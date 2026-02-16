10 modèles gratuits de suivi des sessions de thérapie pour clients

La plupart des thérapeutes passent plus de temps qu'ils ne le souhaiteraient à documenter leurs sessions.

Nuance Communications a constaté que les cliniciens consacraient en moyenne environ 13,5 heures par semaine à la production de documents.

Cela se produit lorsque votre système de suivi vous complique la tâche au lieu de vous aider. Mais cela ne doit pas toujours être le cas.

Un modèle de suivi des séances de thérapie vous offre une structure prédéfinie pour consigner les détails des séances, suivre la progression et gérer les suivis. Grâce à ces modèles, vous n'avez plus besoin de réinventer votre flux de travail à chaque fois. Et vous pouvez les utiliser que vous exerciez seul ou au sein d'un cabinet de groupe.

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi des sessions de thérapie pour clients ?

Un modèle de suivi des sessions de thérapie est un document structuré ou un outil numérique qui aide les thérapeutes à consigner les dates des sessions, les préoccupations des clients, les interventions utilisées et les observations sur la progression.

Il garantit que chaque détail important est consigné de manière cohérente, session après session. La plupart de ces modèles comportent des champs permettant d'enregistrer

Informations sur les clients

Date et heure de la session

Problèmes présentés

Interventions appliquées

Réponse du client, et

Tous les devoirs ou suivis programmés

Ces modèles sont utilisés par des thérapeutes, des conseillers, des travailleurs sociaux et des psychologues agréés pour assurer la maintenance de la documentation, qui doit être claire et organisée.

🤝 Rappel amical : un simple journal de session peut se contenter de suivre les dates et les notes de base, mais un outil de suivi complet vous aide à surveiller la progression vers les objectifs du traitement et à mesurer les résultats des clients au fil du temps. Vous pouvez également choisir parmi des formats de documentation spécifiques, tels que SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan), DAP (Data, Assessment, Plan) ou BIRP (Behavior, Intervention, Response, Plan), qui s'adaptent aux exigences de votre cabinet.

Aperçu des meilleurs modèles de suivi des sessions de thérapie pour clients

Ce qu'il faut rechercher dans un modèle de suivi des sessions de thérapie pour clients

Choisir le mauvais modèle peut créer plus de travail, et non moins. Il est donc important de rechercher un outil qui s'adapte à votre flux de travail clinique existant plutôt que de vous en imposer un nouveau. Avant la validation, assurez-vous que le modèle répond à ces critères clés.

Dans ce tour d'horizon, nous vous présentons les modèles parfaits qui répondent à ces besoins de différentes manières.

10 modèles gratuits de suivi des sessions de thérapie pour clients

Nous vous présentons quelques modèles conçus pour aider les thérapeutes à organiser la documentation des sessions, à suivre la progression des clients et à réduire les tâches administratives. Les sept premiers modèles sont créés dans ClickUp. Il s'agit du premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, où vous pouvez saisir des notes, gérer les suivis et conserver les informations sur les clients en un seul endroit. Les autres modèles sont des options externes que vous pouvez explorer en fonction des besoins de votre cabinet.

1. Modèle de gestion des patients par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de gestion des patients ClickUp pour suivre les statuts des traitements, les médicaments, les thérapeutes assignés, les assurances et bien plus encore.

La gestion d'un dossier complet vous donne-t-elle l'impression de jongler avec trop de choses à la fois ? Les informations sur les clients étant dispersées entre les calendriers, les applications de prise de notes et les fichiers séparés, vous finissez par perdre du temps à rechercher des informations.

De plus, dans toute cette agitation, les détails importants peuvent passer inaperçus. Ce modèle complet de gestion des patients de ClickUp™ résout ce problème en créant un hub centralisé pour toutes les informations sur les patients, les rendez-vous et l'historique des sessions dans un seul environnement de travail.

Il est idéal pour les thérapeutes qui ont besoin d'accéder rapidement à l'ensemble du parcours d'un client sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

🌟 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Générez des brouillons de résumé de session à partir de vos notes ou obtenez des suggestions automatisées pour les actions de suivi avec ClickUp Brain , votre assistant IA contextuel.

