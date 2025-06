10 exemples et échantillons de plans marketing efficaces

Yogi Berra, le joueur de baseball, a dit un jour : « Si vous ne savez pas où vous allez, vous finirez ailleurs. » Avoir un véritable repère vers lequel se diriger est aussi essentiel pour un sportif que pour une entreprise.

Une fois que vous connaissez vos objectifs, il est temps d'élaborer un plan pour les atteindre. Aujourd'hui, les équipes commerciales élaborent des plans très variés dans les domaines de la gestion de projet, de l'architecture technologique, de la gestion des talents, etc.

Dans cet article, nous explorons l'un des forfaits Business les plus importants pour réussir sur le marché : le plan marketing.

Qu'est-ce qu'un plan marketing ?

Un plan marketing est un document opérationnel qui décrit vos objectifs, vos stratégies, vos tactiques, vos activités et vos résultats mesurables.

Un bon plan marketing est :

Suffisamment détaillé pour être clair, suffisamment précis pour ne pas être distrait par des détails insignifiants

Simplicité du langage et de la présentation

Axé sur les objectifs, avec des éléments d'action clairs pour atteindre les objectifs fixés

Pratique, avec des jalons et des points de contrôle

Les éléments d'un plan marketing

Un bon plan marketing comprend généralement sept éléments clés :

Étude de marché : étudier la taille du marché, les normes du secteur, la dynamique du marché, la concurrence et les produits

Public cible : analyse de la clientèle, notamment son âge, son sexe, sa langue, ses intérêts, ses préférences, ses comportements et son étape de vie

Objectifs : définir des objectifs marketing mesurables qui correspondent aux objectifs de l'entreprise en matière de notoriété de la marque, de génération de prospects, de conversion, d'engagement et de recommandation

Stratégie marketing : développer la bonne combinaison de canaux marketing, de campagnes et d'indicateurs

Budget : allouer des ressources à chaque activité marketing, affecter les budgets existants aux canaux qui génèrent le meilleur retour sur investissement

Messages de marque : créer un contenu intelligent et éclairé qui établit une relation solide avec les prospects, reflétant de manière cohérente la philosophie de l'organisation

Suivi et évaluation : tester et analyser les stratégies marketing afin d'identifier celles qui fonctionnent et ajuster le forfait en conséquence

10 exemples et échantillons de plans marketing efficaces

Tout comme aucun homme n'est une île, aucune idée ne l'est non plus. Chaque idée est une amélioration (directe ou indirecte) de quelque chose qui existe déjà. Toutes vos idées s'inspirent d'autre chose. Vos propres idées inspireront également quelqu'un d'autre.

Voyons donc comment certaines des entreprises les plus prospères élaborent leurs plans marketing et tirons-en quelques enseignements.

1. Visitez Baton Rouge : forfait promotionnel touristique

Source : Simpleview Inc

En 2019, la ville américaine de Louisiane s'est donné pour mission « d'augmenter la fréquentation et la notoriété de la région métropolitaine de Baton Rouge ». Pour mener à bien cette mission, elle a collaboré avec Simpleview, une agence de marketing touristique.

Le plan marketing de Simpleview comprend des études qualitatives et quantitatives, des conseils ciblés et des recommandations. Voici quelques-uns des éléments phares de ce forfait :

Contexte concernant le nombre de touristes et les forfaits passés

Analyse SWOT

Profil des publics cibles

Objectifs, stratégies et tactiques correspondantes

Points à retenir

En tant que professionnel du marketing, vous pouvez tirer plusieurs enseignements de ce plan marketing. Tout d'abord :

Exhaustivité : inclure des recherches et des analyses pour démontrer votre compréhension avant de formuler des recommandations.

Cadres : analyse SWOT, profil du public cible et définition des objectifs.

Planification pyramidale inversée : commencez par définir l'objectif de l'entreprise, puis décomposez-le en stratégies à 360 degrés et en tactiques concrètes, afin de créer un processus simple mais efficace.

Calendrier des activités : calendrier provisoire des évènements prévus pour mettre en œuvre le plan en cours de discussion.

