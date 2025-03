Exemples de collaboration interprofessionnelle et comment la mettre en œuvre

À l'époque, pour obtenir un traitement médical, il fallait multiplier les allers-retours avec les médecins, les infirmières, les pharmaciens, et tout le reste... argh !

Chacun travaillait en vase clos, s'occupant de ses propres tâches. Si la prescription du médecin n'est pas effacée, le pharmacien n'a aucun moyen de vous aider.

Heureusement, la collaboration interprofessionnelle a permis de créer un système solide dans lequel les professionnels de la santé travaillent en étroite collaboration, partagent leurs connaissances et leur documentation et communiquent efficacement.

Grâce à un système intégré, la prescription du médecin apparaît simplement sur l'écran du pharmacien, ce qui vous évite de faire des allers-retours.

Dans ce blog, nous explorerons des exemples réels de collaboration interprofessionnelle dans les soins de santé et les moyens d'appliquer ces pratiques. 🩺

**Qu'est-ce que la collaboration interprofessionnelle ?

La collaboration interprofessionnelle (CIP) est la participation mutuelle et active de professionnels de la santé de différents champs lorsqu'ils s'attaquent à des cas complexes ou atteignent des objectifs partagés

Cette approche collaborative est particulièrement importante dans le domaine des soins de santé, où les patients ont souvent besoin de l'intervention de plusieurs professionnels de la santé, tels que des médecins, des infirmières et des pharmaciens, qui travaillent ensemble pour fournir des soins complets et centrés sur le patient.

Un sondage réalisé en 2024 auprès de plus de 150 infirmières diplômées a révélé que 87% s'étaient engagés dans une bonne collaboration interprofessionnelle dans leur organisation. Cela a conduit à :

Amélioration des soins aux patients: Élaboration de forfaits de soins complets combinant de multiples perspectives, opinions et niveaux d'expérience

Élaboration de forfaits de soins complets combinant de multiples perspectives, opinions et niveaux d'expérience Une meilleure communication: Une communication claire et efficace par le biais d'un dialogue ouvert, réduisant les malentendus et les erreurs

Une communication claire et efficace par le biais d'un dialogue ouvert, réduisant les malentendus et les erreurs Meilleure allocation des ressources: Utilisation efficace des ressources médicales en veillant à ce qu'elles soient dirigées là où elles sont le plus efficaces, au bénéfice des patients et des établissements de soins de santé

Utilisation efficace des ressources médicales en veillant à ce qu'elles soient dirigées là où elles sont le plus efficaces, au bénéfice des patients et des établissements de soins de santé Partage des connaissances et des compétences: Meilleure collaboration entre les infirmières et les médecins, ces derniers discutant de leurs nouvelles pratiques, élargissant leur compréhension et leurs paramètres

Meilleure collaboration entre les infirmières et les médecins, ces derniers discutant de leurs nouvelles pratiques, élargissant leur compréhension et leurs paramètres Satisfaction professionnelle accrue: Plus grande satisfaction professionnelle dans les paramètres de collaboration, avec le partage des responsabilités et l'assistance entre les professionnels

🔍 Did You Know? The Association américaine des infirmières en soins intensifs (AACN) fait de la "véritable collaboration" l'une de ses six normes essentielles pour créer un environnement de travail sain et obtenir de bons résultats pour les patients.

Exemples de collaboration interprofessionnelle dans différents champs

La collaboration interprofessionnelle n'est pas limitée aux soins de santé. Elle est valorisée dans des champs tels que l'éducation, la gestion d'entreprise, le travail social et les technologies de l'information la collaboration interfonctionnelle est essentielle pour atteindre des objectifs partagés.

Examinons quelques exemples de collaboration interprofessionnelle dans chaque secteur. 👇

Industrie de la santé

Dans les soins de santé, communication interdépartementale et les relations sont nécessaires pour fournir des soins holistiques et centrés sur le patient.

Voici comment les professionnels travaillent en collaboration pour répondre à différents besoins :

1. Soins chirurgicaux de bout en bout

Les Programme de fracture de la hanche Froedtert & MCW , lancé début 2017, a permis aux patients d'obtenir un traitement immédiat de manière plus coordonnée et avec une équipe collaborative.

