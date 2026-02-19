Les 10 meilleures alternatives à Stepfun IA pour [année]

Comme la plupart des outils d'IA autonomes, Stepfun AI a ses points forts. Mais les équipes qui l'utilisent se retrouvent souvent à passer d'un onglet à l'autre pour accomplir leur travail.

Vous devez copier-coller le contexte de votre plan de projet dans l'IA, puis réintégrer les résultats dans votre liste de tâches. Résultat ? Vous perdez un temps précieux et votre concentration à chaque changement.

Une étude menée par ClickUp a révélé que 42 % des perturbations au travail proviennent de la gestion simultanée de plusieurs plateformes, des e-mails et des allers-retours entre les réunions. Si vous êtes ici, vous avez probablement aussi réalisé que les outils qui restent isolés de votre travail ne font qu'augmenter les frais généraux.

Si votre équipe recherche des outils d'IA pour vous aider à aller plus vite, ce guide vous présente 10 alternatives pratiques à Stepfun AI, des modèles open source pour les développeurs à un environnement de travail IA convergé, une plateforme consolidée avec une IA intégrée comme couche d'intelligence pour comprendre votre travail. (Spoiler alert : c'est ClickUp )

Les meilleures alternatives à Stepfun IA en un coup d'œil

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Équipes souhaitant intégrer l'IA dans la gestion quotidienne de leur travail ClickUp Brain, ClickUp Automations, ClickUp Documents, plus de 15 vues Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises. DeepSeek Développeurs ayant besoin de modèles de raisonnement open source DeepSeek-R1, poids open source, capacités de codage Tarification basée sur l'API Qwen Équipes multilingues ayant besoin d'une IA chinois/anglais Qwen2. 5 modèles, assistance multimodale, contexte long Open source ; API cloud disponible Zhipu IA Entreprises chinoises ayant besoin d'une IA conforme Série GLM-4, API d'entreprise, livraison de documents Tarifs pour les entreprises Minimax Équipes créatives axées sur la voix IA et la génération de contenu Moteur vidéo Hailuo 2. 3, Speech 2. 8, IA de discussion Tarification basée sur l'API Moonshot Équipes ayant besoin d'un contexte étendu pour l'analyse de documents Assistant Kimi, fenêtres contextuelles d'un million de jetons, traitement de documents Niveaux gratuits et payants Baichuan Entreprises chinoises ayant besoin de LLM localisés Modèles Baichuan, déploiement en entreprise, hallucination adaptative Tarifs pour les entreprises ModelBest Chercheurs explorant des modèles compacts efficaces Famille MiniCPM, déploiement en périphérie, open source Open source Infinigence IA Teams nécessitant une inférence optimisée Optimisation de l'inférence, modèle Omni, moteur FlashDecoding++ Tarification personnalisée Notion IA Teams utilisant déjà Notion Questions-réponses sur les environnements de travail, l'aide à la rédaction et le remplissage automatique Module complémentaire ou inclus dans les forfaits payants

Pourquoi choisir des alternatives à Stepfun IA ?

Bien que Stepfun offre des capacités impressionnantes de génération de vidéos et des prix compétitifs sur son marché d'origine, vous pourriez être amené à rechercher une alternative. Cela se produit souvent lorsque des obstacles pratiques déclenchent une prolifération des tâches. Votre équipe est alors contrainte de gérer des outils dispersés qui ne communiquent pas entre eux, au lieu d'achever son travail proprement dit.

Les modèles d'IA autonomes nécessitent des connaissances techniques pour être mis en œuvre, transformant ainsi un simple besoin d'assistance IA en un projet de développement à part entière. Si vos équipes ne disposent pas de développeurs dédiés, cela crée un obstacle important. Vous ne devriez pas avoir à construire un pont juste pour utiliser vos outils ; vous avez besoin d'une IA qui vous aide à réaliser plus de travail sans complexifier votre pile d'outils.

La bonne alternative dépend de votre installation technique :

Si vous êtes un développeur à l'aise avec les API et que vous souhaitez créer des applications personnalisées, un modèle open source tel que DeepSeek ou Qwen pourrait être idéal.

Si votre équipe souhaite simplement travailler plus rapidement, un environnement de travail convergent avec IA intégrée vous évitera les casse-tête liés à l'intégration et vous permettra de vous concentrer sur votre travail.

📮ClickUp Insight : les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, chats et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, offre une visibilité sur le travail et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Les meilleures alternatives à Stepfun IA

Nous avons analysé les principaux concurrents en fonction de leur capacité à résoudre les problèmes concrets, de l'efficacité des infrastructures à la recherche dans un contexte à long terme, afin de vous aider à trouver l'outil qui correspond à votre pile technologique spécifique.

Voici nos principales recommandations :

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui souhaitent intégrer l'IA dans leur travail quotidien sans installation technique)

Essayez ClickUp gratuitement Accédez à une IA contextuelle intégrée à vos tâches, documents et projets dans ClickUp.

