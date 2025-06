les 11 meilleurs logiciels de planification pour le secteur de la santé en 2025

Avez-vous déjà essayé de prendre rendez-vous pour un patient et fini par le mettre en attente pendant plusieurs minutes, pour finalement découvrir que le prochain créneau disponible n'était que dans trois semaines ?

En effet, la plupart des systèmes de planification sont encore ancrés dans le passé. Une nouvelle vague de logiciels de planification des soins de santé est en train de changer la donne, permettant aux équipes de remplir plus facilement et efficacement les calendriers tout en satisfaisant les patients.

Nous avons passé en revue les principales plateformes à l'origine de cette évolution. Voici les 11 meilleurs systèmes de planification des soins de santé à connaître cette année et ce qui les distingue.

Que devez-vous rechercher dans les logiciels de planification pour le secteur de la santé ?

Pour réduire les absences, optimiser les ressources et satisfaire vos patients, voici les fonctionnalités que vous devez privilégier dans votre plateforme de planification 👇

Fonctionnalités de planification intelligente : recherchez des fonctionnalités de mise en correspondance logique des rendez-vous, d'automatisation des listes d'attente et d'optimisation des créneaux horaires afin de réduire les absences et les annulations de dernière minute

Facilité d'utilisation : choisissez un logiciel de planification doté d'une interface intuitive qui minimise les clics, prend en charge les modifications du calendrier par glisser-déposer et fonctionne sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles

Prise de rendez-vous par les patients : proposez des outils en libre-service qui permettent aux patients de prendre rendez-vous via votre site Web ou votre portail, avec des règles intégrées concernant l'éligibilité, le type de fournisseur et la préparation de la visite

Évolutivité et efficacité : choisissez un logiciel de planification des soins de santé capable d'évoluer avec votre cabinet, prenant en charge plusieurs services, fournisseurs, prestataires et emplacements sans friction

Intégration d'un logiciel de suivi des employés : synchronisez-vous avec un logiciel de suivi des employés qui suit la charge de travail, la disponibilité et l'efficacité des fournisseurs, prestataires et autres collaborateurs afin d'éviter les surcharges et l'épuisement professionnel

Intégration des systèmes de DSE et de facturation : connectez-vous à vos technologies existantes, en particulier les dossiers de santé électroniques (DSE), les outils d'éligibilité à l'assurance et les plateformes de facturation, afin de réduire les doublons dans le travail

Les meilleurs logiciels de planification pour le secteur de la santé

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, découvrons les meilleurs logiciels de planification pour le secteur de la santé qui ont un impact réel :

Voici un aperçu des 11 meilleurs logiciels de planification pour le secteur de la santé :

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs * ClickUp Calendrier alimenté par l'IA avec planification automatique, gestion des tâches et rappels traçables, automatisation des flux de travail routiniers Planification des soins de santé et gestion des tâches, optimisées par l'IA Forfait Free Forever, personnalisations disponibles pour les entreprises Acuity Scheduling Calendrier alimenté par l'IA avec planification automatique, gestion des tâches traçables et rappels, automatisation des flux de travail routiniers Paiements sécurisés et rendez-vous automatisés Forfaits payants à partir de 16 $/mois Nursegrid Planification personnalisable pour les clients, traitement intégré des paiements, disponibilité en temps réel et rappels automatisés Échange de quarts de travail entre infirmières et gestion des horaires axée sur les appareils mobiles Tarification personnalisée QGenda Planification des horaires et échanges de quarts de travail des infirmières sur mobile, messagerie intégrée à l'application pour la coordination Automatisation de la planification des fournisseurs, prestataires et analyse des effectifs Tarification personnalisée Simple Practice Planification des fournisseurs, prestataires, prestataires, prestataires, prestataires, prestataires, prestataires, prestataires, prestataires, prestataires, prestataires, prestataires Sessions de télésanté et libre-service pour les clients Forfaits payants à partir de 49 $/mois NextGen Healthcare Intégration des dossiers médicaux électroniques, de la planification et de la facturation, documentation et communication mobiles Outils de DSE et de santé de la population Tarification personnalisée CareCloud Outils de gestion du cycle des revenus, documentation clinique alimentée par l'IA Notes cliniques et gestion du cycle des revenus Tarification personnalisée Weave Envoi et réception de SMS, paiement par SMS, transcription des messages vocaux et analyse des appels, routage des appels avec liste des rendez-vous Messagerie automatisée et paiement par SMS à partir d'un seul système Tarification personnalisée OnShift Alertes en temps réel sur les changements d'horaires et envoi de SMS, accès au salaire gagné via OnShift Wallet Planification du personnel dans les soins aux personnes âgées et les soins post-aigus Tarification personnalisée PracticeSuite Automatisation des rendez-vous et de la facturation grâce à la RPA, facturation UB-04 pour les soins hospitaliers, barèmes de frais personnalisés Facturation des patients hospitalisés et cycle de revenus optimisé par la RPA Tarification personnalisée CrelioHealth Outils de gestion des opérations et des plannings en temps réel, d'inventaire et d'engagement des patients Laboratoires de diagnostic gérant la planification des patients et les rapports Forfaits payants à partir de 550 $/mois, 5 000 $ pour l'intégration initiale