Une fois la fracture de la hanche diagnostiquée, le personnel des urgences active le protocole de fracture de la hanche. Un rapport est envoyé à l'orthopédiste, qui regarde les radiographies et forfaitise l'opération ; le spécialiste en médecine périopératoire effectue l'admission du patient ; l'anesthésiste évalue la disponibilité de la salle d'opération ; et un spécialiste de la douleur régionale, qui maintient le patient composé jusqu'à l'opération tout en minimisant les opioïdes.

En outre, des nutritionnistes aident les patients à s'alimenter et à s'hydrater avant l'opération (en particulier chez les personnes âgées).

**Avant le lancement de ce programme, le temps d'attente moyen entre le diagnostic et l'intervention chirurgicale était de 38 heures. Avec ce nouveau protocole, les patients sont opérés dans les 24 heures.

_Chacun devient hautement qualifié et spécialisé dans son domaine respectif, et ils savent comment bien travailler les uns avec les autres. C'est une question de profondeur et d'étendue des soins - et toute la médecine devient de plus en plus basée sur une équipe de ce type

Dr Parameswaran Hari, Hôpital Froedtert et Collège médical du Wisconsin

2. La gestion des conditions chroniques

Les conditions chroniques telles que le diabète ou les maladies cardiaques nécessitent des soins et une gestion de longue durée. Il est donc logique de mettre en place un cadre IPC pour la gestion des conditions chroniques.

Ce cadre comprendrait une équipe composée de tous les professionnels médicaux importants spécialisés dans les maladies chroniques.

Les médecins, qui élaborent des forfaits de traitement personnalisés ; les infirmières, qui apportent leur assistance aux soins quotidiens et aux suivis ; les diététiciens, qui fournissent des conseils nutritionnels pour maintenir une santé équilibrée ; et les pharmaciens, qui veillent à la sécurité et au dosage efficace des médicaments tout au long du traitement.

Un programme dirigé par une infirmière Centre de santé et de bien-être communautaire au Texas a développé un programme de pratique collaborative interprofessionnelle (IPCP) sur 10 ans, en se concentrant sur la gestion des maladies chroniques.

Les éléments clés comprennent un programme de navigation pour les patients et des réunions régulières de l'IPC pour discuter des cas des patients.

📌 Résultat: De 2014 à 2020, le taux de dépistage et de suivi de la dépression s'est amélioré, passant de 16 % à 91 %, et le taux de contrôle de l'hypertension, de 50 % à 62 %. Les leçons tirées comprennent la reconnaissance des contributions des partenaires et de la valeur de chaque membre de l'équipe.

3. Gestion de la douleur

La prise en charge des patients souffrant de douleurs chroniques est beaucoup plus facile lorsqu'on dispose d'une équipe interprofessionnelle de :

des spécialistes de la douleur pour identifier la douleur et élaborer la stratégie de traitement

pour identifier la douleur et élaborer la stratégie de traitement Des kinésithérapeutes pour guider les patients dans des exercices qui réduisent la douleur et augmentent la mobilité.

pour guider les patients dans des exercices qui réduisent la douleur et augmentent la mobilité. Des psychologues pour aider à atténuer les aspects personnels ou culturels de la douleur chronique

pour aider à atténuer les aspects personnels ou culturels de la douleur chronique Pharmaciens pour aider à établir des forfaits de médicaments, en veillant à la sécurité et en minimisant les effets secondaires

📌 Outcome: Une approche bien équilibrée fournit aux prestataires des options de soulagement qui répondent aux défis physiques et émotionnels associés à la douleur chronique.

🧠 Fun Fact: L'Organisation mondiale de la santé (OMS) promeut activement la collaboration interprofessionnelle par le biais de ses

la collaboration interprofessionnelle est une priorité pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS) https://www.who.int/publications/i/item/framework-for-action-on-interprofessional-education-collaborative-practice cadre d'action pour la formation interprofessionnelle et la pratique collaborative /%href/

cette initiative encourage les professionnels de la santé de diverses disciplines à apprendre ensemble et à travailler en équipe, dans le but d'améliorer les systèmes de santé mondiaux.