Les alternatives à ClickUp AI sont généralement des modèles bruts qui nécessitent la création d'une interface autour d'eux. ClickUp renverse cette tendance en intégrant l'IA comme un coéquipier natif dans les outils que vous utilisez déjà. Il s'agit d'un environnement de travail IA convergent qui regroupe vos tâches, vos projets, vos documents et vos discussions d'équipe sous un même toit. La couche IA native de ClickUp se superpose à tout ce contexte et comprend véritablement votre travail.

Une IA contextuelle qui s'adapte à votre environnement de travail

Vous avez besoin d'une IA qui fonctionne dans le même onglet que celui où vous rédigez un document ou mettez à jour le statut d'une tâche ?

ClickUp Brain vous permet de le faire, car c'est l'assistant IA le plus complet et le plus sensible au contexte au monde. Comme il s'appuie sur les données réelles de votre projet, il peut résumer les mises à jour des tâches d'un mois ou rédiger un brief de projet en utilisant l'historique spécifique de votre équipe, sans copier-coller le contexte.

Obtenez des réponses adaptées à votre projet et à votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain.

Vous pouvez même accéder aux principaux moteurs d'IA (tels que ChatGPT, Claude, Gemini et autres) directement depuis ClickUp. Vous obtenez ainsi les meilleures réponses ou ébauches possibles pour vos besoins sans avoir à vous abonner à des services distincts.

Utilisez plusieurs LLM à partir d'une seule interface avec ClickUp Brain.

Cela élimine la prolifération des outils d'IA, qui vous oblige à utiliser plusieurs outils d'IA pour différents types de tâches.

💡 Conseil de pro : vous voulez un outil IA qui unifie le contexte non seulement dans ClickUp, mais aussi dans vos autres applications professionnelles telles que Google Drive, HubSpot, Figma, etc. ? Essayez Brain MAX. Cette super application IA pour ordinateur de bureau vous permet d'effectuer des recherches dans votre environnement de travail ClickUp et dans d'autres applications en connexion à partir d'un seul endroit. Vous pouvez également utiliser la fonction intégrée Talk to Text pour dicter vos tâches, notes et documents, quatre fois plus rapidement qu'en tapant !

Agents qui possèdent des flux de travail de bout en bout

Au lieu d'engager un développeur pour intégrer l'IA dans votre flux de travail, ClickUp utilise des Super Agents pour alléger la charge de travail. Il s'agit de coéquipiers IA que vous pouvez affecter à des tâches ou déclencher via des automatisations sans code pour trier le travail, surveiller les blocages et générer des rapports.

Ils gèrent des tâches complexes de bout en bout sans que vous ayez besoin de les diriger. Et ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que vous n'ayez pas à le faire. Cela fait de ClickUp la seule alternative à Stepfun IA qui transforme l'IA d'une expérience créative en un moteur d'automatisation pour votre travail quotidien.

🎥 En savoir plus sur leur fonctionnement dans cette courte vidéo explicative :

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Automations : créez des règles d'automatisation personnalisées sans écrire une seule ligne de code à l'aide du générateur d'automatisation ClickUp AI. créez des règles d'automatisation personnalisées sans écrire une seule ligne de code à l'aide du générateur d'automatisation ClickUp AI.

ClickUp Docs : créez et collaborez sur des plans de projet, des notes de réunion et des wikis directement dans votre environnement de travail, ce qui vous permet d'intégrer des tâches en direct et d'utiliser l'IA pour effectuer des modifications en cours sur le contenu en temps réel. créez et collaborez sur des plans de projet, des notes de réunion et des wikis directement dans votre environnement de travail, ce qui vous permet d'intégrer des tâches en direct et d'utiliser l'IA pour effectuer des modifications en cours sur le contenu en temps réel.

ClickUp Tâches : organisez votre travail à l'aide de statuts personnalisés, de sous-tâches imbriquées et de dépendances entre les tâches afin de garantir que chaque projet respecte le calendrier prévu et que les membres de l'équipe sachent exactement ce qu'ils doivent faire ensuite. organisez votre travail à l'aide de statuts personnalisés, de sous-tâches imbriquées et de dépendances entre les tâches afin de garantir que chaque projet respecte le calendrier prévu et que les membres de l'équipe sachent exactement ce qu'ils doivent faire ensuite.

Vues ClickUp : visualisez votre travail de plus de 15 façons différentes, notamment grâce à la vue Liste ClickUp, visualisez votre travail de plus de 15 façons différentes, notamment grâce à la vue Liste ClickUp, la vue Tableau ClickUp le Calendrier ClickUp et la vue Gantt ClickUp , qui permettent à chaque service de voir les mêmes données à travers leur prisme préféré.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Une IA qui comprend votre contexte de travail : contrairement aux modèles autonomes, ClickUp Brain a accès à votre environnement de travail, ce qui lui permet de vous fournir des réponses précises sur vos contrairement aux modèles autonomes, ClickUp Brain a accès à votre environnement de travail, ce qui lui permet de vous fournir des réponses précises sur vos projets et tâches ClickUp spécifiques.