2. Refuge familial Safe Haven : plan de marketing de marque

Source : Safe Haven Family Shelter

Safe Haven Shelter est une organisation à but non lucratif qui travaille dans le domaine du logement. Elle avait quatre objectifs spécifiques :

Objectif I : Devenir une autorité dans votre secteur

Objectif II : Renforcer la notoriété de la marque

Objectif III : fidéliser les audiences établies

Objectif IV : Créer des marques pour les évènements et les campagnes de collecte de fonds

Pour y parvenir, ils ont élaboré un plan marketing qui décompose les objectifs en objectifs, auxquels correspondent des étapes d'action spécifiques. En outre, il mentionne également le public cible, les thèmes clés et les messages, et enfin les indicateurs.

Points à retenir

Granularité : Le plan marketing de Safe Haven commence par les grands objectifs, mais entre ensuite dans les détails des éléments d'action, des indicateurs et des parties prenantes responsables. Cela permet de relier le plan général aux actions concrètes sur le terrain.

Transparence : ce forfait s'inscrit dans la continuité de celui de l'année précédente et accepte ouvertement les retards et les perturbations pouvant affecter certaines campagnes.

Guardrails : « Racontez l'histoire de Safe Haven d'une manière qui établit un lien avec les problèmes plus larges auxquels la société est confrontée. Le monde doit changer ; quel rôle Safe Haven joue-t-il dans la forme que prendra ce changement ? »

Cette citation guide le plan marketing et permet à toutes les parties prenantes de rester concentrées sur le récit à raconter.

3. Université de l'Illinois : plan marketing pour les inscriptions

L'université de l'Illinois souhaitait augmenter le nombre d'inscriptions à ses cours de premier cycle en 2021. Pour atteindre cet objectif, le service des admissions a élaboré un plan marketing détaillé.

Le plan marketing de l'université de l'Illinois comprend :

Contexte, recherche et informations clés

Personnalité du public et influences comportementales

Programmes marketing couvrant le contenu, le numérique, le publipostage, les brochures, les e-mails, les évènements, les réseaux sociaux, les SMS et, enfin, le site web

Points à retenir

Perspectives : Le plan comprend une section détaillée qui établit le contexte, notamment le profil du public cible et les étapes du processus d'admission. Il offre une vue unique du comportement des clients, ce qui est essentiel pour concevoir une stratégie efficace.

Forfait « Full Funnel » : ce forfait décrit le type de messages que l'on reçoit en fonction de l'étape du funnel à laquelle on se trouve.

Extrait du chapitre consacré à la recherche décisionnelle dans le plan marketing de l'université de l'Illinois

4. La réponse de Coca-Cola à la pandémie

Environ trois mois après le début de la pandémie mondiale qui a bouleversé nos vies, Coca-Cola se réinventait pour s'adapter à ce nouveau monde.

Bien que ce résumé d'une conférence donnée par John Murphy, directeur financier, ne soit pas un plan marketing au sens strict du terme, il offre un excellent aperçu de la communication de crise et du leadership en entreprise.

Coca-Cola s'engage à :

Éliminez les marques « zombies » peu performantes

Consolidez votre offre pour créer un portfolio plus petit et plus pertinent

Donnez la priorité à l'hygiène grâce à des solutions sans contact et à des canaux hors domicile

Concentrez-vous sur les produits les plus vendus pour retenir l'attention du consommateur

Repensez vos emballages pour créer des produits adaptés à la vente en ligne

Points à retenir

Proactivité : Coca-Cola reconnaît l'impact de la pandémie et communique de manière proactive avec ses actionnaires au sujet de sa stratégie.

Définir les attentes : « Quelques marchés connaîtront une reprise en forme de V, tandis qu'un certain nombre d'autres adopteront une forme en U ou en L. Je pense qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur la forme que prendra cette reprise. »

Cela permet de définir des attentes réalistes dans l'esprit du lecteur.

Focus : Au lieu de discuter des détails des défis à relever ou de la baisse des revenus, Coca-Cola se concentre sur les opportunités, et la marque les saisit à deux mains. Cela rassure les actionnaires qui savent qu'ensemble, ils sortiront plus forts.

