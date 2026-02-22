10 modèles gratuits de systèmes de gestion d'entreprise

Une organisation moyenne utilise 305 applications SaaS. 🤯

C'est pourquoi les modèles de système de gestion d'entreprise sont essentiels. Non seulement parce qu'ils vous fournissent une structure, mais aussi parce que les modèles adaptés ont une connexion directe avec la manière dont le travail est attribué, suivi, documenté et évalué.

Grâce à un modèle de système de gestion d'entreprise, vous pouvez réduire le nombre d'outils utilisés au quotidien et orienter votre travail dans la bonne direction au sein d'un système plus vaste.

Dans cet article, nous allons passer en revue les meilleurs modèles de système de gestion d'entreprise conçus pour vous faciliter la tâche !

Qu'est-ce qu'un modèle de système de gestion d'entreprise ?

Un modèle de système de gestion d'entreprise est un environnement de travail prêt à l'emploi que vous pouvez utiliser pour gérer vos opérations quotidiennes en un seul endroit. Il vous offre une structure cohérente pour organiser les personnes, les projets, les processus et le suivi des performances, afin que votre travail ne se retrouve pas dispersé dans des documents, des feuilles de calcul et des discussions désorganisés.

Ces modèles comprennent généralement :

Structure organisationnelle et rôles/responsabilités

Procédures opératoires normalisées (SOP)

Documentation des politiques

Traitez les flux de travail et la documentation

Mesures de contrôle qualité

Protocoles de communication

Indicateurs de performance et KPI

Ce qu'il faut rechercher dans les modèles de gestion d'entreprise

Lorsque vous choisissez des modèles de gestion d'entreprise, vous devez rechercher :

Flexibilité de personnalisation : vos flux de travail sont uniques. Pouvez-vous facilement modifier les champs, les statuts et les vues pour les adapter au fonctionnement de votre équipe, ou le modèle a-t-il une structure rigide et immuable ?

Visibilité interfonctionnelle : le travail ne se fait pas en vase clos dans chaque service. Votre modèle doit prendre en charge plusieurs équipes et montrer comment les initiatives sont reliées entre elles dans l'ensemble de l'entreprise. le travail ne se fait pas en vase clos dans chaque service. Votre modèle doit prendre en charge plusieurs équipes et montrer comment les initiatives sont reliées entre elles dans l'ensemble de l'entreprise.

Fonctionnalités d'automatisation : les tâches administratives répétitives nuisent à la productivité. Recherchez des modèles disponibles sur une plateforme qui vous permet d'automatiser les mises à jour de statut, les notifications et l'attribution des tâches sans effort manuel. les tâches administratives répétitives nuisent à la productivité. Recherchez des modèles disponibles sur une plateforme qui vous permet d'automatiser les mises à jour de statut, les notifications et l'attribution des tâches sans effort manuel.

Évolutivité : ce modèle fonctionnera-t-il toujours lorsque votre équipe aura doublé de taille ? Recherchez des structures capables d'évoluer avec votre entreprise au lieu de devenir un goulot d'étranglement.

Assistance pour l'intégration : le modèle doit exister au sein d'une plateforme qui effectue la connexion avec vos outils existants, tels que Figma et Google Drive.

10 modèles gratuits de systèmes de gestion d'entreprise

ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, vous offre une bibliothèque de plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi pour gérer votre entreprise sans avoir à assembler des dizaines d'outils différents.

Et le mieux, c'est que ces modèles ne restent pas dans un dossier à prendre la poussière. Lorsque vous choisissez un modèle de système de gestion d'entreprise, il peut être utilisé directement dans le cadre des tâches qu'il pilote : tâches, documents, vues, tableaux de bord, agents, etc., tous connectés et optimisés par l'IA.

Découvrons les meilleurs modèles de système de gestion d'entreprise 👇

1. Modèle ClickUp Book of Work

Le modèle ClickUp Book of Work fournit aux responsables un document autonome leur permettant d'examiner les engagements pris par l'équipe sur une période donnée, avec une visibilité sur les efforts et les besoins budgétaires de chaque initiative. Il est organisé en deux catégories, Projets essentiels et Projets facultatifs, afin que vous puissiez séparer le travail qui doit être effectué de celui qui dépend de la capacité de la charge de travail.