Élimine la prolifération des outils : en combinant la gestion de projet, les documents, en combinant la gestion de projet, les documents, ClickUp Chat et l'IA en un seul endroit, vous éliminez la prolifération des outils, c'est-à-dire le passage constant d'une application à l'autre qui nuit à la concentration et crée des silos d'informations.

Hautement personnalisable sans expertise technique : vous pouvez adapter ClickUp aux besoins précis de votre équipe à l'aide vous pouvez adapter ClickUp aux besoins précis de votre équipe à l'aide des champs personnalisés , des automatisations et des modèles ClickUp , sans avoir besoin d'un développeur.

Inconvénients :

Le nombre impressionnant de fonctionnalités peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs, il est donc préférable de commencer par un modèle et d'explorer à partir de là.

L'application mobile est puissante, mais ne dispose pas de toutes les fonctionnalités disponibles sur la version de bureau.

La mise en place d'automatisations très complexes en plusieurs étapes peut prendre un certain temps avant d'être parfaitement au point.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Commentaire d'un utilisateur G2:

J'apprécie la façon dont ClickUp combine la gestion des tâches, les documents et la collaboration d'équipe sur une seule plateforme. Elle est très flexible et me permet de personnaliser les flux de travail, les statuts et les vues en fonction du mode de fonctionnement réel de mon équipe. Le fait de tout avoir au même endroit permet de réduire les changements d'outils et de mieux organiser les projets.

J'apprécie la façon dont ClickUp combine la gestion des tâches, les documents et la collaboration d'équipe sur une seule plateforme. Elle est très flexible et me permet de personnaliser les flux de travail, les statuts et les vues en fonction du mode de fonctionnement réel de mon équipe. Le fait de tout avoir au même endroit permet de réduire les changements d'outils et de mieux organiser les projets.

👀 Le saviez-vous ? Une entreprise utilise en moyenne 101 applications pour accomplir son travail ! C'est la cause principale de la prolifération des outils.

2. DeepSeek (idéal pour les développeurs qui ont besoin de modèles de raisonnement open source à moindre coût)

via DeepSeek

Si vous êtes développeur, votre frustration vis-à-vis des modèles d'IA est différente. Vous en avez probablement assez des API coûteuses et restrictives qui ne vous offrent pas le contrôle dont vous avez besoin. DeepSeek répond directement à ce problème.

Alors que Stepfun se concentre sur la génération de vidéos cinématiques, DeepSeek se concentre sur le raisonnement technique haute performance et la génération de code. En rendant publics les poids de son modèle, il vous permet de contourner les API cloud restrictives et d'exécuter l'intelligence sur votre propre infrastructure.

Cela vous donne la liberté d'inspecter le modèle, de le modifier selon vos besoins et d'éviter des coûts API imprévisibles. Ces capacités en font également un concurrent idéal de Hugging Face.

Les meilleures fonctionnalités de DeepSeek

Modèle de raisonnement DeepSeek-R1 : ce modèle est spécialement conçu pour le raisonnement complexe et excelle dans les problèmes mathématiques, ce modèle est spécialement conçu pour le raisonnement complexe et excelle dans les problèmes mathématiques, la génération de code et l'analyse logique.

Poids open source : DeepSeek publie les poids de ses modèles, ce qui vous permet de les télécharger et de les exécuter sur votre propre matériel pour un contrôle total et une rentabilité optimale.

Solides capacités de codage : les modèles obtiennent de bons résultats lors des tests de codage, ce qui les rend utiles pour la complétion de code, le débogage et la génération de boilerplate.

Avantages et inconvénients de DeepSeek

Avantages :

Rentabilité : l'exécution locale de l'inférence élimine les frais d'API par requête, ce qui représente une économie considérable pour les applications à volume élevé.

Confidentialité des données : l'isolation physique du modèle garantit que votre code propriétaire ne quitte jamais votre environnement interne.

Haute précision technique : correspond systématiquement aux modèles de pointe dans les benchmarks de codage et le raisonnement logique.

Inconvénients :

Nécessite une expertise technique importante pour le déploiement et la gestion, ce qui le rend inadapté aux équipes non techniques.

La documentation et l'assistance sont moins abouties que celles proposées par les fournisseurs occidentaux bien établis.

L'exécution des modèles en local nécessite une installation GPU puissante.

Tarifs DeepSeek

Tarification basée sur l'API :

1 million de jetons d'entrée (cache hit) : 0,028 $.

1 million de jetons d'entrée (cache manquant) : 0,28 $.

1 million de jetons de sortie : 0,42 $

Évaluations et avis sur DeepSeek

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Trustpilot : 2,3/5 (plus de 110 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de DeepSeek ?