4. Équipe de soins palliatifs

Lorsque les patients sont confrontés à des maladies graves qui limitent leur espérance de vie, comme le cancer, les équipes de soins palliatifs IPC travaillent en collaboration avec des travailleurs sociaux et des aumôniers pour améliorer leur qualité de vie

Par exemple, les oncologues dirigent le forfait médical, tandis que les infirmières s'occupent des mesures de confort au quotidien. Les assistants sociaux vont à la rencontre des familles pour leur apporter une assistance émotionnelle et leur fournir les ressources nécessaires. Les aumôniers offrent un soutien spirituel, aidant les patients et leurs familles à trouver la paix.

📌 Outcome: Les familles reçoivent des conseils cohérents et de la compassion de la part des fournisseurs, prestataires de soins primaires, ce qui les aide à prendre des décisions difficiles en matière de soins de santé.

5. Gestion des médicaments

La gestion de régimes médicamenteux complexes nécessite l'intervention de divers professionnels de la santé. Les médecins prescrivent, paramétrant ainsi la sécurité d'utilisation. Les pharmaciens surveillent les interactions, les dosages et les renouvellements, afin de garantir l'efficacité du traitement. Les infirmières apprennent aux patients à prendre correctement leurs médicaments et à en identifier les effets secondaires. Les assistants sociaux veillent à ce que les patients aient accès à leurs médicaments et puissent les acheter, en leur apportant une assistance financière si nécessaire.

Résultat: Réduction des risques d'interactions médicamenteuses indésirables et amélioration de la confiance du patient dans l'observance du traitement.

Secteur de l'éducation

Dans le secteur de l'éducation, il y a collaboration interprofessionnelle lorsque des professionnels de différents horizons collaborent pour créer un environnement d'apprentissage favorable et inclusif.

Voici quelques exemples :

1. Assistance à l'éducation spécialisée

Les élèves ayant des besoins particuliers ont besoin d'une assistance personnalisée pour surmonter les difficultés d'apprentissage et atteindre leur plein potentiel.

Les éducateurs spécialisés élaborent des forfaits d'enseignement individualisé (PEI), tandis que les ergothérapeutes aident au développement de la motricité fine et globale. Les psychologues offrent une assistance pour les problèmes émotionnels et comportementaux et proposent des stratégies pour faire face à la pression sociale et scolaire.

Résultat: Une orientation ciblée favorise l'inclusion et aide les élèves à atteindre des objectifs d'apprentissage personnalisés. Les efforts de collaboration créent un environnement plus sûr et plus propice à l'apprentissage et à la croissance.

2. Orientation professionnelle

L'orientation des élèves vers des carrières futures implique une relation de collaboration entre les enseignants, les conseillers d'orientation professionnelle et les mentors de l'industrie

Les enseignants identifient les points forts et les intérêts des élèves et les orientent vers des parcours professionnels adaptés. Les conseillers d'orientation professionnelle fournissent des informations détaillées sur les exigences en matière d'éducation et de compétences pour les différentes professions. Les mentors industriels partagent leurs expériences du monde réel et leurs points de vue, aidant les élèves à envisager leurs rôles futurs et à se fixer des objectifs en conséquence.

Résultat: Les élèves clarifient leurs objectifs de carrière, ce qui les motive à travailler pour acquérir les compétences qui correspondent aux opportunités futures.

3. Assistance en matière de santé mentale

L'augmentation des problèmes de santé mentale est alarmante. C'est pourquoi, pour traiter les problèmes de santé mentale dès les premières étapes, les écoles et les établissements d'enseignement utilisent le cadre de l'IPC.

Les enseignants sont les premiers à remarquer les signes de détresse chez les élèves et peuvent les orienter vers des conseillers pour une assistance individuelle. Les conseillers proposent des stratégies d'adaptation et des ressources pour aider les élèves à gérer le stress et l'anxiété. Les psychologues s'occupent des cas plus graves et veillent à ce que les choses ne dérapent pas et à ce que les élèves reçoivent des soins de santé mentale en temps utile.

📌 Outcome: Les équipes créent un cadre d'assistance qui permet aux étudiants de gérer le stress scolaire et personnel.

🔍 Did You Know? 4 sur 10 (40%) étudiants aux Etats-Unis éprouvent une détresse modérée à sévère.

Travail social

Dans le domaine du travail social, le travail d'équipe interprofessionnel est essentiel pour apporter une assistance complète aux individus, aux familles et aux communautés.

1. Services de protection de l'enfance

Les travailleurs sociaux, les éducateurs et les fournisseurs prestataires de soins de santé font équipe pour protéger le bien-être des enfants.

