockez des informations spécifiques à chaque canal, telles que les jalons, les coûts réels, le lieu, l'évaluation et d'autres informations clés. Le modèle de planificateur de calendrier centralise tout votre contenu sensible au facteur temps dans un environnement de travail intuitif, éliminant ainsi toute confusion quant aux échéances et facilitant la collaboration au sein de l'équipe.

⚡ Archive de modèles : modèles gratuits de calendriers de contenu pour les réseaux sociaux

Étape 3 : attribuez clairement les rôles et les délais

Affectez une personne à chaque campagne. Plusieurs collègues peuvent apporter leur contribution, mais une seule personne donne son accord final.

Suivez l'approche de rétro-ingénierie lorsque vous fixez des délais. Commencez par la date de publication finale et remontez dans le temps. Tenez compte du temps nécessaire à chaque étape : briefing, création, révision, modifications et planification. Ajoutez un peu de temps supplémentaire entre les étapes pour absorber les retards imprévus.

Une autre bonne pratique consiste à examiner la charge de travail de chaque membre de l'équipe afin d'éviter l'épuisement professionnel. Pour ce faire, vous pouvez notamment demander aux membres de l'équipe de partager leur charge de travail.

Il existe toutefois une meilleure façon à faire.

La vue « Charge de travail » de ClickUp vous permet de visualiser la charge de travail de chaque personne en fonction des estimations, des priorités et de la capacité.

Visualisez la distribution exacte de la charge de travail au sein de votre équipe sans avoir à demander de mises à jour manuelles. Lorsqu'un collaborateur est surchargé, des barres rouges signalent les problèmes de capacité, vous aidant ainsi à redistribuer les tâches avant qu'il ne s'épuise.

Pour attribuer et gérer le travail, ClickUp Tasks est la solution idéale. Vous pouvez :

Ajoutez un ou plusieurs responsables en fonction de vos besoins.

Utilisez les dates de début et de date d'échéance pour répartir clairement le temps nécessaire à chaque étape.

Ajoutez des dates de début aux tâches ClickUp avant d'attribuer le travail.

Divisez les tâches volumineuses en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer.

Définissez des dépendances afin que l'étape suivante ne puisse pas commencer tant que la précédente n'est pas marquée comme achevée.

Utilisez des statuts personnalisés tels que « En cours », « En cours de révision », « Approbation finale » ou « Planifié » pour indiquer précisément où en est une tâche.

Vous pouvez également utiliser des fonctionnalités telles que AI Assign et AI Prioritize pour automatiser complètement ce processus. Découvrez comment :

Étape 4 : Effectuez l’automatisation des notifications et des rappels

Il est facile de manquer des échéances lorsque vous gérez plusieurs canaux. Pire encore, communiquer les mises à jour manuellement prend beaucoup de temps.

Il est possible que les modifications apportées au calendrier de contenu des réseaux sociaux ne parviennent pas aux propriétaires appropriés, ce qui peut entraîner des créations obsolètes, des légendes inadaptées ou des publications publiées au mauvais moment.

Vous pouvez éviter cela grâce à une simple étape dans votre environnement de travail ClickUp. Automatisez vos notifications à l'aide des automatisations ClickUp.

Choisissez parmi la bibliothèque de modèles prédéfinis, utilisez une automatisation suggérée ou créez une automatisation personnalisée à partir de zéro. Ensuite, configurez votre déclencheur, votre condition et votre action.

Activez l'automatisation dont vous avez besoin ou personnalisez les règles via l'IA en fonction de vos flux de travail.

Prenons l'exemple de l'alerte des parties prenantes sur l'avancement d'une campagne. Automatisation. Lorsqu'un statut de campagne change (Brouillon → En cours de révision → Planifié → En ligne), les parties prenantes reçoivent instantanément une mise à jour par e-mail.

Vous pouvez également programmer des rappels récurrents dans ClickUp afin que les propriétaires des tâches soient automatiquement informés des échéances approchant.

Utilisez les tâches récurrentes dans ClickUp pour créer des rappels qui se répètent à intervalles réguliers.

Voici les types courants d'alertes d'automatisation qui peuvent vous aider à accélérer votre processus de contenu : Rappels de date limite : envoyés juste avant ou à la date d'échéance pour rappeler aux propriétaires les livrables à venir ou les approbations requises.

Mises à jour du statut des tâches : vous informe lorsqu'une tâche passe à une nouvelle phase, par exemple de « En cours de révision » à « Approuvé ».