Un utilisateur de Trustpilot a donné un avis mitigé :

Pour l'utilisateur moyen qui souhaite obtenir de l'aide pour rédiger des lettres ou des conseils généraux, par exemple sur les endroits à visiter pendant les vacances, c'est vraiment bien. C'est également utile pour résoudre des problèmes mathématiques. Ce n'est probablement pas très adapté aux programmeurs ou aux problèmes politiques sensibles, mais pour un usage général, c'est gratuit et assez pratique. Je l'apprécie beaucoup et je l'utilise souvent.

Pour l'utilisateur moyen qui souhaite obtenir de l'aide pour rédiger des lettres ou des conseils généraux, par exemple sur les endroits à visiter pendant les vacances, c'est vraiment bien. C'est également utile pour résoudre des problèmes mathématiques. Ce n'est probablement pas très adapté aux programmeurs ou aux problèmes politiques sensibles, mais pour un usage général, c'est gratuit et assez pratique. Je l'apprécie beaucoup et je l'utilise souvent.

3. Qwen (idéal pour les équipes multilingues qui ont besoin d'une IA performante en chinois et en anglais)

via Qwen

Les outils d'IA fragmentés sont souvent décevants si votre équipe opère à la fois sur les marchés occidentaux et chinois. Ils entraînent une qualité inégale, une duplication des efforts et un flux de travail peu pratique. C'est un défi courant pour les équipes internationales qui ont besoin d'une IA véritablement bilingue, et non d'une IA qui offre seulement une traduction médiocre.

Qwen, la famille de modèles linguistiques à grande échelle d'Alibaba Cloud, est une option open source performante pour ces équipes. Contrairement à Stepfun, qui se concentre sur la vidéo, Qwen excelle dans la compréhension du texte, la génération de code et les tâches multimodales qui combinent le traitement du texte et des images.

Avec Qwen, vous pouvez analyser un document rédigé par une entreprise en chinois et poser des questions complémentaires en anglais sans perdre le contexte. La version open-weights vous permet également de le déployer sur votre propre infrastructure pour un contrôle maximal.

Les meilleures fonctionnalités de Qwen

Agent multimodal natif (Qwen3-VL) : allez au-delà de la simple reconnaissance d'images pour agir en tant qu'agent visuel capable d'utiliser des interfaces graphiques sur PC ou mobile afin d'achever des tâches de manière autonome.

Modèle Qwen3-Coder-Next : équilibre entre un raisonnement lent et minutieux et une exécution rapide, rivalisant avec les modèles de pointe dans les tâches d'ingénierie logicielle à plusieurs tours.

Fenêtres contextuelles longues : bénéficiez d'une fenêtre contextuelle native de 256 000 jetons (extensible à 1 million), qui permet d'ingérer des manuels scolaires entiers ou des vidéos de plusieurs heures et de récupérer des détails spécifiques.

Avantages et inconvénients de Qwen

Avantages :

Performances multilingues élevées : optimisé pour le chinois et l'anglais, il offre une qualité constante dans toutes les langues.

Flexibilité open source : vous pouvez déployer les modèles localement pour un meilleur contrôle et pour éviter la dépendance à l'API.

Soutenu par un fournisseur de cloud majeur : l'implication d'Alibaba Cloud garantit un développement continu et des options d'assistance pour les entreprises.

Inconvénients :

L'utilisation de l'API gérée depuis l'extérieur de la Chine peut entraîner des problèmes de latence ou de conformité des données pour certaines équipes.

Certaines documentations peuvent être principalement en chinois et nécessiter une traduction.

L'assistance au niveau de l'entreprise est mieux établie pour le marché chinois.

Tarifs Qwen

Qwen-Max : 6 $

Qwen-Plus : 1,2 $

Qwen-Flash : 0,4 $

Qwen-Coder : 1,5 $

Note : Ces prix sont calculés pour 1 million de jetons traités*.

Évaluations et avis sur Qwen

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Trustpilot : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Qwen ?

Un utilisateur de Capterra a publié son expérience :

Alibaba Cloud est une excellente plateforme cloud qui s'adapte à divers environnements : IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, etc. C'est un produit idéal pour les débutants en informatique cloud, qui bénéficie d'une équipe d'assistance et d'une documentation excellentes et efficaces (principalement en anglais).

Alibaba Cloud est une excellente plateforme cloud qui s'adapte à divers environnements : IaaS, PaaS, SaaS, FaaS, etc. C'est un produit idéal pour les débutants en informatique cloud, qui bénéficie d'une équipe d'assistance et d'une documentation (principalement en anglais) excellentes et efficaces.

👀 Le saviez-vous ? L'IA générative actuelle et d'autres technologies ont le potentiel d'assurer l'automatisation du travail qui occupe aujourd'hui 60 à 70 % du temps des employés.

4. Zhipu IA (idéal pour les entreprises chinoises qui ont besoin d'une IA prête à l'emploi et conforme aux réglementations locales)

via Zhipu IA

Contrairement à Stepfun, qui se concentre sur la créativité, Zhipu se consacre entièrement aux applications d'entreprise : IA conversationnelle, gestion des connaissances et automatisation des processus métier, le tout optimisé pour les nuances de la langue chinoise.