1. ClickUp (Idéal pour la planification des soins de santé et la gestion des tâches)

Entre les besoins changeants des patients et une liste croissante de tâches à accomplir, la plupart des outils de planification ne sont pas conçus pour gérer la complexité d'un environnement de soins de santé très actif.

C'est là que ClickUp fait ses preuves. Connue comme « l'application qui fait tout pour le travail », ClickUp combine la gestion des tâches, la collaboration, l'automatisation et la planification dans une plateforme flexible (entièrement alimentée par l'IA) sur laquelle les fournisseurs, prestataires et prestataires de soins de santé peuvent compter.

Calendrier ClickUp

Et l'un de ses principaux atouts ? Le calendrier ClickUp.

Le tout nouveau Calendrier ClickUp combine une planification dynamique avec des fonctionnalités alimentées par l'IA qui s'adaptent au flux de travail de votre équipe.

Pensez à une planification automatique qui hiérarchise vos tâches les plus critiques et bloque les moments où vous devez vous concentrer, puis réorganise automatiquement tout lorsque la journée prend inévitablement une autre tournure.

Bénéficiez d'une planification dynamique grâce au calendrier ClickUp alimenté par l'IA qui s'adapte aux flux de travail changeants de votre équipe

Vous pouvez activer/désactiver les vues quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, comparer les plannings des membres de l'équipe en temps réel et définir des horaires ou des emplacements de travail personnalisés pour une meilleure coordination.

Et comme il se synchronise avec Google et Outlook, vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour en double ou des réunions manquées.

Tâches ClickUp

Le véritable changement commence avec les tâches ClickUp.

Décomposez les flux de travail des patients en tâches suivibles avec les tâches ClickUp

Utilisez-le pour décomposer chaque visite de patient ou flux de travail interne en éléments d'action clairs et traçables, attribuez-les aux bons membres de l'équipe, ajoutez des dates d'échéance, définissez des priorités et joignez même des fichiers pertinents ou des notes sur les patients. En fonction du mode de travail de votre équipe, les tâches sont organisées dans des listes, des tableaux ou des échéanciers.

Qu'est-ce qui rend ce logiciel encore plus performant ? Les tâches apparaissent directement dans votre Calendrier. Vous voyez ainsi tout dans son contexte et pouvez planifier votre journée en conséquence.

Rappels ClickUp

Une fois les tâches mises en place, vous pouvez définir des rappels avec ClickUp Reminders.

Définissez des rappels rapides et flexibles pour les suivis, les examens en laboratoire et les confirmations des patients avec ClickUp Reminders

Définissez rapidement des alertes pour tout ce qui ne nécessite pas une tâche complète, comme le suivi d'un patient après un appel, la vérification des résultats de laboratoire ou la confirmation d'un rendez-vous. Ces rappels peuvent être attribués à d'autres personnes, inclure des fichiers ou des notes, et vous avertir à un moment précis ou juste avant qu'une tâche ne soit due.

Automatisation ClickUp

Pour des flux de travail plus structurés, ClickUp Automatisation vous permet de configurer des déclencheurs qui gèrent les tâches répétitives.

Automatisez les flux de travail routiniers tels que le suivi des rendez-vous et la mise à jour des tâches grâce aux automatisations ClickUp

Par exemple, vous pouvez le configurer pour qu'il vous avertisse lorsqu'un rendez-vous approche, planifie un bloc de temps pour le suivi ou mette automatiquement à jour le statut d'une tâche une fois le rendez-vous terminé.

Modèle de planning des employés ClickUp

Prêt à vous lancer ? Utilisez le modèle de planning des employés ClickUp . Sa disposition visuelle et facile à utiliser vous aide à planifier, attribuer et surveiller la charge de travail de votre équipe en un seul endroit. Il est entièrement personnalisable, vous pouvez donc le configurer de la manière qui convient le mieux à votre travail.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez et gérez visuellement la charge de travail de votre équipe grâce au modèle de planning des employés de ClickUp

Vous pouvez regrouper les tâches par rôles, définir des statuts personnalisés tels que « En cours » ou « Bloqué » et attribuer le travail en fonction des disponibilités.

Il offre également plusieurs vues, telles que le planning hebdomadaire, le tableau des statuts et la capacité des employés, afin que vous puissiez passer de la planification globale à la gestion quotidienne des tâches sans perdre en clarté.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gérez les documents de santé en toute sécurité : utilisez utilisez ClickUp Docs pour stocker les dossiers des patients, les plans de traitement et les protocoles internes. Les documents peuvent être liés à des tâches, attribués au personnel et configurés pour être conformes à la norme HIPAA

Automatisez les suivis et la coordination du personnel : utilisez utilisez les automatisations ClickUp pour envoyer des rappels, mettre à jour le statut des tâches ou créer des actions de suivi après les rendez-vous, afin d'aider votre équipe à rester sur la bonne voie sans saisie manuelle

Intégrez vos outils de santé existants : utilisez utilisez les intégrations ClickUp pour connecter vos systèmes EHR/EMR, Google Agenda, Outlook et bien d'autres afin de synchroniser vos données et réduire les changements d'application au cours de vos opérations quotidiennes

Limites de ClickUp

Le nombre impressionnant de fonctionnalités de ClickUp peut être difficile à gérer pour un nouvel utilisateur

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Je pense que la communication entre les membres de l'équipe s'est améliorée pour nos projets de grande envergure. La possibilité d'avoir des discussions directes sur une tâche ou une sous-tâche spécifique a amélioré la qualité et réduit la confusion. L'intégration à de nombreux autres outils et systèmes nous permet d'automatiser la création des tâches ou d'informer d'autres systèmes en cas de changement.

Je pense que la communication entre les membres de l'équipe s'est améliorée pour nos projets de grande envergure. La possibilité d'avoir des discussions directes sur une tâche ou une sous-tâche spécifique a amélioré la qualité et réduit la confusion. L'intégration à de nombreux autres outils et systèmes nous permet d'automatiser la création des tâches ou d'informer d'autres systèmes en cas de changement.

2. Acuity Scheduling (Idéal pour les paiements sécurisés et les rendez-vous automatisés)

via Acuity Scheduling

Acuity Scheduling est un outil d'auto-planification destiné aux clients qui permet aux patients de prendre rendez-vous en ligne, d'afficher les disponibilités en temps réel et de recevoir des confirmations et des rappels automatiques.

Les paramètres de disponibilité d'Acuity vous offrent un contrôle supplémentaire sur vos horaires. Vous pouvez notamment définir votre disponibilité hebdomadaire pour mieux gérer votre temps, modifier certains jours et même créer des créneaux horaires uniques pour différents types de rendez-vous.

Il s'agit d'une solution logicielle de planification légère mais efficace qui fonctionne bien pour les cabinets ayant besoin d'un logiciel de planification médicale flexible et orienté vers les patients.

Les meilleures fonctionnalités d'Acuity Scheduling

Personnalisez votre interface de planification destinée aux clients afin de l'aligner sur votre marque

Connectez-vous à divers processeurs de paiement pour accepter les paiements au moment de la réservation

Recueillez les informations importantes sur vos clients avant le rendez-vous grâce à des formulaires d'admission personnalisables

Limites d'Acuity Scheduling

Les utilisateurs indiquent que l'exportation de plusieurs rendez-vous provoque le plantage du site, rendant la récupération des données presque impossible.

Les utilisateurs notent que les réservations sous le même nom fusionnent les dossiers des clients, ce qui crée une confusion et des risques pour la confidentialité

Tarifs d'Acuity Scheduling

Nouveau : 16 $/mois

En pleine croissance : 27 $/mois

Powerhouse : 49 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Acuity Scheduling

G2 : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 5 000 avis)

🔎 Le saviez-vous ? L'IA générative dans le secteur de la santé devrait passer de 2,7 milliards de dollars en 2024 à plus de 20 milliards de dollars d'ici 2034 ; certaines estimations tablent même sur une augmentation de 40 % !

🔖 Bonus : Comment fonctionne un horaire de travail 9/80 ?

3. Nursegrid (Idéal pour les échanges de quarts de travail entre infirmières et la gestion des plannings sur mobile)

via Nursegrid

Nursegrid est une application de planification des horaires spécialement conçue pour les infirmières et le personnel clinique. Elle permet aux utilisateurs de gérer leurs congés et leurs quarts de travail, d' afficher les horaires de leurs collègues et de gérer les changements de dernière minute directement depuis leur appareil mobile. En quelques clics, les infirmières peuvent enregistrer leurs heures supplémentaires, signaler leurs jours de congé maladie et même suivre leurs sessions de formation et leurs réunions, le tout au même endroit.

Contrairement aux autres logiciels de gestion des équipes, NurseGrid prend en charge les besoins spécifiques du secteur de la santé, tels que l'identification des infirmières responsables ou des équipes de précepteurs, le signalement des disponibilités et la synchronisation avec les calendriers personnels.

Les meilleures fonctionnalités de Nursegrid

Échangez vos horaires avec des collègues spécifiques ou rendez vos demandes d'échange visibles à toute l'équipe

Envoyez des messages dans l'application à vos collègues pour assurer le suivi des demandes de remplacement

Ajoutez et classez les quarts de travail à l'aide d'icônes visuelles pour les quarts de jour, les quarts rotatifs et les quarts de nuit

Limites de Nursegrid

Les utilisateurs affirment que la suppression de l'application Manager rend les modifications d'horaires après les heures de travail moins pratiques

D'autres utilisateurs signalent que l'application peut présenter des dysfonctionnements sur les anciens modèles d'iPhone et d'appareils Android

Tarifs Nursegrid

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Nursegrid

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nursegrid ?

Un avis G2 indique :

J'ADORE pouvoir consulter nos plannings du bout des doigts. Nous pouvons ajouter/modifier, échanger et choisir des quarts supplémentaires, le tout depuis l'application. Nous pouvons également communiquer avec nos collègues !

J'ADORE pouvoir consulter nos plannings du bout des doigts. Nous pouvons ajouter/modifier, échanger et choisir des quarts supplémentaires, tout cela depuis l'application. Nous pouvons également communiquer avec nos collègues !

4. QGenda (Idéal pour l'automatisation de la planification des fournisseurs et l'analyse des effectifs)

via QGenda

Fondée en 2006, QGenda est une plateforme de planification et d'exploitation conçue pour les environnements cliniques complexes. Elle aide les établissements de santé à rationaliser les plannings des fournisseurs, à gérer les rotations des gardes et à suivre le temps et les présences.

Grâce à son accès mobile et à ses calculs de paie intégrés, QGenda réduit considérablement la charge administrative. Son outil d'analyse intégré de la main-d'œuvre offre également une visibilité sur les pénuries de personnel et l'utilisation des ressources, aidant ainsi les équipes à prendre des décisions plus éclairées et basées sur des données.

Les meilleures fonctionnalités de QGenda

Créez et gérez des plannings optimisés pour vos équipes de soins dans tous les services, rôles et emplacements grâce à l'automatisation basée sur des règles

Rationalisez le suivi du temps et automatisez les calculs de paie complexes pour les fournisseurs, prestataires et le personnel infirmier

Optimisez les performances de votre personnel grâce à des analyses en temps réel et à des informations historiques sur la dotation en personnel

Limites de QGenda

Certains utilisateurs signalent des retards dus à la nécessité de faire appel au service client pour ajouter de nouveaux profils d'utilisateurs

Les utilisateurs trouvent que la fonctionnalité d'échange de quarts de travail est moins intuitive que dans les versions précédentes de la plateforme

Tarifs QGenda

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur QGenda

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

5. SimplePractice (idéal pour les sessions de télésanté et le libre-service client)

via SimplePractice

SimplePractice est conçu pour les professionnels de santé qui ont besoin de planifier, de prendre des notes, de facturer, d'assurer la télésanté et de communiquer avec leurs clients.

Les clients peuvent prendre leurs propres rendez-vous, remplir des formulaires d'admission et payer via un portail sécurisé. De votre côté, vous pouvez organiser des sessions de télésanté, gérer des rendez-vous de groupe et même envoyer des ordonnances par voie électronique.

Il est conçu pour les thérapeutes, les orthophonistes, les ergothérapeutes et les psychiatres.

Les meilleures fonctionnalités de SimplePractice

Rationalisez le processus d'assurance en créant, soumettant et assurant le suivi des demandes de remboursement

Outils de soins basés sur des mesures pour afficher instantanément les évaluations des clients et signaler les réponses à haut risque

Offrez à vos clients des sessions de télésanté sécurisées et conformes à la loi HIPAA avec des sessions de discussion vidéo

Limites de SimplePractice

Les utilisateurs trouvent que décocher les documents à envoyer prend trop de temps sans option de désélection en bloc

Certains trouvent que la création de documents personnalisés est limitée, notamment en ce qui concerne l'ajout de champs de signature

Tarifs SimplePractice

Formule de démarrage : 49 $/mois

Essentiel : 79 $/mois

Plus : 99 $/mois

Évaluations et avis sur SimplePractice

G2 : 4,1/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels de SimplePractice ?

Un avis G2 indique :

La mise en forme disponible pour les notes telles que « Wiley » facilite considérablement la création de plans de traitement par rapport à ce que je connaissais auparavant. J'apprécie la disposition de Simple Practice, qui est très facile à naviguer. Les clients peuvent vous contacter par messagerie et vous pouvez mener des sessions de télésanté virtuelles approuvées par la loi HIPPA.

Les options de mise en forme disponibles pour les notes telles que « Wiley » facilitent grandement la création de plans de traitement par rapport à ce que je connaissais auparavant. J'apprécie la disposition de Simple Practice, qui est très facile à naviguer. Les clients peuvent vous contacter par messagerie, et vous pouvez mener des sessions de télésanté virtuelles conformes à la loi HIPPA.

via NextGen Healthcare

NextGen Healthcare est un système complet de gestion des dossiers médicaux électroniques et des patients destiné aux cabinets médicaux très actifs. Il regroupe la planification, la création de diagrammes, la facturation et la coordination des soins sur une seule plateforme.

Les médecins et le personnel peuvent gérer les recommandations, les renouvellements d'ordonnances et les flux de travail spécifiques à leur spécialité depuis n'importe où, y compris depuis des appareils mobiles. Les patients peuvent également prendre rendez-vous, envoyer des messages et répondre à des sondages via un portail en ligne sécurisé.

La plateforme comprend également des outils d'IA utiles pour le secteur de la santé, qui facilitent la prise de décisions plus éclairées et améliorent le suivi de la santé de la population par les cabinets médicaux.

Meilleures fonctionnalités de NextGen Healthcare

Gérez les données démographiques des patients, leurs antécédents médicaux, les résultats de leurs examens et leurs traitements médicamenteux

Utilisez des solutions mobiles de DME pour documenter les consultations, gérer les tâches et communiquer

Utilisez l'analyse de la santé de la population pour suivre les facteurs de risque, coordonner les soins et améliorer les résultats pour les patients

Limites de NextGen Healthcare

Certains affirment que des problèmes techniques tels que des erreurs de mémoire et des problèmes de fax perturbent le flux de travail

D'autres se plaignent du nombre de clics nécessaires pour achever des actions simples telles que la gestion des médicaments

Tarifs NextGen Healthcare

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur NextGen Healthcare

G2 : 3,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : Une étude publiée dans les Annals of Oncology a démontré qu'un modèle d'IA atteignait un taux de détection de 95 %, surpassant ainsi 58 experts en dermatologie qui affichaient une précision de 87 %. Bien que la technologie ne puisse remplacer les dermatologues, cette avancée pourrait permettre à l'avenir d'établir des diagnostics plus précoces et plus fiables !

7. CareCloud (Idéal pour les notes cliniques et les solutions de gestion du cycle des revenus)

via CareCloud

Fondée en 1999, CareCloud est devenue une plateforme qui assiste les cabinets médicaux avec des logiciels et des services.

Au-delà de ses outils de DME et de facturation, CareCloud aide les cabinets à gérer les pénuries de personnel, les programmes de soins chroniques et les opérations d'accueil grâce à des services d'assistance. Il prend également en charge les besoins d'achat groupé, ce qui en fait une option flexible pour les cabinets qui cherchent à regrouper leurs fournisseurs.

Les meilleures fonctionnalités de CareCloud

Optimisez vos recouvrements grâce aux outils intelligents de gestion du cycle des revenus intégrés à la plateforme

Automatisez la documentation clinique avec CirrusAI Notes, qui utilise l'IA générative pour capturer les discussions entre patients et fournisseurs, prestataires

Conservez des données fournisseurs complètes et à jour grâce à des outils intégrés de vérification des qualifications des médecins

Limites de CareCloud

Les utilisateurs indiquent que l'interface Charts 2. 0 EMR peut être difficile à naviguer pendant les flux de travail cliniques

Certains affirment que le processus de comptabilisation des paiements groupés entraîne des erreurs qui nécessitent des corrections manuelles

Tarifs CareCloud

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CareCloud

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 3,5/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CareCloud ?

Un avis Capterra indique :

Le programme est convivial, ce qui facilite la formation des nouveaux employés. Le service à la clientèle est exceptionnel.

Le programme est convivial, ce qui facilite la formation des nouveaux employés. Le service à la clientèle est exceptionnel.

8. Weave (Idéal pour la messagerie automatisée et le paiement par SMS à partir d'un seul système)

via Weave

Fondée en 2008, Weave est une plateforme unifiée de communication et d'engagement des patients qui combine des outils basés sur l'IA, tels que la transcription des messages vocaux et les réponses automatisées aux avis, avec des fonctionnalités essentielles telles que la planification en ligne, les formulaires numériques et les SMS bidirectionnels.

Qu'il s'agisse d'améliorer l'efficacité de l'accueil ou d'améliorer l'expérience des patients, Weave aide les cabinets à gagner du temps, à réduire les absences et à renforcer leurs relations.

Combinez les meilleures fonctionnalités

Envoyez des messages texte bidirectionnels depuis le numéro de votre cabinet pour confirmer les rendez-vous, assurer le suivi ou répondre aux questions des patients

Analysez les tendances des appels, les résultats et les performances du personnel grâce à l'intelligence d'appel intégrée de Weave

Acheminez les appels via Call Pop pour voir instantanément les informations sur l'appelant, l'historique des rendez-vous et les notes avant de décrocher

Contourner les limites

Les utilisateurs signalent que le système perd parfois la connexion, ce qui perturbe la messagerie automatique et la communication avec les patients

Certains ont déclaré que Weave ne s'intègre pas à leur DME, ce qui crée un travail manuel supplémentaire

Tarification Weave

Tarification personnalisée

Intégrez les évaluations et les avis

G2 : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 600 avis)

9. OnShift (Idéal pour la planification et l'engagement du personnel dans les établissements de soins aux personnes âgées et de soins post-aigus)

via OnShift

OnShift est une plateforme de gestion des effectifs destinée aux fournisseurs de soins aux personnes âgées et aux soins post-aigus. Elle aide les organisations à gérer leur personnel, à réduire le taux de rotation et à améliorer l'engagement des employés. Grâce à des outils de planification, de suivi du temps, de gestion des présences et de recrutement, les équipes peuvent pourvoir plus rapidement les postes vacants et se conformer à la réglementation du travail.

OnShift se distingue principalement dans le secteur de la santé en se concentrant sur les travailleurs de la santé rémunérés à l'heure. Il offre des mises à jour en temps réel des horaires, l'envoi de SMS pour les quarts de travail disponibles et même l'accès aux salaires gagnés pour favoriser la fidélisation.

Les meilleures fonctionnalités d'OnShift

Permettez à vos employés d'accéder à leur salaire avant le jour de paie grâce à OnShift Wallet

Gérez les horaires des employés dans tous les services et emplacements grâce à des règles automatisées pour la conformité et l'équilibre des tâches

Remplissez plus rapidement les postes vacants grâce à des alertes en temps réel et des notifications par texte envoyées directement aux employés qualifiés

Limites d'OnShift

Les utilisateurs indiquent que les plannings quotidiens imprimés peuvent être difficiles à lire lorsqu'ils incluent plusieurs unités et plusieurs équipes

Certains utilisateurs ont indiqué que la saisie des nouvelles recrues dans les systèmes n'était pas en libre-service et nécessitait l'aide du service client

Tarifs OnShift

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur OnShift

G2 : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de CareCloud ?

Un avis G2 indique :

Onshift est facile à utiliser. Il est très flexible et intuitif. Pendant une épidémie de COVID, nous avons même pu mettre en place un planning alternatif pour répondre aux besoins accrus en personnel de l'unité COVID. De plus, Onshift nous permet de documenter facilement les présences. Grâce à la fonctionnalité Engage, nous pouvons récompenser nos partenaires de soins pour leur bonne assiduité et leur ponctualité.

Onshift est facile à utiliser. Il est très flexible et intuitif. Pendant une épidémie de COVID, nous avons même pu mettre en place un planning alternatif pour répondre aux besoins accrus en personnel de l'unité COVID. De plus, Onshift nous permet de documenter facilement les présences. Grâce à la fonctionnalité Engage, nous pouvons récompenser nos partenaires de soins pour leur bonne assiduité et leur ponctualité.

10. PracticeSuite (idéal pour la facturation des patients hospitalisés et la gestion du cycle des revenus optimisée par la RPA)

via PracticeSuite

PracticeSuite est un logiciel de planification du personnel de santé qui combine des outils de DSE, de gestion de cabinet, de facturation et de cycle de revenus dans un seul système. Il est conçu pour les cabinets médicaux de toutes tailles et offre des fonctionnalités de planification des rendez-vous, d'enregistrement des patients, d'envoi des demandes de remboursement et d'enregistrement des paiements.

Il offre également une assistance pour la télésanté et les portails patients afin d'améliorer les soins et la communication avec les patients. Axé sur les performances financières, PracticeSuite comprend des analyses détaillées, une gestion des refus et des outils pour optimiser les recouvrements. Il convient parfaitement aux cabinets qui souhaitent mieux contrôler leurs flux de travail cliniques et de facturation.

Les meilleures fonctionnalités de PracticeSuite

Automatisez des tâches telles que la planification, la vérification des assurances, les demandes de remboursement et la communication avec les patients à l'aide d'outils RPA intégrés

Utilisez le logiciel de facturation UB-04 spécialement conçu pour les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers spécialisés, les centres de réadaptation et autres établissements de soins hospitaliers

Définissez des barèmes de frais personnalisés basés sur Medicare pour éviter la sous-facturation et améliorer les recouvrements

Limites de PracticeSuite

Les utilisateurs indiquent que l'ajout de détails spécifiques à la pédiatrie, tels que les informations sur les parents ou tuteurs, n'est pas aussi intuitif qu'il le faudrait

Certains ont déclaré que le portail patient semblait limité et ne permettait pas de saisir de grands blocs d'informations

Tarifs PracticeSuite

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur PracticeSuite

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4/5 (plus de 30 avis)

💡Conseil de pro : utilisez des outils de gestion de projet pour le secteur de la santé et prévoyez toujours un intervalle de 15 à 30 minutes entre les tâches cliniques hautement prioritaires. Cela permet de pallier les retards, d'améliorer les transferts et de rendre vos flux de travail plus réalistes en cas de pression.

11. CrelioHealth (idéal pour les laboratoires de diagnostic qui gèrent la planification des rendez-vous et les rapports des patients)

via CrelioHealth

CrelioHealth est une plateforme de gestion diagnostique pour les laboratoires, les centres de diagnostic et les cabinets de radiologie. La plateforme prend en charge tout, des visites sans rendez-vous aux recommandations B2B, avec des mises à jour en temps réel sur le prélèvement des échantillons, leur traitement et la communication des résultats.

Il comprend un portail patient personnalisé, des outils de communication automatisés et des fonctionnalités de rapports intelligents qui contribuent à améliorer la satisfaction des patients et la rapidité opérationnelle. Grâce à ses intégrations avec des analyseurs, des passerelles de paiement et des systèmes externes, CrelioHealth fonctionne également très bien au sein de systèmes de santé plus importants.

Les meilleures fonctionnalités de CrelioHealth

Simplifiez la gestion des stocks avec Crelio Inventory, qui assure le suivi des réactifs et des consommables et envoie des alertes automatiques pour le réapprovisionnement

Facilitez la communication et le suivi grâce à Crelio Patient Engagement, qui offre des rappels et permet de recueillir des commentaires

Assistance pour un large intervalle de types de laboratoires, y compris les cabinets médicaux, les laboratoires D2C, les laboratoires hospitaliers et les laboratoires de référence

Limites de CrelioHealth

Certains utilisateurs ont signalé que la plateforme ne conserve pas les intervalles sélectionnés lors du passage d'un onglet à l'autre

D'autres utilisateurs ont noté qu'ils aimeraient disposer de plus d'options intégrées sans avoir à soumettre des demandes de fonctionnalités pour chaque modification

Tarifs CrelioHealth

Starter : 550 $/mois, 5 000 $ de frais d'inscription uniques

Standard : 1 250 $/mois, 10 000 $ de frais d'installation uniques

Avancé : 2 500 $/mois, 10 000 $ de frais d'installation uniques

Advanced Plus : 4 500 $/mois, 15 000 $ pour la mise en service

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CrelioHealth

G2 : 4,7/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CrelioHealth ?

Un avis G2 indique :

CrelioHealth LIMS dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires à un laboratoire de diagnostic clinique pour suivre les échantillons, permettre l'accès aux fournisseurs et générer de la qualité. L'équipe d'assistance est disponible en quelques minutes après la demande d'aide. La communication est rapide et efficace, les problèmes sont résolus immédiatement. Le logiciel est facile à utiliser et met en œuvre toutes les fonctionnalités fournies et demandées. Il est facile à intégrer avec les fournisseurs et sa prise en main s'améliore avec l'utilisation fréquente.

CrelioHealth LIMS dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires à un laboratoire de diagnostic clinique pour suivre les échantillons, permettre l'accès aux fournisseurs et générer de la qualité. L'équipe d'assistance est disponible en quelques minutes après la demande d'aide. La communication est rapide et efficace, les problèmes sont résolus immédiatement. Le logiciel est facile à utiliser et met en œuvre toutes les fonctionnalités fournies et demandées. Il est facile à intégrer avec les fournisseurs et sa prise en main s'améliore avec l'utilisation fréquente.

Rationalisez vos opérations de soins de santé avec ClickUp

Choisir le bon logiciel de gestion des rendez-vous médicaux peut faire toute la différence dans le bon fonctionnement de votre cabinet.

Les outils que nous avons présentés apportent chacun quelque chose d'unique, du logiciel de planification des horaires des employés axé sur les infirmières aux plateformes d'automatisation prêtes à l'emploi pour les laboratoires.

Mais si vous recherchez une solution flexible et tout-en-un qui soit plus qu'un simple logiciel de planification du personnel médical, ClickUp mérite que vous vous y intéressiez de plus près.

Grâce à des fonctionnalités puissantes de planification, de gestion des tâches, de rappels, d'automatisation et de modèles, ainsi qu'à une intégration transparente avec vos outils existants, il est conçu pour gérer la complexité réelle des opérations de soins de santé.