Utilisez-le pour présenter un « livre » organisé pour votre entreprise, avec un en-tête contenant les informations clés telles que le nom de l'entreprise et ses coordonnées. Ensuite, regroupez les projets afin de faciliter les discussions sur les priorités et de les rendre plus cohérentes.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Divisez le travail prévu en projets essentiels et projets facultatifs afin de faciliter la hiérarchisation des priorités et les compromis pendant les cycles de planification.

Simplifiez les évaluations de la direction grâce à un format unique de type document qui résume les engagements pour une période donnée.

Assurez la cohérence entre l'exécution et la planification en créant des tâches ClickUp pour chaque projet et en les faisant évoluer dans les statuts personnalisés ClickUp au fur et à mesure de la progression des travaux.

✅ Idéal pour : les responsables PMO et les responsables des opérations qui coordonnent des portefeuilles de projets inter-équipes.

2. Modèle ClickUp des bonnes pratiques générales

Le modèle ClickUp General Best Practice Template contient une checklist prête à l'emploi pour mettre en place des flux de travail idéaux dans votre entreprise et instaurer des habitudes cohérentes au sein de votre équipe. Il est conçu pour guider l'adoption à travers des étapes que les équipes peuvent suivre lorsqu'elles commencent à utiliser quotidiennement l'environnement de travail ClickUp.

Dans le modèle, les bonnes pratiques sont organisées en catégories claires et liées aux rôles responsables de l'exécution du travail, de sorte que les tâches de déploiement restent faciles à attribuer, à examiner et à achever.

Vous pouvez également personnaliser davantage le modèle en fonction de vos besoins.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez le travail d'adoption par catégorie, comme la formation, la communication et la configuration, en veillant à ce que les instructions soient faciles à suivre lors du déploiement de ClickUp.

Marquez les tâches par rôle, notamment collaborateurs individuels, responsables et administrateurs, afin que chacun sache quelles bonnes pratiques s'appliquent à lui.

Décomposez l'installation en étapes réalisables avec des tâches et des sous-tâches qui couvrent les actions essentielles telles que la création de tâches, les attributions, les dates d'échéance et les priorités.

✅ Idéal pour : les administrateurs d'environnements de travail et les responsables des opérations chargés du déploiement.

🚀 Avantage ClickUp : faites appel aux super agents ClickUp lorsque vous êtes terminés avec les IA qui se contentent de vous donner des réponses. Les Super Agents sont conçus pour vivre dans votre environnement de travail ClickUp en tant que coéquipiers ambiants avec un contexte complet de l'environnement de travail. En fait, ils peuvent exécuter des flux de travail en plusieurs étapes, 24 heures sur 24, en utilisant les outils, les déclencheurs, les connaissances et la mémoire que vous leur fournissez. C'est la différence entre demander de l'aide à l'IA et déléguer le travail à quelque chose qui peut le mener à bien.

3. Modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp

Le modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp regroupe l'ensemble de votre plan de projet dans un échéancier unique, avec des diagrammes de Gantt qui illustrent le lien entre les différentes étapes du travail, du lancement à la livraison. C'est un excellent point de départ lorsque votre projet comporte des dépendances, des phases qui se chevauchent et des délais qui nécessitent une coordination plus étroite.

Une fois le calendrier établi, le modèle vous permet également de suivre les nombres et les signaux qui influencent la livraison, depuis les mouvements budgétaires jusqu'à la gravité des problèmes.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez et ajustez vos échéanciers avec les diagrammes de Gantt ClickUp , qui incluent les relations entre les tâches et le séquençage par jalons.

Stockez les indicateurs essentiels au projet à l'aide d'attributs personnalisés tels que le coût prévu, le coût réel, le budget restant, le niveau de problème et la phase du projet afin de garder le contexte financier et de livraison proche du travail.

Suivez l'exécution d'un seul coup d'œil grâce aux tâches regroupées par statut et par personne assignée, ce qui permet de garder une visibilité sur la propriété et la progression tout au long du cycle de vie du projet

✅ Idéal pour : les chefs de projet en gestion de projet PMO et les responsables de mise en œuvre en contact avec la clientèle qui gèrent des projets en plusieurs phases.