Si votre entreprise opère en Chine, vous êtes confronté à un labyrinthe de réglementations en matière de conformité, de lois sur la résidence des données et d'assistance locale limitée. L'utilisation d'un modèle hébergé en dehors du pays peut être vouée à l'échec, privant votre équipe des outils d'IA dont elle a besoin pour rester compétitive.

Zhipu AI est conçu précisément pour ce type de scénario. Issu de l'université Tsinghua, il alimente ChatGLM, l'un des systèmes d'IA conversationnelle les plus populaires en Chine. Il fournit une IA prête à l'emploi et conforme au programme chinois en matière d'IA, ainsi que l'infrastructure d'assistance locale dont les entreprises ont besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Zhipu IA

Série de modèles GLM-4 : les derniers modèles de Zhipu offrent des performances élevées pour les tâches en langue chinoise, le raisonnement et la génération de code.

API d'entreprise avec SLA : fournit un accès API de niveau entreprise avec des garanties de disponibilité et une assistance dédiée pour les secteurs réglementés.

Livraison de documents de bout en bout : capacité native à transformer des invites ou des données brutes en fichiers mis en forme .docx, .PDF et .xlsx, ce qui en fait un outil fonctionnel pour générer des fichiers.

Avantages et inconvénients de Zhipu IA

Avantages :

Prêt à l'emploi pour le marché chinois : comprend la résidence locale des données et les certifications de conformité requises pour les entreprises chinoises.

Une IA de discussion performante : ChatGLM a été perfectionné grâce aux nombreux commentaires des utilisateurs, ce qui en a été le résultat : un dialogue naturel et efficace.

Assistance et personnalisation pour les entreprises : propose des services de réglage fin et des options de déploiement dédiées qui font défaut aux modèles open source.

Inconvénients :

Principalement axé sur le marché chinois, ce qui le rend moins accessible aux équipes internationales.

Les tarifs pour les entreprises nécessitent de contacter une équipe commerciale, ce qui est moins transparent que les API en libre-service.

Moins adapté aux équipes travaillant principalement en anglais ou dans d'autres langues.

Tarifs de Zhipu IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zhipu IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

TrustPilot : pas assez d'avis

5. Minimax (idéal pour les équipes créatives axées sur le contenu et la voix générés par l'IA)

via Minimax

Minimax est le principal concurrent créatif de Stepfun, déplaçant l'accent mis sur le raisonnement textuel brut vers la production multimédia haut de gamme. Leur technologie alimente l'application populaire Talkie, qui permet aux utilisateurs d'interagir avec des caractères IA, démontrant leur capacité à conserver leur personnalité et le contexte au cours de longues discussions.

Il se concentre sur l'univers des agents, un espace où l'IA écrit des scripts et génère des fichiers audio et vidéo réalistes et basés sur la physique.

Les meilleures fonctionnalités de Minimax

Moteur de vidéo Hailuo 2. 3 : utilise une simulation physique spécialisée pour gérer un éclairage réaliste, la dynamique des fluides et les micro-expressions complexes, améliorant ainsi les Clips générés.

MiniMax Speech 2. 8 : sa génération de synthèse vocale produit un discours naturel et de haute qualité dans plusieurs styles, parfait pour les voix off et le contenu audio.

IA conversationnelle avec cohérence des caractères : les modèles sont conçus pour conserver un caractère cohérent, ce qui permet des applications telles que des compagnons IA ou des personnages d'histoires interactives.

Avantages et inconvénients de Minimax

Avantages :

Fonctionnalités vocales et audio puissantes : la qualité de la synthèse vocale est adaptée à la production de contenu.

Discussion axée sur les caractères : la capacité à maintenir un caractère cohérent permet des applications uniques que les chatbots génériques ne peuvent pas gérer.

Validation de l'application grand public : la réussite de leur application Talkie prouve que leur technologie fonctionne dans le monde réel.

Inconvénients :

Son champ d'application restreint le rend moins adapté aux tâches d'analyse ou de codage.

La documentation API et les ressources pour développeurs peuvent ne pas être aussi complètes que celles des grands fournisseurs, prestataires.

Le marché principal est la Chine, l'assistance internationale peut donc être limitée.

Tarification Minimax

Starter : 10 $/mois

Plus : 20 $/mois

Max : 50 $/mois

Évaluations et avis Minimax

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

TrustPilot : pas assez d'avis

6. Moonshot (idéal pour les équipes qui ont besoin d'un contexte extrêmement long pour l'analyse de documents)

via Moonshot

Souvent, les grands modèles linguistiques ont une fenêtre contextuelle limitée, ce qui signifie qu'ils ne peuvent mémoriser que quelques pages de texte à la fois. Cela vous oblige à diviser votre document en plusieurs parties, à les soumettre une par une à l'IA, puis à assembler les réponses. Inutile de vous dire à quel point ce processus peut être frustrant et source d'erreurs. Et vous serez probablement d'accord pour dire que cela va à l'encontre de l'objectif initial de l'utilisation de l'IA.