Notifications d'affectation : messages qui informent immédiatement les utilisateurs lorsqu'une nouvelle tâche leur a été assignée. Mises à jour des projets ou des jalons importants : alertes de résumé concernant les changements majeurs apportés aux calendriers de contenu, aux phases de campagne ou aux évènements critiques du flux de travail, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

⭐ Bonus : laissez les agents ClickUp surveiller votre calendrier à votre place. Les automatisations ClickUp gèrent les alertes de routine, mais les agents ClickUp peuvent surveiller activement votre calendrier de contenu multicanal et mettre en évidence ce qui nécessite votre attention sans que vous ayez à le rechercher. Ajoutez un agent personnalisé pour analyser votre environnement de travail à la recherche de risques et de lacunes. Il peut signaler les contenus sans propriétaire, les campagnes qui risquent de ne pas respecter leurs dates de lancement ou les tâches en retard sur les principaux canaux. Il peut également recommander les prochaines étapes à suivre en fonction des travaux antérieurs, comme l'affectation d'un réviseur ou la création d'une tâche de suivi.

Étape 5 : Suivez les performances du contenu et ajustez-le

Surveillez les indicateurs clés de performance (KPI), notamment les indicateurs d'engagement de l'audience, les taux de conversion, le trafic sur le site web et la qualité des prospects.

Cela montre à quel point votre calendrier de contenu centralisé est efficace.

Ajustez votre calendrier, les flux de travail de votre équipe et l'ensemble de votre stratégie de marketing de contenu multicanal afin de rester en phase avec vos critères de réussite.

Ces ajustements peuvent inclure :

Réaffecter les ressources aux campagnes multicanaux qui génèrent le plus d'impact

Optimisez vos calendriers de publication pour maintenir l'intérêt de votre audience.

Actualiser les anciens contenus (comme les articles de blog) afin de les adapter aux nouvelles préférences du public ou simplement pour qu'ils restent pertinents.

Affiner votre processus de révision et d'approbation pour plusieurs canaux sociaux

Modifier votre stratégie de distribution multicanal

Au lieu de passer d'une plateforme à l'autre pour analyser les performances de votre contenu, rassemblez toutes vos précieuses informations dans un seul environnement de travail à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

Les équipes peuvent créer des tableaux de bord personnalisés pour surveiller les indicateurs clés spécifiques à leur canal ou à leur rôle, tandis que vous, en tant que responsable de la croissance, pouvez utiliser un tableau de bord tout-en-un pour comparer facilement les performances du contenu sur tous les canaux afin d'assurer un marketing de croissance efficace.

Et grâce aux cartes IA de ClickUp, créez un tableau de bord de performance en quelques minutes au lieu d'assembler des captures d'écran provenant de plusieurs outils.

Glissez-déposez les cartes IA dans votre tableau de bord ClickUp pour faire apparaître des informations pertinentes.

Voici les cartes IA utiles pour les équipes de contenu :

AI Brain Card : posez toutes vos questions, par exemple « Résumez le contenu le plus performant de la semaine dernière sur tous les canaux » ou « Mettez en évidence les publications les moins performantes et les raisons possibles ». Vous obtenez instantanément un briefing clair pour votre document de rapports ou votre résumé rapide.

Résumé du contenu IA (adapté aux opérations de contenu) : consultez les notes d'engagement, d'impressions et de performance pour tous les contenus produits cette semaine. Idéal pour les revues hebdomadaires ou les comparaisons entre canaux.

Carte de résumé IA : obtenez un résumé général de la santé de votre contenu (ce qui a été publié, ce qui a bien fonctionné, ce qui doit être amélioré) sans avoir à vous plonger dans des outils d'analyse ou des feuilles de calcul.

Carte de mise à jour de campagne IA : générez automatiquement des mises à jour de campagne en fonction des tâches, des échéances, des commentaires et des ressources liées. Idéal pour partager des mises à jour avec les fondateurs, les responsables marketing ou les parties prenantes qui ont besoin d'un résumé simple et clair.

⭐ Bonus : facilitez la gestion de votre contenu multicanal avec ClickUp Brain MAX. Gérer le contenu sur les blogs, les réseaux sociaux, les e-mails, les publicités et les mises à jour de produits implique des recherches, des réécritures et des vérifications constantes. ClickUp Brain MAX simplifie les opérations de contenu dès le premier jour, sans outils supplémentaires ni installation compliquée : 🔍 Localisez instantanément vos ressources de contenu : effectuez des recherches dans ClickUp, Google Drive, les dossiers Canva, OneDrive, SharePoint et bien d'autres sans quitter votre environnement de travail.