4. Modèle de planification des tâches de gestion de projet ClickUp

Le modèle de planification des tâches de gestion de projet ClickUp présente les tâches d'installation essentielles à chaque projet avant le début de l'exécution, avec un emplacement unique pour saisir le chef de projet, l'équipe de projet, le nom du projet et le statut d'avancement.

Il s'ouvre sur une liste de tâches prête à l'emploi qui couvre les fondamentaux de la plupart des tâches d'un projet, de la définition du concept et des objectifs à la budgétisation, en passant par la planification des risques et la communication.

Et lorsque les détails d'un projet circulent entre plusieurs emplacements, utilisez ClickUp Brain MAX, l'assistant IA de bureau le plus complet. Il vous aide à extraire instantanément le bon contexte et à le transformer en étapes suivantes. Cela peut être n'importe quoi, de la rédaction d'un plan de communication à la génération d'un premier brief de projet à partir de votre environnement de travail.

Rassemblez les informations dispersées relatives à vos projets et élaborez les prochaines étapes avec ClickUp Brain MAX.

De plus, vous pouvez utiliser différents LLM pour les différents types de questions que vous avez, le tout à partir d'une seule application.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Commencez par une checklist structurée qui couvre les étapes clés de la planification, telles que la définition de l'échéancier, la budgétisation, l'installation d'un organigramme, la gestion des risques et la planification des communications.

Gardez les informations de base du projet visibles en haut de la page grâce aux champs dédiés au chef de projet, à l'équipe de projet, au nom du projet et à l'état de statut.

Divisez le travail de planification en sous-tâches afin que chaque étape d'installation ait un propriétaire, un état d'avancement et un suivi clairs.

✅ Idéal pour : les chefs de projet et les responsables de la mise en œuvre qui lancent de nouveaux projets clients ou internes.

📮 ClickUp Insight : 45 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage déclarent conserver pendant des semaines les onglets ouverts liés à leurs recherches professionnelles. Pour 23 % d'entre elles, ces onglets précieux contiennent des fils de discussion IA riches en contexte. En gros, la grande majorité des gens externalisent leur mémoire et leur contexte vers des onglets de navigateur fragiles. Répétez après nous : les onglets ne sont pas des bases de connaissances. 👀 ClickUp Brain MAX change la donne dans ce domaine. Cette super application d'IA vous permet de rechercher dans votre environnement de travail, d'interagir avec plusieurs modèles d'IA et même d'utiliser des commandes vocales pour récupérer du contexte à partir d'une seule interface. Comme MAX réside dans votre PC, il n'occupe pas d'espace dans vos onglets et peut enregistrer les discussions jusqu'à ce que vous les supprimiez !

5. Modèle d'intégration logicielle ClickUp

Le modèle d'intégration logicielle ClickUp présente votre travail d'intégration sous la forme d'un pipeline de tâches étape par étape, chaque demande étant suivie de sa réception à son achèvement. Il est conçu pour un suivi de bout en bout, depuis les premières vérifications telles que la disponibilité et les prix jusqu'à la sélection des fournisseurs, les bons de commande et le suivi des paiements.

Le modèle sépare également les efforts d'intégration en listes dédiées, notamment Intégrations de données, Intégrations de systèmes et Intégrations de processus. Cela permet de garder les différents flux de travail visibles sans mélanger les exigences ou les échéanciers.

Et lorsque les intégrations concernent plusieurs outils, ClickUp Integrations veille à ce que tous vos flux de travail et outils soient connectés à votre environnement de travail.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les demandes à travers des étapes définies telles que « Besoins en informations », « En cours » et « À faire », en gardant les obstacles et les prochaines étapes visibles tout au long du processus.

Gérez plusieurs flux de travail à l'aide de listes distinctes pour les intégrations de données, de systèmes et de processus.

Assistance pour les flux de travail de type approvisionnement avec des détails sur les tâches telles que les personnes assignées, les dates d'échéance et les priorités, ainsi qu'un espace pour les références clés telles que QPA, PO et PR.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations informatiques et les spécialistes de la mise en œuvre qui coordonnent le déploiement de plusieurs systèmes.