Moonshot AI, une autre offre chinoise d'IA, a fait sensation en proposant des fenêtres contextuelles longues pouvant traiter des millions de jetons, ce qui équivaut à des milliers de pages. Grâce à leur assistant de chat Kimi, vous pouvez télécharger un livre entier et poser des questions détaillées qui nécessitent de comprendre le texte dans son intégralité, du début à la fin.

Les meilleures fonctionnalités de Moonshot

Fenêtres contextuelles extrêmement longues : traitez des documents contenant des millions de jetons, ce qui permet d'analyser des livres entiers ou des bases de code volumineuses en une seule requête.

Assistant de chat Kimi : une interface raffinée optimisée pour l'analyse et la recherche de documents, où vous pouvez télécharger des fichiers et interagir avec eux de manière conversationnelle.

Capacités de traitement de documents : assistance intégrée pour divers formats de fichiers avec des fonctionnalités conçues pour le travail intellectuel professionnel.

Avantages et inconvénients de Moonshot

Avantages :

Longueur de contexte inégalée : élimine le besoin de découper ou de résumer les longs documents, ce qui entraîne souvent une perte d'informations.

Conception axée sur la recherche : particulièrement bien adapté aux travailleurs du savoir, aux chercheurs et aux analystes.

Flux de travail documentaire pratique : les fonctionnalités sont conçues pour répondre aux besoins réels en matière d'analyse de documents.

Inconvénients :

Son orientation spécialisée le rend moins adapté aux tâches de création ou de codage.

Il est principalement disponible sur le marché chinois, son accès international peut donc être limité.

Le traitement de documents extrêmement longs peut être plus lent que les requêtes standard.

Tarifs Moonshot

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Moonshot

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Trustpilot : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Moonshot ?

Un utilisateur de G2 a évalué Moonshot :

Le principal avantage de ce logiciel réside dans son interface conviviale.

Le principal avantage de ce logiciel réside dans son interface conviviale.

7. Baichuan (idéal pour les entreprises chinoises qui ont besoin d'un déploiement LLM localisé)

via Baichuan

Vous avez besoin d'un modèle qui comprend la terminologie de l'entreprise locale, respecte les lois sur la résidence des données et inclut une assistance au niveau de l'entreprise ? Baichuan Intelligence, un moteur de recherche chinois majeur, peut vous aider !

La société se concentre sur la création de LLM optimisés pour les cas d'utilisation pratiques des entreprises chinoises, tels que le service client, la gestion des connaissances et la recherche interne.

Contrairement aux outils créatifs de Stepfun, il offre des options de déploiement et des fonctionnalités de conformité conçues pour les entreprises opérant en Chine, ce qui en fait un choix fiable pour les entreprises qui ont besoin d'une solution d'IA localisée et avec assistance.

Les meilleures fonctionnalités de Baichuan

Baichuan-M3 medical reasoning : un modèle vertical spécialisé qui surpasse les médecins humains en matière d'enquête clinique et de précision diagnostique

Déploiement cloud hybride (InfiniCore) : permet aux entreprises de déployer des modèles sur des serveurs sur site et des clouds privés

Suppression adaptative des hallucinations : offre une fonctionnalité d'architecture native à faible hallucination qui vérifie les faits en interne sans dépendre de correctifs externes.

Avantages et inconvénients de Baichuan

Avantages :

Infrastructure prête pour l'entreprise : fournit des options de déploiement et des structures d'assistance conçues pour répondre aux besoins des entreprises chinoises.

Optimisation supérieure de la langue chinoise : performances supérieures à celles des modèles multilingues généraux pour les tâches spécifiques à un domaine.

Orientation pratique vers les entreprises : les fonctionnalités sont axées sur la résolution de problèmes réels rencontrés par les entreprises.

Inconvénients :

Pertinence limitée pour les équipes travaillant principalement en dehors de la Chine.

Moins d'assistance communautaire par rapport aux alternatives plus connues à l'échelle internationale.

Les tarifs pour les entreprises nécessitent un contact direct avec une équipe commerciale.

Tarifs Baichuan

Tarification basée sur l'API en CNY

Évaluations et avis sur Baichuan

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

TrustPilot : pas assez d'avis

8. ModelBest (idéal pour les chercheurs qui explorent des modèles linguistiques efficaces de petite taille)

👀 Le saviez-vous ? Le sondage de ClickUp sur la maturité de l'IA montre que l'accès à l'IA au travail est encore limité : 36 % des personnes n'y ont pas accès du tout et seulement 14 % affirment que la plupart des employés peuvent réellement l'expérimenter.

Si la taille et le coût considérables des modèles de pointe vous empêchent d'expérimenter l'IA, vous n'êtes pas seul. Que vous développiez un chatbot natif ou que vous déployiez l'IA sur un appareil périphérique tel qu'un téléphone mobile, ModelBest vous offre une solution avec sa gamme de modèles MiniCPM.