5. OpenOffice : plan marketing stratégique

Source : OpenOffice

Avant d'entrer dans les détails, précisons que ce forfait a déjà 20 ans. Cela lui confère toutefois des perspectives uniques que les spécialistes du marketing peuvent exploiter dans leurs propres plans.

Ce plan marketing stratégique d'OpenOffice contient :

Analyse de la communauté, du marché, du produit et de la concurrence

Segmentation du marché

Analyse SWOT

Propositions et idées concernant la communauté, le produit, le prix, la distribution et la promotion

Points à retenir

Communauté : « Les versions précédentes ont eu une diffusion restreinte au sein du projet marketing OpenOffice.org ; cette version lance le processus de consultation auprès de l'ensemble de la communauté OpenOffice.org, en vue d'un envoi officiel au Conseil communautaire à la fin de l'année 2004. »

En tant que produit open source fortement dépendant de la communauté, ce plan marketing est inclusif et collaboratif, une approche qui pourrait inspirer d'autres produits similaires générés par les utilisateurs ou construits par la communauté.

Disruption : Ce plan marketing comprend une section consacrée aux idées marketing disruptives, notamment le ciblage des clients qui semblent peu attractifs pour la concurrence et la lutte contre la « non-consommation »

Planifier le plan : l'annexe contient une description du processus utilisé par l'équipe marketing pour élaborer ce plan.

Source : OpenOffice

6. Plan marketing pour Lakeland, Tennessee

En général, les plans marketing des villes tournent autour du tourisme. Celui de la ville de Lakeland, dans le Tennessee, est différent, car il vise à attirer davantage de familles et à stimuler la croissance dans les secteurs résidentiel et commercial.

Ce plan marketing pour Lakeland, dans le Tennessee, comprend :

Principaux objectifs commerciaux et objectifs d'assistance

Messages stratégiques : Par exemple : « Lakeland est une ville favorable aux entreprises et prête pour la croissance économique »

Cibles, telles que les promoteurs immobiliers, les organisations et les particuliers

Canaux de distribution

Indicateurs clés de performance

Initiatives stratégiques

Points à retenir

Défis : « Pendant de nombreuses années, Lakeland a choisi de rester une « ville-dortoir », offrant à ses habitants des impôts fonciers faibles ou inexistants, un faible taux de criminalité et des directives strictes en matière d'urbanisme. »

Cette partie du rapport présente de manière honnête et transparente les défis historiques afin de favoriser les changements futurs.

Résultats mesurables : Lakeland, dans le Tennessee, lie son plan marketing à des revenus directs sous forme de taxes foncières et de taxes sur les ventes. Il comprend également des indicateurs de satisfaction des résidents afin de garantir des résultats qualitatifs.

7. Lush Cosmetics

L'industrie cosmétique est extrêmement compétitive, où l'image de marque et le marketing jouent un rôle clé dans la différenciation. Le plan marketing de Lush est donc une étude intéressante en matière de communication et de gestion de marque.

Points à retenir

Source : Lush cosmetics

Focus : L'utilisation de la matrice BCG est un moyen astucieux de comprendre la valeur et le potentiel de chaque produit et de hiérarchiser les efforts de marketing.

Source : Lush cosmetics

Valeurs : Placer la vision, la mission, l'objectif et les valeurs de la marque au premier plan afin d'établir une connexion émotionnelle directe avec le client potentiel. La marque n'hésite pas non plus à se montrer disruptive et provocatrice.

Outils et cadres : Le forfait comprend une matrice de valeurs, une analyse SWOT, une analyse situationnelle et d'autres cadres marketing similaires pour guider la documentation du plan.

Stratégie centrée sur la marque : le plan marketing de Lush décrit les stratégies, les messages et les tactiques qui s'alignent parfaitement sur l'objectif global de la marque. Par exemple, ce plan utilise le slogan « go natural » (optez pour le naturel) qui fait suite aux messages mondiaux « go naked » (optez pour le nu).

8. Bay Area Rapid Transit : plan marketing stratégique

En 1988, le bureau des affaires publiques a élaboré un plan marketing complet pour le BART, le système de transport rapide de la région de la baie de San Francisco.