⭐ Lecture bonus : Comment mettre en œuvre des stratégies de communication centralisées

6. Modèle de communication avec les employés ClickUp

Le modèle de communication entre employés ClickUp vous offre un espace centralisé pour planifier la circulation des mises à jour internes entre les équipes. Ajoutez vos flux de communication récurrents, puis indiquez la méthode et le public pour chacun d'entre eux afin de clarifier les attentes et de garantir leur répétabilité.

Associez-le à ClickUp Docs pour transformer vos normes de communication en un wiki vivant, verrouiller l'accès avec les permissions appropriées et lier le document directement aux tâches ou aux emplacements des tâches où travaillent les équipes. Lorsqu'une personne a besoin de consulter la politique en cours de projet, vous pouvez lui indiquer la section exacte à l'aide de liens vers des pages ou même d'un lien vers un bloc.

Transformez les normes de communication en un wiki vivant avec des permissions et des liens profonds à l'aide de ClickUp Docs.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Cartographiez la communication par équipe et par objectif à l'aide de sections telles que Réunions internes, Solutions et Marketing.

Suivez le temps passé à préparer les communications, les réunions et les mises à jour avec ClickUp Suivi du temps.

lorsqu'une mise à jour doit avoir lieu avant une autre (par exemple : note de la direction → annonce à l'équipe). Ajoutez des dépendances ClickUp lorsqu'une mise à jour doit avoir lieu avant une autre (par exemple : note de la direction → annonce à l'équipe).

✅ Idéal pour : les responsables des ressources humaines et les responsables de la communication interne qui établissent les paramètres de communication à l'échelle de l'entreprise.

7. Modèle de gestion agile Scrum ClickUp

Le modèle de gestion agile Scrum ClickUp sert de système d'exploitation pour les équipes d'ingénieurs au sein d'une structure de gestion d'entreprise plus large. Il organise l'exécution des bogues et des sprints en étapes définies telles que Ouvert, Triage, Information requise et En cours de développement, offrant ainsi à la direction une vue cohérente de l'avancement et des jalons importants.

En arrière-plan, il s'associe également à ClickUp for Agile Teams pour faciliter la planification des sprints, la visibilité du backlog et la coordination interfonctionnelle.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Acheminez les problèmes entrants via un flux de travail cohérent à l'aide de statuts tels que « Ouvert », « Triage », « Information requise » et « En cours de développement ».

Normalisez les décisions de triage grâce à des champs pour la priorité (P0-P4), la gravité (S1-S3), la source, l'environnement et le type de rapport.

Mesurez l'exécution des sprints grâce aux sprints et aux points de sprint, ainsi qu'aux vues telles que « Bugs signalés », « Par fonctionnalité » et « Mes soumissions de bugs ».

✅ Idéal pour : les Scrum Masters et les responsables techniques qui gèrent la livraison des sprints et le triage des défauts.

💡 Conseil de pro : ClickUp est conçu pour les équipes agiles modernes qui souhaitent planifier, livrer et apprendre dans un seul environnement de travail (sans dispersion des tâches 😵‍💫).

8. Modèle de gestion de la mise en œuvre ClickUp

Le modèle de gestion de la mise en œuvre ClickUp organise les mises en œuvre des clients dans un système unique, chaque client étant suivi à travers différentes étapes telles que Demande et Service en cours.

Lorsque vous avez besoin d'une visibilité sur l'ensemble de vos projets, utilisez les tableaux de bord ClickUp pour regrouper les statuts, les échéances et les indicateurs de revenus dans une seule vue. Les cartes ClickUp AI ajoutent une couche supplémentaire qui vous permet de résumer toutes les informations dont vous avez besoin sans avoir à fouiller dans chaque ligne client.

Résumez les progrès des clients en un coup d'œil grâce aux cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez chaque engagement client par statut, avec des sections distinctes pour les demandes et les services en cours.

Enregistrez les champs essentiels à la mise en œuvre, tels que le niveau d'assistance, le segment, les revenus attendus, les demandes de service et les contrats de vente, ainsi que les dates et les priorités.