Cette organisation axée sur la recherche se concentre sur l'amélioration des modèles linguistiques de petite taille. Ceux-ci sont suffisamment efficaces pour fonctionner sur du matériel grand public, ce qui ouvre un monde de possibilités pour les équipes qui ne disposent pas de budgets colossaux.

ModelBest prouve qu'il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser le modèle le plus puissant pour terminer une tâche, ce qui en fait une excellente alternative open source pour les chercheurs et les développeurs intéressés par une IA efficace.

ModelBest : les meilleures fonctionnalités

Famille de modèles MiniCPM : une série de modèles linguistiques efficaces et compacts qui nécessitent beaucoup moins de ressources que leurs homologues plus volumineux.

Accent mis sur l'open source : les modèles, le code de formation et les recherches sont tous accessibles au public, ce qui encourage la collaboration au sein de la communauté.

Capacité de déploiement en périphérie : les modèles sont suffisamment petits pour fonctionner sur des appareils mobiles ou d'autres matériels de déploiement en périphérie, ce qui permet les modèles sont suffisamment petits pour fonctionner sur des appareils mobiles ou d'autres matériels de déploiement en périphérie, ce qui permet des applications IA hors ligne et à faible latence.

ModelBest : avantages et inconvénients

Avantages :

Efficacité des ressources : vous pouvez exécuter des modèles d'IA performants sur du matériel modeste sans infrastructure coûteuse.

Transparence de la recherche : l'approche open source permet une inspection approfondie et une étude académique des modèles.

Options de déploiement Edge : parfait pour les applications qui doivent fonctionner localement sans connexion au cloud.

Inconvénients :

Les modèles plus petits ont des limites et ne conviennent pas aux tâches de raisonnement les plus complexes.

Il s'agit d'une organisation axée sur la recherche qui bénéficie d'une assistance moindre de la part des entreprises que les fournisseurs et prestataires commerciaux.

La documentation s'adresse à un public technique.

ModèleMeilleur prix

Tarification personnalisée

ModelBest évaluations et avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

TrustPilot : pas assez d'avis

9. Infinigence IA (idéal pour les équipes qui ont besoin d'une inférence IA optimisée et d'un déploiement de pointe)

Infinigence AI se concentre sur la couche infrastructurelle de la pile IA, en cherchant à exécuter des modèles haute performance à un coût nettement inférieur à celui habituel. Leurs techniques d'optimisation peuvent réduire considérablement les coûts du cloud computing et améliorer la latence, rendant ainsi possibles les applications IA en temps réel.

C'est un choix approprié pour les équipes techniques qui rencontrent des difficultés avec l'aspect opérationnel du déploiement de l'IA.

Les meilleures fonctionnalités d'Infinigence IA

Infrastructure hétérogène MxN : un paradigme informatique spécialisé qui permet à une seule tâche /IA de s'exécuter simultanément sur différents types de puces

Modèle Infini-Megrez-Omni : un modèle sur appareil à 3 milliards de paramètres qui atteint une précision de pointe dans la compréhension des images et du son.

Moteur FlashDecoding++ : accélère jusqu'à 3 fois le décodage LLM, permettant une réactivité en temps réel dans les applications de discussion.

Avantages et inconvénients d'Infinigence IA

Avantages :

Réduction des coûts : une inférence optimisée peut permettre de réaliser des économies significatives sur les factures cloud pour les applications à volume élevé.

Amélioration de la latence : des réponses plus rapides permettent des cas d'utilisation en temps réel qui seraient autrement impossibles.

Flexibilité de déploiement : l'optimisation Edge permet à l'IA de fonctionner dans des environnements sans connexion Internet fiable.

Inconvénients :

Ce n'est pas une solution complète ; vous devez apporter votre propre modèle d'IA et disposer de l'expertise technique nécessaire pour le mettre en œuvre.

Les résultats de l'optimisation peuvent varier en fonction du modèle et du cas d'utilisation.

Cela concerne moins les équipes dont le besoin principal est d'améliorer les capacités de l'IA plutôt que l'efficacité du déploiement.

Tarifs d'Infinigence IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Infinigence IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

TrustPilot : pas assez d'avis

10. Notion AI (idéal pour les équipes qui utilisent déjà Notion et qui souhaitent bénéficier d'une assistance IA intégrée)

Notion AI intègre l'assistance IA directement dans l'environnement de travail que vous utilisez déjà pour vos documents, vos notes de réunion et vos plans de projet. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à utiliser de nouveaux outils ni de configurer de nouvelles intégrations. L'IA est directement intégrée à l'interface, prête à vous aider à rédiger, résumer et trouver des informations dans vos pages Notion.

Cela signifie que vous évitez le travail d'intégration requis par les modèles autonomes. Le compromis ? Vous êtes lié à l'écosystème Notion. Et si votre travail s'étend sur plusieurs plateformes, le contexte de Notion IA est limité à ce qui se trouve dans Notion (contrairement à une alternative comme ClickUp, où Brain MAX rassemble le contexte de plusieurs applications en un seul endroit !).

via Notion IA

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Questions-réponses sur votre environnement de travail : posez des questions et obtenez des réponses provenant directement de vos pages et bases de données Notion.