🧠 Obtenez des réponses contextuelles : posez la question « Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné la semaine dernière ? » ou « Quels messages sont encore en attente de validation ? » et Brain MAX vous répondra en utilisant vos tâches, documents et tableaux de bord réels.

🎙️ Gérez le contenu à la voix : utilisez utilisez Talk to Text pour rédiger des briefs, mettre à jour des tâches, assigner des designers ou des rédacteurs, ou générer des légendes sans les mains.

🛠️ Éliminez la prolifération des IA : remplacez les Outils d'IA de rédaction, de planification et d'analyse déconnectés par des modèles haut de gamme (ChatGPT, Claude et Gemini) directement intégrés à vos flux de travail de contenu. remplacez les Outils d'IA de rédaction, de planification et d'analyse déconnectés par des modèles haut de gamme (ChatGPT, Claude et Gemini) directement intégrés à vos flux de travail de contenu. Que vous planifiiez des publications hebdomadaires sur les réseaux sociaux, publiiez des blogs, coordonniez des designers ou effectuiez le suivi des performances d'une campagne, ClickUp Brain MAX devient votre super application de contenu IA, une application qui comprend réellement votre travail, car elle en fait partie intégrante.

📚 En savoir plus : Augmenter la production de contenu chez ClickUp : comment nous publions 250 articles de blog par mois

Exemples concrets d’exemples de calendriers de contenu multicanaux réussis

Voyons comment différentes entreprises peuvent utiliser efficacement un calendrier de contenu multicanal :

1. Entreprise B2B SaaS lançant une nouvelle fonctionnalité produit

Objectif : accroître la notoriété et les inscriptions à une nouvelle fonctionnalité d'analyse basée sur l'IA. Canaux de contenu concernés : blog, LinkedIn, e-mail, YouTube

Comment fonctionne le calendrier de contenu multicanal :

Le calendrier de contenu B2B utilise une superposition visuelle (comme un code couleur ou des libellés) pour tous les types de contenu clés. Par exemple, les articles de blog sont en bleu, les newsletters par e-mail sont en vert, les webinaires en direct sont en jaune et les publications LinkedIn sont en rouge.

Chaque élément de contenu a un propriétaire désigné et une date d'échéance claire, y compris un délai supplémentaire pour compenser les retards imprévus.

Vous pouvez voir d'un seul coup d'œil les livrables, qu'ils soient prévus dans quelques jours ou dans quelques semaines. Cela facilite également la coordination des messages. Par exemple, vous pouvez rapidement vérifier que la vidéo de présentation et l'e-mail de lancement sont diffusés le même jour afin de garantir la cohérence.

Différentes équipes surveillent la progression directement à partir de ce calendrier central afin d'éviter tout chevauchement de contenu.

2. Marque de commerce électronique menant une campagne saisonnière

Objectif : stimuler les ventes en ligne pendant la période chargée des fêtes de fin d'année. Canaux de contenu concernés : Instagram, TikTok, e-mail, site web

Comment fonctionne le calendrier de contenu multicanal :

Le calendrier indique clairement les dates importantes, telles que le lancement de la campagne, les ventes flash, les jours de livraison gratuite et les promotions de dernière minute.

Utilisez un tableau d'idées pour rassembler les thèmes, et attribuez un code couleur à chaque thème de campagne afin de suivre la fréquence à laquelle les différentes catégories de produits sont promues.

Tous les différents formats de contenu, des e-mails aux publications sur les réseaux sociaux, sont programmés dans le même calendrier de contenu.

Les membres de l'équipe reçoivent des rappels automatiques concernant leurs livrables, ce qui garantit une production de contenu en temps opportun pour chaque canal, tandis que les responsables reçoivent des mises à jour quotidiennes ou hebdomadaires sur l'avancement des travaux.

Le calendrier se synchronise avec l'inventaire des produits afin d'éviter que l'équipe ne fasse la promotion d'éléments en rupture de stock.

3. Agence B2B gérant plusieurs comptes de marques

Objectif : coordonner les campagnes marketing de plusieurs clients issus de divers secteurs d'activité. Canaux de contenu concernés : blog, Instagram et publicités payantes.

Comment fonctionne le calendrier de contenu multicanal :

Chaque marque cliente dispose de son propre calendrier dédié, mais tous alimentent un calendrier marketing principal. Cela permet à l'agence de suivre l'ensemble du travail des clients à partir d'un emplacement centralisé.

Le calendrier des réseaux sociaux met clairement en évidence les ressources allouées à toutes les marques, aidant ainsi les responsables à équilibrer la charge de travail des équipes et à prévenir l'épuisement professionnel.

Les filtres permettent aux membres de l'équipe de se concentrer sur le calendrier d'un seul client ou d'afficher toutes les campagnes à venir côte à côte sur plusieurs plateformes.

Conservez le plan de contenu du site web visible dans le calendrier principal, afin que les responsables des canaux puissent examiner les modifications à venir du site ainsi que les campagnes sur les réseaux sociaux, les blogs et les publicités.

Saviez-vous que vous pouvez créer l'intégralité de votre calendrier social avec ClickUp Brain ? Regardez cette vidéo pour découvrir comment.

⚡ Archive de modèles : modèles de forfaits de publication gratuits pour rationaliser vos flux de travail de contenu

Gérez le contenu de tous vos canaux à partir d'un seul endroit avec ClickUp.

Il n'y a en réalité rien de mal à avoir des calendriers de contenu distincts pour chaque canal.

Le véritable problème survient lorsque vous ne disposez pas d'un calendrier de marketing multicanal centralisé pour établir la connexion entre tous ces éléments et les aligner sur vos objectifs marketing généraux.

Les calendriers de contenu multicanaux offrent une vue d'ensemble de tout ce qui se passe sur vos canaux, ce qui aide les équipes à mieux se coordonner, à éviter les chevauchements et à promouvoir une identité de marque cohérente.

ClickUp vous aide en vous offrant l'espace centralisé alimenté par l'IA dont vous avez besoin pour planifier, organiser et gérer le contenu sur tous les canaux. Mieux encore, il est incroyablement facile à utiliser, que vous créiez votre tout premier calendrier de contenu ou que vous en migriez un depuis un autre outil.

Pour commencer, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp.

Foire aux questions (FAQ)

Pour un responsable de la croissance, il est essentiel d'avoir une vue d'ensemble du marketing pour élaborer une stratégie efficace. Grâce à un outil de calendrier, vous pouvez facilement coordonner des campagnes multicanaux. Votre équipe peut visualiser la charge de travail, repérer les obstacles et les problèmes de capacité, et établir une forte présence sur les réseaux sociaux à l'aide d'un seul outil ou d'une suite d'outils. Et comme tout est regroupé au même endroit, vous pouvez ajuster les priorités sans perdre votre élan.

ClickUp est un espace de travail convergent basé sur l'IA qui rationalise la planification de contenu multicanal en vous offrant une vue unifiée de vos plans marketing multicanaux. Vous pouvez attribuer des tâches, définir des rappels, automatiser certaines parties de votre flux de travail de contenu et même mesurer l'efficacité de votre stratégie multicanal sur plusieurs comptes de réseaux sociaux.

Le défi le plus courant dans la gestion multicanal est le manque de visibilité centralisée : lorsque le contenu est réparti dans des feuilles de calcul distinctes ou dans plusieurs outils, personne ne peut avoir une vue d'ensemble. Il en résulte des délais qui se chevauchent et des conflits de contenu entre les différents canaux, des conflits entre les équipes et, en fin de compte, un ralentissement de la progression.

Lorsque vous suivez les indicateurs clés de performance (données d'audience telles que les conversions, l'engagement ou la qualité des prospects) par rapport à votre contenu, vous pouvez :– Valider la réussite : voir immédiatement quels formats de contenu ou canaux offrent le meilleur retour sur investissement. Qu'il s'agisse de campagnes payantes sur les réseaux sociaux pour les inscriptions ou de newsletters par e-mail annonçant le lancement de produits– Ajuster les ressources : Réaffecter le temps et le budget consacrés aux canaux peu performants et miser davantage sur ceux qui stimulent la croissance. – Identifier les lacunes : Déterminer précisément pourquoi un élément a échoué dans votre stratégie marketing multicanal. Était-ce le sujet, le canal ou le timing ? Ces informations basées sur les données vous aident à affiner votre approche multicanal, à renforcer vos efforts de marketing de contenu et à combler les lacunes là où votre cible est sous-desservie.