Consultez tous les services en un seul endroit à l'aide de la fonction « Tous les services », puis utilisez les tableaux de bord et les cartes IA pour mettre en évidence la charge de travail et les signaux de risque dans l'ensemble du portfolio.

✅ Idéal pour : les responsables de la réussite client et les chefs de projet chargés de gérer le déploiement chez plusieurs clients.

9. Modèle de plan de gestion de la portée ClickUp

Le modèle de plan de gestion de la portée ClickUp vous fournit un document prêt à l'emploi pour définir la portée avant le début des travaux, avec une structure claire qui permet à tout le monde de s'aligner sur les résultats attendus du projet. Il commence par le titre du projet, le chef de projet et la date du rapport, puis passe en revue les éléments que la plupart des équipes ont généralement du mal à documenter par la suite.

Vous y trouverez des sections dédiées à la définition du problème, à la définition de l'opportunité, aux objectifs du projet, au champ d'application du projet et à l'approbation, ce qui vous permettra de fixer plus facilement des limites dès le début et de protéger le projet contre les surprises de dernière minute.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Capturez la portée dans un seul document avec des sections guidées pour les problèmes, les opportunités, les objectifs et les éléments inclus/exclus de la portée.

Réduisez les malentendus grâce à une section « Approbation » qui formalise la validation avant le début de l'exécution.

Utilisez les automatisations ClickUp pour assurer le suivi après les approbations, par exemple en mettant à jour les statuts ou en attribuant des propriétaires lorsque le périmètre est validé.

✅ Idéal pour : les chefs de projet et les responsables de livraison qui gèrent des projets impliquant de nombreux intervenants.

10. Modèle CRM Vertex42 pour les petites entreprises

Pour les petites équipes qui ne sont pas encore prêtes à adopter un CRM complet, le modèle CRM pour petites entreprises de Vertex42, basé sur un tableur, offre un moyen simple de suivre les relations clients et les pipelines de vente.

Il s'agit d'une option légère pour gérer les données clients sans système complexe.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gardez les informations clés telles que les coordonnées et le nom de l'entreprise à portée de main en stockant toutes les informations relatives à vos clients et prospects dans un tableau organisé.

Suivez la progression des transactions, de la prospection initiale à la transaction fermée, en surveillant leurs différentes étapes.

Conservez un historique clair de vos relations en enregistrant toutes vos interactions et en planifiant des tâches de suivi pour chaque contact.

✅ Idéal pour : les fondateurs indépendants et les coordinateurs de l’équipe commerciale de petites entreprises qui assurent le suivi des prospects et des actions de relance.

Créez le centre de commande idéal pour votre entreprise avec ClickUp

Un modèle de système de gestion d'entreprise est un excellent point de départ, mais sa véritable valeur réside dans ce qui se passe après sa mise en place.

Les utilisateurs s'en servent-ils réellement tous les jours ? Les mises à jour sont-elles régulières ? Les décisions sont-elles centralisées ? Les dirigeants peuvent-ils voir ce qui bouge sans avoir à courir après les statuts ?

C'est là toute la différence entre une bibliothèque de modèles et un système de gestion.

ClickUp vous aide à transformer les modèles en un flux de travail dynamique. Vous pouvez documenter le déroulement du travail, attribuer des responsabilités et afficher les priorités dans un seul environnement de travail, grâce à l'IA et aux modèles intégrés.

Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp!

Foire aux questions

Un modèle de gestion de projet se concentre sur une seule initiative avec une date de début et de fin définies. Un modèle de gestion d'entreprise couvre les opérations interdépartementales en cours, telles que l'allocation des ressources et la normalisation des processus.

Oui, ces modèles sont très efficaces pour les équipes des petites entreprises. Ils fournissent une structure et une visibilité essentielles dès le départ, améliorant l'efficacité opérationnelle et évitant le chaos qui accompagne souvent la croissance.

L'IA transforme les modèles statiques en systèmes dynamiques. Par exemple, ClickUp Brain peut générer automatiquement des rapports d'état à partir des données de votre modèle ou résumer la progression réalisée dans tous les services, éliminant ainsi le travail manuel.