Les travailleurs sociaux interviennent en cas de maltraitance ou de négligence et mettent les familles en relation avec les ressources essentielles. Les éducateurs surveillent les changements scolaires et comportementaux, qui peuvent signaler des problèmes à l'Accueil. Les fournisseurs, prestataires de soins s'occupent de la santé physique et mentale.

📌 Outcome: Les travailleurs sociaux mettant en œuvre une collaboration interprofessionnelle proposent des interventions holistiques qui protègent les enfants vulnérables tout en favorisant la stabilité et le bien-être.

2. Récupération de l'abus de substances

L'assistance aux personnes en cours de rétablissement d'une toxicomanie nécessite une approche structurée, comprenant une thérapie, une assistance par les pairs et un forfait de traitement adapté.

Pour s'attaquer aux causes sous-jacentes et maintenir une sobriété à long terme, les éléments suivants doivent travailler ensemble :

Les travailleurs sociaux gèrent les ressources communautaires telles que les services de logement et d'emploi

gèrent les ressources communautaires telles que les services de logement et d'emploi Les conseillers en toxicomanie guident la thérapie à long terme et les forfaits de rétablissement

guident la thérapie à long terme et les forfaits de rétablissement Les fournisseurs de soins de santé gèrent les problèmes médicaux, y compris les symptômes de sevrage, créant ainsi un système d'assistance complet

📌 Outcome: Les efforts de collaboration renforcent les quartiers et les patients bénéficient d'un système structuré et d'assistance tout au long du rétablissement de la dépendance.

3. Assistance aux victimes de violences domestiques

Les victimes de violences domestiques ont besoin de l'aide des travailleurs sociaux, des conseillers en santé mentale et des forces de l'ordre.

Les travailleurs sociaux donnent accès aux centres d'hébergement d'urgence, à l'aide juridique et aux réseaux d'assistance. Les conseillers en santé mentale aident les survivants à surmonter leurs traumatismes et à développer des stratégies d'adaptation. Les forces de l'ordre assurent la sécurité en appliquant les mesures de protection et en assistant les victimes dans les procédures judiciaires.

📌 Outcome: Les survivants ont accès à des ressources essentielles, ce qui leur permet de reconstruire leur vie en toute sécurité.

Paramètres des entreprises et des commerces

Dans le monde de l'entreprise, la collaboration entre les services alimente l'innovation. En fait, c'est l'une des les bonnes pratiques pour une collaboration dans le cadre d'un projet et aligne les opérations sur les objectifs de l'entreprise.

Les équipes de développement de produits, par exemple, rassemblent des managers d'équipe, des ingénieurs et des experts en marketing. Tandis que les responsables définissent la vision, les ingénieurs conçoivent des solutions et les spécialistes du marketing veillent à ce que le produit atteigne le bon public, ce qui aboutit à des lancements à la fois fonctionnels et attrayants pour le marché.

Les équipes d'assistance à la clientèle et de vente travaillent également en étroite collaboration : l'assistance résout les problèmes et les équipes commerciales veillent à ce que les besoins des clients soient satisfaits. Ce duo dynamique renforce la fidélité et la satisfaction des clients.

Pendant ce temps, les RH et les finances alignent les besoins en recrutement sur les contraintes budgétaires, équilibrant ainsi la croissance de l'entreprise et la santé financière.

Les équipes chargées de l'analyse des données et du marketing forment un duo puissant. Les observations des analystes sont utilisées pour mesurer les campagnes qui ont un réel impact.

Ensemble, ces équipes à haute fonction veillent à ce que chaque aspect de l'entreprise soit optimisé, du lancement des produits à l'engagement des clients en passant par la dotation en personnel.

L'instauration d'une culture de collaboration, que ce soit par le biais d'évènements sociaux décontractés, d'activités de renforcement de l'esprit d'équipe ou d'une technologie adaptée, contribue à rapprocher les employés, à stimuler l'innovation et à accroître la productivité.

Avec les stratégies et les outils adéquats, vous pouvez éliminer les cloisonnements, encourager le partage des connaissances et constituer une équipe qui travaille de manière harmonieuse à la réalisation d'objectifs communs.