2. Modèle de liste de patients par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de liste de patients ClickUp vous fait gagner du temps en organisant les dossiers des patients en un seul endroit.

Vous hésitez entre un simple tableur et un système complet de gestion des clients ?

Le choix peut être extrêmement frustrant, en particulier pour un praticien exerçant seul. Un simple tableur peut sembler trop lourd et déconnecté. À l'inverse, un système complexe peut être excessif, avec des fonctionnalités que vous n'utiliserez peut-être jamais. Le modèle de liste de patients de ClickUp™ offre un juste milieu.

Utilisez-le pour créer un registre de clients simple et organisé, avec les informations essentielles disponibles en un coup d'œil. C'est un point de départ idéal qui peut évoluer avec votre cabinet. Vous pouvez ajouter des suivis plus détaillés ultérieurement sans avoir à reconstruire votre système à partir de zéro.

🌟 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez les options de filtrage rapide pour trier votre liste de clients par statut, par exemple « actif », « en attente » ou « libéré », afin de pouvoir vous concentrer sur ceux qui ont besoin d'attention.

Suivez le type de session pour chaque client, qu'il s'agisse d'une thérapie individuelle, de couple, familiale ou de groupe, grâce aux champs personnalisés de ClickUp.

Créez des rappels lorsqu'un client n'a pas été vu dans un délai spécifié et éliminez les vérifications manuelles du Calendrier grâce aux automatisations ClickUp.

3. Modèle de rapport de cas par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez les détails, l'historique et le résumé des cas dans un format structuré et cohérent grâce au modèle de rapport de cas ClickUp.

La compilation de rapports de cas pour les médecins traitants, les écoles ou les entités juridiques implique souvent un processus fastidieux de copier-coller à partir de notes de session éparpillées. Ce travail manuel est non seulement chronophage, mais aussi sujet à des erreurs, ce qui risque d'entraîner une documentation incomplète ou inexacte. Ce modèle de rapport de cas de ClickUp™ rationalise l'ensemble du processus en intégrant vos notes et vos rapports dans un système unique et cohérent.

Il est conçu pour les cliniciens qui ont besoin de produire une documentation structurée et professionnelle à l'intention de tiers.

🌟 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Rédigez des rapports narratifs détaillés directement dans votre environnement de travail et établissez une connexion entre eux et l'historique des sessions du client grâce à ClickUp Docs.

Créez des sections distinctes pour l'évaluation initiale, les notes de progression session par session et le résumé final des résultats en organisant vos rapports avec Nested Pages .

Obtenez les commentaires d'un superviseur ou consultez directement un collègue sur le document grâce aux fonctionnalités de collaboration telles que les fils de commentaires et les @mentions .

Rédigez un résumé initial du cas en rassemblant les informations clés des notes de thérapie précédentes dans un rapport cohérent avec ClickUp Brain.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : Des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

4. Modèle « Client Success » (Réussite client) par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Suivez chaque étape du processus de guérison de vos clients grâce au modèle ClickUp Client Success Template.

Lorsque vous vous concentrez sur les notes de chaque séance, il peut être difficile d'avoir une vue d'ensemble de la progression réalisée par un client au fil du temps. Il est alors difficile de repérer les tendances à long terme, d'ajuster efficacement les forfaits de traitement ou de démontrer la progression thérapeutique au client. Ce modèle orienté vers les objectifs de réussite des clients, créé par ClickUp™, permet de passer d'une approche centrée sur les séances individuelles à une approche centrée sur l'ensemble du parcours thérapeutique.

Bien qu'il ait été initialement conçu pour les CRM, vous pouvez facilement l'adapter au suivi des progrès des sessions en modifiant les statuts personnalisés par défaut à votre convenance.