Aide à la rédaction : rédigez, effectuez des modifications en cours et résumez du contenu directement dans une page Notion sans passer par un autre outil.

Propriétés de remplissage automatique : remplissez automatiquement les champs de la base de données en fonction du contenu d'une page, ce qui permet de réduire la saisie manuelle des données.

Avantages et inconvénients de Notion IA

Avantages :

Aucune intégration requise : l'IA fonctionne dès son installation si vous êtes déjà utilisateur de Notion.

Réponses contextuelles : les réponses sont pertinentes, car elles sont tirées de vos documents réels.

Flux de travail fluide : l'assistance IA est disponible là où vous travaillez déjà.

Inconvénients :

Elle est limitée à l'écosystème Notion et ne peut pas accéder aux informations provenant d'autres outils.

Les capacités de l'IA sont axées sur la rédaction et la recherche de connaissances, et non sur le raisonnement complexe ou la génération.

Tarifs Notion

Forfait Free : essai limité de l'IA

Plus : 12 $/mois par personne + essai limité de l'IA

Entreprise : 24 $/mois par personne

Enterprise : tarification personnalisée

Notion IA évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

TrustPilot : 2,5/5 (plus de 200 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Notion IA ?

Un utilisateur de Capterra a partagé son expérience :

Son environnement de travail personnalisable permet de tout organiser, et la fonctionnalité Q&A IA m'aide à trouver rapidement des informations, ce qui me fait gagner du temps pendant les journées chargées.

Son environnement de travail personnalisable permet de tout organiser, et la fonctionnalité Q&A IA m'aide à trouver rapidement des informations, ce qui me fait gagner du temps pendant les journées chargées.

Choisissez l'IA adaptée à votre flux de travail actuel

Choisir une alternative à Stepfun IA ne consiste pas à trouver le « meilleur » modèle dans un classement. Il s'agit plutôt de choisir l'outil adapté aux besoins de votre équipe. Les options se répartissent en plusieurs catégories distinctes.

Pour les développeurs : si vous disposez d'une équipe technique et souhaitez créer des applications IA personnalisées, les modèles open source tels que DeepSeek, Qwen et ModelBest offrent une flexibilité et un contrôle des coûts incroyables.

Pour les entreprises chinoises : si vous exercez vos activités en Chine, des fournisseurs tels que Zhipu IA et Baichuan proposent des solutions localisées et conformes, avec l'assistance dont vous avez besoin.

Pour les tâches spécialisées : si vous avez un besoin spécifique, comme la génération de contenu vocal ou l'analyse de documents volumineux, des outils spécialisés tels que Minimax et Moonshot sont conçus pour ces cas d'utilisation précis.

Cependant, si votre équipe ne souhaite pas devenir experte en IA, nous avons une autre solution. Le problème avec les modèles d'IA autonomes est qu'ils créent plus de travail : vous devez gérer un autre outil, lui fournir du contexte et transférer manuellement les informations dans les deux sens. Un environnement de travail IA convergé avec IA native résout ce problème.

L'IA intégrée à vos outils quotidiens, qui comprend déjà vos projets, vos documents et vos flux de travail, vous aide à travailler plus rapidement sans surcoût. Au lieu de créer plus de travail, elle commence à gérer des tâches à votre place.

Commencez gratuitement avec ClickUp pour découvrir comment l'IA contextuelle intégrée peut accélérer votre travail.

Foire aux questions (FAQ)

Stepfun AI est une entreprise chinoise spécialisée dans l'IA, plus précisément dans la génération de vidéos et les modèles linguistiques à grande échelle. Les équipes recherchent souvent des alternatives en raison des restrictions d'accès en dehors de la Chine, du besoin de différentes capacités d'IA telles que le raisonnement textuel, ou des exigences en matière de résidence des données.

Les fournisseurs de modèles d'IA proposent des modèles de base via une API que les développeurs utilisent pour créer des applications personnalisées. Les plateformes de travail basées sur l'IA, telles que ClickUp, intègrent directement l'IA dans des outils de productivité, vous offrant ainsi une assistance dans votre flux de travail sans aucune intégration technique.

Cela dépend. Les modèles open source tels que Qwen et DeepSeek peuvent être téléchargés et exécutés sur votre propre infrastructure, où que vous soyez. Cependant, les API cloud des fournisseurs chinois peuvent présenter des problèmes de latence, de conformité ou d'accès pour les équipes internationales. Vous devez donc vérifier leur politique en matière de résidence des données et d'assistance pour votre région.

Pour les équipes non techniques, ClickUp est la meilleure option, car ClickUp fournit une assistance IA directement dans votre environnement de travail. Aucune intégration API ni ingénierie rapide n'est nécessaire, vous bénéficiez donc d'une IA contextuelle qui comprend votre travail sans que vous ayez à créer quoi que ce soit vous-même.