Voici quelques stratégies clés pour promouvoir la collaboration interprofessionnelle au sein de votre organisation :

**Mon travail consiste à créer un environnement de travail cohérent où les médecins et les infirmières se sentent à l'aise pour partager leurs idées, poser des questions et fournir des informations en retour

Instaurer la confiance entre les professionnels de la santé: Instaurer une culture de respect mutuel. Lorsque les professionnels de la santé ont confiance en l'expertise des autres, ils sont plus enclins à collaborer efficacement, ce qui permet d'améliorer les soins aux patients

Instaurer une culture de respect mutuel. Lorsque les professionnels de la santé ont confiance en l'expertise des autres, ils sont plus enclins à collaborer efficacement, ce qui permet d'améliorer les soins aux patients Intégrer des activités de renforcement de l'esprit d'équipe: Prévoir des activités interactives, telles que des défis à relever au bureau, des sorties d'équipe, des bulletins d'information internes ou des sessions de remue-méninges créatifs. Il est également important d'encourager les réussites partagées

Prévoir des activités interactives, telles que des défis à relever au bureau, des sorties d'équipe, des bulletins d'information internes ou des sessions de remue-méninges créatifs. Il est également important d'encourager les réussites partagées Investir dans la formation et le développement: Offrir au personnel infirmier des possibilités de formation et de développement améliorer leurs compétences en matière de collaboration par le biais d'ateliers, de séminaires ou de projets interactifs. Cela peut renforcer la collaboration interprofessionnelle et améliorer l'efficacité globale

Offrir au personnel infirmier des possibilités de formation et de développement améliorer leurs compétences en matière de collaboration par le biais d'ateliers, de séminaires ou de projets interactifs. Cela peut renforcer la collaboration interprofessionnelle et améliorer l'efficacité globale Organisez régulièrement des réunions et des comptes rendus: Prévoyez des contrôles, des réunions et des comptes rendus en ligne et hors ligne pour vous assurer que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde. Ces sessions permettent d'améliorer la collaboration en ligne et hors ligne l'alignement de l'équipe à distance ## L'impact de la collaboration interprofessionnelle sur les soins aux patients

Les travaux montrent régulièrement que lorsque des professionnels de santé de différentes disciplines travaillent ensemble, les soins aux patients s'améliorent dans plusieurs domaines clés. Voyons ce qu'il en est :

Résultats positifs dans les soins primaires

A revue de 51 études .) a révélé que la CIP dans les soins primaires conduisait à de meilleurs résultats cliniques dans 50 % des cas. Les patients ont fait état d'expériences positives et d'améliorations de leurs conditions de santé.

Les résultats économiques n'ont pas beaucoup changé, mais les résultats humanistes (comme la satisfaction des patients) étaient nettement meilleurs dans la plupart des cas.

Le travail d'équipe est clé

La recherche de l Université de Saskatchewan compare fortement les équipes sportives et les équipes de soins de santé qui ont connu la réussite. Elle a mis en évidence que les rôles clairs, la confiance et le leadership collectif sont cruciaux.

Lorsque les équipes de soins de santé fonctionnent bien ensemble, elles peuvent surmonter l'adversité et fournir de meilleurs soins.

Gestion des maladies chroniques

A étude systématique de 23 essais a montré que les interventions IPC conduisaient à des améliorations des mesures cliniques telles que la tension artérielle et le taux de cholestérol, en particulier pour la gestion des maladies chroniques.

Cela signifie que l'IPC n'est pas seulement une approche positive, mais qu'elle améliore directement les résultats en matière de santé.

Gestion du risque cardiovasculaire

A examen systématique de 65 études a montré que l'IPC était particulièrement efficace dans la prise en charge des patients à risque de maladies cardiovasculaires

Les équipes composées de médecins généralistes, d'infirmières et de pharmaciens ont connu la plus grande réussite, en particulier pour des conditions telles que le diabète et l'hypertension.