Avant de rejeter cette citation comme étant trop ancienne, laissez-nous vous montrer pourquoi elle est toujours d'actualité et source d'inspiration.

Note : Informations très intéressantes sur les transports publics dans les années 1980, si vous êtes passionné d'histoire !

Points à retenir

Perspectives à long terme : la première partie du forfait s'étend sur cinq ans et comprend la planification des services, la tarification, la recherche et les activités promotionnelles.

Philosophie marketing : « Chaque employé de BART doit être considéré comme un spécialiste du marketing », indique le rapport, qui définit le marketing non seulement comme une série de campagnes, mais aussi comme un reflet dans les discours et les comportements.

Marketing de contenu : Le forfait prévoit « l'élaboration d'un guide pratique BART destiné aux enseignants accompagnant des enfants en excursion scolaire, en complément du film et de la vidéo « Mark Twain Going Places » - un excellent exemple de marketing de contenu pertinent et attrayant.

Bien que ce plan ait été élaboré il y a 35 ans, il reste un excellent exemple de plan marketing, car il repose sur des bases solides. Il se concentre sur l'objectif et le message sans perdre de vue les objectifs.

En fait, BART reste aujourd'hui l'un des annonceurs les plus créatifs des États-Unis et a remporté de nombreux prix. Vous trouverez ci-dessous une publicité issue d'une campagne de cette année.

Source : Bart. gov

9. Plan de marketing touristique des Territoires du Nord-Ouest

Northwest Territories Tourism (NWTT) est un organisme sans but lucratif et une organisation de marketing de destination. Il présente régulièrement ses plans marketing à son conseil d'administration, à ses bailleurs de fonds et à d'autres parties prenantes. Aujourd'hui, nous discutons du plan pour 2024.

Le plan marketing NWTT comprend :

Aperçu de l'environnement marketing, y compris les tendances du secteur et du marché

Stratégies d'atténuation des risques

Priorités stratégiques et activités correspondantes

À retenir

Planification des risques : Bien que la plupart des organisations effectuent une analyse SWOT sous une forme ou une autre, il est rare qu'un plan marketing se concentre spécifiquement sur les risques. NWTT identifie différents types de risques et définit des stratégies claires pour les surmonter.

Visualisation : NWTT mappe l'ensemble du paysage marketing pour une compréhension simple. Il clarifie les responsabilités qui se chevauchent et encourage les équipes à travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs.

Source : NWTT

Note : Les visuels et les infographies sont une source d'inspiration absolue si vous cherchez à convaincre vos managers ou vos sponsors de financer votre projet.

10. Public Health England : Stratégie de marketing social

Source : Public Health England

Public Health England (PHE) reprend des outils et des techniques du monde des affaires et les réutilise pour le bien public. Elle apporte ainsi son assistance aux programmes gouvernementaux, tels que ceux consacrés à l'obésité infantile et à la santé mentale.

Cette nouvelle stratégie marketing aide à intégrer les technologies numériques et les campagnes pour un engagement plus profond et un changement de comportement. Le forfait marketing sur les réseaux sociaux de PHE comprend :

Définition des défis et des opportunités

Enseignements et leçons tirés des campagnes précédentes

Principes qui guident les activités marketing

Idées de campagne et plans d'exécution

À retenir

Croissance cumulative : ce plan s'appuie sur les réussites et les réalisations passées pour orienter les efforts marketing futurs. Par exemple, le plan consiste à doubler les partenariats afin d'étendre la portée, ce qui a très bien fonctionné par le passé.

Focus : La santé publique a pour tâche de faire changer les comportements, un défi presque insurmontable. Elle y parvient en mettant l'accent sur la communication et en concevant des slogans de campagne qui trouvent un écho auprès des différents groupes cibles.

Ressources numériques : outre la publicité et le contenu, PHE développe également des applications mobiles et des produits numériques qui favorisent les changements de comportement. Par exemple, le bot Facebook Breastfeeding Friend fournit des réponses approuvées par des sages-femmes aux mères qui allaitent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 !

Ce ne sont là que les dix meilleurs plans que nous avons pu trouver sur Internet. En fait, beaucoup d'entre eux proviennent d'organismes et de services gouvernementaux, car ceux-ci sont tenus de publier leurs plans marketing de temps à autre.

Si vous souhaitez quelques exemples supplémentaires, les voici :

Plan marketing 2013-2014 de Public Health England : un excellent exercice « ce jour-là, cette année-là »

Plan marketing de la ville de Grand Haven : visant à créer des opportunités de réaménagement

Forfait marketing stratégique Travel Texas : détails précis des activités sur différents canaux

Les exemples ci-dessus illustrent les différentes façons dont vous pouvez aborder votre plan marketing. Cependant, s'il y a une chose que vous ne pouvez absolument pas vous permettre de négliger, ce sont les données et les analyses.

Types de plans marketing

Il existe des dizaines de types de plans marketing différents que les équipes élaborent chaque jour. L'équipe chargée des réseaux sociaux peut créer un calendrier pour ses activités, les équipes d'analyse peuvent créer un tableau de bord pour suivre les indicateurs de réussite, et l'équipe chargée du contenu peut établir un calendrier pour ses publications.

1. Forfait marketing de contenu

Un plan de marketing de contenu couvre la conception, la création, la distribution, la réutilisation et la mesure des efforts liés au contenu. Un bon plan de marketing de contenu comprend :

Sujets/idées sur lesquels l'équipe va créer du contenu

Le format dans lequel le contenu sera créé, tel que des articles de blog, des infographies, des vidéos, des podcasts, etc.

Le canal sur lequel il sera publié, tel qu'un blog, un site web, les réseaux sociaux, etc.

Indicateurs attendus en matière de lectorat, d'engagement et de conversions, le cas échéant

Si vous êtes nouveau dans cet espace, commencez par l'un de ces modèles de calendrier de contenu personnalisables.

2. Forfait marketing sur les réseaux sociaux

Contrairement à un plan de marketing de contenu qui s'articule autour de thèmes et d'idées, un plan de marketing sur les réseaux sociaux consiste à créer du contenu adapté à des canaux sociaux spécifiques. Un plan de marketing sur les réseaux sociaux solide comprend :

Stratégies de campagnes payantes et organiques

Idées de contenu spécifiques à chaque plateforme

Stratégies de réutilisation du contenu existant

Indicateurs d'engagement et de performance

3. Forfait e-mail marketing

Si un plan de marketing sur les réseaux sociaux se concentre sur les réseaux sociaux, le marketing par e-mail se concentre sur les e-mails. Ce plan comprend les moyens complets par lesquels votre organisation utiliserait l'e-mail pour atteindre ses objectifs marketing.

Un forfait e-mail marketing comprend :

Types d'e-mails, tels que les e-mails promotionnels, éducatifs ou les newsletters

Bases de données de prospects à différentes étapes du tunnel de conversion et messages correspondants à leur envoyer

Fréquence et heure d'envoi des e-mails

Ton, style et conception des messages électroniques eux-mêmes

Mesures de réussite et repères

4. Plan marketing pour l'optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Il s'agit d'un plan marketing spécialisé conçu pour optimiser le classement de votre contenu sur la page de résultats des moteurs de recherche, ce qui, à son tour, générera plus de trafic vers le site. Les plans de marketing SEO comprennent :

Recherche de mots-clés et visibilité potentielle

Tactiques d'optimisation sur la page

Stratégies de création de liens et autres techniques d'optimisation hors page

5. Forfait marketing traditionnel

Le plan marketing traditionnel fait généralement référence aux canaux publicitaires non numériques, tels que la télévision, la radio, la presse écrite et l'affichage extérieur. Ce plan marketing complète le plan marketing numérique, créant ainsi une stratégie cohérente pour la marque.

Ce plan marketing joue un rôle crucial dans la réussite, en particulier dans les économies en développement, où les utilisateurs sont davantage exposés aux médias traditionnels pour se divertir et s'informer.

Les plans marketing traditionnels comprennent :

Canaux choisis pour le marketing et la publicité

Prévisions de dépenses et budgets pour chaque canal

Communication et messages pour chaque canal

Mécanismes de suivi, comme un numéro de téléphone ou un identifiant e-mail dédié pour évaluer les performances

6. Forfait marketing de croissance

Courant chez les start-ups et les entreprises technologiques, le marketing de croissance exploite les données pour susciter l'intérêt, les demandes de renseignements et l'engagement envers l'entreprise. Un plan de marketing de croissance type comprend :

Stratégies complètes, de la sensibilisation à la promotion

Les indicateurs clés de performance (KPI), tels que le taux de croissance, le taux de rétention, le taux de désabonnement, la valeur vie client et les indicateurs de satisfaction

Les activités qui stimulent la croissance, telles que les évènements ou les webinaires

Ressources pour mener à bien vos campagnes, telles que des livres électroniques, des livres blancs, des études de cas, etc.

7. Forfait marketing d'influence

Traditionnellement, cela pourrait s'appeler un plan d'ambassadeur de marque impliquant le soutien de célébrités. Dans l'espace des médias sociaux, le plan de marketing d'influence fait référence à la stratégie d'une organisation visant à engager des personnalités populaires en ligne pour expliquer, éduquer et promouvoir ses produits ou services.

Un bon forfait de marketing d'influence doit être soigneusement élaboré et réfléchi. Voici ce que cela implique.

Liste des influenceurs dont le contenu et la philosophie correspondent à votre marque

Processus d'essai, d'utilisation et de recommandation de votre produit

Rémunération et informations connexes à divulguer au public de l'influenceur

Cadre pour mesurer le retour sur investissement des activités de marketing d'influence

8. Lancer un plan marketing

Un bon lancement de produit incite les utilisateurs potentiels à envisager, voire à essayer, le nouveau produit que vous proposez. Pour y parvenir, le plan marketing de lancement comprendra :

Positionnement du produit, avec des détails sur la manière dont il se compare à la concurrence existante

Matériel pédagogique, tel que brochures, démonstrations, témoignages d'utilisateurs bêta, etc.

Stratégie de commercialisation, y compris la tarification, les campagnes publicitaires, les partenariats, etc.

Pré-lancement (recherche, préparation, conception de la proposition de valeur), lancement (communiqués de presse, publicités, évènements) et activités post-lancement (analyse des données, optimisations)

Comment créer un plan marketing efficace

Selon les buts, les objectifs, la portée, l'échéancier et les activités en cause, votre processus de planification marketing peut varier considérablement. Voici les étapes fondamentales qui vous aideront à remplir la page blanche.

1. Choisissez un outil de planification

Il existe plusieurs logiciels de planification marketing sur le marché pour vous aider à planifier et organiser vos activités. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins. Par exemple, vous pouvez simplement ouvrir un document Google Doc et y noter vos plans.

Si vous disposez d'une pratique marketing mature, vous pouvez utiliser un logiciel de gestion de projet tel que ClickUp pour documenter le plan, collaborer avec les parties prenantes, planifier les activités, créer des tâches, gérer les performances, etc.

Un outil comme ClickUp, qui propose un modèle de plan marketing gratuit, peut vous faciliter la vie chaque fois que vous élaborez des plans.

ClickUp pour les équipes marketing

2. Faites vos recherches

Un bon plan marketing repose sur des recherches approfondies. Voici quelques-unes des techniques de recherche marketing les plus couramment utilisées :

Analyse SWOT : étude des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Ce modèle d'analyse SWOT pour nouveaux produits de ClickUp est un excellent point de départ.

Segmentation du marché : Organisation du marché/de l'audience en groupes en fonction de leurs caractéristiques démographiques, de leurs préférences, de leurs comportements, etc. La segmentation facilite la planification et le ciblage des campagnes marketing.

Stratégies de tarification : comprendre le marché, la concurrence et la capacité financière des prospects afin d'élaborer une stratégie de tarification adaptée.

3. Fixez-vous des objectifs

La clé de voûte de tout bon plan marketing réside dans la définition claire d'objectifs initiaux. Assurez-vous que vos indicateurs clés de performance marketing sont les suivants :

SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et limité dans le temps

Clair et facilement compréhensible par tous les membres de l'équipe

Accessible pendant toute la durée de validité du plan marketing

Aligné sur les objectifs commerciaux

Les objectifs ClickUp sont conçus pour vous permettre de faire tout cela et bien plus encore. Créez des cibles pour vos tâches/activités. Définissez des cibles numériques, monétaires ou de type vrai/faux. Suivez la progression et visualisez les pourcentages de progression pour plusieurs objectifs dans une seule vue.

Suivez votre progression avec les objectifs ClickUp

4. Dressez la liste de vos forfaits

Il s'agit de la partie « plan » de votre plan marketing. Dressez une liste de toutes les initiatives marketing que vous comptez mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs. Incluez :

Messages de campagne

Contenu et autres ressources que vous allez créer ( un bon logiciel de marketing de contenu peut vous aider dans cette tâche)

Canaux de distribution

Les parties prenantes et leurs responsabilités

Budgets

Indicateurs pour chaque activité

Ensuite, planifiez-les dans un échéancier pour vous assurer que tout est raisonnablement réalisable. Utilisez l'un des modèles de plan marketing de ClickUp pour accélérer ce processus. Commencez avec le modèle de plan marketing ClickUp!

Obtenez un modèle gratuit Modèle de plan marketing ClickUp

Bonus : Voici quelques outils marketing destinés aux petites entreprises que vous pouvez utiliser pour élaborer vos plans.

5. Consignez les détails

Incluez autant d'informations que possible dans votre plan marketing afin que, le moment venu, tout le monde sache ce qu'il y a à faire.

ClickUp Docs offre un espace de rédaction collaboratif et facile à utiliser pour consolider sans effort des données, des visuels, des textes et d'autres éléments intégrés.

Modifiez ensemble en temps réel. Ajoutez des surlignages, des titres, des checklists et bien plus encore. Une fois terminé, vous pouvez créer directement des tâches à partir de vos documents ClickUp pour faciliter la gestion de vos projets marketing.

Commencez Documents ClickUp pour créer des forfaits marketing clairs et efficaces

6. Rédigez un résumé

Tout le monde a besoin d'une version tl;dr. Rédigez donc un résumé des points saillants du plan marketing plus long. Si cela vous semble trop fastidieux, utilisez ClickUp Brain pour créer automatiquement un résumé et l'insérer directement dans Docs. Et voilà !

7. Mettez en place des tableaux de bord

En fonction de vos objectifs et de vos projets, configurez des tableaux de bord pour les indicateurs que vous devez suivre. Vous pouvez également utiliser les tableaux de bord ClickUp pour suivre les indicateurs de performance clés, les indicateurs de projet et la productivité des équipes marketing.

Tableaux de bord marketing personnalisables sur ClickUp

8. Évaluer et optimiser

Au fur et à mesure que vous exécuterez votre forfait, vous acquerrez de nouvelles connaissances et de nouvelles perspectives. Utilisez-les pour optimiser votre forfait. Par exemple, si votre publicité sur les moteurs de recherche donne de meilleurs résultats que vos investissements dans les réseaux sociaux, réaffectez vos budgets.

Analyse du plan marketing et indicateurs de performance

Si le marketing est une activité créative, l'analyse est la partie qui assure son financement. En substance, l'analyse marketing surveille et mesure l'impact des plans marketing afin que les équipes puissent garantir un retour sur investissement maximal.

Voici quelques-unes des façons les plus courantes dont l'analyse renforce les plans marketing :

Précision

Grâce aux données et aux informations qu'elles fournissent, les analyses aident les spécialistes du marketing à créer des campagnes qui ont le plus de chances de réussir. Par exemple, si vous savez que la plupart de vos demandes proviennent d'Instagram, vous pouvez investir dans la création d'une boutique Instagram pour les ventes sur la plateforme.

Cibler

L'analyse permet d'identifier le marché cible qui présente le plus grand potentiel de valeur et de le cibler avec précision.

Agilité

Contrairement à autrefois, les équipes ne font plus de plans quinquennaux. À l'instar des équipes de développement logiciel agile, les spécialistes du marketing élaborent des plans par petits sprints. L'analyse permet de mesurer les résultats de chaque sprint et d'optimiser en conséquence.

Hiérarchisation

Facebook ou Instagram ? Publicités sur les moteurs de recherche ou référencement naturel ? Panneaux d'affichage ou hashtag Twitter ? L'analyse vous aide à prévoir les résultats potentiels de chacune de ces options et à les classer par ordre de priorité.

Mesure

Chaque outil de marketing en ligne offre un large intervalle d'indicateurs. Pour que votre forfait soit pertinent, concentrez-vous uniquement sur ceux qui comptent. En général, cela peut inclure l'un des éléments suivants.

Trafic organique et trafic payant

Coûts d'acquisition de clients

Valeur vie client

Retour sur investissement

Seuil de rentabilité et autres indicateurs liés aux coûts

Les nombres de pénétration du marché

Si vous avez lu jusqu'ici, vous êtes probablement impatient de créer un excellent plan marketing pour vous-même. Avant de vous quitter pour aujourd'hui, nous aimerions donc vous donner quelques conseils simples pour créer votre propre plan marketing.

FAQ sur les plans marketing

1. Qu'est-ce qu'un plan marketing ?

Un plan marketing est un document opérationnel qui décrit vos objectifs, vos stratégies, vos tactiques, vos activités et vos résultats mesurables.

Prenons l'exemple de Visit Baton Rouge. Le plan marketing de Simpleview comprend des études qualitatives et quantitatives, des conseils ciblés et des recommandations. Voici quelques-uns des éléments marquants de ce forfait :

Contexte concernant le nombre de touristes et les forfaits passés

Analyse SWOT

Profil des publics cibles

Objectifs, stratégies et tactiques correspondantes

2. Quelles sont les huit étapes d'un plan marketing ?

Choisissez un outil de planification marketing

Faites vos recherches

Fixez-vous des objectifs

Faites la liste de vos forfaits

Consignez les détails

Rédigez un résumé

Mettez en place des tableaux de bord

Évaluer et optimiser

3. Comment rédiger un plan marketing ?

Pour rédiger un plan marketing clair et complet, incluez les éléments suivants.

Étude de marché : étudier la taille du marché, les normes du secteur, la dynamique du marché, la concurrence et les produits

Public cible : analyse de la clientèle, notamment son âge, son sexe, sa langue, ses intérêts, ses préférences, ses comportements et son étape de vie

Objectifs : définir des objectifs marketing mesurables qui correspondent aux objectifs de l'entreprise en matière de notoriété de la marque, de génération de prospects, de conversion, d'engagement et de recommandation

Stratégie marketing : développer la bonne combinaison de canaux, de campagnes et d'indicateurs

Budget : allouer des ressources à chaque activité marketing, affecter les budgets existants aux canaux qui génèrent le meilleur retour sur investissement

Messages de marque : créer un contenu intelligent et éclairé qui établit une relation solide avec les prospects, reflétant de manière cohérente la philosophie de l'organisation

Suivi et évaluation : tester et analyser les stratégies marketing afin d'identifier celles qui fonctionnent et d'ajuster le forfait en conséquence

Créez des plans marketing gagnants avec ClickUp

Le marketing est l'une des fonctions les plus puissantes et les plus responsables dans toute organisation. Dans une start-up moyenne, le marketing est l'une des trois principales dépenses. Pour tirer le meilleur parti des budgets et être à la hauteur de leur réputation, les spécialistes du marketing ont besoin d'un forfait.

ClickUp pour les spécialistes du marketing regorge de toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin pour élaborer un plan marketing réussi. Utilisez ClickUp Docs pour rédiger votre plan.

Utilisez les objectifs ClickUp pour suivre vos cibles et votre progression. Avec les tâches ClickUp, gérez et planifiez vos activités marketing. Consultez les résultats sur le tableau de bord ClickUp et optimisez au fur et à mesure. Personnalisez et adaptez un modèle de forfait marketing numérique à vos besoins.

Cela vous semble être l'outil de planification marketing idéal ? Voyez par vous-même. Essayez ClickUp gratuitement.