🌟 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les progrès réalisés par rapport à des objectifs thérapeutiques spécifiques, tels que « réduire les symptômes d'anxiété » ou « développer des stratégies d'adaptation », à l'aide des jalons ClickUp

Suivez la progression de vos clients vers leurs objectifs grâce à des indicateurs de progression qui s'actualisent au fil des sessions.

Incluez des mesures de résultats, telles que les évaluations auto-déclarées des clients ou les scores d'évaluation standardisés, grâce aux champs personnalisés ClickUp.

Créez automatiquement des diagrammes et des graphiques pour visualiser les tendances de la progression de vos clients sans avoir à créer manuellement des rapports à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

🎥 Bonus : pour découvrir comment créer un tableau de bord client personnalisé qui visualise vos données thérapeutiques et effectue le suivi des indicateurs clés de l'ensemble de votre cabinet, regardez (et adaptez) ce tutoriel étape par étape.

5. Modèle de gestion des clients juridiques par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Centralisez les informations relatives aux clients et aux dossiers juridiques et communiquez-les efficacement grâce au modèle de gestion des clients juridiques ClickUp.

Le modèle de gestion des clients juridiques de ClickUp™ est une aubaine pour les dossiers qui entraînent une lourde charge en matière de conformité et de documentation. Oui, nous parlons ici des dossiers médico-légaux, des clients assignés par le tribunal, etc.

C'est l'outil dont vous avez besoin dans votre arsenal lorsqu'un seul délai manqué ou une interaction mal documentée peut avoir de graves conséquences juridiques et professionnelles. Vous pouvez lui faire confiance pour fournir les registres méticuleux nécessaires dans ces situations à haut risque.

Bien qu'il ait été conçu pour les professionnels du droit, sa structure convient parfaitement aux thérapeutes qui ont besoin d'une documentation détaillée et défendable.

🌟 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez chaque interaction avec vos clients grâce à des journaux d'activité détaillés qui incluent des horodatages automatiques à des fins de conformité et d'audit.

Conservez les formulaires de consentement, les ordonnances judiciaires et toute la correspondance associée en pièce jointe dans le dossier du client.

Suivez les échéances importantes en matière de conformité, telles que les dates d'audience ou les envois de rapports, grâce à la gestion des tâches intégrée dans ClickUp

Accordez un accès contrôlé et en lecture seule à des dossiers spécifiques lorsque les avocats, les superviseurs ou d'autres parties ont besoin de visibilité grâce à des permissions personnalisables dans ClickUp.

6. Modèle de plan de soins personnels par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Motivez vos clients à investir dans leur santé mentale en leur fournissant une feuille de route pour donner la priorité aux soins personnels à l'aide du modèle de plan de soins personnels de ClickUp.

Voici un scénario que presque tous les thérapeutes connaissent trop bien : vous donnez des devoirs à faire entre les sessions (rédaction d'un journal, exercices d'ancrage, suivi de l'humeur ou tâches d'exposition) afin que les clients puissent réaliser de la progression en dehors de la salle de thérapie. Mais à la session suivante, le travail est soit incomplet, soit totalement oublié.

Le résultat ? Vous passez un temps précieux à réexpliquer les tâches au lieu de les approfondir. Ce modèle de plan de soins personnels de ClickUp™ résout ce problème en vous offrant, à vous et à vos clients, un espace numérique partagé pour le travail entre les séances.

Cela vous aide à prolonger le processus thérapeutique dans la vie quotidienne de vos clients, en les maintenant engagés et responsables.

🌟 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Donnez à vos clients un accès en lecture ou en écriture pour qu'ils puissent mettre à jour leur propre progression (si cela convient à votre pratique) en partageant le forfait avec eux.

Décomposez les routines de soins personnels en petits éléments réalisables que les clients peuvent cocher chaque jour grâce aux checklists ClickUp.

Aidez vos clients à mettre en pratique de manière cohérente leurs nouvelles compétences d'adaptation et à adopter des habitudes saines grâce aux tâches récurrentes et aux rappels ClickUp.

Les clients peuvent accéder à leur forfait et le mettre à jour où qu'ils se trouvent grâce à l'application mobile ClickUp, ce qui leur permet de rester facilement en suivi.