Outils et ressources pour faciliter la collaboration interprofessionnelle

Voici un aperçu des outils essentiels qui assistent le travail d'équipe dans les soins de santé :

Plateformes et outils numériques

Les équipes de soins de santé s'appuient sur les technologies de la santé et les plateformes numériques pour rationaliser la communication, la gestion des tâches et le partage des informations. Voici quelques-uns des principaux outils qui favorisent cette collaboration :

Dossiers de santé électroniques (DSE): Les DSE centralisent les informations sur les patients, ce qui permet aux équipes de soins d'avoir un accès immédiat aux dernières mises à jour

Les DSE centralisent les informations sur les patients, ce qui permet aux équipes de soins d'avoir un accès immédiat aux dernières mises à jour Les plateformes de télésanté: La télésanté surmonte les barrières géographiques, permettant l'accès à des consultations et à des spécialistes à distance, en particulier dans les zones rurales

La télésanté surmonte les barrières géographiques, permettant l'accès à des consultations et à des spécialistes à distance, en particulier dans les zones rurales Systèmes d'aide à la décision clinique (CDSS): Les outils CDSS fournissent des conseils fondés sur des données probantes, améliorant la précision des diagnostics et favorisant la prise de décisions en connaissance de cause

Par ailleurs, des outils de gestion tels que ClickUp sont en train de devenir un choix populaire pour la collaboration interprofessionnelle parmi les responsables des soins de santé. Voici comment !

Tâches ClickUp

En utilisant Tâches ClickUp vous pouvez créer des listes de tâches détaillées, assigner des tâches et fixer des paramètres clairs pour que les infirmières et les médecins connaissent leurs responsabilités.

Permettre une collaboration en temps réel avec des équipes de différentes disciplines en utilisant la modification en cours avec ClickUp Docs

ClickUp Discussion

Et si vous pouviez discuter des soins aux patients, suivre les tâches et partager les ressources au cours d'une même discussion ? ClickUp Chat vous permet d'envoyer des messages et de créer des tâches à partir de discussions sans avoir à jongler avec plusieurs applications ou à perdre le contexte en cours de route.

En utilisant l'IA, Chat suggère automatiquement des réponses, répond aux questions, crée des tâches, résume les fils de discussion, et plus encore. Vous pouvez avoir des visioconférences en direct avec des équipes interdisciplinaires, partager des documents et réduire le temps d'action, ce qui rend la CIP plus rapide et plus fluide.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Chat-11.png Affichez des messages dans les discussions de groupe avec différents libellés à l'aide de ClickUp Chat /$$img/

Poster des messages dans des groupes de discussion avec des libellés différents à l'aide de ClickUp Chat Mentor en pharmacie pharmacy Mentor, une société de marketing pharmaceutique, était confrontée à des difficultés de gestion des projets des clients et de communication. L'adoption de ClickUp comme plateforme centralisée a aidé l'équipe à rationaliser la gestion des projets et la communication.

Les fonctionnalités CRM et les outils d'automatisation de ClickUp ont permis d'augmenter les taux de réponse des clients de 20 % à 80 %, de réduire les révisions de projets de 20 % et de permettre une communication indépendante du fuseau horaire.

ClickUp a aidé notre entreprise à devenir beaucoup plus productive, en nous faisant gagner du temps, en réduisant le nombre de réunions inutiles et en augmentant considérablement la satisfaction de nos employés et de nos clients

Lewis Norwood, Titre des relations avec les clients, Pharmacy Mentor

Dans les situations où le temps est compté, lorsque les commentaires doivent être pris en compte, ClickUp Attribuer des commentaires vous permet de diriger les commentaires vers la bonne personne, qu'il s'agisse de vous ou d'un autre membre du groupe de travail l'équipe virtuelle .

Cela permet de s'assurer qu'aucune tâche, petite ou grande, n'est négligée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Assign-Comments-1.gif Adressez-vous à des personnes ou à des équipes spécifiques avec ClickUp Assign Comments : Exemples de collaboration interprofessionnelle /$$img/

S'adresser à des personnes ou des équipes spécifiques avec ClickUp Assign Comments

Programmes éducatifs et ateliers sur les compétences interprofessionnelles

Les compétences interprofessionnelles ne sont pas toujours naturelles. De nombreux organismes de soins de santé proposent désormais des ateliers et des programmes de formation sur l'écoute active, la clarté des rôles et la résolution collaborative des problèmes.

Voici quelques programmes éducatifs et ateliers américains réputés qui mettent l'accent sur le développement des compétences interprofessionnelles :

**Le programme d'éducation interprofessionnelle de l'université de Concordia : vous permet d'apprendre et de vous former avec d'autres professionnels de la santé, en renforçant vos compétences de collaboration avec des personnes de niveaux de compétence et d'expérience différents

Ateliers de l'IPEC: Offre une formation aux professionnels de la santé pour améliorer l'éducation interprofessionnelle et la pratique collaborative

Offre une formation aux professionnels de la santé pour améliorer l'éducation interprofessionnelle et la pratique collaborative Centre national pour la pratique et l'éducation interprofessionnelles (NCIPE): Offre des programmes d'assistance à la collaboration interprofessionnelle dans le domaine des soins de santé

Offre des programmes d'assistance à la collaboration interprofessionnelle dans le domaine des soins de santé Conférences et webinaires de l'American Interprofessional Health Collaborative (AIHC): Organise des évènements axés sur le travail d'équipe, la communication et les compétences en matière de pratique collaborative

Organise des évènements axés sur le travail d'équipe, la communication et les compétences en matière de pratique collaborative Programmes du Collaborative for Excellence in Interprofessional Education (CEIPE) : Formation sur les compétences interprofessionnelles telles que le travail d'équipe et la communication pour les équipes de soins de santé

Formation sur les compétences interprofessionnelles telles que le travail d'équipe et la communication pour les équipes de soins de santé Formation des équipes interprofessionnelles à l'Institute for Healthcare Improvement (IHI): Met l'accent sur les soins en équipe, la sécurité des patients et l'amélioration de la qualité des soins de santé

Défis et solutions en matière de collaboration interprofessionnelle

Il ne fait aucun doute que la collaboration interprofessionnelle améliore les soins aux patients, mais la mise en œuvre du cadre dans votre organisation ou vos procédures médicales s'accompagne de défis.

Voici quelques obstacles courants . 🚧

Barrières de communication

Les différences linguistiques et culturelles empêchent souvent une communication efficace.

Ces barrières peuvent empêcher votre équipe de comprendre clairement le point de vue des autres, ce qui entraîne une fragmentation des soins, des actions tardives et des erreurs dans le traitement des patients.

Solution: Utilisez un langage simple et inclusif. Évitez le jargon, clarifiez les informations si nécessaire et sollicitez un retour d'information pour assurer une compréhension mutuelle. Les outils numériques et les vérifications régulières permettent à chacun de rester informé et connecté.

Confusion des rôles

Dans un système de soins de santé, le chevauchement ou la mauvaise définition des rôles peut entraîner des efforts redondants, des tâches manquées et des frictions entre les membres de l'équipe.

La confusion des rôles peut survenir lorsque les responsabilités ne sont pas clairement définies, ce qui amène certains professionnels à prendre en charge des tâches qui ne relèvent pas de leur expertise tout en laissant d'autres domaines sans surveillance.

Solution: Définissez clairement les rôles et les limites dès le départ. Utilisez les tâches ClickUp et Attribuez des commentaires pour déléguer les responsabilités de chaque membre de l'équipe et éviter les malentendus. Des rôles clairement définis créent un flux de travail fluide et coordonné.

Dynamique du pouvoir

Les préjugés liés à l'expérience, au statut ou à l'autorité créent des déséquilibres de pouvoir au sein des équipes de soins de santé. Les sondage mentionnée précédemment a également révélé que :

67,5% déclarent que les médecins ne demandent pas l'avis des infirmières

déclarent que les médecins ne demandent pas l'avis des infirmières 64,9 % estiment que les médecins ne sont pas disposés à discuter de leurs nouvelles pratiques avec eux

estiment que les médecins ne sont pas disposés à discuter de leurs nouvelles pratiques avec eux 66,2 % pensent que les médecins considèrent que leur travail est plus important

Cela peut décourager une communication ouverte, les membres les moins expérimentés pouvant se sentir sous-estimés ou hésiter à apporter leur contribution. Les déséquilibres de pouvoir peuvent avoir un impact sur les interactions au sein de l'équipe et sur les soins prodigués aux patients.

Solution: Encourager des contributions égales pour promouvoir un environnement de respect mutuel. Reconnaître activement la valeur de chaque membre de l'équipe et inviter les patients à donner leur avis le cas échéant afin de promouvoir l'inclusivité et une politique de dialogue ouvert.

Dilemmes éthiques

Des valeurs et des principes contradictoires peuvent conduire à des conflits éthiques entre les professionnels de santé, notamment en ce qui concerne l'autonomie du patient, la confidentialité et l'allocation des ressources

Lorsque les membres d'une équipe ont des valeurs ou des principes différents, cela peut créer des tensions et rendre difficile la prise de décision partagée, en particulier dans les cas complexes où les considérations éthiques sont primordiales.