👀 Le saviez-vous ? Le bien-être du thérapeute a un impact sur les résultats des clients : dans une étude de cohorte réalisée en 2024, les patients traités par des thérapeutes souffrant d'épuisement professionnel étaient moins susceptibles de montrer une amélioration cliniquement significative des symptômes du SSPT que ceux dont les thérapeutes n'étaient pas épuisés. Veillez à prendre soin de vos propres besoins tout en fournissant l’assistance nécessaire à vos clients pour qu’ils prennent soin des leurs !

7. Modèle de journal de gestion par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Conservez un registre précis du travail et des réalisations des thérapeutes que vous supervisez grâce au modèle de journal de gestion de ClickUp.

Celui-ci est destiné aux superviseurs cliniques ou aux responsables de cabinet qui encadrent plusieurs thérapeutes.

Lorsque les informations relatives à la supervision sont dispersées dans différents e-mails, feuilles de calcul et discussions, la visibilité s'en trouve compromise. Il est difficile de comparer les dossiers, les notes de supervision peuvent facilement être oubliées et les dates importantes, telles que les renouvellements de licence, peuvent facilement être manquées.

Ce modèle de journal de gestion de ClickUp™ centralise toutes vos tâches de supervision et d'administration dans un système organisé. Vous pouvez suivre la charge de travail des thérapeutes, consigner les sessions de supervision, documenter les commentaires et les éléments à prendre en compte, et surveiller les jalons de conformité en un seul endroit. Vous n'avez plus besoin de rechercher les mises à jour ou de rassembler les informations à partir de plusieurs outils.

En résumé, cela vous aide à maintenir la qualité des soins et la conformité sans microgérer votre équipe.

🌟 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Documentez les discussions et les éléments à prendre en créant des entrées de journal pour chaque session de supervision que vous avez avec chaque clinicien.

Ne manquez jamais les exigences en matière de licence, les crédits de formation continue ou les dates limites de renouvellement des accréditations pour toute votre équipe.

Obtenez un aperçu clair de la distribution des dossiers afin de garantir un équilibre dans le travail au sein du cabinet.

Visualisez les indicateurs à l'échelle du cabinet, tels que le nombre total de clients actifs, le nombre moyen de sessions par semaine ou les nouvelles admissions, grâce aux tableaux de bord ClickUp.

8. Modèle de calendrier de sessions de thérapie par Template.net

Ce modèle de calendrier de séances thérapeutiques est un outil simple mais puissant qui vous permet d'organiser vos rendez-vous et de structurer votre semaine avec clarté. Il indique le jour de la semaine, les créneaux horaires, les noms des clients, le type de thérapie et les objectifs de la session, afin que vous puissiez planifier vos sessions de manière réfléchie plutôt que de vous efforcer de vous souvenir des détails.

🌟 Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez votre charge de travail et évitez les chevauchements.

Prévoyez des espaces pour les pauses et la préparation entre chaque client.

Adaptez-le facilement à votre flux de travail, que vous pratiquiez la thérapie individuelle, le travail de groupe ou des formats mixtes.

Réduisez le stress lié à la logistique quotidienne et libérez davantage de temps pour vous concentrer sur votre activité clinique.

9. Modèle de notes SOAP imprimable pour les sessions de thérapie par Goodocs

via Goodocs

De nombreux cliniciens sont formés à l'utilisation du format de documentation SOAP et préfèrent le modèle de note SOAP de TheGoodocs pour les sessions de thérapie, car il est spécialement conçu pour ce format. Un modèle de note SOAP organise les informations sur les patients en quatre sections distinctes :

Subjectif : ce que le client rapporte au sujet de ses sentiments, symptômes et expériences.

Objectif : les observations factuelles du thérapeute, telles que l'humeur, l'apparence ou le comportement du client.

Évaluation : interprétation clinique par le thérapeute des informations subjectives et objectives.

Plan : les prochaines étapes du plan de traitement, y compris les interventions et les devoirs à faire à la maison.

Ce modèle Goodocs est disponible gratuitement dans Google Docs et Microsoft Word, ce qui vous permet de personnaliser et d'imprimer facilement vos notes de séance. Vous disposez d'espaces réservés prêts à l'emploi pour chaque section, ce qui vous permet de vous concentrer sur la saisie de la progression significative plutôt que de réinventer vos notes à partir de zéro.

🎥 Bonus : vous souhaitez apprendre à rédiger de meilleures notes SOAP ? Découvrez nos meilleurs conseils dans cette courte vidéo explicative :

10. Modèle de suivi du temps par Vertex42

via Vertex42

Si vous facturez à l'heure ou si vous devez suivre le temps consacré à du travail non facturable tel que la documentation et la supervision, ce modèle de suivi du temps de Vertex42 peut vous aider. Utilisez-le pour enregistrer le temps consacré aux sessions avec les clients, aux notes de cas, aux consultations téléphoniques et à d'autres tâches administratives. Il simplifie la facturation précise des cabinets privés et répond aux exigences en matière de documentation d'assurance.

💡 Conseil de pro : bien qu'il existe des modèles autonomes de suivi du temps sous forme de feuilles de calcul ou d'applications dédiées, c'est un autre domaine où un outil intégré peut réduire les frictions. Enregistrez la durée des sessions directement dans le dossier du client sans avoir besoin d'un outil séparé, grâce à la fonction native de suivi du temps de ClickUp intégrée à chaque tâche ClickUp.

Une structure qui crée de l'espace pour l'amélioration des soins

Un bon outil de suivi des sessions de thérapie ne se contente pas de simplifier la documentation. Il donne une forme à la manière dont le temps et l'attention sont consacrés à votre pratique.

Les modèles de suivi des sessions de thérapie client présentés dans cet article de blog vous permettent de consacrer plus de temps à vos clients. Ils réduisent la charge cognitive et améliorent le suivi entre les sessions. Le résultat est une continuité plus claire tant pour les cliniciens que pour les clients.

Et comment choisir celui qui vous convient le mieux ?

N'oubliez pas qu'un bon système de documentation ne doit pas être perçu comme du travail administratif. Il doit rester en arrière-plan et permettre à la thérapie de se concentrer sur l'essentiel. Et les meilleurs systèmes ? Eh bien, ils permettent de regrouper vos notes, vos plannings, vos devoirs et le suivi des progrès dans un seul et même système. Tout comme ClickUp.

Foire aux questions (FAQ)

Un modèle de notes de thérapie (souvent appelé « notes de psychothérapie ») est destiné aux observations et impressions personnelles d'un clinicien. Ces notes sont conservées séparément du dossier officiel et bénéficient de protections spéciales en matière de confidentialité en vertu de la loi HIPAA. Un modèle de notes de suivi fait partie du dossier officiel du client et documente les détails du traitement, la réponse du client et les plans qui peuvent être partagés avec les assureurs, les superviseurs ou d'autres cliniciens impliqués dans les soins.

La plupart des modèles numériques vous permettent de renommer ou d'ajouter des champs personnalisés afin de les adapter à votre format préféré. Vous pouvez créer des sections pour chaque composante (par exemple, Subjectif, Objectif, Évaluation, Plan pour SOAP) et supprimer tous les champs qui ne s'appliquent pas à votre style de documentation.

ClickUp offre des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise et peut signer des accords de partenariat commercial (BAA) pour les organisations qui doivent se conformer à la norme HIPAA. Vous devez toujours consulter votre propre responsable de la conformité et examiner la documentation de ClickUp relative à la sécurité afin de vous assurer qu'elle répond aux exigences spécifiques de votre cabinet.

Les outils numériques offrent des archives consultables, des sauvegardes automatiques et une collaboration plus facile avec les superviseurs. Ils vous permettent également de lier directement les notes de séance aux tâches de planification et de suivi, réduisant ainsi la dispersion des documents qui accompagne l'utilisation de papier ou de feuilles de calcul déconnectées.