✅ Solution: Créer un cadre pour la prise de décision éthique en consultant les lignes directrices pertinentes et en discutant ouvertement des dilemmes avec l'équipe. Engager un dialogue constructif pour parvenir à un consensus ou à un compromis, en aidant à aligner les valeurs de l'équipe pour des soins centrés sur le patient.

Barrières individuelles

Des facteurs personnels, tels qu'un manque de motivation, des limites de temps ou une mauvaise compréhension des rôles de l'équipe, peuvent entraver une collaboration efficace.

Lorsque les membres de l'équipe s'efforcent de s'engager pleinement en raison de contraintes individuelles, cela peut conduire à des connexions manquées et à une réduction de l'efficacité de l'équipe.

✅ Solution: Promouvoir une culture d'apprentissage partagé et de développement professionnel. Proposez régulièrement des formations sur les bonnes pratiques en matière de travail d'équipe et de collaboration afin de renforcer la motivation et la compréhension. Des horaires flexibles peuvent également offrir un espace pour les efforts de collaboration sans surcharger les charges de travail individuelles.

Barrières organisationnelles

Les défis institutionnels, tels qu'une culture axée sur la productivité, un manque de ressources ou une priorisation inadéquate du travail d'équipe, peuvent étouffer le travail d'équipe collaboration sur le lieu de travail . Lorsque les organisations mettent l'accent sur la productivité individuelle plutôt que sur la réussite de l'équipe, il peut en résulter une fragmentation des efforts et une réduction de la qualité des soins.

✅ Solution: Plaider pour des politiques qui assistent le travail d'équipe interprofessionnel en donnant la priorité au travail d'équipe dans les objectifs de l'organisation. Allouez des ressources aux activités de renforcement de l'esprit d'équipe et à la formation, et passez de la productivité à une approche équilibrée qui valorise les soins en collaboration.

Le rôle de la politique et de l'administration dans l'assistance à la collaboration

La politique et l'administration sont à la base de la création d'un environnement de soins de santé qui favorise la collaboration interprofessionnelle entre les travailleurs de la santé.

Voici comment :

Établissement d'un cadre de travail: Les politiques définissent les normes de la collaboration interprofessionnelle. Elles établissent des paramètres pour une communication efficace, la prise de décision et les attentes en matière de rôle. Une structure de travail claire, associée à des politiques bien pensées, favorise la cohérence et l'efficacité de la collaboration interprofessionnelle une collaboration cohérente et efficace au sein de l'équipe Affectation des ressources: L'administration veille à ce que l'équipe ait accès à des plateformes partagées, à des systèmes de communication et à des outils de collaboration qui favorisent les interactions interdépartementales. Il peut s'agir de dossiers médicaux électroniques, de systèmes de communication numérique et d'espaces de réunion, qui assistent la coordination des soins aux patients

Les politiques définissent les normes de la collaboration interprofessionnelle. Elles établissent des paramètres pour une communication efficace, la prise de décision et les attentes en matière de rôle. Une structure de travail claire, associée à des politiques bien pensées, favorise la cohérence et l'efficacité de la collaboration interprofessionnelle une collaboration cohérente et efficace au sein de l'équipe Budgétisation: Veillez à ce que les budgets soient affectés à des initiatives qui favorisent le travail d'équipe, telles que des activités de renforcement de l'esprit d'équipe, des logiciels de collaboration et des projets interfonctionnels

📖 A lire aussi: Comment surcommuniquer efficacement au travail ?

Synchronisez votre équipe avec ClickUp

La collaboration interprofessionnelle est essentielle pour fournir des soins de haute qualité centrés sur le patient. Elle brise les silos séculaires et permet aux professionnels de la santé de travailler ensemble pour fournir des services plus complets.

ClickUp favorise cette collaboration grâce à des outils tels que les tâches pour l'organisation des responsabilités, les documents pour le partage des connaissances et les discussions pour une communication en temps réel, ce qui permet à chacun de rester aligné.

Pour les équipes de soins de santé en particulier, ces ressources favorisent une culture du travail d'équipe qui, en fin de compte, profite à la fois à votre équipe et à vos patients. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui.